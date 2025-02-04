10 Migliori alternative all'app Hemingway nel 2025 (Recensioni e prezzi)

Avete il blocco dello scrittore? Avete bisogno di migliorare il vostro contenuto di marketing o la vostra prosa? Non siete sicuri della punteggiatura?

Succede anche ai migliori di noi. 🤷

Per fortuna, non è necessario essere il più acuto degli scrittori per creare un testo convincente. Strumenti di IA per la scrittura come l'app Hemingway - o una delle tante alternative all'app Hemingway - possono aiutarvi a produrre testi eccellenti e privi di errori con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.

Sebbene lo strumento Hemingway sia un punto di riferimento per blogger, scrittori freelance, professionisti del marketing e innumerevoli altri autori di contenuti, ha alcuni limiti e non è l'unico strumento di scrittura in città. ✍️

Esploriamo cosa cercare in un editor di testo IA ed eseguiamo il drill-down su alcune delle migliori alternative all'editor Hemingway per portare la vostra scrittura al livello successivo.

Cosa cercare in una Alternativa a Hemingway?

Trovare alternative all'app Hemingway richiede un po' di ricerca. Dopo tutto, è popolare per una buona ragione.

L'editor di Hemingway è molto utile come strumento di Strumento di IA per la correzione di bozze che analizza il testo e genera un punteggio di leggibilità, ovvero una misura della facilità o difficoltà di lettura del testo. Offre anche suggerimenti sulla scelta delle parole per semplificare le strutture complesse delle frasi con il suo editor di stile e il controllo grammaticale avanzato. ⚒️

Tuttavia, la funzione è piuttosto elementare e potrebbe non essere adatta al vostro stile di scrittura. (Non tutti vogliono scrivere come l'autore dell'app)

Fortunatamente, esistono delle ottime alternative all'editor di Hemingway, con diverse funzionalità per il vostro processo di scrittura.

Cercate strumenti di scrittura e di controllo grammaticale in grado di:

Generare una copia in base alle parole chiave e alle linee guida inserite

Controlla la presenza di errori ortografici e grammaticali di base

Suggerisce modi per rendere più chiare e concise le strutture di frasi complicate

Evidenzia le scelte di parole sbagliate e propone sinonimi che potrebbero funzionare meglio

Rileva la voce passiva e propone alternative più attive

Scrivere il testo nello stile di scrittura desiderato ✍️

Alcuni Strumenti di IA per la scrittura offrono anche trucchi per la produttività che snelliscono il vostro flusso di lavoro e vi fanno risparmiare ore di tempo - e di arrabbiature. ⏳

Le 10 migliori App di Hemingway Alternative da usare nel 2024

Quando cercate alternative per l'editor di Hemingway, pensate alle funzioni di cui avete bisogno per il lavoro da svolgere per determinare l'app più adatta alle vostre esigenze. Per iniziare la vostra missione di ricerca della migliore app di scrittura IA e del miglior editor di stile, vediamo cosa può fare ciascuna di queste alternative all'app Hemingway.

1. ClickUp

Utilizzare ClickUp AI per modificare, riepilogare/riassumere, controllare l'ortografia o regolare la lunghezza dei contenuti all'interno di Documenti

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che vi aiuta a scrivere meglio e molto di più. ClickUp è una piattaforma di produttività completa che aiuta a scrivere meglio e molto di più gestione del flusso di lavoro gli strumenti di gestione del flusso di lavoro semplificano la programmazione, snellire i processi e la comunicazione, e garantire che tutto venga terminato in tempo.

Iniziate con l'utilizzo di un sistema di modello di Calendario dei contenuti per pianificare la creazione dei contenuti. Una volta che si dispone di una panoramica e di un calendario, è il momento di iniziare a scrivere.

Utilizzate il ClickUp AI assistente di scrittura per la creazione di idee a partire da prompt, generare una scaletta oppure scrivere email blog, post sui social media o pagine web. L'assistente di scrittura ClickUp AI è in grado di aiutarvi con tutti i tipi di testi, da quelli più semplici a quelli più complessi scrittura tecnica alle tagline del marketing.

Tutti i contenuti vengono salvati in Documenti ClickUp che sono in connessione con i flussi di lavoro. Ciò significa che tutto è in un unico posto facile da trovare. 🙌

Come bonus, ClickUp è così valido che non è necessario Grammatica per il controllo della grammatica. Lo strumento di correzione di ClickUp AI rileva refusi, errori di ortografia, errori grammaticali e uso eccessivo di avverbi.

Quindi modifica il testo per assicurarsi che sia conciso e accattivante, e da fare anche la formattazione, in modo che il documento completato abbia un aspetto professionale. Le vostre capacità di scrittura sono appena migliorate!

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Utilizza un ClickUp mappe mentali o ClickUp Lavagne online per fare un brainstorming sui contenuti, quindi trasformare le copie direttamente in attività attuabili e tracciabili

Tracciate lo stato di avanzamento del vostro piano di creazione dei contenuti sul vostro pannello di controllo personalizzabile ClickUp Dashboard Gestite il SEO per i vostri contenuti fin dal primo momento con laModello di ricerca e gestione SEO di ClickUp Integrazione con altri strumenti come Microsoft Office, Gmail, Documenti Google, LinkedIn e WordPress

Utilizzate l'app ClickUp su Windows, Mac o Linux, oltre che sul vostro dispositivo mobile

Limiti di ClickUp

L'app mobile non lavora ancora allo stesso livello dell'app desktop

ClickUp AI non è disponibile nella versione gratis

ClickUp prezzo

Free Forever: gratis

gratis Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.100+ recensioni)

4,7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

2. Grammatica

via Grammatica Grammarly è un correttore ortografico e grammaticale con gli steroidi. Utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale e l'IA per verificare, tra le altre cose, la presenza di errori, mancanza di chiarezza e verbosità. Lo strumento fornisce suggerimenti per migliorare la scrittura in modo da fornire un documento lucido, accattivante e privo di errori. 📝

È una delle alternative all'editor Hemingway più popolari per i professionisti di tutti i settori. Lo si può usare per migliorare email, documenti aziendali, contenuti tecnici e post sui social media.

Le migliori funzionalità/funzioni di Grammarly

Risparmia tempo generando il testo con uno dei prompt dell'IA di Grammarly

Controllare il tono per assicurarsi che il testo sia adatto al contesto

Utilizzare il controllore di plagio per rilevare testi troppo simili ad altri pubblicati

Utilizzate Grammarly su app desktop, mobile o browser, oltre che in un ampio intervallo di altri strumenti, tra cui app di videoscrittura come Microsoft Word e app di comunicazione come Gmail o Slack

I piani a pagamento di Grammarly Business sono ideali per i team di marketing che vogliono produrre testi privi di errori

Limiti di Grammarly

L'editor online a volte segnala erroneamente errori di testo e di punteggiatura

Per le funzionalità/funzione avanzate, come la regolazione del tono e il controllo del plagio, è necessaria una versione a pagamento

Grammatica prezzo

**Gratis

Premium: $30/mese per utente

$30/mese per utente Business: $75/mese per utente

$75/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni grammaticali

G2: 4,7/5 (5.700+ recensioni) per Grammarly Business

4,7/5 (5.700+ recensioni) per Grammarly Business Capterra: 4,7/5 (6.900+ recensioni) per le aziende

Compara_ **Grammarly Vs Wordtune !

3. PaperRater

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/PaperRater.jpg Alternative all'app di Hemingway: Pagina del correttore di saggi utilitari di PaperRater /%img/

via CartaRegistratore PaperRater corregge il vostro manoscritto, controllando che non ci siano errori di ortografia, grammatica e punteggiatura. È sufficiente selezionare il tipo di documento che state scrivendo e il vostro livello di istruzione, quindi incollare il testo nel browser o caricare un file. Lo strumento di IA fornisce un feedback immediato, compreso il voto che ci si può aspettare, e fornisce suggerimenti per migliorare la scrittura. 💯

Questo strumento rientra nel nostro elenco delle migliori alternative all'editor Hemingway perché offre alcune pratiche risorse di scrittura. Ad esempio, troverete elenchi di parole comunemente confuse, un Vocabulary Builder e risposte alle domande più frequenti di ortografia e grammatica.

Le migliori funzionalità/funzioni di PaperRater

Utilizzate PaperRater online, senza scaricare nulla

Ottenete i vostri risultati dal sistema basato su cloud in pochi secondi

Rilevate eventuali plagi involontari con lo strumento di rilevamento dei plagi incorporato

Leggete le statistiche dettagliate fornite da PaperRater per scoprire i vostri errori e Da fare meglio la prossima volta

Limiti di PaperRater

Non esiste un'app per dispositivi mobili, quindi è meglio utilizzarla su un computer fisso o portatile

Non si integra con altri strumenti: è necessario copiare e incollare la versione finale altrove per formattarla per l'invio

PaperRater prezzo

Base: Free

Free Premium: $14,95/mese

Valutazioni e recensioni di PaperRater

G2: 4.5/5 (20+ recensioni)

4.5/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (11 recensioni)

4. ProWritingAid

via ProWritingAid Questa alternativa all'editor Hemingway è molto apprezzata da copywriter, redattori, studenti e professionisti aziendali. Controlla il documento in tempo reale e suggerisce soluzioni rapide a qualsiasi problema di grammatica, ortografia o stile di scrittura, aiutandovi a imparare man mano. 💡

ProWritingAid offre funzionalità avanzate di IA, come un controllore di plagio e strumenti come Rephrase. Quest'ultimo trasforma le parole in base alle vostre indicazioni: potete renderle più lunghe o più corte, più o meno formali, o aggiungere dettagli descrittivi per renderle più coinvolgenti. Potete anche riscrivere il vostro testo, riepilogarlo o chiedere all'IA di continuarlo automaticamente per voi.

ProWritingAid migliori funzionalità/funzione

Garantite la coerenza in tutto il team con un dizionario interno e regole di stile del marchio

Scegliete tra oltre 25 diversi tipi di reportistica per avere un riscontro sulla vostra scrittura

Utilizzate i plugin per integrare ProWritingAid con altre app come Microsoft Office, Outlook, WordPress e Google Documenti

La tranquillità di sapere che i vostri dati sono privati e sicuri al 100%

ProWritingAid limitazioni

La versione gratuita ha funzioni limitate e consente di modificare solo 500 parole alla volta

ProWritingAid non dispone ancora di app dedicate per dispositivi mobili iOS o Android

ProWritingAid prezzo

Gratuito: Free

Free Premium: $30/mese

$30/mese Premium Pro: $36/mese

ProWritingAid valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (400+ recensioni)

5. Scrittura intelligente

via Scrivere in modo semplice Slick Write è uno strumento di modifica online gratuito e veloce. Controlla l'ortografia, la grammatica e lo stile di scrittura e consente di correggerli in tempo reale. L'indice di leggibilità indica a quale livello si colloca la vostra scrittura, in modo da garantire che sia adatta al vostro pubblico.

Utilizzate l'utile feedback di questa alternativa all'editor Hemingway per migliorare il vostro vocabolario, le frasi e la struttura. E se vi sentite riconoscenti, sentitevi liberi di lasciare un suggerimento. 💸

Le migliori funzionalità/funzione di Slick Write

Imparate da statistiche come l'indice di voce passiva, la varietà del vocabolario e l'uso di avverbi e pronomi

Se non siete sicuri di qualcosa, consultate l'utile elenco degli Elenchi di stile

Usate le opzioni di personalizzazione per aumentare il font e facilitare la lettura

Usate il gioco di associazione di parole incorporato per superare il blocco dello scrittore e ispirare nuove idee

Limiti di scrittura

Le funzioni di Slick Write sono piuttosto limitate

Non c'è un'app desktop o mobile, quindi è necessario essere online per usarlo

Slick Write prezzo

Gratuito

Slick Write valutazioni e recensioni

G2: Nessuna recensione ancora

Nessuna recensione ancora Capterra: 4.4/5 (5 recensioni)

6. Zenzero

via Zenzero Ginger è stato progettato per aiutarvi a scrivere meglio e più velocemente, aumentando la produttività. Questo editor alternativo a Hemingway è uno strumento basato sul web e dotato di IA che controlla l'ortografia, la grammatica e la punteggiatura e offre correzioni durante la digitazione. Inoltre, prevede le parole e parafrasa le copie per voi.

La versione base di questo strumento di IA è gratis, ma esiste una versione a pagamento se si desidera integrarla con strumenti come Facebook, WordPress, Gmail e X.

Ginger migliori funzionalità/funzione

Utilizzate il pulsante "Correggi" per trovare problemi grammaticali e il pulsante "Riformula" per scrivere il contenuto in modo diverso

Fare doppio clic su qualsiasi parola per visualizzare un utile elenco di sinonimi

Traduci il tuo testo in inglese in oltre 40 lingue 🌎

Scaricate l'app per Windows o Mac desktop, oppure per dispositivi mobili iOS o Android

Zenzero limitazioni

La piattaforma non dispone di un controllore di plagio

Alcuni utenti ritengono che i suggerimenti di Ginger non siano sempre corretti

Ginger prezzi

Gratuito: Free

Free Ginger Premium: $13,99/mese per utente

$13,99/mese per utente Ginger Business: $29,97/mese per 3 utenti

Ginger valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (30+ recensioni)

4.3/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (80+ recensioni)

7. Perfetto

via Perfetto Questa alternativa all'editor Hemingway è uno strumento di correzione e copy-editing rivolto ai professionisti. È particolarmente utile per la scrittura tecnica come reportistica, contratti, proposte, articoli e libri. 📚

PerfectIt si concentra sulla coerenza dell'uso delle parole in tutto il documento. Evidenzia anche le abbreviazioni non definite e si assicura che la guida di stile sia applicata in tutto il documento.

Le migliori funzionalità/funzione di PerfectIt

Verifica la coerenza di ortografia, capitalizzazione e punteggiatura

Applicare la guida di stile dell'azienda o del client o il Manuale di stile di Chicago incorporato

Condivisione facile dei fogli di stile con i colleghi

Possibilità di scegliere di lavorare in inglese britannico, statunitense, canadese o australiano

Limiti di PerfectIt

PerfectIt non fa il controllo della grammatica

Il prezzo può essere un po' elevato per l'utente medio

PerfectIt prezzo

Professional: $90/anno per utente

$90/anno per utente Elite: $119/anno per utente

$119/anno per utente Team: $129/anno per utente

$129/anno per utente Enterprise: $149/anno per utente

Valutazioni e recensioni di PerfectIt

G2: 4.8/5 (160+ recensioni)

4.8/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (370+ recensioni)

8. Linguix

via Linguaggio Linguix è un'app di scrittura basata sull'IA che controlla la grammatica e assicura che la scrittura sia chiara ed efficace. Il Punteggio di qualità del contenuto misura la leggibilità, il coinvolgimento e la conformità alla guida di stile. 🎯

Utilizzate questa alternativa all'app Hemingway sul sito web di Linguix o su una moltitudine di app, tra cui WordPress, Documenti Google e Mailchimp.

Linguix migliori funzionalità/funzione

Proteggete la reputazione del vostro marchio applicando la vostra guida di stile a tutte le comunicazioni

Usate l'estensione per il browser per riscrivere le frasi o per espanderle o accorciarle

Misurate le prestazioni di scrittura del vostro team per identificare le aree di miglioramento

Controllare i documenti in inglese, tedesco, francese, italiano, portoghese, spagnolo o polacco

Linguix limitazioni

I suggerimenti ortografici e grammaticali non sono sempre corretti

Linguix non offre un controllo del plagio

Linguix prezzo

Personal Free: Gratuito

Gratuito Personale Pro: $15/mese per utente

$15/mese per utente Business: $100/mese per 2 utenti

Linguix valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (120+ recensioni) per il Business

4.5/5 (120+ recensioni) per il Business Capterra: 4.5/5 (90 recensioni)

9. INK

via INCHIOSTRO INK è un assistente IA per il marketing dei contenuti. Si concentra sulla creazione di contenuti pertinenti e di alta qualità, ottimizzati per il pubblico.

Utilizzate questa alternativa all'editor Da fare per la ricerca di parole chiave e per creare cluster di parole chiave. Poi basta istruire l'IA a comporre titoli e testi ottimizzati per la SEO utilizzando queste parole chiave.

Le migliori funzionalità/funzione di INK

Creazione facile e veloce di testi e immagini ottimizzati per la SEO 🛣️

Classifica più alta e aumento del tasso di clic con il punteggio semantico dei contenuti IA di INK

Proteggi il tuo marchio digitale attraverso tutti i tuoi contenuti

Sfrutta i video gratuiti sul content marketing e il supporto della community

Limiti di INK

I contenuti generati non sono sempre completati la prima volta che vengono pubblicati

INK non è facilmente accessibile per le piccole imprese

INCHIOSTRO prezzo

Professionale: $39/mese per utente

$39/mese per utente Enterprise: $99/mese per 3 utenti

Valutazioni e recensioniINK

G2: 4.9/5 (160+ recensioni)

4.9/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (4 recensioni)

10. WhiteSmoke

tramite Fumo Bianco WhiteSmoke è uno strumento di correzione di bozze online che utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per individuare errori grammaticali precedentemente non rilevati e suggerire modifiche per migliorare il testo.

Le migliori funzionalità/funzione di WhiteSmoke

Accettate le correzioni suggerite con un solo clic 🖱️

Utilizzate lo strumento di plagio per assicurarvi che il vostro testo sia unico

Tradurre i testi in più di 50 lingue

Applicate questa app alternativa a Hemingway su Windows o MacOS, oltre che su browser come Firefox, Safari, Opera e Microsoft Edge

Limiti del fumo bianco

A volte le traduzioni non sono completate

Non c'è un piano gratuito per provarlo

WhiteSmoke prezzo

Web: $10/mese per utente

$10/mese per utente Premium: $13,33/mese per utente

$13,33/mese per utente Business: $22,99/mese per 3 utenti

Valutazioni e recensioni diWhiteSmoke

G2: 4.6/5 (10 recensioni)

4.6/5 (10 recensioni) Capterra: 3.8/5 (20+ recensioni)

Perfeziona la tua scrittura con i migliori strumenti di correzione di bozze e modifica

Sia che stiate creando documenti tecnici o contenuti di marketing, gli strumenti di modifica vi fanno risparmiare tempo e migliorano la qualità del testo.

Come minimo, la maggior parte degli strumenti controlla l'ortografia e la grammatica, ma molti fanno molto di più. Ad esempio, possono garantire la coerenza del documento o lavorare con un controllore di plagio per assicurarsi che il testo sia originale. ✅

Sebbene l'app Hemingway sia una delle preferite, ci sono molte altre opzioni disponibili. Una delle migliori alternative all'editor Hemingway è ClickUp, un'app basata su cloud che non solo migliora la copia, ma ottimizza anche il flusso di lavoro, aumenta la produttività e migliora la comunicazione del team, il tutto in un unico luogo comodo e facile da usare. Registratevi per un account gratuito di ClickUp per far sì che il vostro copy lavori meglio per voi in tutti i sensi