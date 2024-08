10 alternative a Workato per automatizzare i flussi di lavoro nel 2024

Le attività manuali e ripetitive sul lavoro possono essere un posticipo e spesso fanno desiderare che ci sia una magia che le gestisca al posto nostro. Ma perché desiderare la magia quando c'è l'intelligenza artificiale (IA)?

Ciò di cui avete bisogno è una automazioni del flusso di lavoro uno strumento di IA che automatizzerà e stabilirà i flussi di lavoro la standardizzazione dei processi per voi. In questo modo, potrete concentrarvi sulle cose importanti e aumentare la produttività senza affogare nelle attività manuali.

Workato è un nome importante nel campo dell'automazione dei flussi di lavoro ed è utilizzato da molte aziende di tutti i settori. Aiuta ad automatizzare i processi aziendali utilizzando semplici "ricette", un'interfaccia senza codice che lavora come per magia.

Sebbene le impressionanti funzionalità/funzione di Workato soddisfino una vasta matrice di requisiti, ci sono scenari in cui le diverse aziende potrebbero cercare alternative più in linea con i loro obiettivi specifici, i vincoli di budget o le preferenze di usabilità.

Abbiamo setacciato Internet per proporvi le 10 migliori alternative a Workato del 2024. Ne analizzeremo le funzionalità/funzione, i pro e i contro e anche i piani di prezzo, in modo che possiate trovare la piattaforma perfetta per la vostra azienda.

Cosa cercare in un'alternativa a Workato?

Prima di scegliere il flusso di lavoro strumento di automazione per i vostri processi aziendali considerate i seguenti fattori:

Lotti di integrazioni: Workato è eccellente quando si tratta di integrazioni. Quindi, se state cercando un'alternativa a Workato, dovreste trovare app in grado di integrarsi bene con gli strumenti esistenti che utilizzate per le vostre operazioni quotidiane, come software di accounting, app di comunicazione e strumenti di marketing

Workato è eccellente quando si tratta di integrazioni. Quindi, se state cercando un'alternativa a Workato, dovreste trovare app in grado di integrarsi bene con gli strumenti esistenti che utilizzate per le vostre operazioni quotidiane, come software di accounting, app di comunicazione e strumenti di marketing Facile da usare e intuitivo: Pensate al vostro team e scegliete un'app che vi permetta di lavorare in modo semplice e intuitivostrumento per l'automazione delle attività che sia facile da navigare e da usare, in modo che i vostri dipendenti possanoottimizzare i flussi di lavoro (preferibilmente senza codice) anche se non sono esperti di tecnologia

Pensate al vostro team e scegliete un'app che vi permetta di lavorare in modo semplice e intuitivostrumento per l'automazione delle attività che sia facile da navigare e da usare, in modo che i vostri dipendenti possanoottimizzare i flussi di lavoro (preferibilmente senza codice) anche se non sono esperti di tecnologia Reportistica e analisi: Scegliete un'alternativa che fornisca funzionalità di reportistica e analisi per monitorare lo stato delle attività automatizzate e dei processi aziendali

Scegliete un'alternativa che fornisca funzionalità di reportistica e analisi per monitorare lo stato delle attività automatizzate e dei processi aziendali Supporto clienti: Scegliete uno strumento che offra un supporto telefonico e via email 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per gestire gli errori e i problemi all'interno dell'app

Scegliete uno strumento che offra un supporto telefonico e via email 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per gestire gli errori e i problemi all'interno dell'app Sicurezza: Trovate alternative a Workato che offrano sicurezza di alto livello, come crittografia dei dati e forte autenticazione, in modo che i vostri flussi di lavoro personalizzati siano al sicuro da malware e hacker

Trovate alternative a Workato che offrano sicurezza di alto livello, come crittografia dei dati e forte autenticazione, in modo che i vostri flussi di lavoro personalizzati siano al sicuro da malware e hacker Costo: Scegliete strumenti che non richiedano troppi aggiornamenti e che non vadano in bancarotta

Le 10 migliori alternative a Workato da usare nel 2024

Elenco delle 10 migliori alternative a Workato per il 2024 e automazione del carico di lavoro per una maggiore efficienza.

1. Pezzi attivi

via Pezzi attivi Activepieces è una piattaforma cloud-based facile da usare che porta l'automazione del flusso di lavoro a tutti, anche a chi non è un professionista della codifica.

È possibile creare flussi di lavoro che si integrano senza sforzo con diverse app e servizi. Questa alternativa a Workato è all'insegna della semplicità grazie alle sue funzioni drag-and-drop e all'interfaccia intuitiva.

È possibile collegarlo con app popolari come Slack, Gmail, HubSpot, Zendesk e Trello.

Le migliori funzionalità/funzioni di Activepieces

Impostazione di trigger basati sul tempo, webhook, email e altro ancora per dare il via a una serie di azioni attraverso varie app e API

Traccia e analizza le prestazioni, i fallimenti e l'utilizzo del flusso di lavoro in tempo reale

Utilizzare filtri avanzati per aggiungere condizioni e filtri per controllare il flusso dei flussi di lavoro

Gestire gli errori mediante l'impostazione di notifiche e tentativi di risposta

Limiti di Activepieces

È ancora nella fase iniziale di sviluppo, quindi potrebbe presentare occasionalmente dei bug

Le funzionalità/funzione non sono così robuste come quelle di concorrenti più grandi come Workato

Prezzi di Activepieces

Pro: $0/mese

$0/mese Piattaforma: $249/mese

$249/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Activepieces

G2: 4.7/5 (100+ recensioni)

4.7/5 (100+ recensioni) Capterra: Valutazioni non disponibili

2. Zapier

via Zapier Affidato a oltre 2 milioni di aziende in tutto il mondo, Zapier è un popolare strumento di automazione e integrazione basato sul web, noto per automatizzare le attività in un'ampia libreria di applicazioni web e integrazioni. È una delle più note alternative a Workato.

Con un editor visuale di facile utilizzo, attività gratis per un maggiore controllo e prezzi trasparenti, è una scelta eccellente per le aziende che vogliono aumentare l'efficienza operativa senza bisogno di sviluppatori.

Si possono automatizzare la voce dei dati attività trasferendo i dati in blocco tra le diverse app.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier

Creare flussi di lavoro personalizzabili chiamati "Zaps" e collegarli a più di 3000 app

Utilizzate i webhook per spostare rapidamente i dati tra i servizi senza bisogno di codici o server

Visualizzate i vostri flussi di lavoro con lo strumento di diagramma Canvas e ottenete suggerimenti generati dall'IA per ottimizzarli

Limiti di Zapier

L'integrazione complessa per le integrazioni più diffuse è disponibile nei piani più costosi e avanzati

Gli utenti non tecnologici possono trovare difficile navigare nella piattaforma

Prezzi di Zapier

**Gratis

Starter: $29,99/mese

$29,99/mese Professionale: $73,50/mese

$73,50/mese Team: $103,50/mese

$103,50/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Zapier

G2: 4.5/5 (1.000+ recensioni)

4.5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

3. Tableau

via Tableau Rendete semplici i dati complicati per tutti i membri del vostro team con Tableau, una piattaforma di analisi dei dati basata sull'IA.

È possibile utilizzarla per creare dashboard e fogli di lavoro personalizzati e sfruttare funzionalità/funzione come la fusione dei dati, l'analisi in tempo reale e la collaborazione tra team.

L'automazione è un fattore comune a molte funzionalità di Tableau. Ad esempio, è possibile utilizzare webhook per gli avvisi di eventi, TabPy per l'esecuzione di script Python e Prep Conductor per controllare chi può accedere a Tableau ai diagrammi di flusso dei dati .

Le migliori funzionalità/funzione di Tableau

Monitorare lo stato dei processi automatizzati utilizzando lo Stato del server Tableau

Impostazione di avvisi e notifiche sul server o tramite email quando le cose vanno male e i processi devono essere migliorati

Impostare le autorizzazioni per i flussi di lavoro e decidere chi può vedere, modificare, eseguire o eseguire altre azioni

Utilizzate tag e aggiungete parole chiave ai flussi, aiutando gli utenti a trovare, filtrare e organizzare facilmente i contenuti

Limiti di Tableau

L'interfaccia utente non è molto intuitiva

Lo strumento può essere lento quando si tratta di gestire grandi impostazioni di dati

Prezzi di Tableau

Tableau Viewer: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Tableau Explorer: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Tableau Creator: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Tableau Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Tableau

G2: 4.4/5 (oltre 2000 recensioni)

4.4/5 (oltre 2000 recensioni) Capterra: 4.6/5 (2200+ recensioni)

4. Hevo

via Hevo Hevo è una piattaforma di pipeline ETL (Extract, Transform, Load) senza codice, progettata per automatizzare i flussi di lavoro di integrazione dei dati.

È possibile risparmiare tempo, accelerare la reportistica e prendere decisioni più rapidamente grazie a oltre 150 integrazioni e alla replica quasi in tempo reale verso destinazioni come Snowflake e BigQuery.

Inoltre, è possibile monitorare i flussi di lavoro e fornire un supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La parte migliore? Hevo garantisce l'assenza di perdita di dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hevo

Sincronizzazione ed estrazione automatica dei dati da oltre 150 origini dati, tra cui database SQL e NoSQL e applicazioni SaaS

Automazioni dei flussi di dati a livello di organizzazione che risultano in una più rapida reportistica e analisi

Identificare automaticamente i tipi di dati e caricarli immediatamente nelle cache dati appropriate

Utilizzare la gestione automatizzata degli schemi per organizzare i database in modo più efficiente

Limiti di Hevo

Secondo alcuni utenti, le pipeline di dati tendono a rompersi

Alcuni connettori integrati possono essere difettosi

Prezzi di Hevo

**Gratis

Starter: $299/mese

$299/mese Professionale: $849/mese

$849/mese Business Critical: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Hevo

G2: 4.4/5 (oltre 200 recensioni)

4.4/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.6/5 (80+ recensioni)

5. Integrare.io

via Integrare.io Un altro strumento di automazione dei processi di integrazione dei dati presente nel nostro elenco, Integrate.io è una piattaforma ETL low-code che aiuta le aziende a mappare i processi e ad abbandonare la preparazione manuale dei dati.

Da fare tre cose con i vostri dati: prepararli e condividerli, prepararli e caricarli su CRM come Salesforce e replicarli in tempo reale.

È possibile creare rapidamente pipeline in pochi minuti grazie alla funzionalità "drag-and-drop" e ai connettori integrati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Integrate.io

Risparmio di tempo grazie all'automazione dell'estrazione dei dati tramite linguaggio di espressione, API e webhook

Inviate i dati elaborati dal magazzino ai vostri strumenti interni attraverso l'automazione dell'ETL inverso e la trasformazione dei dati

Mantenere i dati sotto controllo con l'osservabilità dei dati

Limiti di Integrate.io

I registri degli errori non sono sempre informativi

La funzionalità di drag-and-drop è difficile da usare con pipeline complesse

Prezzi di Integrate.io

Starter: $15.000/anno

$15.000/anno Professionale: $25.000/anno

$25.000/anno Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Integrate.io

G2: 4.3/5 (100+ recensioni)

4.3/5 (100+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. Barra di accesso rapido.io

via Barra di accesso rapido.io Con Tray.io è possibile creare, personalizzare e gestire integrazioni e processi di flusso di dati. Si distingue come piattaforma visiva a basso codice e basata su cloud come servizio.

Consente di monitorare le attività in tempo reale e di impostare avvisi di errore per identificare e risolvere rapidamente i problemi. È possibile automatizzare le attività manuali integrandole con sistemi CRM, software di marketing e spazi di archiviazione dei dati. Questo aiuta a mantenere tutti gli utenti aziendali sulla stessa pagina.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tray.io

Flussi di lavoro personalizzati in modo semplice grazie a un editor visivo intuitivo

Accesso a una vasta libreria di connettori incorporati e dimodelli di flusso di lavoro* Personalizzate i trigger e le azioni per soddisfare le esigenze aziendali specifiche

Lavorate senza stress con la garanzia di un supporto clienti attivo 24 ore su 24

Limiti di Tray.io

I connettori pre-costruiti possono essere difettosi

Nessuna versione gratuita

Prezzi di Tray.io

Pro: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati Teams: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Azienda: Prezzo personalizzato

Barra di accesso rapido valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

7. Fare

via Fare Alternativa di spicco a Workato, Make (ex Integromat) è uno dei preferiti dalle aziende grazie al suo design interattivo, al costruttore di flussi di lavoro visivi e ai piani economici.

È dotato di un'interfaccia drag-and-drop e si connette facilmente con le app.

È possibile costruire flussi di lavoro illimitati, chiamati scenari, e programmarne l'esecuzione istantanea o programmata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Make

Creazione di flussi di lavoro personalizzati in modo visuale, senza bisogno di codici o competenze tecniche

Migliora la produttività grazie all'integrazione con oltre 1000 app popolari come HubSpot, Slack, Notion e altre (con collegamenti interni illimitati)

Utilizzate l'integrazione della logica condizionale per impostare trigger specifici e automatizzare attività ripetitive

Limiti di utilizzo

I flussi di lavoro complessi sono difficili da debuggare

Supporto clienti lento

Prezzi di Make

**Gratis

Core: A partire da $10,59/mese

A partire da $10,59/mese Pro: A partire da $18,82/mese

A partire da $18,82/mese Teams: A partire da $34,12/mese

A partire da $34,12/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Effettuare valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (200+ recensioni)

4.7/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)

8. Appmixer

via Appmixer Concentrarsi sulla consegna dei prodotti ai clienti è facile con Appmixer, un sistema intuitivo di automazione del flusso di lavoro visivo con connettori integrati.

È possibile integrare le origini dati e creare flussi di lavoro automatizzati in modo semplice e senza una sola riga di codice. Avete anche la flessibilità di aggiungere il vostro connettore per qualsiasi API.

Le migliori funzionalità/funzione di Appmixer

Creare e implementare le integrazioni con connettori personalizzati

Ottenete una panoramica dettagliata di tutti i vostri flussi di lavoro con dashboard personalizzati e registri estesi

Automazioni dei flussi di lavoro grazie a funzionalità avanzate come la logica delle condizioni e la modifica dei dati in tempo reale

Limiti di Appmixer

L'interfaccia utente potrebbe essere più semplice

Prezzi di Appmixer

Startup: $899/mese

$899/mese Scaleup: $1399/mese

$1399/mese Scaler: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Appmixer

G2: 4.8/5 (30+ recensioni)

4.8/5 (30+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

9. Panoplia

via Panoplia Conosciuto per le sue capacità di integrazione dei dati, Panoply vanta oltre 200 connettori di dati senza codice che si collegano senza sforzo a database, API e altro ancora.

È una soluzione di facile utilizzo e a bassa manutenzione che consente di sincronizzare, archiviare e gestire i dati. È possibile ottenere analisi avanzate senza dover ricorrere a complesse operazioni di ingegneria dei dati e codice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Panoply

Sincronizzazione dei dati con integrazioni di dati prive di codice

Semplificazione del lavoro con la configurazione automatizzata del data warehouse

Utilizzatelo come un solido Workbench per l'esplorazione dei dati basata su SQL

Connessione con i principali strumenti di analisi e BI

Limiti di Panoply

Connettori di dati buggati

Prezzi elevati

Prezzi di Panoply

Starter: $259/mese

$259/mese Lite: $649/mese

$649/mese Standard: $1039/mese

$1039/mese Premium: $1559/mese

Valutazioni e recensioni di Panoply

G2: 4.5/5 (70+ recensioni)

4.5/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (20+ recensioni)

10. Ciclo

via Ciclostile Se siete sviluppatori di app o provider SaaS, Cyclr è una comoda piattaforma di integrazione. È possibile integrarsi con molte app e servizi popolari senza dover ricorrere al codice.

Utilizzando il suo facile toolkit a codice ridotto e l'interfaccia drag-and-drop, è possibile costruire flussi di lavoro di integrazione e automazione robusti e senza soluzione di continuità tra la propria piattaforma e numerose app di terze parti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cyclr

Utilizzo di funzioni di scripting avanzate per l'orchestrazione dei dati in transito

Sviluppare integrazioni personalizzate per gli utenti

Creazione rapida e incorporazione dell'integrazione nell'applicazione SaaS

Limiti di Cyclr

Limitato supporto per alcune app popolari come Salesforce e HubSpot

Manca la funzionalità/funzione di analisi avanzata

Prezzi di Cyclr

Crescita: $2595/mese

$2595/mese Scala: $7195/mese

$7195/mese Azienda in hosting privato: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Azienda in hosting gestita: Prezzo personalizzato

Cyclr valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (60+ recensioni)

4.7/5 (60+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Altri strumenti di automazione

Queste 10 migliori alternative a Carico di lavoro vi libereranno da un mucchio di carico di lavoro manuale automatizzando per voi le operazioni aziendali.

Ma perché accontentarsi della sola automazione dei flussi di lavoro e dell'integrazione cloud quando si può ottenere di più in un'unica area di lavoro?

Utilizzate ClickUp, una piattaforma di produttività all-in-one in grado di gestire tutti i progetti, le attività e gli obiettivi mentre automazioni per i processi aziendali .

Leggi anche:_ Modelli di miglioramento dei processi per aumentare l'efficienza sul lavoro

Automazioni per il Business con ClickUp

Create automazioni personalizzate per sollevare i vostri team dal carico di lavoro manuale con ClickUp Automazioni

Risparmiate tempo prezioso e risorse umane e lasciate che ClickUp Automazioni gestisce tutte le attività ripetitive.

Scegliete tra le oltre 100 automazioni precostituite di ClickUp per semplificare i flussi di lavoro, gestire le attività di routine e snellire i passaggi di progetto.

Automatizzate le attività di routine per concentrarvi sulle cose più importanti con ClickUp Automazioni

Personalizzatele per le vostre esigenze, come la creazione di nuove attività, la garanzia di procedure operative standard chiare e l'automazione di assegnazioni di attività, commenti, modifiche di stato e altro ancora.

La parte migliore? ClickUp Automazioni può essere integrato con app esterne. Con oltre 1000 integrazioni, riunisce tutti gli strumenti in un unico flusso di lavoro.

E non è tutto. Con ClickUp Brain gli assistenti guidati dall'IA è possibile automatizzare attività manuali e noiose come l'invio di aggiornamenti, il riepilogare/riassumere riunioni, la generazione di insight dall'attività di ClickUp, l'impostazione di standup, ecc.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Creare automazioni senza bisogno di codici. Scegliete le azioni da intraprendere quando l'automazione viene triggerata, dalla modifica degli stati alla creazione di nuove attività

Specificate l'esatto evento che attiva l'automazione, assicurandovi che i vostri processi lavorino come richiesto

Scegliete tra oltre 100 automazioni precostituite per risparmiare tempo e lavoro richiesto

Utilizzate i vostri strumenti preferiti come GitHub, Slack e Dropbox con ClickUp Automazioni e gestite tutto in un unico posto

Limiti di ClickUp

L'app per dispositivi mobili non dispone di alcune funzionalità/funzione disponibili sulla versione desktop

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $10/mese per utente

$10/mese per utente Business: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Contattare il settore commerciale per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/membro dell'area di lavoro al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

Aumenta l'automazione del flusso di lavoro con ClickUp Strumenti per l'automazione dei flussi di lavoro possono cambiare completamente il volto della vostra azienda, facendovi risparmiare tempo e aumentando la produttività.

Quando cercate alternative a Workato, scegliete quella più adatta alle esigenze della vostra azienda.

Tuttavia, se siete alla ricerca di una soluzione IA più completa, in grado di gestire ogni aspetto della vostra azienda insieme all'automazione del flusso di lavoro, prendete in considerazione ClickUp.

Che siate una startup appena decollata o un'azienda multinazionale con un vasto numero di clienti, ClickUp ha tutto ciò che serve per il vostro esito positivo. Iscrivetevi gratis oggi stesso!