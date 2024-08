Alternative al diagramma di Venn per la visualizzazione dei dati

I diagrammi di Venn sono i metodi più diffusi per confrontare e contrapporre visivamente due impostazioni di dati.

Un diagramma di Venn utilizza cerchi sovrapposti per mostrare la relazione tra due o più cose, idee o strategie. Sono utili in vari scenari aziendali, ad esempio:

Confronto tra due produttività

Scegliere tra due o più strategie

Confronto tra un marchio e i suoi concorrenti

Esistono quattro versioni di diagrammi di Venn: a due, a tre, a quattro e a cinque impostazioni. Idealmente non si dovrebbe usare un diagramma di Venn per confrontare più di cinque impostazioni, perché diventa troppo complesso.

Per confrontare più di cinque impostazioni, è necessario ricorrere a diagrammi di Venn alternativi, più adatti all'analisi di più dati.

In questo articolo discuteremo le varie alternative al diagramma di Venn che si possono utilizzare per confrontare più impostazioni e mostrare relazioni complesse tra di esse. Ne elencheremo anche le funzionalità/funzione e i limiti per aiutarvi a scegliere.

Iniziamo.

Usi dei diagrammi di Venn

I diagrammi di Venn visualizzano le somiglianze tra due cose o concetti. Sono facili da creare e analizzare grazie alla loro natura visiva. Sono utilizzati in matematica, scienze, linguistica, informatica e in ambito aziendale.

I diagrammi di Venn sono ideali per confrontare due o più segmenti e hanno molteplici casi d'uso per le aziende.

Vediamo alcuni casi reali di utilizzo dei diagrammi di Venn in ambito aziendale.

Analisi dei concorrenti

Un tipico caso di utilizzo aziendale dei diagrammi di Venn è l'analisi della concorrenza. Utilizzate due o più cerchi sovrapposti per valutare il confronto tra il vostro prodotto e quello dei concorrenti.

Ecco un esempio.

diagramma di Venn a tre insiemi che mostra i punti di parità tra i prodotti di un marchio, i prodotti dei suoi concorrenti e i desideri dei consumatori_ tramite CXL

Analisi dei clienti

I diagrammi di Venn confrontano perfettamente i segmenti di clientela della stessa azienda o di più aziende.

Le aziende lo utilizzano per analizzare i segmenti di clienti che si sovrappongono per diverse aziende o piattaforme, come nell'esempio seguente.

Presa di decisioni

I diagrammi di Venn sono utili nel processo decisionale perché aiutano a trovare il punto di sovrapposizione di tutti i cerchi. Questi cerchi possono rappresentare qualsiasi cosa, ad esempio vari fattori per la scelta di una nicchia aziendale. Ecco un esempio:

Chiarire ruoli e responsabilità

I diagrammi di Venn possono mostrare le sovrapposizioni tra i ruoli e le responsabilità dei vari team di un'azienda. Ecco un esempio:

Confronto tra prodotti

I diagrammi di Venn sono utilizzati anche per confrontare le funzionalità/funzione di due o più prodotti per trovare le caratteristiche più desiderabili condivise tra prodotti di marche diverse.

Ecco un esempio.

un semplice diagramma a due impostazioni che mette a confronto Google Apps e Office 365_ via ZDNet Per risparmiare tempo, è consigliabile utilizzare i file predefiniti modelli di comparazione dei prodotti anche.

Sia che vogliate trovare somiglianze e differenze tra due segmenti di clienti, sia che vogliate trovare una nicchia che soddisfi due o più criteri, i diagrammi di Venn possono aiutarvi.

La chiave è imparare a creare diagrammi di Venn in modo logico e ad analizzare i dati utilizzando questi diagrammi.

I cinque tipi di diagrammi di Venn

I vari tipi di diagrammi di Venn si basano sul numero di impostazioni da confrontare.

Per essere un diagramma di Venn, dovrebbe esserci una certa sovrapposizione tra i due cerchi. Se non c'è sovrapposizione, non è un diagramma di Venn ma un diagramma di Eulero.

Ecco i cinque tipi principali di diagrammi di Venn.

1. Diagrammi di Venn a due insiemi

diagramma di Venn a due insiemi di ClickUp_

Il diagramma di Venn più elementare presenta due impostazioni sovrapposte (A e B nell'immagine precedente). Viene utilizzato per trovare somiglianze o aree di sovrapposizione tra due impostazioni. Ad esempio, un gestore di trasporti urbani potrebbe usare questo diagramma per analizzare il numero di persone che usano solo i mezzi pubblici (insieme A), quelle che usano le proprie ruote (insieme B) e quelle che fanno entrambe le cose (AB).

2. Diagrammi di Venn a tre insiemi

diagramma di Venn a tre insiemi di ClickUp_

Il diagramma di Venn a tre insiemi serve a confrontare tre gruppi. È più complesso perché prevede quattro aree di sovrapposizione tra le impostazioni: AB, AC, BC e ABC. Ogni due impostazioni avrà una certa sovrapposizione, mentre tutte e tre le impostazioni avranno una piccola area di sovrapposizione.

È un ottimo modo per visualizzare le relazioni tra tre soggetti.

Ad esempio, un club sportivo che offre tre opzioni di sport potrebbe usare questo diagramma per vedere quanti membri praticano solo uno, due o tutti e tre gli sport offerti.

3. Diagrammi di Venn a quattro serie

diagramma di Venn a quattro serie di ClickUp_

Questo diagramma di Venn visualizza le relazioni tra quattro impostazioni. È più complesso dei due precedenti, poiché ci sono nove aree sovrapposte da analizzare: AB, BC, AD, CD, ABC, BCD, ACD, ABD e ABCD.

Aiuta ad analizzare i punti in comune tra due o tre impostazioni o tutte e quattro. Per istanza, Netflix potrebbe usare questo diagramma per lavorare sulle preferenze del pubblico per quanto riguarda i generi cinematografici: diciamo commedie (A), film d'azione (B), film romantici (C) e film drammatici (D).

4. Diagrammi di Venn a cinque serie

un diagramma di Venn asimmetrico a cinque insiemim_ via Venngage Questo tipo di diagramma di Venn consiste in cinque impostazioni, rappresentate come cerchi o ellissi. Può essere simmetrico o asimmetrico.

In un diagramma di Venn simmetrico a cinque insiemi, tutte le impostazioni si sovrappongono.

Tuttavia, i diagrammi di Venn asimmetrici a cinque cerchi sono spesso utilizzati in scenari reali con solo pochi insiemi sovrapposti. Nell'immagine qui sopra è riportato un esempio di diagramma di Venn a cinque insiemi che mostra le diverse strategie di marketing che un'azienda può scegliere e i loro elementi unici e sovrapposti.

5. Diagrammi di Eulero a più insiemi

diagramma di Eulero a più insiemim_ tramite Dr. Andrew Heiss I diagrammi di Venn diventano incredibilmente complessi da creare e analizzare se si hanno più di cinque impostazioni. In questi casi, non è possibile mostrare tutte le possibili intersezioni tra le impostazioni, come invece fanno i diagrammi di Venn.

È invece possibile utilizzare un approccio più realistico e mostrare le sovrapposizioni tra alcune impostazioni, ma non tutte le possibili intersezioni, come mostrato nell'immagine precedente. Tecnicamente, i diagrammi di Venn a più insiemi sono diagrammi di Eulero, ma la maggior parte delle persone usa ancora questi termini in modo intercambiabile.

La necessità di alternative ai diagrammi di Venn

La necessità di alternative ai diagrammi di Venn nasce dal fatto che questi hanno casi d'uso e funzioni limitate.

I diagrammi di Venn funzionano meglio per comprendere le intersezioni tra due o tre impostazioni. Tuttavia, i diagrammi di Venn diventano molto complessi e spesso irrealistici per quattro o più impostazioni. Alternative come i diagrammi a barre superano questo limite.

I diagrammi di Venn mirano a trovare tutte le possibili intersezioni tra le impostazioni; i loro casi d'uso sono limitati. Nella maggior parte degli scenari reali, potrebbe non essere necessario trovare tutte le intersezioni, ma solo quelle più rilevanti e realistiche. I diagrammi di Eulero, ad esempio, non hanno questo limite e possono essere utilizzati in questi scenari.

Esistono strumenti migliori per visualizzare dati complessi e impostazioni multiple.

Ne discutiamo nella prossima sezione.

Alternative ai diagrammi di Venn

In molte situazioni, i diagrammi di Venn potrebbero non essere la migliore tecnica di visualizzazione dei dati da utilizzare.

Ecco alcune delle migliori alternative ai diagrammi di Venn, a seconda delle vostre esigenze.

Diagramma di Eulero

diagramma di Eulero tramite Il progetto R I diagrammi di Eulero sono molto simili ai diagrammi di Venn. Come il diagramma di Venn, il diagramma di Eulero mostra le relazioni tra le impostazioni e utilizza i cerchi per analizzare visivamente le serie di dati.

Una differenza chiave è che i diagrammi di Eulero non mostrano tutte le possibili somiglianze e differenze tra le impostazioni, a differenza dei diagrammi di Venn. In un diagramma di Eulero possono esserci o meno sovrapposizioni tra le impostazioni.

**Vantaggi

Può visualizzare relazioni complesse tra tre o più impostazioni

Non mostra intersezioni che non sono possibili e sono più realistici dei diagrammi di Venn

Possono rappresentare un'ampia varietà di relazioni tra impostazioni e sono più versatili dei diagrammi di Venn

Limiti

Potrebbe essere complesso per più impostazioni di dati, ma è comunque meglio dei diagrammi di Venn

L'impostazione dei diagrammi di Eulero per più impostazioni e relazioni complesse richiede un notevole lavoro manuale

Come fare

Usare i più diffusi strumenti di diagramma online o software di mappatura della mente per creare diagrammi di Eulero. Si può anche usare MS Paint, ma questo richiederebbe un lavoro manuale.

Grafico a matrice

Il grafico a matrice è un'alternativa al diagramma di Venn per il confronto di molte variabili. Assomiglia a una tabella o a un foglio di calcolo in cui si aggiungono gli elementi da confrontare nelle righe e i parametri di confronto nelle colonne.

Il grafico a matrice più comunemente usato in ambito aziendale è un quadrante a due a due. Alcuni esempi popolari sono il quadrante dell'analisi SWOT, la matrice BCG e la matrice Eisenhower.

È anche possibile utilizzare i modelli di matrice per creare rapidamente diagrammi a matrice per vari scopi aziendali.

Vantaggi

Ha un design semplice ed è facile da creare

Fornisce una rappresentazione visiva delle relazioni tra due o più variabili

Semplifica analisi complesse in modo facile da capire

Offre un modo strutturato per valutare le opzioni e prendere decisioni strategiche

Limiti

Diventa troppo complicato quando si ha a che fare con un numero elevato di variabili

Rappresenta solo le relazioni bidimensionali tra gli elementi

Come fare

Utilizzare qualsiasi buon strumenti di diagramma o software di diagrammi di flusso per tracciarli. ClickUp, per istanza, fornisce un software pronto all'uso per la creazione di diagrammi di flusso Modelli di diagrammi di Venn pronti per l'uso che si possono usare per creare varie matrici.

Trama a barre

Un esempio di grafico a barre via Oracle I diagrammi a barre (o grafici a barre) sono uno dei diagrammi di dati più diffusi tecniche di visualizzazione dei dati per la rappresentazione di dati categorici. I dati sono rappresentati sotto forma di barre rettangolari di diversa lunghezza.

Un asse contiene tutte le categorie che si desidera confrontare e l'altro i valori quantitativi che si desidera misurare.

Ad esempio, un asse può rappresentare l'anno, mentre l'altro mostra il fatturato commerciale dell'anno. Le barre possono essere colorate per rappresentare più anni.

I grafici a barre possono essere utilizzati per visualizzare in modo pratico i dati quando si desidera misurare una categoria su un valore quantitativo.

**Vantaggi

Modulo di visualizzazione dei dati semplice e di facile comprensione

Consente di confrontare varie categorie su un parametro quantitativo

Possibilità di creare e personalizzare per soddisfare requisiti specifici

Limiti

Non è adatto alla rappresentazione di dati continui, a differenza di altri tipi di grafici

Potrebbe diventare ingombrante e difficile da interpretare se si hanno molte categorie da confrontare

Come fare

Utilizzare un grafico adatto strumenti di visualizzazione dei dati come Matlab o Tableau per creare grafici a barre di varia complessità.

Trama a dispersione

Un esempio di grafico a dispersione via Testa di traccia di Salesforce Questi modelli di visualizzazione dei dati mostrano la forza delle relazioni tra due variabili. Per questo motivo sono chiamati anche grafici di correlazione. Come i grafici a barre, anche questi hanno assi X e Y.

Tuttavia, i dati sono rappresentati sotto forma di punti e non di barre.

Un diagramma di dispersione può mostrare una correlazione positiva, negativa o nulla tra due variabili. Tuttavia, a differenza di altre alternative al diagramma di Venn, non può essere utilizzato per confrontare tre o più variabili.

Vantaggi

Può essere utilizzato per rappresentare dati continui, a differenza dei diagrammi a barre

È adatto per determinare se due variabili sono correlate o meno positivamente o negativamente

Ideale per identificare tendenze e anomalie in un'impostazione di dati

Limiti

È possibile analizzare solo due variabili numeriche

Può diventare rapidamente ingombrante e difficile da leggere per set di dati di grandi dimensioni

Come fare

Creare grafici a dispersione utilizzando Python o altri strumenti di visualizzazione dei dati.

Grafico T

illustrazione di un grafico a T che mostra informazioni sui vari sistemi del corpo tramite Smekens I grafici a T sono una delle alternative più semplici ai diagrammi di Venn che utilizzano un formato tabellare per confrontare due cose. Utilizza un formato a due colonne per confrontare due impostazioni di dati.

Per istanza, si possono confrontare i pro e i contro di una cosa o di un'idea e valutare quale colonna è più importante. Oppure si può usare un grafico a T a due colonne per elencare e spiegare la causa e l'effetto delle cose.

I grafici a T sono ampiamente utilizzati per scopi contabili e finanziari. Ad esempio, un estratto conto con grafici a T separati per crediti e debiti può essere utilizzato per monitorare il saldo del conto in un periodo.

Per utilizzare un grafico a T come alternativa al diagramma di Venn, sono necessarie almeno tre colonne. In una colonna si elencano i vari parametri che si vogliono confrontare. Nelle altre colonne si aggiungeranno i valori di ciascuno dei due parametri da confrontare.

È possibile aggiungere altre colonne per confrontare più elementi. L'immagine qui sopra utilizza un grafico a T per confrontare tre elementi, ad esempio.

Vantaggi

Possono essere utilizzati per confrontare due o più elementi

Hanno un formato semplice e di facile comprensione

Sono facili da creare manualmente o utilizzando uno strumento di visualizzazione dei dati

Limiti

Può non essere adatto a confrontare grandi impostazioni di dati o a catturare e analizzare relazioni complesse tra le variabili

Come fare

È possibile creare facilmente grafici a T utilizzando strumenti di foglio elettronico come MS Excel o Fogli Google.

Altri diagrammi

Anche se abbiamo trattato la maggior parte delle alternative più diffuse ai diagrammi di Venn, ci sono alcune altre opzioni che potete consultare.

I diagrammi ad albero sono ottimi per rappresentare relazioni gerarchiche tra varie categorie

sono ottimi per rappresentare relazioni gerarchiche tra varie categorie I diagrammi di rete sono utilizzati per mostrare relazioni più complesse tra nodi e connessioni

sono utilizzati per mostrare relazioni più complesse tra nodi e connessioni I grafici a bolle sono simili ai grafici a dispersione, ma aggiungono una dimensione in più: le dimensioni delle bolle rappresentano punti di dati con valori diversi

sono simili ai grafici a dispersione, ma aggiungono una dimensione in più: le dimensioni delle bolle rappresentano punti di dati con valori diversi Le mappe di calore funzionano meglio per la visualizzazione di grandi impostazioni di dati e per l'identificazione di schemi al loro interno

funzionano meglio per la visualizzazione di grandi impostazioni di dati e per l'identificazione di schemi al loro interno I grafici di insiemi sono adatti per analizzare le intersezioni di insiemi e mostrare le relazioni tra gli insiemi e le loro intersezioni

Se si vuole confrontare un insieme di cose simili, ad esempio le funzionalità/funzione di un software, utilizzando modelli di grafici di confronto fa risparmiare tempo e aiuta a prendere decisioni migliori.

Come creare diagrammi di Venn alternativi

Esistono diverse alternative al diagramma di Venn per visualizzare diversi tipi di dati. Utilizzate un buon strumento di visualizzazione dei dati come ClickUp per visualizzare e analizzare i dati nel modo più adatto a voi.

Con Lavagne online ClickUp creano flussi di lavoro visivi e permettono ai membri del team di fare brainstorming e collaborare in tempo reale.

creare grafici a matrice e altre alternative ai diagrammi di Venn utilizzando le lavagne online di ClickUp

Le mappe mentali sono l'alternativa perfetta ai diagrammi di Venn per organizzare visivamente i dati gerarchici.

Esistono numerosi modi per visualizzare i dati oltre ai diagrammi di Venn.

Utilizzatelo per creare facilmente diagrammi di Venn a due, tre o quattro insiemi, tutti in un unico posto.

FAQs

1. Cosa posso usare al posto di un diagramma di Venn?

I diagrammi di Eulero sono le alternative più vicine ai diagrammi di Venn, in quanto rappresentano relazioni tra variabili in un formato simile. Tuttavia, è possibile utilizzare qualsiasi alternativa al diagramma di Venn elencata in questo post, a seconda delle esigenze.

Esaminate le funzionalità/funzione di ogni alternativa al diagramma di Venn per prendere una decisione informata.

**2. Quali sono le varianti dei diagrammi di Venn?

I diagrammi di Venn possono avere due, tre, quattro o cinque impostazioni. Più impostazioni ci sono, più diventano complessi e visivamente ingombranti.

Per mostrare le relazioni tra sei o più insiemi, è meglio usare i diagrammi di Eulero a più insiemi, che non devono mostrare ogni possibile intersezione tra gli insiemi.

**3. Quali sono i diversi modi per mostrare un diagramma di Venn?

Il modo più comune di mostrare i diagrammi di Venn è quello di disegnare cerchi sovrapposti, uno per ogni impostazione definita e da analizzare. Questo, tuttavia, diventa difficile per cinque o più impostazioni, poiché la sovrapposizione di tutti i cerchi è un problema.

In questi casi, qualsiasi poligono può disegnare un diagramma di Venn.