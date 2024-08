10 migliori integrazioni di Figma per migliorare il flusso di lavoro della progettazione nel 2024

Volete semplificare i vostri processi creativi ed evitare di destreggiarvi tra più strumenti di progettazione? Abbiamo quello che fa per voi. Esiste una serie di integrazioni di Figma app che renderanno il lavoro più semplice. Da strumenti di web design a collaborazione del team , queste integrazioni di Figma meritano di essere controllate.

Abbiamo le dieci migliori integrazioni per app Figma che rivoluzioneranno il vostro flusso di lavoro di progettazione, rendendolo più efficiente che mai.

Siete pronti a integrare Figma con altri strumenti del vostro flusso di lavoro per usufruire di tutto il vostro potenziale di progettazione? Cominciamo! 📝

Cosa cercare nelle integrazioni di Figma?

Figma è una delle web app di design più visitate su internet, con oltre 4 milioni di utenti in tutto il mondo e 101 milioni di visualizzazioni al mese. Ma tutto si riduce alla scelta delle giuste integrazioni di Figma per il vostro team.

Cercate la compatibilità con gli strumenti esistenti, la facilità d'uso e la capacità di potenziare il vostro sistemaflusso di lavoro della progettazione* Un'integrazione ideale dovrebbe unirsi senza sforzo all'app Figma, aggiungendo funzioni senza interrompere il flusso di lavoro attuale

Scegliete strumenti che portino efficienza, promuovano la collaborazione e forniscano funzionalità/funzione uniche su misura per risolvere le specifiche sfide di progettazione che il vostro team deve affrontare

Con questo, passiamo alle migliori integrazioni di Figma da prendere in considerazione. ▶️

Le 10 migliori integrazioni Figma da usare nel 2024

Utilizzate ClickUp per gestire in modo efficiente i vostri progetti con oltre 15 visualizzazioni, modelli predefiniti e numerose funzionalità/funzione di collaborazione. Integrazione di Figma con ClickUp unisce due potenti strumenti, fornendo ai team di progettazione e project management quella spinta necessaria alla collaborazione. Fornisce ai team di progettazione un ambiente completo per il monitoraggio dello stato, il feedback e la gestione del team in un unico luogo!

Integrazione ClickUp x Figma elimina il divario tra i designer e il project management team. L'integrazione consente una facile co-progettazione, una comunicazione rapida e molte funzionalità incorporate, come la possibilità di zoomare e scorrere le modifiche.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Possibilità di lavorare su file Figma direttamente su ClickUp usandocollaborazione in tempo realerendendo la comunicazione dei progettisti senza soluzione di continuità

Convertire gli elementi di progettazione in attività realizzabili con facilità. (Date un'occhiata aLe attività di ClickUp per semplificare altri flussi di lavoro)

Lavorate direttamente sulla versione più recente del progetto, poiché ClickUp mantiene la cronologia delle versioni. Dite addio ai file obsoleti

Colmare il divario tra design e project management, poiché l'integrazione di Figma con ClickUp si occupa di diversi aspetti di un progetto

Beneficiare diIl software di project management di ClickUp integrazione con una pletora di altre app nel mondo del design e della produttività

ClickUp è il vostro hub visivo centralizzato per trasformare in modo collaborativo le idee del team in azioni coordinate

Limiti di ClickUp:

Una miriade di funzionalità/funzione comporta una curva di apprendimento ripida

L'integrazione è online quindi la collaborazione offline non è ancora disponibile

Prezzi di ClickUp:

Uso personale: Free Forever per sempre

Free Forever per sempre Piano Unlimited per piccoli team: $7/mese per utente

$7/mese per utente Piano Business per team di medie dimensioni: $12/mese per utente

$12/mese per utente Piano Enterprise per team di grandi dimensioni: ContattoClickUp commerciale *ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)

4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3900+ recensioni)

Pro tip: Controlla alcuni degli altri Integrazioni ClickUp che faranno schizzare alle stelle la vostra produttività. Abbiamo anche elencato le integrazioni di le 16 migliori integrazioni che renderanno la vostra vita lavorativa un gioco da ragazzi.

2. Area di lavoro di Google

via Figma Area di lavoro di Google Integrate Figma con l'area di lavoro di Google per ottimizzare il processo di progettazione e collaborazione. Tutte le app di Google supportano le integrazioni.

Condividete i progetti durante le riunioni utilizzando Google Meet o inviate commenti su $$$a, ma integrate anche i file di progetto in Google Calendar per aiutare i compagni di squadra a prepararsi per una riunione con le risorse giuste.

Questa potente combinazione è vantaggiosa per la progettazione, sviluppo della produttività , operazioni IT o team di marketing.

Funzionalità/funzione migliori:

Collaborazione semplice con il team di progettazione, poiché si lavora con i progetti Figma all'interno dell'area di lavoro di Google

Incorporare i file Figma direttamente in tutte le aree di lavoro di Google, compresi Documenti, Fogli e Slides di Google

Visualizzazione di tutti gli aggiornamenti dei file Figma nell'area di lavoro di Google in tempo reale, senza dover cambiare piattaforma

Limiti:

Gli utenti suggeriscono che non è possibile modificare i progetti dall'area di lavoro di Google; è necessario passare a Figma

La gestione delle autorizzazioni di accesso ai file è complessa se si ha un team numeroso

Prezzi dell'area di lavoro di Google:

Business Starter: $6 per utente al mese

$6 per utente al mese Business Standard: $12 per utente al mese

$12 per utente al mese Business Plus: $18 per utente al mese

$18 per utente al mese Piano Enterprise: Per i prezzi è necessario contattare il team commerciale

Area di lavoro di Google valutazioni e recensioni:

G2: 4,6/5 (40.000+ recensioni)

4,6/5 (40.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (15.000+ recensioni)

3. Confluence e Figma

via Figma x Confluence Figma per Confluence combina il sistema collaborativo progettazione grafica di Figma con le funzionalità di documentazione e di lavoro di gruppo della piattaforma Confluence di Atlassian.

La funzionalità/funzione Smart Link supporta una visualizzazione completamente incorporata che sembra una pagina continua. Non è mai necessario abbandonare il flusso di lavoro per apportare modifiche.

L'integrazione Confluence X Figma è una scelta intelligente per i team di progettazione creativa che lavorano con il reparto marketing e per gli autori di contenuti che lavorano internamente o come freelance.

Le funzionalità/funzione migliori:

Incorporare i progetti Figma direttamente nelle pagine di Confluence

Lavorare con più membri del team su un progetto simultaneamente sulle pagine di Confluence

Sfruttare le stesse funzionalità di controllo della versione di Figma di Confluence, in modo da non dover passare da una piattaforma all'altra per le modifiche

Gestire le impostazioni delle autorizzazioni di Confluence che si applicano anche ai progetti Figma incorporati, in modo che solo gli utenti autorevoli visualizzino e modifichino i file di progettazione

Limiti:

Alcuni utenti suggeriscono che alcune funzionalità/funzione di Figma non sono ancora disponibili sulle pagine di Confluence

Entrambi i servizi sono fatturati separatamentepotrebbe far lievitare i costi per le piccole aziende, a seconda dell'utilizzo: le tariffe mensili possono superare i 100 dollari

Prezzi di influenza:

Gratuito: $0 per utente al mese

$0 per utente al mese Standard: $6,05 per utente al mese

$6,05 per utente al mese Premium: $11,55 per utente al mese

$11,55 per utente al mese Enterprise: Fatturato annualmente; contattare il team commerciale di Atlassian

Confluence valutazioni e recensioni:

G2: 4.1/5 (3.600+ recensioni)

4.1/5 (3.600+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.000+ recensioni)

4. Notion e Figma

via Integrazione di Figma Notion Integrazione di Figma con Notion, per incorporare progetti, cornici e prototipi Figma direttamente nelle pagine di Notion. Questa integrazione permette ai team di consolidare le risorse di progettazione e di documentazione del progetto all'interno di un'area di lavoro coesa.

Sia che si tratti di un designer web questo ambiente unificato semplifica l'accesso ai lavori di progettazione più importanti per un web designer, un grafico, un project manager o uno sviluppatore.

Le funzionalità/funzione migliori:

Incorporamento di file Figma, cornici e prototipi direttamente nelle pagine di Notion

Collaborazione in tempo reale su Notion: un gioco da ragazzi per i team più impegnati

Lavorare direttamente sui progetti più recenti incorporati in Figma all'interno di Notion, poiché mantiene la versione di Figma

Collaborazione trasversale tra designer, sviluppatori e altri membri del team, che favorisce una maggiore coesione tra i membri del teamflusso di lavoro* Mostrare al team prototipi interattivi creati in Figma direttamente all'interno di Notion

Limiti:

Integrazione di Figma con Notion attualmente offre accesso in sola lettura

Gli utenti hanno segnalato che alcune funzionalità/funzione avanzate di prototipazione non sono accessibili all'interno del progetto incorporato in Notion

Notion prezzo:

Free: $0 per utente al mese

$0 per utente al mese Plus: $10 per utente al mese

$10 per utente al mese Business: $18 per utente al mese

$18 per utente al mese Enterprise: Richiedi una demo al team commerciale di Notion

Notion valutazioni e recensioni:

G2: 4.7/5 (4.800+ recensioni)

4.7/5 (4.800+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.900+ recensioni)

Pro Tip: Se siete un web designer, è fondamentale che il vostro design sia corretto e che siate sempre al passo con il processo di sviluppo del sito web. Si consiglia di consultare Il modello di sviluppo del sito web di ClickUp per superare le vostre attività!

5. Gitlab

via Figma x Gitlab L'integrazione di Figma con Gitlab è una soluzione di collaborazione e controllo delle versioni che consente a designer e sviluppatori di lavorare insieme su progetti di design all'interno della piattaforma Gitlab senza soluzione di continuità.

Questa integrazione stabilisce una connessione tra le pipeline di Gitlab e gli eventi CI/CD con attività per monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale. In questo modo i project manager ricevono aggiornamenti immediati sulle modifiche al codice, sullo stato attuale delle build e sullo stato delle distribuzioni.

Funzionalità/funzione migliori:

Lavorare sullo stesso file di progettazione contemporaneamente agli altri membri del team, poiché l'integrazione di Figma con Gitlab consente la collaborazione in tempo reale

Monitoraggio delle modifiche apportate ai file di progettazione, per cui è possibile visualizzare la cronologia delle versioni e apportare modifiche a piacimento

Memorizzare risorse di progettazione come i file Figma e i componenti di progettazione, direttamente nei repository di Gitlab

Generare specifiche di progettazione e risorse direttamente da Figma, a cui gli sviluppatori accedono all'interno di Gitlab

Associare le attività di progettazione a quelle di sviluppo, grazie al sistema di monitoraggio dei problemi di Gitlab collegato ai progetti Figma

Limiti:

Gli utenti suggeriscono che l'integrazione tra Figma e Gitlab manca di alcune funzionalità/funzioni avanzate di collaborazione per la progettazione

Coloro che non conoscono Figma o Gitlab sperimenteranno una curva di apprendimento nell'utilizzo dell'integrazione

Gitlab prezzo:

Free: $0 per utente al mese

$0 per utente al mese Premium: $29 per utente al mese

$29 per utente al mese Ultimate: $99 per utente al mese

Gitlab valutazioni e recensioni:

G2: 4.5/5 (700+ recensioni)

4.5/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1.000+ recensioni)

6. Dropbox e Figma

via Figma x Dropbox Figma per Dropbox è stato progettato per agevolare un flusso di lavoro più fluido per i team creativi. Connettete i vostri account Figma direttamente a Dropbox e gestite tutti i file lì.

L'integrazione prevede il controllo della versione e la collaborazione all'interno dell'ambiente Figma. I progetti si aggiornano automaticamente, come una tela dal vivo, semplificando la comunicazione.

Con questa integrazione è possibile accedere facilmente ai file di progettazione archiviati in Dropbox e farne un hub centrale per tutte le risorse di progettazione.

Le migliori funzionalità/funzione:

Modificare e commentare i file di progettazione contemporaneamente al team utilizzando le funzionalità di collaborazione in tempo reale di Figma integrate con Dropbox

Accesso alle versioni precedenti dei file archiviati in Dropbox

Semplificare la gestione delle risorse e delle attività collegandosi direttamente alle cartelle di Dropbox, riducendo la necessità di duplicare i file o di importare manualmente le risorse

Usufruite della robusta funzionalità di Dropboxfunzionalità/funzione di sicurezza di Dropboxche garantisce la sicurezza dei vostri file di progetto

Utilizzo dell'accesso basato sul web di Figma e Dropbox, per facilitare l'accesso multipiattaforma da diversi dispositivi e posizioni

Limiti:

Dropbox ha dei limiti di dimensione dei file nei piani Free e Basic, pertantol'acquisto di una sottoscrizione premium aumenta i costi

L'integrazione si basa sullo spazio di archiviazione cloud di Dropbox e qualsiasi problema con il servizio di Dropbox interrompe il flusso di lavoro della progettazione

Prezzi di Dropbox:

Essenziale: 22 dollari al mese

22 dollari al mese Business: $24 per utente al mese

$24 per utente al mese Business Plus: $32 per utente al mese

Valutazioni e recensioni su Dropbox:

G2: 4.4/5 (20.000+ recensioni)

4.4/5 (20.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (21.000+ recensioni)

7. Pendo e Figma

via PendoFigma per Pendo è un'integrazione che migliora l'esperienza dell'utente e l'efficienza del sistema processo di progettazione di qualsiasi progetto. Questa integrazione consente di incorporare wireframe e prototipi direttamente in una guida Pendo.

L'integrazione di Pendo con Figma consente ai team di sviluppo prodotto di collegare direttamente i feedback degli utenti alle attività, di visualizzare i percorsi degli utenti e di dare priorità alle funzionalità/funzione in base alle reali esigenze degli utenti. Questa collaborazione semplifica lo sviluppo e porta a un processo di sviluppo del prodotto più rapido e di maggior impatto.

Funzionalità/funzione migliori:

Posizionare i prototipi di progettazione in Pendo, dove gli utenti hanno maggiori probabilità di interagire con essi e aumentare le valutazioni

Utilizzo dei dati di utilizzo e comportamentali di Pendo; questa integrazione consente un miglior traguardo delle guide, dove il feedback è significativo e specifico

Integrazione di qualsiasi tipo di file di design o prototipo Figma, indipendentemente dalle impostazioni di condivisione del file in Pendo

Limiti:

Il fileFigma è disponibile solo per l'uso con Pendo Guidancecioè non può essere utilizzata con altri aspetti o funzioni di Pendo

È possibile aggiungere solo un'integrazione Figmaa ogni guida di Pendo Pendo prezzi :

Piano Free

Piano di crescita per una singola app web o mobile: prezzo personalizzato

Piano Portfolios per app web o mobile illimitate: prezzo personalizzato

Pendo valutazioni e recensioni:

G2: 4,4/5 (1.300+ recensioni)

4,4/5 (1.300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (212+ recensioni)

8. Integrazione dei produttori

via Figma x Maker Volete utilizzare i disegni di Figma per creare pagine web dinamiche? Maker ve lo fa fare! Questo strumento è ideale per creare e personalizzare i contenuti di landing page, pagine di produttività o post di blog. Salutate il miglioramento del coinvolgimento degli utenti e delle valutazioni di conversione!

Aggiungendo un collegamento a un file Figma nell'editor di Maker, il motore Figma-to-web integrato converte automaticamente i disegni in pagine web che sono completamente reattive e modificabili all'interno della piattaforma Maker.

Le migliori funzionalità/funzioni:

Conversione dei progetti Figma in pagine web completamente modificabili e reattive in pochi minuti con l'integrazione di Maker

Modifica dei layout importati nell'editor drag-and-drop di Maker

Mantiene i livelli, i gruppi e gli elementi nella stessa struttura del file Figma

Limiti:

Gli utenti hanno segnalato che la mancanza di colori globali rende difficile personalizzare i file, con un impatto sulla flessibilità del design

Maker prezzo:

Contattare Maker per i prezzi

Maker valutazioni e recensioni:

G2: 4.5/5 (32.000+ recensioni)

4.5/5 (32.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (23.000+ recensioni)

9. Asana e Figma

via Asana Integrare Figma con Asana per consentire ai team di ideare, creare, testare e distribuire progetti migliori mantenendo attività strutturate in Asana.

Il widget di Asana in Figma e FigJam consente di collegare Asana a un'altra piattaforma i progetti e le attività di Asana nel canvas per la discussione e convertire i messaggi in attività di Asana. Incorporare i progetti Figma nei progetti Asana per fornire aggiornamenti in tempo reale e ridurre i costi di gestione dei file.

Funzionalità/funzione migliori:

Incorporare i progetti Figma in Asana e ottenere gli aggiornamenti dei file di progettazione in tempo reale all'interno di Asana

Modifica delle attività di Asana e visualizzazione di informazioni dettagliate all'interno di Figma, semplificando la gestione dei filela gestione delle attività* Convertire gli Stickies creati in Figma o nei file FigJam in attività di Asana, aiutando a tradurre le sessioni di brainstorming in elementi attuabili

Limiti:

La curva di apprendimento è ripida per chi è alle prime armi con Asana o Figma

Alcuni utenti hanno suggerito che l'integrazione potrebbe non soddisfare i requisiti di flusso di lavoro specifici o unici di alcuni team

Asana prezzo:

Basic: Free

Free Premium: $10,99/mese per utente

$10,99/mese per utente Business: $24,99/mese per utente

$24,99/mese per utente Enterprise: Contattare il team commerciale di Asana per conoscere i prezzi

Asana valutazioni e recensioni:

G2: 4,3/5 (9.500+ recensioni)

4,3/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (12.000+ recensioni)

10. Avocode e Figma

via Figma x Avocode Avocode, una potente piattaforma design-to-code, semplifica la traduzione dei progetti Figma in codice, snellendo la collaborazione e garantendo un flusso di lavoro più efficiente ed efficace.

Consente ai team di colmare il divario tra progettazione e sviluppo, semplificando la loro vita.

L'integrazione di Avocode con Figma aiuta a creare progetti pronti per lo sviluppo, consentendo ai designer di fare le loro cose mentre gli sviluppatori hanno accesso a file aggiornati. Il design-to-code non è mai stato così facile!

Le funzionalità/funzione migliori:

Esportazione dei progetti Figma direttamente in Avocode, dove gli sviluppatori possono accedere alle risorse di progettazione, generare snippet di codice e ispezionare gli elementi di progettazione

Possibilità per gli sviluppatori di ispezionare i progetti alla perfezione dei pixel, ad esempio misurando le distanze, ottenendo i codici dei colori ed esaminando gli stili e le dimensioni dei font

Accedere alle ultime modifiche del progetto in Avocode utilizzando il controllo di versione di Avocode: progettisti e sviluppatori aggiorneranno in Figma

Esportazione di CSS, Swift, Android XML e altri frammenti di codice direttamente da Avocode

Limiti:

Se il vostro flusso di lavoro prevede l'utilizzo di altri strumenti oltre a Figma, l'integrazione con Avocode offre funzioni limitate

Avocode può avere una curva di apprendimento per i nuovi utenti, soprattutto se non hanno familiarità con gli strumenti per il trasferimento del progetto e la generazione del codice

Avocode prezzo:

Contattare Avocode per i prezzi

Avocode valutazioni e recensioni:

G2: 4.1/5 (20+ recensioni)

Siete pronti a utilizzare le migliori integrazioni di Figma per aumentare il vostro flusso di lavoro?

Questo è l'elenco delle migliori integrazioni Figma per il vostro team di progettazione per lavorare in modo coeso!

La chiave è capire le vostre esigenze e integrare perfettamente questi strumenti nel vostro flusso di lavoro per un percorso di progettazione più efficiente. Mentre valutate queste opzioni, ricordate che la vera magia avviene quando trovate una soluzione unificata che semplifica piuttosto che complicare. È qui che ClickUp brilla.

ClickUp non è solo un'integrazione, ma uno strumento completo che ottimizza il percorso di progettazione dall'inizio alla fine. Grazie alla collaborazione in tempo reale, al controllo delle versioni e al project management completo, ClickUp ridefinisce le possibilità del vostro flusso di lavoro.

Siete pronti a migliorare il vostro flusso di lavoro con ClickUp? ClickUp ? rendiamo il vostro viaggio nel design produttivo e straordinario.