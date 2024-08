I 10 migliori strumenti ASO per ottimizzare le classifiche delle app nel 2024

Con i milioni di app disponibili su Google Play Store e App Store - e migliaia che si aggiungono ogni giorno - distinguersi dalla massa è più importante che mai. ✨

In termini di marketing delle app, gli scarichi corrispondono direttamente alla crescita. Non c'è scaricamento senza visibilità, così come non c'è visibilità se non si modifica l'elenco della propria app quel tanto che basta per posizionarsi più in alto e farsi scoprire.

È qui che entra in gioco il software di ottimizzazione dell'app store o ASO! 🎉 Sviluppatori di app mobili e i marketer si affidano agli strumenti di ASO per migliorare la visibilità e scaricare le loro applicazioni mobili negli app store.

C'è solo un problema: l'abbondanza di strumenti ASO rende difficile la selezione di quello giusto.

In questa guida definitiva alla scelta dello strumento migliore per l'ASO, abbiamo recensito i migliori strumenti per l'ottimizzazione degli app store, completati da valutazioni, vantaggi, limiti di frequenza e prezzi.

Che cos'è l'ASO?

L'ottimizzazione degli app store o ASO è il processo di aumento della visibilità, del posizionamento e dei download di un'app su app store come App Store di Apple o Play Store di Google.

Gli strumenti di ASO sono software progettati per migliorare il posizionamento di un'app mobile in un app store, applicando strategie e fornendo suggerimenti agli sviluppatori di app e ai marketer.

L'ASO si basa su diverse strategie, come l'ottimizzazione delle parole chiave, descrizioni accattivanti, immagini ricche, ricerche sui concorrenti, test A/B e così via, che gli addetti al marketing applicano per ottenere un posizionamento più alto negli app store e scaricare le app. 💪

Gli strumenti di ottimizzazione dell'app store aiutano a raggiungere un pubblico più ampio, ad attrarre utenti di alto livello e a comunicare le USP di un'app sia all'app store che ai suoi utenti, aumentando infine gli scarichi e le transazioni.

Cosa cercare negli strumenti di ASO?

La maggior parte degli strumenti di ASO funziona secondo gli stessi principi: ottimizzazione delle parole chiave, categorizzazione, descrizione dell'app, immagini e screenshot e monitoraggio delle prestazioni. Tuttavia, un buon strumento di ASO vi aiuterà a migliorare costantemente il vostro posizionamento e i vostri scarichi nel lungo periodo.

La scelta del miglior strumento di ASO è essenziale per la strategia di marketing delle app. Considerate questi aspetti nella selezione di un buon strumento ASO:

**Ricerca di parole chiave : Controllo della ricerca completa delle parole chiave, che aiuta a identificare le parole chiave ottimali per il titolo e la descrizione dell'app Analisi dei concorrenti: Valutare le funzionalità/funzione di monitoraggio dell'intelligence dello strumento per ottenere informazioni sul confronto tra la vostra app e le app mobili simili presenti nello store Monitoraggio delle prestazioni: cercate funzioni di monitoraggio delle prestazioni che mostrino l'impatto della vostra strategia ASO sul posizionamento e sugli scarichi Test A/B: Con uno strumento che consente di eseguire test A/B, è possibile convalidare le proprie ipotesi e individuare la pagina dell'app con le migliori prestazioni e che aumenta i download Analisi delle valutazioni e delle recensioni degli utenti: Privilegiate gli strumenti con solide capacità di analisi del sentiment. Analizzate voi stessi un insieme di dati compilati, senza dover passare al setaccio valutazioni e giudizi Facilità d'uso: Optate per uno strumento di ASO con un'interfaccia utente semplice, in modo da non dover passare ore a capire la ricerca delle parole chiave, i test A/B o l'analisi dei concorrenti

I 10 migliori strumenti di ASO da utilizzare nel 2024

Abbiamo stilato un elenco dei migliori strumenti ASO per ottimizzare le valutazioni delle app nel 2024. Ogni strumento ha un vantaggio distinto, ma è molto efficace per ottimizzare le prestazioni dell'app store.

1. AppTweak

via AppTweak AppTweak è un'applicazione di app di marketing digitale che aiuta gli sviluppatori e gli addetti al marketing a ottimizzare la visibilità delle loro app su Apple App Store e Google Play.

Lo strumento monitora in tempo reale le prestazioni delle app nei marketplace, aiutandovi ad apportare regolarmente delle modifiche.

La funzionalità/funzione più utile, il report ASO, fornisce ai provider raccomandazioni basate su dati e informazioni personalizzati . Oltre a questo, AppTweak è anche popolare tra gli sviluppatori grazie alla sua interfaccia facile da usare e agli aggiornamenti regolari del software

Le migliori funzionalità/funzioni di AppTweak

Analisi dei metadati, analisi dei concorrenti e monitoraggio dei backlink con reportistica ASO avanzata

Trovate parole chiave rilevanti per la vostra app con la funzionalità di ricerca e suggerimento di parole chiave di Apptweak

Controllare il volume di ricerca per ogni parola chiave con la Popolarità di ricerca di Apple

Valutare i colori delle icone dei vostri concorrenti con uno strumento per il colore delle icone delle app e vedere se è possibile farli lavorare anche per voi

Creare dashboard personalizzati per le prestazioni, integrandosi con gli strumenti di BI ed esportando facilmente tutti i dati

Limiti di AppTweak

Alcuni utenti hanno evidenziato problemi relativi alla qualità del supporto

Limitata flessibilità nella creazione di report personalizzati

Prezzi di AppTweak

Essenziale : $83/mese

: $83/mese Crescita : $274/mese

: $274/mese Scala : $549/mese

: $549/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AppTweak:

G2 : 4.6/5 (110+ recensioni)

: 4.6/5 (110+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (15+ recensioni)

2. Torre sensore

via Torre del sensore Sensor Tower è un potente stack di software che sviluppatori di app si affidano per studiare informazioni vitali sulla concorrenza e comprendere l'economia globale delle app.

Grazie all'analisi delle app e alle informazioni di mercato di livello enterprise, è possibile confrontare le prestazioni della propria app con quelle dei concorrenti in diverse aree geografiche.

Lo strumento dispone inoltre di diverse funzionalità/funzione, come l'ottimizzazione delle parole chiave, l'analisi approfondita della concorrenza e l'analisi delle tendenze e delle prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sensor Tower

Misura con precisione l'esito positivo della vostra strategia di acquisizione organica degli utenti e dei vostri concorrenti con un'accurata intelligence delle app

Identificare le parole chiave che guidano gli scarichi ed esplorare potenziali parole chiave da integrare nel titolo e nella descrizione dell'app

Approfondite il sentiment degli utenti analizzando le recensioni degli utenti e utilizzando i feedback di garanzia di qualità* Ottenere dati giornalieri sulle vendite e sull'utilizzo delle app e sulle prestazioni della concorrenza

Visualizzare i dati a livello di app sia nell'App Store che in Google Play con i profili delle app

Limiti della Sensor Tower

L'interfaccia non è visivamente accattivante e può generare confusione

L'esperienza dell'utente deve essere migliorata

Prezzi di SensorTower

Le informazioni sui prezzi non sono disponibili pubblicamente

Valutazioni e recensioni di SensorTower

G2: 4.4/5 (50+ recensioni)

3. Segui l'app

via AppFollow AppFollow è la scelta migliore per l'acquisizione organica di utenti su Google Play Store e App Store. Lo strumento aiuta ad analizzare le recensioni degli utenti, i sentimenti e le valutazioni delle app in tempo reale.

Inoltre, le integrazioni con altre app aziendali consentono di seguire le recensioni e le valutazioni degli utenti. Grazie all'interfaccia utente semplice e fluida, gli addetti al marketing e gli sviluppatori possono monitorare le prestazioni delle loro app e apportare modifiche per ottenere un vantaggio sulla concorrenza.

La funzionalità/funzione "Top Chart Rankings" di AppFollow consente di vedere quali app e giochi sono di tendenza sugli app store.

Le migliori funzionalità/funzione di AppFollow

Valutazione dei tassi di conversione con i benchmark del settore

Analizzare le strategie di ottimizzazione e le classifiche delle app della concorrenza

Utilizzate la funzionalità/funzione utente per capire cosa pensano i vostri personalizzati della vostra app

Individuare i punti deboli nelle prestazioni dell'app e risolverli rapidamente con l'indice di performance dello store

Misurare i risultati dei vostri lavori richiesti dall'ASO con ASO Dashboard e kPI di marketing valutazione degli scarichi, dei tassi di conversione e delle variazioni di posizione delle parole chiave

Trovare parole chiave rilevanti e tradurle automaticamente per la localizzazione

Limiti di AppFollow

L'interfaccia non è molto intuitiva

La versione di prova gratuita di 10 giorni è insufficiente per esplorare appieno il prodotto

Prezzi di AppFollow

**Gratis

Essenziale : $142/mese

: $142/mese Team : $504/mese

: $504/mese Aziendale: Prezzi personalizzati

AppFollow valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (190+ recensioni)

4. AppFigures

via AppFigures AppFigures è uno strumento eccellente se avete più app su Play Store e App Store. Gli strumenti di analisi delle app e di SEO consentono di monitorare gli scarichi, le entrate e le prestazioni sul mercato.

Gli strumenti di ASO consentono inoltre di monitorare le parole chiave di tendenza e di applicarle alle pagine delle app.

Lo strumento dispone anche di un modulo che consente di monitorare l'attività dei concorrenti e di valutare le prestazioni delle loro app rispetto alle vostre.

Funzionalità/funzione migliori di AppFigures

Monitoraggio delle prestazioni dei download, delle entrate e delle performance dei negozi di tutte le vostre app in un unico posto

Monitoraggio delle classifiche delle parole chiave e identificazione di nuove parole chiave

Monitorare l'attività dei concorrenti analizzando i loro trend di download, le entrate, le parole chiave organiche, ecc.

Ottenere informazioni preziose con la raccolta e la traduzione automatica delle recensioni

Limiti di AppFigures

La curva di apprendimento è più ripida e l'interfaccia è complicata

Gli utenti hanno segnalato problemi nella gestione dei report

Prezzi di AppFigures

Connect : $7,99/mese con fatturazione annuale

: $7,99/mese con fatturazione annuale Monitor : $35,99/mese con fatturazione annuale

: $35,99/mese con fatturazione annuale Optimize : $119,99/mese con fatturazione annuale

: $119,99/mese con fatturazione annuale Crescere : $349,99/mese con fatturazione annuale

: $349,99/mese con fatturazione annuale Amplify: $1.449,99/mese con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di AppFigures

Non ci sono abbastanza dati sulle piattaforme di recensioni

5. SplitMetrics

via Misurazione della divisione SplitMetrics Optimize è una piattaforma di test A/B per dispositivi mobili. Attraverso questo strumento è possibile convalidare idee, concetti e funzionalità/funzione. Lo strumento offre ai provider un modo semplice per eseguire test A/B sui mercati iOS e Android e scoprire elementi contenuti che aiutano a ottenere più conversioni.

In combinazione con App Radar, Optimizes offre un potente strumento per controllare il flusso di lavoro ASO e migliorare le prestazioni dell'app store.

Le migliori funzionalità/funzioni di SplitMetrics

Con più di 30 esperimenti diversi, è possibile effettuare test A/B su ogni elemento della pagina dell'app store: nome dell'app, icona, descrizione, parole chiave, screenshot e altro ancora

Monitorare quanto a lungo gli utenti guardano il vostro video promozionale o se scorrono gli screenshot con le heatmap

Ottenere consigli dal team di SplitMetrics su come ottimizzare la vostra pagina per ottenere più download

Limiti di SplitMetrics

Alcuni utenti hanno evidenziato la mancanza di risorse di supporto per l'esecuzione di esperimenti

I team hanno bisogno dell'aiuto di uno sviluppatore per ottenere i reportistica

Prezzi di SplitMetrics (App Radar)

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di SplitMetrics

Non ci sono abbastanza recensioni

6. AppRadar

via AppRadar App Radar di SplitMetrics è uno strumento utile per i principianti dell'ASO. È facile iniziare e offre un intervallo di funzionalità/funzione al momento dell'iscrizione, tra cui un audit della posizione attuale della vostra app sul mercato, una discussione 1-1 con un esperto di marketing delle app e una strategia di implementazione guidata.

App Radar vi aiuta a ottimizzare le prestazioni delle vostre app negli app store, combinando informazioni di mercato e raccomandazioni di parole chiave.

Un aspetto eccellente di questa app è che consente di automatizzare gli aggiornamenti monitorando le prestazioni delle app. 🌟

Migliori funzionalità/funzione di AppRadar

Automazione dei flussi di lavoro ASO e miglioramenti più rapidi

Trovate le parole chiave migliori grazie alla Keyword Intelligence

Reverse engineering della strategia di parole chiave dei vostri concorrenti

Rispondere alle recensioni e alle valutazioni senza fatica

Limiti di AppRadar

Meno funzionalità/funzioni rispetto ad altri strumenti

Prezzi di AppRadar

ASO : $69/mese

: $69/mese Crescita : $159/mese

: $159/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AppRadar

G2 : 4.4/5 (20+ recensioni)

: 4.4/5 (20+ recensioni) Capterra: 3.9/5 (10+ recensioni)

7. Storemaven

via Storemaven Storemaven è una piattaforma ASO che aiuta gli sviluppatori di app a testare e ottimizzare gli elementi della pagina dell'app store per aumentare le conversioni.

Questo strumento enfatizza i test A/B e l'analisi del comportamento degli utenti, per poi fornire raccomandazioni personalizzate per l'app store. L'approccio scientifico di Storemaven all'acquisizione organica degli utenti lo rende uno dei preferiti dagli sviluppatori di app.

Le migliori funzionalità/funzione di Storemaven

Capire chi atterra sulle pagine dei prodotti e costruire le pagine di conseguenza con funzionalità di ottimizzazione dell'app full-funnel

Funzioni guidate di A/B testing: dalla creazione di un'ipotesi alla progettazione di diverse varianti, dall'aumento dell'accuratezza dei test all'analisi dei risultati

Ricerca estesa sui vostri concorrenti

Storemaven offre un piano di strategia ASO personalizzato per la vostra app

Progettazione di pagine di prodotto personalizzate per ogni fase dell'imbuto per migliorare la conversione

Limiti di Storemaven

Poche funzionalità/funzione rispetto ad altri strumenti

Gli utenti potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento più ripida rispetto agli altri strumenti elencati qui

Prezzi di Storemaven

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Storemaven

G2: 4.4/5 (50+ recensioni)

8. Azione mobile

via Azione mobile Mobile Action offre un intervallo di funzioni ASO che aiutano i marketer ad approfondire la ricerca di parole chiave, i risultati della ricerca su Google e la scoperta delle app per dispositivi mobili. Viene fornito con un ampio set di dati di parole chiave che aiutano a monitorare le parole chiave potenziali per la vostra app specifica.

Le funzioni di ASO aiutano anche a confrontare le prestazioni della vostra app con quelle dei suoi concorrenti nei mercati globali.

Inoltre, Mobile Action riunisce i dati relativi alle prestazioni degli annunci e al ROI con le impressioni e gli scaricamenti organici.

Le migliori funzionalità/funzione di Mobile Action

Ottenere informazioni rapide su qualsiasi app, comprese le stime delle entrate, gli scarichi, le parole chiave e altro ancora, semplicemente inserendo il nome dell'app nella barra di ricerca

Vedere le parole chiave della concorrenza per le quali non si è posizionati

Identificare le parole chiave che lavorano meglio per la vostra concorrenza con Keyword Spy

Scoprire le risorse creative più performanti con un hub di risorse

Limiti di azione per i dispositivi mobili

Gli utenti potrebbero trovare una curva di apprendimento ripida per sfruttare tutte le funzioni dello strumento

Prezzi di Mobile Action

gratis : Premium

Premium Premium: Prezzo personalizzato

Mobile Action valutazioni e recensioni

G2 : 4.2/5 (20+ recensioni)

: 4.2/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (10+ recensioni)

9. Lo strumento

via Lo strumento TheTool è uno strumento di ASO basato sulle prestazioni che monitora tutto ciò che riguarda l'ASO: installazioni organiche e non organiche, classifica delle parole chiave, grafici dei top app store, valutazioni e recensioni e altro ancora.

TheTool è ora parte di AppRadar e deriva gran parte delle sue funzioni dal primo, comprese le informazioni sulle parole chiave e gli approfondimenti sul mercato.

Una funzionalità/funzione utile è il punteggio ASO, che consente di monitorare l'impatto dei miglioramenti attraverso un'interfaccia semplificata. Naturalmente, questo strumento offre anche un dashboard analitico completo e dettagliato che tiene traccia di metriche specifiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di TheTool

Utilizzate gli strumenti per le parole chiave delle app per Da fare ricerche sulle parole chiave, monitorare le parole chiave dei concorrenti e confrontare le classifiche con quelle dei concorrenti

Controllare il livello di ottimizzazione della vostra app con il Punteggio ASO

Visualizzare e misurare facilmente l'Organic Uplift (rapporto tra installazioni organiche e non organiche)

Tracciate le vostre prestazioni a livello mondiale in una dashboard separata e ottenete un confronto visivo tra i vostri obiettivi di marketing o KPI tra i vari Paesi

Limiti dello strumento

Meno funzionalità/funzione rispetto ad altri strumenti ASO

Meno raccomandazioni e approfondimenti per migliorare le prestazioni

Prezzi di TheTool

ASO: €69/mese

€69/mese Crescita : €159/mese

: €159/mese Potenza: €490/mese

Valutazioni e recensioni di TheTool

Non ci sono abbastanza recensioni

10. NegozioMockup

via Modelli di negozio Storemockups è uno strumento intuitivo per l'ottimizzazione degli app store che aiuta i creatori di app e i marketer a creare screenshot vividi per le app iOS e Android.

È risaputo che le immagini e gli screenshot delle app sono efficaci per migliorare il numero di download e questo strumento mette a disposizione un'ampia gamma di modelli collaudati per mostrare le schermate delle app in modo eccellente.

Combinate questa app con un altro strumento ASO per sfruttare un intervallo completo di strategie di ottimizzazione.

Funzionalità/funzione migliori di StoreMockups

Crea screenshot di alta qualità delle tue app, compresi mockup 3D

Utilizzo di modelli integrati per gli elenchi delle pagine dei prodotti

Test A/B degli elenchi dell'app store e miglioramento dell'ASO sulla pagina

Limiti di StoreMockups

Gli utenti hanno chiesto più opzioni di personalizzazione, come i designer di icone per i loro elenchi

Funzioni limitate dal punto di vista dell'ASO

Prezzi di StoreMockups

Individuo: €99/mese

€99/mese Startup : €199/mese

: €199/mese Azienda: €399/mese

StoreMockups valutazioni e recensioni

Non ci sono abbastanza valutazioni

Altri strumenti per il marketing delle app

Tutti questi strumenti sono eccellenti per ottimizzare le classifiche delle app e migliorare i download.

Tuttavia, avrete comunque bisogno di una monitoraggio del progetto e di gestione, come ClickUp, per aumentare i vostri lavori richiesti dal marketing delle app e semplificare il vostro flusso di lavoro.

Semplificate i lavori richiesti per il marketing delle app con ClickUp

L'hub di gestione del lavoro di ClickUp si rivolge a team di tutte le dimensioni, offrendo funzionalità/funzioni complete per implementare project management tecniche di gestione del progetto, collaborazione del team e raccolta di feedback.

ClickUp riunisce i team per pianificare, monitorare e collaborare a qualsiasi progetto, tutto in un unico luogo. ClickUp per i team di marketing è particolarmente importante per le campagne di marketing delle app, in quanto può essere utilizzato per lavorare senza soluzione di continuità tra i vari team.

Sia che dobbiate fare un brainstorming su una strategia o documentare i flussi di lavoro e le idee, strumenti come ClickUp Docs e ClickUp Whiteboards sono utili per affinare i vostri flussi di lavoro ASO.

Brainstorming e strategie con le lavagne online ClickUp, che offrono collaborazione visiva

I team possono organizzare le idee e le priorità nella dashboard di ClickUp per visualizzare in modo completo le tempistiche, gli assegnatari e lo stato di avanzamento. La dashboard aiuta a contestualizzare le attività in connessione con la roadmap e i piani di go-to-market.

Suddividete obiettivi, attività, punti agili e stati del progetto nella dashboard di ClickUp 3.0, altamente personalizzabile

ClickUp AI vi aiuta a creare contenuti e a generare idee per campagne, briefing di contenuti, descrizioni di app, suggerimenti di titoli e altro ancora.

Ottimizzate il vostro approccio al marketing delle app con la piattaforma personalizzabile di ClickUp

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

In ClickUp è possibile integrare il piano, la strategia e il project management per guidare il lavoro richiesto per l'ASO

Lavorate in sincronizzazione con autori di contenuti, analisti ASO e sviluppatori in un ambiente altamente collaborativo

Avviare l'ideazione con l'intuitiva funzione drag-and-drop della lavagna online di ClickUp

Generazione di idee per titoli, descrizioni di app e altro ancora con ClickUp AI Assistant

Limiti di ClickUp

ClickUp non è uno strumento di analisi. Potreste aver bisogno di altri strumenti di marketing per i test A/B, l'analisi dei backlink, l'analisi dei concorrenti e la ricerca delle parole chiave

Nessuna integrazione con i social media o capacità di pubblicazione diretta di post sul blog

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare il settore commerciale per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.100+ recensioni)

: 4.7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3.900+ recensioni)

Facilitare gli scarichi delle app più veloci con i migliori strumenti ASO

L'aumento del ranking della vostra app richiede un piano strategico e intuizioni cancellate. Che si tratti di misurare le prestazioni dell'app rispetto alla concorrenza o di sperimentare versioni diverse dei contenuti per avere un impatto sugli scarichi, i vantaggi degli strumenti di ottimizzazione dell'app store sono notevoli.

Tuttavia, le strategie di ASO di esito positivo spesso prevedono una miscela di funzioni perfettamente integrate in un unico sistema. 👏🏼

Sebbene non sia specializzato in ASO, si consideri ClickUp, un'azienda che si occupa di strumento di project management che può massimizzare l'efficienza, perfezionare i contenuti e migliorare la collaborazione tra team.

Integrando il vostro strumento di ASO con ClickUp, potrete razionalizzare efficacemente i vostri lavori richiesti per il marketing delle app e ottenere di più da fare in meno tempo. Iscriviti per il vostro account Free ClickUp oggi stesso.