Come gestire ed evitare il debito tecnico in Scrum?

Nel corso di una giornata lavorativa, i team di sviluppo software prendono decine di decisioni che comportano compromessi complessi. Per ogni linguaggio di programmazione scelto, codice di integrazione scritto o strumento di automazione adottato, ci saranno conseguenze in futuro.

Queste conseguenze sono note come debito tecnico. Nel tradizionale modello a cascata dello sviluppo software, il debito tecnico era estremamente comune. Le metodologie Agile Scrum hanno ideato processi per ridurlo al minimo.

In questo post del blog approfondiamo i motivi per cui si verifica il debito tecnico e come è possibile evitarlo nei propri progetti.

Comprendere il debito tecnico in Scrum

I processi tradizionali di sviluppo software si basavano su progetti a lunghissimo termine, che richiedevano anni per essere implementati. Quando il progetto era completato, il mercato era cambiato, le richieste dei clienti si erano evolute e la tecnologia stessa era diventata obsoleta, creando debito tecnico.

Che cos'è il debito tecnico?

Il debito tecnico si riferisce al costo della rielaborazione aggiuntiva causata dalla scelta di una soluzione ragionevole a breve termine invece di un approccio migliore che richiederebbe più tempo.

In sostanza, è come prendere una scorciatoia ora, che può accelerare lo sviluppo nel breve termine, ma spesso porta ad un aumento dei costi in seguito, poiché il debito deve essere "ripagato" risolvendo i problemi derivanti dal compromesso iniziale.

Qual è un esempio di debito tecnico?

L'esempio più semplice di debito tecnico esistente è quando gli sviluppatori con scadenze strette inseriscono il codice nella produzione senza passare attraverso revisioni e test approfonditi. Una volta lanciata, la funzionalità sarà difettosa, inutilizzabile o, nel peggiore dei casi, un peso per la sicurezza informatica.

In che modo Scrum aiuta con il debito tecnico?

In risposta alle inefficienze del metodo a cascata, è emerso il modello agile Scrum di sviluppo software.

I processi di project management Scrum sono progettati per gestire il debito tecnico.

Il product backlog è incentrato sulla chiarezza dei requisiti

Le definizioni delle user story richiedono la completezza dei criteri di accettazione

Gli scrum master e i titolari di prodotto dedicano tempo in ogni sprint per ripagare il debito tecnico

I processi di revisione del codice sono progettati tenendo conto del rimborso del debito tecnico

Nonostante tutto il lavoro richiesto, il debito tecnico è inevitabile. Vediamo perché.

Cosa causa il debito tecnico in Scrum?

Esistono numerosi fattori interni ed esterni che causano il debito tecnico nei progetti di sviluppo software Scrum. Alcune delle cause più comuni sono:

Evoluzione del mercato/tecnologica

Con il passare del tempo, la tecnologia può diventare obsoleta e le esigenze del mercato possono evolversi. Ciò significa che le scelte fatte in precedenza potrebbero dover essere rielaborate. Questo è naturale e i team Scrum se lo aspettano come parte del loro percorso di sviluppo agile del software.

Tuttavia, non tutte le cause sono naturali.

Corsa contro le scadenze

I team Scrum lavorano in sprint di durata fissa, solitamente di 1-2 settimane. La pressione per completare le attività assegnate entro queste scadenze strette può introdurre debito tecnico spingendo i membri del team a optare per soluzioni più rapide e meno ottimali.

Definizione inadeguata di "terminato

La definizione di "terminato" (DoD) è un elemento fondamentale in Scrum. Delinea i criteri di accettazione affinché un'attività possa essere considerata completa. I team Scrum definiscono chiaramente questo concetto prima ancora di aggiungere un'attività allo sprint.

Tuttavia, definizioni inadeguate spesso causano debiti di codice. Ad esempio, se il DoD non richiede test delle prestazioni, il team potrebbe ignorare problemi di prestazioni che richiedono un lavoro significativo per essere risolti in seguito.

Modifiche incrementali senza una pianificazione olistica

Sebbene gli aggiornamenti incrementali consentano una rapida distribuzione di nuove funzionalità/funzioni, a volte possono portare a una mancanza di progettazione o pianificazione completa. Nell'interesse della velocità, i team potrebbero utilizzare modelli di sviluppo software che non catturano il quadro generale.

Pertanto, ogni parte del software viene sviluppata e aggiunta in incrementi, che potrebbero non sempre tenere conto dell'architettura dell'intero sistema. Nel tempo, ciò può risultare in un'architettura frammentaria, inefficiente, difficile da mantenere e piena di problemi di compatibilità.

Rifattorizzazione differita

Nell'approccio iterativo, c'è sempre una nuova iterazione per correggere o migliorare l'implementazione esistente. Questa mentalità può portare a rimandare il refactoring necessario con la speranza errata di poterlo gestire in un secondo momento.

Man mano che si aggiungono funzionalità/funzioni a un codice non adeguatamente rifattorizzato, la complessità e il costo delle modifiche aumentano, aumentando così il debito tecnico.

Anche nei progetti Scrum possono insorgere varie forme di debito tecnico basate sulla collaborazione tra i team aziendali, di ingegneria e di relazione con i clienti. Questo debito tecnico può avere conseguenze significative.

Quali sono gli effetti del debito tecnico in Scrum?

La conseguenza diretta del debito tecnico è che crea un debito finanziario corrispondente sotto forma di rielaborazione, tempo e risorse qualificate. Tuttavia, gli effetti indiretti del debito tecnico sono numerosi e molto più dannosi.

Diminuzione della velocità di sviluppo: i team Agile afflitti dal debito tecnico dedicano più tempo a correggere bug e risolvere problemi degli sprint precedenti piuttosto che lavorare su nuove funzionalità. Ciò significa meno ore per sviluppare nuove funzionalità e tempi di consegna complessivamente più lunghi.

Maggiore complessità: con l'accumularsi del debito tecnico, il codice diventa più complesso e difficile da gestire. Ogni volta che è necessario apportare una modifica, lo sviluppatore dovrà dedicare del tempo a districare la complessità prima di poter procedere con la correzione.

Sovraccarico educativo: una base di codice complessa aumenta il carico cognitivo sui membri esistenti del team, rendendo difficile apportare modifiche rapide ed efficaci. Inoltre, richiede ai team Scrum di dedicare più tempo all'inserimento di nuovi membri nel team.

Scarsa qualità del software: il debito tecnico influisce in modo significativo sulla qualità del software riducendo la manutenibilità, aumentando la probabilità di bug e degradando le prestazioni complessive.

Reputazione ingegneristica: come team di prodotto, se il codice richiede continue rielaborazioni per ripagare il debito tecnico, la reputazione dell'organizzazione ingegneristica può risentirne enormemente. Ciò influirebbe anche sulla capacità di attrarre nuovi talenti.

Per evitare queste sfide e creare semplicemente software migliori per il mondo, è necessario ridurre al minimo, se non eliminare del tutto, il debito tecnico. Ecco come.

Strategie per ridurre al minimo e gestire il debito tecnico

Alcuni dei modi più semplici ed efficaci per ridurre al minimo il debito tecnico prevedono la creazione di processi coerenti. Un software gratuito per il project management può essere di immenso valore in questo senso. Ecco come.

1. Eseguire revisioni approfondite del codice

La revisione del codice è il processo mediante il quale un collega esamina il codice scritto da un membro del proprio team per garantire gli standard di qualità. In genere, la revisione del codice viene eseguita da un collega senior o da un responsabile tecnico.

I processi di copertura e revisione del codice riducono il debito tecnico garantendo il rispetto degli standard di codifica e identificando i problemi prima che vengano uniti al codice principale.

Uno strumento di project management come ClickUp può aiutarti a rendere operativo tutto questo senza sforzo. Gli stati personalizzati di ClickUp ti consentono di aggiungere la "revisione del codice" al flusso di lavoro.

Crea stati personalizzati in ClickUp per monitorare e tracciare il debito tecnico

Le automazioni di ClickUp consentono di assegnare automaticamente le attività alla revisione del codice al termine della codifica. È inoltre possibile utilizzare le liste di controllo di ClickUp per garantire che tutti i criteri di accettazione siano soddisfatti.

Se non sai da dove iniziare, ecco il modello di gestione agile Scrum di ClickUp, un framework completamente personalizzabile per realizzare progetti con meno errori e stroncare il debito tecnico sul nascere.

2. Automatizza i controlli di qualità del codice

L'avvento dell'IA, insieme a pratiche di automazione dei test ormai mature, ha un grande potenziale per eliminare il debito tecnico. Ad esempio, l'utilizzo di app senza codice aiuta a ridurre la codifica manuale, diminuendo così la possibilità di bug.

È inoltre possibile utilizzare strumenti di codice IA ed editor di codice per:

Identificare gli errori nel codice

Vedi alternative consigliate per gli errori

Verifica l'aderenza alle best practice

Includi commenti e condividi le conoscenze tra i membri del team

Le revisioni del codice e l'automazione svolgono un ruolo fondamentale nello spostamento a sinistra dei processi di qualità. Ad esempio, se uno sviluppatore identifica una potenziale falla nella sicurezza di una nuova funzionalità di autenticazione, può risolvere il problema prima che diventi parte del software, evitando costose correzioni future e rischi per la sicurezza.

ClickUp Brain può migliorare ulteriormente la vostra efficienza accelerando le attività di gestione dei progetti Scrum. AI Knowledge Manager e AI Project Manager di ClickUp vi consentono di porre domande, ottenere risposte e automatizzare le attività in un attimo.

Ottieni risposte e approfondimenti in tempo reale alle tue query con ClickUp Brain

3. Rendere trasparente il debito tecnico

Chiama le cose con il loro nome. Nel tuo sistema di project management, contrassegna chiaramente gli elementi di debito tecnico come tali per garantire che questi problemi ricevano l'attenzione e le risorse necessarie durante la pianificazione dello sprint.

Il software flessibile di gestione delle attività di ClickUp consente di contrassegnare un'attività come funzionalità/funzione, difetto, attività cardine o feedback. Classificando il lavoro in modo appropriato, è possibile prendere decisioni migliori in merito alle priorità.

Personalizza le convenzioni di denominazione e i tipi di attività con ClickUp

4. Creare visibilità sul debito tecnico

In qualsiasi momento, il titolare del prodotto dovrebbe essere in grado di rispondere alla domanda: "Allora, qual è il nostro debito tecnico?

Per farlo, è necessario avere una visibilità chiara e granulare delle attività. Il software di project management di ClickUp è progettato per darti questa libertà. Con oltre 35 ClickApp e più di 15 visualizzazioni, puoi personalizzare la gestione delle attività, il monitoraggio dei bug e la visualizzazione del flusso di lavoro nel modo più adatto alle tue esigenze.

È inoltre possibile creare una visualizzazione personalizzata per le attività relative al debito tecnico, completa di un proprio dashboard per monitorarne lo stato.

Scegli la visualizzazione personalizzata più adatta alle tue esigenze con ClickUp

5. Includere il titolare del prodotto

Il ruolo del titolare del prodotto è fondamentale per colmare il divario tra i requisiti aziendali e l'esecuzione tecnica. È lui che ha più voce in capitolo nelle decisioni relative a quando e quanto debito tecnico affrontare in ogni sprint.

In qualità di team di sviluppo software, collaborate strettamente con il titolare del prodotto. Consentite loro di:

Comprendere la portata e le implicazioni del debito tecnico

Comunicare con gli stakeholder aziendali

Assicurarsi il consenso e i budget necessari

Costruisci sistemi per eliminare il debito tecnico futuro

Il modello di registro del debito tecnico di ClickUp è una potente risorsa per gestire le operazioni end-to-end. Questo modello completamente personalizzabile funge da registro per documentare, gestire, misurare e fornire rimedi a tutti i debiti tecnici.

Gestisci tutto il tuo debito tecnico con il modello di registro del debito tecnico di ClickUp

6. Impostare processi per ripagare il debito tecnico

Acquisizione dei dati: all'interno di ogni attività, acquisire descrizioni dettagliate del debito tecnico, compresa la sua origine, l'impatto e le potenziali soluzioni, facilitando un approccio sistematico alla risoluzione di questi problemi.

Pianificazione: durante le riunioni sprint, pianificate il trattamento e la risoluzione del debito tecnico con lo stesso rigore con cui trattate le nuove funzionalità/funzioni o la correzione dei bug.

Rifattorizzare regolarmente il codice: pianificare una rifattorizzazione regolare per consolidare e semplificare il codice di base.

Ad esempio, supponiamo che un team di sviluppo noti che diverse funzioni nella propria applicazione utilizzano un codice simile per recuperare i dati degli utenti dal database. Il team rifattorizzerà queste funzioni creando un'unica funzione di utilità che gestisce le chiamate al database, che tutte le altre funzioni possono utilizzare. Ciò semplifica il codice di base e lo rende più facile da mantenere e meno soggetto a errori.

Liberati dal debito tecnico con ClickUp

Ogni decisione relativa a un progetto ha i suoi pro e contro. Ottimizzare per ottenere vantaggi a breve termine creerà un debito tecnico a lungo termine. Anche i team che lo sanno bene a volte sono spinti a prendere decisioni non ottimali.

Pertanto, la gestione del debito tecnico nei progetti Scrum è un processo continuo e iterativo. È parte integrante di ogni processo di pianificazione dello sprint. Il software di project management di ClickUp lo sa bene. È ricco di funzionalità/funzioni flessibili e personalizzabili e di strumenti di IA di cui ogni team Scrum ha bisogno.

Domande frequenti sul debito tecnico

1. Cosa causa il debito tecnico in Scrum?

Il debito tecnico in Scrum può derivare dall'evoluzione dei mercati, dalla fretta di rispettare le scadenze degli sprint, che porta a soluzioni rapide invece che sostenibili. Anche definizioni inadeguate di "terminato" che non includono rigorosi controlli di qualità possono contribuire all'accumulo di debito.

Dal punto di vista del client, frequenti cambiamenti nei requisiti e nelle priorità possono portare a rielaborazioni e incongruenze nel codice base.

2. Cosa succede quando il debito tecnico aumenta in Scrum?

Quando il debito tecnico aumenta in Scrum, la velocità di sviluppo diminuisce poiché si dedica più tempo alla correzione dei bug e alla risoluzione dei problemi legacy che alle nuove funzionalità/funzioni.

Ciò spesso si traduce in una minore qualità del prodotto, nel rischio di fallimento del progetto e in un calo del morale del team, poiché i membri possono sentirsi sopraffatti dal crescente accumulo di attività di manutenzione.

3. Come evitare il debito tecnico in Agile?

Per evitare il debito tecnico in Agile, assicurati di rispettare rigorosamente una definizione completa di "terminato" che includa standard di qualità come revisioni del codice e test.

Date priorità al refactoring regolare e allocate tempo per affrontare il debito tecnico nella pianificazione degli sprint. Inoltre, mantenete una comunicazione chiara e continua all'interno del team e con le parti interessate per gestire efficacemente le aspettative e le priorità.