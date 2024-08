10 migliori alternative a MongoDB per i team software nel 2024

Una volta, non molto tempo fa, ogni aspetto aziendale veniva gestito con copie cartacee scritte a mano, ma il mondo è cambiato. Con un gran numero di aziende online, ogni giorno vengono generate grandi quantità di dati. Per fortuna lo spazio di archiviazione non è più limitato a polverosi schedari, ma tutti questi dati devono essere conservati in sicurezza e gestiti in un database. 🗄️

È qui che entrano in gioco MongoDB e le numerose alternative a MongoDB.

MongoDB Atlas è un sistema di gestione di database sicuro che memorizza i dati in documenti, anziché in colonne e righe statiche. Questo tipo di database è flessibile, scalabile e rapidamente accessibile da qualsiasi luogo, perché la piattaforma di dati è distribuita su tre diversi cloud: AWS, Google Cloud e Azure.

Sembra fantastico, vero? Ma se MongoDB non vi offre il set di strumenti di cui avete bisogno o il vostro budget non è sufficiente, ci sono molte altre opzioni.

Chiariamo cosa cercare in un'alternativa a MongoDB e identifichiamo alcuni possibili concorrenti che potrebbero essere più adatti alla vostra azienda. Come bonus, condivideremo anche un altro strumento che semplifica i processi di sviluppo del software - perché miglioramento dei processi è sempre la strada da percorrere. ✨

Cosa cercare in un'alternativa a MongoDB?

Avete deciso di cercare delle alternative a MongoDB. Da dove iniziare?

Le vostre specifiche esigenze di data warehouse e di project management dipenderanno dalla vostra azienda, ma queste sono alcune delle funzionalità/funzione da ricercare:

Ottimo valore economico - e se riuscite a trovare un prodotto di alta qualità,software per database gratis e di alta qualitàè ancora meglio

Eccellentesicurezza dei dati per assicurarsi che tutte le informazioni aziendali e sui clienti siano al sicuro 🔐

Scalabilità, in modo che il sistema possa facilmente gestire insiemi di dati più grandi e complessi man mano che la vostra azienda cresce

Un centro dati basato su cloud per garantire un'elevata disponibilità in qualsiasi momento 🌥️

Spazio di archiviazione in documenti JSON (JavaScript Object Notation), in modo che siano facili da leggere e da mantenere, oltre che efficienti per le API e le applicazioni web

Un database relazionale come MySQL di Oracle (linguaggio di query strutturato), che ha un design tabellare, o un database non relazionale (database NoSQL), che ha un design basato su documenti, anche se alcune alternative di MongoDB possono gestire entrambi i tipi di dati

Strumenti di project management per lo sviluppo del software che semplificano i flussi di lavoro

Strumenti di IA che si occupano dei processi ripetitivi e alleggeriscono il carico di lavoro

Software per il percorso critico che gestisce attività, sequenze e dipendenze per voi

Le 10 migliori alternative a MongoDB da usare nel 2024

Ora che avete un'idea di alcune funzionalità/funzione di cui potreste aver bisogno in un sistema di gestione di database, è il momento di esplorare alcune alternative a MongoDB. Ognuna di queste opzioni offre sia funzionalità/funzione che limiti, e vale la pena di prestare attenzione a entrambe le facce della medaglia quando si fa la propria scelta. ⚖️

1. Redis

via Redis Redis è un popolare database NoSQL open-source. La sua struttura di dati in-memory supporta un intervallo di tipi di dati, tra cui hash, impostazioni ordinate, stringhe, elenchi e altro ancora, e il modello di dati flessibile può gestire praticamente qualsiasi caso d'uso. #️⃣

Questa alternativa ad alte prestazioni a MongoDB offre un accesso veloce ai dati, consentendo di creare applicazioni in tempo reale con un elevato throughput e una bassa latenza. Offre inoltre una scalabilità lineare che consente di utilizzare tutte le risorse desiderate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Redis

Utilizzo di C, C++ o Rust per creare estensioni personalizzate che supportano funzioni aggiuntive

Query efficienti su strutture e modelli di dati

Utilizzare un intervallo di strumenti Redis per rilevare le frodi nel momento in cui si verificano

Il sistema di failover automatico di Redis mantiene i dati al sicuro anche in caso di guasto del server principale

Limiti di Redis

Il consumo di dati è elevato perché Redis utilizza la denormalizzazione per migliorare le prestazioni di lettura

I dati sono memorizzati nella RAM, quindi la capacità di archiviazione può essere limitata dalla disponibilità di RAM

Prezzi di Redis

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Redis

G2: 4.5/5 (120+ recensioni)

4.5/5 (120+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (60+ recensioni)

2. MarkLogic

via MarkLogic Questa alternativa a MongoDB consente la connessione e la gestione di dati e metadati e aiuta a interpretarne il significato, fornendo informazioni utili. Utilizza i principi agili per accelerare l'integrazione dei dati e semplifica l'architettura, in modo che gli sviluppatori lavorino su un unico servizio dati.

Il database elastico e multi-modello di MarkLogic consente inoltre di gestire diversi tipi di dati, ad esempio documenti, chiavi-valori, relazionali, serie temporali o geospaziali, da più database.

Le migliori funzionalità/funzioni di MarkLogic

Utilizzate il motore di metadati senza codice di MarkLogic per dare un contesto ai dati dell'azienda 🏢

Accesso e gestione rapida dei dati e scalabilità in base alle necessità

Affinare continuamente i modelli di dati e le strategie di classificazione con strumenti di analisi e revisione

Mantenete i vostri dati al sicuro grazie a funzionalità/funzione di sicurezza avanzate e di livello governativo, tra cui la crittografia avanzata e il controllo degli accessi in base ai ruoli

Limiti di MarkLogic

L'interfaccia utente potrebbe fare a meno di un aggiornamento per renderla più interattiva

Alcuni utenti desiderano una maggiore flessibilità nell'organizzazione e nella visualizzazione dei dati

Prezzi di MarkLogic

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su MarkLogic

G2: 4.2/5 (30+ recensioni)

4.2/5 (30+ recensioni) Capterra: 5/5 (2 recensioni)

3. Cassandra

via Cassandra Apache Cassandra è un database distribuito NoSQL di origine aperta che gestisce grandi dati e offre un'eccellente tolleranza agli errori. La sua bassa latenza, l'alta disponibilità e la scalabilità lineare lo rendono una delle migliori alternative a MongoDB.

Il sistema a tolleranza d'errore replica i dati su più centri dati, mantenendoli al sicuro da interruzioni ed eliminando i tempi di inattività. Inoltre, poiché ogni nodo del cluster di replica opera individualmente, anche i colli di bottiglia diventano un ricordo del passato 🙌

Le migliori funzionalità/funzione di Cassandra

Distribuzione rapida e semplice di Cassandra su più server

Accesso rapido ai dati grazie alla cache integrata

Sfruttare il design flessibile dello schema per personalizzare il sistema in base all'evoluzione delle app

Scegliere tra replica asincrona e sincrona per gli aggiornamenti

Limiti di Cassandra

Cassandra non offre tutte le funzionalità/funzione dei database SQL

A causa della grande quantità di dati, la velocità di transazione e la gestione della memoria sono talvolta influenzate

Prezzi di Cassandra

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Cassandra

G2: 4.1/5 (30+ recensioni)

4.1/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (30+ recensioni)

4. Negozio di fuoco

via Negozio del fuoco Firestore è un database di documenti NoSQL completamente gestito. Offre una sincronizzazione in tempo reale e una modalità offline, che lo rendono ideale per lo sviluppo di app web o mobili in tempo reale.

Il motore di query consente di eseguire Transazioni ACID (una transazione con Atomicità, Consistenza, Isolamento e Durabilità) contro i vostri dati, dandovi molta flessibilità nel modo in cui strutturate i dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Firestore

Personalizzazione delle regole di convalida dei dati e della sicurezza per soddisfare le vostre esigenze aziendali

Facilità di scalare il database serverless in base alla crescita dell'azienda

Se siete un nuovo cliente, riceverete 300 dollari di crediti gratis da spendere

Integrazione con altri strumenti come Firebase, Cloud Function e BigQuery

Limiti di Firestore

Alcuni utenti segnalano che le modifiche ai dati non sono sempre immediatamente visibili

Questa alternativa a MongoDB funziona con un sistema di prezzi a consumo, che è piuttosto complesso e che può diventare troppo oneroso se non lo si tiene sotto controllo

Prezzi di Firestore

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Firestore

G2: 4.2/5 (80+ recensioni)

4.2/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (10 recensioni)

5. RipensareDB

via RipensareDB Questa alternativa a MongoDB è un database open-source che dà priorità alla creazione di app in tempo reale. Il suo motore di archiviazione all'avanguardia, l'architettura distribuita e la cache del buffer ottimizzata lo rendono un database ad alte prestazioni.

Sfruttate l'indice secondario di RethinkDB per recuperare rapidamente i dati. Eseguite funzioni di aggregazione su impostazioni massive di dati su più server. E scalare facilmente su più macchine man mano che l'azienda cresce.

Sebbene l'azienda che ha dato vita a RethinkDB abbia chiuso i battenti nel 2016, il software fa ora parte della società Fondazione Linux ed è sviluppato dalla comunità. 👪

Le migliori funzionalità/funzione di RethinkDB

Iniziate subito a lavorare con la piattaforma intuitiva e facile da usare

Aggiornamenti istantanei ogni volta che i dati cambiano, perché vengono inviati alle applicazioni in tempo reale

Eseguire interrogazioni su documenti JSON utilizzando linguaggi di query a scelta, tra cui Java, Python e Ruby

Usare la console di amministratore basata sul web per monitorare e gestire il sistema di database

Limiti di RethinkDB

Poiché non è più gestito da un'azienda, RethinkDB non riceve aggiornamenti regolari

Non ci sono molte recensioni recenti, il che rende difficile giudicare l'attuale efficacia del sistema

Prezzi di RethinkDB

Gratuito

Valutazioni e recensioni di RethinkDB

G2: 4.3/5 (15+ recensioni)

4.3/5 (15+ recensioni) Capterra: Nessuna recensione ancora

6. PostGreSQL

via PostGreSQL PostGreSQL è un database relazionale ben consolidato. Lo sviluppo è iniziato all'Università della California, Berkeley, nel 1986 come parte del progetto POSTGRES, e la piattaforma è ora gratis e open source.

Progettata per sviluppatori e amministratori di dati, questa alternativa a MongoDB aiuta a gestire dati strutturati e semi-strutturati in un ambiente tollerante agli errori. Si integra con diversi strumenti ETL (extract, transform, load) come Panoply, Switch e Blendo per spostare i dati da e verso il sistema PostGreSQL.

Le migliori funzionalità/funzione di PostGreSQL

Utilizzo di un ampio intervallo di funzionalità SQL per transazioni, query e conformità ACID

Facilità di creazione di estensioni per adattare il database alle proprie esigenze

La certezza che l'integrità dei dati sia sempre rispettata grazie a trigger, vincoli e chiavi esterne

Esecuzione di PostGreSQL sulla maggior parte dei principali sistemi operativi, tra cui Microsoft Windows, Linux, OpenBSD e MacOS

Limiti di PostGreSQL

L'installazione e la configurazione del sistema PostGreSQL sono piuttosto complicate, per cui è molto probabile che siano necessarie competenze specialistiche

A causa delle diverse strutture, non è facile migrare da un database NoSQL a PostgreSQL

Prezzi di PostGreSQL

Gratuito

Valutazioni e recensioni di PostGreSQL

G2: 4.4/5 (oltre 600 recensioni)

4.4/5 (oltre 600 recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 400 recensioni)

7. DynamoDB

via DynamoDB Amazon DynamoDB è un database non relazionale completamente gestito, senza server, che offre prestazioni elevate e velocità. I dati sono sempre al sicuro perché sono crittografati, sia a riposo che in movimento, e il backup è continuo, per cui è facile ripristinarli in caso di necessità.

Grazie alla sua superba capacità di gestione delle richieste e al suo prezzo, questa alternativa a MongoDB è adatta alle applicazioni di dati su larga scala e distribuite a livello globale. 🌎

Le migliori funzionalità/funzione di DynamoDB

Accesso rapido ai dati con il caching in-memory

Monitoraggio del traffico e delle analisi per estrarre informazioni utili a perfezionare le applicazioni

Scegliete tra i modelli di prezzo On-Demand Capacity e Provisioned Capacity e scalate automaticamente in base alle fluttuazioni delle vostre esigenze aziendali

Integrazione con altri strumenti AWS, come Amazon Redshift o Amazon S3, e con Panoply

Limiti di DynamoDB

La curva di apprendimento è ripida se non si ha molta dimestichezza con l'uso di SQL

Essendo un prodotto AWS, è necessario essere sulla piattaforma AWS per utilizzarlo

Prezzi di DynamoDB

Contattare per conoscere i prezzi o utilizzare il calcolatore di prezzi AWS

Valutazioni e recensioni su DynamoDB

G2: 4.4/5 (580+ recensioni)

4.4/5 (580+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (19+ recensioni)

8. ArangoDB

via ArangoDB Questa alternativa a MongoDB è un database a grafo NoSQL open-source. Il modello di dati flessibile supporta l'integrazione dei dati tra documenti, grafici e valori chiave su un unico motore. Ciò significa che è possibile lavorare senza problemi con diversi tipi di dati, riducendo il numero di tecnologie di database che l'azienda deve gestire.

ArangoDB offre un'elevata disponibilità e un motore di ricerca full-text per una ricerca efficiente dei documenti. Le eccellenti funzionalità/funzione di sicurezza mantengono i dati sempre al sicuro. 💯

Le migliori funzionalità/funzioni di ArangoDB

Lavorate con il linguaggio di query unificato simile a SQL, AQL, su tutti i modelli di dati integrati

Utilizzare le funzionalità dei grafi per analizzare e gestire dati complessi e interconnessi provenienti da entità diverse

UtilizzareDocker per distribuire facilmente le app Arango su diverse piattaforme

Estrazione di informazioni da diversi tipi di dati per aggiungere valore alla vostra azienda

Limiti di ArangoDB

È necessario imparare il linguaggio AQL, ma se si conosce l'SQL non dovrebbe essere necessario troppo tempo

Alcuni utenti ritengono che la gestione degli accessi non sia così granulare come vorrebbero

Prezzi di ArangoDB

Scegliete tra il pacchetto On-Demand e il pacchetto Committed, che offre sconti

Valutazioni e recensioni su ArangoDB

G2: 4.6/5 (80+ recensioni)

4.6/5 (80+ recensioni) Capterra: 4/5 (1 recensione)

9. OrientDB

tramite OrientDB OrientDB è un database a grafo open-source, distribuito, con funzioni orientate ai documenti e agli oggetti. È ideale per modellare relazioni complesse tra diversi tipi di dati, il tutto su un'unica piattaforma.

Ora supportata da SAP, questa alternativa NoSQL a MongoDB è un'opzione ad alte prestazioni e facilmente scalabile.

Le migliori funzionalità/funzione di OrientDB

Utilizza query simili a quelle di SQL per recuperare e gestire i dati

Offre funzioni di ricerca avanzate utilizzando le funzionalità di ricerca full-text di OrientDB

Garantire l'integrità dei dati con transazioni ACID

Scalare facilmente il database in base alla crescita del traffico e dei set di dati 📈

Limiti di OrientDB

Può essere necessario un po' di tempo per familiarizzare con il suo motore True Graph

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi di compatibilità con altri strumenti

Prezzi di OrientDB

Gratis

Valutazioni e recensioni di OrientDB

G2: 3.9/5 (50+ recensioni)

3.9/5 (50+ recensioni) Capterra: Nessuna recensione ancora

10. CouchDB

tramite CouchDB Apache CouchDB è progettato per gestire database di tutte le dimensioni, da quelli piccoli a quelli enormi. Il protocollo di replica Couch consente di utilizzare i dati offline e di trasferirli facilmente tra cluster di server distribuiti a livello globale, browser e telefoni cellulari. 📱

Offrendo affidabilità e prestazioni elevate, questa alternativa a MongoDB orientata ai documenti supporta uno spazio di archiviazione sicuro e un recupero dei dati rapido ed efficiente. Utilizza il formato dati JSON e il protocollo HTTP, garantendo la compatibilità con altri software che li utilizzano.

Le migliori funzionalità/funzioni di CouchDB

Gestisce facilmente grandi volumi di dati strutturati in modo non vincolante

Memorizza i dati sui propri server o presso un provider cloud a scelta, in modo da potervi accedere da qualsiasi luogo

Risparmiare larghezza di banda e sincronizzare in modo efficiente i dati trasferendo solo le modifiche apportate dall'ultima replica

La certezza che le sessioni e l'autenticazione siano sempre in grado di massimizzare la sicurezza dei vostri dati

Limiti di CouchDB

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia utente non sia sufficientemente amichevole e intuitiva

Da fare una ricerca a tutto campo, il che può essere frustrante

Prezzi di CouchDB

Gratuito

Valutazioni e recensioni di CouchDB

G2: 3.9/5 (60+ recensioni)

3.9/5 (60+ recensioni) Capterra: 4/5 (3 recensioni)

Altri strumenti di sviluppo software

Pur essendo fondamentali, lo sviluppo di applicazioni e lo spazio di archiviazione dei dati non sono gli unici elementi dello sviluppo software. È necessario anche un eccellente project management, preferibilmente gratis -per pianificare e gestire l'intero progetto.

Questo ci porta a ClickUp.

Migliorate la produttività razionalizzando le attività di sviluppo del software e utilizzando le visualizzazioni ClickUp adattabili per organizzare e monitorare tutti i tipi di lavoro

ClickUp non è un'alternativa diretta a MongoDB, ma si occupa di tutto il resto. ClickUp è una piattaforma per la produttività con un unico punto vendita, con un eccezionale funzionalità di project management . Ideale per la gestione del team software semplifica flussi di lavoro agili e migliora la collaborazione in tutti i settori.

Per iniziare a lavorare con il Guida al modello definitivo di sviluppo software di ClickUp . Vi guida attraverso ogni aspetto del processo di sviluppo del software, dalla costruzione della roadmap al monitoraggio e alla gestione dei bug. 🛣️

Create automaticamente le attività, quindi tracciatele e gestitele scegliendo tra diversi formati, tra cui le viste Gantt, Bacheca o Elenco. Tenete il team sotto controllo con una roadmap visiva che mostra chiaramente le priorità e le dipendenze, e ricordate a tutti le scadenze con notifiche automatiche. Strumenti di IA per la scrittura accelerano la creazione di qualsiasi tipo di documento, come briefing di progetto, sequenze o email al team. Inoltre, riepilogano/riassumono le note delle riunioni, identificano automaticamente gli elementi d'azione e aiutano a generare nomi per le funzionalità/funzione del software che si sta creando. 📝

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

UtilizzoClickUp Lavagne online eClickUp Mappe mentali per fare brainstorming e iniziare il processo di piano

Scegliere tra una moltitudine di mappe personalizzabiliModelli ClickUp personalizzabili che consentono di risparmiare ore di riflessione e di formattazione

Memorizzate tutti i vostridocumentazione del progetto direttamente sulla piattaforma, in modo che tutto sia in un unico posto

Comunicare con il team tramite documenti condivisi, commenti aggiunti alle attività o chattare in tempo reale

Completate la supervisione del vostro progetto con un'interfaccia personalizzabiledashboard del progetto che evidenzia lo stato di avanzamento e gli eventuali segnali di pericolo, in modo da poter cambiare rapidamente marcia se necessario

A seconda dei casi d'uso, è possibile integrarsi con una serie di strumenti di sviluppo software, come ClickUp API, GitHub, Sentry e Figma

Limiti di ClickUp

Le funzionalità/funzione sono molto numerose e per i nuovi utenti può risultare un po' difficile da imparare

L'app per dispositivi mobili non è ancora all'altezza della versione desktop

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.100+ recensioni)

4,7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

Trova il tuo servizio di database e project management ideale

La gestione di un progetto software di successo richiede una combinazione di project management eccezionale, forte supporto per il database e nervi d'acciaio. Scegliete il vostro database tra un intervallo di alternative a MongoDB o usate MongoDB stesso. Ma non pensate nemmeno di gestire il vostro progetto senza aggiungere ClickUp al vostro mix di software. 💪

ClickUp è un software tutto in uno strumento di produttività che semplifica ogni parte del progetto, dal brainstorming e dal piano all'esecuzione, al monitoraggio e all'esito positivo. 🎉 Registratevi gratis con ClickUp oggi stesso e godete di tutto il supporto necessario per realizzare i vostri obiettivi di sviluppo software con facilità.