Come utilizzare Sora IA per creare contenuti da testo a video

Nota: Sora IA non è ancora disponibile al pubblico. Attualmente, Open AI consente l'accesso a un gruppo selezionato di artisti, designer e registi per testare lo strumento.

La promessa fondamentale della tecnologia AI generativa è la capacità di creare qualcosa di nuovo in risposta ai prompt degli utenti. Strumenti come ChatGPT, Gemini di Google, Microsoft Copilot, ecc. sono generatori di testo basati sull'intelligenza artificiale.

DALL-E e Midjourney generano immagini in risposta a un testo. Sora di OpenAI promette di creare video realistici a partire da istruzioni testuali. È uno dei pochissimi strumenti che offrono un'IA text-to-video, suscitando un enorme interesse tra i creativi.

Vediamo come funziona e come utilizzarlo per le tue esigenze in materia di contenuti video.

Cos'è Sora IA?

Sora AI è uno strumento di IA generativa che crea video realistici sulla base di input testuali o prompt. Creato da OpenAI, è in grado di generare caratteri, animali, paesaggi, prospettive, immagini in stop-motion e altro ancora, sulla base della descrizione testuale fornita dall'utente.

Screenshot dal video dimostrativo su openai.com/sora

Come funziona Sora: la scienza alla base dell'IA

Come gli strumenti di scrittura basati sull'IA (ChatGPT) e quelli di generazione di immagini (DALL-E), Sora crea video anziché testo o immagini.

Il modello di Sora IA è addestrato su video con testo alternativo che spiega cosa sta accadendo nel video. Sulla base di questo, Sora associa le parole alle immagini, che poi utilizza per generare video in base ai prompt. Alcune delle funzionalità principali di Sora IA sono le seguenti.

Funzionalità principali di Sora IA

Sora, il cui nome deriva dalla parola giapponese che significa "cielo", è considerato dotato di un potenziale creativo illimitato. Alcune delle funzionalità di Sora sono:

1. Da testo a video

Fondamentalmente, Sora è uno strumento di creazione di contenuti basato sull'IA, che accetta come input poche parole e genera video come output.

Potresti dire: "Mostra un disco volante che orbita intorno alla Statua della Libertà a mezzogiorno" e creare quel video quasi all'istante.

2. Alta definizione

Sora è in grado di generare video ad alta definizione con tipi specifici di movimento, soggetto e sfondo.

Durata: un minuto

Attualmente, Sora è un generatore di contenuti basato sull'IA per video della durata massima di un minuto.

4. Più riprese in un unico video

Sora IA è in grado di raccontare una storia o realizzare un video accattivante che include diverse riprese — come zoom avanti, panoramiche, primi piani, ecc. — con uno stile e dei caratteri coerenti.

Prezzi di Sora IA

Sora IA non è ancora stato rilasciato al pubblico. Ti aggiorneremo sui prezzi non appena avremo maggiori informazioni.

Come utilizzare Sora IA

Il pubblico in generale non può utilizzare Sora IA poiché non è ancora stato rilasciato. Attualmente, Open AI sta concedendo l'accesso a un gruppo selezionato di artisti, designer e registi per testare lo strumento.

Tuttavia, sul loro sito web puoi leggere un rapporto completo su come funziona Sora. Esso include un numero di aspetti tecnici, quali:

Utilizzo di modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) e dati visivi

Durata, risoluzioni e proporzioni

Inquadratura e composizione

Possibilità di fornire prompt tramite immagini e video (oltre che tramite testo)

Funzionalità di simulazione 3D

Potenziali applicazioni di Sora e casi d'uso

L'IA generativa ha aperto immense possibilità in tutti i settori e in tutti i casi d'uso, accelerando la produzione di contenuti in modo esponenziale. Sora AI non fa eccezione. Alcuni dei casi d'uso attualmente in fase di studio sono:

Demo di prodotti e pubblicità

I brand possono creare demo di prodotti e spot pubblicitari video a una frazione del costo e del tempo richiesti oggi. I registi possono alimentare il modello di IA con i propri lungometraggi e creare trailer cinematografici fantasiosi che mettono in risalto gli elementi chiave.

Video social

Gli influencer di Instagram e i professionisti creativi possono realizzare video di alta qualità su larga scala a fini di promozione e di intrattenimento.

Film

Il cinema, in particolare i film fantasy o di fantasia storica, può prendere vita con la stessa immediatezza con cui viene immaginato.

Prototipazione

I registi e gli artisti visivi possono presentare progetti ambiziosi realizzando brevi prototipi video generati dall'IA. Questa tecnica può essere applicata anche a prototipi per percorsi dei clienti, formazione online, progettazione architettonica, ecc.

Data la crescente maturità di Sora IA, quanto sopra è solo l'inizio. Il potenziale di uno strumento di conversione da testo a video come Sora IA può portare a una maggiore velocità e scalabilità nella produzione video.

Vantaggi dell'utilizzo di Sora IA

Sora IA rende possibile la produzione di video, che in passato richiedeva molto tempo, energia e investimenti. Alcuni dei principali vantaggi di strumenti come Sora IA per la generazione di video sono:

Velocità: Sora IA è in grado di creare brevi video in pochi minuti, cosa che altrimenti richiederebbe almeno un paio di settimane.

Scalabilità: Sora AI è in grado di generare decine di video senza limiti di competenze o di tempo, proprio come i generatori di paragrafi basati su IA, che possono creare contenuti in pochi minuti.

Flessibilità: lo strumento è in grado di creare riprese in grandangolo, primi piani, formato verticale, orizzontale e in vari altri formati, che altrimenti richiederebbero attrezzature multiple e riprese aggiuntive. È inoltre possibile estendere i video esistenti senza ulteriore lavoro richiesto.

Rifacimento: quando si creano video con Sora IA, correggere gli errori o rifare parti del video è più facile fino a raggiungere un livello soddisfacente, mantenendo la qualità visiva.

Immaginazione: Sora AI ti permette di visualizzare l'impossibile, creando scene e caratteri fantasiosi. È anche un ottimo strumento di IA per le presentazioni, che stimola la creatività e il coinvolgimento in contesti che prima erano banali.

Screenshot di un video che mostra una "piccola creatura rotonda e soffice con grandi occhi espressivi" tratto da openai.com/sora

Problemi comuni riscontrati dagli utenti di Sora IA

Il principale punto debole di Sora IA è che non è ancora disponibile al pubblico. Inoltre, il modello presenta diverse carenze, quali:

Impossibilità di simulare la fisica di una scena complessa

Rappresentazione della causalità

Dettagli spaziali ben definiti

Contenuti fuorvianti nei video generati dall'IA

Recensioni su Sora IA su Reddit

Mentre il pubblico attende il lancio di Sora /IA, alcuni esperti del settore hanno avuto la possibilità di provarlo. Ecco alcune recensioni da Reddit.

Dimostrando i limiti della capacità di Sora di creare contenuti originali, un utente di Reddit afferma: “Un canguro animato balla in discoteca. Si vede chiaramente che si tratta di una scena tratta da un film. Il ballo non è una coincidenza (niente lo è); è esattamente lo stesso ballo, o uno molto simile, di una scena specifica”.

Lo stesso vale per ogni singolo video di esempio mostrato lì. Si potrebbe pensare che sia un video generato in modo originale, ma si tratta solo di un mix di input. Non è possibile andare oltre il materiale utilizzato per l'addestramento. Mai. “

Parlando della qualità del film, Air Head di shy kids, un utente di Reddit dice: “Assolutamente incredibile. Sono solo a metà di Air Head, ma questo è ciò che si intende per vera rivoluzione.

Questo livello di qualità, unito a una difficoltà di produzione così bassa, permetterà a tantissime storie mai raccontate di venire alla luce. Sono ottimista. ”

Nonostante le speranze crescano, gli utenti normali non possono ancora accedere a Sora IA. Quindi, nel frattempo, ecco alcune alternative.

Sebbene Sora abbia suscitato il maggior interesse, non è l'unico strumento di conversione da testo a video disponibile oggi. Make-A-Video di Meta e Lumiere di Google sono in varie fasi di sviluppo.

Synthesia è un software di generazione video basato sull'IA che puoi utilizzare immediatamente. Sebbene possa creare solo video con avatar e voci fuori campo generati dall'IA, consente di realizzare in modo rapido e su larga scala video per demo, presentazioni commerciali, video di formazione, ecc.

Diversi strumenti utilizzano funzionalità di IA per fornire supporto alla creazione e all'accesso ai video.

Con ClickUp, puoi accedere a un'ampia gamma di funzionalità di project management e di IA a partire da soli 5 $ al mese.

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 $ al mese per membro dell'area di lavoro

Bonus: Se sei un animatore o un produttore, ecco i migliori software di project management per la produzione video.

Metti al lavoro l'IA generativa con ClickUp

L'entusiasmo e l'attesa che circondano il modello generativo di IA text-to-video sono ai massimi livelli. Man mano che gli utenti acquisiscono maggiore familiarità con strumenti come ChatGPT e Midjourney, Sora AI entrerà presto a far parte della gamma di strumenti aziendali.

Tuttavia, non siamo ancora arrivati a quel punto. Nessuno degli strumenti tanto attesi — come Sora, Make-A-Video, Lumerire, ecc. — è disponibile al pubblico.

Quindi, finché la tecnologia non sarà accessibile e funzionante, utilizziamo i potenti strumenti di IA attualmente disponibili.

ClickUp Brain è la prima rete neurale al mondo che crea una connessione tra attività, documenti, persone e le conoscenze della tua azienda tramite l'IA.

Poni domande, crea contenuti di testo, effettua l'automazione degli aggiornamenti, crea modelli e molto altro con ClickUp.

Prova ClickUp gratis oggi stesso.