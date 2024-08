11 Podcast imprenditoriali da ascoltare assolutamente per costruire una mentalità di crescita

Oltre 82 milioni di euro Americani ascoltano oggi i podcast; si prevede che il pubblico supererà i 100 milioni entro la fine dell'anno. Questa crescita esponenziale riflette la crescente popolarità dei podcast, con molti ascoltatori che rientrano nella fascia demografica tra i 12 e i 34 anni.

I podcast dedicati agli imprenditori si sono ritagliati una nicchia significativa in questo boom, offrendo agli ascoltatori approfondimenti sul business, strategie e storie ispirate.

Che siate aspiranti imprenditori nel mondo del business online o imprenditori esperti alla ricerca di idee innovative per il reddito passivo, questo blog fa per voi.

La nostra lista curata di 11 podcast imprenditoriali da ascoltare assolutamente è stata pensata per favorire la mentalità di crescita fondamentale per affrontare le complessità dell'imprenditoria.

Perché gli imprenditori dovrebbero ascoltare i podcast

Gli imprenditori che cercano di prosperare nel competitivo panorama imprenditoriale dovrebbero considerare i podcast aziendali indispensabili. Ecco perché:

Accesso alle conoscenze degli esperti : I podcast per imprenditori forniscono esperienze reali e approfondimenti da parte di imprenditori di successo. Programmi come il Tim Ferriss Show e la GaryVee Audio Experience presentano interviste a professionisti di spicco, offrendo agli ascoltatori la possibilità di imparare dai migliori del settore

Una gamma diversificata di argomenti: Dalle ultime tendenze tecnologiche alle strategie di marketing, i podcast coprono argomenti vitali per il successo imprenditoriale, garantendo un ampio spettro di opportunità di apprendimento

Convenienza e flessibilità: Come strumento di apprendimento, i podcast consentono agli imprenditori di assorbire le informazioni in movimento, inserendosi perfettamente in un'agenda fitta di impegni

Ascoltare storie di successo: gli imprenditori condividono i loro percorsi, compresi i trionfi e le sfide, fornendo agli ascoltatori prospettive preziose per navigare nel mondo degli affari

Imparare dai fallimenti: ascoltando le battute d'arresto vissute da altri, gli imprenditori possono trarre spunti per la gestione del rischio e la resilienza

Rimanere aggiornati sulle tendenze del settore: i podcast degli imprenditori spesso discutono di tecnologie emergenti e di cambiamenti del mercato, consentendo agli imprenditori di rimanere al passo con la curva e di imparare continuamente

Recensioni e raccomandazioni dei migliori podcast imprenditoriali

Guardate nelle menti di imprenditori e pionieri di successo attraverso questi podcast e lasciatevi ispirare per realizzare i vostri sogni imprenditoriali. Ecco un riflettore su alcune delle voci più influenti nella sfera imprenditoriale.

1. L'esperienza audio di GaryVee: Utile per gli imprenditori

via Gary Vaynerchuk Ospite: Gary Vaynerchuk

the GaryVee Audio Experience_ è indispensabile sia per gli aspiranti imprenditori che per quelli già affermati. Condotto dall'imprenditore seriale e leader di pensiero Gary Vaynerchuk, questo podcast offre una grande quantità di conoscenze su vari aspetti dell'imprenditorialità.

Vaynerchuk condivide le sue competenze sull'utilizzo dei social media per la crescita del business, sulle strategie di scalata delle aziende online, sul personal branding e molto altro ancora. Inoltre, gli ascoltatori potranno beneficiare dei consigli reali di imprenditori di successo che affrontano le sfide aziendali.

**Perché ci piace?

L'approccio diretto e perspicace di Gary, unito alla sua vasta esperienza nel settore tecnologico e del marketing, fornisce lezioni preziose sulla costruzione di un marchio e sull'attuazione di strategie aziendali. Le sue interviste con i leader del settore offrono consigli pratici e ispirazione per gli imprenditori in qualsiasi fase.

Episodi imperdibili

Il progetto aereo Ospite: Tim Ferriss

il Tim Ferriss Show offre interviste approfondite a magnati del business, autori di best-seller e top performer di vari settori. Ferriss eccelle nell'estrarre le loro routine, abitudini e strategie che gli ascoltatori possono applicare direttamente al loro percorso imprenditoriale.

Il podcast affronta molti argomenti, dallo sviluppo personale e spunti di produttività alle strategie aziendali e ai consigli per la salute. La curiosità di Ferriss e lo stile meticoloso delle sue interviste offrono agli ascoltatori un'opportunità unica di imparare dalle esperienze di artisti di livello mondiale.

**Perché ci piace?

L'approccio di Ferriss nel decostruire le formule di successo degli atleti di alto livello offre un valore ineguagliabile. La sua capacità di immergersi in profondità nelle abitudini e nelle tattiche che hanno spinto gli individui ai vertici dei loro settori rende questo podcast imperdibile.

Episodi da ascoltare assolutamente

Lezioni di vita e abitudini di successo di quattro presidenti - Doris Kearns Goodwin Ospite: Guy Raz

Guy Raz presenta le avvincenti storie di imprenditori e innovatori che hanno dato vita ad alcune delle aziende più famose del mondo. Attraverso la coinvolgente narrazione di Raz, gli ascoltatori possono dare uno sguardo dall'interno alle lotte, alle battute d'arresto e alle scoperte dei leader del settore.

Il podcast mette in luce le storie umane che si celano dietro le grandi imprese e la determinazione e la creatività necessarie per costruire un impero. La capacità di Raz di far emergere aneddoti personali e momenti cruciali dei fondatori ispirerà chiunque abbia intrapreso un percorso imprenditoriale.

**Perché ci piace?

Lo storytelling di Raz dà vita al viaggio imprenditoriale, rendendo le sfide e i trionfi della costruzione di un'azienda comprensibili. Le sue interviste ai fondatori offrono uno sguardo sincero sulle realtà dell'imprenditoria.

Episodi da ascoltare assolutamente

Poshmark: Manish Chandra Ospite: Pat Flynn

Pat Flynn si concentra sull'insegnamento agli ascoltatori di come creare attività online che generano reddito passivo. Combinando interviste, casi di studio ed esperienze personali, Flynn offre strategie attuabili per raggiungere l'indipendenza finanziaria attraverso l'imprenditorialità online.

Questo podcast è una miniera d'oro per tutti coloro che vogliono capire i dettagli del business online, dal marketing di affiliazione alla creazione di prodotti e alle strategie di marketing digitale. I consigli pratici e il tono incoraggiante di Flynn rendono accessibili a tutti concetti complessi.

Se state cercando di diversificare i vostri flussi di reddito o di costruire un'attività che vi consenta maggiore libertà e flessibilità, Smart Passive Income vi fornisce la guida di cui avete bisogno per realizzare i vostri obiettivi professionali .

**Perché ci piace?

La condivisione aperta dei successi e dei fallimenti di Flynn offre agli ascoltatori una visione realistica della generazione di reddito passivo online. I suoi consigli sono pratici, collaudati e studiati su misura per aiutarvi a far crescere la vostra presenza online.

Episodi da ascoltare assolutamente

L'intelligenza artificiale per la vostra azienda con Rick Mulready Ospite: Reid Hoffman

Reid Hoffman, cofondatore di LinkedIn, esplora i principi di crescita di un'azienda attraverso conversazioni con alcuni degli imprenditori di maggior successo al mondo. Il podcast è un mix di narrazione unica e interviste approfondite, che fornisce approfondimenti sulle strategie di crescita di aziende famose.

Gli ascoltatori hanno accesso alle menti dei principali CEO e fondatori, scoprendo l'importanza della cultura, dell'innovazione e della strategia nella crescita delle aziende. Le teorie di Hoffman sulla crescita vengono testate e affinate attraverso queste conversazioni, offrendo agli ascoltatori una preziosa esperienza di apprendimento.

**Perché ci piace?

L'accesso di Hoffman ai luminari del business e la sua esperienza di imprenditore fanno di Masters of Scale uno dei nostri podcast imprenditoriali preferiti da chiunque sia interessato alle dinamiche della crescita aziendale. Offre una rara visione dei processi decisionali di coloro che hanno scalato con successo le proprie aziende.

Episodi da ascoltare assolutamente

Imparare da ogni "no Ospite: David Brown

Business Wars offre agli ascoltatori uno sguardo interno alle feroci rivalità aziendali che hanno plasmato il mondo degli affari. Perfetto per chi è affascinato dalle dinamiche competitive tra i giganti del settore, questo podcast approfondisce:

Le intense rivalità e le strategie che portano le aziende alla leadership del settore

Come la concorrenza influenza l'innovazione, la leadership, i consumatori e i mercati

Le qualità necessarie per prosperare in ambienti aziendali competitivi

**Perché ci piace?

La sua narrazione in stile documentario offre un'immersione profonda nelle strategie e nei risultati delle principali battaglie aziendali, fornendo lezioni sulla strategia competitiva e sulla posta in gioco personale e professionale.

Episodi imperdibili

*[Taylor Swift vs Il Mondo | All'esterno](https://podcasts.apple.com/us/podcast/taylor-swift-vs-the-world-on-the-outside/id1335814741?i=1000646058254)*

Ospite: Andrew Warner

Mixergy è il luogo in cui persone ambiziose imparano da mentori esperti attraverso interviste approfondite e corsi completi. È prezioso per gli imprenditori del settore tecnologico e dell'istruzione, e si concentra su:

Gli aspetti pratici dell'avvio e della scalata di un'impresa

Consigli pratici da parte di una vasta gamma di imprenditori

Approfondimenti sulla raccolta di fondi, lo sviluppo di prodotti e le strategie di marketing

Lezioni dai successi e dai fallimenti dei fondatori di startup

**Perché ci piace?

Con il suo ampio archivio e l'enfasi sulla tecnologia educativa, Mixergy si distingue come una risorsa vitale per la formazione all'imprenditorialità.

Episodi da ascoltare assolutamente

Che fine hanno fatto gli Allbirds? Ospite: John Lee Dumas

Entrepreneurs on Fire si propone di ispirare ed educare gli imprenditori emergenti con storie e strategie di figure imprenditoriali di successo. Il podcast si concentra su:

I viaggi e i successi di imprenditori famosi

Strategie per costruire e monetizzare efficacemente le imprese online

Un ampio spettro di argomenti, tra cui marketing, networking e produttività

Motivazione quotidiana e consigli pratici per la crescita imprenditoriale

**Perché ci piace?

I suoi episodi quotidiani e i consigli pratici ne fanno una fonte di ispirazione e guida per gli imprenditori in qualsiasi fase.

Episodi da ascoltare assolutamente

Perché la maggior parte degli imprenditori lotta per ottenere la crescita, il profitto e la libertà che desidera con Clate Mask Ospiti: Lauryn Evarts Bosstick e Michael Bosstick

Questo podcast offre un mix unico di imprenditorialità, stile di vita e benessere attraverso conversazioni coinvolgenti con imprenditori di successo, celebrità ed esperti di salute. Include:

Approfondimenti sulla crescita aziendale e sul benessere personale

Discussioni su salute, benessere e ottimizzazione dello stile di vita.

Strategie di branding, marketing e social media da una prospettiva personale

**Perché ci piace?

La sua miscela di consigli per il successo professionale e approfondimenti sulla salute e il benessere personale offre un approccio olistico alla vita imprenditoriale.

Episodi da ascoltare assolutamente

Jamie Kern Lima su come sviluppare l'autostima, credere di essere sufficienti e trasformare la propria vita Ospite: Alison Beard e Curt Nickisch

l'IdeaCast dell'Harvard Business Review è un faro per chi vuole essere all'avanguardia nel mondo degli affari e della gestione. Questo podcast, direttamente dalla Harvard Business Review, offre ogni settimana spunti di riflessione da parte delle menti più brillanti del settore:

Le ultime ricerche e idee in materia di leadership, strategia e innovazione

Conversazioni con personalità di spicco del mondo degli affari e collaboratori di HBR

Discussioni approfondite sulla gestione dei team, la guida del cambiamento e la navigazione nel futuro del lavoro

**Perché ci piace?

Il prestigio di Harvard Business Review e il calibro dei suoi ospiti fanno di questo podcast una risorsa inestimabile per le intuizioni aziendali e le strategie di gestione all'avanguardia.

Episodi da ascoltare assolutamente

**Cosa dicono gli ascoltatori?

**Buon podcast per chi vuole avere informazioni sul mondo al di fuori della propria attività immediata. Ti porta a pensare in modo più ampio e più grande. Ottimo materiale!

11. This Week in Startups: Approfondimenti settimanali sul mondo delle startup

via Podcast Apple Conduttore: Jason Calacanis

this Week in Startups è il vostro digest settimanale su tutto ciò che riguarda le startup, tenuto dall'imprenditore e angel investor della Silicon Valley Jason Calacanis. È un ascolto essenziale che copre:

Le ultime tendenze delle startup per imprenditori, investitori e appassionati di tecnologia

Interviste approfondite con fondatori di startup e venture capitalist.

Aggiornamenti su venture capital, tendenze tecnologiche e strategie per il successo delle startup.

Consigli pratici su come superare gli ostacoli più comuni per le startup e scalare le imprese.

**Perché ci piace?

La prospettiva da insider e la rete di Jason Calacanis forniscono agli ascoltatori intuizioni esclusive e consigli di prima mano dal cuore del mondo delle startup tecnologiche.

Episodi imperdibili

**Cosa dicono gli ascoltatori?

Niente di simile nel Regno Unito. Sono così contento di aver trovato questo perché non abbiamo nulla di simile nel Regno Unito. Tanti spunti e storie da cui posso imparare e condividere con il mio team.

Come utilizzare i podcast per lo sviluppo dell'imprenditorialità

I podcast aziendali servono come risorse per il growth-hacking per migliorare l'acume commerciale e promuovere una mentalità di crescita tra gli imprenditori in erba. Ecco come sfruttarle al meglio.

Informazioni comprovate per la pianificazione aziendale

I migliori podcast dedicati all'imprenditorialità spesso offrono approfondimenti sulle esperienze di coloro che hanno avuto successo nel mondo degli affari. Gli aspiranti imprenditori possono trarre da questi podcast consigli e strategie direttamente applicabili alle loro iniziative imprenditoriali.

Sono una fonte affidabile di concetti aziendali comprovati e di suggerimenti di marketing efficaci, e i podcast migliori vi insegneranno persino come creare il successo per la vostra azienda. Voi e il vostro team potrete imparare lezioni preziose e applicarle per pianificare e far crescere la vostra attività.

Lezioni di imprenditorialità in movimento

I podcast aziendali sono una risorsa preziosa per gli imprenditori in erba. Le principali piattaforme di podcast offrono accesso a podcast per imprenditori su vari argomenti, dalle notizie sulle startup ai consigli commerciali per le aziende online, fino alle complessità della gestione delle imprese familiari. La cosa migliore è ascoltarli al momento e al ritmo che preferite.

I podcast per imprenditori sono un'opzione eccellente anche per coloro che desiderano imparare da leader di pensiero, esperti di business e imprenditori online, ma non sono disposti a leggere libri. Offrono una guida preziosa per la gestione di un'azienda di successo.

Sviluppare una mentalità imprenditoriale attraverso i podcast

Seguire anche solo alcuni dei migliori podcast aziendali di cui sopra può catalizzare lo sviluppo e la crescita personale. L'impegno regolare con i podcast promuove inoltre una mentalità di apprendimento continuo e di adattabilità.

Questi podcast sono fondamentali per chiunque voglia eccellere nel competitivo ambiente degli affari, in quanto offrono una guida su molte sfide e opportunità. A differenza dei corsi di business, che possono costare un occhio della testa, l'unico costo che dovrete sostenere per imparare da questi podcast per imprenditori è quello dell'abbonamento alla piattaforma

Imprenditorialità di successo con ClickUp

Nell'imprenditoria, rimanere aggiornati e imparare continuamente è fondamentale per il successo. Questi podcast per imprenditori sulle principali piattaforme di podcast trattano di tutto, dalla gestione di un'azienda familiare alla gestione di intense rivalità aziendali.

Sono una ricca fonte di consigli aziendali, sia che siate imprenditori seriali, leader aziendali esperti o che abbiate appena iniziato il percorso imprenditoriale.

Sebbene l'ispirazione sia ottima, per realizzare i vostri sogni imprenditoriali avete bisogno degli strumenti e delle infrastrutture giuste. O anche solo per iniziare.

ClickUp si presenta come potente strumento per le startup che offre funzioni che semplificano le operazioni, migliorano la collaborazione e migliorano l'efficienza. ClickUp per le startup riduce la necessità di utilizzare più strumenti, facilitando la gestione dei progetti, la comunicazione con gli stakeholder e la creazione di un'azienda fiorente.

Le funzionalità di ClickUp sono particolarmente vantaggiose per gli imprenditori che desiderano ottimizzare i propri processi e per i team che si concentrano su miglioramento dei processi aziendali . Vediamo le sue caratteristiche principali che aiutano a gestire aziende di successo:

**Gestione dei compiti e dei progetti ClickUpgestione delle attività consente agli imprenditori di applicare le intuizioni dei podcast organizzando il lavoro in attività e progetti con proprietari e tempistiche chiare, assicurando che le idee vengano implementate in modo efficiente ed efficace

Delegate facilmente il lavoro assegnando i compiti direttamente al team o @menzionandoli in un commento per trasformare i vostri pensieri in azioni

**Tracciamento del tempo : Questa funzione consente agli utenti di monitorare il tempo dedicato a compiti specifici. Aiuta a dare priorità alle attività che offrono il maggior valore alla loro azienda

tracciamento manuale del tempo attraverso la funzione di tracciamento manuale del tempo di ClickUp

Strategie di definizione degli obiettivi :Gli obiettivi di ClickUp consente agli imprenditori di fissare obiettivi chiari e perseguibili con KPI misurabili. Consente di monitorare i progressi verso questi obiettivi, assicurando l'allineamento con la strategia aziendale complessiva e la crescita

mappate gli obiettivi e le strategie del vostro team e consolidateli utilizzando la dashboard ClickUp Goals_

Modelli di proposta di valore : Con i modelli personalizzabili di ClickUp, gli imprenditori possono perfezionare le loro proposte di valore utilizzando le conoscenze acquisite dai podcast. Questi modelli aiutano ad articolare le offerte aziendali in modo chiaro e convincente per i mercati target

Mappate le vostre proposte di valore utilizzando i modelli personalizzati di ClickUp

**Automazione : ClickUp aiuta a snellire i flussi di lavoro automatizzando le attività ripetitive come le e-mail di follow-up o le assegnazioni di compiti. Questo lascia più tempo per la pianificazione strategica e l'apprendimento.

gestire l'automazione dei clienti attraverso le funzioni di automazione di ClickUp

**Documentazione e Wiki :Documenti ClickUp sono il luogo in cui è possibile consolidare e salvare tutti i documenti di processo, le politiche, le basi di conoscenza e i piani aziendali. Questo archivio centrale supporta l'apprendimento continuo e il lavoro collaborativo per l'intero team

Una rapida visualizzazione di tutte le sottopagine e le relazioni collegate su ClickUp Docs per rimanere organizzati e mantenere il lavoro connesso

Fai progredire il tuo business con ClickUp

I podcast di Entrepreneur offrono apprendimento, ispirazione e consigli pratici a chiunque si trovi a dover affrontare le complessità dell'avvio e della crescita di un'azienda. Sia che siate nelle fasi iniziali della vostra startup o che stiate scalando un'impresa consolidata, aggiungere questi podcast alla vostra routine può migliorare significativamente le vostre conoscenze e insegnarvi nuove strategie per il successo.

L'integrazione degli approfondimenti dei podcast imprenditoriali preferiti con le solide funzionalità di ClickUp vi consente di affrontare le sfide, cogliere le opportunità e far progredire la vostra azienda. Iscriviti a ClickUp per sfruttare la potenza dell'efficienza, della collaborazione e dell'innovazione nelle vostre iniziative imprenditoriali.

FAQs

**1. Che cos'è un podcast nell'imprenditoria?

Un podcast sull'imprenditorialità è un programma audio digitale progettato per fornire approfondimenti, strategie e storie stimolanti da parte di leader ed esperti di un particolare settore. Questi podcast imprenditoriali spesso presentano interviste a colleghi imprenditori che condividono il loro percorso verso il successo di massa, le sfide e le lezioni apprese. I contenuti possono spaziare da consigli pratici sull'avvio e la scalata di un'azienda a discussioni sulle ultime tendenze della tecnologia e dell'innovazione. I migliori podcast per imprenditori sono una risorsa per gli aspiranti imprenditori e per quelli già affermati che cercano di ampliare le proprie conoscenze e competenze.

**2. Come posso avviare un podcast per imprenditori?

L'avvio di un podcast per imprenditori comporta diversi passaggi chiave, a partire dalla definizione della propria nicchia e del pubblico di riferimento. Considerate quale prospettiva o valore unico potete apportare ai vostri ascoltatori, sia condividendo le vostre esperienze imprenditoriali, sia intervistando altri leader aziendali, sia esplorando argomenti come il reddito passivo o l'esperienza aziendale. Investite in un'apparecchiatura di registrazione di qualità e in un software di editing per garantire al vostro podcast una qualità audio professionale. Pianificate gli episodi, utilizzando un formato di domande e risposte per coinvolgere il pubblico e trattare gli argomenti in modo esaustivo. Promuovere il podcast sui social media e sulle piattaforme podcast può aiutare a raggiungere un pubblico più ampio. Infine, la coerenza è fondamentale: episodi regolari mantengono gli ascoltatori impegnati e attirano nuovi seguaci.

**3. La rivista Entrepreneur ha un podcast?

Sì, la rivista Entrepreneur pubblica Settimanale dell'imprenditore che si rivolge a persone interessate al mondo degli affari e dell'imprenditoria. Questo podcast tratta vari argomenti rilevanti per gli imprenditori, tra cui strategie di avvio, crescita aziendale, leadership e innovazione. Con interviste a leader del settore, il podcast della rivista Entrepreneur fornisce agli ascoltatori storie stimolanti, approfondimenti preziosi e consigli pratici per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi aziendali. Attraverso i suoi contenuti coinvolgenti, il podcast mira a ispirare, educare e responsabilizzare gli imprenditori nel loro viaggio verso il successo.