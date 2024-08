Gestire team creativi: Come guidare il team al successo

Guidare efficacemente qualsiasi team è una sfida. E gestire bene i team creativi è un'impresa del tutto diversa.

Tra collaborazioni tra team, sviluppo di risorse, acquisizione di consenso, implementazione di feedback e altro ancora, i dipendenti creativi hanno spesso un lavoro molto impegnativo.

Lavorano all'intersezione tra strategia e creatività per pianificare, progettare, sviluppare ed eseguire attività di marketing e di marketing iniziative di branding una dopo l'altra. Naturalmente, devono spingersi costantemente oltre i confini della creatività e affrontare la pressione dell'innovazione.

Non è mai una giornata di lavoro facile per i creativi!

Quindi, come supportarli per mantenere l'ispirazione e fare il loro lavoro al meglio? Da fare per gestire le aspettative e far prosperare la creatività?

Che siate a capo di un team interno di creativi o che forniate servizi creativi a più client, i seguenti suggerimenti, consigli e modelli possono aiutarvi a gestire meglio i team creativi.

Strutturare e guidare i team creativi

Un team creativo è valido solo quanto la sinergia tra i suoi membri. Per garantire l'impostazione del vostro team per un esito positivo, seguite i passaggi seguenti.

1. Identificare i ruoli da assumere

Quando decidete quali ruoli assumere, considerate le esigenze aziendali immediate e le lacune di competenze tra gli attuali collaboratori.

Se il team è piccolo, è meglio scegliere dei generalisti che possano indossare più cappelli. Potrete iniziare ad assumere specialisti quando inizierete a scalare.

La struttura ideale di un team creativo comprende i seguenti ruoli:

Project Manager/Team Manager: Supervisiona l'esecuzione dei progetti, ottimizza le operazioni creative e aumenta le prestazioni dei dipendenti attraverso il feedback

Supervisiona l'esecuzione dei progetti, ottimizza le operazioni creative e aumenta le prestazioni dei dipendenti attraverso il feedback Stratega: Ricerca ed esegue campagne di marketing e pubblicitarie allineate alle esigenze del pubblico di riferimento

Ricerca ed esegue campagne di marketing e pubblicitarie allineate alle esigenze del pubblico di riferimento Copista: Crea contenuti chiari e in linea con il marchio per diversi tipi di media e canali di marketing

Crea contenuti chiari e in linea con il marchio per diversi tipi di media e canali di marketing **Designer graficoTrasforma le idee in concetti visivi accattivanti per informare e attirare i personalizzati

Esperto di branding: coltiva egestisce l'identità del marchio e la reputazione per guidare la crescita

coltiva egestisce l'identità del marchio e la reputazione per guidare la crescita Sviluppatore web: costruisce, codifica e mantiene applicazioni web e siti web

2. Definire chiaramente la gerarchia e le responsabilità del team

Sebbene un team creativo di successo abbia bisogno di un certo livello di autonomia per prosperare, ha anche bisogno di una struttura chiara per comprendere la divisione delle responsabilità.

Una gerarchia chiara del team, con compiti ben definiti, ridurrà i conflitti interni e promuoverà una cultura della responsabilità in cui i Teams potranno dimostrare attivamente la titolarità e la volontà di eccellere.

3. Impostazione di processi e flussi di lavoro chiari

Un flusso di lavoro creativo ben definito, con processi comprovati, dà a voi e ai membri del vostro team la sicurezza di completare le attività in tempo.

Pertanto, impostate e documentate tutti i vostri processi e comunicate la metodologia ai membri del team. Allo stesso tempo, lasciate spazio alle domande e alla curiosità per continuare a perfezionare i flussi di lavoro.

Per semplificare le operazioni creative, i processi e i flussi di lavoro devono definire le aspettative del progetto, i processi di approvazione, le best practice, i cicli di feedback e altre istruzioni.

4 Consigli per guidare e ispirare efficacemente un team creativo

Assumere le persone giuste e creare un team creativo è solo il primo passaggio del project management creativo. È necessario trovare il giusto approccio gestionale per far sì che tutto si realizzi. Ecco alcuni suggerimenti:

1. Accendere la loro scintilla creativa

In qualità di direttore creativo o di leader, l'onere di ispirare e responsabilizzare il team ricade sulle vostre spalle.

Se riuscite ad aiutare il vostro team a capire il grande PERCHE' che sta dietro a quello che fanno, potete stimolare il pensiero creativo e motivare i vostri compagni a prendere in mano nuove iniziative.

In questo modo, creerete un team di persone che non hanno paura di sfidare lo stato e di trovare la soluzione migliore a un problema, anziché limitarsi a saltare da un'attività all'altra

2. Perfezionare l'arte della delega

Nessuno può fare tutto da solo. Il vostro grafico saprà valutare meglio l'allineamento del testo sul vostro post di Instagram. Allo stesso tempo, il vostro Social Media Manager potrebbe eccellere nel convertire i lunghi post del blog in nitide didascalie per i social.

Se volete che i vostri progetti creativi siano perfetti, dovete delegare il lavoro alle persone che lo sanno fare meglio. Coinvolgete e guidate i collaboratori fornendo loro gli strumenti e le indicazioni giuste. Assicuratevi che comprendano le aspettative del progetto e che concordino le scadenze per le attività assegnate.

In questo modo, potrete sfruttare al meglio i talenti disponibili, facendoli sentire coinvolti e promuovendo una cultura dell'account, invece di stressare le risorse o sovraccaricare un particolare compagno di squadra.

3. Garantire la comunicazione quotidiana del team

Quando si gestiscono persone creative, la comunicazione quotidiana non è negoziabile. È possibile programmare dei check-in 1:1 o delle riunioni giornaliere con tutti i collaboratori per discutere dei progetti, dello stato degli obiettivi e delle sfide.

Da fare per garantire che ogni membro del team si senta ascoltato, rimanga concentrato e comprenda bene le aspettative.

Queste sessioni quotidiane sono ottime anche per riconoscere i compagni di squadra e offrire incoraggiamento, il che vi aiuterà inevitabilmente a stabilire una cultura del lavoro collaborativa.

Mantenete sempre una comunicazione aperta attraverso canali sicuri e accessibili come Slack e le email.

4. Permettete all'autonomia e alla flessibilità di prosperare

In un team non ci sono due creativi che abbiano lo stesso stile di lavoro, né che lavorino in modo lineare. Quindi, quando si impongono orari di lavoro rigidi, sequenza dei progetti o protocolli, si creano inconsapevolmente punti di attrito.

Offrendo flessibilità nel modo in cui il team creativo affronta il lavoro e lasciando che i membri del team prendano in mano la situazione attraverso l'autogestione, è possibile coltivare una cultura di responsabilità, collaborazione e fiducia reciproca.

Errori comuni nella gestione del team creativo

Nonostante i lavori richiesti per allineare i membri del team e far sì che le operazioni creative si svolgano senza intoppi, si possono commettere alcuni errori comuni.

Quali sono e come si possono evitare? Scopriamoli.

Errore 1: non dare critiche costruttive

Quando un feedback è negativo e supponente, manca di specificità e non motiva a sufficienza la debolezza individuata, non è costruttivo. Per istanza, una critica del tipo: "Non credo che l'introduzione sia buona"

Un commento del genere può sembrare severo e minare le capacità dell'individuo. Inoltre, se questa pratica persiste incontrollata nel tempo, può smorzare gravemente il morale del team e soffocare il pensiero indipendente e creativo.

La critica costruttiva, invece, farà luce sugli aspetti positivi e negativi del lavoro creativo. Per ogni preoccupazione sollevata, offrirà spiegazioni chiare e suggerimenti per il miglioramento, con empatia e comprensione.

Per istanza, "Dato che il pubblico è composto da studenti di età compresa tra i 12 e i 12 anni, dovremmo usare parole più semplici nell'introduzione. Si prega di rielaborare di conseguenza"_ è un feedback migliore, perché è chiaro e perseguibile.

Aree di miglioramento:

**Ascoltate prima il punto di vista dei membri del team: lasciate che spieghino il loro approccio, il pensiero e il processo alla base del risultato creativo. Questo può aiutarvi a capire meglio le lacune nella loro comprensione prima di offrire un feedback

Siate diretti senza essere offensivi: Rimanete oggettivi e prescrittivi quando affrontate gli errori che hanno commesso. Indicate ciò che funziona e ciò che non funziona, suggerendo passaggi praticabili

Rimanete oggettivi e prescrittivi quando affrontate gli errori che hanno commesso. Indicate ciò che funziona e ciò che non funziona, suggerendo passaggi praticabili Spiegare coerentemente il proprio pensiero: Quando si fanno delle critiche, fornire ragioni logiche e giustificazioni per ogni commento che si fa. Inoltre, assicuratevi che queste giustificazioni si colleghino a problemi di comprensione del pubblico o alle esigenze del progetto

Errore 2: non offrire brief creativi chiari e dettagliati

Secondo Reportistica sulle operazioni creative 2023 di Lytho) il 94% degli stakeholder afferma di comunicare chiaramente le proprie richieste creative. Tuttavia, solo il 69% dei creativi concorda sul fatto che Da fare. Questo apparente scollamento e disallineamento nella comprensione non è così evidente come nel caso dei brief creativi.

I brief creativi che mancano di chiarezza o di dettagli possono causare inutili ritardi nel progetto, mettere a dura prova le relazioni di lavoro, costare risorse e lasciare un team di creativi molto insoddisfatto.

D'altro canto, non bisogna nemmeno pensare che il brief sia troppo restrittivo, con linee guida rigide. Sottolineate i dettagli chiave come il messaggio del marchio e il tono, ma lasciate spazio alla creatività.

La chiave è l'equilibrio.

Aree di miglioramento

**Assicurarsi che il brief copra in modo dettagliato gli oggetti del progetto, il pubblico a cui è destinato, le Sequenze e le metriche: deve contenere informazioni complete sul progetto per consentire ai creativi di iniziare rapidamente

Templatizzare il processo di creazione del brief: Da fare per garantire che tutti i dettagli siano forniti al team in modo rapido e snello. Basta compilare i dettagli del progetto nel filemodello di brief creativoe siete pronti.

Errore 3: non fornire un ambiente sicuro in cui il pensiero creativo e indipendente possa prosperare

Il vostro team fa sempre le cose allo stesso modo? Allora c'è una maggiore possibilità che la mediocrità si insinui nei progetti.

I team con un processo creativo definitivo spesso limitano il pensiero divergente e soffocano l'innovazione. A peggiorare le cose, il fatto che i dipendenti non abbiano alcuna sfida, fa sì che il lavoro diventi monotono e disimpegnato.

Questo non fa altro che creare dipendenti facilmente annoiati, che sono i più propensi ad abbandonare.

Aree di miglioramento:

**Non scoraggiate subito le idee fuori dagli schemi: lasciate che il vostro team elabori l'idea e torni a convincervi. Dare ai dipendenti la libertà di provare cose al di fuori della routine li renderà abili nella risoluzione creativa dei problemi

Descrivete ladell'ambito del progetto Quando i membri del team conoscono le esigenze e le aspettative del progetto, impareranno a esercitare la creatività all'interno dell'ambito del progetto. In questo modo prenderete due piccioni con una fava: inviterete nuove idee interessanti e formerete uno spazio sicuro in cui i dipendenti potranno pensare in modo creativo e indipendente

Sfide comuni dei team creativi

Ecco tre delle insidie più comuni che i team creativi devono affrontare:

La velocità con cui i team creativi sono chiamati a lavorare

La maggior parte dei team creativi è spesso spinta a consegnare lavori di alta qualità entro scadenze rigide. Tuttavia, tali aspettative sono ingiuste, data la natura non lineare e aleatoria della creatività, che soffre in ambienti dal ritmo serrato.

L'uso della velocità come metrica critica delle prestazioni non fa altro che creare inutili attriti e ridurre la qualità dei risultati. Una metrica migliore sarebbe la qualità del lavoro prodotto.

Mancanza di risorse e modi efficaci per combatterla

Con l'aumento del numero di canali di marketing, aumenta anche la necessità di risorse creative. Purtroppo, non tutti i team sono dotati di personale adeguato o di supporto, il che significa che i creativi indossano più cappelli.

È possibile evitare questo problema con un piano efficiente delle risorse e una delega del lavoro. Modello di piano per progetti creativi di ClickUp è un'ottima risorsa per terminare rapidamente il lavoro.

Utilizzate il modello di piano per progetti creativi di ClickUp per delineare in modo efficiente le attività per i vostri progetti creativi

Potete utilizzarlo per creare in modo rapido ed efficiente le Sequenze, stabilire le consegne, assegnare e monitorare lo stato delle attività per i vostri lavori creativi, il tutto in un unico posto.

Poiché i creativi sono spesso oberati di lavoro, possono usare questo modello per suddividere i progetti in attività più piccole e dare priorità a quelle importanti.

Analisi imprecisa della quantità di lavoro creativo necessario

Non si dovrebbe giudicare la produttività di un team creativo in base al volume di lavoro prodotto, poiché progetti creativi diversi hanno esigenze e sfide diverse.

Se si cerca di standardizzare eccessivamente il processo creativo per aumentare il volume di lavoro, si sottovalutano le sequenze del progetto. Questo spesso causa frustrazione e riduce la produttività.

Tecniche efficaci per la gestione del team creativo

Ora che conoscete i problemi più comuni che i team creativi devono affrontare, analizziamo i seguenti aspetti tecniche creative per combatterle e guidare meglio i team creativi.

Provider di feedback continuo

Che cos'è esattamente il feedback continuo? È la pratica di condividere un feedback costruttivo e costante attraverso conversazioni formali e informali tra i gestori del progetto e i membri del team.

Quindi, invece di aspettare mesi per programmare le riunioni di valutazione delle prestazioni, iniziate a dare feedback ora.

Potete rendere i check-in regolari e le conversazioni informali parte del processo di feedback per affrontare vari argomenti, tra cui le aspettative di lavoro, le prestazioni dei dipendenti e altro ancora.

Date regolarmente un feedback utilizzando la visualizzazione ClickUp Chat

Non sarebbe bello avere una funzionalità/funzione di chat sulla stessa piattaforma del vostro documento? Visualizzazione della chat di ClickUp può aiutare. Durante la revisione di un file, è possibile inviare rapidamente al collaboratore un messaggio su ciò che funziona bene e su ciò che suggerisce di migliorare.

In questo modo si dà a tutti un contesto e si risparmia tempo invece di redigere un'email formale.

Ecco alcune funzionalità/funzione di collaborazione del team della vista Team di ClickUp Chat.

Comunicazione centralizzata del team : Riunisce tutte le comunicazioni del team in un unico luogo. Condividete gli aggiornamenti, collegate le risorse e collaborate senza problemi senza passare da una piattaforma all'altra

: Riunisce tutte le comunicazioni del team in un unico luogo. Condividete gli aggiornamenti, collegate le risorse e collaborate senza problemi senza passare da una piattaforma all'altra Collaborazione in tempo reale : Tenete il team sotto controllo con canali di chat in tempo reale. Menzioni dirette per i membri del team con @menzioni e assegnazione dielementi di azione per garantire che tutti rimangano concentrati

: Tenete il team sotto controllo con canali di chat in tempo reale. Menzioni dirette per i membri del team con @menzioni e assegnazione dielementi di azione per garantire che tutti rimangano concentrati Condivisione integrata delle risorse : Condividete facilmente varie risorse, come pagine web, fogli di calcolo e video, all'interno delle conversazioni in chat. Questa integrazione rende l'accesso ai materiali importanti rapido e semplice, promuovendo un processo decisionale e un flusso di lavoro efficienti

: Condividete facilmente varie risorse, come pagine web, fogli di calcolo e video, all'interno delle conversazioni in chat. Questa integrazione rende l'accesso ai materiali importanti rapido e semplice, promuovendo un processo decisionale e un flusso di lavoro efficienti Visualizzazioni della chat personalizzabili: Create visualizzazioni delle chat su misura per le esigenze del vostro team, sia per gli aggiornamenti a livello aziendale che per le discussioni specifiche di un progetto. Controllate l'accesso a ogni chat e rimanete organizzati con le notifiche per garantire che le conversazioni importanti siano facilmente accessibili e gestite

In una configurazione creativa, un modo così sistematico di collaborare garantisce che i vostri collaboratori possano iniziare subito a lavorare e sviluppare le loro competenze più rapidamente.

Stabilire standard creativi e rispettarli

Anche se la libertà creativa è fondamentale per la generazione di idee, il team non deve essere libero di agire.

È importante stabilire e documentare gli standard creativi e stabilire un parametro di riferimento per la qualità dei risultati che vi aspettate dal team, fino al formato dei file.

Scrivere, modificare e archiviare informazioni con ClickUp Docs ClickUp Documenti vi aiuterà a documentare questi standard. Utilizzate i documenti per aggiungere o creare campioni e condividerne l'accesso con i dipendenti interessati. Il suo collaborazione in tempo reale la funzionalità/funzione consente anche ai compagni di squadra di aggiungere contenuti o contributi.

Con ClickUp Docs, potete gestire senza problemi tutti i documenti e i processi di lavoro in un'unica e comoda posizione:

Personalizzate i vostri documenti per adattarli a qualsiasi progetto con pagine annidate e varie opzioni di stile. Dall'inserimento di segnalibri all'aggiunta di tabelle, è possibile formattare i documenti per soddisfare le esigenze specifiche del team, sia che si tratti di delineare roadmap o di costruire basi di conoscenza

Collaborate con il vostro team in tempo reale, modificando i documenti insieme e taggando i colleghi con commenti. Assegnate elementi di azione direttamente all'interno del documento e convertite i testi in attività tracciabili per garantire che nulla vada perso

Collegate i documenti direttamente al vostro flusso di lavoro, assicurando un accesso continuo a tutte le attività collegate e agli aggiornamenti. Grazie ai widget personalizzabili, è possibile aggiornare lo stato dei progetti, assegnare attività e altro ancora, il tutto senza lasciare l'editor dei documenti

Organizzate il vostro lavoro categorizzando i documenti per facilitarne l'accesso e la ricerca. Che si tratti di risorse importanti o di wiki aziendali, è possibile collocarli in qualsiasi punto dell'area di lavoro per una rapida consultazione

Garantire la sicurezza dei documenti con controlli di modifica e privacy personalizzabili. Create collegamenti condivisibili e gestite le autorizzazioni per controllare i livelli di accesso del team, degli ospiti o del pubblico. Con ClickUp, potete condividere con sicurezza il vostro lavoro controllando chi può visualizzare e modificare i vostri documenti

Grazie alle funzionalità/funzione sopra descritte, non dovrete più ricorrere a documenti semplici e noiosi. Rendete interessante il lavoro dei membri del vostro team di creativi!

Inoltre, mettete in evidenza come state riunendo e migliorando gli standard concordati come pratica regolare. In questo modo, i vostri provider si troveranno di fronte a una sfida salutare e favoriranno una cultura del pensiero laterale, garantendo un lavoro collaborativo efficiente.

Incoraggiate la collaborazione all'interno del team

La gestione del team creativo va oltre la riunione delle scadenze. In qualità di leader, dovreste promuovere la collaborazione con i vostri collaboratori la collaborazione del team per creare un team altamente produttivo.

Quando un team si impegna in un dialogo aperto e significativo per far rimbalzare nuove idee ai propri compagni, a prescindere dai confini gerarchici o di reparto, spesso produce il suo lavoro migliore.

Per costruire un team di questo tipo, iniziate a radicare le idee di relazioni collaborative nella filosofia del team, premiando il lavoro di squadra.

In secondo luogo, invece di essere sprezzanti, invitate e incoraggiate idee e prospettive diverse, in modo che i vostri collaboratori possano contribuire senza temere critiche.

Ripensare il project management con ClickUp

I Teams sono per i team creativi come i tacchetti per i giocatori di calcio. Si può giocare senza, ma non con la stessa efficienza.

Non volete che i vostri creativi perdano tempo a cercare istruzioni o feedback su Slack e nei thread delle email, invece di fare il lavoro vero e proprio. In qualità di gestore del team di progetto, è vostra responsabilità fornire ai membri del vostro team il giusto set di istruzioni e feedback strumenti per semplificare il project management e migliorare il processo creativo.

Un unico luogo per pianificare tutti i lavori e gestire i team con il software di project management per agenzie creative di ClickUp

Sia che siate al servizio di più client come agenzia, sia che stiate gestendo progetti di diversi team all'interno dell'azienda, Il software per il project management delle agenzie creative di ClickUp può aiutarvi a organizzare i progetti in un unico luogo.

Fornisce un'area di lavoro personalizzabile in cui il vostro team può gestire attività e progetti con una semplice funzione drag-and-drop, rendendo più facile capire quale risorsa deve essere destinata a quale client.

È inoltre possibile visualizzare lo stato di avanzamento del progetto per individuare i colli di bottiglia e gestire al meglio le risorse. ClickUp consente di visualizzare i flussi delle attività attraverso oltre 15 viste personalizzabili, come grafici Gantt e tabelle Kanban.

Utilizzate le lavagne online di ClickUp per visualizzare e suddividere i progetti creativi in flussi di lavoro gestibili

Se lavorate in estensione con i designer, Il software ClickUp per il project management dei progetti è uno di quelli da prendere in considerazione.

Si tratta di uno strumento costruito appositamente per soddisfare le esigenze dei team creativi in tutti i ruoli. Ad esempio, monitorare il carico di lavoro dei dipendenti per vedere se qualcuno è sovraccarico o sottoutilizzato e gestire le risorse di conseguenza.

Il software di gestione del project management di ClickUp consente al vostro team di creativi di raggiungere il massimo delle prestazioni e di realizzare lavori eccezionali:

Coordinare senza problemi le fasi di piano, creazione e presentazione all'interno di un'unica piattaforma

Visualizzare le sequenze dei progetti, monitorare lo stato di avanzamento e favorire le dinamiche del lavoro di squadra

Semplificare in modo efficiente i processi di produttività creativa e la gestione del flusso di lavoro

Accelerare la collaborazione e i cicli di feedback per accelerare il completamento del progetto e migliorare i risultati

Quando si fa brainstorming, utilizzare ClickUp AI Writer for Work per creare personas e storie di utenti. Questo vi aiuterà a velocizzare il processo e vi darà nuove idee, che potrete modificare in base alle vostre esigenze.

Utilizzate le lavagne online di ClickUp per visualizzare e suddividere i progetti creativi in flussi di lavoro gestibili

Inoltre, con ClickUp Lavagne online il team può collaborare e visualizzare progetti creativi in tempo reale. I vostri colleghi possono usare la tela per creare roadmap, aggiungere note o collegare attività, file e altro ancora per ottenere un contesto aggiuntivo.

Brainstorming collettivo, annotazione di note e fusione di idee innovative

Convertire senza problemi le idee generate sulle lavagne online in attività di ClickUp attuabili. Migliorate la chiarezza delle attività associandole a contesti rilevanti come file, documenti, ecc.

Dotatevi di una matrice di strumenti creativi, dal disegno a mano libera alle forme e alle note. Connettete le vostre idee ai progetti in corso all'interno del flusso di lavoro del vostro team

Cosa può chiedere di più un team creativo?

Gestire efficacemente i team creativi con ClickUp

La gestione del team creativo è per metà arte e per metà scienza.

È necessario un mix di capacità di leadership e della giusta tecnologia per mettere insieme un team di creativi e produrre un lavoro di qualità. Il lavoro non è facile, perché i team creativi possono trovarsi ad affrontare una serie di sfide diverse.

In qualità di gestore del team creativo, potete assicurarvi che le operazioni del vostro team fluiscano senza intoppi e che tutti siano al massimo delle loro possibilità. Iniziare a gestire i progetti di design e i vostri materiali di marketing e pubblicitari con ClickUp, una piattaforma di produttività all-in-one con tutta la flessibilità che il vostro team creativo apprezzerà. Iscrivetevi a ClickUp qui e inizia gratis!

FAQ comuni

1. Da dove si gestisce un team di creativi?

Per gestire efficacemente un team di creativi, occorre incoraggiare il pensiero indipendente e la collaborazione, consentire una comunicazione aperta, fornire un feedback costante e investire in un software di project management per semplificare le operazioni.

2. Da fare per strutturare un team di creativi?

Quando si struttura un team di creativi, occorre considerare le dimensioni dell'organizzazione, i requisiti dei progetti in corso e il gap di competenze dell'attuale gruppo di dipendenti.

3. Qual è il ruolo di un team creativo?

Un team creativo riunisce persone provenienti da discipline creative come il copywriting e la grafica per ideare, pianificare ed eseguire campagne di marketing e pubblicità per un'azienda.