Esercizi di sincerità radicale per migliorare la comunicazione

Non vi sentite a vostro agio nell'affrontare i conflitti o i sentimenti feriti? Potreste trovare difficile dare un feedback, soprattutto negativo, con empatia.

Non siete gli unici. Molti di noi hanno difficoltà a essere gentili e trasparenti nei loro feedback, il che può causare malintesi, indebolire l'unità del team e rendere le interazioni meno produttive.

Tuttavia, una sincerità radicale può aiutare a formare meglio le interazioni del team.

La sincerità radicale è una gestione del team filosofia che incoraggia l'empatia e il feedback onesto per la crescita, creando un ambiente candido e di supporto.

In questo articolo esploriamo una serie di esercizi di sincerità radicale che vi aiuteranno a trasformare il vostro team in un gruppo di lavoro stile di leadership del team interfunzionale gestire i colloqui difficili, costruire la fiducia e creare connessioni più forti.

Iniziamo con l'apprendere che cos'è la franchezza radicale. 👇

**Che cos'è il candore radicale?

Il candore radicale combina due elementi: la cura personale e la sfida diretta, per creare un ambiente di supporto e di account in cui tutti si sentono valorizzati e ispirati a dare il meglio di sé.

Il candore radicale è stato introdotto per la prima volta nel 2017 da Kim Scott, ex dirigente di Google e Apple, nel suo libro a: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity. Ha sviluppato questo concetto nella Silicon Valley, vedendo cosa funziona nella leadership.

Perché questo concetto di leadership è così popolare?

La sincerità radicale è l'equilibrio tra parlare apertamente e onestamente senza trattenersi e mostrare empatia e considerazione per i sentimenti degli altri. Questo aiuta a creare fiducia, incoraggia conversazioni profonde e rende più efficace il lavoro di squadra.

Fin dalla sua nascita, le aziende e i leader hanno adottato ampiamente il candore radicale per promuovere la fiducia, la crescita e la responsabilità del team.

Importanza dell'implementazione del candore radicale nei team

L'implementazione del candore radicale nel lavoro e nella vita personale offre diversi vantaggi, come:

Miglioramento della comunicazione: Promozione di una comunicazione aperta, onesta e diretta tra i membri del team. Le pratiche di sincerità radicale prevengono i malintesi e i conflitti, portando a una collaborazione più fluida e a un migliore processo decisionale all'interno del team

Promozione di una comunicazione aperta, onesta e diretta tra i membri del team. Le pratiche di sincerità radicale prevengono i malintesi e i conflitti, portando a una collaborazione più fluida e a un migliore processo decisionale all'interno del team Risoluzione più rapida dei problemi: Fate in modo che i membri del team si sentano a proprio agio nell'esprimere apertamente le proprie idee e preoccupazioni. Questo significa che i problemi vengono segnalati a tempo di record, creando un ambiente nelle sessioni di brainstorming in cui le idee fluiscono liberamente, portando a soluzioni più rapide

Fate in modo che i membri del team si sentano a proprio agio nell'esprimere apertamente le proprie idee e preoccupazioni. Questo significa che i problemi vengono segnalati a tempo di record, creando un ambiente nelle sessioni di brainstorming in cui le idee fluiscono liberamente, portando a soluzioni più rapide Crescita personale: La sincerità radicale non consiste solo nell'esternare le proprie lamentele, ma anche nel sollevarsi a vicenda. Il feedback costruttivo porta astile di lavoro trasformazione e aiuta i membri del team a comprendere i propri punti di forza e le aree di miglioramento

La sincerità radicale non consiste solo nell'esternare le proprie lamentele, ma anche nel sollevarsi a vicenda. Il feedback costruttivo porta astile di lavoro trasformazione e aiuta i membri del team a comprendere i propri punti di forza e le aree di miglioramento Relazioni più forti: Incoraggiare l'empatia e la comprensione tra i membri del team attraverso una sincerità radicale. Quando gli individui si sentono ascoltati e valorizzati, si rafforzano i legami all'interno del team. Promuovere la fiducia e il rispetto reciproco attraverso la franchezza radicale porta a relazioni migliori e a una maggiore soddisfazione sul lavoro

Incoraggiare l'empatia e la comprensione tra i membri del team attraverso una sincerità radicale. Quando gli individui si sentono ascoltati e valorizzati, si rafforzano i legami all'interno del team. Promuovere la fiducia e il rispetto reciproco attraverso la franchezza radicale porta a relazioni migliori e a una maggiore soddisfazione sul lavoro **Aumento dell'account: riconoscendo apertamente vittorie e sconfitte, i membri del team passano ad assumersi le proprie responsabilità. La promozione dell'account attraverso la franchezza radicale fa sì che tutti si assumano la titolarità del proprio lavoro

Migliorare la comunicazione praticando il candore radicale

La franchezza radicale aiuta i membri del team a creare un ambiente in cui il dialogo aperto e onesto è incoraggiato e celebrato. In un ambiente di lavoro di supporto, le persone si sentono a proprio agio nella condivisione dei propri pensieri e delle proprie idee senza temere giudizi.

La pratica della franchezza radicale promuove la trasparenza, costruisce la fiducia, incoraggia la crescita, rafforza le relazioni e migliora la collaborazione all'interno del team.

Ruolo della franchezza radicale nel contestare e correggere i membri del team

Il bello della franchezza radicale è che taglia il rumore e va dritto al cuore della questione.

Si costruisce la fiducia e il rispetto dei membri del team con una franchezza radicale ma attenta. Si tratta di sfidarli a dare il meglio di sé, fornendo al contempo il supporto e la guida di cui hanno bisogno per riuscirci.

Ed ecco il bello: quando le persone sentono che le ascoltate e le supportate, è più probabile che accettino il feedback e apportino cambiamenti positivi.

Immaginiamo di avere un collega che non rispetta costantemente le scadenze. Con una sincerità radicale, non ignorereste o brontolereste sul problema alle sue spalle.

Al contrario, fareste una conversazione aperta e onesta, spiegando l'impatto delle sue azioni sul team e offrendo assistenza per aiutarlo a migliorare. Quindi, la franchezza radicale vi incoraggia ad affrontare il problema in modo diretto, ma con attenzione.

Questo approccio vi aiuta a costruire un'efficiente team charter efficiente e una cultura della fiducia, della trasparenza e della responsabilità, in cui tutti si sentano valorizzati e autorizzati a fare del proprio meglio.

E siamo onesti, chi non vorrebbe questo in un team?

L'importanza di assicurarsi che le critiche siano chiare e gentili

Non vogliamo tutti ricevere un feedback utile e incoraggiante? Il modo in cui si elargiscono elogi e critiche può avere un impatto significativo sulle dinamiche delle relazioni e sulla crescita degli individui.

La chiarezza aiuta il destinatario a comprendere i problemi che vengono affrontati, mentre la gentilezza assicura che le critiche siano espresse in modo costruttivo e rispettoso.

Per istanza, quando si riceve un feedback dal proprio manager sulla presentazione di un progetto, invece di sentire,

"La tua presentazione è stata terribile. Devi lavorare sulle tue capacità di parlare in pubblico "**_

che potrebbe essere demoralizzante, il vostro manager dice,

"Ho notato alcune aree in cui la tua presentazione potrebbe essere migliorata, in particolare la tua espressione. Lavoriamo insieme per sviluppare le tue capacità di parlare in pubblico in modo che tu possa sentirti più sicuro nelle presentazioni future "

Riconosce la necessità di migliorare e allo stesso tempo fornisce supporto e incoraggiamento.

Ecco uno schema di come le critiche chiare e gentili contribuiscano collettivamente a creare un ambiente di supporto e produttivo e vi aiutino a diventare un grande capo:

Mantenere relazioni positive: Le critiche chiare e gentili creano fiducia e rispetto nelle relazioni, mostrando considerazione per i sentimenti del destinatario e affrontando le aree di miglioramento

Le critiche chiare e gentili creano fiducia e rispetto nelle relazioni, mostrando considerazione per i sentimenti del destinatario e affrontando le aree di miglioramento Migliorare la comunicazione: la chiarezza delle critiche elimina i fraintendimenti e assicura che il messaggio sia trasmesso in modo efficace, mentre la gentilezza incoraggia una comunicazione aperta e riduce la difensiva

la chiarezza delle critiche elimina i fraintendimenti e assicura che il messaggio sia trasmesso in modo efficace, mentre la gentilezza incoraggia una comunicazione aperta e riduce la difensiva **Aumentare il morale: le critiche gentili riconoscono i lavori richiesti e i punti di forza del destinatario, aumentando il morale e la produttivitàmotivare il team a superare le sfide e a puntare all'eccellenza. Cancellare le indicazioni chiare su ciò che deve essere migliorato aiuta le persone a crescere e a svilupparsi professionalmente e personalmente

Passaggi pratici per l'implementazione di un candore radicale

La franchezza radicale coltiva connessioni più profonde, migliora il vostro QE di feedback utile e porta a conversazioni più produttive. Ecco alcuni passaggi per implementarlo nel vostro ambiente di lavoro:

Passo 1: condivisione di storie personali

Iniziate spiegando al vostro team la sincerità radicale con parole vostre, sottolineando l'importanza di prendersi cura della propria persona e allo stesso tempo di mettersi in discussione direttamente.

Utilizzate storie per illustrare il concetto, condividendo le vostre esperienze nel dare e ricevere feedback. Tutte queste storie personali devono mostrare la vulnerabilità e dimostrare come il feedback abbia contribuito alla vostra crescita.

Condividendo le vostre esperienze personali, date l'esempio al vostro team e rendete il concetto di sincerità radicale più comprensibile.

Passo 2: sollecitare i feedback

Dimostrate la vostra disponibilità a ricevere feedback sollecitando attivamente i membri del team. Incoraggiateli a fornire elogi radicalmente sinceri e critiche costruttive sul vostro stile di leadership, sulla comunicazione e sulle prestazioni.

Utilizzate Modello di modulo di feedback di ClickUp che offre al vostro team una piattaforma per esprimere le proprie opinioni su di voi. Con sottocategorie personalizzabili, sei diverse opzioni di visualizzazione e stati personalizzati, è possibile organizzare e gestire tutti i feedback in un unico luogo.

Non trascurate il silenzio: potrebbe essere il segnale della necessità di un feedback. Lasciatevi andare al disagio, perché è lì che avviene la crescita. Solo perché non ci sono critiche non significa che siete impeccabili.

Se avete difficoltà a ricevere feedback, provate la tecnica del Box arancione. Mettete una "scatola arancione", reale o simbolica, in un punto ben visibile dell'area di lavoro del vostro team. I membri del team possono condividere in modo anonimo i loro feedback, suggerimenti o preoccupazioni. È un modo semplice ma efficace per incoraggiare una comunicazione aperta.

Incorporate le conversazioni di feedback nelle interazioni quotidiane piuttosto che programmarle formalmente. E ricordate che la ricerca di consigli, soprattutto di critiche costruttive, non è un'attività da svolgere una volta sola, ma un commit quotidiano. All'inizio potrebbe sembrare strano, ma presto voi e il vostro team vi abituerete.

Passaggio 3: gestire la crescita con conversazioni di carriera

Avventuratevi in discussioni significative con i membri del team per scoprire le loro motivazioni e aspirazioni di carriera. Utilizzate modelli di piani di comunicazione condurre una serie di tre Career Conversations con ciascun membro del team e utilizzare queste conversazioni per allineare le motivazioni individuali con le esigenze e le opportunità del team.

Esplorare cosa li motiva, i loro obiettivi di vita e le forze trainanti della loro vita (storia di vita)

Comprendere le loro aspirazioni all'apice della carriera (sogni)

Pianificare in modo collaborativo le azioni attuali per raggiungere gli obiettivi di carriera (piano d'azione per la carriera)

Monitorare e seguire lo stato di ciascun membro del team verso i propri oggetti professionali con Il modello di percorso professionale di ClickUp . Consente di pianificare e stabilire attività cardine raggiungibili per guidare i membri del team verso l'esito positivo. Utilizza forme e connettori per visualizzare la traiettoria di crescita del team, con una formattazione intelligente e temi colore per organizzare e raggruppare le informazioni.

Passaggio 4: migliorare le conversazioni individuali

Pianificate riunioni regolari e personalizzate 1:1 con i vostri diretti collaboratori.

Personalizzate le riunioni in base alle preferenze individuali, che si tratti di un pasto, di una passeggiata o dell'orario preferito. In questo modo si crea un ambiente confortevole in cui i dipendenti si sentono autorizzati a condividere pensieri e preoccupazioni durante le riunioni.

Trattate queste conversazioni come opportunità di costruzione di relazioni piuttosto che come riunioni formali. Ottimizzate i tempi e il format di queste riunioni per garantire che siano piacevoli e produttive per entrambe le parti. Nel migliorare le vostre conversazioni 1:1, concentratevi sul guadagnare la fiducia del team e sul promuovere una cultura positiva.

Integrate le discussioni sulla carriera in queste conversazioni per ottenere risultati migliori. Dando priorità alle connessioni genuine e alle discussioni significative, creerete un ambiente di team più solido e di supporto.

Impostate programmi chiari per ogni riunione con Il modello per le riunioni individuali di ClickUp . Questo modello fornisce un quadro strutturato per discussioni significative e produttive, che portano a migliorare la comunicazione, l'allineamento e le prestazioni del team.

Il modello include sezioni che documentano gli elementi d'azione e le attività di follow-up, assicurando responsabilità e continuità oltre la riunione. Questo aiuta a monitorare lo stato e a garantire che le discussioni portino a risultati tangibili.

Passo 5: Dare un feedback costruttivo e fattibile

Offrire indicazioni estemporanee ai membri del team, fornendo elogi radicalmente sinceri e critiche costruttive, mantenendo le interazioni brevi per rispettare il tempo di tutti e mantenere la concentrazione.

Create un ciclo di feedback personalizzato in base alle preferenze e allo stile di comunicazione di ciascuno per ottenere il massimo impatto. Modificate il vostro approccio in base al feedback ricevuto, dimostrando flessibilità e reattività.

Assegnare commenti specifici ai membri del team interessati con ClickUp Assegnazione commenti e assicurarsi che il ciclo di feedback sia diretto alla persona appropriata, creando elementi di azione chiari.

I membri del team possono risolvere o riassegnare rapidamente i commenti direttamente all'interno del commento, evitando confusione o feedback persi. Gestendo i commenti in un'unica posizione centrale, i singoli possono accedere al feedback e affrontarlo in modo efficiente, favorendo un ambiente collaborativo incentrato sul miglioramento continuo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Assign-Comments\_Task\_2021.gif Assegnazione di attività per i commenti /$$$img/

Convertite i commenti in attività e assegnateli al vostro team con ClickUp

Passo 6: valutare il feedback

Prevenite il fallimento del feedback valutando regolarmente lo stato di attuazione del radical candor. Riflettete su quali aspetti del candore radicale funzionano in modo efficace e su quali devono essere migliorati.

Cercate input da varie fonti, tra cui il vostro team, i mentori e i colleghi. Acquisite diverse prospettive sul vostro approccio al candore radicale e sul suo impatto sulle dinamiche del team.

Concentratevi sulla padronanza degli aspetti fondamentali del candore radicale. La valutazione del feedback è un processo continuo nel candore radicale. I Teams devono continuamente cercare input, riflettere sulle loro interazioni e apportare modifiche per garantire che il ciclo di feedback rimanga efficace e supporti la crescita e lo sviluppo del team.

Come il candore radicale migliora la costruzione del team

Incoraggiare il legame attraverso la franchezza radicale è fondamentale per migliorare il team building.

Ecco una panoramica di vari esercizi che potete mettere in pratica immediatamente. Vi aiuta a spiegare il candore radicale e a incoraggiare l'affiatamento del team nel suo complesso:

Sessioni "Condividi la tua storia": Organizzate sessioni in cui i membri del team condividono a turno esperienze e prospettive personali. Questo favorisce l'empatia e la comprensione tra i membri del team, rafforzando le loro relazioni

Organizzate sessioni in cui i membri del team condividono a turno esperienze e prospettive personali. Questo favorisce l'empatia e la comprensione tra i membri del team, rafforzando le loro relazioni Workshop sul feedback: Condurre workshop incentrati sul dare e ricevere feedback. Utilizzate esercizi di ruolo e circoli di feedback tra pari per esercitarvi a fornire un feedback costruttivo. Questo aiuta i membri del team a sentirsi più a proprio agio nella comunicazione aperta e a costruire la fiducia

Condurre workshop incentrati sul dare e ricevere feedback. Utilizzate esercizi di ruolo e circoli di feedback tra pari per esercitarvi a fornire un feedback costruttivo. Questo aiuta i membri del team a sentirsi più a proprio agio nella comunicazione aperta e a costruire la fiducia Ritiri per la costruzione del team: Pianificate ritiri in cui i membri del team possano impegnarsi in attività come giochi di team-building, sfide all'aperto e discussioni di gruppo. Questi ritiri offrono l'opportunità di stabilire connessioni genuine e conversazioni oneste al di fuori del luogo di lavoro

Pianificate ritiri in cui i membri del team possano impegnarsi in attività come giochi di team-building, sfide all'aperto e discussioni di gruppo. Questi ritiri offrono l'opportunità di stabilire connessioni genuine e conversazioni oneste al di fuori del luogo di lavoro Check-in regolari: Implementate check-in regolari in cui i membri del team condividono gli aggiornamenti, discutono le sfide e forniscono feedback. Questi check-in promuovono la trasparenza, l'account e il miglioramento continuo all'interno del team

Implementate check-in regolari in cui i membri del team condividono gli aggiornamenti, discutono le sfide e forniscono feedback. Questi check-in promuovono la trasparenza, l'account e il miglioramento continuo all'interno del team **Creare opportunità per i membri del team di collaborare alla risoluzione di sfide o di brainstorming di idee. Questo incoraggia il lavoro di squadra, la creatività e l'innovazione e rafforza i legami tra i membri del team

Incorporando questi esercizi nei vostri lavori richiesti, potrete promuovere la fiducia, la comunicazione aperta e il senso di appartenenza tra i membri del team, che in ultima analisi porterà a un team più forte e coeso.

Comprendere le migliori impostazioni per praticare il candore radicale

Gli eventi sociali al di fuori del lavoro possono essere ottimi per praticare il candore radicale e creare un legame con i colleghi. Ma non sempre sono la scelta migliore.

Quando la direzione organizza questi eventi, le persone possono sentirsi obbligate a partecipare. Questo può diminuire la libertà che si vuole mostrare nell'organizzazione.

Quindi, fate attenzione al momento del piano. Chiedetevi se state involontariamente spingendo il vostro team a fare qualcosa di scomodo.

Prendete in considerazione l'idea di utilizzare il tempo di lavoro per fare esercizi di sincerità radicale. Al lavoro si trascorre la maggior parte del tempo con il proprio team, quindi è un luogo eccellente per conoscersi meglio.

Le impostazioni informali come i pranzi del team, le pause caffè o le riunioni a piedi sono perfette per le conversazioni sincere. Creano un'atmosfera rilassata in cui tutti si sentono a proprio agio nella condivisione.

E non dimenticate le riunioni individuali, che consentono discussioni più approfondite e feedback personalizzati.

Come misurare l'impatto del candore radicale

La sincerità radicale in un team significa che tutti condividono liberamente i propri pensieri e sentimenti e che il feedback fluisce senza esitazioni. Ma come si fa a capire se sta migliorando il vostro dinamiche del team ?

Secondo l'autore di radical candor Kim Scott, la sincerità radicale non si misura con la bocca, ma con l'orecchio dell'ascoltatore. Ecco perché misurare l'impatto è essenziale.

Vi dirà se il vostro strategie di comunicazione aiutano o danneggiano.

Monitorando il modo in cui le persone rispondono al feedback, la condivisione delle idee e la risoluzione dei conflitti, si può capire se la franchezza radicale sta facendo la differenza. Perché se il feedback fallisce, alla fine costa all'azienda.

Utilizzando una combinazione di questi metodi, è possibile valutare l'efficacia della franchezza radicale:

**Utilizzare valutazioni di feedback a 360 gradi per raccogliere informazioni da più punti di vista, compresi i colleghi, i manager e i diretti collaboratori, sull'efficacia del candore radicale all'interno dell'organizzazione. Confrontate i feedback nel tempo per identificare le aree di miglioramento

**Monitorare i livelli di coinvolgimento dei dipendenti prima e dopo l'implementazione delle pratiche di radical candor. Livelli più elevati di coinvolgimento, misurati attraverso sondaggi o altre metriche, possono indicare che i dipendenti si sentono più connessi e investiti nel loro lavoro e nell'organizzazione

**Incorporare le valutazioni delle capacità di comunicazione e delle dinamiche del team nelle valutazioni delle prestazioni. Cercate miglioramenti in aree come la fiducia, la collaborazione e la risoluzione dei conflitti, che sono indicatori dell'impatto della franchezza radicale

Tassi di fidelizzazione: Monitorare i tassi di fidelizzazione per vedere se c'è una diminuzione del turnover dopo l'implementazione del candore radicale. Tassi di fidelizzazione più elevati indicano che i dipendenti sono più soddisfatti e si impegnano a rimanere nell'organizzazione, forse grazie al miglioramento della comunicazione e delle relazioni

Monitorare i tassi di fidelizzazione per vedere se c'è una diminuzione del turnover dopo l'implementazione del candore radicale. Tassi di fidelizzazione più elevati indicano che i dipendenti sono più soddisfatti e si impegnano a rimanere nell'organizzazione, forse grazie al miglioramento della comunicazione e delle relazioni Risoluzione dei conflitti: Monitorare come vengono gestiti i conflitti all'interno del team. I conflitti irrisolti sono diminuiti o sono stati risolti in modo più produttivo?

Curare personalmente e sfidare direttamente con ClickUp

Per implementare il candore radicale all'interno della vostra organizzazione, dovete conoscere i principi fondamentali del candore radicale: curare personalmente e sfidare direttamente. Il principio è quello di promuovere connessioni autentiche senza rinunciare a conversazioni difficili, necessarie per la crescita.

Ricordate, come ha detto Brené Brown in Osare di condurre e come innumerevoli citazioni sul lavoro di squadra la vera collaborazione e l'onestà sono le pietre miliari dell'esito positivo di qualsiasi impresa.

La versatile piattaforma di ClickUp fornisce gli strumenti per facilitare un dialogo aperto, monitorare lo stato e garantire l'account, consentendo ai team di raggiungere il loro pieno potenziale.

Quindi, perché aspettare?

