Statistiche su ChatGPT che decodificano l'evoluzione di questa meraviglia tecnologica

ChatGPT è un nome che ha conquistato il mondo digitale.

Dagli appassionati di tecnologia agli utenti occasionali di Internet, tutti sono affascinati da questa tecnologia altamente accessibile e affascinante che imita le risposte umane. Tuttavia, le interazioni simili a quelle umane sono solo una delle tante imprese che è possibile realizzare utilizzando ChatGPT.

Con il tempo, sono iniziati a diffondersi diversi hack di ChatGPT, offrendo approfondimenti sulle capacità di ChatGPT. Queste prospettive hanno ulteriormente stimolato l'interesse di tutti, mentre ChatGPT continuava a rivoluzionare vari settori.

Questo articolo esamina alcune statistiche significative su ChatGPT per mostrare come si sia trasformato da un semplice algoritmo di intelligenza artificiale a una forza rivoluzionaria.

Che cos'è ChatGPT?

ChatGPT è un modello avanzato di Intelligenza Artificiale (IA) che genera testo sfruttando tecnologie come l'Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP), il Deep Learning (DL) e il Machine Learning (ML).

Questa tecnologia IA generativa utilizza vasti set di dati di addestramento su diversi argomenti per offrire risposte contestualizzate, pertinenti e simili a quelle umane ai prompt.

In quanto tale, può svolgere varie funzioni: rispondere a domande, scrivere in modo creativo, tenere conversazioni, eseguire calcoli o altre attività legate al linguaggio.

Chi è il proprietario di ChatGPT?

ChatGPT è stato sviluppato dalle menti brillanti di OpenAI. Open AI è un laboratorio di ricerca dedicato al progresso dell'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. È stato fondato come organizzazione senza scopo di lucro nel 2015 da Sam Altman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Greg Brockman e altri tecnocrati. Tuttavia, nel 2019, l'organizzazione è stata ristrutturata come società a profitto limitato (LP).

Come funziona ChatGPT?

ChatGPT sfrutta modelli linguistici di grandi dimensioni per comprendere e generare testi simili a quelli umani. Acquisisce questa capacità grazie a grandi volumi di dati di addestramento contenenti diverse fonti di testo, che utilizza per apprendere il contesto, i modelli e le sfumature linguistiche.

Dotato di queste conoscenze, ChatGPT accetta un prompt o un input per generare un testo coerente e contestualmente pertinente. L'intero processo prevede l'analisi dell'input, la previsione dell'intento o della sequenza delle parole e la generazione di una risposta appropriata.

Ma non è tutto: ChatGPT utilizza l'apprendimento iterativo per migliorare la qualità delle risposte in vari scenari.

Naturalmente, questo è solo l'inizio.

Il nostro post dettagliato sul blog spiega come funziona ChatGPT.

L'evoluzione di ChatGPT attraverso le generazioni

ChatGPT è stato lanciato nel novembre del 2020.

Tuttavia, il suo modello di base, Generative Pre-trained Transformer (GPT), ha subito diverse modifiche prima e dopo il 2020. Per capire meglio, diamo un'occhiata all'evoluzione dei modelli GPT nel corso delle generazioni:

Generazione Modello ChatGPT Parametri dei dati di addestramento Descrizione 1° GPT 1 117 milioni Lanciata nel 2018, la prima generazione di GPT ha dimostrato l'efficacia dei modelli linguistici di grandi dimensioni nella generazione di testi simili a quelli umani. 2° GPT 2 1. 5 miliardi La seconda generazione, lanciata nel 2019, ha mostrato notevoli progressi nell'IA generativa. Dotata di parametri più elevati e algoritmi sofisticati, ha fornito un testo generato dall'IA convincente, paragonabile a quello scritto da autori umani. 3° GPT 3 175 miliardi GPT 3 ha segnato un salto monumentale nella scala e nelle prestazioni dell'IA generativa. Con 175 miliardi di parametri, è stato il più grande modello linguistico mai creato. GPT 3 era in grado di acquisire contesto, generare risposte coerenti e svolgere funzioni linguistiche come la sintesi, la traduzione e la risposta a domande. 4° GPT 4 1 trilione GPT 4 è l'ultima versione, rilasciata nel marzo 2023. È anche il modello GPT più grande e ricco di funzionalità/funzioni, al prezzo di 20 dollari al mese per utente. GPT 4 è più creativo e affidabile ed è in grado di gestire indicazioni sfumate da parte dell'utente. È inoltre dotato di Vision, che consente a GPT 4 di elaborare input visivi.

Gli utenti abituali di ChatGPT potrebbero notare che abbiamo saltato GPT 3. 5 nel nostro elenco. Questo perché GPT 3. 5 è una sottoclasse leggermente più raffinata di GPT 3. Detto questo, GPT 3. 5 è diverso da GPT 3 ed è più avanzato rispetto alla versione precedente. È dotato di aggiornamenti e miglioramenti impressionanti in termini di prestazioni, considerazioni etiche e Reinforcement Learning from Human Preferences (RLHF).

Le statistiche su ChatGPT offrono uno sguardo sulla sua ascesa stellare

Secondo un aggiornamento di Sam Altman, ChatGPT ha acquisito un milione di utenti in soli 5 giorni. Per riferimento, Instagram ha impiegato 2,5 mesi per raggiungere 1 milione di utenti, mentre Spotify ha raggiunto questo traguardo in 5 mesi. È persino riuscito a raggiungere 100 milioni di utenti più velocemente di TikTok, e tutti conosciamo la rapida crescita di TikTok!

L'ascesa di ChatGPT è stata fulminea.

Per illustrare questo punto, abbiamo tracciato un grafico di questo percorso con fatti e cifre distribuiti su vari parametri.

Statistiche principali su ChatGPT

Cominciamo con alcune statistiche chiave su ChatGPT per ripassare le nozioni di base.

Utenti e utilizzo di ChatGPT

Analizziamo ChatGPT utilizzando parametri quali il numero di utenti che utilizzano la piattaforma, i dati demografici degli utenti e altri dettagli.

Traffico web di ChatGPT per paese tramite SimilarWeb

Dati demografici del pubblico di ChatGPT tramite SimilarWeb

Traffico ChatGPT

Sebbene il traffico su ChatGPT abbia subito flussi e riflussi, si registra un trend cumulativo al rialzo. Ecco uno sguardo alle statistiche di ChatGPT relative al traffico:

Il sito web ChatGPT ha registrato 1,6 miliardi di visite su desktop e dispositivi mobili nel febbraio 2024, con un aumento dell'1,05% rispetto a gennaio 2024

Le parole chiave di ricerca più popolari includono ChatGPT ( 50 milioni ), ChatGPT (34,3 milioni) e ChatGPT login (1 milione), il che indica la presenza del marchio

Cerca parole chiave per ChatGPT tramite SimilarWeb

Traffico e coinvolgimento di ChatGPT tramite SimilarWeb

Oltre al traffico diretto, i maggiori collaboratori al traffico di ChatGPT sono il traffico organico (13,21%) proveniente dai motori di ricerca, i social media (0,52%) e i referral (0,35%)

YouTube (65,3%), Facebook (7,84%) e WhatsApp (6,25%) sono le tre principali fonti di traffico social di ChatGPT

App ChatGPT

Sebbene il lancio dell'app ChatGPT fosse inaspettato, è stato l'ennesimo evento che ha entusiasmato gli utenti di ChatGPT. Ecco alcune statistiche su ChatGPT relative alla sua app:

L'app ChatGPT è disponibile gratuitamente su dispositivi Android e iOS

L'app accetta input tramite testo, immagini e voce

App ChatGPT per Android tramite Google Play

Entrate di ChatGPT

ChatGPT gode indubbiamente di un'immensa popolarità. Tuttavia, questo interesse si traduce in entrate per OpenAI? OpenAI è redditizia? Ecco alcune statistiche su ChatGPT per rispondere alle vostre domande:

Statistiche ChatGPT 4

Poiché ChatGPT 4 è una versione premium dello strumento di IA, è pubblicizzato come 10 volte migliore in termini di creatività, logica, affidabilità e precisione. Funziona anche con il modello GPT più recente, GPT 4. Ecco una panoramica di ChatGPT 4:

Mentre la versione gratuita funziona su GPT 3. 5, ChatGPT Plus include GPT 4, DALL-E, la navigazione e altro ancora. Il costo è di 20 dollari al mese per utente

GPT 4 è in grado di elaborare fino a 25.000 parole , ovvero 8 volte il modello ChatGPT originale

GPT 4 è disponibile in tre varianti: versione 8K, versione 32K e versione 128K (Turbo), che indicano la lunghezza del contesto in token

Essendo un modello multimodale, accetta input di testo e immagini e genera output di testo in ben 26 lingue

Mostra una tendenza inferiore dell'82% e superiore del 29% a rispondere rispettivamente a contenuti non consentiti e a richieste di contenuti sensibili

Didascalia immagine: Evoluzione delle risposte di GPT 4 tramite Open IA

Ha fatto salire alle stelle le prestazioni di GPT 3. 5 dal 90° percentile al 10° percentile in alcuni degli esami più difficili come il Bar, LSAT, SAT, GRE e altri ancora

GPT 4 Turbo è addestrato con set di dati recenti fino ad aprile 2023 ed è in grado di generare risposte dettagliate fino a 300 pagine di testo in risposta a un singolo prompt. Tuttavia, al momento è disponibile solo per gli sviluppatori

Il valore di ChatGPT per uso personale e professionale

La crescita accelerata degli utenti di ChatGPT indica che lo strumento di IA ha un valore significativo. Abbiamo visto come gli utenti di ChatGPT lo utilizzano principalmente per l'apprendimento, il lavoro e l'intrattenimento. Per approfondire questo punto, stiamo raccogliendo alcuni casi d'uso comuni di ChatGPT in contesti personali e professionali:

Assistenza digitale : gli assistenti virtuali IA aiutano in attività come impostare promemoria, pianificare appuntamenti, gestire elenchi di cose da fare, rispondere a domande ed effettuare prenotazioni

Creazione di contenuti : in quanto strumento di IA generativa, la creazione di contenuti è uno dei casi d'uso più noti di ChatGPT. I marketer possono affidarsi a ChatGPT in caso di necessità per generare materiali di content marketing come blog, articoli, post sui social media, newsletter, script, ecc.

Assistenza nella scrittura : sei preoccupato di scrivere una mail o vuoi un paio di occhi nuovi per rivedere qualcosa che hai scritto? ChatGPT viene in tuo soccorso. Oltre a generare testo, ChatGPT aiuta anche a migliorare la tua scrittura, offre feedback e idee

Scrittura creativa: se sei bloccato in un vicolo cieco, puoi chiedere a ChatGPT di condividere prompt creativi per storie, poesie e sceneggiature. Chiedi a ChatGPT di elaborare scenari per capire quale si adatta meglio alla tua narrazione

Usa ChatGPT per le tue attività di scrittura creativa

Codifica e debug : ChatGPT comprende diversi linguaggi di programmazione come Python, JavaScript, SQL, C++, C# e altri ancora. Grazie a queste caratteristiche, gli utenti di ChatGPT possono utilizzarlo per generare frammenti di codice, completare codici, risolvere problemi, ridurre al minimo il codice superfluo e eseguire il debug di segmenti di codice per migliorare le prestazioni

Apprendimento delle lingue : stai imparando una nuova lingua e vuoi fare pratica? Vuoi localizzare una campagna di marketing? ChatGPT può eseguire traduzioni linguistiche, intrattenere conversazioni, rafforzare l'apprendimento e spiegare o correggere la grammatica e il vocabolario

Gestione della conoscenza : dalla presa di appunti basata sull'IA al riepilogo/riassunto di testi, dallo spazio di archiviazione e recupero di documenti alla risposta alle domande frequenti, ChatGPT svolge una serie di funzioni per organizzare la conoscenza e renderla accessibile

Intrattenimento: ChatGPT è in grado di intrattenerti con conversazioni simili a quelle umane. Dalle conversazioni casuali alle barzellette, dalla narrazione di storie ai giochi basati su testo, ChatGPT è il tuo compagno di intrattenimento ideale

Dalle battute ai giochi, ChatGPT offre

Supporto terapeutico : ChatGPT, pur non sostituendo l'assistenza professionale, funge da confidente fidato e ascolta con attenzione i tuoi sentimenti. Convalida le tue emozioni, offre empatia e prospettive diverse a chi cerca una guida

Salute e cura dei pazienti : è possibile utilizzare ChatGPT per ottenere ulteriori informazioni sulle condizioni mediche, individuare risorse utili, ottimizzare la cura dei pazienti e comprendere le diagnosi

Ricerca di argomenti : utilizza ChatGPT come assistente di ricerca virtuale per scoprire argomenti che catturano il tuo interesse, imparare cose nuove, raccogliere informazioni, trovare risposte alle tue domande, ecc.

Business intelligence : ChatGPT è in grado di analizzare dati testuali, estrarre informazioni e generare report per condividere una business intelligence basata sui dati. Comprendendo le tendenze del mercato, il feedback dei clienti e altre variabili, ChatGPT consente un processo decisionale basato sull'IA per una maggiore efficienza, produttività e accuratezza

Processi rivolti al cliente: i chatbot IA e gli agenti conversazionali alimentati da ChatGPT assistono nelle funzioni di assistenza clienti, commerciale e supporto. Decodificano le richieste dei clienti, forniscono risposte pertinenti, valutano il sentiment dei clienti e intrattengono conversazioni naturali per migliorare l'esperienza complessiva del cliente

ChatGPT, un'evoluzione rivoluzionaria o una moda passeggera: una valutazione completa

Gli utenti di ChatGPT si affidano ciecamente allo strumento di IA; le ultime statistiche supportano questo sentimento. Tuttavia, come si comporta ChatGPT in termini di prestazioni?

Ecco una panoramica dettagliata.

Versatilità

ChatGPT vanta 100 milioni di utenti attivi. Abbiamo anche visto il ricco mosaico della base di utenti che va dagli sviluppatori agli adolescenti. Il numero elevato di utenti che si rivolgono a ChatGPT per le loro varie esigenze è una testimonianza della sua versatilità.

ChatGPT può generare testi per diversi scopi, dai progetti di scrittura creativa ai report basati sui dati. Le sue avanzate capacità di analisi dei dati, la possibilità di tradurre o riepilogare/riassumere testi, l'impegno in conversazioni in linguaggio naturale, il ruolo di assistente virtuale, l'offerta di intrattenimento, ecc. lo rendono una soluzione altamente flessibile. Questa adattabilità lo rende altamente versatile per uso personale e professionale, rendendo il suo elenco di applicazioni praticamente infinito!

Precisione e affidabilità

L'accuratezza e l'affidabilità sono un punto controverso per gli utenti di ChatGPT. Da un lato, le risposte di ChatGPT mostrano un alto livello di accuratezza e affidabilità nella generazione di testo. Dall'altro lato, i risultati possono essere incerti.

Un esempio calzante:

La risposta di ChatGPT alla richiesta di elencare i paesi che iniziano con la lettera V

ChatGPT ha tralasciato nomi ben noti come Venezuela e Vietnam!

Alcuni studi hanno persino scoperto variazioni nelle tendenze relative alle capacità dei diversi modelli GPT. Ad esempio, le prestazioni di GPT 4 sono precipitate da un'accuratezza del 97,6% a marzo al 2,4% a giugno per alcune query, mentre le stesse sono migliorate per GPT 3.5 dal 7,4% all'86,8%.

Bisogna considerare che la qualità della risposta è un fattore che dipende dalla qualità dell'input, dalla complessità della query, dalla specificità del dominio e dai dati di addestramento. Inoltre, resta il fatto che ChatGPT è un modello linguistico e non un modello di conoscenza che deve essere fattualmente corretto. Tuttavia, le variazioni sono tutt'altro che rassicuranti.

Esperienza utente

L'esperienza utente di ChatGPT è generalmente positiva. Dopo tutto, richiede un carico cognitivo minimo ed è relativamente facile da usare: basta digitare la domanda e ChatGPT risponde. La sua reattività e lo stile conversazionale migliorano l'esperienza dell'utente.

Abbiamo fatto riferimento a modelli di prompt IA per testare noi stessi le prestazioni di ChatGPT. Abbiamo preso un prompt di marketing per un DM freddo, ed ecco cosa ci ha servito ChatGPT:

Il DM freddo di ChatGPT per una crema solare

Successivamente, abbiamo utilizzato i prompt dei modelli di project management per un Project Charter. Ecco uno sguardo all'interazione:

Elenco dei vincoli di ChatGPT in una Carta di Progetto

L'esperienza utente era ottima fino a quando non hanno iniziato a presentarsi problemi anche con le query più semplici. Ecco dove tutto ha iniziato ad andare male:

L'incapacità di ChatGPT di eseguire l'azione desiderata

Questo ha dato vita a un loop infinito e il chatbot IA non si è mai reso conto del problema!

Analisi costi-benefici

Nel febbraio 2023, OpenAI ha lanciato ChatGPT Plus, un piano di sottoscrizione a pagamento per GPT 4 che costa 20 dollari al mese per utente. Si trattava di un aggiornamento significativo rispetto alla versione gratuita, che offriva tempi di risposta più rapidi, accesso prioritario, accesso a Internet e supporto per i plugin. D'altra parte, l'API ChatGPT segue un modello pay-per-use con configurazioni multiple.

Detto questo, GPT 3. 5 continua ad essere gratuito e puoi ancora fare molto con la versione gratuita.

Il costo di gestione di ChatGPT dipende dalla scala di utilizzo, dai casi d'uso specifici e dalle risorse disponibili. Dipende anche da come ChatGPT si integra nei flussi di lavoro per promuovere automazione, efficienza e produttività. Considerare eventuali costi associati, requisiti infrastrutturali e spese di manutenzione.

Utilizza un modello di analisi costi-benefici per eseguire una valutazione così completa.

Adozione e integrazione

ChatGPT ha conquistato 1 milione di utenti in soli cinque giorni, a dimostrazione di quanto sia facile da adottare. Senza dubbio, il livello di consapevolezza che circonda il modello linguistico è piuttosto comune nella fascia demografica più giovane. Tuttavia, il 9% delle persone di età compresa tra i 45 e i 64 anni e il 5% degli over 65 hanno utilizzato ChatGPT nel gennaio 2023, a dimostrazione dei suoi impressionanti tassi di adozione.

Sul fronte professionale, l'80% delle aziende Fortune 500 ha optato per ChatGPT Enterprise per varie applicazioni. Allo stesso modo, l'8,2% dei dipendenti di aziende globali ha dichiarato di aver utilizzato ChatGPT sul posto di lavoro per svolgere un'attività.

Il rilascio dell'API ChatGPT ha permesso di usufruire di una facile integrazione, che si fonde bene con la sua versatilità e adattabilità. Tuttavia, si prega di notare che l'integrazione e l'adozione con esito positivo dipendono dalla consapevolezza e dall'alfabetizzazione tecnica delle parti interessate, dalla personalizzazione delle soluzioni e dall'ottimizzazione per soddisfare specifici requisiti aziendali.

Sicurezza e privacy

La sicurezza e la privacy sono state delle spine nel fianco di ChatGPT.

Più della metà degli abitanti del Sud-Est asiatico ha citato la privacy e la sicurezza dei dati come motivo di preoccupazione, scoraggiandoli dall'utilizzare il servizio.

ChatGPT è stato temporaneamente vietato in Italia per aver raccolto dati da libri, dal web, dai post di Reddit, ecc. per scopi di formazione. Tali origini dati dovevano includere informazioni personali che non erano state esplicitamente condivise con OpenAI, violando il GDPR.

Ars Technica ha anche riportato come un utente di ChatGPT abbia affermato che le sue conversazioni sono state divulgate. Sebbene OpenAI sostenga che l'account possa essere stato compromesso, questo episodio mette in luce quanto poco sappiamo sulle pratiche di privacy e sicurezza dei dati di ChatGPT.

L'informativa sulla privacy di OpenAI è piuttosto standard e indica che vengono raccolte le informazioni dell'account, le informazioni inserite e altri identificatori estratti dal dispositivo o dal browser. Tuttavia, il fatto che registri e memorizzi le trascrizioni delle conversazioni può essere inquietante per alcuni.

Considerazioni etiche

Le preoccupazioni etiche che circondano ChatGPT ruotano attorno alla parzialità, all'equità e all'uso responsabile dello strumento di IA. Gli esperti di etica dell'IA hanno sollevato preoccupazioni riguardo al ruolo di ChatGPT nel perpetuare stereotipi, diffondere disinformazione o generare contenuti dannosi. ChatGPT è finito sui giornali per aver aiutato a scrivere e diffondere codice dannoso o per essere stato ingannato e indotto a condividere un piano dettagliato per distruggere l'umanità.

Abbiamo visto che OpenAI riconosce queste preoccupazioni e sta gradualmente mettendo a punto i contenuti sensibili e non consentiti su GPT 4. La nostra esperienza è stata piuttosto positiva finora.

ChatGPT mostra una maggiore sensibilità nel rispondere alle query

Naturalmente, i pochi esempi sopra riportati non coprono l'intero intervallo delle preoccupazioni etiche e non le placano tutte. Tuttavia, l'etica nell'IA è un discorso lungo.

Ciò che le aziende o i singoli individui possono fare, tuttavia, è dare priorità alle considerazioni etiche durante l'utilizzo o l'implementazione di ChatGPT.

Alternative e concorrenti di ChatGPT

Abbiamo trattato tutte le ultime statistiche su ChatGPT, uno dei preferiti dal pubblico. Tuttavia, questo non significa che sia l'unico attore sul mercato! Ecco il nostro elenco di alternative a ChatGPT per diverse applicazioni:

1. ClickUp Brain: project management end-to-end

Post sul blog di ClickUp Brain sul futuro del project management

ClickUp Brain è uno strumento di IA nativo della piattaforma disponibile in tutto l'ecosistema ClickUp. È possibile utilizzarlo per gestire i dettagli relativi ai progetti (AI Knowledge Manager), generare contenuti (AI Writer for Work) e gestire i progetti (AI Project Manager) tutto in una volta sola. Supporta il lavoro di squadra e la collaborazione per aiutare la vostra organizzazione a raggiungere i propri obiettivi.

Con ClickUp Brain puoi: Crea attività e attività secondarie in modo efficiente

Fai domande sulle attività

Riepilogare/riassumere documenti, commenti, thread, attività, wiki e altro ancora

Genera StandUp periodicamente

Condividi gli aggiornamenti del team con un solo clic

Crea automazioni personalizzate utilizzando la PNL

Importa aggiornamenti, stato di avanzamento e riepiloghi delle attività in diverse visualizzazioni

Migliora i contenuti scritti

Sviluppa o personalizza modelli

Trascrivere clip audio e video

Ma soprattutto, ClickUp non utilizza i tuoi dati personali per addestrare i suoi modelli di IA. In questo modo, puoi ottenere tutti i vantaggi dell'IA senza preoccuparti della privacy e della sicurezza dei dati. Inoltre, ClickUp Brain è più di un modello linguistico: è una rete neurale che collega risorse di conoscenza aziendale, attività, documenti, ecc. per offrire informazioni corrette e affidabili.

Ad esempio, ecco cosa ha risposto ClickUp Brain quando gli abbiamo chiesto quali paesi iniziano con la lettera V:

ClickUp Brain offre prestazioni migliori rispetto a ChatGPT

Ha funzionato meglio di ChatGPT!

2. Google Gemini: risoluzione dei problemi e capacità multimodali

Precedentemente noto come Bard di Google, Gemini è un modello di IA multimodale in grado di elaborare informazioni da testo, immagini, video e codice. Gemini si concentra sull'aumento della produttività attraverso una solida risoluzione dei problemi, piuttosto che limitare il proprio ruolo a un modello linguistico di grandi dimensioni come ChatGPT.

Gemini supera GPT 3.5 e Gemini Ultra supera GPT 4 nel test MMLU (Massive Multitask Language Understanding).

Per verificarlo, abbiamo posto la stessa domanda sui paesi che iniziano con la lettera V, ed ecco cosa ha risposto Gemini:

Mentre ChatGPT offriva due opzioni, Gemini ne offriva sei: niente male!

Un altro importante punto di forza di Gemini risiede nella sua integrazione nativa con Google Workspace, che ti aiuta a lavorare su documenti, fogli, presentazioni, ecc. In questo modo, puoi redigere documenti, elaborare dati, creare presentazioni e molto altro senza uscire dai tuoi ambienti familiari.

3. Microsoft Copilot: interagire con la suite Microsoft

Ciò che Gemini è per Google Workspace, Microsoft Copilot lo è per la suite Microsoft.

È possibile utilizzare Microsoft Copilot con Microsoft 365 per aumentare la produttività e lavorare all'interno delle app di uso quotidiano come Word, Excel e Outlook. Funziona con l'architettura GPT 4, il che significa che si ottiene una maggiore precisione e affidabilità rispetto alla versione gratuita di ChatGPT. Accetta anche input multimodali.

Tuttavia, Microsoft Copilot ha un limite giornaliero di prompt, che può esaurirsi rapidamente! Inoltre, se non sei un utente Microsoft 365, registrarti a Microsoft Edge o Bing può essere piuttosto scomodo quando accedi a Microsoft Copilot.

Abbiamo posto la nostra classica domanda e Microsoft Copilot ha ottenuto risultati molto migliori rispetto a ChatGPT:

Ha anche condiviso link utili e altre risorse che possono essere utili per la ricerca.

4. Claude: generazione di contenuti naturali e creativi

Claude è il nome del chatbot IA e del suo modello linguistico di base sviluppato da Anthropic AI. Eccelle nel condurre conversazioni naturali e simili a quelle umane attraverso il testo e ha una comprensione sfumata del linguaggio. Oltre a svolgere attività regolari come la modifica, il riepilogo/riassunto, il processo decisionale, ecc., offre granularità nella configurazione del tono e della creatività dei contenuti scritti.

Claude è alla sua terza generazione, con Anthropic che ha lanciato Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet e Claude 3 Opus. Ognuno di essi progredisce nella sua capacità di replicare la comprensione e la scrittura a livello umano. La cosa più interessante è che supporta una lunghezza contestuale enorme, equivalente a 150.000 parole (200.000 token), il che significa che è possibile lavorare con documenti e libri molto lunghi!

5. GitHub Copilot: scrittura di codice e completamento automatico

Sviluppato da GitHub in collaborazione con OpenAI, GitHub Copilot è il chatbot IA per sviluppatori. Si tratta di uno strumento di scrittura e completamento del codice pensato per aiutare gli sviluppatori.

GitHub Copilot acquisisce contesto attraverso commenti, struttura del codice, nomi di variabili, ecc. e consiglia frammenti di codice pertinenti mentre scrivi il codice! Questi suggerimenti utili consentono agli sviluppatori di risparmiare tempo, scrivere codici efficienti e ridurre al minimo i bug.

Funziona sul modello linguistico GPT 4 ed è addestrato a comprendere la struttura e i modelli del codice in vari linguaggi di programmazione.

6. Semrush ContentShake IA: generazione di contenuti ottimizzati

ContentShake IA fa due cose giuste. In primo luogo, genera idee di contenuto o bozze di qualità alla velocità della luce e, in secondo luogo, garantisce che il contenuto sia ottimizzato per il posizionamento sui motori di ricerca.

La combinazione dell'IA e delle informazioni in tempo reale sulla concorrenza aiuta i marketer a preparare un calendario dei contenuti solido senza ricerche approfondite.

Dal brainstorming alla pubblicazione, ContentShake ti aiuta a generare articoli ottimizzati per il SEO, pensati per attirare traffico organico e stimolare il coinvolgimento.

Sebbene offra funzionalità collaborative e una perfetta integrazione, come la scrittura o la modifica di contenuti su Documenti Google e la pubblicazione diretta su WordPress, manca l'integrazione con strumenti di scrittura fondamentali come Grammarly. L'inflessibilità del prompt iniziale rende inoltre ContentShake a volte difficile da utilizzare.

7. Perplexity: navigazione in tempo reale e verifica dei fatti

Dagli scienziati di OpenAI e dalle menti dietro GPT 3 arriva Perplexity IA.

Perplexity è un motore di ricerca e risposta basato sull'IA che offre risposte affidabili alle query degli utenti. Sfrutta la PNL per comprendere le domande, effettua ricerche sul web o attinge dalla sua base di conoscenze e fornisce una risposta conversazionale. Le risposte di Perplexity sono accurate ed esaurienti rispetto ai giganti dei motori di ricerca come Google.

Compensa ciò che gli manca in termini di generazione di contenuti e capacità di risoluzione dei problemi conducendo ricerche dettagliate e approfondite. È molto più accurato di altri modelli linguistici di grandi dimensioni, ma non è immune da occasionali allucinazioni.

Scopri queste alternative a Perplexity IA!

Il futuro di ChatGPT

Sebbene il lancio di ChatGPT abbia rappresentato una svolta storica, è solo l'inizio.

Ecco cosa pensiamo che riserva il futuro a ChatGPT: OpenAI e Microsoft potrebbero identificare modi per rendere la tecnologia più economica utilizzando chip avanzati e data center. Ciò renderà l'LLM ancora più gestibile

L'uso iterativo della tecnologia ne rafforzerà le prestazioni, l'affidabilità e la precisione. Le funzionalità migliorate incoraggeranno gli utenti di ChatGPT ad adottare e raccomandare la tecnologia fino a quando non diventerà universalmente mainstream

Potremmo assistere alla ramificazione di ChatGPT in settori e industrie specializzati come la sanità, le assicurazioni, la finanza, ecc. , per offrire soluzioni mirate alle sfide specifiche di ogni settore

Il rilascio di ChatGPT 5 e, a breve, di ChatGPT 6 rinvigorirà l'interesse per la tecnologia IA

In breve, ChatGPT continuerà la sua traiettoria ascendente se le considerazioni legali, etiche e normative rimarranno favorevoli alla sua promozione.

Conclusione

Questo conclude il viaggio di ChatGPT attraverso statistiche, cifre e numeri.

Senza dubbio, ChatGPT ha rivoluzionato la percezione pubblica dell'IA e l'ha resa più accessibile a chiunque disponga di una connessione Internet stabile. Ha anche aiutato le persone ad accettare il fatto che l'IA non è lì per rubare posti di lavoro. Semmai, completerà le competenze umane e le migliorerà in più di un modo.

Sebbene ChatGPT sia stato un pioniere, non è l'unico strumento di IA che sta rivoluzionando il mercato. Soluzioni come ClickUp Brain, Gemini, Perplexity, ecc. stanno contribuendo nei rispettivi campi in modi unici.

Entra in contatto con noi per scoprire come utilizzare ClickUp Brain per semplificare il project management!

Domande frequenti (FAQ)

1. Quante persone utilizzano ChatGPT?

Attualmente, 180,5 milioni di utenti sono registrati su ChatGPT, mentre 100 milioni di utenti lo utilizzano attivamente.

2. ChatGPT è bravo in statistica?

ChatGPT è abbastanza valido nell'elaborazione dei dati e nell'analisi statistica. È in grado di eseguire calcoli e fornire informazioni generali su concetti statistici.

3. Quanti dati utilizza ChatGPT?

ChatGPT è stato addestrato utilizzando 45 TB di dati, che sono stati compressi in 570 GB di set di dati.