10 Migliori alternative al CRM Agile & concorrenti nel 2025

Al giorno d'oggi è quasi impossibile costruire un'azienda competitiva senza una solida base di partenza strategia di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) .

Numerosi strumenti CRM sul mercato si sono evoluti per soddisfare la crescente domanda in tutti i settori. Uno dei nomi più importanti a livello aziendale è Agile CRM, ma non è adatto a tutti.

Queste 10 migliori alternative ad Agile CRM offrono funzionalità/funzione specifiche e strumenti specializzati per soddisfare le vostre esigenze aziendali, con un'opzione adatta a tutte le tasche.

Che cos'è Agile CRM?

Agile CRM è un popolare prodotto di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) basato su cloud e progettato per le piccole aziende e le medie imprese.

Riunisce le attività commerciali, di marketing e di gestione dei servizi in un'unica piattaforma. Da fare, consente alle aziende di automatizzare le campagne di marketing, gestire le opportunità commerciali e fornire un migliore supporto clienti. I Teams utilizzano l'automazione dei flussi di lavoro, la gestione del team commerciale e l'assistenza ai clienti strumenti di reportistica che si adattano alla crescita aziendale.

Cosa cercare nelle alternative al CRM Agile?

Nella ricerca della migliore alternativa di Agile CRM per il vostro budget e la vostra organizzazione, pensate a come ognuna delle seguenti funzionalità/funzione del CRM si riferisce ai vostri specifici requisiti aziendali:

Automazione commerciale: Le alternative Agile CRM più efficaci devono offrire un'ampia gamma di funzionalitàautomazioni commerciali funzionalità/funzione che siano almeno altrettanto solide di quelle fornite da Agile CRM

Le alternative Agile CRM più efficaci devono offrire un'ampia gamma di funzionalitàautomazioni commerciali funzionalità/funzione che siano almeno altrettanto solide di quelle fornite da Agile CRM Automazione del marketing: Allo stesso modo, il CRM scelto dovrebbe fornire potenti provider per automatizzarecampagne di marketing proprio come il CRM Agile

Allo stesso modo, il CRM scelto dovrebbe fornire potenti provider per automatizzarecampagne di marketing proprio come il CRM Agile Supporto clienti: Lo scarso supporto clienti è un ostacolo quando si passa da un sistema CRM all'altro e si trasferiscono molti dati

Lo scarso supporto clienti è un ostacolo quando si passa da un sistema CRM all'altro e si trasferiscono molti dati Accessibilità: I prezzi di Agile CRM sono notoriamente competitivi e le migliori alternative di Agile CRM offrono anch'esse prezzi accessibili

I prezzi di Agile CRM sono notoriamente competitivi e le migliori alternative di Agile CRM offrono anch'esse prezzi accessibili Scalabilità: Una grande alternativa deve essere in grado di adattarsi alle esigenze della vostra azienda, in modo da non aver bisogno di un'altra soluzione in un secondo momento

Una grande alternativa deve essere in grado di adattarsi alle esigenze della vostra azienda, in modo da non aver bisogno di un'altra soluzione in un secondo momento $$$a versione: Una versione gratuita o un periodo di prova consente di valutare il software prima di impegnarsi, e le migliori opzioni di software CRM gratuite dovrebbero comunque garantire l'accesso a potenti funzionalitàStrumenti agili ## Le 10 migliori alternative al CRM Agile da usare nel 2024

Abbiamo messo insieme un elenco di alcuni dei migliori strumenti presenti sul mercato. Utilizzate questo elenco per restringere le vostre scelte e trovare rapidamente una soluzione che funzioni per la vostra organizzazione.

1. ClickUp

Sostituite Agile CRM con l'attività di ClickUp per il monitoraggio delle relazioni con i clienti, l'automazione delle attività e il project management

ClickUp è un sistema tutto in uno strumento di produttività che supporta le metodologie Agile. Il Agile funzione comprende una flessibile gestione delle attività che si adatta a metodi popolari come Scrum e permette di suddividere attività complesse in unità gestibili. ClickUp CRM porta questa agilità nella gestione delle relazioni con i clienti. Il software semplifica la gestione delle informazioni e delle interazioni dei client all'interno della stessa area di lavoro e dei progetti correlati.

Permette di monitorare lead, richieste dei clienti, feedback, segnalazioni di bug e altro ancora. I campi personalizzati consentono inoltre ai rappresentanti commerciali e ai team di marketing di memorizzare i dati specifici dei clienti.

La piattaforma include un'ampia raccolta di modelli per facilitare l'onboarding. Questi includono Modelli di CRM , Modelli agili e modelli per coprire quasi tutte le esigenze aziendali.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Fornisce un'unica piattaforma perAgile project management, gestione dei processi commerciali e supporto clienti

Le funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale consentono ai team commerciali di gestire meglio le relazioni con i clienti

Funzionalità/funzioni avanzate che aiutano ad automatizzare le campagne di marketing e a snellire le pipeline commerciali

Fornisce strumenti di IA per aiutare il personale commerciale a creare messaggi più convincenti per i clienti

Si integra con le più diffuse piattaforme di social media per aumentare il coinvolgimento sul web

Offre opzioni di personalizzazione personalizzate per soddisfare quasi tutte le esigenze aziendali o il flusso di lavoro

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti vorrebbero che l'app per dispositivi mobili avesse più funzionalità/funzione

I nuovi utenti devono imparare a conoscere tutte le funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

2. HubSpot CRM

Via HubSpot HubSpot CRM è una piattaforma di facile utilizzo che si integra con l'estesa suite di prodotti HubSpot. Insieme, forniscono una soluzione completa per il marketing, le vendite, l'assistenza e la gestione dei siti web.

La versione gratuita del CRM offre funzionalità/funzione di base adatte alle piccole e medie imprese. HubSpot è anche una buona scelta quando la scalabilità è una priorità. I componenti aggiuntivi premium consentono all'azienda di aumentare le funzioni in base alle proprie esigenze.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot CRM

CRM all-in-one che combina funzionalità di marketing automation, automazione della forza commerciale e servizio clienti

La versione gratis consente alle piccole aziende di iniziare con l'email marketing, la gestione dei lead e la gestione della pipeline commerciale

Gli strumenti avanzati di automazione del marketing consentono di automatizzare le campagne di marketing in base al comportamento del cliente

Gli approfondimenti in tempo reale sulle opportunità commerciali e sui visitatori del web aiutano le aziende a gestire le interazioni con i clienti

Scalabilità per le aziende in crescita grazie alla possibilità di avere utenti e contatti illimitati

L'automazione dell'assistenza ottimizza il supporto clienti per migliorare ulteriormente le relazioni con i clienti

Limiti di HubSpot CRM

Il livello gratuito offre opzioni di personalizzazione limitate

Gli strumenti di reportistica non sono robusti come quelli di altre opzioni

Prezzi di HubSpot CRM

**Gratis

Starter: $20/mese

$20/mese Professionale: $1.600/mese

$1.600/mese Azienda: $5.000/mese

Valutazioni e recensioni su HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (oltre 10.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 10.000 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 3.500 recensioni)

3. Zoho CRM

Via Zoho Zoho CRM fa parte della suite di applicazioni Zoho, che offre un ampio elenco di funzionalità/funzione per aziende di tutte le dimensioni. È noto per le sue opzioni di personalizzazione. Per istanza, il supporto multicanale permette all'azienda di connettersi con i clienti via email, telefono, live chattare e social media.

Il CRM non solo si integra con oltre 40 applicazioni della suite Zoho, ma fornisce anche supporto per integrazioni di terze parti.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho CRM

Offre una serie completa di funzionalità/funzione per l'automazione commerciale e la gestione delle relazioni con i clienti

Automazione di marketing avanzata per gestire le interazioni con i clienti e automatizzare le campagne di marketing

Supporta pipeline multiple per la gestione dei processi commerciali

Le analisi in tempo reale forniscono ai team commerciali approfondimenti pratici sull'imbuto di vendita

Si integra con i social media per coinvolgere e monitorare i potenziali clienti attraverso i canali commerciali

Limiti di Zoho CRM

L'interfaccia utente può sembrare obsoleta rispetto alle alternative

Alcune integrazioni possono essere difficili da impostare

Prezzi di Zoho CRM

**Gratis

Standard: $14/mese per utente

$14/mese per utente Professionale: $23/mese per utente

$23/mese per utente Enterprise: $40/mese per utente

$40/mese per utente Ultimate: $52/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zoho CRM

G2: 4.0/5 (oltre 2.000 recensioni)

4.0/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.3/5 (6.000+ recensioni)

4. ImpegnarsiBay

Via EngageBay EngageBay integra funzioni di marketing, commerciali e di assistenza nel suo CRM. Il software è stato progettato principalmente per le piccole aziende e le startup, fornendo loro una soluzione potente ma facile da usare, che le aiuta a iniziare a esplorare i vantaggi offerti da un buon CRM.

Le sue funzioni includono email marketing, lead generation e assistenza clienti, in modo da ottenere una soluzione all-in-one per la gestione delle relazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di EngageBay

Fornisce un'unica piattaforma per gestire le interazioni con i clienti, le operazioni commerciali e i processi di marketing

Offre strumenti avanzati di marketing automation per la gestione delle pipeline commerciali e l'automazione delle campagne di marketing

Le funzionalità/funzione di automazione delle vendite aiutano i team commerciali a pianificare gli appuntamenti e a tenere traccia delle opportunità di vendita in modo più semplice

Gli strumenti di gestione dei lead acquisiscono e coltivano i lead dai moduli web o da altri punti di coinvolgimento sul web

Le funzionalità di email marketing permettono di personalizzare i contatti con i clienticomunicazione personalizzata con i client Limiti di EngageBay

Gli utenti hanno segnalato occasionali problemi che interrompono i flussi di lavoro

L'app mobile non ha la stessa funzione dell'app desktop

Prezzi di EngageBay

Free

Basic: $11,04/mese per utente

$11,04/mese per utente Crescita: $42,49/mese per utente

$42,49/mese per utente Pro: $67,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su EngageBay

G2: 4.6/5 (200+ recensioni)

4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (550+ recensioni)

5. Bitrix24

Via Bitrix24 Bitrix24 combina CRM, project management e costruzione di siti web in un'unica piattaforma. È noto per le funzionalità che consentono e incoraggiano la collaborazione all'interno dei team. Dispone di strumenti per la comunicazione, la gestione delle attività e il CRM, che consentono di soddisfare un ampio intervallo di esigenze aziendali.

Grazie a questa estesa serie di funzionalità, Bitrix24 fornisce una visione olistica delle operazioni aziendali.

Le migliori funzionalità/funzione di Bitrix24

Offre collaborazione tra team commerciali, project management e gestione delle relazioni con i clienti in un'unica piattaforma

Dispone di schede Kanban per più pipeline commerciali, per semplificare la gestione delle pipeline di vendita in tutta l'azienda

Le funzionalità di automazione del marketing facilitano la progettazione di campagne di marketing complesse

Gli strumenti di comunicazione in tempo reale, tra cui chat e videoconferenze, aiutano i team commerciali e quelli del supporto clienti

L'automazione dei flussi di lavoro ottimizza le operazioni aziendali e i processi commerciali

Limiti di Bitrix24

Le piccole aziende possono trovare il software più complesso di quanto non sia necessario

Alcuni utenti riferiscono di aver dovuto dedicare molto tempo all'onboarding della piattaforma a causa della sua complessità

Prezzi di Bitrix24

**Gratis

Base: $49/mese per cinque utenti

$49/mese per cinque utenti Standard: $99/mese per 50 utenti

$99/mese per 50 utenti Professional: $199/mese per 100 utenti

$199/mese per 100 utenti Enterprise: $399/mese per 250 utenti

Valutazioni e recensioni di Bitrix24

G2: 4.1/5 (500+ recensioni)

4.1/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (750+ recensioni)

6. Capsule

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/dashboard\\\board_large.webp Keap CRM /$$$img/

Via Keap Precedentemente nota come Infusionsoft, Keap è una piattaforma di CRM e automazione del marketing progettata per le piccole aziende che vogliono crescere. Offre gestione dei client funzioni di email marketing e di e-commerce.

Questi servizi sono potenziati dalle robuste funzionalità/funzioni di automazione di Keap, che aiutano a semplificare ulteriormente le interazioni con i clienti. È possibile automatizzare tutto, dai follow-up dei clienti ai processi di pagamento, facendo risparmiare tempo agli imprenditori più impegnati e ai piccoli team.

Le migliori funzionalità/funzione di Keap

Offre funzionalità/funzione di automazione commerciale e di marketing estese per aziende di tutte le dimensioni

Gli strumenti CRM migliorano il supporto clienti monitorando le interazioni e lo storico dei clienti

Strumenti intuitivi per la gestione della pipeline di vendita aiutano i rappresentanti commerciali a definire le priorità e a gestire gli affari

L'email marketing e i moduli web migliorano l'acquisizione e la fidelizzazione dei clienti

Funzionalità/funzione avanzate per l'automazione delle campagne di marketing fanno risparmiare tempo e denaro alle aziende

Limiti di Keap

L'ampio set di funzionalità/funzione comporta una curva di apprendimento molto ripida

Il costruttore di campagne non è intuitivo come alcuni clienti vorrebbero

Prezzi di Keap

Pro: $199/mese

$199/mese Max: $289/mese

$289/mese Ultimate: $349/mese

Keap valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (1.400+ recensioni)

4.2/5 (1.400+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.200+ recensioni)

7. Salesforce Cloud Commerciale

Via Forza vendita Salesforce Sales Cloud fa parte della più ampia piattaforma Salesforce, che è una delle alternative Agile CRM più conosciute sul mercato. La piattaforma è nota per la sua scalabilità, l'ampio ecosistema e la natura altamente personalizzabile.

È progettata per gestire il processo commerciale, comprese tutte le interazioni con i clienti. Gli utenti beneficiano anche di un'estesa analisi aziendale alimentata da funzionalità avanzate di IA per una migliore comprensione.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce Sales Cloud

Fornisce un solido sistema CRM per gestire efficacemente le relazioni con i clienti

Strumenti avanzati di marketing automation e automazione commerciale aiutano a creare campagne di marketing migliori

Le analisi in tempo reale forniscono ai team commerciali approfondimenti per una migliore gestione delle pipeline di vendita

Funzionalità/funzioni avanzate supportano processi commerciali e operazioni aziendali complesse

Si integra perfettamente con le più diffuse piattaforme di social media per adattarsi a una varietà di strategie commerciali di marketing

Limiti di Salesforce Sales Cloud

I costi aumentano rapidamente quando si aggiungono personalizzazioni multiple e moduli aggiuntivi

Questo software è complesso e può confondere i nuovi utenti

Prezzi di Salesforce Sales Cloud

Starter: $25/mese per utente

$25/mese per utente Professionale: $80/mese per utente

$80/mese per utente Enterprise: $165/mese per utente

$165/mese per utente Unlimited: $330/mese per utente

$330/mese per utente Unlimited+: $500/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Salesforce Sales Cloud

G2: 4,3/5 (18.000+ recensioni)

4,3/5 (18.000+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (17.000+ recensioni)

8. Pipedrive

Via Pipedrive Pipedrive è una piattaforma CRM che si concentra principalmente sulla gestione delle vendite. Aiuta le piccole e medie imprese a tenere traccia dei loro processi commerciali.

La piattaforma enfatizza fortemente la semplicità e l'usabilità, rendendola una scelta popolare per gli utenti che iniziano a utilizzare un CRM. Ad esempio, l'interfaccia visiva di gestione della pipeline consente di visualizzare a colpo d'occhio tutte le varie trattative e il loro stato.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive

Il software CRM di facile utilizzo migliora la gestione della pipeline commerciale e ottimizza il processo di vendita

La visibilità in tempo reale dei funnel commerciali permette ai rappresentanti di gestire meglio le opportunità di vendita

Riduce l'onere amministrativo dei team commerciali grazie alle funzionalità avanzate di automazione

L'email marketing aiuta a coltivare i lead e a comunicare efficacemente con i potenziali clienti

Offre un'interfaccia intuitiva per la gestione di più pipeline di vendita, ideale per le operazioni commerciali di grandi dimensioni

Le automazioni dei flussi di lavoro aiutano le aziende a gestire i loro lavori richiesti dal marketing commerciale

Limiti di Pipedrive

Alcuni utenti con processi commerciali complessi desideravano più funzionalità/funzione

Le funzionalità di reportistica non sono così robuste come alcuni clienti vorrebbero

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $14,90/mese

$14,90/mese Avanzato: $27,90/mese

$27,90/mese Professionale: $49,90/mese

$49,90/mese Power: $64,90/mese

$64,90/mese Enterprise: $99/mese

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4,2/5 (1.500+ recensioni)

4,2/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.500 recensioni)

9. CRM Freshworks

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/x6bIUzA\_QpSt8tURgSDrfvHcespBYUD8jw-1400x875.jpg CRM Freshworks /%img/

Via Lavori freschi Freshworks CRM, precedentemente noto come Freshsales, è un CRM user-friendly ma potente che combina automazione commerciale e marketing. Conosciuto per la sua facilità d'uso e l'interfaccia pulita, Freshworks è un'aggiunta popolare alla suite di prodotti Freshworks (con cui si integra perfettamente).

Insieme, questi strumenti forniscono un insieme accessibile ma completo di provider per le aziende. Gli utenti aziendali possono sviluppare un'organizzazione di piano strategico e implementarlo su un'unica piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di Freshworks CRM

Combina il CRM commerciale e l'automazione del marketing per una soluzione completa di gestione delle relazioni con i clienti

Le pipeline commerciali visive e le funzionalità di automazione rendono la gestione della pipeline di vendita molto più semplice

Le analisi in tempo reale aiutano i team commerciali a comprendere meglio il comportamento dei clienti per ottimizzare le loro strategie di vendita

Gli strumenti di email marketing migliorano le campagne di marketing e la gestione dei lead

Limiti di Freshworks CRM

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto ad altre soluzioni CRM

Alcuni utenti ritengono che alcune integrazioni di terze parti siano complicate e confuse

Prezzi di Freshworks CRM

Free (per un massimo di tre utenti)

(per un massimo di tre utenti) Crescita: $15/mese per utente

$15/mese per utente Pro: $39/mese per utente

$39/mese per utente Enterprise: $69/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Freshworks CRM

G2: 4,5/5 (oltre 7.000 recensioni)

4,5/5 (oltre 7.000 recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.000+ recensioni)

10. Guscio di noce

Via In poche parole Nutshell è una piattaforma CRM e di email marketing orientata alle piccole imprese che hanno bisogno di una soluzione semplice ed efficace per gestire le relazioni con i clienti. Offre strumenti di automazione dei processi commerciali, gestione delle pipeline e monitoraggio delle prestazioni.

Il vantaggio principale della piattaforma è la sua facilità d'uso. Permette ai team commerciali di essere rapidamente operativi con una formazione minima.

funzionalità/funzione migliori di #### Nutshell

Offre una soluzione CRM semplice con funzionalità/funzione di automazione commerciale

Gli strumenti di gestione della pipeline commerciale forniscono una chiara visualizzazione dei processi di vendita

Gli strumenti di email marketing consentono campagne personalizzate e una migliore gestione dei lead

Il monitoraggio in tempo reale delle opportunità commerciali aiuta i team di vendita ad agire in modo rapido ed efficiente

Le funzionalità di automazione snelliscono le operazioni commerciali e riducono il tempo dedicato ad attività ripetitive

L'interfaccia di facile utilizzo assicura ai rappresentanti commerciali una curva di adozione senza problemi

limiti di #### Nutshell

Alcuni recensori vorrebbero vedere strumenti di reportistica più estesi

L'app mobile non è ricca di funzionalità/funzioni come la versione desktop

Prezzi di Nutshell

Foundation: $16/mese per utente

$16/mese per utente Pro: $42/mese per utente

$42/mese per utente Power IA: $52/mese per utente

$52/mese per utente Enterprise: $67/mese per utente

Nutshell valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (850+ recensioni)

4.2/5 (850+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (400+ recensioni)

Inizia il tuo viaggio verso una migliore gestione delle relazioni con i clienti

Un buon CRM è uno dei migliori investimenti che possiate fare per la vostra azienda. Le relazioni con i clienti fanno o disfano la vostra azienda, quindi qualsiasi strumento per migliorare queste relazioni vi darà un vantaggio competitivo.

ClickUp, una delle migliori alternative di Agile CRM, apre la strada a un'eccellente gestione delle relazioni con i clienti e a funzionalità/funzione di produttività estese che ottimizzeranno ogni area della vostra azienda.

Siete pronti a rivoluzionare il vostro flusso di lavoro? Provate gratuitamente ClickUp oggi stesso e scoprite la gestione delle relazioni con i clienti senza soluzione di continuità e le potenti funzionalità/funzione della produttività.