i 10 migliori modelli di budget di marketing per gestire le finanze

Hai mai creato un budget di marketing? Se sì, sai bene quanto possa essere difficile allinearlo alla tua strategia complessiva.

Sapevi che la maggior parte dei team di marketing finisce per sprecare il 20% del budget a disposizione? 😱

Tuttavia, questo non è normale. O almeno non dovrebbe esserlo! Piccole perdite possono capitare, ma se alla fine dell'anno ti ritrovi a lottare per allocare i budget o dimostrare il ROI della tua spesa di marketing, è ora di migliorare il tuo processo di budgeting. Scopri il modello di budget di marketing.

Questi modelli ti aiutano ad allocare le risorse, monitorare le spese e garantire che le tue campagne procedano secondo i piani. Con tutto organizzato in un unico posto, puoi ottimizzare il tuo budget e concentrarti su ciò che conta davvero: ottenere risultati senza grattacapi.

Leggi questo blog in cui elenchiamo 10 modelli di budget gratuiti per i professionisti del marketing. 😎

Cosa sono i modelli di budget di marketing?

Un modello di budget di marketing è un documento predefinito e personalizzabile. Ti aiuta a monitorare e gestire ogni spesa di marketing, garantendo che le tue iniziative siano in linea con i tuoi obiettivi.

Proprio come un foglio di calcolo, questi modelli contengono varie righe e colonne. Puoi utilizzarli per registrare diversi aspetti come attività di marketing, canali, risorse, spese pianificate, spese effettive, variazioni, ROI, ecc.

Questo metodo ti consente di visualizzare il tuo piano di marketing e allocare sistematicamente il denaro, riducendo al minimo le possibilità di una cattiva gestione del budget.

Cosa rende efficace un modello di budget di marketing?

Un buon modello di budget di marketing è molto più di un semplice foglio di calcolo: è uno strumento potente che ti aiuta a rimanere organizzato, efficiente e flessibile durante tutta la campagna di marketing.

Per garantire tutto ciò, ecco alcune caratteristiche da considerare prima di sceglierne uno:

Chiarezza: scegli un modello di budget di marketing semplice con un design chiaro. Sarà facile da usare e da consultare. Inoltre, evita quelli con strutture inutili ed eccessivamente complicate per evitare confusione ✅

Personalizzazione: cerca un modello su misura per soddisfare requisiti di budgeting specifici. Ad esempio, dovresti poter modificare i campi per creare budget personalizzati per il marketing dei contenuti, il marketing dei prodotti, ecc. ✅

Accuratezza: scegli un modello che monitora le spese di marketing, i costi previsti, le spese effettive e il budget residuo. Questo ti aiuta a gestire il denaro in modo intelligente e a tenere scegli un modello che monitora le spese di marketing, i costi previsti, le spese effettive e il budget residuo. Questo ti aiuta a gestire il denaro in modo intelligente e a tenere la contabilità dei progetti , rimanendo sincronizzato con la strategia di marketing dell'azienda ✅

Completezza: scegli un modello progettato in modo completo. Ad esempio, dovrebbe consentirti di evidenziare diversi canali, risorse, attività di marketing, ecc. , utilizzando il budget per una visione più olistica ✅

Collaboratività: ottieni un modello che offre funzionalità/funzioni di collaborazione avanzate. In questo modo, potrai creare e gestire i budget di marketing con il tuo team in tempo reale ✅

10 modelli di budget di marketing

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, offre un'ampia gamma di modelli gratuiti per il budget di marketing che ti aiutano a monitorare i costi e gestire le spese di marketing.

Ma non è tutto! ClickUp offre altre funzionalità innovative per una gestione completa del budget di marketing.

Ad esempio, ClickUp Marketing ti consente di fare brainstorming, pianificare ed eseguire programmi di marketing con il tuo team, tutto in un unico posto! Integralo con ClickUp Finance per monitorare facilmente gli obiettivi finanziari di ogni progetto di marketing. Automatizza i calcoli, crea budget, determina i profitti e molto altro ancora senza lavoro manuale!

1. Modello di budget di marketing ClickUp

Scarica questo modello Tieni traccia e modifica ciascuna delle tue spese di marketing per trimestre utilizzando il modello di budget di marketing ClickUp

Il modello di budget di marketing ClickUp è come un assistente personale per le tue spese di marketing. Tiene traccia di ogni attività e del relativo costo, offrendoti una visione completa del tuo budget.

Dividere le spese per trimestre ti consente di verificare se sei in linea con i tuoi obiettivi: una funzione estremamente utile per il marketing dei prodotti! Puoi individuare tempestivamente le opportunità di risparmio e persino prevedere le spese future. Nel complesso, ti aiuta a creare budget più intelligenti ed efficaci.

Perché ti piacerà

Visualizza l'allocazione del budget utilizzando i campi personalizzati per ottenere informazioni in tempo reale

Confronta facilmente le spese pianificate con quelle effettive grazie agli strumenti di reportistica integrati

Semplifica le approvazioni con le automazioni per un processo decisionale più rapido

Ideale per: Team di marketing che monitorano e ottimizzano le spese delle campagne

La novità più rivoluzionaria di ClickUp per me sono stati i modelli personalizzabili e la possibilità di garantire la stessa coerenza in tutte le nostre proprietà in qualsiasi regione, in modo che l'esperienza dei client sia la stessa indipendentemente dalla posizione Convene in cui si recano.

2. Modello di budget semplice ClickUp

Scarica questo modello Visualizza le entrate e le spese mensili e annuali del tuo marketing con il modello di budget semplice di ClickUp

Il modello di budget semplice di ClickUp registra le entrate e le spese di marketing. Visualizza i pagamenti mensili, i guadagni e i risparmi con ogni voce. Consente di monitorare il budget annuale registrando le entrate e le spese mensili.

Proprio come un foglio di calcolo Microsoft Excel, questo modello è diviso in righe e colonne. La metà superiore registra le entrate, mentre la metà inferiore registra le spese.

Perché ti piacerà

Organizza le spese con una struttura chiara e senza fronzoli per un facile monitoraggio

Utilizza le categorie predefinite per registrare entrate, costi fissi e spese variabili in un unico posto

Ottieni visibilità immediata con aggiornamenti sullo stato del budget codificati per colore

Ideale per: Piccole aziende alla ricerca di un modello di budget di marketing semplice per gestire i budget di base

💡 Suggerimento professionale: Le spese di marketing stanno sfuggendo al controllo? Riduci i costi dei contenuti riutilizzando contenuti di qualità in snippet per i social media, newsletter via email e script per video.

3. Modello di budget di progetto ClickUp con WBS

Scarica questo modello Suddividi i grandi progetti di marketing in attività più piccole e monitora i relativi budget con il modello di budget di progetto e la WBS di ClickUp

Utilizzando il modello di budget di progetto ClickUp con WBS, puoi suddividere il lavoro richiesto in attività più piccole e monitorare il budget di ciascuna di esse. Ciò contribuisce a una gestione efficiente dei costi di marketing e all'allocazione delle risorse.

Ti consente inoltre di visualizzare in anticipo l'intero progetto. Ciò ti aiuta a stimare le spese future e ti assicura di non rimanere senza fondi prima della fine del progetto.

Perché ti piacerà

Gestisci il budget del tuo progetto utilizzando una struttura di suddivisione del lavoro (WBS) per un monitoraggio preciso dei costi

Assegna i costi ad attività, fasi o team specifici con categorie personalizzate

Monitora la spesa dei progetti utilizzando dashboard in tempo reale e grafici sull'utilizzo del budget

Ideale per: Project manager alla ricerca di un modello di budget di marketing di prodotto basato sull'approccio Work Breakdown Structure (WBS)

4. Modello di budget aziendale ClickUp

Scarica questo modello Crea un budget semplice ma informativo per le tue iniziative di marketing con il modello di budget aziendale ClickUp

Il modello di budget aziendale ClickUp è una struttura di base per creare un budget di marketing annuale chiaro per i team di marketing.

Basta elencare le spese di marketing, i costi di progetto e i costi effettivi e il modello farà i calcoli, mostrandoti dove le cose sono andate fuori strada. Individua anche le aree da ottimizzare, aiutandoti a gestire il budget e a rimanere in linea con i tuoi obiettivi.

Perché ti piacerà

Pianifica l'intero budget aziendale con sezioni dedicate a ricavi, spese e margini di profitto

Previsione dei risultati finanziari con campi formula integrati

Automatizza i costi ricorrenti per assicurarti che nulla venga trascurato

Ideale per: aziende che pianificano e controllano le risorse finanziarie

🔍 Lo sapevi? I marchi amano "gonfiare" i prezzi prima di offrire sconti: un piccolo trucco di marketing per farti sentire come se stessi facendo un affare. È intelligente attirare più clienti tenendo sotto controllo il loro budget.

5. Modello di budget per eventi ClickUp

Scarica questo modello Crea budget efficaci per i tuoi eventi aziendali con il modello di budget per eventi di ClickUp

Stai cercando un modello di budget di marketing per il tuo evento aziendale? Prova il modello di budget per eventi di ClickUp.

Progettato appositamente per gli eventi di marketing, questo modello ti offre una visione chiara di tutte le tue attività, aiutandoti ad allocare i fondi come un professionista. Puoi impostare obiettivi, monitorare le spese e analizzare la spesa, il tutto riducendo al minimo quelle fastidiose perdite di budget che non avevi previsto.

Perché ti piacerà

Suddividi i costi degli eventi per sede, catering, marketing, logistica e altro ancora

Tieni traccia dei depositi, dei pagamenti dei fornitori e delle entrate derivanti dalle sponsorizzazioni in tempo reale

Ottieni informazioni immediate con il monitoraggio delle variazioni tra budget e dati effettivi

Ideale per: Organizzatori di eventi che gestiscono i costi relativi a sedi, fornitori e logistica

Ecco un breve video su come utilizzare l'IA per pianificare eventi:

6. Modello di proposta di budget ClickUp

Scarica questo modello Crea proposte di budget di marketing professionali: utilizza il modello di proposta di budget ClickUp

Se ti senti sopraffatto dall'idea di creare una proposta di budget da zero, utilizza il modello di proposta di budget ClickUp.

Questo modello personalizzabile e pronto all'uso delinea l'intero piano di marketing, dall'email marketing al content marketing, fino alle promozioni con influencer, monitorando al contempo le spese e le entrate previste. È lo strumento completo per una presentazione chiara, pratica e rispettosa del budget.

Ecco perché ti piacerà:

Utilizza i campi personalizzati per suddividere costi, giustificazioni e ROI previsto

Inserisci elementi visivi come grafici e tabelle per rendere la tua presentazione più convincente

Collabora in tempo reale con i commenti e le approvazioni delle parti interessate

Ideale per: Piccole aziende che creano proposte di budget strutturate per l'approvazione.

🧠 Curiosità: La pubblicità è una delle attività di marketing più antiche, con la sua prima istanza risalente al 3000 a.C.!

7. Modello di report di budget ClickUp

Scarica questo modello Analizza e tieni traccia di tutte le tue spese di marketing con il modello di report di budget ClickUp

Creare un budget è una cosa, monitorarlo e redigere report su base costante è un'altra. Se hai bisogno di aiuto con quest'ultima attività, scarica il modello di report di budget di ClickUp.

Questo modello offre una panoramica del budget di marketing, evidenziando metriche chiave come margine lordo, commerciale e variazione. Aiuta inoltre a individuare le discrepanze finanziarie prima che si verifichino. Inoltre, l'allocazione delle risorse è fondamentale, soprattutto nei progetti di grandi dimensioni come il lancio di un prodotto.

Perché ti piacerà

Riepilogate/riassumete i dati finanziari con campi di reportistica predefiniti per ottenere rapidamente informazioni dettagliate

Confronta le spese preventivate con quelle effettive a colpo d'occhio

Genera report pronti per l'esportazione per presentazioni e audit

Ideale per: team finanziari che generano report e approfondimenti dettagliati sul budget

8. Modello di proposta di marketing ClickUp

Scarica questo modello Utilizza il modello di proposta di marketing ClickUp per creare proposte di marketing di grande impatto e chiudere con esito positivo ogni opportunità

Supponiamo che tu debba creare una proposta di budget di marketing digitale per un potenziale cliente. Il modello di proposta di marketing ClickUp è una risorsa preziosa che può guidarti in questo senso.

Grazie alla sua struttura professionale, questo modello ti consente di evidenziare USP, strategie, sequenze, costi, ecc., offrendo ai potenziali clienti una chiara visualizzazione dei tuoi obiettivi. Se sei specializzato in un settore di nicchia come le pubbliche relazioni o l'influencer marketing, puoi anche specificarlo, rendendo la tua proposta ancora più persuasiva.

Perché ti piacerà

Delinea obiettivi , budget e strategia di marketing in un unico documento

Utilizza tabelle personalizzate e campi di budget per giustificare i costi e i rendimenti previsti

Aggiungi elementi visivi come mockup e anteprime delle campagne per una presentazione raffinata

Ideale per: professionisti del marketing che presentano strategie basate sul budget agli stakeholder

9. Modello di proposta di campagna ClickUp

Scarica questo modello Crea proposte di campagna convincenti per i tuoi stakeholder con il modello di proposta di campagna ClickUp

Stai cercando di ottenere l'approvazione del tuo budget creativo? Il modello di proposta di campagna ClickUp è il tuo nuovo migliore amico. Ti aiuta a creare una presentazione chiara e persuasiva che catturi gli obiettivi della tua campagna, perfetta per conquistare gli stakeholder.

Supponiamo che tu stia lanciando un'iniziativa di content marketing. Questo modello ti consente di mostrare il suo impatto, proporre sequenze temporali e delineare strategie, garantendo che la tua proposta sia realizzabile e orientata ai risultati. È il tuo biglietto per l'approvazione del budget!

Perché ti piacerà

Automatizza i flussi di lavoro di approvazione per accelerare il processo decisionale

Allega risorse della campagna come creatività pubblicitarie, documenti strategici e piani media

Tieni traccia dei feedback e delle revisioni degli stakeholder con aggiornamenti in tempo reale

Ideale per: team di marketing che presentano idee di campagna strutturate con budget

10. Modello di piano per campagne ClickUp

Scarica questo modello Pianifica e gestisci con facilità campagne di marketing complesse con il modello di piano campagna di ClickUp

Se hai intenzione di lanciare una campagna di marketing nella tua organizzazione, utilizza il modello di piano di campagna ClickUp per semplificare il processo. Che si tratti di annunci a pagamento o PR, questo modello ti aiuta a definire gli obiettivi della campagna e ad allineare il tuo team in modo da poterli raggiungere più rapidamente (senza caos).

Puoi impostare obiettivi, monitorare lo stato di avanzamento e misurare l'esito positivo: chi non ama spuntare le caselle? Inoltre, proprio come un budget tradizionale, puoi proporre annunci, PR e altri costi. È come il nuovo migliore amico della tua campagna, senza drammi.

Perché ti piacerà:

Organizza le attività, le scadenze e i budget delle campagne utilizzando le viste Gantt ed Elenco

Assegna le responsabilità e monitora i risultati in un'unica area di lavoro condivisa

Automatizza le attività ripetitive come l'approvazione dei contenuti e la pianificazione degli annunci

Ideale per: professionisti del marketing che definiscono l'esecuzione delle campagne e il monitoraggio delle prestazioni

Tieni traccia delle tue spese di marketing come un professionista con i modelli di budget di ClickUp

Creare un budget di marketing può sembrare come navigare in un labirinto: senza una struttura adeguata, le cose possono diventare rapidamente confuse. È qui che un modello di budget solido ti salva la giornata!

Semplifica il processo, automatizza i calcoli e mantiene tutto organizzato. Che si tratti di pianificare una campagna o di mettere a punto la tua strategia, un buon modello garantisce trasparenza e riduce gli errori.

Entra in ClickUp: offre un'ampia gamma di modelli gratuiti per aiutare le aziende di tutte le dimensioni a ottimizzare la spesa e promuovere la crescita, tutto in un unico posto. La definizione del budget è diventata molto più semplice!

Per maggiori dettagli, registrati per una versione di prova gratuita su ClickUp!