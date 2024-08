10 Migliori software di budget di progetto per rimanere in pista nel 2024

Come project manager, avete mai affrontato una di queste situazioni?

Stime imprecise del budget del progetto, con piccoli errori che si aggiungono al budget complessivo

Osservare le spese che superano il budget totale progettato

Spesa eccessiva per alcune risorse e difficoltà a trovare fondi aggiuntivi

Se la risposta è sì, è il momento di trovare un software per il budget di progetto adatto alle vostre esigenze.

Il software per il budget di progetto deve aiutarvi a gestire il budget sia nei momenti positivi che in quelli di stress. Dovete disporre di una soluzione che vi aiuti a correggere la rotta quando dovete affrontare spese impreviste e sforamenti dei costi e a regolarvi di conseguenza.

La buona notizia è che abbiamo pensato a voi. Abbiamo studiato cosa cercare in un software di gestione del budget, i 10 migliori strumenti disponibili e le loro funzionalità/funzioni, limiti e prezzi.

Vi aiuteremo a scegliere il vincitore.

Cosa cercare in un software per il budget di progetto?

Alcune delle caratteristiche di base che dovete cercare in uno strumento di project management sono:

Interfaccia intuitiva: È necessaria un'interfaccia di facile utilizzo e una navigazione senza soluzione di continuità per semplificare il processo di budgeting, come la pianificazione e la gestione del progettol'allocazione delle risorseegestire le spese per migliorare l'efficienza

È necessaria un'interfaccia di facile utilizzo e una navigazione senza soluzione di continuità per semplificare il processo di budgeting, come la pianificazione e la gestione del progettol'allocazione delle risorseegestire le spese per migliorare l'efficienza Collaborazione tra team: Avete bisogno di una singola fonte di verità perteam del progetto per collaborare e monitorare i budget

Avete bisogno di una singola fonte di verità perteam del progetto per collaborare e monitorare i budget Automazioni: Sfrutta l'automazione per ottimizzare i flussi di lavoro di monitoraggio, assegnare attività e monitorare lo stato di avanzamento

Sfrutta l'automazione per ottimizzare i flussi di lavoro di monitoraggio, assegnare attività e monitorare lo stato di avanzamento Sicurezza : Un software basato su cloud con una solida crittografia e la conformità alle certificazioni di sicurezza proteggerà i dati finanziari sensibili

: Un software basato su cloud con una solida crittografia e la conformità alle certificazioni di sicurezza proteggerà i dati finanziari sensibili **Integrazione con terze parti: verificare se lo strumento si integra con gli strumenti finanziari e la piattaforma di account esistenti. L'integrazione con i sistemi di backend, inclusi i sistemi di accounting e HR, fornisce un flusso di informazioni bidirezionale che consente ai collaboratori del budget di avere accesso ai dati più recenti

Robusta reportistica: Gestire i budget dei progetti e creare reportistica dettagliata e personalizzabile per gli stakeholder, per approfondire e aiutare l'analisi finanziaria completa e il processo decisionale informato

Gestire i budget dei progetti e creare reportistica dettagliata e personalizzabile per gli stakeholder, per approfondire e aiutare l'analisi finanziaria completa e il processo decisionale informato Modelli di budget: Per essere sempre all'avanguardia con i progetti da realizzare, è possibile utilizzaremodelli di budget di progetto precostituiti ## I 10 migliori software per il budget di progetto da usare nel 2024

1. ClickUp

Gestite i vostri progetti aziendali in ogni passaggio con modelli, funzionalità di collaborazione e oltre 15 visualizzazioni del progetto con ClickUp

ClickUp software di project management è in cima al nostro elenco di strumenti di budget utilizzati dai project manager per monitorare le finanze del progetto senza sforzo. Il software offre molte funzionalità/funzione che i project manager come voi cercano, tra cui modelli di budget , robuste funzionalità/funzione di collaborazione e adattabilità.

Ottenete una panoramica di alto livello del budget del progetto, gestendo al contempo attività e stati in questo modello di facile utilizzo

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Monitoraggio in tempo reale dello stato di allocazione del budget e della spesa con il modello completamente personalizzabilefinanza dashboard

Automazioni di azioni ricorrenti su base giornaliera o bisettimanale, come le promemoria per i pagamenti imminenti o la fatturazione delle risorse del progetto conAttività di ClickUp

Il modello dettagliato di ClickUp per la struttura di ripartizione del lavoro (WBS) consente di suddividere progetti complessi in componenti più gestibili e supporta la mappatura delle attività sotto forma di schede Kanban e stime dei costi

ClickUp AI l'assistente di ClickUp AI /%href/ per i pianificatori di budget aiuta a scrivere ripartizioni dettagliate dell'ambito del progetto e a realizzare rapidamente piani di lavoro giornalieri

Esegue calcoli tra campi numerici, date e orari utilizzando formule semplici o avanzate

Obiettivi di ClickUp aiuta a tracciare con precisione gli obiettivi di budget per i progetti e a visualizzare lo stato di crescita di più Obiettivi in un'unica visualizzazione

Limiti di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo su piani a pagamento

Capacità limitata di tracciare i tempi dei progetti

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 dollari per membro al mese.

Valutazioni e recensioni di ClickUp

2. RodeoDrive

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/rodeodrive-project-budget-1400x798.webp

/$$$img/

via RodeoDrive RodeoDrive è un'applicazione completa di strumento per il project management che supporta le aziende in tutte le fasi del progetto, da alla definizione del progetto alla determinazione dei prezzi. Con funzionalità/funzioni quali monitoraggio degli obiettivi del progetto il sistema di reportistica, la gestione delle risorse, i dashboard interattivi e la semplificazione delle fatture aiutano i gestori del team e i team finanziari a tenere sotto controllo i costi dell'intero progetto.

Funzionalità/funzioni migliori di RodeoDrive

Possibilità di confrontare in tempo reale le attività e le spese del progetto preventivate con quelle effettive, per ridurre le spese

Consente di suddividere i progetti in fasi e di fatturarli separatamente in base ai costi effettivi, agli acconti o alla percentuale di completamento, per una migliore pianificazione e un migliore controllo dei costicontrollo dei progetti* Integratomodelli di Sequenza del progetto e le funzionalità/funzione di monitoraggio delle spese aiutano a mettere a bilancio il progetto nel modo giusto

Limiti di RodeoDrive

La piattaforma presenta bug in quanto è nelle prime fasi di sviluppo

Non è possibile scaricare reportistica dettagliata sul budget

Prezzi di RodeoDrive

Gratis : $0 per singolo utente al mese

: $0 per singolo utente al mese Achiever: $14,99 per utente/mese

Valutazioni e recensioni su RodeoDrive

G2: 4.3/5 (6 recensioni)

4.3/5 (6 recensioni) Capterra: 4.7/5 (3 recensioni)

3. Adobe Workfront

Via Adobe Workfront Workfront di Adobe è una piattaforma di project management collaborativo che aiuta a gestire budget, piani e spese effettive. Le funzionalità native consentono a tutti coloro che partecipano al processo di budgeting, dagli stakeholder, ai team interni, ai fornitori e ai team di rete, di gestire e tenere traccia dei costi fissi e non, delle spese fisse, dei costi del progetto e dei costi delle risorse.

Uno dei problemi principali che devono affrontare marketer, manager e stakeholder è il disallineamento tra il budget di un progetto e la sua esecuzione.

È necessaria una visibilità in tempo reale dei costi preventivati, previsti ed effettivi e del loro andamento. È necessario correggere la rotta ogni volta che il progetto supera il budget assegnato o le ore effettive. La gestione manuale su fogli di calcolo è soggetta a errori e richiede molto tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Adobe Workfront

Visibilità in tempo reale del budget pianificato, previsto ed effettivo, con visualizzazione delle prestazioni attuali in un dashboard facilmente accessibile

Gestione e monitoraggio dei costi pianificati, dei livelli delle attività e dei costi di gestionespese per le risorse* L'integrazione con la suite di prodotti Adobe aiuta a collegare i team di progetto ad altre parti dell'azienda e ad attribuire efficacemente l'impatto sui ricavi

Limiti di Adobe Workfront

Il software richiede che gli utenti siano formati prima di poterlo utilizzare

Non è disponibile una versione di prova gratuita

Limitate opzioni di personalizzazione nella dashboard di Workfront

Prezzi di Adobe Workfront

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Adobe Workfront

G2: 4.1/5 (920 recensioni)

4.1/5 (920 recensioni) Capterra: 4.4/5 (1391 recensioni)

4. Smartsheet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/smartsheet_spreadsheet_view-100748764-orig.jpg

/%img/

via Smartsheet Smartsheet è una piattaforma centralizzata per il project management che elimina le congetture sul budget dei progetti. Porta la C-suite e i team di progetto sulla stessa pagina per la pianificazione, il monitoraggio, l'archiviazione dei dati, la condivisione dei file e la reportistica delle attività di progetto.

Per qualsiasi nuovo progetto, è necessario un repository centrale che ospiti tutti i componenti del budget, generi fatture e consenta agli stakeholder, agli account e ai project manager di monitorare diligentemente i budget e di intraprendere azioni correttive quando necessario.

Le migliori funzionalità/funzione di Smartsheet

Accesso agli strumenti di gestione del budget per la creazione e il monitoraggio del budget in base alla valuta, al tipo di spesa o all'unità di misura

Centralizzazione dei documenti di supporto come le offerte dei fornitori in un'unica posizione

Metriche finanziarie chiave consolidate su dashboard in tempo reale da più fogli in un'unica visualizzazione

Limiti di Smartsheet

Da fare non offre il monitoraggio automatico del tempo a livello globale

Non offre supporto per l'email integrata

Manca la vista Elenco per una visualizzazione completa dei livelli delle attività

Prezzi di Smartsheet

Gratis : $0 per utente al mese

: $0 per utente al mese Pro : $7 per utente/mese

: $7 per utente/mese Business : $25 per utente/mese

: $25 per utente/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Smartsheet

G2: 4.4/5 (15065 recensioni)

4.4/5 (15065 recensioni) Capterra: 4.5/5 (3057 recensioni)

5. Harvest

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/harvest-project-budgets-1400x706.png

/$$$img/

via Harvest L'impostazione di un budget per qualsiasi progetto è impegnativa, ma un budget di progetto ben fatto pone le basi per un monitoraggio efficace. Il software di project management per piccole aziende Harvest rende facile la creazione di un registro sia per le ore che per gli onorari.

Ottenete visibilità in tempo reale sul budget del progetto utilizzato e su quello rimanente, per evitare lo scope creep prima che diventi un problema che deraglia. Gestione delle spese è fondamentale per una più accurata correzione di bozze dei progetti futuri.

Harvest fornisce report personalizzati per visualizzare le attività che occupano il tempo del team, il monitoraggio del tempo e l'impatto sui costi stimati per intraprendere azioni correttive.

Le migliori funzionalità/funzioni di Harvest

Trasforma i dati della tabella oraria in report visivi in tempo reale per visualizzare l'efficienza del team, ridurre il burnout e migliorare la produttività

Traccia le ore di lavoro fatturabili, i rollover e l'utilizzo dei controlli in un colpo d'occhio e converte le ore fatturabili in fatture

Integrazione con strumenti popolari come Trello, Slack, Quickbooks e Stitch per fornire dati aggiornati ai team di project management e budget

Limiti di Harvest

Il software ha bisogno di un supporto esteso per essere utilizzato all'inizio

Da fare senza funzioni di controllo degli accessi e delle autorizzazioni

Prezzi di Harvest

Gratis : $0 per utente al mese

: $0 per utente al mese Pro: $10,80 per utente/mese

Harvest valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (790 recensioni)

4.3/5 (790 recensioni) Capterra: 4.6/5 (572 recensioni)

6. Progetti Zoho

Via Progetti Zoho I project management di tutto il mondo sanno che il budgeting non è solo una questione di risparmio, ma anche di controllo. L'integrazione delle spese di Zoho consente di creare un riepilogo/riassunto della redditività con lo stato delle entrate e delle uscite del progetto.

I project manager sono coinvolti nel controllo delle finanze attraverso la creazione, il monitoraggio e la previsione dei budget, il monitoraggio delle spese e l'analisi dei report. La gestione di tutte queste attività su strumenti diversi che non si sincronizzano tra di loro rende il processo di monitoraggio macchinoso per tutti coloro che sono coinvolti nel progetto. Con Zoho Projects è possibile completare il controllo di ogni fase del processo di budgeting.

Questo software di project management offre funzionalità di monitoraggio in tempo reale per i budget, avvisi di soglia e di superamento e reportistica sul piano e sull'effettivo.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Projects

Gestione delle finanze attraverso la creazione, il monitoraggio e la previsione dei budget, la fatturazione ai client, il monitoraggio delle spese fisse e variabili e l'analisi dei report

Traccia il budget del progetto in base all'importo stanziato o alle ore effettivamente spese per progetti, attività cardine e attività diversedashboard personalizzati per i progetti* Avvisi personalizzati per gli stakeholder quando il budget supera la soglia pianificata

Limiti di Zoho Projects

Non consente agli utenti di creare attività, assegnarle ai membri del team e monitorarne lo stato

Nessuna applicazione mobile

Prezzi di Zoho Projects

Gratis : 0$ per tre utenti per un massimo di due progetti

: 0$ per tre utenti per un massimo di due progetti Premium : $4 per progetti illimitati, fino a 50 utenti

: $4 per progetti illimitati, fino a 50 utenti Premium: $9 per progetti illimitati, senza limite massimo di utenti

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2: 4.3/5 (382 recensioni)

4.3/5 (382 recensioni) Capterra: 4.3/5 (412 recensioni)

7. Hubstaff

Nelle grandi organizzazioni in cui un team lavora su più progetti, è necessario impostare soglie di budget per i diversi progetti e ricevere avvisi in caso di spese eccessive.

L'app Hubstaff per la gestione della forza lavoro consente agli utenti di impostare limiti di budget, ricevere notifiche in tempo reale per lo scope creep e lo sforamento dei costi e automatizzare il monitoraggio del tempo per le risorse. Grazie alle informazioni in tempo reale sulle spese, è possibile assicurarsi di non perdere il monitoraggio del proprio budget.

Le migliori funzionalità/funzione di Hubstaff

Stima dei costi pianificati in base agestione delle risorse o sul numero di ore impiegate per un progetto

Con la funzionalità di budget a livello di progetto, è possibile monitorare la redditività dei progetti e comprendere il costo per progetto e per utente

La reportistica sui budget dei progetti semplifica il monitoraggio del budget (in termini di ore totali o di costo totale effettivo per progetto) e l'utilizzo

Limiti di Hubstaff

Opzioni limitate per la gestione delle attività

La navigazione non è intuitiva

Prezzi di Hubstaff

Starter : $4.99 per utente al mese

: $4.99 per utente al mese Crescita : $7,50 per utente al mese

: $7,50 per utente al mese Teams : $10 per utente al mese

: $10 per utente al mese Azienda: $25 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Hubstaff

G2: 4.3/5 (431 recensioni)

4.3/5 (431 recensioni) Capterra: 4.6/5 (1432 recensioni)

8. Wrike

via Wrike La stesura del budget di un progetto richiede il lavoro in tandem di più team, come quelli del prodotto, del marketing e del project management, spesso sparsi in tutto il mondo.

Quando i team di progetto sono distribuiti geograficamente, è necessario un software di budgeting che possa essere personalizzato in base alla valuta. Per evitare ritardi nella comunicazione, deve memorizzare tutti i documenti rilevanti in un unico luogo.

I team interfunzionali possono accedere a questi documenti e tenere traccia dello stato di avanzamento per evitare follower tramite email e altri mezzi di comunicazione comunicazione asincrona canali.

Il software per il project management di Wrike aiuta le piccole e medie imprese, le startup e le grandi aziende a gestire le variazioni di budget e a creare una piano di bilancio .

Quando i costi effettivi variano rispetto a quelli pianificati, questo aiuta i project manager impegnati a indagare sulle ragioni della variazione. I project manager possono quindi identificare strategie per gestire il budget in modo efficace, riallocando le risorse o implementando misure di risparmio.

Le migliori funzionalità di Wrike

Personalizzazione del budget con impostazioni personalizzate della valuta e impostazione predefinita delle tariffe orarie per la valutazione del budget

Wrike automatizza l'assegnazione delle attività e la distribuzione delle risorse per garantire la riunione del budget

Integrazione con oltre 400 applicazioni, come Salesforce, HubSpot, Zoom e Slack, per eseguire analisi avanzate

Limiti di Wrike

Wrike non dispone di una chat in tempo reale per la collaborazione interfunzionale

Non è possibile inviare o ricevere email direttamente da Wrike

Prezzi di Wrike

Gratis : $0 per utente al mese

: $0 per utente al mese Team : $9,80 per utente al mese

: $9,80 per utente al mese Business : $24,80 per utente al mese

: $24,80 per utente al mese Enterprise : prezzo personalizzato

: prezzo personalizzato Pinnacle: prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2: 4.2/5 (3499 recensioni)

4.2/5 (3499 recensioni) Capterra: 4.3/5 (2523 recensioni)

9. PSA Birdview

via PSA Birdview Birdview PSA è uno strumento di project management online con sicurezza di livello enterprise. Per i dirigenti, una visualizzazione completa delle prestazioni dell'organizzazione consente di reagire rapidamente ai cambiamenti del mercato. I project manager possono monitorare lo stato di avanzamento, identificare i colli di bottiglia, allocare le risorse e dare priorità alle attività per garantire che il progetto rimanga in linea.

In qualità di project manager di un'organizzazione di servizi professionali (OSP), la misurazione dell'esito positivo del progetto si basa sul completamento e sulla consegna ai client.

Cosa succederebbe se consegnaste il progetto al client prima della data di consegna proposta, ma con uno sforamento del budget del 15%? Lo considerereste un successo? Come da Ricerca di Harvard Business Review un progetto su ogni dimensione ha un superamento medio dei costi del 200% e dei tempi del 70%.

Quando si condivide questa notizia con i client, accadono brutte cose, perché devono assorbire i costi aggiuntivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Birdview

Gestione centralizzata dei documenti per ottenere numeri, fogli di lavoro o dati relativi al progetto per creare il budget

Tutte le comunicazioni e le collaborazioni del progetto su un'unica piattaforma e invito dei client a collaborare con un portale per gli ospiti

L'assistente IA di Birdview aiuta a velocizzare il project management, l'allocazione delle risorse e la previsione per un piano di budget efficace

Limiti di Birdview

La gestione del team non è intuitiva

Mancano le viste Gantt e le visualizzazioni del piano

Prezzi di Birdview

Lite : $9 per utente al mese

: $9 per utente al mese Teams: $24 per utente al mese

$24 per utente al mese Enterprise: prezzo personalizzato

Birdview valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (354 recensioni)

4.2/5 (354 recensioni) Capterra: 4.4/5 (287 recensioni)

10. Correre

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/runrun-project-budget-image.webp

/$$$img/

via Runrun.it Per le aziende di medie dimensioni in cui i client esitano a utilizzare strumenti più avanzati, Runrun.it è una soluzione facile da usare collaborazione per progetti strumento. Comprendete i dati del progetto con visualizzazioni interattive e grafici Gantt e monitorate lo stato di avanzamento con un tracker intuitivo.

Comunicate ai client l'esito positivo di un progetto utilizzando grafici visivi invece di lunghe reportistiche. Grazie alle app per iOS, web e Android, i team e i client possono collaborare su questa piattaforma indipendentemente dalla loro posizione.

Funzionalità/funzione migliori di Runrun

Le lavagne intelligenti aiutano i membri del team e i client a tenere traccia degli aggiornamenti del progetto e a gestire le attività

Creazione di moduli per la richiesta di budget con modelli predefiniti

Salvataggio della cronologia delle decisioni, degli allegati e delle conversazioni con utenti interni o esterni in un unico luogo per migliorare il processo decisionale sul budget

Limiti di Runrun.it

Limitate funzionalità di reportistica e analisi

L'interfaccia del calendario è difficile da capire

Prezzi di Runrun.it

Gratis : $0 fino a cinque utenti

: $0 fino a cinque utenti Aziendale : $8 per utente al mese

: $8 per utente al mese Azienda: $25 per utente al mese

Runrun.it valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (1066 recensioni)

4.7/5 (1066 recensioni) Capterra: 4.8/5 (141 recensioni)

Pronti a creare il budget perfetto per il progetto?

In qualità di project manager, conoscete le inefficienze della gestione del budget manuale o basata su fogli di calcolo.

Ecco un modo migliore per identificare le opportunità di risparmio e comunicare con gli stakeholder in un formato di facile comprensione.

Il software per il budget di progetto di ClickUp semplifica la creazione di un piano di budget realistico, il monitoraggio dei rischi e l'adeguamento dei costi in base alle esigenze aziendali per evitare spese eccessive. Riunite tutti i vostri lavori in un unico dashboard grazie alle oltre 100 integrazioni con altri strumenti di budgeting per il project management. Provate gratis ClickUp per accedere a diversi modelli, visualizzazioni e opzioni personalizzate.