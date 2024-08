le 10 migliori integrazioni di Notion per collegare le vostre applicazioni

Per la maggior parte di voi, Notion è più di un'app per prendere appunti.

Combina gestione dei documenti, gestione delle attività e collaborazione nello stesso luogo, rendendo il lavoro più semplice grazie a funzionalità/funzione come le pagine annidate e la modifica collaborativa. Inoltre, funzionalità/funzioni come Notion IA hanno facilitato il lavoro quotidiano.

Tuttavia, Notion è solo una soluzione parziale per i complessi processi e le operazioni del vostro posto di lavoro. Molte organizzazioni utilizzano da cinque a otto altri strumenti per la comunicazione interna, il monitoraggio del tempo, lo spazio di archiviazione, i moduli, i CRM e la gestione delle attività.

Destreggiarsi tra numerosi strumenti nel corso della giornata può risultare pesante. Per migliorare la produttività e ridurre il passaggio da una scheda all'altra abbiamo compilato un elenco di 10 app popolari disponibili come integrazioni di Notion.

Cosa cercare nelle integrazioni di Notion?

Sebbene l'integrazione di strumenti con Notion possa migliorare la collaborazione, potrebbe non essere adatta in caso di costi elevati, configurazioni complesse o problemi di sicurezza.

Ecco cinque cose importanti da notare quando si integrano le proprie app di lavoro con le aree di lavoro Notion:

**L'interfaccia utente (UI) di uno strumento influisce notevolmente sul suo funzionamento. Un'interfaccia utente semplice e facile da usare è necessaria per mantenere l'interesse degli utenti e far funzionare le operazioni senza intoppi

Funzionalità di collaborazione: Integrazione con app che promuovono un'efficiente condivisione delle informazioni, flussi di lavoro sincronizzati e un efficace lavoro di squadra. Ciò contribuisce a promuovere una cultura del lavoro collaborativa e a ridurre i silos

Integrazione con app che promuovono un'efficiente condivisione delle informazioni, flussi di lavoro sincronizzati e un efficace lavoro di squadra. Ciò contribuisce a promuovere una cultura del lavoro collaborativa e a ridurre i silos Tipo di integrazione : Alcune app offrono integrazioni dirette con l'API di Notion, mentre altre richiedono l'utilizzo di un'interfaccia di retestrumenti di terze parti come Zapier o Zoho Flow. Valutate i pro e i contro di ciascuna opzione in base alle vostre esigenze specifiche

: Alcune app offrono integrazioni dirette con l'API di Notion, mentre altre richiedono l'utilizzo di un'interfaccia di retestrumenti di terze parti come Zapier o Zoho Flow. Valutate i pro e i contro di ciascuna opzione in base alle vostre esigenze specifiche Flessibilità : cercate integrazioni di Notion che offrano opzioni personalizzate in modo da poterle configurare secondo le vostre preferenze

: cercate integrazioni di Notion che offrano opzioni personalizzate in modo da poterle configurare secondo le vostre preferenze Scalabilità : Verificate se l'integrazione è in grado di adattarsi all'evoluzione della vostra azienda, sia che si tratti di aggiungere flussi di lavoro più complessi o un numero maggiore di dipendenti

: Verificate se l'integrazione è in grado di adattarsi all'evoluzione della vostra azienda, sia che si tratti di aggiungere flussi di lavoro più complessi o un numero maggiore di dipendenti Costo : Alcune integrazioni possono essere gratis, mentre altre possono avere un costo di sottoscrizione o un prezzo basato sull'uso. Considerate il vostro budget e scegliete le integrazioni che sono efficienti dal punto di vista dei costi e ottimizzano il vostro lavoro

: Alcune integrazioni possono essere gratis, mentre altre possono avere un costo di sottoscrizione o un prezzo basato sull'uso. Considerate il vostro budget e scegliete le integrazioni che sono efficienti dal punto di vista dei costi e ottimizzano il vostro lavoro Automazioni: assicurarsi che l'integrazione sia in linea con i flussi di lavoro e i processi esistenti e che non interrompa il modo in cui il team opera

Le 10 migliori integrazioni di Notion da utilizzare nel 2024

Esploriamo alcune delle migliori integrazioni di Notion disponibili per migliorare l'efficienza e la collaborazione del team e rendere la vita lavorativa organizzata e produttiva.

Sebbene alcune delle app più popolari di questo elenco siano integrazioni dirette con Notion, potrebbe essere necessario utilizzare un'integrazione con Notion software di integrazione di terze parti o servizio per altre app. Abbiamo aggiunto alcune opzioni anche per questo.

1. IFTTT

IFTTT

IFTTT (If This Then That) è un popolare servizio basato sul web che consente di automatizzare le attività e di connettere le app utilizzando semplici condizioni note come applet. Sebbene IFTTT non sia un'applicazione funzionante, aiuta a integrare Notion con il resto delle aree di lavoro utilizzando semplici trigger e azioni.

Con IFTTT è possibile generare nuove pagine di Notion tramite comandi vocali (utilizzando Alexa o Siri) e sincronizzare gli elenchi di cose da fare tra le varie piattaforme.

Alcune applet pronte all'uso per Notion includono:

Aggiunta di eventi di Google Calendar agli elenchi di cose da fare in Notion

Aggiunta di post con segnalibri da Medium o Pocket a un database in Notion

Sincronizzazione di nuove voci in Fogli Google con i database di Notion e viceversa

È anche possibile creare applet multi-azione personalizzate utilizzando i trigger e le azioni disponibili in IFTTT.

Le migliori funzionalità/funzione di IFTTT

Costruite e lanciate le vostre automazioni per Notion senza scrivere alcun codice

Collega il tuo account Notion con oltre 700 app e servizi, anche quelli che non hanno una propria integrazione con Notion

Creare automazioni con più azioni in sequenza e semplificare le operazioni di lavoro

Integrazione con gli assistenti vocali come Alexa e Siri per non essere legati ai propri dispositivi

Limiti di IFTTT

Alcune applet (come Notion attività per le menzioni di Twitter) sono disponibili solo nei piani a pagamento

IFTTT offre solo un trigger e due azioni per Notion

Prezzi di IFTTT

free: IFTTT Free

IFTTT Pro: $3,49/mese

$3,49/mese IFTTT Pro+: $14,99/mese

Valutazioni e recensioni di IFTTT

G2 : 4.6/5 (100+ recensioni)

: 4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

2. Zapier

Zapier

Zapier è un sistema di automazione del flusso di lavoro piattaforma che aiuta ad automatizzare le attività ripetitive tra gli strumenti aziendali utilizzando gli "Zaps", ovvero un flusso di lavoro a condizione che colleghi due o più app per automatizzare un'azione specifica o un insieme di azioni.

Zapier consente un'integrazione facile e senza problemi tra Notion e oltre 5000 app, comprese le più comuni aree di lavoro come Airtable, Google Workspace e Slack.

Che si tratti di sincronizzare attività e progetti, aggiungere risposte a moduli ai database o sincronizzare i dati dei clienti, è possibile fare tutto questo in pochi minuti utilizzando Zap preesistenti o creandone di personalizzati.

Le migliori funzionalità/funzione di Zapier

Automazioni tra le varie app per snellire il flusso di lavoro e risparmiare tempo

Connessione di più app e creazione di flussi di lavoro complessi in un solo Zap

Descrivete il vostro flusso di lavoro all'assistente IA di Zapier e fate in modo che crei il vostro Zap

Automazioni di attività ricorrenti come report mensili o chiamate con zap programmati

Limiti di Zapier

Gli utenti segnalano che alcune integrazioni non sono molto robuste

L'impostazione di Zap intricati e a più passaggi può richiedere molto tempo

Prezzi di Zapier

**Gratuito

Starter : $29,99/mese

: $29,99/mese Professionale : $73,50/mese

: $73,50/mese Teams : $103.50/mese

: $103.50/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Zapier

G2 : 4.5/5 (1200+ recensioni)

: 4.5/5 (1200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2750+ recensioni)

3. Tipo di modulo

Typeform

Se volete creare moduli e sondaggi interattivi, prendete in considerazione Typeform. App molto diffusa tra le aziende, è nota per la sua interfaccia user-friendly, per il design visivamente accattivante e per la capacità di raccogliere dati in formato conversazione.

Typeform offre un'integrazione diretta con Notion, che può essere utilizzata per sincronizzare le risposte dei moduli con i database di Notion. Ad esempio, è possibile creare una nuova voce del database di Notion per ogni risposta al modulo creata in Typeform. In questo modo è possibile condividere tutte le risposte dei moduli con il team, in modo che possa rispondere a qualsiasi richiesta utilizzando i risultati.

Tuttavia, questa integrazione supporta solo i database a tabella di Notion e non altri come la Galleria o il Calendario.

Le migliori funzionalità/funzione di Typeform

Elenco di una sola domanda in ogni pagina, in modo che le persone possano rispondere facilmente senza distrarsi

Aggiungere moduli ai siti web o alle email per ottenere risposte pertinenti e porre domande di follower

Integrazione diretta con Notion, senza dover utilizzare app intermedie come IFTTT o Zapier

Mantenere i dati aggiornati grazie alla sincronizzazione dei dati in tempo reale

Limiti di Typeform

Se un webhook token di Notion scade, dovrete creare un nuovo modulo da zero, poiché il token non può essere ricreato

È possibile mappare le risposte dei moduli solo su una tabella del database e non su altri tipi di database, come Bacheca o Calendario

Prezzi di Typeform

Basic : $29/mese

: $29/mese Plus : $59/mese

: $59/mese Business : $99/mese

: $99/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Typeform

G2 : 4.5/5 (700+ recensioni)

: 4.5/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (800+ recensioni)

4. GitHub

GitHub

GitHub è una delle piattaforme per sviluppatori cloud-based più utilizzate al mondo. Fornisce ai team di sviluppo e ai provider soluzioni per la creazione e la spedizione di codice e per il mantenimento della loro base di codice.

L'integrazione dell'account Notion con GitHub può facilitare la collaborazione tra i team di ingegneri e non ingegneri per lo sviluppo del prodotto e la creazione di attività per bug e problemi.

L'integrazione integrata di Notion con GitHub consente agli utenti di eseguire varie attività, come l'aggiunta di un collegamento a una richiesta di pull (PR) a un'attività e l'aggiornamento dello stato dell'attività in Notion in base alla proprietà PR.

Le migliori funzionalità/funzione di GitHub

Crea una base di codice centrale per il prodotto e un'unica fonte di verità per tutti gli sviluppatori

Facilitare la visualizzazione del codice da parte dei membri del team e fornire feedback, poiché i collegamenti a GitHub visualizzano automaticamente un'anteprima del codice in Notion

Creare una sincronizzazione in tempo reale tra le proprietà di GitHub in un repository e il database di Notion per garantire l'accuratezza dei dati

Mantenere l'organizzazione dei progetti aggiungendo automaticamente un link PR alle attività create in Notion

Limiti di GitHub

I principianti segnalano una curva di apprendimento molto ripida

Alcuni utenti riferiscono di subire frequenti interruzioni durante i periodi di maggiore utilizzo

Prezzi di GitHub

**Gratuito

Team : $4.00/utente al mese

: $4.00/utente al mese Azienda: $21,00/utente al mese

Valutazioni e recensioni su GitHub

G2 : 4.7/5 (2000+ recensioni)

: 4.7/5 (2000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (5500+ recensioni)

5. Asana

Asana

Asana è uno strumento di project management e collaborazione basato sul web, progettato per aiutare i team a organizzare il lavoro, gestire i progetti e monitorare le attività. Fornisce una piattaforma centralizzata dove i team possono collaborare, comunicare e monitorare lo stato dei progetti.

I team che utilizzano Asana come strumento di gestione dei progetti software di project management e Notion come strumento per i documenti, possono integrarsi entrambi per garantire un flusso di dati ottimizzato e creare un'area di lavoro unificata. Entrambe le piattaforme offrono integrazioni dirette che possono essere utilizzate per eseguire azioni specifiche.

Notion offre anche uno strumento gratuito Asana Importer per importare tutti i progetti Asana in Notion come database.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Visualizzare lo stato di attività e progetti da Asana in Notion aggiungendoli come anteprime collegate

Aggiungere le pagine di Notion alle attività di Asana, in modo che tutti i collaboratori possano accedere facilmente ai documenti

Creare un database con tutti i dettagli del progetto semplicemente incollando il collegato ad Asana in Notion

Limiti di Asana

Alcuni utenti riferiscono di aver trovato difficile implementare Asana in tutto il team e i nuovi utenti devono affrontare una curva di apprendimento ripida

Le modifiche apportate in Asana non vengono aggiornate in Notion in tempo reale. È necessario sincronizzare manualmente i dati per aggiornare le modifiche

Prezzi di Asana

Personale : Free

: Free Starter : 13.49 USD/utente al mese

: 13.49 USD/utente al mese Avanzato : 30.49 USD/utente al mese

: 30.49 USD/utente al mese Enterprise: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Enterprise+: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Asana

G2 : 4.3/5 (9600+ recensioni)

: 4.3/5 (9600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (12300+ recensioni)

6. Slack

via Slack L'integrazione di una piattaforma di messaggistica con Notion semplifica la comunicazione. È possibile utilizzare Slack, di Salesforce, come piattaforma di messaggistica del team per migliorare la comunicazione e la collaborazione.

Offre canali e thread per discussioni di gruppo, messaggistica diretta per comunicazioni individuali e riunioni giornaliere per comunicazioni audio e video.

Da integrare Slack con Notion è possibile ridurre contemporaneamente gli impegni di lavoro e tenere informato il team. I membri del team possono comunicare in tempo reale in Slack e allo stesso tempo accedere alla documentazione dettagliata e alle funzionalità di gestione del team in Notion.

Migliori funzionalità/funzione di Slack

Notifica ai compagni di squadra su Slack quando vengono taggati in un documento di Notion, quando una pagina viene aggiornata o quando viene aggiunta una nuova voce a un database

Aggiungere messaggi Slack a Notion come attività, voci di database o persino nuove pagine

Rispondere ai commenti e aggiornare le autorizzazioni di condivisione per i documenti di Notion dalla console Slack

Aggiungere un link a un messaggio Slack a Notion per generare un'anteprima e aggiornare la conversazione in tempo reale

Limiti di Slack

I flussi di lavoro e l'automazione non sono disponibili nel piano Free

Può essere costoso per i team di grandi dimensioni

Prezzi di Slack

**Gratuito

Pro : $8,75/utente al mese

: $8,75/utente al mese Business +: $15/utente al mese

+: $15/utente al mese Azienda Griglia: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2 : 4.5/5 (32.000+ recensioni)

: 4.5/5 (32.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (23.000+ recensioni)

7. Webex

Webex

Webex di Cisco è una popolare piattaforma di videoconferenza che facilita la comunicazione e la collaborazione virtuale tra organizzazioni e team.

L'integrazione delle sue soluzioni per riunioni, messaggistica e webinar con Notion può promuovere la condivisione delle conoscenze e la trasparenza all'interno del team.

Notion dispone anche di scorciatoie come @notion track e @notion share per eseguire azioni rapide come ottenere un elenco degli aggiornamenti recenti di un database Notion o condividere un documento con altri.

Per le riunioni Webex, è possibile utilizzare uno strumento di terze parti come Zapier o le sue alternative per integrarlo con le API di Notion.

Le migliori funzionalità/funzioni di Webex

Impostazione di un flusso di lavoro automatizzato per creare una nuova pagina Notion per ogni nuova riunione

Aggiungere il bot Notion all'area di lavoro Webex e utilizzarlo per svolgere attività come la condivisione di documenti

Risparmiare tempo con gli scorciatoi specifici di Notion

Limiti di Webex

Non è disponibile un'integrazione diretta tra Webex Meeting e Notion

Anche su servizi di terze parti, Webex offre solo un trigger e nessuna azione

Prezzi di Webex

**Gratuito

Webex Riunione : $14,50/utente al mese

: $14,50/utente al mese Webex Suite : $25/utente al mese

: $25/utente al mese Webex Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Webex

G2 : 4.3/5 (22.700+ recensioni)

: 4.3/5 (22.700+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 6800 recensioni)

8. Forma di carta

Forma di carta

Paperform è un costruttore di moduli online che aiuta le piccole aziende a creare moduli, eseguire sondaggi e progettare quiz. Inoltre, fornisce una delle integrazioni più complete e robuste con Notion.

È possibile sincronizzare le voci dei moduli con un database Notion, costruire un nuovo modulo in base alle proprietà di un database Notion esistente e persino progettare moduli che assomiglino all'interfaccia Notion.

Paperform offre una grande flessibilità: è possibile decidere quali pagine di un'area di lavoro Notion devono essere integrate con Paperform e creare integrazioni private.

Le migliori funzionalità/funzioni di Paperform

Raccogliere pagamenti tramite moduli, poiché Paperform si integra con i gateway di pagamento più diffusi

Aggiungere gli invii dei moduli a Notion come voci del database per monitorare gli invii in tempo reale

Aggiungete moduli ai documenti e alle pagine di Notion e fate in modo che i partecipanti inviino le loro voci

Usare il font "inter" per i moduli che saranno incorporati in Notion, in modo che sia simile al font delle pagine di Notion

Limiti dei moduli cartacei

Paperform non salva gli invii parziali dei moduli

Può essere costoso per le piccole aziende che hanno appena iniziato

Prezzi di Paperform

Essenziale : $29/mese

: $29/mese Pro : $59/mese

: $59/mese Business: $199/mese

Valutazioni e recensioni di Paperform

G2 : 4.5/5 (40+ recensioni)

: 4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (90+ recensioni)

9. Google Drive

via Google Drive Google Drive è un servizio di archiviazione cloud di Google che consente di archiviare i file nel cloud, sincronizzarli tra i vari dispositivi e condividerli con altri.

L'integrazione di Notion con Google Drive consente di portare i documenti, le slide e i fogli di Google direttamente nell'area di lavoro di Notion. In questo modo si crea uno spazio unificato per tutte le informazioni e il team può accedere e collaborare facilmente ai documenti.

È possibile utilizzare servizi di terze parti come Zapier o Integromat per eseguire flussi di lavoro complessi come l'esportazione e il caricamento di nuovi documenti Notion su Google Drive.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Drive

Creare alberi di collegamenti, database o pagine in Notion che fanno riferimento ai file di Google Drive, facilitando l'organizzazione e la ricerca dei documenti da parte del team

Monitoraggio semplice dei progetti collegando i documenti pertinenti a specifiche attività o progetti in Notion

Limiti di Google Drive

L'integrazione diretta di Notion con Google Drive è piuttosto limitata e per un'automazione più avanzata è necessario utilizzare un servizio di terze parti

Ha un limite di dimensione dei file che si possono caricare al giorno

Prezzi di Google Drive

Business Starter : $6/utente al mese

: $6/utente al mese Business Standard : $12/utente al mese

: $12/utente al mese Business Plus : $18/utente al mese

: $18/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Google Drive

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.8/5 (27300+ recensioni)

10. Figma

Figma

Figma (acquisito da Adobe) è uno strumento di progettazione e prototipazione basato su cloud che facilita il lavoro collaborativo sui progetti di interfaccia utente (UI) e di esperienza utente (UX).

È ampiamente utilizzato da designer, team di prodotto e sviluppatori per creare prototipi e idee per soluzioni digitali e modificarli in modo collaborativo.

Da integrare Figma con Notion è possibile aumentare la collaborazione tra team di designer, product manager, ingegneri e addetti al marketing, consentendo a tutti (anche a chi non ha un account Figma) di fornire feedback sul progetto.

Le migliori funzionalità/funzione di Figma

Aggiungete un link Figma a un documento Notion per vedere un'anteprima dal vivo del progetto nel documento, facilitando la revisione del progetto da parte di tutti i membri del team

Collegare i file Figma a specifiche attività, in modo che il team possa fare riferimento e collaborare agli elementi di design associati a ciascuna attività

Creare collegamenti o embed per accedere facilmente ai file di progettazione e ai prototipi direttamente dall'area di lavoro di Notion

Limiti di Figma

Gli embed di Figma sono accessibili solo tramite browser e non tramite l'app desktop

Gli utenti hanno segnalato ritardi quando si lavora con file di progettazione di grandi dimensioni o con artboard multipli

Prezzi di Figma

Starter : Gratis

: Gratis Professionale : $12/mese (fatturati annualmente)

: $12/mese (fatturati annualmente) Organizzazione : $45/mese (fatturati annualmente)

: $45/mese (fatturati annualmente) Azienda: $75/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Figma

G2 : 4.7/5 (1030+ recensioni)

: 4.7/5 (1030+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (700+ recensioni)

Altri strumenti di integrazione per il project management

Sebbene abbiamo esplorato alcune delle principali integrazioni di Notion nella sezione precedente, ne esistono molte altre software di gestione delle attività strumenti che, se integrati con Notion, possono semplificare il project management, i lavori richiesti e l'efficienza operativa complessiva dell'organizzazione.

Ulteriori integrazioni della gestione delle attività con Notion possono migliorare la responsabilità e la trasparenza del team, fornendo a tutti i membri una panoramica degli stati e dei contributi individuali.

Uno di questi strumenti è ClickUp!

ClickUp

ClickUp è un'area di lavoro all-in-one con varie funzionalità, tra cui la gestione del progetto, la comunicazione tra team e la gestione dei documenti.

Notion offre un'opzione di base di "anteprima del collegamento" per aggiungere le attività e i progetti di ClickUp ai documenti di Notion. Per flussi di lavoro più avanzati, utilizzate un servizio di terze parti come Zapier per attivare un flusso di dati bidirezionale tra ClickUp e Notion.

Ad esempio, utilizzando Zapier, è possibile aggiungere ogni nuova voce del database come lista di controllo in ClickUp o creare nuove pagine di Notion per ogni nuovo elemento, evento o attività creato in ClickUp.

Sebbene ClickUp sia una buona opzione di integrazione, è anche una un'ottima alternativa a Notion . ClickUp fornisce uno strumento completo per i documenti e soluzioni avanzate di project management e collaborazione.

visualizzate rapidamente tutte le sottopagine e le relazioni collegate a ClickUp Docs per mantenere l'organizzazione e la connessione dei lavori

Come Notion,

Documenti di ClickUp

consente ai team di creare bellissimi documenti e wiki, collaborare su di essi, impostare flussi di lavoro automatizzati per collegare i documenti ai progetti e altro ancora.

ClickUp offre anche funzioni aggiuntive (e avanzate) come

Lavagne online di ClickUp

e mappe mentali per incoraggiare il brainstorming e funzionalità di collaborazione avanzate come video clip e console di chat, il tutto all'interno dell'area di lavoro di ClickUp.

Con funzionalità/funzione quali prompt predefiniti per vari casi d'uso e accesso mobile, ClickUp AI è anche una degna alternativa a Notion IA .

rendi tutte le informazioni istantaneamente accessibili con ClickUp Universal Search_

La Ricerca Universale di ClickUp

è un'altra funzionalità/funzione che lo distingue. Questa funzione consente di cercare e trovare informazioni in tutte le app integrate con ClickUp dall'interno di ClickUp.

In questo modo si rompono i silos di informazioni e si garantisce un facile accesso ai file per tutti i membri del team. Inoltre, offre risultati di ricerca personalizzati.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Creazione di un'area di lavoro digitale centrale per gestire tutti gli aspetti del vostro lavoro da un'unica finestra

Lavorare in modo più intelligente con ClickUp AI che riepilogherà/riassumerà i contenuti, modificherà i documenti ed eseguirà azioni rapide

Incoraggiate la comunicazione in tempo reale e asincrona del team con strumenti come chat, lavagne, mappe mentali e altro ancora

Utilizzate le funzionalità e i modelli di project management integrati in ClickUp per monitorare lo stato del progetto, misurare gli obiettivi e fare molto di più

Limiti di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo nei piani a pagamento

C'è una curva di apprendimento ripida

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.100+ recensioni)

: 4.7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.900+ recensioni)

Lavorare più velocemente e in modo più intelligente con ClickUp

Avete visto quante utili integrazioni di Notion sono disponibili per facilitare il vostro lavoro. Ma qualcuna di queste vi sembra più facile di ClickUp?

A differenza di Notion, dove è necessario costruire da zero il sistema di project management, il tracker degli obiettivi o il database, ClickUp è dotato di soluzioni integrate (e di un sistema di gestione dei progetti) oltre 1000 modelli ) che rendono facile iniziare e mantenere lo slancio.

Le funzionalità di ClickUp, come gli spazi per i team, le lavagne bianche e le console di chattare, possono aiutare a semplificare le operazioni e migliorare la collaborazione del team .

Siete curiosi di vedere se ClickUp può essere la vostra alternativa a Notion?

