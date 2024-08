Leadership ESTJ: Tratti chiave e strategie per il successo

Martha Stewart è una scrittrice e imprenditrice.

Michelle Obama è avvocato, autrice ed ex First Lady degli Stati Uniti.

Laura Schlessinger è un'autrice e conduttrice radiofonica americana.

Da fare: cosa hanno in comune queste persone con percorsi e carriere nettamente diversi? Tutte e tre sono leader incredibili con grandi stili di gestione e un approccio deciso e disciplinato.

Il tutto è riconducibile al tipo di personalità ESTJ (Extraversion, Sensing, Thinking, and Judging). Gli ESTJ sono leader naturali, e costituiscono 17% dei leader nel mondo, la percentuale più alta tra tutti i 16 tipi di personalità.

Che siate ESTJ o che vogliate capire e migliorare le vostre capacità di leadership, questo blog vi fornirà le conoscenze necessarie per diventare un leader migliore.

Comprendere la leadership ESTJ

ESTJ significa Estroversione, Sensibilità, Pensiero e Giudizio. Le persone con personalità ESTJ sono logiche, assertive, seguono le regole e sono leader che prendono in mano la situazione. Il Fondazione Myers-Briggs definisce l'ESTJ come segue:

pratico, realistico, concreto. Decisivo, si muove rapidamente per attuare le decisioni. Organizza progetti e persone da fare e si concentra sul raggiungimento dei risultati nel modo più efficiente. Cura i dettagli della routine. Hanno una serie di norme logiche chiare, le seguono sistematicamente e vogliono che anche gli altri lo facciano. Sono forti nell'attuare i loro piani"_

Per capire meglio l'ESTJ, dobbiamo comprendere l'MBTI.

L'indicatore di tipo Myers-Briggs (MBTI) è uno dei più diffusi strumenti di valutazione della personalità. Classifica le persone in 16 diversi tipi di personalità (l'ESTJ è uno dei tipi di personalità) in base a quanto segue:

Estroversione vs. Introversione

Sensazione vs. Intuizione

Pensiero vs. Sentimento

Giudizio vs. Percezione

Le persone con personalità ESTJ sono spesso coinvolte in società, associazioni, club e aziende come leader. Come leader, sono focalizzati sulle attività, transazionali e di supervisione. Sanno come dovrebbero funzionare le cose e sono disposti a fare di tutto per garantire che le cose vadano in questo modo. Apprezzano soprattutto l'ordine, l'organizzazione e la struttura.

La personalità ESTJ

Il tipo di personalità ESTJ ha quattro tratti: Estroversione, Sensazione, Pensiero e Giudizio. Cerchiamo di comprenderli:

Estroversione: Sono estroversi e amano essere al centro dell'attenzione. Amano stare in un ambiente frenetico e lavorare alle idee migliori con gli altri

Sono estroversi e amano essere al centro dell'attenzione. Amano stare in un ambiente frenetico e lavorare alle idee migliori con gli altri Sensazione: Si concentrano sulla realtà e prestano attenzione a fatti concreti e idee pratiche

Si concentrano sulla realtà e prestano attenzione a fatti concreti e idee pratiche Pensare: Hanno un buon titolo, valorizzano soprattutto l'equità e prendono decisioni in modo logico

Hanno un buon titolo, valorizzano soprattutto l'equità e prendono decisioni in modo logico Giudizio: Rispettano le regole e le scadenze, forniscono istruzioni passo dopo passo e fanno piani dettagliati

Gli ESTJ sono estremamente dipendenti e laboriosi. Rispettano molto le regole e l'autorità e preferiscono completare il proprio lavoro in tempo. Ecco altre caratteristiche delle persone con il tipo di personalità ESTJ. Sono:

Danno istruzioni precise e dettagliate

Uniscono le comunità e le famiglie comprendendo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato

Hanno una mentalità da mentore

Creano e seguono piani con diligenza

Avere un atteggiamento tenace, anche nei momenti di stressmotivare e ispirare i team* Si impegnano a rispettare le tradizioni, le leggi e gli standard

Si aspettano che gli altri sostengano i loro stessi principi

Raramente chiedono informazioni sulle attività che devono completare

Attribuisce importanza al mantenimento dello stato attuale

Visti talvolta come testardi e inflessibili

Prevedibile, pratico, impegnato, franco e onesto

Preferiscono accettare progetti impegnativi

Sebbene tutte queste caratteristiche siano fondamentali per le persone con un tipo di personalità ESTJ, non tutti le hanno. Alcuni possono avere solo alcune di queste caratteristiche. Allo stesso modo, le persone con queste funzionalità/funzione potrebbero avere tratti opposti.

Tratti di leadership ESTJ

Grazie a tutte queste caratteristiche, le persone con personalità ESTJ sono ottimi leader. Il loro commit nel seguire le regole e rispettare l'autorità li aiuta a eccellere nelle posizioni di supervisione e gestione.

Il loro atteggiamento di responsabilità, la fiducia in se stessi, la risolutezza e le convinzioni li rendono leader che non hanno paura di Da fare la cosa giusta e di garantire l'equità.

Come leader ESTJ, assicurano che gli standard siano sempre riuniti, che le aspettative siano chiare e che il prodotto finale corrisponda ai requisiti. Inoltre, seguono uno stile di lavoro incredibilmente orientato ai dettagli.

Tuttavia, queste caratteristiche possono anche renderli inflessibili e rigidi, poiché impongono standard eccezionalmente elevati per se stessi e per tutti coloro che li circondano.

Impostazione di visione e obiettivi

Alla base della leadership ESTJ c'è un forte senso della visione e dello scopo. I leader ESTJ sono abili nell'articolare una visione chiara per i loro team e le loro organizzazioni, aiutando gli altri a raggiungere obiettivi e scopi comuni.

Grazie a un'acuta comprensione della missione e dei valori della loro organizzazione, forniscono una solida direzione e hanno una visione chiara. Questa visione è tipicamente impostata in modo chiaro, specifico e con piccoli passaggi. I loro requisiti e le loro aspettative sono chiari.

Gli ESTJ utilizzano le risorse disponibili durante l'impostazione degli obiettivi, tra cui software per il piano strategico e modelli come l'impostazione degli obiettivi e il modelli di produttività per ridurre il consumo di tempo e migliorare l'efficienza.

Tuttavia, possono trovare difficile motivare il proprio team e il proprio personale. Questo perché fissano traguardi piccoli e specifici che spesso non comunicano il quadro generale.

Connessione con gli altri

I leader ESTJ sono altamente orientati alle attività e organizzati. Credono nella necessità di seguire le scadenze e di consegnare le attività in tempo. Vogliono inoltre che tutte le attività siano completate con standard elevati e richiamano i membri del team se il loro lavoro non è all'altezza.

rimanete organizzati, facilitate la collaborazione del team e gestite progetti complessi con la lavagna Kanban di ClickUp

Credono nella promozione di una comunicazione aperta e trasparente e danno priorità a uno stile chiaro e coerente. Questo li aiuta a creare connessioni autentiche con i membri del team e gli stakeholder.

Tuttavia, l'approccio diretto può anche far sembrare i leader ESTJ controllanti e prepotenti nei confronti di alcuni membri sensibili del team. Pertanto, è essenziale utilizzare strategie di gestione del team e suggerimenti per garantire la risoluzione immediata di ogni potenziale problema.

Sviluppo delle capacità di leadership

Sebbene le persone con personalità ESTJ possiedano già molte forti capacità di leadership, ci sono abilità specifiche che devono essere sviluppate. Queste includono:

La condivisione di obiettivi generali

Mentre gli ESTJ danno valore a attività e obiettivi più piccoli e gestibili, molte persone danno valore al contrario. Conoscere la visione più grande e definitiva li aiuta a dare il meglio di sé nel lavoro.

Pertanto, è essenziale condividere il perché quando si condivide il cosa._ Informare il team su come una particolare attività contribuisca a raggiungere la visione più grande li motiva a dare il meglio di sé.

Fornire rinforzi ed elogi adeguati

Imparare a lodare il team e a offrire rinforzi positivi aiuta a motivare i membri del team. Ringraziare per il loro lavoro e riconoscere il loro commit è fondamentale.

Se non sapete da dove cominciare, ecco un utile suggerimento tratto da un recente articolo Forbes articolo, "Dovreste elogiare il processo che porta alla performance. Se ci sono criteri chiari, si possono elogiare le persone con maggiore produttività"

Comprendere le circostanze degli altri

I leader ESTJ tendono a giudicare. Quindi, se qualcuno non si comporta secondo i loro standard, possono essere eccessivamente critici. Tuttavia, è fondamentale capire le loro circostanze e cercare ulteriori informazioni prima di formulare un'opinione. Questo li aiuterà a stabilire una connessione migliore con il loro team.

Punti di forza e debolezza di un leader ESTJ

Come ogni altro tipo di personalità, anche i leader ESTJ hanno punti di forza e di debolezza. Comprenderli aiuta a migliorare la leadership e a superare le sfide.

Punti di forza dello stile di leadership ESTJ

Alcuni dei punti di forza della leadership ESTJ includono:

Efficienza

Gli ESTJ sono leader naturali che si impegnano a ottimizzare i processi e a raggiungere la massima efficienza ed efficacia. Sono bravi a snellire le operazioni, a identificare le inefficienze e a implementare soluzioni strategiche per migliorare la produttività.

La loro mentalità organizzata permette loro di creare flussi di lavoro ben definiti, assicurando che le attività vengano eseguite senza problemi e che gli obiettivi vengano raggiunti entro le scadenze. Inoltre, sanno dare priorità alle attività e decidere tra responsabilità urgenti e importanti, consentendo di allocare le risorse in modo saggio.

Accuratezza

L'accuratezza è il segno distintivo della leadership ESTJ. Riflette il commit degli ESTJ nel prendere decisioni ben informate e precise. Eccellono nella raccolta e nell'analisi delle informazioni rilevanti. Il loro processo decisionale si basa sui dati raccolti, riducendo al minimo le possibilità di errore.

La loro dedizione all'accuratezza e il rifiuto di scendere a compromessi sulla qualità delle decisioni contribuiscono a creare fiducia tra i membri del team e gli stakeholder.

Dedizione

Dare il 100% a tutto ciò che fanno è naturale come respirare per gli ESTJ. Che si tratti di costruire un'azienda team interfunzionali, sia che si tratti di costruire un o di affrontare le sfide a testa alta, si impegnano incessantemente per raggiungere risultati ottimali.

Le persone possono contare su di loro per sostenere la visione e le regole dell'organizzazione e per aiutare gli altri a fare lo stesso. Ispirano una cultura del lavoro, della perseveranza e del miglioramento continuo.

Integrità

Gli ESTJ operano con una solida bussola morale e integrità. Rispettano l'autorità e seguono gli ordini alla lettera. Allineano sempre le loro azioni ai valori e mantengono la coerenza tra parole e fatti.

Ciò contribuisce a garantire che l'organizzazione e il team abbiano un senso di rispetto e di dovere reciproco.

Forte volontà

Gli ESTJ possiedono una forte volontà e la capacità di perseguire un'attività senza sosta. Da fare, non rinunciano alle loro convinzioni senza prove evidenti. Mostrano determinazione di fronte alle sfide e le superano con convinzione.

Diretto e onesto

I leader ESTJ valorizzano i fatti e le prove rispetto alle idee astratte. Pertanto, considerano i dati estremamente importanti. Anche il loro stile di comunicazione è diretto e onesto, il che assicura zero ambiguità.

Questa schiettezza contribuisce a promuovere un ambiente in cui prosperano l'apertura e l'onestà. Come leader, forniscono feedback costruttivi e comunicano le aspettative.

Organizzatori

Con un talento innato per l'organizzazione, i leader ENTJ cercano di rendere l'ambiente circostante il più ordinato e strutturato possibile. Eccellono nella creazione di sistemi e processi ben definiti, dal piano del progetto al coordinamento del team.

Creano ordine stabilendo ruoli e regole chiare e distribuendo le attività in modo equo. Un approccio organizzato aiuta a svolgere le attività in modo efficiente, a utilizzare efficacemente le risorse e a raggiungere obiettivi precisi.

Punti di debolezza

Sebbene i punti di forza di cui sopra rendano gli ESTJ dei leader fantastici, possono rappresentare delle sfide importanti se non si lavora su di essi. Alcuni di questi includono:

Inflessibilità

Gli ESTJ sono follower delle regole e si impegnano a seguire il modo tradizionale di Da fare. Questo può renderli rigidi e inflessibili. Pertanto, quando qualcuno presenta metodi migliori o innovativi, possono trovare difficile accettarli.

Questa rigidità può influire sulla loro capacità di essere creativi e aperti, in quanto possono ritenere che provare qualcosa di non provato e nuovo possa mettere a rischio la loro affidabilità.

Perfezionismo

La ricerca dell'eccellenza da parte degli ESTJ porta anche a una tendenza al perfezionismo. Tuttavia, questo può portare a un aumento dello stress, a un potenziale burnout e a una riluttanza a delegare le attività.

Trovare un equilibrio tra il mantenimento di standard elevati e il riconoscimento della necessità di flessibilità è essenziale per creare un ambiente di lavoro sano.

Giudizio

I leader ESTJ sono guidati da un forte senso dei valori e delle convinzioni. Tuttavia, spesso dimenticano che le loro convinzioni non sono necessariamente quelle del loro team. Pertanto, possono giudicare le persone che scelgono modi non convenzionali e nuovi per raggiungere i risultati.

A lungo termine, questo può influire sul morale e sulla collaborazione del team. Ecco perché è fondamentale essere aperti a opinioni e metodi diversi.

Resistenza al cambiamento

Un'altra sfida notevole per i leader ESTJ è la resistenza al cambiamento. Preferiscono la stabilità e le routine consolidate alle nuove circostanze. Tuttavia, questo può portare alla stagnazione e ridurre la produttività.

Per superare questa sfida, devono concentrarsi sul coltivare una mentalità di adattabilità, comprendere i vantaggi dei cambiamenti ed essere flessibili nei loro strategie di leadership .

Non si sente a proprio agio nell'esprimere le emozioni

I leader ESTJ spesso non si sentono a proprio agio nell'esprimere e gestire le emozioni, poiché privilegiano la logica e l'oggetto. Questo può farli apparire duri e noncuranti. Questo basso QE crea anche malintesi e fa credere loro che esprimere le emozioni sia una debolezza.

È fondamentale sviluppare le capacità di comunicazione per affrontare i problemi emotivi all'interno del team e promuovere una cultura che valorizzi la razionalità e l'espressione emotiva.

Come superare le sfide e implementare le strategie di leadership

Superare le sfide diventa più facile con gli strumenti giusti, un piano strategico e un atteggiamento resiliente. Mentre molte di esse possono essere gestite con alcuni cambiamenti comportamentali, per risolverne altre sono necessari strumenti di project management come ClickUp.

ClickUp è uno degli strumenti di gestione dei progetti più migliori strumenti di project management . ClickUp vi aiuta a mantenere la produttività, a gestire più progetti, a monitorare lo stato di avanzamento e a raggiungere gli obiettivi in tempo, il tutto su un'unica piattaforma.

Ecco alcune strategie di leadership che possono aiutare a padroneggiare la leadership ESTJ:

Definire la visione

Definire e comunicare la visione è essenziale per migliorare la collaborazione e la motivazione del team. Utilizzare Obiettivi di ClickUp per suddividere le attività in base alle priorità.

impostare e organizzare gli obiettivi in cartelle facili da usare in ClickUp Obiettivi

Il programma consente di fissare traguardi misurabili e raggiungibili, di automatizzare il monitoraggio dello stato e di rispettare la tabella di marcia, mappando gli obiettivi in base alla visione. La funzionalità/funzione consente di condividere gli obiettivi con i membri del team e con le parti interessate. Inoltre, possono impostare attività su base giornaliera, settimanale, mensile e trimestrale.

Accogliere gli altri

Gli ESTJ costituiscono circa 9% della popolazione. Quindi, sul posto di lavoro, possono lavorare con altri ESTJ, ma anche con persone con altri tipi di personalità.

Gli ESTJ tendono a respingere le prospettive degli altri se pensano che siano meno efficaci e incompetenti. A lungo termine, questo genera incomprensioni e risentimento. Pertanto, l'empatia e la comprensione di altri punti di vista e stili di pensiero sono fondamentali.

Riconoscete che le persone pensano e agiscono in modi diversi. E nella maggior parte dei casi, queste visualizzazioni meritano di essere comprese e ascoltate.

Comunicare con il team

Questa è un'estensione del punto precedente. Una comunicazione sana è fondamentale per l'esito positivo di un team. Sebbene la comunicazione onesta e diretta sia il punto forte degli ESTJ, la connessione con il proprio team richiede molto di più.

connettetevi con i membri del vostro team utilizzando la vista chat di ClickUp

Qui è dove ClickUp per i team può aiutare. I leader ESTJ possono accelerare i loro progetti, utilizzare l'automazione per aumentare l'efficienza e pianificare e stabilire le priorità in modo efficace.

Possono condividere gli aggiornamenti e collaborare senza problemi con il loro team utilizzando la vista Team di ClickUp. Inoltre, possono utilizzare la lavagna online di ClickUp per organizzare sessioni di brainstorming con il team e capire il loro punto di vista.

Impostare aspettative realistiche

I leader ESTJ mantengono standard elevati per quanto riguarda la qualità del lavoro. Impostano traguardi ambiziosi per sé e per i colleghi. Sebbene questo metodo possa sembrare un modo eccellente per garantire un lavoro di qualità, risulta anche deludente.

Inoltre, influisce sulla loro capacità di delegare. È fondamentale ricordare che non tutti possono lavorare allo stesso livello. Alcune persone impiegano più tempo per imparare un'abilità, mentre altre ne impiegano meno.

Fare un passaggio e rendersene conto può aiutare a Da fare meglio e ad essere più pazienti con gli altri.

Essere aperti all'innovazione

L'innovazione è l'unica costante del mondo: è indispensabile essere aperti al cambiamento. Sebbene gli ESTJ facciano fatica a cambiare, coltivare una mentalità di adattabilità può aiutarli. Utilizzando strumenti come ClickUp Brain può anche aiutarli ad abbracciare l'innovazione.

ClickUp Brain, la prima IA in assoluto che mette in connessione progetti, documenti, persone e conoscenze aziendali, può aiutarli a migliorare l'innovazione e la produttività.

creazione di contenuti unici e visibilità sui carichi di lavoro del team

Promuove l'innovazione creando contenuti unici, determinando i passaggi successivi per qualsiasi progetto e fornendo risposte contestuali.

È possibile utilizzare anche modelli come quello di ClickUp Modello di gestione delle idee per l'innovazione . Il modello aiuta a gestire più nuove idee, a organizzarle e a monitorarle in tempo reale.

Sviluppare le capacità di risoluzione dei conflitti

Gli ESTJ hanno difficoltà a esprimere le emozioni e a capire gli altri. Questo porta spesso a conflitti quando lavorano in uno spazio collaborativo. Per risolvere questo problema, possono sviluppare abilità di risoluzione dei conflitti con un po' di pratica.

Abbracciare le emozioni e capire che hanno un ruolo fondamentale nella nostra vita. Sviluppare l'intelligenza emotiva, favorire una comunicazione aperta sui sentimenti e riconoscere l'importanza dell'empatia permette di creare uno stile di leadership equilibrato.

Queste abilità possono aiutarli a dimostrare solidarietà con gli altri e a trovare un equilibrio tra emozioni e logica.

Equilibrare lavoro e benessere

Il più grande punto di forza e di debolezza degli ESTJ è il loro incrollabile commit all'eccellenza. Se da un lato può aiutarli ad avere successo, dall'altro può diventare un motivo per trascurare il loro benessere.

Una gestione efficace del tempo, l'impostazione di aspettative di lavoro realistiche e la cura di sé come priorità sono fondamentali per mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. I leader ESTJ possono migliorare la loro leadership anche riconoscendo l'importanza del benessere personale.

Delegare in modo efficace

Molte persone con il tipo di personalità ESTJ hanno difficoltà a delegare. Credono che se possono fare qualcosa, dovrebbero farla. Tuttavia, fare tutto da soli può impedire loro di avere successo.

Il loro desiderio di raggiungere la perfezione può dissuaderli dal delegare, ma è indispensabile. Utilizzando uno strumento avanzato come Attività di ClickUp per organizzare e collaborare ai progetti assicura che la delega sia prioritaria. Assegnate commenti come elementi d'azione, visualizzate il vostro lavoro in varie viste, rimanete in carreggiata con attività ricorrenti e molto altro ancora con Tasks.

controllare lo stato di avanzamento e le date di scadenza su ClickUp

ClickUp offre inoltre oltre 15 visualizzazioni personalizzabili che gli utenti possono adattare alle loro preferenze. Ciò consente una maggiore visibilità sui punti di forza e sullo stato del team, aiutandolo a delegare le attività in modo più efficace.

Abbracciare il potere della leadership ESTJ con ClickUp

I leader ESTJ si impegnano per l'efficienza, l'accuratezza e l'integrità. Credono nell'ordine, nella struttura e nelle tradizioni. Comprendere lo stile di leadership ESTJ aiuta a sfruttare questi punti di forza e a distinguersi professionalmente.

Tuttavia, ricordate che i tipi di personalità MBTI non sono assoluti. La vostra personalità può avere altre funzionalità/funzione rispetto a quelle delineate dal test.

L'utilizzo di strumenti come ClickUp ottimizza le strategie, snellisce i processi e garantisce l'efficienza del team.

FAQs

**Che cos'è il tipo di leadership ESTJ?

Il tipo ESTJ è uno dei 16 tipi di personalità identificati dall'MBTI. Sta per Estroversione, Sensazione, Pensiero e Giudizio. I tratti comuni del tipo di leadership ESTJ includono la socievolezza, la praticità, il processo decisionale logico e la preferenza per la struttura.

**Cosa c'è di speciale nell'ESTJ?

Gli ESTJ sono noti per le loro forti capacità organizzative, l'efficienza e il commit all'eccellenza. Sono leader nati per la loro capacità di fissare obiettivi chiari, prendere decisioni logiche ed essere affidabili.

**Quali sono i punti deboli dell'ESTJ?

Gli ESTJ sono spesso perfezionisti, giudicanti e resistenti al cambiamento. Possono anche avere difficoltà a esprimere le emozioni.