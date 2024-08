Qual è il vero costo del turnover dei dipendenti per la vostra azienda?

Immaginate di formare un dipendente per sei mesi per poi vederlo dare le due settimane di preavviso al settimo. Frustrante, vero? Come se non bastasse, le sue dimissioni innescano una reazione a catena in cui altri dipendenti fanno lo stesso. Questo ciclo si verifica quando non si controlla e non si gestisce il turnover dei dipendenti.

Il turnover dei dipendenti si riferisce al numero di dipendenti che lasciano un'organizzazione in un determinato periodo di tempo.

Esistono quattro tipi di turnover: volontario, involontario, pensionamento e trasferimenti interni.

Mentre gli altri tipi sono ancora gestibili, il turnover volontario si verifica all'improvviso. Il suo impatto è di vasta portata: un elevato turnover dei dipendenti abbassa il morale, le entrate e la produttività, interrompe la stabilità dell'organizzazione e spesso è indice di una cattiva gestione.

Il turnover volontario più significativo dei tempi moderni si è verificato nel 2021: le Grandi Dimissioni.

La bassa retribuzione, l'assenza di opportunità di sviluppo della carriera e la mancanza di una struttura di lavoro flessibile dopo la pandemia hanno spinto milioni di americani a lasciare il proprio lavoro, e la tendenza è continuata nel 2022$.

La Grande Dimissione ha raggiunto il suo picco tra il novembre 2021 e l'aprile 2022, quando oltre 4.5 milioni di persone lasciano il lavoro ogni mese. Questo esodo ha lasciato le aziende preoccupate per i loro profitti e le ha spinte a innovare nuove strategie per attrarre e trattenere i talenti.

Il costo reale del turnover dei dipendenti

Qualsiasi datore di lavoro lo capisce intuitivamente e le statistiche sul lavoro concordano: Il turnover dei dipendenti è costoso. Mantenere un dipendente esistente, ben addestrato e che sa come funzionano le cose costa molto meno che assumere e ri-addestrare nuovi dipendenti.

Ma Da fare per calcolare i costi esatti del turnover dei dipendenti? Jack Altman dell'Huffington Post ha ideato una formula che recita così:

Turnover dei dipendenti = (costi di assunzione + costi di onboarding + costi di sviluppo + tempo non riempito) X (numero di dipendenti X percentuale di turnover annuale) |

Ad esempio, supponiamo che la vostra azienda abbia 50 dipendenti con un tasso di turnover annuale del 20%. Il costo del processo di assunzione, dell'inserimento, della formazione e della produttività persa ammonta a 100.000 dollari.

In questo caso, il costo del turnover dei dipendenti sarebbe = 100.000 $ X 50 X 20% o 1.000.000 $.

Per semplificare il calcolo, in questa formula sono stati inclusi solo i costi quantificabili, come le spese per le nuove assunzioni, l'onboarding dei dipendenti, la formazione e lo sviluppo e il tempo non occupato tra la partenza di un dipendente e l'ingresso del nuovo.

Secondo La ricerca di Gallup la sostituzione di un dipendente costa da metà a due volte il suo stipendio annuale. Con il costo del lavoro alle stelle, questo numero continua ad aumentare

Tuttavia, il vero costo del turnover dei dipendenti va oltre la perdita monetaria. Comprende anche costi intangibili che non si possono misurare in numeri.

Costi diretti e indiretti associati al turnover

Possiamo dividere il costo del turnover dei dipendenti in due titoli principali: costi diretti e costi indiretti.

Costi diretti

I costi diretti sono quelli che si possono calcolare in numeri, come ad esempio:

Costo di reclutamento: Include il dispendio di tempo e denaro per la pubblicazione di annunci, la programmazione di colloqui con potenziali candidati, la selezione e il lavoro di amministratore

Include il dispendio di tempo e denaro per la pubblicazione di annunci, la programmazione di colloqui con potenziali candidati, la selezione e il lavoro di amministratore Costi di formazione: Si tratta delle spese per la formazione e lo sviluppo di un nuovo assunto in modo che si inserisca bene nel vostro ecosistema

Costi indiretti/non monetari

Questi costi non sono numericamente tangibili, ma hanno un effetto duraturo sulla cultura aziendale, ad esempio:

Basso morale dei dipendenti: Cambiamenti inaspettati nella struttura del team spesso portano a un basso coinvolgimento e morale dei dipendenti, aumentando il rischio che altre persone lascino la forza lavoro

Cambiamenti inaspettati nella struttura del team spesso portano a un basso coinvolgimento e morale dei dipendenti, aumentando il rischio che altre persone lascino la forza lavoro **Perdita di produttività: il team perde produttività nel processo di ricerca, inserimento e formazione del sostituto

Ecco perché sempre più aziende sono sensibili al turnover dei dipendenti e implementano programmi di fidelizzazione che aumentano la soddisfazione e il commit dei dipendenti.

Cause dell'elevato turnover dei dipendenti

I fattori responsabili dell'elevato turnover dei dipendenti sono diversi, sia a livello individuale che organizzativo:

Povero compenso e aumento di stipendio: Quando le aziende non offrono un compenso e un aumento di stipendio adeguati alle impostazioni dei dipendenti, alle loro responsabilità e al loro costo della vita, questo spinge la forza lavoro a lasciare il lavoro

Quando le aziende non offrono un compenso e un aumento di stipendio adeguati alle impostazioni dei dipendenti, alle loro responsabilità e al loro costo della vita, questo spinge la forza lavoro a lasciare il lavoro Mancanza di benefit per i dipendenti: La mancata offerta di benefit essenziali come l'assicurazione sanitaria, i benefici pensionistici, l'assistenza all'infanzia, i bonus, la flessibilità del lavoro e le opportunità di sviluppo personale è una delle principali ragioni alla base dell'elevato turnover dei dipendenti

La mancata offerta di benefit essenziali come l'assicurazione sanitaria, i benefici pensionistici, l'assistenza all'infanzia, i bonus, la flessibilità del lavoro e le opportunità di sviluppo personale è una delle principali ragioni alla base dell'elevato turnover dei dipendenti **Senza un pacchetto retributivo adeguato e senza vantaggi, i dipendenti perdono la motivazione e la soddisfazione e la fedeltà al lavoro volano via dalla finestra. Diventano "tranquilli che abbandonano", facendo solo il minimo lavoro richiesto per mantenere il proprio posto di lavoro e cambiando azienda nel momento in cui trovano un'opportunità migliore

Nessun equilibrio tra lavoro e vita privata: La mancanza di un orario di lavoro strutturato influisce sull'equilibrio tra lavoro e vita privata dei dipendenti. I lunghi orari di lavoro lasciano poco tempo per la famiglia o per perseguire altri interessi. Una configurazione di questo tipo spinge i membri del team a trovare vie di fuga

La mancanza di un orario di lavoro strutturato influisce sull'equilibrio tra lavoro e vita privata dei dipendenti. I lunghi orari di lavoro lasciano poco tempo per la famiglia o per perseguire altri interessi. Una configurazione di questo tipo spinge i membri del team a trovare vie di fuga **Leadership e cultura aziendale tossiche: i leader che gestiscono in modo micromanuale, mancano di empatia e non riconoscono il buon lavoro dei membri del loro team creano un ambiente di lavoro difficile, spingendo i migliori talenti a lasciare l'azienda

Mancanza di crescita: Le opportunità di aggiornamento e le promozioni basate sulle prestazioni aumentano la soddisfazione dei dipendenti e promuovono la fedeltà. Senza di esse, i dipendenti si sentono bloccati e sottovalutati e lasciano il posto di lavoro alla ricerca di ruoli più soddisfacenti

Strategie per ridurre il turnover dei dipendenti

Se la vostra azienda fatica a trattenere i dipendenti, è ora di scavare più a fondo e di fare le cose in modo diverso.

In qualità di titolari dell'area di lavoro o di responsabili delle risorse umane, dovete creare un'area di lavoro in cui i dipendenti siano ben remunerati, si sentano valorizzati e abbiano ampie opportunità di crescita personale e professionale, in modo che non sentano il bisogno di andarsene.

Anche se la lotta al turnover involontario può essere impegnativa, seguite queste strategie per creare una cultura del lavoro fiorente e ridurre il turnover volontario:

1. Aggiornare i processi di onboarding

Le solite email preformattate e i manuali noiosi sono sufficienti a far addormentare i vostri dipendenti (soprattutto se sono della Gen Z). È necessario migliorare le cose per creare un'esperienza coinvolgente per i dipendenti fin dall'inizio.

Inviate email personalizzate, offrite una mappa del percorso, programmate incontri individuali e assicurate un onboarding senza intoppi. Rinnovate il vostro programma di onboarding con sessioni interattive, rompighiaccio, programmi di mentorship e impostazioni chiare degli obiettivi per migliorare i tassi di fidelizzazione dei dipendenti.

Per quanto riguarda la documentazione, potete prendere ispirazione da modelli di manuali per i dipendenti per rimodellare i processi di onboarding.

Trasmettete messaggi vitali in un formato non troppo noioso con il modello di manuale per i dipendenti di ClickUp

Ad esempio, Modello di manuale per i dipendenti di ClickUp vi permette di comunicare informazioni sul background della vostra azienda, sul codice di condotta, sulle politiche di comunicazione e altro ancora, in modo personalizzato per riflettere il vostro marchio unico di datore di lavoro.

Potete anche aggiungere grafici, emoji e GIF per spezzare i lunghi muri di testo delle politiche, in modo che i dipendenti siano entusiasti di leggerle.

2. Migliorare i programmi di sviluppo e formazione dei dipendenti

Invece di programmi di formazione e di sviluppo "a scatola chiusa", conducete una valutazione approfondita delle esigenze per identificare le lacune nelle competenze dei dipendenti. Elencate i problemi più comuni in determinati reparti e cercate di risolverli attraverso le sessioni di formazione.

il 45% dei membri del team di marketing dei contenuti ha difficoltà con la SEO tecnica. Per risolvere questo problema, potete collaborare con esperti del settore e creare moduli di formazione personalizzati sulla SEO tecnica.

Avete anche bisogno di potenti software per la formazione dei dipendenti in modo che i dipendenti possano tenere traccia del loro stato, accedere al programma da un dispositivo di loro scelta e fornire un feedback sulla formazione. E il gioco è fatto: avete creato un programma che aggiunge valore alle competenze del vostro team.

ClickUp Documenti consente di scrivere, modificare e collaborare in tempo reale e di aggiungere commenti per comunicare con i membri del team

Suggerimento rapido: Utilizzare Documenti ClickUp per creare una base di conoscenza istituzionale centralizzata o un wiki di apprendimento dove i dipendenti possono accedere a materiali di formazione, esercitazioni e best practice, promuovendo una cultura di apprendimento continuo.

Create uno spazio o una cartella dedicata in ClickUp Docs per i vostri materiali di formazione. All'interno di questo spazio/cartella, potete creare documenti individuali per diversi argomenti, moduli o categorie del vostro programma di formazione. Questa struttura gerarchica vi aiuterà a organizzare i contenuti in modo logico.

ClickUp Documenti supporta anche la formattazione del testo, consentendo di presentare i contenuti della formazione in modo accattivante e visivamente attraente. Utilizzate titoli, punti elenco, blocchi di codice e altre opzioni di formattazione per formattare i contenuti in modo efficace. Inoltre, è possibile incorporare immagini, video e altri elementi multimediali per migliorare l'esperienza di apprendimento.

Grazie alla ricerca a testo pieno, i dipendenti possono trovare facilmente informazioni o argomenti specifici all'interno dei materiali di formazione. È inoltre possibile controllare le autorizzazioni di accesso per garantire che solo le persone autorizzate possano visualizzare o modificare i contenuti della formazione.

3. Riconoscere i dipendenti

I riconoscimenti e i premi, come l'aumento dello stipendio, incoraggiano i dipendenti a fare meglio, li fanno sentire apprezzati e li fidelizzano.

Potete incentivare la vostra forza lavoro in diversi modi, tra cui:

Incentivi finanziari sotto forma di aumenti di stipendio, bonus, condivisione degli utili, azioni, schede regalo, buoni viaggio, stipendi per l'apprendimento e rimborsi per le lezioni

sotto forma di aumenti di stipendio, bonus, condivisione degli utili, azioni, schede regalo, buoni viaggio, stipendi per l'apprendimento e rimborsi per le lezioni Incentivi non finanziari come programmi di formazione per lo sviluppo professionale,programmi di ricompensa per i dipendenti per celebrare i risultati raggiunti e il tempo libero aggiuntivo

Il vostro sistema di riconoscimento dei dipendenti deve bilanciare perfettamente i benefici monetari e non monetari. Questi aspetti sono necessari per aumentare la soddisfazione e il morale generale della vostra forza lavoro.

4. Identificare tempestivamente gli ostacoli

I blocchi sono normali. Ma quando si lasciano accumulare, possono interrompere il flusso di lavoro.

Utilizzate un sistema di monitoraggio dei dipendenti per comprendere le sfide che i vostri dipendenti devono affrontare. Queste possono riguardare le competenze, le risorse, la Sequenza o qualsiasi altra cosa. Quando si identificano per tempo questi ostacoli, è possibile dotare i dipendenti delle risorse necessarie per affrontarli in modo efficace.

Ad esempio, se un nuovo dipendente fatica a consegnare i progetti in tempo, assegnategli un partner di progetto che gli insegni le basi e lo aiuti a essere più efficiente.

Identificare le capacità e allocare le risorse in modo efficiente per evitare il sovra e sottoutilizzo delle risorse con la vista Carico di lavoro di ClickUp

Con Vista Carico di lavoro di ClickUp e la vista ClickApp di Pulse è possibile monitorare chi sta lavorando su quali attività, visualizzare la quantità di lavoro assegnata a ciascun membro del team in un periodo specifico e confrontare il carico di lavoro di ogni persona con la capacità impostata.

In questo modo è possibile raccogliere in tempo reale il feedback e il sentiment del team, consentendo di identificare e risolvere i problemi prima che si aggravino.

5. Offrire un lavoro flessibile Uno studio McKinsey afferma che l'87% dei dipendenti accetta il lavoro da remoto quando ne ha l'opportunità. In un altro

McKinsey la flessibilità del posto di lavoro è il motivo principale per cui i dipendenti tornano a lavorare.

Si può dire che offrire modalità di lavoro flessibili vi aiuterà a trattenere e ad attrarre nuovi dipendenti.

Potete permettere ai dipendenti di lavorare da remoto o offrire configurazioni ibride per combinare il meglio di entrambi i mondi. Date priorità al benessere e alla soddisfazione generale dei dipendenti e lasciate che scelgano una modalità di lavoro che massimizzi la loro produttività.

E se siete preoccupati per una collaborazione remota inefficiente o inefficace, provate a La visualizzazione della chat di ClickUp .

Portate la comunicazione del team sotto un unico tetto con ClickUp Chat per condividere aggiornamenti, collegare risorse e collaborare senza problemi

Vista Team consente ai team remoti di comunicare in tempo reale, favorendo un senso di connessione e immediatezza attraverso la messaggistica istantanea, i commenti e le menzioni @.

La parte migliore? Tutte le conversazioni visualizzate in Chat View sono incentrate sulle attività. Questo garantisce che tutte le discussioni, le decisioni e le informazioni rilevanti siano documentate e accessibili nell'ambito dell'attività o del progetto.

Inoltre, è possibile condividere i file relativi all'attività all'interno dei thread di chat, semplificando il processo di condivisione del lavoro, fornendo feedback e apportando revisioni senza bisogno di strumenti esterni.

6. Impostazione di un processo di feedback

Il feedback costruttivo sulle prestazioni aiuta i dipendenti a muoversi nella giusta direzione, rendendoli consapevoli di ciò che stanno facendo bene e di ciò che deve essere migliorato. Un sondaggio Workleap afferma che l'83% dei dipendenti preferisce ricevere un feedback, sia esso positivo o negativo.

I modelli di valutazione delle prestazioni possono aiutarvi a stabilire un sistema di feedback trasparente sul posto di lavoro e a promuovere lo sviluppo professionale dei vostri dipendenti.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-1.jpeg Valutate le prestazioni dei dipendenti in un periodo specifico con il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78646 Scarica questo modello /$$$cta/

Ad esempio, Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp consente l'autovalutazione e raccoglie le valutazioni di colleghi e superiori. Personalizzate questo modello e conducete revisioni trimestrali, biennali o annuali.

7. Conduzione di colloqui di uscita

Quando un dipendente decide di andarsene, programmate un colloquio di uscita con lui. Dopo aver consegnato la lettera di dimissioni, i dipendenti sono più propensi a rivelare onestamente i problemi che hanno affrontato nella vostra organizzazione e cosa li ha spinti a lasciare la nave.

Utilizzate queste informazioni per perfezionare i sistemi esistenti e offrire un ambiente di lavoro migliore ai dipendenti rimasti, riducendo così il turnover.

Sfrutta i moduli personalizzabili di ClickUp per creare sondaggi e inchieste

Utilizzare Visualizzazione del modulo di ClickUp per creare modelli di colloqui di uscita, assicurando un approccio coerente e strutturato all'acquisizione di feedback preziosi.

È inoltre possibile creare altri sondaggi, richieste e feedback dei dipendenti, monitorare le risposte dei dipendenti e utilizzare le informazioni per prendere decisioni migliori.

8. Implementate le strategie di fidelizzazione dei dipendenti con una piattaforma HR unificata

Gestire e implementare correttamente queste strategie può essere impegnativo, soprattutto nelle aziende con una forza lavoro numerosa.

Per semplificare le cose, è necessario un potente sistema di gestione delle risorse umane con gli strumenti per pianificare, creare e implementare strategie di fidelizzazione dei dipendenti su misura per la vostra azienda o organizzazione.

E cosa c'è di meglio di ClickUp? La piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp semplifica l'assunzione, l'onboarding, la formazione, lo sviluppo e altri processi HR, aiutandovi a ridurre il turnover dei dipendenti. Vediamo come sfruttare al meglio questo software:

Organizzate le domande di lavoro e i dettagli dei candidati con questosoftware per il database dei dipendenti. Automazioni e stati personalizzati per spostare le candidature attraverso la pipeline di reclutamento con poco o nessun lavoro manuale

ClickUp aiuta a gestire un numero elevato di domande di assunzione e i relativi file in un formato strutturato

Dividete i moduli di formazione di grandi dimensioni in pezzi di dimensioni ridotte con le attività e incorporate i documenti correlati e altre risorse all'interno delle attività per un accesso rapido. I Teams possono monitorare il loro stato, collaborare con i membri del team e chiarire le query utilizzando i commenti

Non sovraccaricate i dipendenti con materiali di formazione voluminosi: suddivideteli in piccole azioni tracciabili e aggiungete stati personalizzati a seconda dei casi con le attività di ClickUp

Personalizzate il sistema HR in base alle vostre esigenze con campi personalizzati, stati, liste di controllo e promemoria

Impostate campi personalizzati e adattate la piattaforma HR di ClickUp alle vostre esigenze aziendali

Impostare un ordine di operazioni di facile comprensione per l'assunzione, l'onboarding e la formazione con le Dipendenze

Quando l'attività dipende da altre attività, utilizzare Dipendenze su ClickUp per contrassegnare le attività come in attesa, bloccate o collegate

Tenere sotto controllo l'impegno dei dipendenti, le prestazioni e il carico di lavoro con dashboard personalizzabili, generare reportistica in tempo reale e identificare tempestivamente potenziali colli di bottiglia

ClickUp genera reportistica in tempo reale per aiutarvi a prendere decisioni basate sui dati

Sincronizzazione dei calendari di Google, Outlook, Zoom o iCal con ClickUp, connessione con le attività di ClickUp e gestione efficace degli impegni. Non perdete mai più un colloquio, una riunione individuale o di team

ClickUp si integra con uno strumento di calendario a vostra scelta e vi tiene al corrente dei vostri impegni

Inoltre, ClickUp software di gestione dei dipendenti offre software di gestione dei dipendenti pronti all'uso e personalizzabili Modelli HR . I responsabili delle risorse umane possono utilizzarli per velocizzare i flussi di lavoro quotidiani.

Identificate le aree di miglioramento, definite gli ostacoli e le loro cause, elencate le soluzioni, tracciate le metriche delle prestazioni e gestite le tempistiche dei progetti con il modello di azione correttiva HR di ClickUp

Ad istanza, quando un progetto non va secondo i vostri piani, utilizzate il modello di azione correttiva per le risorse umane di ClickUp Modello di azione correttiva HR per capire cosa è andato storto ed elaborare un piano per risolverlo.

Il ruolo dell'assicurazione sanitaria e dei benefit per i dipendenti

Non basta semplificare la vita lavorativa dei vostri dipendenti. Bisogna anche assicurarsi che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per mantenere la produttività.

I dipendenti apprezzano un pacchetto completo di assicurazione sanitaria per la famiglia in un contesto di crisi del costo della vita e di inflazione medica. Oltre alle coperture abituali, offrite un piano che includa problemi di salute mentale, assicurazione per gli occhi e assicurazione dentistica.

Per le piccole organizzazioni che faticano a far fronte alle elevate valutazioni dell'assicurazione medica, gli accordi di rimborso sanitario (HRA) possono essere una valida alternativa. Permette di rimborsare gratuitamente le spese mediche qualificate dei dipendenti.

Un'altra opzione è lo stipendio sanitario tassabile, che consente di estendere la copertura medica ai dipendenti internazionali e ai collaboratori indipendenti.

Potete anche offrire sottoscrizioni aziendali o rimborsi per programmi di benessere come l'iscrizione a palestre o club sportivi.

L'aggiunta di questi benefit al pacchetto per i dipendenti comporterà un piccolo aumento del costo totale per l'azienda. Tuttavia, avranno un impatto positivo duraturo sulla cultura del lavoro, sul benessere dei dipendenti e sulla loro fidelizzazione.

Ridurre il turnover dei dipendenti: La via da seguire

Le entrate sono le più colpite, ma le conseguenze di un elevato turnover dei dipendenti vanno ben oltre. Incide sulla reputazione dell'azienda, rendendo i nuovi talenti esitanti a entrare nella vostra organizzazione. La forza lavoro esistente perde morale e pianifica l'uscita, risultando in un ciclo vizioso.

I leader devono fare di più e progettare politiche e pratiche favorevoli ai dipendenti per prevenire ulteriori esodi e mantenere una forza lavoro felice e sana che si presenti volontariamente al lavoro. I gesti token non bastano: le vostre strategie di retention devono essere in linea con le nuove norme sul posto di lavoro.

In quanto azienda software di gestione dei talenti clickUp vi permette di pianificare strategie di retention su misura per la vostra organizzazione e di applicarle correttamente. È possibile gestire i dipendenti in modo più efficiente, semplificare l'onboarding e la formazione, comprendere le loro aspettative e le loro sfide e coinvolgerli con programmi di ricompensa utilizzando un'unica piattaforma. Iniziate a lavorare con ClickUp oggi stesso!

FAQ comuni

1. Quali sono le implicazioni in termini di costi del turnover dei dipendenti?

Il costo del turnover dei dipendenti comprende sia i costi tangibili che quelli intangibili. I costi tangibili includono la perdita di entrate e i costi di reclutamento e formazione, mentre i costi intangibili si riferiscono al basso morale dei dipendenti, alla perdita di produttività e alla cattiva reputazione dell'azienda.

2. Da fare per misurare il costo del turnover dei dipendenti?

È possibile misurare il costo del turnover dei dipendenti utilizzando la formula di Jack Altman:

Turnover dei dipendenti = (Assunzione + Onboarding + Sviluppo + Tempo non riempito) X (Numero di dipendenti X Percentuale di turnover annuo) | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

3. Quali sono i costi del turnover del personale?

I costi del turnover dei lavoratori includono un calo dei profitti dell'azienda, una bassa produttività, una diminuzione del morale del team e la difficoltà di attrarre nuovi talenti.