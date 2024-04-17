Come definire gli obiettivi di onboarding per aiutare i dipendenti ad avere successo

L'onboarding dei dipendenti è il processo di integrazione dei nuovi assunti nell'organizzazione. È il primo passaggio cruciale per aiutare i nuovi dipendenti a comprendere i loro ruoli, la cultura del team e gli oggetti dell'azienda.

Programmi di onboarding scadenti possono lasciare i nuovi assunti confusi, disimpegnati e improduttivi. Inoltre, aumentano il turnover dei dipendenti, con conseguenti costi per l'azienda in termini di tempo, lavoro richiesto e denaro.

Per questo motivo, un onboarding efficace è più che mai cruciale nell'attuale mercato del lavoro competitivo. Un'accoglienza completa con obiettivi di onboarding documentati fa sentire i nuovi assunti benvenuti, valorizzati e attrezzati per il successo. Inoltre, aumenta il coinvolgimento dei dipendenti, riduce l'abbandono e migliora la produttività, contribuendo in ultima analisi all'esito positivo dell'organizzazione.

In questo articolo troverete le risorse, i suggerimenti e i passaggi necessari per implementare una strategia di onboarding vincente che aumenti la fidelizzazione dei dipendenti e vi aiuti a eccellere come professionisti delle risorse umane.

Comprendere gli obiettivi dell'onboarding dei dipendenti

Gli obiettivi dell'onboarding assicurano una transizione fluida per i dipendenti che entrano in una nuova azienda. Le aziende possono accelerare il processo di inserimento attraverso una corretta impostazione degli obiettivi, aumentando la soddisfazione dei dipendenti e l'integrazione del team.

Obiettivi di onboarding efficaci hanno un impatto diretto sulla gestione dei talenti e riducono il turnover. Fornendo un percorso di apprendimento strutturato, questi obiettivi dotano i nuovi assunti delle competenze e delle informazioni necessarie per avere successo, coltivando un senso di realizzazione e di appartenenza.

L'impostazione degli obiettivi è un passaggio fondamentale in un programma di onboarding di esito positivo. Trasforma le aspettative vaghe in attività cardine raggiungibili, consentendo al nuovo assunto e al suo manager di monitorare lo stato di avanzamento e di festeggiare i successi. Inoltre, questo approccio collaborativo crea solide relazioni di lavoro.

Il team delle risorse umane può stabilire un solido programma di onboarding dei dipendenti utilizzando un quadro di obiettivi SMART per semplificare questo processo.

Creiamo alcuni campioni di obiettivi di onboarding per una migliore comprensione.

1. Attività amministrative (Settimana 1):

Specifico: Completare tutte le pratiche per i nuovi assunti entro 24 ore dalla data di assunzione di un dipendente

Completare tutte le pratiche per i nuovi assunti entro 24 ore dalla data di assunzione di un dipendente Misurabile: Monitorare la percentuale di nuovi assunti che completano le pratiche in tempo

Monitorare la percentuale di nuovi assunti che completano le pratiche in tempo Raggiungibile: Assicurarsi che tutti i documenti siano disponibili online e facilmente accessibili

Assicurarsi che tutti i documenti siano disponibili online e facilmente accessibili Rilevante: Assicurarsi che tutti i documenti siano completati in modo che il nuovo assunto possa iniziare ad accedere ai benefici e alle risorse aziendali

Assicurarsi che tutti i documenti siano completati in modo che il nuovo assunto possa iniziare ad accedere ai benefici e alle risorse aziendali Temporale: Impostare una scadenza di 24 ore per garantire un onboarding senza intoppi

2. Familiarizzazione con il ruolo (1-2 settimane):

Specifico: Chiedere ai nuovi dipendenti di partecipare a tutte le sessioni di formazione del reparto e di affiancare colleghi e colleghi per 20 ore entro la fine della seconda settimana

Chiedere ai nuovi dipendenti di partecipare a tutte le sessioni di formazione del reparto e di affiancare colleghi e colleghi per 20 ore entro la fine della seconda settimana Misurabile: Monitorare la partecipazione alle sessioni di formazione e documentare le ore di affiancamento

Monitorare la partecipazione alle sessioni di formazione e documentare le ore di affiancamento Raggiungibile: Programmare le sessioni di formazione e identificare i membri del team disponibili a condurre le sessioni di affiancamento in anticipo

Programmare le sessioni di formazione e identificare i membri del team disponibili a condurre le sessioni di affiancamento in anticipo Rilevante: Assicurarsi che la formazione e l'affiancamento espongano i nuovi assunti alle competenze e alle conoscenze essenziali specifiche del loro ruolo

Assicurarsi che la formazione e l'affiancamento espongano i nuovi assunti alle competenze e alle conoscenze essenziali specifiche del loro ruolo Tempisticamente vincolante: Impostare una scadenza chiara di 20 ore da raggiungere entro la fine della seconda settimana per garantire un completamento tempestivo

3. Cultura aziendale (settimane 2-3):

Specifico: Far sì che i nuovi dipendenti partecipino e contribuiscano a due attività di team-building entro la fine della terza settimana

Far sì che i nuovi dipendenti partecipino e contribuiscano a due attività di team-building entro la fine della terza settimana Misurabile: Monitorare la partecipazione alle attività e valutare i contributi attraverso il feedback dei colleghi

Monitorare la partecipazione alle attività e valutare i contributi attraverso il feedback dei colleghi Raggiungibile: Scegliere attività di team building che siano inclusive e incoraggino la partecipazione

Scegliere attività di team building che siano inclusive e incoraggino la partecipazione Rilevante: Assicurarsi che la partecipazione alle attività di team-building aiuti i nuovi assunti a entrare in connessione con i colleghi e a comprendere la cultura aziendale

Assicurarsi che la partecipazione alle attività di team-building aiuti i nuovi assunti a entrare in connessione con i colleghi e a comprendere la cultura aziendale Temporale: Impostare una scadenza entro la fine della terza settimana per incoraggiare l'impegno attivo

4. Sviluppo delle competenze (Settimane 3-4):

Specifico: Supportare i nuovi dipendenti nel raggiungimento di un punteggio pari o superiore all'80% nella valutazione della conoscenza del prodotto entro la fine della quarta settimana

Supportare i nuovi dipendenti nel raggiungimento di un punteggio pari o superiore all'80% nella valutazione della conoscenza del prodotto entro la fine della quarta settimana Misurabile: Monitoraggio dei punteggi sulla piattaforma di valutazione

Monitoraggio dei punteggi sulla piattaforma di valutazione Raggiungibile: Assicurarsi che la valutazione sia allineata con la formazione fornita e che offra tempo sufficiente per l'apprendimento

Assicurarsi che la valutazione sia allineata con la formazione fornita e che offra tempo sufficiente per l'apprendimento Rilevante: Aiutarli a padroneggiare la conoscenza del prodotto, che è fondamentale per una produttività efficace

Aiutarli a padroneggiare la conoscenza del prodotto, che è fondamentale per una produttività efficace Temporale: Impostare una scadenza entro la fine della quarta settimana per motivare un apprendimento mirato

Ora che avete capito l'importanza dell'impostazione Obiettivi HR SMART parliamo ora degli obiettivi specifici dell'onboarding su cui dovreste concentrarvi.

I cinque obiettivi chiave di un onboarding completo

Ecco cinque obiettivi chiave dell'onboarding che possono rendere più efficace il programma di formazione dei nuovi assunti:

1. Creare connessione: Creare relazioni all'interno del team

Ogni nuovo dipendente può sentirsi intimidito quando entra in un nuovo ambiente di lavoro. Tuttavia, in qualità di professionisti delle risorse umane, potete rendere le cose più facili aiutandoli a creare connessioni con i membri del team. Questo può contribuire a creare un senso di appartenenza, a ridurre il senso di isolamento e a rendere la transizione più fluida e meno stressante. Questo, a sua volta, contribuisce ad aumentare la fidelizzazione dei dipendenti.

Ecco alcuni passaggi per accelerare l'integrazione nel team dei nuovi dipendenti:

Organizzare pranzi di benvenuto o eventi specifici per il team al di fuori dell'orario di lavoro per creare un'impostazione informale per l'interazione

Implementare un sistema di compagni e accoppiare i nuovi assunti con colleghi esperti che possano fare da mentori e da guide

e accoppiare i nuovi assunti con colleghi esperti che possano fare da mentori e da guide Incoraggiare l'uso di piattaforme online per rompere il ghiaccio per stimolare le conversazioni e aiutare i nuovi assunti a entrare in contatto con colleghi che condividono interessi simili

per stimolare le conversazioni e aiutare i nuovi assunti a entrare in contatto con colleghi che condividono interessi simili Utilizzare strumenti di collaborazione quali piattaforme di messaggistica istantanea osoftware di onboarding per facilitare la comunicazione, il lavoro di squadra e il feedback, soprattutto in impostazioni di lavoro da remoto

2. Formazione e istruzione: Alimentare la crescita professionale

In qualità di professionisti delle risorse umane, siete fondamentali per favorire la crescita dei nuovi assunti durante l'onboarding, offrendo loro formazione e addestramento mirati.

Questa mentorship personalizzata aiuta i nuovi assunti a sentirsi supportati e dotati delle conoscenze necessarie per avere successo nei loro nuovi ruoli.

Esaminiamo alcuni passaggi critici di questo processo:

Comprendere le esigenze individuali e adattare la formazione di conseguenza

di conseguenza Mescolare i formati di formazione (come l'aula, i workshop, l'online e la formazione guidata da un mentore) con la tecnologia educativa per adottare diversi stili di apprendimento

Garantire contenuti coinvolgenti e di alta qualità erogati da formatori esperti

Promuovere una cultura dell'apprendimento con opportunità e meccanismi di feedback continui

3. Conformità e sicurezza: Garantire la comprensione delle norme di sicurezza e salute sul lavoro

Aiutare i nuovi assunti a comprendere la conformità e le norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL) consente loro di lavorare in sicurezza e di contribuire a una cultura organizzativa positiva.

A tal fine, Da fare le seguenti attività:

Sviluppare infografiche, guide o manuali accattivanti e condurre sessioni di formazione coinvolgenti

coinvolgenti Assicurarsi che tutti i dipendenti, compresi i nuovi assunti, completino la formazione in materia di SSL promettendo ricompense come certificati di partecipazione

Utilizzare i canali di comunicazione aziendali per sollecitare i dirigenti a completare la formazione. Potete anche offrire punti bonus riscattabili per aumentare il coinvolgimento

4. Introdurre la cultura organizzativa: Immergere i nuovi dipendenti nella cultura aziendale

Un onboarding efficace aiuta ad allineare i nuovi assunti ai valori e agli oggetti dell'azienda. Si tratta di inserire i nuovi assunti nella cultura aziendale, creando un senso di appartenenza e impostandoli per un esito positivo.

Ciò aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e ha un impatto positivo sulla produttività. Inoltre, garantisce una migliore collaborazione del team e la rappresentazione del marchio.

Ecco come colmare il divario tra il "nuovo" e il "consolidato":

Condividere la storia della vostra azienda attraverso racconti, video o testimonianze dei dipendenti che siano coinvolgenti

attraverso racconti, video o testimonianze dei dipendenti che siano coinvolgenti Organizzare passeggiate culturali per i nuovi assunti per capire i diversi reparti e stabilire connessioni con i colleghi

per i nuovi assunti per capire i diversi reparti e stabilire connessioni con i colleghi Pianificate attività di team-building divertenti e collaborative che servano a rompere il ghiaccio e a creare rapporti tra i dipendenti

divertenti e collaborative che servano a rompere il ghiaccio e a creare rapporti tra i dipendenti Implementare un programma di mentorship in cui i dipendenti esperti possano guidare e supportare i nuovi assunti

in cui i dipendenti esperti possano guidare e supportare i nuovi assunti Incoraggiare la comunicazione aperta attraverso sondaggi, box per i suggerimenti o riunioni di verifica

💡Pro tip: Strumenti come ClickUp Modulo Visualizza i moduli di ClickUp consentono ai nuovi assunti di segnalare facilmente problemi, presentare richieste o suggerire miglioramenti. Questi input possono essere convertiti automaticamente in attività tracciabili in ClickUp e assegnati ai team appropriati per l'azione.

5. Chiarimento del ruolo: Comprensione completa degli indicatori di performance e del sistema di valutazione

I nuovi assunti devono comprendere le loro responsabilità lavorative, le aspettative di prestazione e le modalità di valutazione del loro contributo. Questo aiuta a gettare le basi per un esito positivo, un maggiore coinvolgimento e uno sviluppo di carriera a lungo termine per i nuovi dipendenti.

Ecco come potete dotare efficacemente i nuovi assunti di queste conoscenze vitali durante il processo di onboarding:

Includere nella lettera di assunzione una descrizione dettagliata del lavoro del nuovo assunto, che delinei le responsabilità chiave, le aspettative e le metriche di performance. Questo aiuta a chiarire le aspettative

Organizzare riunioni individuali con il manager del nuovo assunto per discutere le aspettative specifiche del ruolo, i progetti in cui sarà coinvolto e i flussi di lavoro quotidiani

con il manager del nuovo assunto per discutere le aspettative specifiche del ruolo, i progetti in cui sarà coinvolto e i flussi di lavoro quotidiani Offrire una panoramica del sistema di gestione delle prestazioni utilizzato dall'azienda, compreso il suo scopo e la frequenza delle valutazioni

utilizzato dall'azienda, compreso il suo scopo e la frequenza delle valutazioni Spiegare i diversi componenti della performance , come l'impostazione degli obiettivi, le valutazioni delle prestazioni e i meccanismi di feedback

, come l'impostazione degli obiettivi, le valutazioni delle prestazioni e i meccanismi di feedback Svilupparemoduli di formazione online o video tutorial per spiegare il sistema in modo chiaro e conciso

Insieme, questi cinque tipi di obiettivi di onboarding gettano le basi per un esito positivo duraturo all'interno dell'azienda. Detto questo, esiste un'altra struttura indispensabile che può aiutarvi a creare un impatto duraturo sui vostri dipendenti.

Cerchiamo di capire cosa comporta questo quadro, le quattro C dell'onboarding.

Le quattro C dell'onboarding

Sviluppato e presentato dalla dottoressa Talya Bauer nel 2010, il framework delle Quattro C è ancora attuale nei processi di onboarding di oggi.

Analizziamo questi quattro passaggi, dal minimo al massimo livello di importanza.

1. Chiarimento: Cancellare i ruoli e le aspettative di performance

Una delle maggiori frustrazioni per le aziende e i nuovi assunti è la mancanza di aspettative chiare. Questo può portare al "ghosting" durante il processo di assunzione o a un elevato turnover nelle prime fasi.

La buona notizia è che la chiarezza nell'onboarding può garantire una transizione fluida, una maggiore soddisfazione sul lavoro e migliori prestazioni.

Cancellare le aspettative è fondamentale e l'impostazione degli obiettivi è lo strumento perfetto. Ecco alcuni modi per garantire la chiarezza dei ruoli ai nuovi assunti:

Documentazione chiara: Assicurarsi che gli obiettivi siano chiaramente definiti e accessibili

Assicurarsi che gli obiettivi siano chiaramente definiti e accessibili Allineamento a livello aziendale: Allineare gli obiettivi con gli oggetti generali dell'azienda

Allineare gli obiettivi con gli oggetti generali dell'azienda Applicazione coerente: Assicurarsi che tutti i nuovi assunti ricevano lo stesso livello di chiarezza con un approccio standardizzato all'onboarding

Assicurarsi che tutti i nuovi assunti ricevano lo stesso livello di chiarezza con un approccio standardizzato all'onboarding Monitoraggio del tempo: Monitorare lo stato di avanzamento e offrire assistenza se necessario

Monitorare lo stato di avanzamento e offrire assistenza se necessario **Integrazione tecnologica: utilizzare un software di gestione dei talenti o un software per le risorse umane per un monitoraggio e una comunicazione efficienti

2. Conformità: Comprendere le regole aziendali e legali obbligatorie

Questo livello si concentra tipicamente su:

Elaborazione: Completare le pratiche per i nuovi assunti e iscriverli ai benefici

Completare le pratiche per i nuovi assunti e iscriverli ai benefici Comprensione dei sistemi: far comprendere le politiche e le procedure aziendali

far comprendere le politiche e le procedure aziendali Formazione: Orientare i nuovi assunti attraverso sessioni di formazione sulle politiche, le regole e i regolamenti obbligatori

Orientare i nuovi assunti attraverso sessioni di formazione sulle politiche, le regole e i regolamenti obbligatori KPI: Stabilire i criteri per il raggiungimento dei requisiti specifici del settore o del ruolo

Tuttavia, far leggere ai nuovi dipendenti il manuale aziendale non è sufficiente. Per aiutarli davvero ad avere successo, è necessario dotarli di risorse aggiuntive che includano le politiche e le procedure aziendali.

Inoltre, è necessario programmare riunioni con loro per discutere di queste risorse, spiegare come la conformità influisce sul loro lavoro quotidiano e valutare la loro comprensione.

3. Cultura: Instillare l'etica e lo stile di vita dell'azienda

La cultura dell'organizzazione ha sempre un ruolo importante nell'attrarre nuovi assunti, e per una buona ragione. Tuttavia, è necessario assicurarsi che l'adattamento culturale di un nuovo assunto vada oltre le impressioni iniziali.

Mentre il reclutamento si concentra sulla compatibilità, l'onboarding offre l'opportunità di coltivare la comprensione culturale

L'onboarding stesso riflette la cultura. Quando gli account delle risorse umane facilitano attivamente l'integrazione e l'introduzione dei nuovi assunti nel team e chiedono un feedback sulla loro esperienza, rappresentano un solido impegno alla trasparenza e alla responsabilità.

Ad esempio, Google offre ai suoi dipendenti benefit di livello mondiale come il coaching finanziario individuale, un programma di assistenza medica per i dipendenti transgender, quattro settimane di lavoro da qualsiasi luogo all'anno e supporto per la fertilità e la crescita della famiglia.

Tutti questi lavori richiesti riflettono il commit di Google nei confronti dei suoi dipendenti e mostrano quanto l'azienda sia profondamente investita nel loro benessere professionale e personale.

4. Connessione: Costruire relazioni interpersonali

È innegabile che uno degli ingredienti più essenziali del quadro delle quattro C sia il modo in cui l'onboarding aiuta i dipendenti nuovi o già affermati a sentirsi in connessione con il proprio team e la propria azienda.

Se l'era post-pandemia ci ha insegnato qualcosa, solide connessioni sul posto di lavoro forniscono un aiuto, un supporto e una guida essenziali sia nei momenti difficili che in quelli felici.

Ma è più facile a dirsi che a farsi. Creare connessioni affidabili può risultare difficile a causa dell'ansia sociale, della mancanza di interesse a socializzare o anche di idee preconcette sulla politica aziendale, che influiscono sul morale dei dipendenti.

Ecco alcune strategie chiave che i professionisti delle risorse umane possono attuare:

Socializzazione: Pianificare incontri informali al di fuori dell'orario di lavoro, come pranzi di squadra, happy hour o attività di volontariato

Pianificare incontri informali al di fuori dell'orario di lavoro, come pranzi di squadra, happy hour o attività di volontariato Riconoscimento: Riconoscere pubblicamente i risultati individuali e di team per rafforzare i legami di squadra e motivare i dipendenti

Riconoscere pubblicamente i risultati individuali e di team per rafforzare i legami di squadra e motivare i dipendenti Divertimento al lavoro: Creare un canale online (ad esempio, in Slack) in cui i dipendenti possano condividere aggiornamenti, battute o fatti divertenti non legati al lavoro

Creare un canale online (ad esempio, in Slack) in cui i dipendenti possano condividere aggiornamenti, battute o fatti divertenti non legati al lavoro Festeggiamenti: Andare oltre la torta di compleanno; personalizzare i festeggiamenti evidenziando i contributi unici di un dipendente o creando una "bacheca dei ricordi"

Andare oltre la torta di compleanno; personalizzare i festeggiamenti evidenziando i contributi unici di un dipendente o creando una "bacheca dei ricordi" Teams-building: Pianificate regolarmente trasferte, raccolte fondi annuali, feste di Capodanno e giornate "porta gli animali al lavoro" per costruire relazioni all'interno e all'esterno del team

Da una grande struttura deriva la responsabilità maggiore di implementarla e mantenerla. Le aziende hanno affrontato enormi sfide da fare durante l'era della pandemia.

Analizziamo il lavoro da remoto di un processo di onboarding, le sfide tipiche da affrontare e le possibili soluzioni.

leggi anche: Come migliorare la fidelizzazione dei dipendenti prevenendo l'abbandono del posto di lavoro

nel vostro posto di lavoro

Le aziende hanno adattato il loro onboarding per mantenere i dipendenti remoti impegnati e produttivi . Ma non prima di aver affrontato sfide quali:

Difficoltà a comprendere le nuove tecnologie o le piattaforme software necessarie per facilitare il lavoro da remoto

Mancanza di relazioni professionali e di rapporti tra i membri del team a causa dell'assenza di interazioni faccia a faccia

Limitato accesso alle risorse aziendali, ai documenti e ad altre informazioni che di solito sono facilmente disponibili nelle impostazioni di lavoro in loco

Barriere di comunicazione che hanno portato a una cattiva comunicazione tra i membri del team e i loro supervisori o colleghi

Per superare queste sfide, le aziende di tutto il mondo hanno utilizzato strategie per trasformare le tradizionali tecniche di onboarding in tecniche favorevoli al lavoro a distanza, come ad esempio:

Sfruttare le piattaforme di produttività del lavoro per l'onboarding, introducendo videoconferenze, moduli di formazione online e strumenti di collaborazione

per l'onboarding, introducendo videoconferenze, moduli di formazione online e strumenti di collaborazione Utilizzo di piattaforme online e soluzioni di firma digitale per integrare la gestione dei documenti e ridurre la dipendenza da documenti fisici

e ridurre la dipendenza da documenti fisici Introdurre materiali e risorse di formazione online in formati versatili, per consentire ai nuovi assunti di accedervi ovunque e in qualsiasi momento

in formati versatili, per consentire ai nuovi assunti di accedervi ovunque e in qualsiasi momento Concentrarsi sulla creazione di connessioni sociali e rapporti con il team attraverso eventi virtuali, rompighiaccio online e programmi di mentorship peer-to-peer

attraverso eventi virtuali, rompighiaccio online e programmi di mentorship peer-to-peer Introduzione di moduli di feedback online, sondaggi e pagine web di commenti anonimi per rispondere alle preoccupazioni dei nuovi assunti e anche per raccogliere informazioni per l'implementazione del cambiamento

Ecco un confronto più ampio tra i processi di onboarding tradizionali e remoti:

Funzionalità/funzione Inserimento tradizionale Inserimento da remoto/virtuale Inserimento da remoto Location In loco presso la sede aziendale Miglioramento del benessere dei dipendenti, riduzione dell'assenteismo, assunzione di un pool di talenti più ampio e un ambiente di lavoro più sostenibile Interazione Principalmente faccia a faccia Principalmente virtuale, con videoconferenze e risorse online Cartaceo Moduli e documenti fisici Documenti digitali e moduli online Formazione Sessioni e presentazioni di persona Moduli di formazione online, webinar e apprendimento autogestito Teams Building Attività di persona e incontri sociali Esercizi virtuali di team building ed eventi sociali online Sfide Limitata flessibilità di orario, tempo speso per recarsi al lavoro, minore equilibrio tra lavoro e vita privata Potenziali problemi tecnologici, formazione di silos nel team, mancanza di interazioni interpersonali $$$a Benefici Miglioramento del legame tra i membri del team, raccolta di feedback istantanei, maggiori opportunità di networking e facile monitoraggio delle presenze Miglioramento del benessere dei dipendenti, riduzione dell'assenteismo, assunzione di un pool di talenti più ampio, ambiente di lavoro più sostenibile

Scarica questo modello

Bonus: _Inserimento per team remoti? Modello di onboarding remoto di ClickUp vi fornisce un elenco di attività precostituito per tutti i passaggi dell'onboarding, una Sequenza del progetto per completare l'onboarding in tempo e strumenti di collaborazione per facilitare la comunicazione con i membri del team

Incorporazione degli obiettivi di onboarding in ClickUp

Considerate ora una piattaforma all-in-one che non solo aiuta l'onboarding dei dipendenti, ma organizza anche l'intera pipeline di reclutamento.

Tutto questo è possibile con Piattaforma di gestione delle risorse umane ClickUp !

Semplificate l'assunzione, l'onboarding, la gestione dei talenti, la formazione e lo sviluppo con la piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp

ClickUp, con i suoi molteplici ClickApps e strumenti, funge da hub centrale per il reclutamento e l'onboarding per voi e il vostro team.

Vediamo come utilizzare le diverse funzionalità/funzione di ClickUp per creare il centro di controllo delle risorse umane ideale per raggiungere i cinque obiettivi di onboarding dei dipendenti.

Semplificare la formazione, la conformità e l'integrazione culturale dei nuovi assunti

Creare un numero qualsiasi di Automazioni ClickUp personalizzate che consentono di risparmiare tempo e di semplificare il lavoro quotidiano di conformità in base a qualsiasi trigger o condizione

Con oltre 100 Automazioni ClickUp , ottimizzano le attività quotidiane come l'invio di email di benvenuto, messaggi celebrativi, auguri di compleanno, promemoria sulla formazione dei dipendenti, aggiornamenti su eventi, avvisi di vacanze e altro ancora.

💡Pro tip: Potete fare di ClickUp la vostra piattaforma di lavoro e produttività aziendale all-in-one grazie a API di ClickUp che consente di integrare qualsiasi strumento con ClickUp. Inoltre, è possibile utilizzare oltre 1000 modelli ClickUp per tutte le esigenze di reclutamento e onboarding. Ciò consente di risparmiare tempo e lavoro richiesto per la creazione e l'impostazione di documenti e strutture.

Inoltre, esistono due strumenti specifici di ClickUp che possono essere utilizzati per creare un flusso di onboarding fluido per i nuovi assunti.

Con Documenti di ClickUp è possibile creare e condividere documentazione di conformità come procedure operative standard dell'azienda, FAQ, grafici gerarchici, politiche, regole e linee guida, per garantire che i vostri dipendenti si ambientino subito dopo l'inserimento. All'interno di questi documenti è possibile inserire collegamenti a video o file audio che offrono indicazioni sulle politiche aziendali, sugli strumenti e sui sistemi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-419.png Attività di ClickUp /$$$img/

Assegnate e monitorate facilmente le attività di ClickUp Tasks

Potete anche utilizzare Attività di ClickUp per delegare progetti e monitorare lo stato in tempo reale.

Create un elenco di tutti gli elementi dell'onboarding che devono essere completati e divideteli in attività e sottoattività con i relativi titolari. Per istanza, il responsabile delle risorse umane potrebbe supervisionare l'introduzione di un nuovo dipendente, mentre il responsabile delle assunzioni potrebbe essere responsabile di garantire che il dipendente presenti i documenti di assunzione.

Si può anche creare una lista di controllo di tutti i passaggi che un nuovo dipendente deve compiere per un onboarding positivo.

Scaricate questo modello

Provate il Modello per l'inserimento dei dipendenti di ClickUp che può aiutare voi e il vostro team a svolgere le attività nei primi 90 giorni del processo di onboarding. Con questo modello è possibile includere anche i documenti che i nuovi assunti devono presentare, gli obiettivi di onboarding che devono fissare per il loro esito positivo a lungo termine e la formazione aziendale a cui devono partecipare.

Guidare l'innovazione e coltivare solide relazioni di lavoro utilizzando l'IA

Ottieni risposte istantanee e accurate basate sul contesto da qualsiasi attività relativa alle risorse umane all'interno della piattaforma e in connessione con ClickUp Brain

Sono molti i modi in cui il vostro team HR può usare ClickUp Brain per semplificare il lavoro:

Creare scritture email personalizzate per dare il benvenuto ai nuovi assunti e inviare promemoria automatici per completare i documenti di onboarding

per dare il benvenuto ai nuovi assunti e inviare promemoria automatici per completare i documenti di onboarding Creare script personalizzati Modelli HR per documenti di uso frequente come proposte di lavoro, moduli di feedback, sondaggi, reportistica giornaliera, piani di eventi e altro ancora

per documenti di uso frequente come proposte di lavoro, moduli di feedback, sondaggi, reportistica giornaliera, piani di eventi e altro ancora Utilizzate ClickUp come assistente per offrire riepiloghi/riassunti di formazione . È possibile utilizzare gli strumenti di IA per generare approfondimenti dai dati sulla formazione, creare email per i dipendenti, personalizzare i messaggi sui risultati e pianificare eventi come rompighiaccio e raccolte fondi

. È possibile utilizzare gli strumenti di IA per generare approfondimenti dai dati sulla formazione, creare email per i dipendenti, personalizzare i messaggi sui risultati e pianificare eventi come rompighiaccio e raccolte fondi Fare un brainstorming di idee per il coinvolgimento dei dipendenti e ricevere riepiloghi delle valutazioni delle presenze, delle statistiche sul turnover, dei report sulle ferie e dei report di reparto

per il coinvolgimento dei dipendenti e ricevere riepiloghi delle valutazioni delle presenze, delle statistiche sul turnover, dei report sulle ferie e dei report di reparto Utilizzate Documenti con strumenti di IA per creare linee guida condivisibili per l'onboarding, moduli di formazione, elenchi di ferie e regole di conformità e sicurezza

Chiarire le aspettative di lavoro con approfondimenti in tempo reale

Monitoraggio delle prestazioni e del carico di lavoro dei dipendenti con i dashboard ClickUp personalizzabili

È possibile unire ClickUp Dashboard con la vostra piattaforma di gestione delle risorse umane per ottenere informazioni in tempo reale sullo stato di inserimento e sui feedback dei dipendenti, sui requisiti di formazione, sui tassi di coinvolgimento e altro ancora.

Ecco alcuni modi in cui il team HR può utilizzare i dashboard personalizzabili di ClickUp:

Creare un dashboard per visualizzare il processo di onboarding dei nuovi assunti. Includete widget che mostrino le percentuali di completamento delle attività, lo stato dei documenti, lo stato dei moduli di formazione e le percentuali di soddisfazione dell'onboarding

dei nuovi assunti. Includete widget che mostrino le percentuali di completamento delle attività, lo stato dei documenti, lo stato dei moduli di formazione e le percentuali di soddisfazione dell'onboarding Visualizzare i tassi di completamento dei moduli di feedback, dei programmi di sviluppo delle competenze e delle prossime sessioni di formazione

dei moduli di feedback, dei programmi di sviluppo delle competenze e delle prossime sessioni di formazione Sviluppare dashboard per il reclutamento e la fidelizzazione che illustrino lo stato delle posizioni aperte, la dimensione e la diversità del pool di candidati, la programmazione dei colloqui e i tassi di completamento, i sondaggi sulla soddisfazione dei dipendenti, la partecipazione agli eventi aziendali e le comunicazioni interne

💡Pro tip: Utilizza ClickUp Monitoraggio del tempo del progetto per registrare il tempo impiegato dai dipendenti nelle attività, i fogli di presenza manuali, le presenze giornaliere e le ore fatturabili per i freelance o i fornitori esterni. Integra le app di monitoraggio del tempo utilizzate, come Toggl, Timely e Clockify.

Valutazione delle prestazioni e inserimento in azienda

La produttività influisce sulla realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione. I dipendenti devono conoscere la descrizione delle loro mansioni, i compiti quotidiani e le metriche chiave degli obiettivi rispetto ai quali verranno misurate le loro prestazioni. Un processo di onboarding efficace garantirà che tutti i nuovi assunti abbiano chiare le loro responsabilità lavorative e gli indicatori chiave di prestazione (KPI) che influenzeranno la valutazione delle prestazioni.

Scaricate questo modello

I dati ricavati da KPI come i tassi di completamento delle attività, i test di conservazione delle conoscenze e i sondaggi di feedback consentono di misurare lo stato di completamento degli obiettivi di onboarding. Questo vi aiuta a identificare le aree in cui i nuovi assunti potrebbero aver bisogno di aiuto.

Identificando le lacune nelle prestazioni fin dalle prime fasi del processo di onboarding, è possibile fornire un supporto mirato e risolvere eventuali problemi di fondo prima che ostacolino l'esito positivo dei nuovi assunti.

Per i nuovi dipendenti e per quelli già assunti, è possibile utilizzare la funzione Modello di valutazione trimestrale delle prestazioni di ClickUp per misurare e monitorare le prestazioni nel tempo, individuare le aree di miglioramento e fornire feedback e coaching tempestivi. Ciò risulterà in un maggiore coinvolgimento dei dipendenti e darà loro un senso di realizzazione e riconoscimento.

Sicurezza e salute sul lavoro nell'onboarding

Aiutare un nuovo assunto a comprendere i propri obblighi in materia di conformità, salute e sicurezza (CHS) pone le basi per un ambiente di lavoro sicuro ed etico per l'individuo e l'organizzazione.

Scaricate questo modello

Con il Modello di manuale per i dipendenti di ClickUp il nuovo assunto può apprendere rapidamente tutti i dettagli vitali della vostra azienda. Potete aggiungere a questo elenco altri elementi essenziali, come la lista di controllo per l'inserimento, la politica sul posto di lavoro, l'etica aziendale, i requisiti legali e normativi, le clausole di riservatezza, la reportistica sui rischi per la sicurezza, la politica sulle presenze e i benefit aziendali.

Il processo di onboarding deve essere incentrato sulla creazione di una cultura di apprendimento continuo e di consapevolezza in materia di conformità, salute e sicurezza. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso regolari sessioni di aggiornamento, campagne sulla sicurezza e risorse prontamente disponibili, come manuali sulla sicurezza e moduli di formazione online.

Correlato: Vedi_

**come il team di onboarding di ClickUp utilizza la piattaforma

per raggiungere gli obiettivi di onboarding dei dipendenti 💪

Creare programmi di onboarding d'impatto per la vostra azienda

Quando assumete e trattenete i talenti giusti inserendoli in un percorso progressivo, riducete il costo dell'abbandono e migliorate il marchio della vostra azienda come datore di lavoro.

Gli oggetti principali di un piano di onboarding sono l'aumento del coinvolgimento e della produttività dei dipendenti, per aiutarli ad avere successo nella vostra azienda.

ClickUp e le sue numerose funzionalità/funzione vi forniscono la potenza necessaria per creare un programma di onboarding completo e realizzare gli obiettivi di onboarding dell'organizzazione.

Inoltre, quando utilizzate ClickUp come software di onboarding principale, godrete di un flusso di collaborazione e comunicazione più snello, sia per i team remoti che per i dipendenti in sede! Iscriviti a ClickUp oggi stesso per integrare i vostri lavori richiesti dalle risorse umane per il reclutamento, l'onboarding, la gestione dei talenti, il coinvolgimento e la fidelizzazione dei dipendenti.