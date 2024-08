i 10 migliori libri sul Growth Hacking per scalare la vostra azienda

Gli influencer dei social media vi hanno convinto di poter fare l'hacking per raggiungere un esito aziendale positivo da un giorno all'altro? Vi hanno detto ripetutamente che il growth hacking è la soluzione a tutti i vostri problemi?

Ci dispiace deludervi!

Il growth hacking non è né una pallottola d'argento né un'altra parola d'ordine. È una combinazione di strategie e tattiche efficaci dal punto di vista dei costi che alcune delle più grandi aziende del mondo hanno utilizzato per ottenere una crescita rapida e sostenibile.

Ad esempio, Airbnb è cresciuta in modo esponenziale sfruttando gli effetti di rete e la base di utenti di Craigslist nelle sue prime fasi. Oggi, il loro valore è sbalorditivo 80 miliardi di dollari !

La buona notizia? Da fare anche voi! Dan Martell, fondatore del servizio di consulenza on-demand per startup Clarity, ritiene che "il Growth Hacking sia una mentalità più che un insieme di strumenti"

Vi consigliamo 10 libri sul growth hacking che vi aiuteranno ad adottare questa prospettiva per scalare la vostra azienda e ottenere una crescita esponenziale. 📚

1. Growth Hacker Marketing di Ryan Holiday

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Growth-Hacker-Marketing-A-Primer-on-the-Future-of-PR-Marketing-and-Advertising-clickup.jpg Growth Hacker Marketing- Un'introduzione al futuro delle PR, del marketing e della pubblicità clickup /$$$img/

via Amazon In Growth Hacker Marketing ryan Holiday utilizza esempi di alcuni dei migliori prodotti contemporanei, come Dropbox, Facebook e Instagram, per rompere gli stereotipi tradizionali su come commercializzare i prodotti.

Ad istanza, vendere a un piccolo gruppo di early adopters mirati invece di fare marketing a tutti ha funzionato a meraviglia per Dropbox. Il loro video dimostrativo ha mirato specificamente alla comunità di Digg, che sapevano essere il pubblico giusto per la loro produttività. La loro scommessa ha dato i suoi frutti e nel giro di 24 ore il loro elenco di attesa è passato da 5.000 a 75.000 persone!

Questo libro è ricco di idee e tattiche innovative per gli hacker della crescita. Se volete capire il potere di un MVP, ovvero il Minimum Viable Product, o trovare la giusta corrispondenza tra il vostro prodotto e ciò che il mercato vuole, questo libro è un gioco che cambia le carte in tavola.

Holiday è favorevole all'uso dei dati per guidare le vostre decisioni: provate le cose, vedete cosa funziona e continuate a modificarle. Inoltre, sottolinea l'idea che far parlare del proprio prodotto (viralità e passaparola) è una chiave importante per l'esito positivo.

Growth Hacker Marketing è una tabella di marcia per chiunque voglia crescere velocemente nel mondo selvaggio del marketing digitale: è uno dei migliori libri sul growth hacking in circolazione.

2. Agganciato: Come costruire moduli di abitudine di Nir Eyal

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Hooked-How-to-Build-Habit-Forming-Products-clickup.jpeg Hooked- Come costruire prodotti che formano l'abitudine clickup /$$$img/

Se state creando dei prodotti, agganciato: Come costruire prodotti che formano l'abitudine_ di Nir Eyal è una lettura imperdibile. Questo libro di growth hacking svela i segreti di come creare prodotti che si adattano, basandosi sulle intuizioni della psicologia. 🧠

Eyal suddivide la creazione di prodotti che formano l'abitudine in quattro passaggi:

Trigger: dove il prodotto scatena l'azione dell'utente

dove il prodotto scatena l'azione dell'utente Azione: il comportamento intrapreso per passare alla fase successiva di ricompensa

il comportamento intrapreso per passare alla fase successiva di ricompensa Ricompensa variabile: la soddisfazione imprevedibile che gli utenti ottengono

la soddisfazione imprevedibile che gli utenti ottengono Investimento: quando gli utenti restituiscono qualcosa al prodotto, come il loro tempo e/o il loro commit

In breve, il libro incoraggia il pensiero critico, è accuratamente studiato e basato sui fatti e vi mostra come creare qualcosa che faccia tornare gli utenti a chiedere di più.

3. Lean Analytics: Usare i dati per costruire una startup migliore più velocemente di Alistair Croll e Benjamin Yoskovitz

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Lean-Analytics-Use-Data-to-Build-a-Better-Startup-Faster-clickup.jpeg Lean Analytics- Usare i dati per costruire una startup migliore più velocemente clickup /$$img/

Avete mai desiderato una per il lancio di una startup di esito positivo ? Dimenticate le teorie complicate e affidatevi a Lean Analytics di Alistair Croll e Benjamin Yoskovitz .

riepilogo/riassunto di 1 riga: Imparate a usare i dati per portare la vostra startup dall'idea al prodotto-mercato e oltre.

Gli autori introducono l'idea di "lean analytics", ovvero di concentrarsi sull'unica metrica che conta per la vostra azienda. 🥇

Da fare, è possibile risolvere i problemi più importanti di ogni startup: convalidare il problema, trovare i clienti giusti e decidere cosa costruire e come monetizzare.

Scritto da Alistair Croll (Coradiant, CloudOps, Startupfest) e Ben Yoskovitz (Year One Labs, GoInstant), il libro illustra passaggi pratici e comprovati per portare la vostra startup dall'idea iniziale al prodotto/mercato e oltre.

Ricco di oltre 30 casi di studio e basato su un anno di interviste a più di cento fondatori e investitori, questo è uno dei rari libri sul growth hacking che rappresenta una guida pratica e preziosa per chi pratica la Lean Startup ovunque.

4. Hacking della crescita: Come le aziende a più rapida crescita di oggi guidano l'esito positivo di Sean Ellis e Morgan Brown

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Hacking-Growth-How-Todays-Fastest-Growing-Companies-Drive-Breakout-Success-clickup.jpeg Hacking Growth- Come le aziende a più rapida crescita di oggi guidano l'esito positivo ClickUp /$$$img/

Cosa rende Hacking Growth shane Snow ribalta l'idea che l'esito positivo debba essere lento e costante.

Il libro presenta storie di persone che non hanno seguito il percorso "tradizionale" e sono comunque riuscite a raggiungere il successo. Snow analizza le loro strategie, sottolineando il potere del "pensiero laterale": trovare modi creativi e non lineari per superare le sfide e raggiungere più velocemente gli obiettivi.

Snow condivide anche alcuni consigli trascurati per accelerare la crescita, tra cui quello di trovare un mentore con cui lavorare e di puntare a miglioramenti 10x invece che a cambiamenti incrementali.

Se state puntando alla crescita professionale, all'innovazione o all'esito positivo in ambito aziendale, Smartcuts è un libro di growth-hacking che vi incoraggia a mettere costantemente in discussione i soliti consigli e a tracciare un vostro grafico. Si tratta di lavorare in modo più intelligente, non solo più duro, e di correre rischi calcolati per accelerare il vostro percorso verso l'esito positivo.

6. Crescita guidata dal prodotto: Come costruire un prodotto che si vende da solo di Wes Bush

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Product-Led-Growth-How-to-Build-a-Product-That-Sells-Itself-clickup.jpeg Crescita guidata dal prodotto: come costruire un prodotto che si vende da solo clickup /$$$img/

Siete stanchi di leggere lunghi libri di management, aridi e gergali? 🥱

Le recensioni dicono che il libro di Wes Bush è "accattivante come un buon romanzo" È breve, semplice e coerente nello spiegare un aspetto importante dell'attività aziendale: dimenticare i vecchi metodi di vendita.

Bush stesso è un'autorità in materia di crescita guidata dal prodotto, in quanto co-conduttore del "Product-led podcast" e autore del "Product-led 6-week course".

È un esperto nel descrivere la crescita guidata dal prodotto in un modo facile da capire: il vostro prodotto non è solo qualcosa che vendete, ma è la star dello spettacolo. Piuttosto che le vendite o il marketing, il vostro prodotto guida i risultati aziendali critici.

Bush offre anche esempi sufficienti a sostegno delle strategie menzionate nel libro, mostrando come aziende come Slack, Hotjar e Dropbox abbiano fatto leva su modelli freemium, incentivi di referral e adozione virale per guidare la crescita guidata dal prodotto.

Parla anche della creazione di un'esperienza utente fantastica, di un design di prodotto intelligente e della realizzazione di qualcosa di cui i clienti non possono fare a meno. Se siete alla ricerca di un libro sul growth hacking che sia facile da capire e che vi aiuti a ottenere una crescita esplosiva dei clienti,

{\an8}(*) https://www.amazon.com/Product-Led-Growth-Wes-Bush-audiobook/dp/B07ZDLGG5S/ref=sr\_1\_1?crid=1YPZUZU14Q500&keywords=Product-Led+Growth+by+Wes+Bush&qid=1700578299&s=audible&sprefix=smartcuts+how+hackers%2C+innovators%2C+and+icons+accelerate+success+by+shane+snow%2Caudible%2C791&sr=1-1 crescita guidata dal prodotto /%href/

è quello che vi serve.

7. Il piano dell'aereo di carta di Ross Davies

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/The-Paper-Plane-Plan-clickup.jpg ClickUp Il piano dell'aereo di carta /$$$img/

Non volete leggere il "cosa" del growth hacking e volete invece il "come"?

Preparate blocco note e penna perché vorrete prendere appunti. ✏️📔

{\an8}(*) https://www.amazon.com/Paper-Plane-Plan-techniques-especially-ebook/dp/B0797XMGPR/ref=sr\_1\_1?crid=15HMI264QL9O7&keywords=The+Paper+Plane+Plan+by+Ross+Davies&qid=1700578379&s=audible&sprefix=product-led+growth+by+wes+bush%2Caudible%2C813&sr=1-1 il piano dell'aereo di carta /%href/

fornisce una guida in passaggi per selezionare, implementare e scalare le strategie di crescita più efficaci per le aziende di servizi B2B. Il libro si basa sull'esperienza diretta di Davies nella gestione di un'agenzia di design di esito positivo e nella sperimentazione di vari esperimenti di marketing.

Inoltre, vi porta dietro le quinte di come ha fatto crescere la sua azienda di almeno il 50% all'anno per cinque anni utilizzando queste tecniche.

Il libro si rivolge a imprenditori, marketer e titolari di aziende che vogliono far crescere la propria attività di servizi in modo più rapido e intelligente.

Ecco alcune cose che imparerete:

Come generare più contatti e vendite commerciali

Come creare una proposta di valore unica e una storia avvincente per il vostro marchio

Come sfruttare i social media, l'email marketing e il marketing dei contenuti per costruire fiducia

Come ottimizzare il vostro sito web e le pagine di destinazione per le conversioni e la SEO

Come automatizzare ed esternalizzare le attività di marketing e di marketingmigliorare i processi il Paper Plane Planan_ è adatto sia ai principianti che agli esperti, poiché copre sia le basi che le strategie avanzate di growth hacking.

8. Ready, Set, Growth Hack di Nader Sabry

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Ready-Set-Growth-hack-clickup.jpg ClickUp sull'hack "Ready, Set, Growth" /$$$img/

Siete alle prime armi con il concetto di growth hacking?

{\a6}(*) https://www.amazon.com/Ready-Set-Growth-hack-beginners-ebook/dp/B0848N4YF4/ref=sr\_1\_1?crid=MYWCQUAP2IBG&keywords=Ready%2C+Set%2C+Growth+Hack+by+Nader+Sabry&qid=1700578410&s=audible&sprefix=ready%2C+set%2C+growth+hack+by+nader+sabry%2Caudible%2C550&sr=1-1 Pronto, impostato, in crescita /%href/

è un buon punto di partenza.

Dopotutto, chi può essere un consulente per la crescita migliore di chi ha raccolto 120 milioni di dollari entrando nel mondo delle startup?

Imprenditore e stratega, Nader Sabry ha accumulato un'estesa esperienza nella fondazione di aziende, nella raccolta di fondi e nella padronanza del growth hacking negli ultimi 25 anni.

In questo libro, attinge da queste esperienze per insegnare come applicare la mentalità del growth hacking a qualsiasi organizzazione: una startup, un'azienda o un ente governativo.

Sabry propone una guida in passaggi per aiutare chiunque, con poche o nessuna conoscenza, a decuplicare la crescita della propria organizzazione. Aiuta i lettori a identificare le loro sfide di crescita, a sperimentare diversi growth hacking e a scalarli.

Inoltre, mostra come utilizzare i principi della guerra asimmetrica per superare i concorrenti o gli avversari più forti. Se avete bisogno di aiuto per creare la giusta mentalità e cultura della vostra organizzazione, questo è il miglior libro di growth-hacking per voi.

9. Traction di Gabriel Weinberg e Justin Mares

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Traction-book-clickup.jpeg ClickUp del libro Traction /$$$img/

Abbiamo tutti sentito dire che il 90% delle startup fallisce. Avete mai pensato al perché?

La risposta è nel titolo del libro trazione di Gabriel Weinberg e Justin Mares. Sì, le startup falliscono per mancanza di trazione, cioè per l'incapacità di trovare nuovi clienti.

Questo libro sul growth hacking è una guida efficace al marketing delle startup, obbligatoria in molte università. Alcuni sostengono che dovrebbe essere sullo scaffale di ogni fondatore di startup. Perché? Invece di teorie vaghe, gli autori forniscono un piano di marketing solido con poche possibilità di fallimento.

Introducono il "Bullseye Framework", un metodo che prevede un passaggio per testare diversi canali di marketing e determinare quale porta a risultati concreti. Con 19 canali trattati, dal marketing tradizionale alle piattaforme online, Traction è un kit di strumenti per la crescita per i fondatori di startup e marketer.

Il libro racconta anche le interviste ai fondatori di aziende di esito positivo come Reddit, HubSpot e Wikipedia, evidenziando le loro strategie chiave per ottenere clienti.

In definitiva, gli autori sostengono che "la trazione ha la meglio su tutto". La crescita consiste nello sperimentare, testare e trovare ciò che funziona meglio per la propria azienda.

10. Il libro sulla crescita delle startup di Andrew Lee Miller

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/The-Startup-Growth-Book-clickup.jpeg Il libro sulla crescita delle startup ClickUp /$$$img/

Non volete affogare nei debiti per commercializzare la vostra azienda? Leggete questo libro. il libro sulla crescita delle startup di Andrew Lee Miller insegna a imprenditori e marketer come far crescere le loro aziende senza spendere una fortuna in pubblicità a pagamento.

Il libro copre oltre 50 modi comprovati per scalare organicamente utilizzando 10 canali diversi. Esplora le pubbliche relazioni, l'ottimizzazione per i motori di ricerca, l'email marketing, il social media marketing, l'influencer marketing e altre tecniche che sono altrettanto, se non più efficaci, dell'esborso di migliaia di euro in pubblicità. 💰💸

Il libro di Miller si basa sui suoi 15 anni di esperienza nella gestione della crescita delle startup, tra cui cinque aziende che hanno raggiunto uscite multimilionarie.

il libro The Startup Growth Book è ideale per chiunque voglia imparare le tecniche moderne da un maestro del marketing e del growth hacking. Il lavoro di Miller su questo libro lo ha reso uno dei migliori libri sul growth hacking e sul marketing organico della crescita.

Growth Hacking con ClickUp

C'è un motivo se il mondo delle startup è ossessionato dal growth hacking. Conferisce alle aziende un netto vantaggio competitivo e alimenta una crescita vertiginosa. Ma la semplice lettura di libri sul growth hacking non è in grado di usufruire di questi vantaggi per la vostra organizzazione.

Avete bisogno di uno strumento che vi aiuti a tradurre queste conoscenze in risultati pratici e a raggiungere i vostri obiettivi aziendali.

Le funzionalità/funzioni di ClickUp per i team focalizzati sulla crescita

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Growth-Experiments-Whiteboard-Template-1400x663.gif GIF del modello di lavagna online per gli esperimenti di crescita di ClickUp /%img/

Visualizzate sessioni di brainstorming virtuale con il vostro team utilizzando il modello di lavagna online di ClickUp Growth Experiments

Mentre costruite e spedite prodotti, ClickUp vi permette di concentrarvi sulla crescita senza compromettere la qualità. È un modello altamente personalizzabile, piattaforma di gestione dei prodotti all-in-one e altamente personalizzabile che vi aiuta a ottimizzare tutti i progetti e supporta il vostro percorso di crescita come nessun altro.

Ecco alcune delle principali funzionalità di ClickUp per una crescita rapida e scalabile:

Obiettivi ClickUp: Con Sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato,Obiettivi di ClickUp permettono ai team di prodotti in forte crescita di essere sempre in regola. Non solo è possibile monitorare lo stato con obiettivi numerici, monetari, vero/falso e attività, ma è anche possibile organizzare e condividere gli obiettivi come si preferisce

Con Sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato,Obiettivi di ClickUp permettono ai team di prodotti in forte crescita di essere sempre in regola. Non solo è possibile monitorare lo stato con obiettivi numerici, monetari, vero/falso e attività, ma è anche possibile organizzare e condividere gli obiettivi come si preferisce Attività di ClickUp:Attività di ClickUpsemplificano la collaborazione ela gestione dei flussi di lavoro in più passaggi. La struttura gerarchica organizza progetti complessi in attività e sottoattività gestibili, assicurando al team la puntualità delle consegne e il rispetto dei tempiridurre al minimo i vincoli del progetto /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Personal-Development-Plan-Template-by-ClickUp.png Modello di piano di sviluppo personale di ClickUp /$$$img/

Utilizzate questo modello per aiutarvi a elencare e visualizzare il vostro piano di crescita

Le funzioni di ClickUp AI consentono ai team di marketing di produrre rapidamente documenti importanti come un caso di studio

ClickUp AI: Desiderate che un assistente vi tolga le attività dal piatto in modo che possiate concentrarvi sulle strategie di growth-hacking? RiunioneClickUp AI. Massimizzate la produttività personalizzando ClickUp AI per i vostri casi d'uso: da partner per il brainstorming ad assistente per la scrittura, è in grado di fare tutto.

Oltre 800.000 team di tutte le dimensioni hanno scalato la crescita con successo utilizzando le funzionalità/funzione di ClickUp, tra cui Finastra.

Riflettori puntati sui clienti: come ClickUp ha accelerato il GTM e la crescita di Finastra

Finastra è la più grande azienda di software per servizi finanziari, che serve oltre ottomila istituzioni finanziarie. Con un team di oltre 120 dipendenti che si occupano della generazione della domanda e con l'attività di guidare la crescita dell'azienda, Finastra ha dovuto affrontare una sfida comune: piani GTM frammentati che ostacolano la visibilità e la crescita.

Da fare? Hanno stretto una partnership con ClickUp!

La sfida

Con i piani GTM sparsi in diversi formati e repository tra le varie aree geografiche e le unità aziendali, il team di marketing di Finastra era alle prese con campagne incoerenti e una mancanza di trasparenza in tempo reale.

Trascorrevano ore e ore in riunione, riunendo i dati in modo frammentario (e, a volte, obsoleto) per comunicare gli aggiornamenti essenziali agli stakeholder.

Soluzioni con ClickUp

L'usabilità, l'automazione e le analisi di ClickUp hanno aiutato Finastra a risolvere le sue sfide più urgenti, utilizzando un unico strumento.

Ingressi di dati coerenti: Modelli di ClickUp hanno fornito ai team GTM di Finastra un modo semplice e uniforme di monitorare le loro attività. Ogni unità dispone ora di un'area di lavoro e di una struttura di cartelle coerenti per archiviare le informazioni. Questo li aiuta a prepararsi più rapidamente ai progetti e a raccogliere dati coerenti per l'analisi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Views.gif Visualizzazioni di ClickUp /$$$img/

Esplora ClickUp per gestire i tuoi progetti con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e automazioni delle attività

Visualizzazioni personalizzate per ogni regione e unità aziendale : Visualizzazioni ClickUp ha permesso ai team di Finastra di visualizzare attività e progetti nel modo più utile per loro. Il team di marketing, ad esempio, può ora visualizzare le parti interessate per garantire il 100% di trasparenza e aggiornamenti in tempo reale sulle iniziative di marketing per la crescita.

: Visualizzazioni ClickUp ha permesso ai team di Finastra di visualizzare attività e progetti nel modo più utile per loro. Il team di marketing, ad esempio, può ora visualizzare le parti interessate per garantire il 100% di trasparenza e aggiornamenti in tempo reale sulle iniziative di marketing per la crescita. Una collaborazione più fluida : Grazie a ClickUp Automazioni, tutte le unità GTM ricevono notifiche push sulle modifiche e sugli aggiornamenti dei vari piani di marketing, mantenendo tutti sulla stessa pagina.

: Grazie a ClickUp Automazioni, tutte le unità GTM ricevono notifiche push sulle modifiche e sugli aggiornamenti dei vari piani di marketing, mantenendo tutti sulla stessa pagina. Visibilità esecutiva con dashboard personalizzate: ClickUp Dashboard aiutano i team di Finastra a fornire una panoramica aggregata dello stato dei progetti ai vicepresidenti esecutivi di ciascuna unità aziendale.

La collaborazione di Finastra con ClickUp si sta rivelando vantaggiosa, in quanto gli strumenti e le funzionalità di ClickUp stanno semplificando la collaborazione, migliorando l'efficienza e di fornire un approccio coerente alle strategie GTM nelle diverse unità aziendali di Finastra.

Se anche voi desiderate affrontare la crescita in modo pratico e comprovato, date un'occhiata a ClickUp oggi!