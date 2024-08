Quadri di gestione del prodotto: Tecniche per una strategia di successo

In termini di tecnologia, viviamo in tempi esponenziali. Ciò significa che ogni volta che battiamo le palpebre c'è una nuova invenzione che ci semplifica la vita.

E dobbiamo ringraziare i responsabili della produttività. 👊

Come responsabile della produttività il vostro compito è quello di fare da tramite tra gli ingegneri e i consumatori. Il vostro compito è raccogliere informazioni su ciò che i clienti desiderano di più, sia che si tratti di un nuovo prodotto o di una nuova funzionalità/funzione di un prodotto esistente, e comunicare questi elenchi di desideri ai responsabili della produttività sviluppo del prodotto teams.

Sembra complicato? Può esserlo, ma i framework di gestione del prodotto aiutano a semplificare la produttività. Di seguito vi spieghiamo cosa sono i framework di gestione dei prodotti, come vengono implementati e qual è il framework migliore per la vostra azienda.

Cosa sono i framework di gestione dei prodotti ?

I framework di gestione del prodotto sono processi standardizzati per migliorare un prodotto. In sostanza, un framework per la gestione del prodotto prende in considerazione un prodotto (o una funzionalità/funzione di un prodotto) dalla visione al post-lancio, aiutando a mantenere tutti i team sulla stessa pagina. 🙌

Sebbene ogni struttura sia unica, in genere segue cinque fasi, tutte fondamentali per l'esito positivo del prodotto. Queste fasi comprendono la scoperta, la definizione, lo sviluppo, il lancio e la crescita, che portano un prodotto da una visione lontana a un prodotto tangibile nelle mani dei consumatori.

Panoramica degli specifici Quadri di gestione del prodotto

Il giusto framework di gestione del prodotto può fare la differenza tra un lancio di successo o un completo flop. Eppure, secondo uno studio della McKinsey il 75% dei product manager dichiara che le best practice di gestione del prodotto non sono state adottate dalle rispettive aziende.

Per preparare il vostro team (e la vostra futura linea di prodotti) all'esito positivo, prendete in considerazione l'utilizzo di uno di questi schemi collaudati. 📚

Double Diamond Processo di progettazione

Il modello del Doppio Diamante è spesso utilizzato nella progettazione dell'esperienza utente (UX). Il modello presenta due diamanti: uno rappresenta il problema e l'altro la soluzione. In altre parole, i responsabili della produttività utilizzano il primo diamante per mappare i problemi principali di un prodotto, quindi utilizzano il secondo come brief di progettazione, aiutando a formulare e testare le potenziali soluzioni.

Il Metodo dei CICLI

Il Metodo CIRCLES è un quadro sequenziale che consente ai product manager di porsi domande essenziali su nuovi prodotti e/o funzionalità. Il metodo enfatizza sette passaggi critici (uno per ogni lettera di "CIRCLES"):

Comprendere la situazione Identificare il cliente Segnalare le esigenze del cliente Definizione delle priorità Elenco soluzioni Valutare i compromessi Riepilogare/riassumere le proprie raccomandazioni

Il metodo CIRCLES è stato concepito come una sorta di lista di controllo, che consente ai responsabili di prodotto di identificare gli obiettivi, i vincoli e il contesto del lancio di un nuovo prodotto.

Il AARRR Pirata Metriche Framework

Ideato da Dave McClure, un investitore della Silicon Valley, il framework AARRR delinea cinque metriche che ogni responsabile della produttività dovrebbe monitorare. Le cinque metriche includono:

Acquisizione Attivazione Mantenimento Referral Ricavi

Il modello presenta due vantaggi chiave. In primo luogo, aiuta le aziende a concentrarsi sulle metriche che hanno un impatto diretto sulla salute e sulla longevità della loro azienda e, in secondo luogo, garantisce che le aziende utilizzino i dati giusti per misurare l'esito positivo della loro attività lavori richiesti per la gestione dei prodotti .

Il Quadro CUORE

Sviluppato da Google, l'HEART Framework è l'acronimo di cinque temi incentrati sull'utente:

Felicità Impegno Adozione Ritenzione Monitoraggio dell'esito positivo

Google ha sviluppato questo metodo per aiutare i product manager a migliorare l'esperienza utente di ogni funzionalità/funzione del prodotto.

Per quantificare ogni misura, i responsabili di prodotto utilizzano l'approccio Obiettivi-Segnali-Metriche (anch'esso sviluppato da Google). I membri del team definiscono gli obiettivi di ogni funzionalità, i segnali che indicano lo stato di avanzamento e le metriche per calcolare se stanno raggiungendo gli oggetti.

Il modello Kano

Il Modello Kano utilizza le emozioni dei clienti per misurare l'esito positivo di ogni prodotto. Basato sulla convinzione che la soddisfazione del cliente inizia con una risposta emotiva, il Modello di Kano misura cinque tipi di risposta:

Funzionalità/funzione irrinunciabili Funzionalità/funzione Funzionalità/funzione attraenti Funzionalità/funzione indifferenti Funzionalità/funzione inverse

Utilizzando una scala che va da "deliziato" a "frustrato", i product manager misurano il tipo di risposta che ogni funzionalità/funzione del prodotto scatena in un utente.

6. Il Modello di punteggio RICE

Il RICE Scoring Model aiuta i product manager a stabilire le priorità delle funzionalità/funzione da lanciare per prime. Il modello valuta le idee di prodotto in base a:

Portata

Impatto

Fiducia

Lavoro richiesto

A ogni invio viene assegnato un punteggio finale. L'idea con il punteggio più alto mostra il potenziale più elevato e viene quindi inserita per prima nella roadmap del prodotto.

7. La Stella del Nord Framework

Mentre gli altri framework di questo elenco misurano i prodotti in base a una serie di funzionalità, il North Star Framework misura il potenziale di un prodotto in base a un'unica metrica. Chiamata "stella polare", questa metrica cruciale calcola il valore che il prodotto offre ai clienti. In sostanza, questo fattore è destinato a misurare la felicità dei clienti e l'esito positivo che potrebbe portare alla vostra startup.

8. Il Metodo MoSCoW

Il metodo MoSCoW aiuta i team di gestione del prodotto a stabilire le priorità delle attività. L'acronimo sta per:

Devo avere

Dovrebbe avere

Potrebbe avere

Non avere

Questo quadro aiuta a determinare gli elementi non negoziabili di ogni prodotto. Se i principali stakeholder non sono d'accordo su quali siano le funzionalità più importanti nella roadmap del prodotto, utilizzeranno il metodo MoSCoW per calcolare la quantità di risorse interne da dedicare al lancio di ciascuna funzionalità.

Similarità e differenze tra i framework

Così come ognuno dei framework di cui sopra è unico, esiste un certo grado di sovrapposizione tra di essi. Le somiglianze tra i framework sopra citati includono:

Vengono utilizzati per misurare quali produttività e/o funzionalità/funzione sono in grado di soddisfare al meglio i clienti

Vengono utilizzati per calcolare quali funzionalità/funzione risulteranno più redditizie per l'azienda

L'utilizzo di questi framework può semplificare il carico di lavoro dei product manager, preservando le risorse aziendali

Detto questo, questi framework si differenziano per il momento e il modo in cui vengono utilizzati in tutto il processo di produzione ciclo di vita del prodotto. Ad esempio:

Strategia di prodotto: Alcuni framework sono pensati per essere utilizzati nel ciclo di vita del prodottostrategia di prodotto o nella fase decisionale, aiutando a creare una visione per il team di prodotto. Ad esempio, il quadro AARRR e il metodo CIRCLES saranno utilizzati nelle prime fasi del processo, aiutando a identificare le opportunità redditizie per l'azienda

Alcuni framework sono pensati per essere utilizzati nel ciclo di vita del prodottostrategia di prodotto o nella fase decisionale, aiutando a creare una visione per il team di prodotto. Ad esempio, il quadro AARRR e il metodo CIRCLES saranno utilizzati nelle prime fasi del processo, aiutando a identificare le opportunità redditizie per l'azienda Prioritizzazione del prodotto: I framework di prioritizzazione sono costruiti esplicitamente per aiutare i team a determinare l'importanza delle varie attività. Ad esempio, il RICE Scoring Model e il MoSCow Method aiutano il team di prodotto a decidere la collocazione delle funzionalità nella roadmap del prodotto

I framework di prioritizzazione sono costruiti esplicitamente per aiutare i team a determinare l'importanza delle varie attività. Ad esempio, il RICE Scoring Model e il MoSCow Method aiutano il team di prodotto a decidere la collocazione delle funzionalità nella roadmap del prodotto Progettazione del prodotto : Una volta completato il piano del prodotto, molti framework aiutano i team a portare avanti la progettazione e l'esecuzione. Ad esempio, i framework Double Diamond e HEART aiutano a dare vita a grandi prodotti

Integrazione Agile Metodologie nella gestione dei prodotti Il quadro della metodologia Agile è una struttura di project management che suddivide i progetti in fasi distinte. Queste fasi, note come sprint, danno ai team il tempo e lo spazio per riflettere su ciò che ha funzionato (e su ciò che non ha funzionato), apportando così delle modifiche prima di passare alla fase successiva.

Da fare, quindi, con le metodologie agili la produttività ? Il lancio di un nuovo prodotto e/o di una funzionalità/funzione è per sua natura un progetto. E l'utilizzo del giusto strumenti di project management adeguati possono aiutarvi a lanciare il prodotto in tempo, rispettando il budget e con le funzionalità/funzioni giuste per soddisfare le esigenze dei clienti.

Controlla le attività e i progetti con un solo sguardo e trascina e rilascia senza sforzo le attività, ordina e filtra con una visualizzazione della Bacheca Kanban completamente personalizzabile

Esistono diversi tipi di metodologie agili, tra cui:

Kanban: Kanban è un approccio visivo al project management. In genere, i team utilizzanobacheche Kanban online per organizzare facilmente le attività per priorità, stato o assegnatario

Kanban è un approccio visivo al project management. In genere, i team utilizzanobacheche Kanban online per organizzare facilmente le attività per priorità, stato o assegnatario Scrum: Scrum è una metodologia comune in cui una singola persona (lo scrum master designato) cancella gli ostacoli di un progetto. A Bacheca serve come elenco visivo delle cose da fare, per gestire i blocchi e le attività di uno sprint in corso

Scrum è una metodologia comune in cui una singola persona (lo scrum master designato) cancella gli ostacoli di un progetto. A Bacheca serve come elenco visivo delle cose da fare, per gestire i blocchi e le attività di uno sprint in corso Programmazione Estrema (XP): Programmazione estrema è una metodologia di sviluppo del software che aiuta i team a produrre un modello di lavoro in sprint molto brevi

Programmazione estrema è una metodologia di sviluppo del software che aiuta i team a produrre un modello di lavoro in sprint molto brevi **Con una base più rigorosa, il modello DSDM si concentra sull'intero ciclo di vita di un progetto. Il modello DSDM porta un progetto attraverso quattro fasi, tra cui la fattibilità, la prototipazione, la progettazione e l'implementazione

Come implementare quadri di gestione del prodotto nel vostro flusso di lavoro

Ogni framework di gestione del prodotto aiuta a lanciare prodotti di esito positivo e uno non è necessariamente migliore o peggiore degli altri. Tuttavia, molti team trovano che un modello sia più adatto alla propria azienda. Per aiutare il team di prodotto a implementare con successo un nuovo framework, seguite questi passaggi.

1. Determinare gli obiettivi

State cercando di lanciare un nuovo prodotto, di risolvere un problema specifico dei clienti o di acquisire un nuovo traguardo? Prima di scegliere un framework, riunite tutti i responsabili delle decisioni e determinate i vostri oggetti. Questo vi aiuterà a capire quali sono i framework giusti per la vostra organizzazione.

Monitoraggio degli obiettivi fino ai KPI più essenziali e visualizzazione automatica e dettagliata dello stato di avanzamento

Fortunatamente, con Obiettivi ClickUp è possibile raggiungere gli oggetti più rapidamente. ClickUp Obiettivi vi consente di stabilire sequenze di tempo chiare, di definire traguardi misurabili e di monitorare lo stato di attuazione del vostro nuovo framework.

2. Non partire da zero

Ecco la buona notizia: I framework di cui sopra sono stati testati dalle aziende per decenni, quindi non è necessario partire da zero. Con Il modello di progetto di ClickUp è possibile creare un insieme strutturato di procedure per l'implementazione della struttura del prodotto. Da qui è possibile sfruttare decine di modelli di ClickUp modelli per la gestione dei prodotti per portare il team dall'ideazione al lancio.

Organizzare ed eseguire un progetto di successo con il modello di Project Framework di ClickUp

3. Coinvolgere i personalizzati

L'obiettivo della gestione dei prodotti è aumentare il valore della proposta ai clienti. Pertanto, dopo aver implementato un nuovo framework, continuate a raccogliere il feedback dei clienti. Il nuovo framework ha contribuito a migliorare il viaggio del cliente o Da fare delle modifiche?

Imparate dai vostri clienti e migliorate la vostra azienda con il feedback sui prodotti di questo modello dettagliato e ottimizzate le vostre offerte, attirate nuovi clienti e aumentate le entrate

Fortunatamente, con l'opzione Modello di sondaggio ClickUp sul feedback del prodotto è possibile raccogliere facilmente i feedback sulla produttività dei clienti.

Solo perché un particolare modello funziona ora, non significa che sarà sempre il più adatto.

La struttura migliore dipenderà sempre dai vostri obiettivi come azienda (tornate al primo passaggio). Quando i punti dolenti dei clienti variano, il team ha nuove idee per i prodotti o le funzioni del prodotto si espandono, potrebbe essere necessario trovare un nuovo modello. Non abbiate paura di sperimentare modelli diversi in fasi diverse della vostra azienda.

La scelta giusta per la vostra strategia

La selezione di un framework deve tenere conto di un numero di fattori. Prima di decidere, valutate quanto segue:

Dimensioni dell'azienda: Siete una startup in crescita o un'azienda consolidata? Nel primo caso, potreste cercare un framework che vi accompagni dall'ideazione al lancio (come il framework HEART), mentre il secondo potrebbe essere alla ricerca di un framework che lo aiuti a dare priorità alle iniziative esistenti (come il RICE Scoring Method)

Siete una startup in crescita o un'azienda consolidata? Nel primo caso, potreste cercare un framework che vi accompagni dall'ideazione al lancio (come il framework HEART), mentre il secondo potrebbe essere alla ricerca di un framework che lo aiuti a dare priorità alle iniziative esistenti (come il RICE Scoring Method) Tipo di prodotto: Che tipo di prodotto state lanciando? Se state semplicemente lanciando una nuova funzionalità o iterando un prodotto esistente, il Double Diamond può contribuire a migliorare notevolmente l'esperienza complessiva dell'utente. Se invece state lanciando un prodotto nuovo di zecca, il Modello Kano può aiutarvi a determinare se l'invenzione sarà attraente per il vostro target di persone

Che tipo di prodotto state lanciando? Se state semplicemente lanciando una nuova funzionalità o iterando un prodotto esistente, il Double Diamond può contribuire a migliorare notevolmente l'esperienza complessiva dell'utente. Se invece state lanciando un prodotto nuovo di zecca, il Modello Kano può aiutarvi a determinare se l'invenzione sarà attraente per il vostro target di persone Esperienza del team: Avete un team di product manager esperti o junior? Se avete un vicepresidente della gestione dei prodotti con anni di esperienza nel lancio di prodotti efficaci, potreste implementare il North Star Framework (poiché questa persona potrebbe essere in grado di individuare il singolo fattore che porta all'esito positivo di un prodotto)

ClickUp: Il futuro della gestione dei prodotti

ClickUp è la piattaforma di produttività all-in-one che semplifica tutte le attività da fare nel ciclo di vita del prodotto. Con Funzionalità/funzione del prodotto ClickUp i team di sviluppo dei prodotti possono portare la loro visione sul mercato con i seguenti strumenti. 🤩

ClickUp AI

Utilizzate i prompt con ClickUp AI per creare rapidamente i documenti dei requisiti di prodotto (PDR) in un batter d'occhio

Con Strumenti di IA di ClickUp AI i product manager possono generare facilmente documenti, raccogliere il feedback dei clienti e, infine, lanciare i prodotti più velocemente.

Prodotto roadmapping

Lo sviluppo del prodotto è un gioco da ragazzi se si utilizza il modello di roadmap del prodotto di ClickUp

Le roadmap di prodotto sono uno strumento per lavorare a ritroso, dal lancio al piano e a ogni micro decisione intermedia. Con il modello Modello di roadmap di prodotto ClickUp i team possono muoversi in sincronizzazione vedendo quali sono le attività successive.

Collaborazione visiva

Collaborazione visiva con i membri del team all'interno delle lavagne online di ClickUp per fare brainstorming e trasformare le idee in elementi attuabili

Con Lavagne online ClickUp i team di gestione del prodotto possono creare un visual delle loro idee migliori. Le lavagne online di ClickUp consentono di fare brainstorming, di definire strategie e di creare una prima bozza della roadmap del prodotto con tutto il team.

Automazioni flussi di lavoro

Risparmiare tempo e concentrarsi su ciò che conta con ClickUp Automazioni

La semplificazione del processo di gestione dei prodotti vi garantisce di immettere il vostro prodotto sul mercato in tempo. Con flussi di lavoro automatizzati di ClickUp è possibile impostare automaticamente le priorità, lasciare commenti, assegnare attività e ottenere l'approvazione dei dirigenti.

Documentazione da un'unica fonte

ClickUp Docs permette di formattare in modo ricco e comandi slash per lavorare in modo più efficiente

Con Documenti ClickUp il team può collaborare a roadmap, requisiti e idee di nuove funzionalità/funzione. Grazie a ricche funzionalità/funzione di modifica e alla possibilità di taggare i membri del team e di assegnare commenti, non si rimane intrappolati nella "versionite" e si procede invece verso il lancio di un prodotto di esito positivo.

Muovetevi verso un Prodotto di successo Lancio con ClickUp

I modelli di gestione del prodotto aiutano a determinare quali prodotti e/o funzionalità/funzione saranno più redditizi per l'azienda. Sebbene ogni modello sia diverso, tutti aiutano a misurare la felicità dei clienti, a semplificare il processo di gestione dei prodotti e a portare nuovi prodotti sul mercato.

Per implementare un nuovo framework di gestione dei prodotti, scegliete ClickUp, che aiuta i team di gestione dei prodotti a operare in modo più efficiente grazie a strumenti indispensabili come IA, documenti e lavagne online collaborativi e flussi di lavoro automatizzati. Inoltre, ClickUp è completato da migliaia di modelli, centinaia di integrazioni e molteplici visualizzazioni per il lancio di nuovi prodotti. 👏👏

Siete pronti a vedere come ClickUp può portare al lancio di un prodotto di esito positivo? Provate ClickUp gratis oggi stesso .