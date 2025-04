10 migliori alternative a Google Analytics per la reportistica dei siti web nel 2025

Se volete un sito web che trasformi i clic in conversioni e alimenti la crescita della vostra attività, dovete prestare attenzione alle vostre analisi web.

Google Analytics è stato il principale strumento di analisi sin dal suo lancio nel 2005, ma è tutt'altro che perfetto. L'ultima versione di Google, GA4, presenta discrepanze nei dati, metriche mancanti e profondi problemi di privacy. Questo ha spinto molti proprietari di siti web a cercare alternative adeguate per l'analisi avanzata.

Se state cercando le migliori alternative a Google Analytics per il 2024, prendete in considerazione questi dieci eccellenti strumenti di analisi web che abbiamo raccolto.

Cosa cercare nelle alternative a Google Analytics?

Se volete monitorare il traffico del vostro sito, ottimizzare il percorso dei vostri clienti e massimizzare le conversioni e le vendite, qualsiasi alternativa a Google Analytics deve avere queste cinque caratteristiche chiave:

Privacy e conformità dei dati: È necessario uno strumento di analisi web che dia priorità alla privacy degli utenti e sia conforme alle leggi sulla protezione dei dati. Cercate strumenti che offrano l'anonimizzazione dei dati e che vi diano il controllo sui dati raccolti dai visitatori del vostro sito web Accuratezza dei dati: Cercate tra le caratteristiche del vostro potenziale strumento di analisi, come gli aggiornamenti dei dati in tempo reale e il campionamento intelligente dei dati, che garantiscano che le informazioni ottenute dalla piattaforma siano affidabili e utilizzabili Opzioni di personalizzazione: Dovreste essere in grado di impostare almeno dei report personalizzati. È ancora meglio se è possibile creare un cruscotto analitico personalizzato, in modo da poter monitorare facilmente e rapidamente le metriche più importanti per voi Interfaccia di facile utilizzo: L'interfaccia utente della piattaforma analitica scelta deve rendere facile l'accesso e la comprensione dei dati quantitativi, anche per i membri del team che non dispongono di conoscenze tecniche approfondite Funzionalità di integrazione: Cercate alternative di Google Analytics che si integrino con i vostri sistemi di gestione dei contenuti, le piattaforme di e-commerce e le reti pubblicitarie. Questo è un ottimo modo per centralizzare i dati e ottenere una visione più completa delle metriche online

Le migliori alternative a Google Analytics dipendono dall'organizzazione e dalle esigenze del cliente

obiettivi di marketing

che avete per la vostra presenza online. Molte delle alternative a Google Analytics presenti in questo elenco offrono un piano gratuito o una prova gratuita. Si tratta di un ottimo modo per testare le caratteristiche delle diverse soluzioni di analisi e capire quale strumento di analisi web funziona meglio per voi.

Le 10 migliori alternative a Google Analytics da usare nel 2024

1. Semrush

Via

Semrush

Semrush è un'alternativa a Google Analytics con caratteristiche sufficienti per diventare uno strumento di marketing digitale all-in-one. La piattaforma si distingue per gli strumenti di ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) e di content marketing. Si tratta di un'ottima opzione se si desidera un'alternativa di analisi che possa anche aiutare a potenziare i contenuti e a controllare la concorrenza.

Le migliori caratteristiche di Semrush

Questa piattaforma di analisi offre anche strumenti completi per la ricerca di parole chiave che vi aiutano a trovare parole chiave di alto valore per il vostro sito web o per la creazione di contenuti

Ottima analisi della concorrenza, che consente di identificare cosa gli altri utilizzano per le parole chiave e i backlink o anche come gestiscono le loro campagne pubblicitarie online

Eccellente funzione di verifica del sito che analizza il vostro sito web alla ricerca di problemi SEO, come i link non funzionanti, e vi dice cosa fare per migliorarli

Limitazioni di Semrush

I dati vengono spesso aggiornati con un giorno o più di ritardo, quindi non aspettatevi di vedere informazioni in tempo reale

Alcuni utenti hanno notato che la reportistica potrebbe essere più approfondita

Prezzi di Semrush

Pro: $129,95/mese

$129,95/mese Guru: $249,95/mese

$249,95/mese Business: $499,95/mese

Valutazioni e recensioni di Semrush

G2: 4,5/5 (1.800+ recensioni)

4,5/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.100+ recensioni)

2. Mixpanel

Via

Mixpanel

Mixpanel è una piattaforma di analisi che aiuta le organizzazioni a tracciare e analizzare le interazioni degli utenti con le loro piattaforme digitali, come il sito web o l'app. Grazie agli approfondimenti di Mixpanel sul comportamento degli utenti, le organizzazioni possono

prendere decisioni migliori basate sui dati

sui loro prodotti e sulle esperienze degli utenti.

È una delle poche alternative a Google Analytics che vi dice cosa fanno i vostri utenti e vi aiuta a capire perché lo fanno.

Le migliori caratteristiche di Mixpanel

Traccia il comportamento degli utenti o eventi all'interno del vostro sito web, tra cui iscrizioni, utilizzo di funzioni, clic su pulsanti e altro ancora, per capire come gli utenti si impegnano con i vostri prodotti

L'analisi dell'imbuto consente di visualizzare i dati relativi ai passaggi che gli utenti compiono per arrivare dal primo clic al punto di conversione.

Offre una visione dei punti in cui gli utenti abbandonano l'imbuto e dove è possibile ottimizzare il loro percorso

Eccellenti funzionalità di test A/B per testare modifiche e variazioni nelle vostre piattaforme digitali. Quindi potete misurare l'impatto di tali modifiche sul coinvolgimento degli utenti, sulle conversioni e altro ancora

Limitazioni di Mixpanel

L'interfaccia utente non è molto intuitiva, quindi ci si aspetta una curva di apprendimento ripida per questa alternativa a Google Analytics

Prezzi di Mixpanel

Inizio: Gratuito

Gratuito Crescita: A partire da $20/mese

A partire da $20/mese Impresa: A partire da $833/mese

Valutazioni e recensioni di Mixpanel

G2: 4,6/5 (oltre 1.000 recensioni)

4,6/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (120+ recensioni)

3. Clicca

Via

Clicca

Clicky è uno strumento di analisi web che fornisce alle organizzazioni analisi in tempo reale dei siti web. Poiché fornisce dati in tempo reale, Clicky è particolarmente utile alle organizzazioni che devono rispondere immediatamente alle interazioni degli utenti, come i siti web di e-commerce e di notizie.

Le migliori caratteristiche di Clicky

Noto per le sue capacità di tracciamento dei dati in tempo reale, Clicky consente di monitorare l'attività del sito web nel momento stesso in cui si verifica

Eccellente cruscotti personalizzati visualizzano le metriche più importanti per voi, in modo da poter progettare dashboard personalizzati con informazioni sulle tendenze del traffico, sulle pagine più importanti e altro ancora

Le heatmap offrono rappresentazioni visive dei punti in cui gli utenti fanno clic sul vostro sito web, in modo da poter comprendere le loro interazioni e ottimizzare il design in base a questi dati

Limitazioni di Clicky

L'interfaccia utente è obsoleta. Se per le piccole imprese può essere un'alternativa conveniente a Google Analytics, le organizzazioni di livello aziendale potrebbero desiderare un'opzione più aggiornata

Prezzi di Clicky

**Gratuito per un sito web

Pro: $9,99/mese

$9,99/mese Pro Plus: $14.99/mese

$14.99/mese Pro Platinum: $19,99/mese

$19,99/mese Custom: Contattare per informazioni sui prezzi

Clicky valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (30+ recensioni)

4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (4+ recensioni)

4. Analisi di Adobe

Via

Analisi di Adobe

Adobe Analytics, parte della suite Adobe Experience Cloud, è una piattaforma completa di analisi web. Consente alle aziende di misurare e analizzare facilmente i dati provenienti dai loro siti web e dai loro siti web

di marketing

. Adobe Analytics è una soluzione spesso utilizzata dalle grandi organizzazioni o da chi ha bisogno di analisi avanzate.

Le migliori caratteristiche di Adobe Analytics

Raccolta completa di dati per il sito web, l'applicazione mobile, i canali di social media, le campagne e-mail, gli annunci di Google e altro ancora

I dati in tempo reale consentono di monitorare ciò che accade mentre accade e di rispondere istantaneamente ai cambiamenti del comportamento degli utenti

L'eccellente analisi dei percorsi offre una comprensione più approfondita del modo in cui gli utenti raggiungono il vostro sito web o la vostra applicazione, compreso il punto in cui abbandonano il percorso

Limitazioni di Adobe Analytics

Questa alternativa a Google Analytics è una delle opzioni più costose disponibili, per cui le organizzazioni più piccole potrebbero essere escluse da questo servizio

Prezzi di Adobe Analytics

Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Adobe Analytics

G2: 4.1/5 (990+ recensioni)

4.1/5 (990+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (220+ recensioni)

5. Matomo

Via

Matomo

Matomo è una piattaforma di analisi web open-source. È una delle poche alternative a Google Analytics ad essere ospitata in proprio. Ciò significa che avete il controllo completo sulla raccolta dei dati perché la ospitate sui vostri server.

Matomo è conosciuto come un'alternativa analitica che si impegna per la privacy dei dati.

Le migliori caratteristiche di Matomo

Soluzione self-hosted, che consente di avere il controllo totale sui dati analitici e sul luogo in cui vengono memorizzati. Non dovete condividere i dati con una grande azienda che può sfruttarli per le proprie esigenze di marketing

Altamente personalizzabile, consente di impostare obiettivi, eventi personalizzati e segmentazione dei dati, in modo da ottenere i dati necessari anche in presenza di requisiti di tracciamento unici

Matomo è noto per la sua attenzione alla sicurezza e alla privacy dei dati, per cui gli utenti possono anonimizzare il loro indirizzo IP o rinunciare al tracciamento, rimanendo conformi al GDPR, al CCPA e ad altre severe normative sulla privacy dei dati

Limitazioni di Matomo

Può essere lento, soprattutto quando si lavora con set di dati più grandi, quindi le organizzazioni più grandi potrebbero trovarlo complicato

Prezzi di Matomo

Sono disponibili piani gratuiti e open-source

Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Matomo

G2: 4.2/5 (80+ recensioni)

4.2/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (50+ recensioni)

6. Hotjar

Via

Hotjar

Hotjar è uno strumento di analisi quantitativa facile da usare che aiuta le organizzazioni a capire il comportamento dei visitatori dei siti web. Dispone di funzioni quali mappe di calore, registrazioni di sessioni, sondaggi e strumenti per la raccolta di feedback.

Questa piattaforma facile da usare ha un eccellente piano gratuito, che la rende un'alternativa ragionevole a Google Analytics per le piccole imprese e i proprietari di siti web.

Le migliori caratteristiche di Hotjar

Eccellenti registrazioni delle sessioni, che consentono di ottenere uno sguardo dettagliato sul comportamento degli utenti sul vostro sito web, compresi i percorsi seguiti, i clic effettuati e le aree in cui incontrano problemi

Vari strumenti per raccogliere il feedback degli utenti, tra cui sondaggi in loco e moduli di feedback, in modo da poter capire meglio il vostro pubblico e capire come migliorare la loro esperienza

L'analisi dell'imbuto vi aiuta a tracciare il comportamento degli utenti mentre si muovono attraverso l'imbuto di vendita, fornendovi informazioni su dove si interrompono nel percorso del cliente e su cosa potete fare per migliorare i tassi di conversione

Limitazioni di Hotjar

Le heatmap sono limitate agli ultimi 30 giorni

Alcuni utenti ritengono che le heatmap non siano sempre accurate

Prezzi di Hotjar

Base: Gratuito

Gratuito Plus: $39/mese

$39/mese Business: $99/mese

$99/mese Scala: $389/mese

Valutazioni e recensioni di Hotjar

G2: 4.3/5 (290+ recensioni)

4.3/5 (290+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (490+ recensioni)

7. Piwik

Via

Piwik

Piwik è una soluzione analitica open-source progettata per aiutare le organizzazioni a monitorare il comportamento degli utenti dei siti web. Offre molti degli strumenti standard necessari per raccogliere e analizzare i dati, ma con un'attenzione particolare alla privacy dei dati.

Piwik è una delle uniche alternative self-hosted a Google Analytics, in modo da mantenere la completa proprietà dei dati pur rimanendo conformi al GDPR e ad altre normative sulla privacy dei dati.

Le migliori caratteristiche di Piwik

Piattaforma di analisi web self-hosted, Piwik offre eccellenti opzioni di privacy per i dati sensibili dei clienti, consentendo alle organizzazioni di mantenere il controllo completo sulla raccolta dei dati

Il monitoraggio dell'analisi in tempo reale consente alle organizzazioni di vedere l'attività del sito web nel momento stesso in cui si verifica e di rispondere rapidamente a qualsiasi problema

Ottime opzioni di personalizzazione del cruscotto analitico, in modo da poter ottenere i dati più rilevanti per la propria organizzazione e per i propri clienti concentrarsi sul monitoraggio dei propri obiettivi Limitazioni di Piwik

Una delle alternative a Google Analytics relativamente limitata per quanto riguarda le capacità di integrazione rispetto alle altre opzioni

I piani aziendali possono diventare rapidamente costosi

Prezzi di Piwik

Core: Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Impresa: Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Piwik

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (15+ recensioni)

8. Fathom

Via

Fathom

Fathom è un software di analisi web che, come Google, fornisce informazioni sul traffico del sito web e sul comportamento dei visitatori. Tuttavia, Fathom si impegna a rispettare i dati personali, a rimanere conforme al GDPR e a praticare la minimizzazione dei dati. Si tratta di un'opzione eccellente per le organizzazioni che desiderano ottenere informazioni sul comportamento degli utenti senza compromettere la privacy.

Le migliori caratteristiche di Fathom

Nota per la sua attenzione alla privacy, la piattaforma di analisi web non utilizza cookie né traccia informazioni di identificazione personale, allineandosi con le organizzazioni che desiderano praticare una raccolta di dati rispettosa e senza tracciamento da parte di terzi

L'interfaccia semplice e intuitiva consente di ottenere facilmente l'analisi del sito web

Uno script leggero che non rallenta le prestazioni del sito web, in modo che lo strumento di analisi non abbia un effetto negativo sul posizionamento delle pagine

Limitazioni di Fathom

Può essere un po' complicato raggiungere le informazioni necessarie all'interno dello strumento di analisi, quindi preparatevi a fare un po' di ricerca all'inizio

Prezzi di Fathom

30 giorni di prova gratuita

14 dollari al mese per un massimo di 100.000 pagine viste al mese

24 dollari al mese per un massimo di 200.000 pagine viste al mese

$44/mese per un massimo di 500.000 pagine viste al mese

Valutazioni e recensioni di Fathom

G2: 5/5 (1.500+ recensioni)

5/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (10+ recensioni)

9. Mucchio

Via

Ammasso

Heap è uno strumento di analisi per siti web e applicazioni mobili con varie funzioni che aiutano le organizzazioni a comprendere il comportamento degli utenti. Il software di analisi è noto per la sua facilità d'uso, quindi è una scelta popolare per le organizzazioni che hanno bisogno di una piattaforma di digital insights senza dover fare affidamento su conoscenze tecniche troppo approfondite.

Le migliori caratteristiche di Heap

Eccelle nel tracciamento degli eventi, in modo da poter catturare e analizzare le interazioni degli utenti sul vostro sito web in modo automatico e analizzare i dati in modo retroattivo

Gli strumenti di analisi della retention aiutano a misurare la retention degli utenti nel tempo, ad esempio la frequenza con cui gli utenti tornano sul sito o sull'app e i modelli di coinvolgimento a lungo termine degli utenti

Gli strumenti di visualizzazione semplificano la comunicazione delle intuizioni e la condivisione dei dati del sito web con gli stakeholder

Limitazioni di Heap

Questo strumento di analisi richiede un po' di formazione per comprendere tutte le funzionalità disponibili, quindi il processo di apprendimento può richiedere del tempo

Tutorial limitati disponibili

Prezzi di Heap

Piano gratuito disponibile

Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Heap

G2: 4.4/5 (1.000+ recensioni)

4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

10. Woopra

Via

Woopra

Woopra è una soluzione di analisi utilizzata dalle organizzazioni che desiderano comprendere e coinvolgere il proprio pubblico a un livello più profondo. Può fornire approfondimenti sul comportamento dei clienti sui canali digitali, come un sito web o un'applicazione mobile, e aiutare a migliorare il customer journey.

Le migliori caratteristiche di Woopra

Strumenti unici come i profili dettagliati dei clienti, che combinano dati quantitativi e qualitativi per creare una visione olistica di come i clienti interagiscono con l'impronta digitale dell'organizzazione

Eccellenti opzioni di integrazione, che consentono di collegarlo con il marketing e il marketingStrumenti di CRM per avere una visione più olistica dei dati degli utenti

Gli strumenti di analisi dell'imbuto vi aiutano a tracciare i percorsi degli utenti e a identificare quando abbandonano o compiono le azioni desiderate, dandovi la possibilità di perfezionare il percorso del cliente e migliorare l'esperienza dell'utente

Limitazioni di Woopra

La dashboard personalizzabile non è molto facile da usare e può sembrare un po' obsoleta per alcuni

Prezzi di Woopra

Core: Gratuito

Gratuito Pro: $999/mese

$999/mese Enterprise: Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Woopra

G2: 4.4/5 (180+ recensioni)

4.4/5 (180+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (10+ recensioni)

Altri strumenti di analisi

Create dashboard dettagliate e aggiungete facilmente schede per visualizzare l'avanzamento dei punti di sprint, le attività per stato e i bug per vista

Forse già conoscete (e amate!) ClickUp come

strumento di gestione dei progetti

. Le funzionalità della piattaforma si estendono a

gestione visiva del progetto

e può essere uno strumento prezioso per monitorare l'analisi dei siti web.

ClickUp non offre funzioni native di analisi web, ma eccelle nella creazione di visualizzazioni di dati eccezionali con le sue dashboard e i suoi modelli di analisi gratuiti.

Cruscotti di ClickUp

vi aiutano a trasformare i dati della vostra piattaforma di analisi web in informazioni utili grazie a una migliore visualizzazione dei dati. È possibile

creare cruscotti personalizzati

che visualizzano i dati in arrivo in formati visivamente accattivanti e di facile comprensione.

Le Dashboard di ClickUp possono includere grafici, diagrammi, tabelle e widget per

mostrare i KPI

che consentono di prendere facilmente decisioni basate sui dati per l'esperienza dell'utente.

ClickUp offre anche un'ampia gamma di modelli precostituiti che possono aiutare a trasformare i dati in decisioni. Ad esempio, il modello

Modello di rapporto ClickUp Analytics

può aiutarvi a capire le tendenze e gli schemi all'interno dei vostri dati per darvi una comprensione più approfondita del percorso dell'utente. Nel frattempo, il

Modello di rapporto di analisi dei dati ClickUp

è eccellente per raccogliere rapidamente informazioni dai dati e condividerle con gli stakeholder in un formato di facile lettura.

Iniziate ad analizzare il vostro sito web con dati e processi più chiari

Una volta scelta la migliore alternativa di Google Analytics per il 2024 per la vostra organizzazione, collegate lo strumento di analisi al vostro account ClickUp.

ClickUp si integra perfettamente con migliaia di applicazioni e servizi, in modo da creare un unico luogo centrale per gestire, analizzare e agire sui dati degli utenti. È un ottimo modo per centralizzare e condividere le informazioni con il vostro team, in modo da poter prendere decisioni migliori basate sui dati.

Siete pronti a portare la vostra analisi web a un livello superiore senza affidarvi a Google Analytics?

Creare un account ClickUp

e scoprite come può aiutarvi a offrire un'esperienza migliore al vostro pubblico online.