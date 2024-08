Le 10 migliori alternative a Clearbit per il monitoraggio dei dati B2B nel 2024

Clearbit regna sovrano nel settore delle informazioni commerciali, soprattutto grazie alla sua interfaccia elegante e ai potenti strumenti di arricchimento.

Ma come tutti i software validi, ha qualche limite. Il piano Free offre funzionalità/funzione limitate e la personalizzazione si affievolisce oltre il livello essenziale. Inoltre, l'opzione di prezzo varia in base al pubblico, rendendolo inaccessibile per le aziende in fase di avviamento.

Per fortuna, diverse alternative offrono funzioni simili. Ognuna di esse offre funzionalità/funzioni uniche che si adattano a diverse esigenze aziendali. Dalla verifica delle email al lead scoring, queste alternative soddisfano esigenze specifiche a prezzi accessibili.

Abbandonate l'approccio unico e tuffatevi nel nostro elenco delle 10 migliori alternative a Clearbit. Scoprite le funzionalità/funzioni che si allineano alle priorità della vostra azienda e capite qual è lo strumento migliore per i vostri dati B2B!

Cosa cercare nelle alternative a Clearbit?

I dati sono al centro dei processi commerciali di quasi tutte le aziende e i settori. Con tonnellate di dati generati da prospect e clienti, il vostro software di analisi dei dati deve fornire approfondimenti chiari e attuabili.

Considerate i seguenti fattori per trovare l'alternativa perfetta a Clearbit per dare impulso alla vostra attività Commerciali e di marketing B2B lavoro richiesto a nuovi livelli.

Accuratezza e copertura dei dati: Andate oltre l'arricchimento delle email. Cercate strumenti che forniscano dati accurati e completi su dati aziendali, tecnologici e di intento

Andate oltre l'arricchimento delle email. Cercate strumenti che forniscano dati accurati e completi su dati aziendali, tecnologici e di intento Funzionalità/funzioni per alimentare l'imbuto commerciale: Privilegiate gli strumenti che offrono funzionalità di lead scoring, qualificazione, segmentazione e personalizzazione delle campagne per coltivare i lead

Privilegiate gli strumenti che offrono funzionalità di lead scoring, qualificazione, segmentazione e personalizzazione delle campagne per coltivare i lead **Integrazioni senza soluzione di continuità: scegliete una soluzione che si integri perfettamente con il CRM, la piattaforma di automazione del marketing e altri strumenti commerciali esistenti

Scalabilità e convenienza: Scegliete una piattaforma che si adatti alla crescita della vostra azienda senza farvi spendere troppo. Cercate opzioni di prezzo flessibili ed evitate costi eccessivi per contatto

Scegliete una piattaforma che si adatti alla crescita della vostra azienda senza farvi spendere troppo. Cercate opzioni di prezzo flessibili ed evitate costi eccessivi per contatto Interfaccia e assistenza user-friendly: Privilegiate un'interfaccia intuitiva e un solido supporto clienti per garantire un'esperienza di onboarding e di risoluzione dei problemi senza problemi

Privilegiate un'interfaccia intuitiva e un solido supporto clienti per garantire un'esperienza di onboarding e di risoluzione dei problemi senza problemi /Automazione guidata dall'IA: Cercate funzionalità alimentate dall'IA come l'automazione del flusso di lavoro, il lead scoring e il copywriting delle email per ottenere un vantaggio competitivo

Se l'accesso alle API è fondamentale per le vostre esigenze di integrazione, verificate la disponibilità e la solidità delle API fornite dal provider. Inoltre, valutate la qualità della documentazione per gli sviluppatori.

Prima di committare un'alternativa, considerate se questa viene mantenuta attiva e aggiornata con nuove funzionalità/funzione. Un provider che investe nell'innovazione ha maggiori probabilità di rimanere rilevante e di fornire un valore continuo.

Le 10 migliori alternative a Clearbit da utilizzare nel 2024

Ora che sapete quali funzionalità/funzioni cercare, diamo un'occhiata alle 10 migliori alternative a Clearbit nel 2024.

1. ZoomInfo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-67.png

/$$$img/

via ZoomInfo La piattaforma integrata di ZoomInfo sfrutta dati e tecnologia per mettervi in connessione con i vostri clienti ideali, potenziare i vostri team commerciali e di marketing e incrementare la crescita dei ricavi.

La sua piattaforma unificata per il go-to-market colma il divario tra i lavori richiesti in ambito commerciale e di marketing, alimentando il vostro motore di guadagno con intuizioni basate sui dati e con la tecnologia di cui disponete connessioni con i clienti senza soluzione di continuità .

Lo stack di ZoomInfo offre un elevato livello di automazione del flusso di lavoro delle vendite, che facilita la gestione di un team commerciale di grandi dimensioni. Tuttavia, le opzioni di personalizzazione possono richiedere un po' di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di ZoomInfo

Trova i tuoi clienti ideali con intuizioni in tempo reale supportate da dati aziendali attendibili

Scalare il vostro GTM, automatizzare la ricerca di clienti e semplificare il vostro stack tecnologico

Connessione tra le attività commerciali e marketing con i clienti di tutti i canali in un'unica piattaforma unificata

Limiti di ZoomInfo

La navigazione potrebbe risultare difficile per i nuovi utenti

Gli utenti hanno notato imprecisioni nei dati dei contatti memorizzati sulla piattaforma

I problemi si presentano quando si tengono aperte più schede

Prezzi di ZoomInfo

Prezzi personalizzati per soddisfare le esigenze della vostra azienda

Valutazioni e recensioni di ZoomInfo

G2: 4.4/5 (7500+ recensioni)

4.4/5 (7500+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (270+ recensioni)

dai un'occhiata a questi Capitoli*

{\an8}Capitolira* https://clickup.com/it/blog/137846/alternative-a-zoominfo/ alternative a ZoomInfo _/%href/**_

!

2. LeadIQ

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/LeadIQ-dashboard-image-1400x1080.png LeadIQ /$$img/

via LeadIQ LeadIQ è una piattaforma di integrazione e gestione dei dati che si concentra specificamente sulle esigenze dei team commerciali.

Funziona come un hub centrale che colma il divario tra gli strumenti utilizzati dai team commerciali, come i CRM, le piattaforme di lead generation e gli strumenti di automazione del marketing.

La piattaforma intelligente di LeadIQ migliora l'igiene dei dati e fornisce informazioni rilevanti. Inoltre, lo strumento aiuta a semplificare il flusso di lavoro di prospezione, riunendo tutte le diverse funzioni commerciali in un'unica piattaforma.

Un'altra funzionalità/funzione utile è Scribe, il compositore di email alimentato dall'IA, che aiuta a redigere email e messaggi personalizzati per i lead qualificati.

Le migliori funzionalità/funzione di LeadIQ

Evita i flussi di lavoro con più clic e più strumenti che riducono la produttività e la produzione dei venditori

Utilizza l'IA per creare email personalizzate in base alle vostre proposte di valore

Migliorare i flussi di lavoro inbound e il routing con l'arricchimento istantaneo dei dati del CRM

Rafforzate la generazione di pipeline con integrazioni avanzate

Limiti di LeadIQ

L'estensione richiede una rapida installazione di aggiornamento per tornare in carreggiata

Il sistema di lead scoring può fare previsioni imprecise sui lead che hanno maggiori probabilità di convertirsi

Alcuni problemi tecnici si manifestano nel tempo quando si usa il plug-in per raccogliere e caricare o sincronizzare i dati

Prezzi di LeadIQ

Freemium : Piano Free

: Piano Free Essenziale : $39/utente al mese

: $39/utente al mese Pro : $79/utente al mese

: $79/utente al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LeadIQ

G2: 4.2/5 (70+ recensioni)

4.2/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (20+ recensioni)

3. Apollo.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-69.png

/$$$img/

via Apollo.io Apollo è una piattaforma di sales intelligence e di engagement all-in-one che aiuta le aziende a trovare, contattare e chiudere i loro acquirenti ideali.

Vi aiuta a a snellire il processo commerciale con flussi di lavoro automatizzati per attività come la ricerca di contatti, lo scoring dei contatti e la gestione dei lavori richiesti.

La piattaforma offre anche una comoda estensione per Chrome che consente di accedere a informazioni critiche sui contatti e di interagire con i lead direttamente dal browser.

Le migliori funzionalità/funzioni di Apollo.io

Privilegiare le aziende e i contatti di alto valore con l'IA

Accesso all'intelligence delle conversazioni e delle trattative, alle analisi azionabili e al coaching personalizzato per chiudere più velocemente le trattative

Utilizzare la sequenza di email, chiamate e connessioni su LinkedIn

Approfondimento del mercato di riferimento con l'arricchimento dei dati

Limiti di Apollo.io

Alcuni utenti hanno notato una curva di apprendimento per le funzioni avanzate

La navigazione può essere leggermente confusa quando si passa attraverso le diverse funzionalità/funzione

Sono state segnalate occasionali imprecisioni

Prezzi di Apollo.io

**Gratis: Crediti illimitati per le email, 60 crediti per i dispositivi mobili e 120 crediti per l'esportazione all'anno

Basic : $49/utente al mese

: $49/utente al mese Professionale : $79/utente al mese

: $79/utente al mese Organizzazione: $99/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Apollo.io

G2: 4.8/5 (6300+ recensioni)

4.8/5 (6300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

4. Contatto completo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-64.png

/$$$img/

via Contatto completo FullContact è un servizio basato su cloud per la connessione, la combinazione e l'arricchimento di informazioni frammentate sugli utenti. Il suo esclusivo "Grafico dell'identità" permette ai marchi e agli strumenti di marketing di collegare e consolidare pezzi di identificatori offline, online, professionali e personali.

Con centinaia di attributi legati al marketing ricercabili in questo grafico, possono individuare gli individui tra miliardi di persone. Lo strumento è utile per le grandi operazioni di MarTech, dove l'estrazione e la conservazione delle informazioni sugli utenti è essenziale.

Unificare i dati e riconoscere i visitatori di un sito web garantendo la privacy

Aggiungere segnali deterministici e in tempo reale al vostro hub

Offrire esperienze personalizzate e incentrate sulla privacy senza cookie

Migliorare la risoluzione delle identità e ampliare la portata dei media per i clienti comuni

La lentezza della sincronizzazione dei dati può interrompere le operazioni commerciali

Alcuni dati provenienti dall'API portano a un numero eccessivo di risultati falsi positivi

Prezzi personalizzati

G2: 4.3/5 (100+ recensioni)

4.3/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (75+ recensioni)

5. In alto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/UpLead-Dashboard-Image-1400x883.png Testa in su /$$img/

via SuPiùLeggero L'accuratezza e la pertinenza sono fondamentali per creare un imbuto di lead commerciali. UpLead è un sistema di Piattaforma di prospezione B2B che offre dati accurati e aggiornati sulle informazioni di contatto per le aziende di tutto il mondo.

Il software si integra con i più diffusi CRM B2B assicurando un flusso di lavoro fluido dalla scoperta alla chiusura dell'affare. Questo aiuta a snellire il flusso di generazione dei lead e a connettersi con le persone giuste decisori giusti e, in ultima analisi, a incrementare l'esito positivo delle vendite.

È possibile usufruire della versione di prova gratuita di sette giorni per valutare l'utilizzabilità dello strumento.

Le migliori funzionalità/funzioni di UpLead

Utilizzate più di 50 filtri di ricerca per scoprire contatti e aziende che corrispondono al vostro profilo di acquirente

Connessione con contatti reali e qualificati con verifica dell'email in tempo reale

Ottenere numeri di telefono mobili e di chiamata diretta per i potenziali clienti

Identificare e coinvolgere gli acquirenti che intendono acquistare prima dei vostri concorrenti Da fare

Limiti di UpLead

Inesattezze nella posizione o nell'impiego di alcuni contatti

L'interfaccia utente e l'UX potrebbero essere un po' più semplici da utilizzare

Prezzi di UpLead

Essenziale : $99/utente al mese

: $99/utente al mese Plus: $199/utente al mese

UpLead valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (700+ recensioni)

4.7/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (70+ recensioni)

6. Senza soluzione di continuità.IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Seamless-Dashboard-Image-1400x765.png Senza soluzione di continuità /$$$img/

via Seamless.IA È possibile creare elenchi di potenziali clienti con il motore di ricerca in tempo reale di Seamless.IA per i lead commerciali B2B. I professionisti delle vendite B2B possono ottimizzare il processo di generazione di lead e mettersi in contatto con i prospect giusti al momento giusto.

Seamless.IA utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare diversi dati e convalidare l'accuratezza dell'elenco di contatti. Funzionalità/funzione aggiuntive come l'intento dell'acquirente e i cambiamenti di lavoro per un contatto più informato sono un bonus.

Anche l'estensione per Chrome è una funzionalità/funzione utile per la verifica rapida e la creazione di un elenco.

Le migliori funzionalità di Seamless.IA

Identificare il vostro prospect ideale, capire il vostro mercato totale indirizzabile ed estrarre informazioni di contatto accurate per prospect specifici

Arricchire l'elenco dei lead commerciali e completare le informazioni di contatto mancanti per i vostri potenziali clienti

Trovare informazioni di contatto aggiornate e costruire un elenco di contatti commerciali di qualità utilizzando un software dedicato alle vendite

Limiti di Seamless.IA

Gli utenti hanno segnalato errori di installazione dell'estensione della barra degli strumenti

I filtri di ricerca limitati possono risultare limitanti

Prezzi di Seamless.IA

**Gratuito: piano Free con 50 crediti al mese

Basic : Piano Free con 250 crediti al mese

: Piano Free con 250 crediti al mese Pro : Prezzi personalizzati per crediti aggiuntivi e produttività premium

: Prezzi personalizzati per crediti aggiuntivi e produttività premium Azienda: Prezzi personalizzati per team numerosi con supporto dedicato

Valutazioni e recensioni di Seamless.IA

G2: 4.2/5 (1200+ recensioni)

4.2/5 (1200+ recensioni) Capterra: 3.7/5 (140+ recensioni)

7. Lead411

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-66.png

/$$$img/

via Lead411 Lead411 offre un'origine dati completa e accurata per alimentare le attività di prospezione B2B. Lo strumento consente di accedere a oltre 450 milioni di contatti in 20 milioni di aziende in tutto il mondo, tutti facilmente ricercabili attraverso potenti filtri e arricchiti da preziose informazioni.

Anche se Lead411 non è una vera alternativa a Clearbit, il suo vasto database vi aiuta comunque a qualificare e arricchire i contatti.

L'unico inconveniente è che lo strumento può risultare costoso, poiché sono necessari CRM e software di business intelligence per sfruttarne appieno il potenziale. Tuttavia, Lead411 si integra facilmente con la maggior parte dei CRM.

Le migliori funzionalità/funzione di Lead411

Ricerca e identificazione dei lead ideali da un vasto database

Individuate i vostri potenziali clienti ideali in base a criteri specifici come il settore, la dimensione dell'azienda, il titolo e persino l'intento di acquisto utilizzando filtri a traguardo

Ottenete un vantaggio decisivo nel traguardo dei vostri lavori richiesti, identificando le aziende che cercano attivamente soluzioni e servizi come i vostri

Personalizzate il vostro messaggio per ottenere il massimo impatto grazie ai dati sulle intenzioni d'acquisto e ai trigger di intelligence commerciale

Limiti di Lead411

La padronanza della funzione di ricerca richiede tempo

L'interfaccia utente deve essere migliorata

Prezzi di Lead411

Basic Plus Unlimited : $899/utente per anno

: $899/utente per anno Pro e Unlimited: prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Lead411

G2: 4.5/5 (400+ recensioni)

4.5/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (60+ recensioni)

8. Cognismo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-62.png

/$$$img/

via Cognismo Cognism è un'altra piattaforma di intelligence commerciale che vi aiuta a entrare in connessione con i potenziali clienti con dati e approfondimenti di alta qualità. Cognism vi aiuta a costruire una pipeline prevedibile, a trovare opportunità nascoste e a superare le barriere della conformità globale.

Cognism combina dati aziendali e tecnologici con un ricco database per garantire che il team commerciale costruisca elenchi accurati di potenziali clienti. ✨

Lo strumento ha trovato popolarità anche per la sua interfaccia facile da usare e le sue funzioni intuitive, come i filtri e le funzioni di esportazione. L'ottimo supporto clienti è un punto a favore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cognism

Sfruttare i mercati locali e globali con una copertura internazionale

Ottenere un accesso illimitato ai dati relativi alle persone e alle aziende per la lead generation

Ottenere email convalidate e cellulari verificati per i prospect chiave nei vostri account in target

Combinare i trigger per le assunzioni, i finanziamenti e le offerte di lavoro con i dati sugli intenti (forniti da Bombora)

Facile integrazione con il vostro CRM estrumenti di coinvolgimento commerciale Limiti del cognismo

Il processo di filtraggio a traguardo inadeguato deve essere migliorato

Esiste un margine di miglioramento con impostazioni di dati aggiornate

Gli utenti hanno spesso segnalato problemi tecnici ricorrenti

Prezzi di Cognism

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Cognism

G2: 4.6/5 (548+ recensioni)

4.6/5 (548+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (63+ recensioni)

9. Adapt.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-63.png

/$$$img/

via Adapt.io (LinkedIn) Forse il più semplice da usare tra tutti quelli elencati, Adapt.io è uno sportello unico per creare lead mirati, snellire i flussi di lavoro e ottenere un esito positivo in ambito commerciale e di marketing.

Adapt.io fornisce un vasto database di contatti su 30 milioni di aziende a livello globale. Lo strumento cattura anche più di 25 attributi per ogni contatto, contribuendo a creare un elenco estremamente accurato.

Adapt.io combina dati in estensione e strumenti potenti per generare nuovi potenziali clienti e personalizzare le interazioni con loro.

Le migliori funzionalità di Adapt.io

Utilizzate filtri avanzati per scoprire la vostra ricerca in pochi minuti e trovare i contatti che corrispondono al vostro target di riferimento

Creazione di elenchi, esportazione e collegamento al vostro CRM per una maggiore scalabilità

Connessione con il vostro pubblico attraverso diversi mezzi di comunicazione con attributi accurati dei dati di contatto

Aggiungete dati demografici e firmografici affidabili per ogni contatto nel vostro CRM

Limiti di Adapt.io

Gli stili e le visualizzazioni della dashboard sono limitati

L'interfaccia e la funzione di filtro possono creare confusione tra i nuovi utenti

Prezzi di Adapt.io

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi su Adapt.io

G2: 4.6/5 (2.700+ recensioni)

4.6/5 (2.700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

10. Datanyze

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Datanyze-Dashboard.png Datanyze /$$img/

via Datanyze Perfetta per i principianti e le nuove aziende, Datanyze è un'estensione di Google Chrome che aiuta a mettere in contatto i professionisti del settore commerciale e del marketing con i potenziali clienti.

Fornisce l'accesso a un vasto database di informazioni di contatto, tra cui indirizzi email, numeri di telefono e profili dei social media, direttamente dal browser. Questo elimina la necessità di lunghe ricerche manuali e consente di concentrarsi sulla creazione di relazioni con i potenziali client.

La piattaforma vanta un'estensione per Chrome di facile utilizzo e un'interfaccia fluida e intuitiva.

Inoltre, è l'unico strumento di questo articolo che offre una versione di prova gratuita di 90 giorni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Datanyze

Possibilità di trovare funzionalità/funzione legate a ciò che sta accadendo nel mondo di un potenziale cliente, a partire dai feed personali dei social media, dalle pubblicazioni di notizie locali e molto altro ancora

Trovare e connettersi con nuovi clienti dall'interno del browser

Esportazione dei profili direttamente da Google Chrome utilizzando l'estensione

Taggare i contatti e le aziende per creare automaticamente elenchi segmentati, tutti disponibili per l'esportazione con un semplice pulsante

Limiti di Datanyze

La UX è lenta e manca di funzionalità/funzione avanzate

Diversi utenti hanno lamentato la presenza di dati imprecisi o incompleti

Prezzi di Datanyze

Nyze Lite : Versione di prova gratuita

: Versione di prova gratuita Nyze Pro 1: $21/mese

$21/mese Nyze Pro 2: $39/mese

Valutazioni e recensioni di Datanyze

G2: 4.2/5 (440+ recensioni)

4.2/5 (440+ recensioni) Capterra: 3.9/5 (50+ recensioni)

Altri strumenti di gestione dei dati

Mentre esploriamo gli strumenti di gestione dei dati, è fondamentale ricordare la potenza delle piattaforme CRM. Anche se non si concentrano esclusivamente sui dati, i CRM forniscono approfondimenti e semplificano i flussi di lavoro dei dati.

Il ClickUp CRM ne è un esempio. Evita i silos di dati e orchestra l'intero percorso dei dati, dall'acquisizione all'analisi, in un'unica interfaccia intuitiva.

ClickUp

ClickUp è una soluzione unica per la gestione completa di marketing e commerciale. Con ClickUp come CRM, ottimizzate il flusso di lavoro commerciale e di prospezione e fornite una chiarezza ineguagliabile lungo tutto il percorso del cliente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-CRM-Template.png Modello di ClickUp CRM /$$$img/

Gestione di clienti, pipeline commerciali, elementi d'azione e altro ancora con il modello CRM semplice di ClickUp in vista Elenco

Gestione dei dati dei client senza soluzione di continuità

Collaborate alle trattative, inviate gli aggiornamenti dei progetti ai client e avviate i clienti con un unico hub email.

Hub centralizzato: Dite addio ai silos di dati! ClickUp conserva tutte le informazioni sui client - contatti, interazioni, accordi, note - in un unico spazio organizzato

Dite addio ai silos di dati! ClickUp conserva tutte le informazioni sui client - contatti, interazioni, accordi, note - in un unico spazio organizzato Campi personalizzabili: Personalizzate le informazioni per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Aggiungete campi personalizzati per il settore, le preferenze e altri dettagli unici

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-65.png

/$$$img/

Creare dashboard dettagliate e aggiungere facilmente schede per visualizzare lo stato di avanzamento dei punti di sprint, le attività per stato e i bug per visualizzazione

Intuitivo ClickUp dashboard per approfondimenti visivi

Gli oltre 50 widget delle dashboard di ClickUp consentono di visualizzare facilmente i dati dei clienti in un unico luogo.

Semplicità di drag-and-drop: Costruite dashboard dinamiche che presentano visivamente le metriche chiave. Monitorate le pipeline commerciali, i punteggi di soddisfazione dei clienti o i dati relativi ai clienti stato del progetto -Il tutto in modo visivamente straordinario e facilmente comprensibile

Costruite dashboard dinamiche che presentano visivamente le metriche chiave. Monitorate le pipeline commerciali, i punteggi di soddisfazione dei clienti o i dati relativi ai clienti stato del progetto -Il tutto in modo visivamente straordinario e facilmente comprensibile **Eseguire il drill-down dei dati per identificare tendenze, modelli e aree di miglioramento. Le dashboard intuitive di ClickUp vi permettono di compiere passaggi proattivi verso l'esito positivo delle vendite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Market-Competitive-Analysis-Template.png Modello di analisi competitiva del mercato di ClickUp /$$$img/

Ottenete preziose informazioni sul mercato e divertitevi a visualizzare le prestazioni del vostro prodotto con questo modello, confrontandolo con gli altri senza sforzo

Create il vostro sistema ideale per archiviare e analizzare contatti, clienti e offerte. Aggiungete collegamenti tra attività, documenti e altro per monitorare i lavori correlati.

**ClickUp si integra perfettamente con gli strumenti più diffusi, come email, calendari e piattaforme di marketing. Eliminate le lacune nei dati e lavorate con una visualizzazione olistica delle interazioni con i client

Flussi di lavoro automatizzati: Impostazione di trigger e azioni automatiche in base a specifiche modifiche dei dati. Ad esempio, inviare automaticamente un'email di benvenuto quando un nuovo cliente entra nel vostro CRM o triggerare la creazione di un progetto in base a un accordo chiuso

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Content-Scaling-Template-1.gif Modello di scalata della produzione di contenuti in ClickUp /$$$img/

Scalare in modo efficace la vostra processo di produttività dei contenuti utilizzando questo modello personalizzato in ClickUp

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Guidate le relazioni con i vostri client verso l'esito positivo grazie a informazioni prontamente disponibili e presentate visivamente

Mantenere tutti allineati e lavorare verso gli stessi obiettivi con dati condivisi, integrazioni senza soluzione di continuità e aggiornamenti in tempo reale

Automazione delle attività di routine ed eliminazione dei silos di dati per liberare tempo da dedicare alla costruzione di solide relazioni con i clienti

Sfruttate le integrazioni di ClickUp per analizzare i dati provenienti da origini dati esterne, rivelando tendenze e modelli nascosti che possono informare le strategie dei vostri clienti

Gestite tutto, dalla pipeline commerciale al coinvolgimento dei clienti e agli ordini, grazie alle visualizzazioni altamente flessibili di ClickUp

Visualizzate la vostra pipeline, ottimizzate i flussi di lavoro dei clienti e collaborate sulle opportunità con il vostro team

Create viste dettagliate per monitorare il valore della vita del cliente, le dimensioni medie delle transazioni e altro ancora

Scegliete tra un'ampia gamma di viste precostruite modelli per gestire e analizzare i dati, generare reportistica e pianificare i passaggi successivi

Limiti di ClickUp

Alcuni nuovi utenti notano una curva di apprendimento molto ripida

Potrebbe essere necessario integrare ClickUp nel proprio strumento di intelligence commerciale

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200+ recensioni)

4,7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.900+ recensioni)

Sfruttare la potenza dei dati con la giusta alternativa Clearbit

Trovare l'alternativa più adatta a Clearbit non è solo una questione di funzionalità/funzione: si tratta di rispondere a esigenze specifiche dell'organizzazione. Non accontentatevi di soluzioni frammentate: Cercate una piattaforma che centralizzi i vostri dati, visualizzi gli approfondimenti e favorisca la collaborazione.

Le dashboard, le funzionalità/funzione e le integrazioni di ClickUp CRM vi permettono di passare dalla gestione dei dati alla loro padronanza. Da fare per usufruire del vero potere delle informazioni per guidare l'esito positivo dei vostri clienti e della vostra azienda.

Scegliete con saggezza e guardate i vostri dati diventare il carburante per la vostra crescita. 💯