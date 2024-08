Guida completa alla matrice di crescita BCG: Ottimizzare la gestione del portafoglio

Spesso considerata uno strumento rivoluzionario di gestione strategica, la matrice di condivisione della crescita BCG è stata introdotta per la prima volta nel 1970 dallo studio BCG Boston Consulting Group , guidato dal fondatore del gruppo, Bruce Henderson, con il contributo significativo di Alan Zakon e del suo team.

BCG Growth Share Matrice è uno strumento strategico che può guidarvi nel prendere decisioni cruciali di investimento sui prodotti e di allocazione delle risorse. Valutando i vostri prodotti e classificandoli in base al tasso di crescita del mercato e alla quota di mercato relativa, potete identificare efficacemente le aree in cui investire, dismettere o mantenere.

In questo articolo, analizzeremo i componenti chiave della matrice, illustreremo alcuni esempi di applicazione pratica e vi mostreremo come creare la vostra matrice BCG Growth Share utilizzando ClickUp, la piattaforma leader nel project management.

Cos'è la matrice di condivisione della crescita BCG?

L'inefficienza nell'allocazione delle risorse porta alla perdita di risorse opportunità di crescita e aziende con prestazioni insufficienti. Alla fine, potreste trovarvi di fronte a:

Investimenti non uniformi 💰

Crescita limitata 📉

Rischio di obsolescenza ⏳

Svantaggio competitivo 🥇

La BCG Growth Share Matrice è uno strumento di pianificazione strategica a lungo termine che mira a risolvere tutti i problemi menzionati sopra, guidando le decisioni di investimento sulla base di una crescita del mercato di un prodotto e la relativa quota di mercato.

La matrice mostra due aspetti essenziali che le aziende devono considerare quando decidono dove investire il proprio denaro: quanto sono competitive e quanto è attraente il mercato. Queste stime si basano sull'attuale quota di mercato e sulla velocità di crescita del mercato stesso:

Se un'azienda detiene una grossa fetta di mercato che non cresce molto, genererà profitti anche con un investimento minimo

Se un'azienda detiene una grossa fetta di un mercato in rapida crescita, deve investire molto per mantenere la sua posizione dominante

Se il mercato è in rapida crescita, ma l'azienda non ha una presenza significativa, deve decidere se investire di più o abbandonare il mercato

Se il mercato non cresce molto e l'azienda non ne detiene una quota significativa, deve pensare a dismetterlo o a modificare la propria strategia

Componenti della matrice della quota di crescita

La matrice di condivisione della crescita del BCG colloca i prodotti di un'azienda in quattro categorie o quadranti in base alla competitività e ai tassi di crescita dei rispettivi mercati:

Il posizionamento di un particolare prodotto sulla matrice non deve essere arbitrario, ma deve risultare da un'attenta analisi con misure quali:

Categorizzazione iniziale : L'analisi aiuta a posizionare con precisione i prodotti all'interno della matrice, assicurando l'allineamento con ilstrategia di produttività *Monitoraggio dinamico: Il monitoraggio continuo dell'analisi consente di adeguarsi in tempo reale alle mutevoli condizioni del mercato

: L'analisi aiuta a posizionare con precisione i prodotti all'interno della matrice, assicurando l'allineamento con ilstrategia di produttività *Monitoraggio dinamico: Il monitoraggio continuo dell'analisi consente di adeguarsi in tempo reale alle mutevoli condizioni del mercato Previsione delle tendenze future : Le analisi consentono alle aziende di anticipare i futuri cambiamenti del mercato, permettendo un piano proattivo

: Le analisi consentono alle aziende di anticipare i futuri cambiamenti del mercato, permettendo un piano proattivo Convalida delle decisioni: Le analisi convalidano le decisioni strategiche confrontando i risultati previsti con quelli effettivi, favorendo il miglioramento continuo

Fonte: BCG Ciascuna delle quattro categorie della matrice BCG Growth Share ha caratteristiche uniche e richiede strategie diverse per ottenere buoni risultati e generare profitti. Analizziamole da vicino per aiutarvi a ottimizzare i vostri approcci all'investimento.

Stelle

Le stelle descrivono il carattere della vostra azienda crescita , prodotti ad alta quota di mercato, spesso destinati ad avere un esito positivo e a rappresentare una fonte significativa di entrate. Come suggerisce il nome, si tratta delle stelle brillanti del vostro portfolio prodotti che hanno il potenziale per dominare il mercato.

Da fare per sfruttare al meglio le Stelle:

Dare loro molte risorse per continuare a crescere velocemente

Continuare a proporre nuove idee perrimanere davanti ai concorrenti* Finanziare promozioni per mantenere la propria quota di mercato

Pensate a come trasformarli in futuro in Cash Cows (mucche da mungere)

Controllate costantemente l'andamento delle vostre Stelle per assicurarvi che continuino a crescere

Vacche da soldi

Le Cash Cows nella matrice BCG sono le risorse della vostra azienda, dipendenti e operose. Hanno una quota significativa nei mercati a crescita lenta e di solito portano un flusso costante di entrate. Sono stabili, mature e non necessitano di grandi investimenti.

Per trarne il massimo vantaggio, concentratevi sul mantenimento della loro quota di mercato e sul conseguimento del massimo profitto possibile.

Il denaro ricavato può essere utilizzato per investire in altre parti della vostra azienda. Potreste provare nuovi modi per rendere più efficienti le vostre operazioni o trovare altri modi per ottenere guadagni. Ma ricordate che non dovete sentirvi troppo tranquilli. Il mercato può cambiare e una mucca da mungere incustodita può diventare rapidamente una stella nel migliore dei casi o un cane nel peggiore.

Cani

I cani rappresentano prodotti con una bassa quota di mercato in settori in cui la crescita è lenta, e non portano molto denaro rispetto alle risorse che consumano. Ma con un piano intelligente, è possibile ribaltare la situazione. Ecco come fare:

Vendete queste parti dell'azienda che non funzionano bene per risparmiare risorse

Se possibile, cercate di dominare una parte più piccola del mercato, dove c'è meno concorrenza

Trovare modi per rendere le operazioni più efficienti e spendere meno denaro per ottenere maggiori profitti

Utilizzare questi prodotti per bloccare la concorrenza o mantenere relazioni con clienti importanti

Cercare di rendere questi prodotti più attraenti per nuovi mercati o per diversi tipi di clienti, proponendo nuove idee o cambiando le modalità di pubblicità e di vendita

Punti interrogativi

I punti interrogativi sono prodotti che operano in settori in forte crescita ma con una bassa quota di mercato. Questo li rende potenzialmente vincenti ma anche investimenti rischiosi. Sono i jolly del vostro portfolio.

Per sfruttare il loro potenziale, dovrete investire pesantemente e in modo strategico. Se un punto interrogativo riesce a conquistare una maggiore quota di mercato, potrebbe diventare una stella e, in ultima analisi, una mucca da mungere. Se invece non riesce ad affermarsi sul mercato, potrebbe diventare un cane.

Dovrete valutare attentamente il loro potenziale, considerando le tendenze del mercato, la concorrenza e le risorse disponibili della vostra azienda.

Come creare una matrice di condivisione della crescita BCG

La creazione di una matrice di condivisione della crescita BCG richiede un'attenta analisi delle vostre produttività e di capire come si stanno comportando sul mercato. Ecco come iniziare:

Elenco dei prodotti: Iniziate facendo un elenco completo di tutto il vostro portfolio prodotti. Assicuratevi di includere tutti i prodotti, anche quelli che a prima vista possono sembrare meno significativi Controllare la crescita del mercato: Una volta ottenuto l'elenco, valutate i tassi di crescita dei mercati in cui opera ciascun prodotto. Si tratta di capire a che velocità cresce la domanda per la categoria di ciascun prodotto. Consultate le reportistiche di settore, le ricerche di mercato e i dati storici per valutare con precisione la traiettoria di crescita Determinare la quota di mercato: Determinare la quota di mercato di ciascun prodotto rispetto alla concorrenza. Questo comporta l'analisi dei dati commerciali,kPI finanziari,kPI commerciali, sondaggi di mercato e approfondimenti di settore per capire quanto ogni prodotto stia performando nel rispettivo mercato. Calcolare la percentuale delle vendite commerciali totali che ogni prodotto cattura Inserirli nel grafico: Utilizzando i dati sul tasso di crescita e sulla quota di mercato raccolti, tracciate il grafico di ciascun prodotto sulla matrice BCG. Ciò comporta la creazione di un grafico con due assi: uno rappresenta il tasso di crescita del mercato e l'altro la quota di mercato relativa. Posizionate ogni prodotto sul grafico in base al tasso di crescita e alla quota di mercato, classificandoli di conseguenza come Star, Cash Cows, Question Marks o Dogs Pianificare i prossimi passaggi: Una volta che tutti i vostri prodotti sono stati tracciati sulla matrice, analizzate i risultati per determinare i vostri prossimi passaggi. Per le Stelle, considerare di investire risorse per mantenere la loro crescita. Per le Cash Cows, concentratevi sulla massimizzazione della redditività. Per i punti interrogativi, decidere se investire ulteriormente o dismettere. Per i Cani, considerare la possibilità di interromperli o riposizionarli. Sviluppate un piano strategico per ogni categoria di prodotto per ottimizzare le prestazioni del portfolio e per ridurre i costi di gestioneguidare la crescita Si tratta di un piano solido, ma fortunatamente esiste uno strumento in grado di rendere questo processo semplice, rapido e senza sforzo ClickUp .

Modello di matrice BCG

Il Modello di lavagna online della matrice BCG di ClickUp aiuta le aziende di medie e grandi dimensioni a gestire in modo più efficace le loro linee di prodotti. Si tratta di una struttura già pronta per classificare i prodotti in base a fattori quali popolarità, qualità e funzioni.

Il modello di lavagna online BCG Matrix offre un modo semplice e veloce per visualizzare e analizzare il portfolio prodotti di un'azienda

Questo modello è particolarmente utile per i project management e i product manager perché è facile da usare e aiuta a visualizzare e semplificare informazioni complesse. Utilizza due chiavi metriche di gestione del prodotto -crescita e quota di mercato per classificare la produttività in quattro quadranti:

Mucche da mungere : Prodotti con un'alta quota di mercato ma con una bassa crescita

: Prodotti con un'alta quota di mercato ma con una bassa crescita Cani : Prodotti a bassa condivisione e basso profitto che dovrebbero essere dismessi

: Prodotti a bassa condivisione e basso profitto che dovrebbero essere dismessi Stelle : Prodotti ad alta produttività che necessitano di investimenti costanti per rimanere al passo con i tempi

: Prodotti ad alta produttività che necessitano di investimenti costanti per rimanere al passo con i tempi Question Marks: Prodotti che necessitano di un'attenta analisi, in quanto potrebbero avere un esito positivo o fallire

Di seguito è riportata una guida rapida e con passaggi rapidi per utilizzare efficacemente il modello di lavagna online della matrice BCG in ClickUp:

Raccogliere i dati: Prima di iniziare, raccogliete tutte le informazioni rilevanti sulla vostra produttività. Queste includono la quota di mercato, il potenziale di crescita, la posizione della concorrenza e la redditività. Le dashboard di ClickUp possono aiutarvi a raccogliere e organizzare questi dati in un unico luogo, fornendo una panoramica del vostro portfolio prodotti Personalizzare la lavagna online: Il modello viene fornito con un predefinitoLavagna online di ClickUp. È una tela digitale infinita per la posizione dei prodotti e la visualizzazione del panorama competitivo. È possibile aggiungere forme, immagini, testi o collegamenti alla lavagna online per tenere traccia e organizzare efficacemente ogni punto chiave dei dati Disegnate la vostra azienda: Utilizzate i dati raccolti per determinare il quadrante di appartenenza di ciascun prodotto in base alla sua quota di mercato e al suo potenziale di crescita. Vista Bacheca di ClickUp può aiutare a organizzare e confrontare in modo efficace diversi punti di dati all'interno della matrice Monitorare e regolare: Controllate regolarmente la vostra matrice BCG per assicurarvi che tutto sia aggiornato. UtilizzareLe attività ricorrenti di ClickUp per promemoria di controllo e aggiornamento regolare della matrice

Trasforma le idee del team in azioni coordinate in un unico luogo grazie a ClickUp Whiteboard

/## IA prompt per l'analisi della matrice BCG

Con ClickUp Brain grazie alla rete neurale della piattaforma, è possibile adattare le strategie ai propri oggetti specifici utilizzando le intuizioni dell'IA. Che si tratti di individuare prospettive di crescita, perfezionare la gamma di prodotti o gestire i rischi, ClickUp Brain offre il supporto e le produttività necessarie per affrontare con sicurezza le sfide dell'analisi del portfolio e della strategia aziendale.

Scatenate la creatività, create modelli o generate copie alla velocità della luce con il miglior partner al mondo per il brainstorming

Grazie all'analisi automatizzata dei dati, risparmierete tempo e risorse preziose, ottenendo una comprensione più approfondita delle performance del vostro portafoglio. Inoltre, le visualizzazioni basate sull'IA offrono una panoramica chiara e concisa, rendendo più facile che mai il monitoraggio dello stato e l'innovazione.

Provate questi prompt dell'IA per l'analisi della matrice BCG:

Valutare il portfolio prodotti: Identificare stelle, punti interrogativi, vacche da mungere e cani e ottenere raccomandazioni per l'allocazione delle risorse e le strategie di crescita Analizzare le unità aziendali: Valutare l'attrattiva del mercato e la posizione della concorrenza per identificare le opportunità di crescita e le potenziali minacce Valutare le linee di prodotto: Determinare quali linee di prodotto devono essere investite, dismesse o ulteriormente sviluppate per massimizzare la redditività e la quota di mercato

Applicazione pratica ed esempi della matrice di condivisione della crescita BCG

Immaginate di essere un product portfolio manager di una grande azienda tecnologica come Apple Inc. e di essere responsabili di molti prodotti diversi in diverse fasi del ciclo di vita. Da fare per decidere su cosa concentrarsi e come progettare il vostro portafoglio prodotti marketing dei prodotti È qui che entra in gioco la matrice di condivisione della crescita BCG:

La mucca da mungere sarebbe l'iPhone. È in circolazione da un po' di tempo e, sebbene il mercato dei telefoni cellulari non cresca più così velocemente come un tempo, il prodotto rappresenta ancora una parte significativa delle entrate di Apple senza bisogno di grandi investimenti

La stella potrebbe essere rappresentata dagli AirPods . Sono diventati rapidamente un prodotto popolare con un'elevata domanda e un significativo potenziale di crescita

. Sono diventati rapidamente un prodotto popolare con un'elevata domanda e un significativo potenziale di crescita Il punto interrogativo potrebbe essere l' Apple Watch . La sua popolarità sta crescendo, ma non ha ancora raggiunto lo stesso livello di quota di mercato dell'iPhone o degli AirPods

. La sua popolarità sta crescendo, ma non ha ancora raggiunto lo stesso livello di quota di mercato dell'iPhone o degli AirPods Un cane potrebbe essere qualcosa come l'iPod Classic. Sebbene un tempo fosse un prodotto di punta per Apple, ora è obsoleto (e fuori produzione) e ha una bassa domanda rispetto alle altre offerte

Nella tabella sottostante sono riportati altri esempi oltre a quello di Apple:

Limiti della matrice di condivisione della crescita BCG

Sebbene la matrice di condivisione della crescita del BCG sia un quadro prezioso per l'allocazione efficace delle risorse e il processo decisionale, è importante considerare i suoi difetti per comprenderne appieno le implicazioni strategiche. Come ogni strumento analitico, la matrice presenta dei limiti di cui bisogna essere consapevoli per prendere le decisioni strategiche più efficaci. Ecco i più importanti:

Semplifica la realtà: La matrice presuppone che il tasso di crescita del mercato sia l'unico indicatore dell'attrattiva del mercato e considera la quota di mercato relativa come l'unica misura del vantaggio competitivo È statica: La matrice non tiene conto dei cambiamenti dell'ambiente aziendale o delle tendenze del mercato. È un'istantanea, non un indicatore del potenziale futuro Non tiene conto delle sinergie: La matrice tratta ogni unità aziendale o prodotto in modo indipendente, senza considerare le potenziali sinergie tra unità o prodotti diversi Bidimensionale: La matrice può trascurare altri fattori importanti come la redditività, le dimensioni del mercato o la forza del marchio Presuppone che una quota di mercato più elevata porti a profitti più elevati, il che non è sempre vero

Migliorare la gestione del portfolio prodotti con ClickUp

Sebbene la BCG Growth Share Matrice abbia dei difetti, rimane uno strumento prezioso per gli imprenditori e le aziende che devono affrontare la complessità della gestione dei portfolio di prodotti. La sua semplice categorizzazione dei prodotti in stelle, mucche da mungere, punti interrogativi e cani fornisce un quadro semplice e pratico per il piano strategico e l'allocazione delle risorse.

L'applicazione della matrice di crescita BCG diventa più facile che mai con ClickUp. Sia che siate una startup in fase di avvio o un'azienda consolidata, potete utilizzare la matrice di ClickUp già pronta per l'uso matrici pronte per l'uso e lavagne online collaborative per prendere decisioni di investimento intelligenti e impostare la vostra azienda sulla strada della crescita sostenibile. Iscrivetevi a ClickUp e costruisci la tua matrice di crescita BCG in pochi minuti!