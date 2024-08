Il meglio del design collaborativo: 10 migliori alternative a Figma nel 2024

Figma è il gioiello della corona del mondo del design: le sue opzioni per la progettazione collaborativa, la prototipazione realistica e la grafica vettoriale lo rendono una scelta obbligata per molti professionisti. Da lavagne online a cornici precaricate, Figma semplifica il processo di co-creazione e fa risparmiare tempo.

Sebbene Figma sia indubbiamente uno dei migliori collaborazioni di progettazione e prototipazione sul mercato, non è l'unica, e in più ha i suoi difetti. Alcuni utenti lo trovano troppo complicato, mentre altri pensano che sia troppo costoso per quello che offre.

Qualunque sia il motivo che vi spinge a cercare un'alternativa a Figma, ci sono molte opzioni che vi possono aiutare a migliorare la vostra progettazione. In questo articolo vi presenteremo le 10 migliori alternative a Figma, ne discuteremo i pro e i contro e vi aiuteremo a trovare la soluzione migliore per i vostri flussi di lavoro.

Cos'è Figma e Da fare per la progettazione collaborativa?

Figma è una popolare piattaforma di progettazione che consente di creare progetti vivaci, prototipi e disegni vettoriali per vari scopi. Vanta layout automatici, opzioni di personalizzazione, funzionalità/funzione di automazione e integrazioni che semplificano i processi creativi.

via Figma I Teams scelgono spesso Figma per le sue funzioni collaborative che supportano i membri del team che operano da remoto. Il processo funziona grazie a FigJam, la lavagna digitale di Figma per il brainstorming, la creazione di diagrammi, la discussione di idee, lo sviluppo di strategie di progettazione e le riunioni.

Ogni persona ha il proprio cursore, il che evita la confusione e garantisce che ogni mossa sia tenuta in conto. Lasciate commenti, reagite alle idee, invitate persone di altri team a partecipare e personalizzate le vostre lavagne online in base ai vostri progetti. ✨

Quali funzionalità/funzione cercare nelle alternative a Figma?

Il mercato pullula di app e piattaforme che si presentano come eccellenti alternative a Figma. Per fare la scelta giusta, ricercate queste caratteristiche:

Opzioni di collaborazione : La piattaforma deve consentire di utilizzare lavagne online, di prendere appunti, di lasciare commenti e di effettuare modifiche in tempo reale per mantenere il team unito e partecipe delle più piccole modifiche al progetto Modelli: Dovrebbe offrire modelli predefiniti perdesign grafico, costruzione di portfolios,creazione di linee guida per il marchiorevisione dei progetti, personalizzazione dei loghi, ecc. Design project management: Lo strumento deve consentire di suddividere i progetti in attività, aggiungere assegnatari e scadenze, impostare priorità, monitorare lo stato di avanzamento e garantire consegne puntuali Scalabilità: Deve essere in grado di supportare le crescenti esigenze di progettazione dell'azienda e le funzionalità/funzione necessarie per creare prototipi e gestire progetti complessi Personalizzazione: La piattaforma deve essere in grado di offrire funzionalità/funzione che consentano di creare progetti unici in linea con gli obiettivi dell'azienda e le richieste dei client Interfacce utente incentrate sugli strumenti di progettazione: Un'alternativa a Figma dovrebbe avere una funzionalità di drag-and-drop per aggiungere rapidamente ai progetti, un designer di affinità e strumenti di collaborazione per connettere team trasversali

10 Migliori alternative a Figma nel 2024

Dopo aver analizzato decine di strumenti di progettazione collaborativa, abbiamo selezionato i 10 migliori e ne abbiamo descritto le funzionalità/funzioni principali, i pro e i contro. Date un'occhiata all'elenco per trovare la soluzione giusta e permettere al vostro team di esprimere la propria creatività senza limiti. 🖌️

Utilizzare le lavagne online di ClickUp per collaborare e fare brainstorming con i team in tempo reale

ClickUp è un'applicazione di di attività e project management **Non tutti conoscono le funzionalità/funzione che lo rendono una delle migliori alternative a Figma. Alcune di queste includono la collaborazione, il piano di progetto, l'organizzazione e il monitoraggio, guadagnandosi un posto nell'elenco.

La piattaforma è incentrata sul lavoro di squadra e viene fornita con i preferiti dei designer Lavagne online di ClickUp . Questo tela digitale consente di liberare il proprio lato artistico e di collaborare con i colleghi per sviluppare le migliori soluzioni di design. Brainstorming, discussione, commenti e connessione di idee con la sua ricca barra degli strumenti di modifica. Collaborate con i vostri colleghi in tempo reale e assicuratevi di non perdere nemmeno un aggiornamento.

Avete bisogno di uno splendido design ma non volete partire da zero? I modelli ClickUp vi permettono di raggiungere più velocemente i vostri obiettivi grazie a sezioni già pronte (ma personalizzabili). Si consiglia di utilizzare Modelli di lavagna online per la massima libertà creativa, ma si può scavare in La libreria di modelli di ClickUp con oltre 1.000 altre opzioni. Project management del progetto può essere impegnativa, ma ClickUp la rende un gioco da ragazzi: suddividete i progetti in attività, assegnatele ai vostri collaboratori e guardate i vostri progetti prendere vita pezzo per pezzo.

Con ClickUp, la gestione dei progetti può essere un'impresa ardua si integra con oltre 1.000 piattaforme è possibile potenziare le funzioni e centralizzare i processi senza alcuno sforzo. Inoltre, è disponibile sia con un piano gratuito (che offre diverse funzionalità/funzione chiave) sia con un utile modello di prezzo dipendente dalle dimensioni e dalle esigenze del team.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Infinite lavagne online per facilitare la collaborazione e il brainstorming

Moduli di ClickUp per raccogliere richieste di progettazione e feedback

Visualizzazione della chat per discussioni istantanee

Modelli di facile progettazione

ClickUp Dashboard per visualizzare i flussi di lavoro della progettazione

Disponibile su dispositivi mobili e desktop

Altamente scalabile

oltre 1.000 integrazioni

Correzione di bozze per una rapida approvazione dei progetti

Limiti di ClickUp

La personalizzazione in base alle esigenze del team può richiedere un certo tempo

L'app per dispositivi mobili ha funzionalità/funzione limitate

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contatto per i prezzi *Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.500+ recensioni)

: 4.7/5 (8.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. Freehand by InVision

Via: InVision Migliorate le vostre capacità di progettazione con Freehand di InVision, un prodotto di altissimo livello piattaforma di collaborazione visiva che mantiene il team allineato.

Freehand è un Intelligent Canvas adatto al brainstorming, alla discussione di idee e al lavoro sui progetti. Il canvas ha tre componenti che lavorano insieme per semplificare i processi:

Oggetti intelligenti: Oggetti contenenti dati con la possibilità di interagire con altri oggetti sul canvas Connettori: Collegano gli oggetti e consentono di automatizzare i flussi di lavoro Integrazioni bidirezionali: Consentono di connettersi a mano libera e di garantire che nessuna modifica sull'area di lavoro vada persa

Freehand vanta anche opzioni avanzate di project management: trascinate le schede delle persone per assegnare le attività, utilizzate i connettori per gestire la capacità e sfruttate le visualizzazioni multiple per osservare i progetti da diverse prospettive.

Funzionalità/funzione chiave come Leaderboard, Buzzers e Spinners e Flip Cards alimentano la collaborazione del team e rendono il lavoro divertente. 🥰

Le migliori funzionalità/funzioni di Freehand by InVision

Canva intelligente

Design drag-and-drop

Visualizzazioni multiple

Strumenti per il coinvolgimento dei team

Limiti di Freehand by InVision

Il lavoro su tele di grandi dimensioni può essere laggoso

Mancanza di opzioni avanzate di modifica

Prezzi di Freehand by InVision

**Gratis

Pro : $4/mese per utente

: $4/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Freehand by InVision valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (300+ recensioni)

: 4.3/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (meno di 5 recensioni)

3. Corniciatore

Via: Framer Volete progettare siti web visivamente accattivanti e funzionali? Framer è la soluzione giusta! 💪

Uno dei motivi per cui Framer è così popolare sono le sue opzioni di design e layout. Scegliete uno dei layout preimpostati o esprimete la vostra creatività attraverso la tela libera della piattaforma.

Se avete terminato il vostro lavoro in Figma, sarete felici di sapere che potete semplicemente copiare e incollare i vostri progetti in Framer e continuare a lavorarci.

Utilizzate i breakpoint di Framer per garantire che il vostro sito web lavori senza problemi su qualsiasi dispositivo. Le ampie opzioni di posizionamento senza codice consentono di personalizzare barre di navigazione, badge, barre laterali e altri elementi per creare un sito web in linea con i requisiti del client.

Date vita al vostro sito web con animazioni di apparizione e scorrimento e personalizzate ogni componente per attirare i visitatori. Framer vanta solide funzionalità SEO e di performance, ed è molto più di un semplice sito web strumento di web design .

Create metadati, usate tag semantici e vedete come il vostro sito web si posiziona nei motori di ricerca con questo strumento di progettazione.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Framer

Costruttore di siti web senza codice

Opzioni avanzate di design e layout

Integrazione perfetta con Figma

Funzionalità SEO e di performance

Limiti di Framer

Nessuna personalizzazione delle categorie

Bug occasionali

Prezzi di Framer

gratuito : Mini

Mini Mini : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Basic : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Pro: $30/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Framer valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (80+ recensioni)

: 4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (15+ recensioni)

4. UXPin

Via: UXPin Con le sue potenti opzioni per la prototipazione, la progettazione UX e UI, il wireframing e i mockup, UXPin è il cremè da le cremè delle app di design. 🎩

Una delle sue funzionalità/funzione di spicco è UXPin Merge, con la quale è possibile progettare utilizzando React e garantire la coerenza di tutto il progetto. Questa opzione consente di utilizzare gli stessi componenti per la progettazione e lo sviluppo: tutto quello che dovete fare è scegliere la fonte degli elementi dell'interfaccia utente e costruire prototipi che corrispondano perfettamente al prodotto finale.

Come altre piattaforme, UXPin consente di creare sistemi di progettazione da zero. Ma è anche possibile importare modelli da Material Design o Bootstrap o sincronizzare una libreria di sistemi di progettazione esistente, aumentando la produttività e semplificando i processi.

Questa alternativa a Figma privilegia la collaborazione: condividete il vostro lavoro con altri per ottenere feedback o approvazione in pochi clic e lavorate sui vostri progetti in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzione di UXPin

Supporta l'intero processo di progettazione

UXPin Merge per la coerenza nello sviluppo del prodotto

Strumenti avanzati del sistema di progettazione

Facile da usare per la collaborazione

Limiti di UXPin

Problemi occasionali di salvataggio automatico in tutta l'app web

Documentazione limitata per alcuni problemi legati al flusso di lavoro

Prezzi di UXPin

**Gratuito

Avanzato : $29/mese per editor

: $29/mese per editor Professionale : $69/mese per editor

: $69/mese per editor Azienda : $119/mese per editor

: $119/mese per editor Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di UXPin

G2 : 4.2/5 (100+ recensioni)

: 4.2/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (20+ recensioni)

5. Schizzo

Via: Schizzo Se siete utenti macOS a caccia di una piattaforma di progettazione funzionale, non cercate oltre Sketch!

La piattaforma presenta un'interfaccia drag-and-drop con barre degli strumenti e scorciatoie personalizzabili, supporto per la Touch Bar e controllo ortografico integrato per facilitare il lavoro.

Sketch è nato come piattaforma di editing vettoriale e vanta ancora opzioni come gli operatori matematici stenografici e la modifica senza sforzo di bordi multipli, rendendo più semplice il processo di progettazione.

La piattaforma è dotata di un canvas infinito dove il team può discutere le idee in tempo reale. Non riuscite a trovare l'ispirazione? Utilizzate i modelli e gli artboard come punti di partenza!

I simboli responsivi con Smart Layout rendono il vostro lavoro più fluido: create un componente, riutilizzatelo in seguito e assicuratevi che i simboli si ridimensionino automaticamente per adattarsi al contenuto.

Passate dalle idee alla realtà con gli strumenti di prototipazione della piattaforma: usate gli Overlay e un'interfaccia utente dedicata per testare i vostri progetti e vedere come appaiono sul vostro Mac o iPhone con questa alternativa a Figma.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sketch

Nativo di macOS

Tela infinita

Centinaia di modelli e artboard

Strumenti avanzati di prototipazione

Limiti di Sketch

Disponibile solo su macOS

Opzioni di plugin al limite

Prezzi di Sketch

Standard : $10/mese per editor

: $10/mese per editor Business : $20/mese per editor

: $20/mese per editor Licenza solo Mac: $120 per licenza

Valutazioni e recensioni di Sketch

G2 : 4.5/5 (1.100+ recensioni)

: 4.5/5 (1.100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (750+ recensioni)

6. Siter

Via: Siter.io La prima cosa che noterete di Siter è la sua intuitiva interfaccia: la barra degli strumenti sul lato sinistro dello schermo vi permette di accedere a decine di opzioni con uno o due clic.

Con Siter è possibile organizzare i livelli in gruppi per facilitare la navigazione. È possibile bloccare, nascondere e spostare i gruppi per mantenere il contorno desiderato e prevenire la confusione.

La piattaforma offre migliaia di icone preconfezionate per il vostro sito web, ma vi permette anche di costruire il vostro sistema di design. È possibile:

Personalizzare i collegamenti e le opzioni del sito web

Aggiungere decorazioni accattivanti per rendere la pagina più vivace

Salvare e riutilizzare gli stili dei font e i colori nelle varie pagine per garantire la coerenza

Grazie alla collaborazione in tempo reale, i membri del team possono lavorare insieme anche se non si trovano nella stessa stanza (o nello stesso stato o continente!).

Se avete già iniziato il vostro progetto in Figma, sarete felici di sapere che Siter ha un plugin che vi permette di importarlo senza bisogno di codice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Siter

Interfaccia familiare e facile da usare rispetto alle principali alternative di Figma

Ordina i livelli in gruppi per rendere più efficienti i progetti di web design o creativi

Supporta le importazioni da Figma

Collaborazione in tempo reale tra i team

Limiti di Siter

Opzioni di modelli limitate

Non esiste una vera e propria versione gratuita e ha un prezzo mensile più alto rispetto a piattaforme simili

Prezzi di Siter

Personale : $12/mese per un compagno di squadra

: $12/mese per un compagno di squadra Professionale : $19/mese per un massimo di cinque compagni di squadra

: $19/mese per un massimo di cinque compagni di squadra Agenzia: $39/mese, compagni di squadra illimitati

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Siter valutazioni e recensioni

Trustpilot : 4.6/5 (20+ recensioni)

: 4.6/5 (20+ recensioni) AlternativeTo: 5/5 (meno di 5 recensioni)

7. Moquette

Via: Moquette Prima di presentare il vostro sito web al mondo, dovete creare wireframe e prototipi per assicurarvi che tutto sia perfetto. Moqups è la piattaforma ideale per questo: vi aiuta a visualizzare e rivedere i progetti dei siti web.

La piattaforma consente di creare wireframe direttamente dal browser. Utilizzate l'interfaccia drag-and-drop per spostare gli elementi e creare il layout perfetto.

Moqups offre un'impressionante libreria di Icone, impostazioni, widget e forme intelligenti da utilizzare sul vostro sito web. Utilizzate estensori e connettori di diagrammi per creare diagrammi e diagrammi di flusso. Ci sono anche centinaia di opzioni di font tra cui scegliere e l'integrazione con Google Fonts ne apre le porte a molte altre.

La piattaforma presenta una funzionalità/funzione di lavagna online in cui i vostri team può collaborare aggiungere file, elaborare strategie, fornire e ricevere feedback e visualizzare i progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Moqups

Interfaccia drag-and-drop

Supporta la creazione di diagrammi e diagrammi di flusso

Lavagna online

Ricca libreria di risorse

Limiti di Moqups

Non può essere usato offline

Caricamento delle pagine occasionalmente più lento

Prezzi di Moqups

**Gratuito

Solo : $9/mese per postazione

: $9/mese per postazione Teams : $15/mese per cinque postazioni

: $15/mese per cinque postazioni Unlimited: $40/mese per postazioni illimitate

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Moqups valutazioni e recensioni

G2 : 4.2/5 (90+ recensioni)

: 4.2/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (20+ recensioni)

8. Penna

Via: Penna Non volete preoccuparvi della compatibilità con le piattaforme, dei piani tariffari costosi e dell'installazione di software pesanti? Date un'occhiata a Penpot, un software open-source basato sul web per la prototipazione e la progettazione di siti web. 😍

Penpot utilizza grafica vettoriale scalabile (SVG), quindi potete dimenticarvi dei problemi di formattazione. Con Penpot è possibile:

Accelerare i flussi di lavoro con componenti riutilizzabili

Creare interfacce flessibili in linea con gli standard CSS

Caricare i font desiderati per la massima personalizzazione

Definite trigger e azioni per dare vita ai vostri progetti, generate transizioni accattivanti e sfruttate i vantaggi di una tela infinita per dare sfogo alla vostra immaginazione.

Se volete evitare distrazioni, usate la modalità Focus per selezionare gli elementi su cui volete lavorare e nascondere il resto.

Penpot supporta la collaborazione in tempo reale, con opzioni di condivisione interna delle presentazioni, commenti ed esportazione di oggetti e file per condividerli con collaboratori esterni.

Le migliori funzionalità/funzione di Penpot

Open-source e basato sul web

Basato su SVG

Modalità Focus favorevole alla produttività

Opzioni di condivisione dei file a portata di mano

Limiti di Penpot

L'interfaccia può talvolta presentare problemi

Nessuna modalità scura

Prezzi di Penpot

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Penpot

G2 : 4.5/5 (10+ recensioni)

: 4.5/5 (10+ recensioni) Caccia al prodotto: 4.9/5 (80+ recensioni)

9. Corel Vector (Gravit Designer Pro)

Via: CorelDRAW Corel Vector, precedentemente noto come Gravit Designer Pro, è un'app di grafica vettoriale basata sul Web. Può essere utilizzata praticamente per qualsiasi progetto di grafica e design, dalla creazione di loghi a materiali di marketing, mockup di design e siti web.

La piattaforma è nota per le sue opzioni di modifica vettoriale. Create forme geometriche senza sforzo utilizzando primitive di forma intelligenti con punti di controllo magici. Utilizzate gli strumenti Penna, Coltello, Bezigon e Lazo per manipolare i percorsi vettoriali. Utilizzate gli angoli vivi e gli strumenti vettoriali a mano libera per il massimo controllo del design.

Oltre alla funzionalità/funzione intuitiva, vale la pena menzionare che è possibile lavorare con questo strumento online e offline.

Con una ricca tavolozza di colori, oltre 35 effetti e regolazioni non distruttive e un supporto esteso per i formati di file, Corel Vector può aiutarvi a raggiungere nuovi traguardi nel design.

Le migliori funzionalità di Corel Vector

Modalità online e offline

Interfaccia intuitiva

35+ effetti e regolazioni dal vivo e non distruttivi

Potenti opzioni di manipolazione vettoriale

Limiti di Corel Vector

Nessun piano Free

Non tutti hanno gradito le modifiche dopo il rebranding

Prezzi di Corel Vector

69,99 dollari/anno

Valutazioni e recensioni di Corel Vector

Alternativa a: 3.2/5 (20+ recensioni)

10. Lunaticità

Via: La follia Se volete un'app di progettazione azionata dall'IA con opzioni avanzate, impazzirete per Lunacy!

La piattaforma offre le opzioni che ci si aspetta da un'applicazione di qualità design collaborativo collaborazione in tempo reale, lasciando commenti, variabili di colore e prototipazione senza sforzo.

Ma Lunacy fa un ulteriore passaggio e offre alcune opzioni esclusive. È disponibile una ricca libreria grafica integrata con oltre 1.000.000 di icone, 70.000 illustrazioni e 140.000 foto: troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro.

È inoltre possibile utilizzare le opzioni che fanno risparmiare tempo completando attività ripetitive. Provate l'IA Background Remover, l'IA Avatar Generator e l'IA Upscaler e lasciate che facciano i lavori più banali.

Utilizzate l'albero dei livelli Smart per disabilitare i livelli che non vedete, regolare automaticamente i colori delle forme e aggiornare automaticamente il contenuto generato!

Le migliori funzionalità/funzioni di Lunacy

Estesa libreria grafica incorporata

Assassini di routine

Albero dei livelli intelligente

Aggiornamenti automatici del contenuto generato

Limiti di lunaticità

Alcuni utenti menzionano di essere stati disconnessi di tanto in tanto

Potrebbero essere utilizzate più estensioni

Prezzi di Lunacy

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Lunacy

G2 : 4.4/5 (20+ recensioni)

: 4.4/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

Migliora il tuo gioco di design con le giuste alternative Figma

Le alternative a Figma elencate vi permettono di liberare la vostra creatività con potenti funzionalità/funzione per progettare siti web, app, loghi e altre produttività creative.

Se desiderate una piattaforma che supporti la collaborazione creativa e offra solide opzioni di project management, vi raccomandiamo di iscriversi a ClickUp !