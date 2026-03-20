I 15 migliori modelli Excel gratis per una migliore gestione del denaro

Creare un bilancio è il primo passaggio per gestire il denaro, sia che tu stia valutando le spese aziendali o quelle personali.
Microsoft Excel è spesso lo strumento preferito per la gestione delle finanze. Con poche formule, puoi effettuare un'analisi costi-benefici per il lancio di un nuovo prodotto, effettuare il monitoraggio di entrate e uscite o calcolare il tuo fondo pensione.
La parte migliore è che non devi sempre partire da zero. Con i modelli di budget gratis, devi solo inserire i tuoi dati per avere una visibilità chiara della tua situazione finanziaria. Abbiamo compilato un elenco di 15 modelli di budget gratis in Excel e ClickUp per semplificarti il lavoro.
- Modello Excel per il bilancio familiare mensile
- Modello Excel semplice per il bilancio mensile
- Modello Excel per la rendicontazione delle spese
- Modello Excel per il bilancio personale
- Modello Excel per il riepilogo/riassunto del bilancio
- Modello di bilancio semplice di ClickUp
- Modello di budget aziendale ClickUp
- Modello di proposta di budget ClickUp
- Modello ClickUp per il bilancio mensile personale
- Modello di budget per eventi ClickUp
- Modello di budget per la gestione dei progetti ClickUp
- Modello ClickUp per il budget del progetto con WBS
- Modello di budget di marketing ClickUp
- Modello di budget cinematografico ClickUp
- Modello di bilancio di ClickUp College
Cosa cercare nei modelli di bilancio Excel?
Cerca le seguenti funzionalità nei modelli di bilancio Excel per valutare se sono adatti alle tue esigenze:
- Interfaccia intuitiva: Microsoft Excel è un editor di fogli di calcolo estremamente intuitivo; il modello dovrebbe mantenere queste caratteristiche. Dovrebbe offrire un layout chiaro e intuitivo che faciliti l'inserimento dei numeri e la comprensione dei dati finanziari
- Specificità: poiché ogni utente ha esigenze diverse, i modelli di bilancio devono adattarsi alle tue specifiche esigenze e applicazioni per offrirti la massima praticità
- Completo: cerca un modello che copra in modo olistico tutti gli aspetti della gestione finanziaria. Verifica la presenza di metriche finanziarie quali entrate, uscite, risparmi, investimenti, debiti, passività, margini, ecc. che siano in linea con le tue esigenze
- Personalizzazione: deve offrire un elevato grado di personalizzazione e consentire agli utenti di modificare le categorie, aggiungere o rimuovere sezioni, adattare le formule in base alle loro specifiche esigenze finanziarie e altro ancora
- Automazioni: cerca modelli con formule, funzioni e macro integrate che eseguano tutti i calcoli con un intervento manuale minimo o nullo, per risparmiare tempo e ridurre gli errori
- Visualizzazione dei dati : prendi in considerazione modelli che rappresentano visivamente i tuoi dati finanziari attraverso grafici e tabelle interattivi, per facilitare l'analisi delle tendenze finanziarie o prendere decisioni informate basate sui dati
- Reportistica finanziaria: scegli un modello che generi report finanziari dettagliati, poiché contribuisce a garantire la conformità e la trasparenza attraverso un registro verificabile
- Compatibilità: assicurati che il modello sia compatibile con la versione di Microsoft Excel in uso. Verifica inoltre la compatibilità con altre applicazioni, software o dispositivi con cui potresti integrarlo per la gestione finanziaria
- Accessibilità: scegli un modello facilmente accessibile su diversi dispositivi. Non limitarti a visualizzare la compatibilità, ma verifica anche come viene visualizzato su schermi diversi per garantirne la facilità d'uso
- Sicurezza: dato che nei tuoi modelli di bilancio Excel memorizzerai dati finanziari sensibili, è importante che siano al sicuro. Cerca funzionalità/funzioni come la crittografia o la protezione con password per salvaguardare i tuoi dati critici da accessi non autorizzati
I migliori modelli Excel gratis per il bilancio (mensile, settimanale, personale e altro)
Ora che sappiamo cosa cercare, ecco cinque eccellenti modelli di fogli di calcolo Excel per aiutarti a gestire il tuo budget:
1. Modello Excel per il bilancio familiare mensile
Gestisci le finanze della tua famiglia senza sforzo con questo modello Excel per il bilancio familiare.
Ti permette di avere il controllo del benessere finanziario della tua famiglia. Basta inserire i dettagli delle tue spese nella scheda appropriata di questo modello di budget mensile e lasciare che faccia il suo lavoro. Il pianificatore del budget familiare ti aiuta a tenere traccia del tuo reddito mensile, a comprendere meglio le tue abitudini di spesa e a monitorare i tuoi obiettivi di risparmio.
Personalizza le categorie nella scheda "Spese mensili" in base alle esigenze e alle spese della tua famiglia. La scheda "Riepilogo spese" offre una ripartizione dettagliata del tuo flusso di cassa e dei tuoi obiettivi finanziari.
Ideale per: Creare un bilancio semplice per le finanze della tua famiglia.
📊 I fogli di calcolo funzionano... finché la tua attività non diventa troppo grande per loro.
I budget in Excel all'inizio sono semplici. Ma col passare del tempo, ti ritrovi a gestire più fogli, a cercare gli aggiornamenti e a ricostruire la reportistica solo per capire cosa è cambiato.
Il problema non sono i numeri. È solo che i tuoi bilanci sono scollegati dal lavoro che c'è dietro.
La ClickUp Small Business Suite riunisce tutto in un unico posto, così i tuoi budget, i progetti, i documenti e le comunicazioni rimangono collegati in un unico sistema di registrazione invece che in fogli di calcolo e strumenti sparsi.
Quando tutto è gestito da un unico sistema:
- Gli aggiornamenti del budget riflettono l'attività reale del progetto
- La documentazione rimane collegata all'esecuzione, non in file separati
- I flussi di lavoro assegnano i titolari, effettuano il monitoraggio dello stato e mantengono tutto in movimento
L'impatto è misurabile:
- ROI del 384% grazie al consolidamento del lavoro in ClickUp
- 92.400 ore risparmiate tra tutti i team in tre anni
- Risparmio fino a un'intera giornata lavorativa a settimana per dipendente
- Significativa riduzione del coordinamento manuale e del lavoro ripetitivo
Il risultato è un modello operativo più snello in cui un unico sistema sostituisce i fogli di calcolo, gli strumenti sparsi e il lavoro di coordinamento tra di essi.
2. Modello Excel per un semplice bilancio mensile
Il modello Excel per un bilancio mensile semplice ti mette alla postazione di comando nella gestione del tuo bilancio.
Questo modello di budget mensile facile da usare è progettato per semplificare la gestione del budget. Usalo per confrontare il tuo reddito mensile con le spese e il corrispondente surplus o deficit. Ti offre una visibilità chiara di dove vanno a finire i tuoi soldi e di come ottimizzare il tuo budget per raggiungere i tuoi obiettivi.
Che tu debba gestire il tuo budget mensile o preparare un piano per il futuro, questo strumento si adatta facilmente alle tue esigenze finanziarie. Usalo per prendere decisioni intelligenti e consapevoli riguardo al tuo denaro.
Ideale per: Piano del budget mensile per privati e famiglie.
3. Modello Excel per la nota spese
Il modello Excel per il rendiconto delle spese semplifica il monitoraggio finanziario. Si tratta di uno strumento potente per tenere traccia delle spese e confrontare i costi preventivati con i valori effettivi. Personalizza questo strumento di monitoraggio delle spese in base alle tue esigenze aggiungendo o eliminando colonne oppure modificando le categorie di spesa nelle diverse intestazioni.
Questo modello di rendiconto spese offre eccellente versatilità, flessibilità e praticità, consentendoti di monitorare le spese aziendali e le finanze personali. Rispetta il tuo budget e prendi decisioni più oculate in materia di spese con questo modello di budget gratis.
Ideale per: il monitoraggio delle spese e l'individuazione di eventuali istanze di spese eccessive.
4. Modello Excel per il bilancio personale
Dai priorità alla tua salute finanziaria e al tuo benessere con questo modello Excel per il bilancio personale. Si tratta di uno strumento completo per il monitoraggio delle tue spese mensili e delle tue passività, come le spese di viaggio, i mutui immobiliari, ecc.
Questo foglio di bilancio personale effettua l'automazione dei calcoli finanziari e ti garantisce un maggiore controllo sulle tue finanze, consentendoti di avere rapidamente una panoramica di come gestisci il tuo denaro.
Che tu voglia massimizzare il tuo reddito attraverso il risparmio o colmare il divario tra i costi previsti e le spese effettive, questo modello di bilancio si adatta ai tuoi obiettivi finanziari personali.
Ideale per: il monitoraggio delle spese mensili in base agli obiettivi finanziari prefissati.
👉🏽 Il nostro Manuale sull'IA per le piccole imprese spiega in dettaglio come utilizzare l'IA per semplificare i tuoi flussi di lavoro.
5. Modello Excel per il riepilogo/riassunto del bilancio
Rimani aggiornato sulle finanze aziendali con questo modello Excel di riepilogo/riassunto del budget.
Si tratta di un potente strumento per la gestione dei costi, che ti consente di effettuare il monitoraggio delle entrate e delle uscite, prevedere i ricavi e molto altro. Include diverse categorie di spese aziendali e un pratico grafico che riepiloga i dettagli del bilancio.
Utilizzali per monitorare le prestazioni e lo stato di salute finanziaria della tua azienda confrontando le spese previste con quelle effettive, effettuando il monitoraggio dei costi del personale e individuando le aree di miglioramento. Questo modello di budget aziendale semplifica la gestione finanziaria per rendere la tua attività più redditizia.
Ideale per: Ottenere una rapida panoramica dei vari tipi di spese aziendali
Limiti dell'utilizzo dei modelli di bilancio Excel
Sebbene i modelli di bilancio in Excel offrano molti vantaggi, presentano anche dei limiti. Ecco una panoramica di alcune difficoltà che potresti incontrare durante l'utilizzo dei modelli di bilancio in Excel:
- Inserimento manuale dei dati: sebbene siano uno strumento potente per calcoli complessi, i modelli di bilancio in Excel richiedono comunque l'inserimento manuale dei dati finanziari. L'inserimento manuale dei dati è soggetto a errori e imprecisioni che possono compromettere l'usabilità del modello di bilancio gratis
- Collaborazione limitata: a meno che tu non stia utilizzando Microsoft 365 online, le opzioni di collaborazione sui modelli di budget Excel sono fortemente limitate. Il tuo file Excel standard viene salvato in locale, quindi non puoi condividerlo e effettuare la sincronizzazione del file con il tuo team o con i tuoi familiari
- Controllo delle versioni: A proposito di copie, gestire più versioni dei file Excel richiede molto lavoro. La mancanza di collaborazione e di controllo delle versioni porta a confusione e incongruenze nei dati, con conseguenti imprecisioni o obsolescenza dei dati
- Mancanza di integrazioni: Microsoft Excel potrebbe non integrarsi necessariamente con il tuo stack tecnologico esistente, le tue piattaforme software o altri strumenti finanziari. Come risultato, dovrai importare ed esportare i dati manualmente, il che comporta la creazione di silos di dati e un'inefficienza del flusso di lavoro
- Funzionalità di reportistica limitate: sebbene Excel disponga di funzionalità di reportistica di base e strumenti di visualizzazione dei dati, questi potrebbero non essere sufficienti se stai cercando una soluzione completa. A causa di queste funzionalità limitate, rispetto alle soluzioni di gestione finanziaria, dovrai effettuare un lavoro richiesto per generare report, analizzare le tendenze, ecc.
- Rischi per la sicurezza dei dati: poiché Excel impedisce la centralizzazione dei dati, è necessario conservare più copie locali e effettuare la condivisione tramite email, esponendo i file a minacce alla sicurezza. Questi file sono più vulnerabili a danneggiamento, perdita accidentale, accesso non autorizzato, compromissione dei dati e altri rischi simili
- Scalabilità: la scalabilità è un problema importante in Excel, specialmente nelle applicazioni aziendali. Sebbene sia in grado di gestire grandi volumi di dati e scenari finanziari complessi su piccola scala, le sue capacità potrebbero non crescere a un ritmo simile a quello delle esigenze di budgeting dell'azienda
Correlati: Modelli di bilancio per Fogli Google
10 alternative gratis ai modelli di bilancio in Excel
Sebbene i cinque migliori modelli di budget gratis in Microsoft Excel siano opzioni interessanti, i limiti sopra menzionati potrebbero spingerti a cercare "qualcosa di più". Fortunatamente, abbiamo 10 modelli di budget aggiuntivi che rappresentano valide alternative a Excel.
Dalla gestione dei budget di progetto alla pianificazione finanziaria per eventi, ecco l'elenco dei 10 modelli gratis da provare:
1. Modello di bilancio semplice di ClickUp
Il modello di bilancio semplice di ClickUp semplifica la creazione del bilancio. Offre chiarezza, organizzazione ed efficienza nella gestione finanziaria, senza il carico cognitivo derivante dalla gestione di più variabili.
Utilizzalo come modello di bilancio personale o come strumento aziendale per il monitoraggio delle spese. Questo versatile pianificatore di bilancio si adatta alle tue esigenze individuali. Alla base di questa versatilità ci sono una struttura intuitiva e un'interfaccia di facile utilizzo, che aiutano a monitorare transazioni, flussi di cassa e bilanci.
Oltre a rendere la gestione finanziaria basata sui dati, converte le informazioni finanziarie in illustrazioni visive.
La rappresentazione grafica delle diverse categorie di bilancio consente a privati e aziende di identificare le tendenze, ottimizzare i bilanci e raggiungere gli obiettivi finanziari.
Ideale per: il monitoraggio delle entrate e delle uscite personali in un formato di facile lettura.
2. Modello di budget aziendale ClickUp
Potenzia la tua attività con questo modello di budget aziendale ClickUp che semplifica la gestione finanziaria per aziende di ogni forma e dimensione. Che tu gestisca una startup o un conglomerato, questo pianificatore di budget ti solleva dalle attività finanziarie e amministrative, consentendo a te e al tuo staff di concentrarvi sulla crescita aziendale.
Il modello accetta dati di base relativi ai tuoi obiettivi finanziari, mentre il bilancio viene calcolato automaticamente con estrema precisione e dettaglio.
Utilizza questo bilancio per effettuare il monitoraggio dell'andamento effettivo della tua attività rispetto ai traguardi pianificati e attuare strategie di risparmio sui costi o ottimizzare le spese per una crescita a lungo termine. Inoltre, organizza i dati finanziari, creando un registro storico che funge da punto di riferimento per valutare la performance finanziaria.
Ideale per: Il monitoraggio dei risultati finanziari della tua azienda rispetto agli obiettivi pianificati.
3. Modello di proposta di budget ClickUp
Creare una proposta di budget è un'attività ardua. Tuttavia, è necessaria per le aziende, le organizzazioni, i consulenti e i liberi professionisti alla ricerca di finanziamenti e approvazioni di progetti.
Fortunatamente, il modello di proposta di budget di ClickUp facilita il processo garantendo l'accuratezza, la coerenza e la chiarezza dei dati finanziari, consentendoti di creare una proposta convincente che ti aiuti a cogliere le opportunità.
Per ottenere tali risultati, le componenti di costo del progetto vengono suddivise in modo da creare un caso solido e basato sui dati. Inoltre, tutte le informazioni vengono presentate in un formato visivo e di facile comprensione, il che aumenta le tue possibilità di ottenere finanziamenti e approvazioni. Queste informazioni consentono alle parti interessate di prendere decisioni informate sulla fattibilità del progetto.
La sua utilità va oltre la presentazione di proposte: puoi utilizzarlo come guida per il monitoraggio dell'andamento, per coinvolgere gli stakeholder e identificare le aree di miglioramento.
Ideale per: Preparare proposte di budget per i progetti
4. Modello di budget mensile personale ClickUp
Il modello di bilancio personale di ClickUp è un compagno affidabile nel tuo percorso finanziario. Che tu voglia calcolare il tuo patrimonio netto o gestire il bilancio familiare, questo pianificatore di bilancio mensile è uno strumento altamente personalizzabile per raggiungere l'indipendenza finanziaria e l'autonomia.
Questo modello di gestione finanziaria effettua il monitoraggio delle tue spese personali e domestiche per chiarire le tue abitudini di spesa e lo stato del tuo account di risparmio. Una volta a conoscenza di questi parametri, ti sarà più facile pianificare e dare priorità ai tuoi obiettivi finanziari a breve e lungo termine.
Che tu stia pianificando una vacanza o creando un fondo di emergenza, puoi prendere decisioni informate utilizzando questo modello.
Ideale per: il monitoraggio delle spese personali rispetto ai costi preventivati.
5. Modello di budget per eventi ClickUp
La pianificazione del budget per un evento è piuttosto impegnativa. Per garantire un esito positivo sono necessari un piano e un'organizzazione meticolosi, seguiti da un'esecuzione dinamica e concreta.
Tuttavia, gestire i budget degli eventi può essere un gioco da ragazzi con il modello di budget per eventi di ClickUp. Questo modello completo è adatto a vari tipi di eventi, dai webinar aziendali alle fiere di settore.
Funge da hub centralizzato per fissare obiettivi, effettuare il monitoraggio delle spese e allocare o riallocare i budget. Tiene traccia dei costi fissi, pur mantenendo la flessibilità necessaria per spese impreviste ma fondamentali.
La gestione del budget degli eventi ti permette di pianificare eventi indimenticabili, garantendo al contempo un risparmio sui costi ovunque sia possibile.
Ideale per: gestire in modo centralizzato il budget di un evento con tutti i relativi costi.
6. Modello di budget per la gestione dei progetti ClickUp
ClickUp è specializzato nel project management, quindi come potremmo tralasciare i modelli di budget per i progetti? Dopotutto, il budget è uno dei principali vincoli che influenzano qualsiasi progetto.
Il modello di budget per il project management di ClickUp è il tuo CFO non ufficiale per gestire i progetti senza sforare il budget. Consente ai project manager di effettuare il monitoraggio delle spese e di bilanciare le priorità, le risorse e le tempistiche.
Organizza in modo sequenziale un progetto in fasi, consentendo ai manager di gestire interdipendenze, vincoli di budget e requisiti di risorse. Tale organizzazione logica del progetto fornisce inoltre un monitoraggio in tempo reale delle spese e dello stato di avanzamento per un utilizzo ottimale del budget.
Adatta questo modello alle diverse esigenze del tuo progetto e sarai sulla strada dell'esito positivo.
Ideale per: Previsione e gestione efficiente del budget dei progetti aziendali.
7. Modello ClickUp per il budget del progetto con WBS
Mentre la gestione dei budget nei progetti su piccola scala è relativamente più semplice, le cose possono complicarsi quando si tratta di progetti più grandi. Per affrontare questo problema, i project manager si affidano a strumenti come la struttura di suddivisione del lavoro (WBS) per gestire le complessità e le interdipendenze.
Il modello ClickUp "Budget di progetto con WBS " fa proprio questo: suddivide le attività monolitiche in attività più piccole e gestibili e mappa i relativi requisiti di budget. Ad esempio, puoi effettuare la distribuzione del budget annuale su 12 pianificatori di budget mensili per esercitare un controllo più preciso sul tuo budget.
Sebbene questo esempio illustri la WBS lungo una sequenza, il software per il budget del progetto può suddividere i budget in base a diverse attività, attività cardine, funzionalità/funzioni o specifiche. In entrambi i casi, il modello ti aiuta a rimanere in linea con gli obiettivi e a rispettare il budget, dalla pianificazione all'esecuzione.
Ideale per: Gestire i budget di progetti complessi con molteplici attività e fasi.
8. Modello di budget di marketing ClickUp
Gestire un budget di marketing è un compito delicato. Un singolo passo falso può trigger una valanga di problemi nel budget di marketing. Al contrario, una mossa azzeccata può moltiplicare i tuoi investimenti e offrire rendimenti esponenziali.
Con il modello di budget di marketing di ClickUp, prendi decisioni strategiche basate sui dati. Offre una visione d'insieme di tutte le tue attività di marketing omnicanale e calcola i costi per canale. Identifica inoltre le aree di miglioramento e favorisce decisioni intelligenti per la riallocazione delle risorse.
Il modello offre ampie possibilità di personalizzazione per soddisfare le tue specifiche esigenze di marketing online e offline. Questa funzionalità è supportata dal monitoraggio delle prestazioni in tempo reale, che ti aiuta a tenere sotto controllo varie metriche di marketing e KPI.
Rendi le tue campagne di marketing più visibili, efficienti ed efficaci con questo modello intuitivo.
Ideale per: Garantire il massimo ritorno sull'investimento (ROI) dal denaro speso in diverse attività di marketing.
9. Modello di budget cinematografico ClickUp
Non tutti siamo Steven Spielberg o James Cameron, con budget praticamente illimitati a disposizione per le nostre attività creative. Ed è proprio per questo che apprezzerai il modello di budget cinematografico di ClickUp.
Questo modello di facile utilizzo consente ai registi di esplorare le profondità delle arti visive e della creatività senza scontrarsi con i limiti del budget. Offre una ripartizione dettagliata dei costi nelle fasi di pre-produzione, produzione e post-produzione, in modo che gli investitori possano analizzare la fattibilità finanziaria del film.
Che si tratti di gestire costi una tantum per il noleggio di attrezzature, compensi proporzionali per il cast e la troupe o anche spese accessorie, potrai mantenere il controllo sul budget.
Lascia che siano questi fogli di calcolo a occuparsi dei numeri e concentrati sul coinvolgere e soddisfare il tuo pubblico.
Ideale per: Gestire il budget di un film nelle fasi di pre-produzione, produzione e post-produzione.
10. Modello di bilancio ClickUp College
Gestire un budget da studente universitario è difficile, lo sappiamo bene. Trovare un equilibrio tra vita accademica, personale e sociale può farti passare da cene raffinate al fast food fino al ramen del dormitorio.
Per questo motivo, abbiamo creato il modello di budget universitario di ClickUp per semplificarti la vita al college. Il modello copre tutti gli aspetti dell'esperienza universitaria e semplifica la gestione del budget per darti maggiore chiarezza sulla tua situazione finanziaria.
Dal monitoraggio delle tasse universitarie e dei prestiti per l'istruzione alla gestione delle spese quotidiane, potrai prendere decisioni informate in linea con il tuo budget. Avrai un maggiore controllo su quanto spendi e per cosa, e su come risparmiare senza compromettere il tuo stile di vita.
Il modello infonde disciplina e responsabilità finanziaria anche nel momento in cui lasci il mondo accademico per entrare nel mondo del lavoro, rendendolo uno strumento indispensabile per lo sviluppo personale.
Ideale per: monitoraggio e gestione efficiente delle spese da studente.
Migliori pratiche per l'utilizzo di un modello di bilancio
- Prima di decidere di utilizzare un modello specifico per gestire il tuo budget, assicurati che la fonte sia affidabile. Affidati solo a strumenti e siti web conosciuti, in modo da evitare malware e truffe di phishing
- Scegli quello più adatto alle tue esigenze e che si integri con le tue routine e app esistenti, come ad esempio qualsiasi software di monitoraggio delle spese che potresti già utilizzare
- Inserisci numeri precisi invece di fare "stime approssimative" per ottenere risultati più realistici. Se necessario, fai riferimento agli estratti conto delle carte di credito e bancari, alle fatture mensili, alle spese degli anni precedenti e così via. Strumenti come ClickUp possono importare i tuoi dati dalle app collegate, riducendo il rischio di errori
- Rivedi periodicamente il tuo budget per capire cosa funziona e cosa deve cambiare. Assicurati di aggiornarlo dopo ogni cambiamento significativo nella tua situazione finanziaria
- Crea bilanci separati per le spese aziendali e quelle personali
Articoli utili sulla gestione delle finanze
Tieni traccia delle tue finanze con i modelli di bilancio Excel
Microsoft Excel è da tempo uno strumento fondamentale per la gestione del budget, come dimostra il nostro elenco di modelli Excel gratis. Sebbene questi modelli offrano le funzionalità di base per il monitoraggio delle entrate, l'analisi delle spese e la creazione di budget dinamici, i loro limiti sono innegabili.
Ti consigliamo invece di utilizzare ClickUp per le tue esigenze di budgeting. I dieci modelli di budget di ClickUp offrono una migliore comprensione delle tue finanze e fungono da solida struttura per creare budget dettagliati, ottimizzare le spese e risparmiare tempo e risorse.
Inizia a usare ClickUp per avvicinarti di qualche passaggio ai tuoi obiettivi finanziari! Iscriviti gratis oggi stesso!