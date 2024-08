10 migliori alternative a Unbounce per creare landing page nel 2024

Unbounce è un'importante piattaforma IA per la creazione di landing page, rinomata per la sua interfaccia user-friendly, le opzioni di personalizzazione e l'assenza di requisiti di codice.

Si integra perfettamente con strumenti di terze parti come CDP, soluzioni di email marketing e piattaforme di analisi come Google Analytics. Tuttavia, Unbounce non soddisfa tutte le esigenze aziendali.

Gli utenti sentono il bisogno di cercare alternative a causa della mancanza di funzionalità/funzione mobile.

Utilizzate questa guida per esplorare le 10 migliori alternative a Unbounce e conoscere le loro funzionalità/funzioni, l'infrastruttura di supporto e i modelli di prezzo per trovare la soluzione ideale per le vostre esigenze specifiche.

**Cosa bisogna cercare nelle alternative a Unbounce?

Diamo un'occhiata ad alcune funzionalità/funzione indispensabili in un autore di pagine di destinazione prima di verificare le alternative di Unbounce:

Interfaccia user-friendly: Un'interfaccia semplice e intuitiva aiuta anche gli utenti meno esperti a navigare nello strumento

Template e temi: Lo strumento deve avere un intervallo di temi e modelli personalizzabili e adatti a vari scopi

Responsabilità per i dispositivi mobili: Lo strumento dovrebbe soddisfare la crescente base di utenti mobili con una reattività cruciale per i dispositivi mobili

A/B testing: Cercate uno strumento che migliori la vostra pagina di atterraggio testando diverse versioni e scegliendo la migliore

Capacità dell'IA: Uno strumento che utilizzi l'IA per la creazione di contenuti ottimali e CTA convincenti è l'ideale

Integrazione con strumenti di analisi e reportistica: lo strumento deve raccogliere informazioni integrandosi con strumenti di analisi e reportistica

10 Migliori alternative a Unbounce da usare nel 2024

Ora che sappiamo come valutare lo strumento ideale, diamo un'occhiata alle migliori alternative di Unbounce nel 2024.

1. Instapage

via Instapage Instapage è uno strumento di IA per la creazione di pagine di atterraggio che presenta un'interfaccia utente facile da usare e ampie possibilità di personalizzazione.

Molti marketer apprezzano la sua capacità di creare landing page ad alta conversione, assegnando dinamicamente il traffico pubblicitario alle landing page in base ai tassi di interesse degli utenti, in quanto aiuta notevolmente la CRO (Conversion rate optimization).

Le migliori funzionalità/funzione di Instapage

Integrazione di pagine ed esperienze AMP per un migliore coinvolgimento dell'utente

Utilizza l'IA per creare contenuti convincenti senza sforzo

Implementare l'intento di uscita per ridurre al minimo l'abbandono della pagina

Abilitare la collaborazione tra più utenti per una maggiore efficienza del team

Garantire la conformità al GDPR per la protezione dei dati

Limiti di Instapage

Costoso per le piccole e medie imprese

I pop-up per la generazione di lead sono molto semplici su tutti i piani

Prezzi di Instapage

Versione di prova gratuita: 14 giorni

14 giorni Costruzione : $199/mese con fatturazione annuale

: $199/mese con fatturazione annuale Conversione: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Instapage

G2 : 4.3/5 (400+ recensioni)

: 4.3/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

2. Landingi

via Landingi Landingi aiuta i marketer digitali a costruire pagine di destinazione ad alte prestazioni. Ha uno degli editor drag-and-drop più intuitivi, una vasta libreria di modelli (oltre 400) e tracker di eventi per analizzare i modelli comportamentali.

È inoltre dotato di oltre 170 integrazioni, che ne rendono semplice l'adozione da parte di organizzazioni di varie dimensioni e verticali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Landingi

Accesso a una libreria di modelli personalizzabili per un design personalizzato

Migliora il coinvolgimento incorporando pop-up e overlay intuitivi

Traccia il comportamento degli utenti e ottimizza i viaggi utilizzando i tracker degli eventi

Limiti di Landingi

La reattività dei dispositivi mobili a volte è un po' difficile da gestire

Il piano principale manca di funzionalità/funzione personalizzate come font e icone

Prezzi di Landingi

**Free: funzionalità/funzione limitate

Lite : $29/mese

: $29/mese Professionale : $49/mese

: $49/mese Agenzia : $149/mese

: $149/mese Unlimitato: $1000/mese

Valutazioni e recensioni di Landingi

G2 : 4.5/5 (270+ recensioni)

: 4.5/5 (270+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (170+ recensioni)

3. Hub di marketing HubSpot

via HubSpot HubSpot è una piattaforma di marketing completa per gestire l'inbound marketing end-to-end. Da fare, dalla generazione di pagine di destinazione attraenti alla reportistica avanzata.

A differenza di altri strumenti per la creazione di pagine di destinazione che operano in modo indipendente, HubSpot integra la creazione di pagine di destinazione in un ecosistema di marketing digitale completo. Le pagine di destinazione di HubSpot garantiscono un'esperienza utente coesa e personalizzata lungo tutto il percorso dell'acquirente.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot Marketing Hub

Aumenta l'efficienza con una piattaforma di inbound marketing all-in-one

Semplificare la gestione dei dati grazie all'integrazione del CRM

Tracciamento efficace dei lavori richiesti con analisi e reportistica avanzata

Limiti di HubSpot Marketing Hub

Prezzi più elevati rispetto ad altri strumenti di marketing

Personalizzazioni limitate

Prezzi di HubSpot Marketing Hub

Per singoli e piccoli team

Strumenti Free: funzionalità/funzione limitate

funzionalità/funzione limitate Starter : A partire da $20/mese per utente

: A partire da $20/mese per utente Professionale: A partire da $890/mese per utente

Per aziende e imprese

Professionale: $890/mese

$890/mese Azienda: $3.600/mese

Valutazioni e recensioni di HubSpot Marketing Hub

G2 : 4.4/5 (10.000+ recensioni)

: 4.4/5 (10.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 5600 recensioni)

4. LeadPages

via Pagine guida LeadPages fornisce vari modelli di pagine di destinazione sofisticati e facili da usare.

Inoltre, è nota per il suo lead meter, che permette di valutare l'efficacia della pagina e fornisce valutazioni sulla probabilità di generare lead con la configurazione esistente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Leadpages

Concentrarsi sulla generazione di contatti con una piattaforma semplificata

Utilizzo di un editor drag-and-drop facile da usare per la creazione delle pagine di destinazione

Accesso integrato ai principali servizi di email marketing e alle piattaforme CRM

Limiti di Leadpages

Meno opzioni di personalizzazione rispetto ai concorrenti

Limitate funzionalità avanzate di analisi e reportistica

Prezzi di Leadpages

Versione di prova gratuita: 14 giorni

14 giorni Standard : $49/mese per utente

: $49/mese per utente Pro : $99/mese per utente

: $99/mese per utente Avanzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Leadpages

G2 : 4.3/5 (200+ recensioni)

: 4.3/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (290+ recensioni)

5. GetResponse

tramite Ottenere la risposta GetResponse è dotato di un incredibile prompt IA che genera pagine di destinazione visivamente accattivanti in un lampo.

Basta aggiungere alcuni dettagli come il nome della vostra azienda, la descrizione e il logo (utilizza i loghi per recuperare i colori del marchio) per creare in pochi secondi una pagina di destinazione bella e personalizzabile.

Inoltre, consente di aggiungere senza problemi i dati generati dalle pagine di destinazione dedicate agli elenchi e di utilizzarli ulteriormente per le campagne di retargeting.

Le migliori funzionalità/funzione di GetResponse

Utilizza le funzionalità dell'IA per generare contenuti per il copywriting

Personalizzazione dei modelli delle pagine di destinazione

Utilizzo dell'imbuto commerciale automatizzato per generare contenuti per il copywriting

Limiti di GetResponse

Curva di apprendimento per i nuovi utenti che si adattano alle funzionalità/funzione avanzate

Alcuni utenti trovano l'interfaccia leggermente opprimente

Prezzi di GetResponse

Versione di prova gratis disponibile

disponibile Email Marketing : $19/mese

: $19/mese Automazioni di marketing : $59/mese

: $59/mese Ecommerce marketing: $119/mese

Valutazioni e recensioni su GetResponse

G2 : 4.3/5 (600+ recensioni)

: 4.3/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (470+ recensioni)

6. Campagna attiva

via Campagna attiva Il costruttore di pagine di atterraggio di ActiveCampaign vi permette di archiviare tutte le vostre risorse in modo centralizzato, facilitando l'accessibilità.

Gli utenti apprezzano la facilità del processo di registrazione. Lo strumento aiuta anche con moduli in linea, lead scoring e contenuti a condizione.

Le migliori funzionalità/funzione di ActiveCampaign

Utilizza modelli di pagine di destinazione altamente personalizzabili

Una libreria di risorse completa per i nuovi utenti che desiderano acquisire familiarità con la piattaforma

Comprendere le prestazioni delle pagine di destinazione con una dashboard migliorata e metriche tracciate

Limiti di ActiveCampaign

Alcuni utenti ritengono che i test A/B sulle pagine di destinazione non siano all'altezza della situazione

Assenza di funzionalità/funzione legate all'IA

Prezzi di ActiveCampaign

Lite : A partire da $29/mese per utente

: A partire da $29/mese per utente Plus : A partire da $49/mese per utente

: A partire da $49/mese per utente Professionale : A partire da $149/mese per utente

: A partire da $149/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su ActiveCampaign

G2 : 4.5/5 (10.000+ recensioni)

: 4.5/5 (10.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 2000 recensioni)

7. Wishpond

via Wishpond Wishpond è una suite di marketing con funzionalità/funzione estese per la generazione di lead e il coinvolgimento dei clienti.

Ciò che la contraddistingue sono i suoi server ad alta velocità situati in tutto il mondo, che consentono di caricare rapidamente le pagine di destinazione.

Inoltre, consente di utilizzare domini personalizzati, un sottodominio Wishpond o una scheda Facebook per facilitare la consegna delle pagine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wishpond

Aggiungere pop-up e tappetini di benvenuto per convertire più visitatori

Creazione rapida di pagine accattivanti grazie all'editor drag-and-drop per landing page di facile utilizzo

Utilizzo di split test A/B in un solo clic

Limiti di Wishpond

Alcuni utenti riferiscono che il supporto clienti è carente

Nessuna versione di prova disponibile

Prezzi di Wishpond

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wishpond

G2 : 3.7/5 (150+ recensioni)

: 3.7/5 (150+ recensioni) Capterra: 4/5 (120+ recensioni)

8. Brevo

via Brevo Brevo, precedentemente noto come SendInBlue, è dotato di un costruttore di pagine di destinazione facile da usare e ricco di funzionalità/funzioni.

È noto per le integrazioni per l'automazione di email e SMS sulle sue pagine di destinazione. In questo modo, una volta generati gli elenchi, questi vengono immediatamente inseriti in quelli di retargeting.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brevo

Godetevi le molteplici funzionalità di personalizzazione e segmentazione delle pagine di destinazione

Utilizzate l'editor intuitivo per creare campagne email e newsletter

Creazione di pagine di destinazione personalizzate

Personalizzazione delle specifiche di conservazione dei log per la privacy dei dati

Limiti di Brevo

Il piano Free non prevede funzionalità/funzione per le pagine di destinazione

Mancanza di granularità nella reportistica e nelle analisi

Prezzi di Brevo

Free: Contatti illimitati

Contatti illimitati Starter : A partire da $25/mese per utente

: A partire da $25/mese per utente Business : A partire da $65/mese per utente

: A partire da $65/mese per utente BrevoPlus: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Brevo

G2 : 4.5/5 (650+ recensioni)

: 4.5/5 (650+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1850+ recensioni)

9. Ottimizzare la stampa

via Ottimizzare la stampa OptimizePress è specializzato nella creazione di pagine di destinazione basate su WordPress. Viene fornito con centinaia di modelli di landing page, che consentono di personalizzare ogni elemento della pagina.

Per gli utenti di WordPress, OptimizePress diventa un'estensione naturale, poiché crea solo pagine adatte a WordPress.

Le migliori funzionalità di OptimizePress

Creazione di landing page illimitate dal piano base

Ottenere una formazione di marketing premium come nuovo utente con la Optimize University

Usufruire di una funzione di supporto clienti altamente reattiva

Ottenere una garanzia di rimborso senza rischi di 30 giorni

Limiti di OptimizePress

Il piano Free non include i costruttori di pagine di atterraggio

Offre solo estensioni specifiche per WordPress

Prezzi di OptimizePress

Solo per i costruttori : $179/anno per utente

: $179/anno per utente Suite Starter : $299/anno per utente

: $299/anno per utente Suite Pro: $499/anno per utente

Valutazioni e recensioni di OptimizePress

G2 : 3.9/5 (30+ recensioni)

: 3.9/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (80+ recensioni)

10. OptinMonster

via OptinMonster OptinMonster è un costruttore di pagine di destinazione adatto ai principianti. È noto per essere uno strumento semplice e continuo per la creazione di pagine di destinazione. Basta scegliere un modello precostituito, personalizzarlo in base al linguaggio del proprio marchio, testarlo e regolarlo.

È dotato di una varietà di moduli, tra cui pop-up, barre fluttuanti, sovrapposizioni a schermo intero e slide-in, che aumentano il lavoro richiesto per la lead generation.

Inoltre, offre funzionalità/funzione di personalizzazione della pagina che elevano l'esperienza dell'utente.

Le migliori funzionalità/funzione di OptinMonster

Ampia varietà e UI di moduli

Utilizzare il traguardo della geo-localizzazione e creare pagine di destinazione

Utilizzare il loro motore di segmentazione per un traguardo iper-personalizzato

Utilizza le ruote gamificate per il gamification marketing

Limiti di OptinMonster

Alcune funzionalità/funzione mancano di reattività quando si accede tramite dispositivi mobili

Nessuna funzionalità IA

Prezzi di OptinMonster

Basic : $16/mese

: $16/mese Plus : $32/mese

: $32/mese Pro : $69/mese

: $69/mese Crescita: $99/mese

Valutazioni e recensioni su OptinMonster

G2: 4.3/5 (80+ recensioni)

4.3/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (70+ recensioni)

Altri strumenti di marketing

Mentre Unbounce e gli strumenti di cui abbiamo parlato si concentrano sulla generazione di lead e sulle conversioni, gli strumenti all-in-one come ClickUp aiutano a semplificare le campagne di marketing, a consentire la collaborazione interfunzionale, a generare ottimi contenuti con l'aiuto di IA e a gestire efficacemente i progetti.

ClickUp

ClickUp è dotato di tutto ciò che serve per una collaborazione fluida con il vostro team di marketing

ClickUp vi aiuta a ideare ed eseguire le campagne di marketing, a superare le sfide del lavoro in silos e a aumentare la produttività . La suite di marketing di ClickUp offre un luogo di lavoro comune per creare e monitorare le campagne e persino collaborare con altri team per ottenere le loro intuizioni e approvazioni.

Utilizzate ClickUp per personalizzare la vostra visualizzazione e pianificare materiali di marketing come contenuti e media in tutta l'organizzazione

La potenza di ClickUp va oltre il project management del marketing . È fondamentale per la creazione di contenuti di alta qualità per la vostra marketing dei contenuti anche per le campagne di marketing. Che si tratti di email, contenuti di pagine di atterraggio o blog, basta inserire gli oggetti in L'IA di ClickUp AI e sarete pronti a partire in un batter d'occhio.

Passate al piano di pianificazione dei contenuti con Modello di piano di marketing dei contenuti di ClickUp ClickUp dispone anche di un'incredibile libreria di modelli per creare calendari dei contenuti , roadmap di marketing e scrittura del contenuto per aumentare la produttività e raggiungere i vostri obiettivi obiettivi di marketing in modo efficiente.

Modello di piano di marketing del prodotto di ClickUp

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Trasformazione scrittura del contenuto in pochi secondi per sembrare più professionale, diretto o coinvolgente

Esplorare project management con il loro piano Free

Le funzioni di ClickUp AI consentono ai team di marketing di produrre rapidamente documenti importanti come un caso di studio

Creare rapidamente contenuti di alta qualità utilizzando i prompt diClickUp AI* Evidenziate qualsiasi testo e lasciate che la barra degli strumenti dell'IA lo ottimizzi

Generare riepiloghi/riassunto eelementi di azione istantaneamente per snellire le attività amministrative

Tradurre le lingue e controllare l'ortografia e la grammatica all'interno della piattaforma

Dare vita alle idee con le lavagne online per la collaborazione in tempo reale o asincrona

Gestire in modo collaborativo i documenti di briefing creativo con ClickUp Documenti

Trasmettete istruzioni chiare e accelerate il processo di feedback sui contenuti con la correzione di bozze

Limiti di ClickUp

Mancanza di opzioni di gamification

Alcuni utenti ritengono che l'opzione di monitoraggio del tempo debba essere migliorata

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/Mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

Scegliere il meglio: uno strumento per la creazione di pagine di atterraggio perfetto per te

La scelta dello strumento giusto per la creazione di pagine di destinazione è importante per il vostro esito positivo nel marketing. Ciascuna delle alternative di Unbounce ha i suoi punti di forza, come la fantastica IA di Instapage o il facile editor di Landingi.

Al termine di questa approfondita esplorazione degli strumenti per la creazione di pagine di atterraggio, è evidente che strumenti per il project management come ClickUp sono diventati un alleato nel perseguimento del growth hacking grazie alla loro capacità di sfruttare l'IA per elevare il project management end-to-end.

ClickUp offre ai marketer molte possibilità.

Migliora il tuo gioco di marketing e aumenta la produttività. Provate ClickUp oggi stesso! 🎉