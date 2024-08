Anyword vs. Jasper: Quale assistente di scrittura AI è il migliore?

Anyword e Jasper sono entrambi strumenti di copywriting basati sull'intelligenza artificiale, ma qual è l'opzione migliore in un confronto tra Anyword e Jasper?

In questa guida, confronteremo i due strumenti per scoprire quale sia il migliore in termini di generazione di contenuti, voce del marchio e campagne di marketing. Scoprite qual è l'AI writer e lo strumento di marketing migliore per voi o se il nostro suggerimento bonus è invece la vostra scelta ideale. 🎉

Cos'è Anyword?

Anyword è una piattaforma di scrittura AI ad alte prestazioni progettata per i leader e le agenzie di marketing. Lo strumento si basa sul concetto di miglioramento delle campagne di marketing attraverso l'intelligenza artificiale, sia che si tratti di creazione di contenuti che di proofing.

Via Qualsiasi parola Questo strumento per la creazione di contenuti è un'ottima scelta per i team che vogliono concentrarsi sulla generazione di lead, sul content marketing o sull'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO). 🔍

Caratteristiche di Anyword

Le funzionalità di Anyword includono un editor di blog intuitivo, come ci si aspetterebbe da uno strumento di creazione di contenuti Strumento di scrittura AI . Oltre a questo, la piattaforma dispone anche di un editor basato sui dati che assiste nella creazione di annunci digitali, di uno strumento per il copy di siti web e di uno strumento di copy intelligence che fornisce risultati più personalizzati e rilevanti per il marchio.

Diamo un'occhiata più da vicino agli elementi distintivi di Anyword, in modo da poterli confrontare con l'offerta di Jasper.

1. Generazione di contenuti AI

Anyword ha molto da offrire ai team di marketing e alle aziende SaaS quando si tratta di generazione di contenuti AI.

Utilizzate la funzione di editor data-driven di Anyword per utilizzare i vostri obiettivi e i dati di marketing per creare testi di marketing di maggiore impatto. Ottenete punteggi di performance predittivi per i vostri annunci di Facebook, le landing page e le didascalie di Instagram, quindi utilizzate i suggerimenti dell'intelligenza artificiale per renderli più coinvolgenti per il vostro pubblico di riferimento.

Creare contenuti con la suite di strumenti di intelligenza artificiale di Anyword

Per i team che desiderano creare blog, esiste uno strumento dedicato. Utilizzate la procedura guidata per i blog per generare non solo il contenuto stesso, ma anche per impostare le vostre parole chiave per una copia più ottimizzata e per ottenere suggerimenti sui titoli. C'è anche un controllore di plagio integrato, per cui non dovrete preoccuparvi di problemi di copyright.

2. Voce del marchio

Anyword è in grado di analizzare e valutare i contenuti rispetto ai vostri obiettivi, il che rende più facile centrare il bersaglio e mantenere la voce del vostro marchio in modo coerente.

Adattare i contenuti in base alle personas del pubblico target

Anyword consente di impostare le regole del marchio e i termini non consentiti e controlla il tono dei contenuti in un hub centrale del marchio. Utilizzate la funzione integrata di target audience per individuare le vostre personas di pubblico e adattare i vostri contenuti a loro, ogni volta.

3. Campagne di marketing

Grazie all'intelligenza artificiale integrata nella piattaforma, potete creare, ottimizzare e scalare ulteriormente le vostre campagne di marketing.

Anyword attribuisce un punteggio ai contenuti, in modo da sapere quale sia il più performante

Invece di eseguire manualmente test A/B su centinaia di testi, utilizzate l'intelligenza artificiale di Anyword per assegnare un punteggio e consigliare i contenuti che probabilmente otterranno le migliori prestazioni nei vostri test. Potete vedere a colpo d'occhio il punteggio della vostra copia pubblicitaria, in modo da prendere decisioni più intelligenti quando progettate e distribuite le vostre campagne di marketing.

Utilizzate Anyword per ottimizzare le vostre campagne anche al di là del copy per i social media. Generate copy per campagne di content marketing, ottimizzate le righe degli oggetti delle e-mail e scrivete landing page mirate alle persone.

Prezzi di Anyword

Starter: $39/mese per un utente

$39/mese per un utente Data-Driven : $79/mese per un massimo di tre utenti

$79/mese per un massimo di tre utenti Business: A partire da $349/mese per un massimo di tre utenti

A partire da $349/mese per un massimo di tre utenti Enterprise: Contattare per i prezzi

Che cos'è Jasper AI? Jasper (a volte conosciuto come Jasper AI e precedentemente chiamato Jarvis) si descrive come un "copilota AI per i team aziendali" e si è sviluppato oltre un

Strumento di copywriting AI in una piattaforma di marketing end-to-end.

Jasper AI ora include Strumenti per la creazione di contenuti AI , data intelligence e accelerazione delle campagne di marketing. 📊

Caratteristiche di Jasper AI

Come Anyword, Jasper AI è stata progettata pensando ai team basati sui dati. È una piattaforma che può essere utilizzata non solo per generare copy con pochi clic, ma anche per creare messaggi in linea con gli obiettivi e la voce del marchio.

Ecco come si comporta Jasper AI in queste aree chiave di performance.

1. Generazione di contenuti AI

Jasper AI è nato come strumento per la scrittura di blog e contenuti e queste caratteristiche rimangono una parte importante del kit dello strumento. Ma si è trasformato in uno strumento ideale per la scrittura di contenuti di alta qualità e di lunga durata.

Creare tutti i tipi di contenuti con Jasper, dai post per il blog alle e-mail promozionali, fino alle didascalie di Instagram

I team possono utilizzare Jasper per produrre contenuti e copy per una serie di usi, tra cui copy per siti web, contenuti per blog e didascalie o copy per i social media. Utilizzate l'editor di documenti integrato per richiedere, scrivere e modificare i testi.

Analizzate i vostri contenuti long-form rispetto a quelli della concorrenza con l'integrazione opzionale di SurferSEO e utilizzate il controllore di plagio per assicurarvi che il vostro copy non sia troppo simile a quello di qualcun altro.

Jasper AI è anche un ottimo strumento per creare contenuti per altri canali. La maggior parte degli strumenti di scrittura dell'IA sono dotati di modelli limitati. Questo strumento, invece, consente di scegliere tra oltre 50 modelli per creare contenuti per le e-mail di marketing, le campagne pubblicitarie di Google, i post sui social media e le landing page.

Utilizzate l'editor di scrittura con un solo clic per regolare il tono della vostra scrittura e apportare miglioramenti man mano che scrivete.

2. Voce del marchio

Mantenere il tono di voce e la personalità del marchio nei testi è fondamentale e Jasper Brand Voice può semplificare questo processo.

Mantenere una base di conoscenza in Jasper per aiutarlo ad apprendere la voce del marchio

Introducete l'intelligenza artificiale di Jasper nella vostra guida di stile, nell'identità del marchio, nel database dei prodotti e nel sito web aziendale per generare testi ancora più personalizzati. La piattaforma utilizzerà questi dati non solo per adattare la generazione di contenuti dell'intelligenza artificiale, ma anche per controllare le incoerenze tra i contenuti.

3. Campagne di marketing

L'approccio di Jasper alle campagne di marketing consente di creare intere raccolte di contenuti a partire da un unico brief.

Caricare un brief e lasciare che Jasper generi il contenuto della campagna

Scrivete un brief all'interno di Jasper AI o caricatene uno esistente e utilizzatelo per generare i contenuti della vostra campagna su più canali. La funzione Instant Magic consente di generare in pochi istanti i testi per le diverse attività, dai comunicati stampa ai case study, dagli script di TikTok alle descrizioni dei prodotti di e-commerce.

Collaborate con i membri del team mentre lavorate alle campagne, grazie alla condivisione dei documenti e alle etichette di stato. Condividete le vostre idee di campagna anche con gli stakeholder, in modo da ottenere l'approvazione delle risorse chiave prima di distribuirle.

Prezzi di Jasper AI

Creator: $39/mese per un utente

$39/mese per un utente Team: $99/mese per un massimo di tre utenti

$99/mese per un massimo di tre utenti Azienda: Contattare per i prezzi

Anyword vs. Jasper AI: caratteristiche a confronto

Anyword e Jasper AI sono entrambi strumenti software di scrittura AI utili per imprenditori e scrittori di contenuti che desiderano generare idee, contenuti di alta qualità e copie ottimizzate per siti web e campagne di marketing.

Entrambi gli strumenti offrono buoni risultati, ma c'è un chiaro vincitore quando si tratta di queste caratteristiche chiave? 🏆

1. Generazione di contenuti AI

Sia Anyword che Jasper gestiscono bene la creazione di contenuti AI. Dispongono di strumenti dedicati alla scrittura e all'editing dei contenuti, con strumenti appositamente creati per la creazione di contenuti AI modelli di scrittura dei contenuti che facilitano la generazione di copie per risorse specifiche.

La modifica dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale è agevole su entrambe le piattaforme, in modo da poter personalizzare il testo prima di pubblicarlo. Grazie al controllo del plagio integrato, non è necessario pagare un altro strumento per assicurarsi che i contenuti siano privi di preoccupazioni.

2. Voce del marchio

Mentre Anyword e Jasper si concentrano entrambi sul mantenimento della voce del marchio, questa caratteristica sembra più sviluppata in Jasper.

L'intelligenza del marchio di Jasper si sente già incorporata e la possibilità di caricare le linee guida del marchio e il catalogo dei prodotti dell'azienda vi dà un vantaggio quando si tratta di usare l'intelligenza artificiale per generare testi incentrati sul marchio.

3. Campagne di marketing

Anyword e Jasper AI dispongono entrambi di funzioni progettate per facilitare la creazione e la distribuzione di campagne di marketing.

Anyword eccelle nell'utilizzo dei dati per individuare le strategie e i copy migliori da utilizzare, mentre Instant Magic di Jasper consente ai team di creare rapidamente contenuti a partire da un brief. I team che desiderano un approccio più analitico alla strategia delle campagne potrebbero preferire Anyword, mentre quelli che privilegiano la velocità potrebbero trovare Jasper più adatto a loro quando confrontano gli strumenti di scrittura AI.

Anyword vs Jasper su Reddit

Spesso il modo migliore per trovare lo strumento software giusto per voi è sentire gli altri utenti, e il luogo ideale per questo è Reddit. Quindi, cosa pensano gli utenti di Reddit di Anyword vs. Jasper? 🤖

È emerso che non ci sono troppe chiacchiere a confronto tra questi due software di marketing e di strumenti di intelligenza artificiale per i social media con gli altri. Abbiamo trovato un discussione sulle alternative a Jasper che però ha messo in buona luce entrambe le applicazioni e ha evidenziato l'ottimizzatore di contenuti integrato in Anyword.

È possibile ottenere un risultato simile con Jasper, ma è necessario il plugin SurferSEO.

Incontra ClickUp: la migliore alternativa a Anyword e Jasper

Quando si parla di Jasper vs. Anyword, non c'è un chiaro vincitore. Ma abbiamo un'alternativa interessante da presentarvi: ClickUp.

Riteniamo che ClickUp sia un concorrente di spicco nella classifica dei migliori strumenti per i contenuti AI. Grazie a funzioni come ClickUp AI, ClickUp Docs e ClickUp Tasks, è facile capire perché molti team di marketing e aziendali scelgono ClickUp per le loro campagne.

1. ClickUp AI

Anche se è relativamente nuovo, ClickUp AI sta già facendo faville nel mondo degli strumenti di scrittura AI. 🌊

ClickUp AI è il vostro assistente AI, il primo nel suo genere. Utilizzate questo strumento di intelligenza artificiale per snellire i vostri flussi di lavoro, semplificare i processi e generare contenuti a velocità e su scala.

Usate l'AI di ClickUp per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle e-mail e molto altro ancora

ClickUp AI vi permette di lavorare più velocemente. Un'attività che prima richiedeva 30 minuti ora può richiedere meno di un minuto. Analizzate i contenuti di lunga durata per creare un riepilogo accurato per i vostri rapporti di marketing, modificate e migliorate i testi con l'editor integrato e formattate perfettamente i vostri contenuti in pochi clic.

Chiedete all'intelligenza artificiale di ClickUp di assistervi nelle attività di marketing per risparmiare tempo e per dare un tocco di creatività in più al processo. Generate idee strategiche per campagne di alta qualità, date un nome alle caratteristiche dei prodotti, pianificate eventi di marketing, create sondaggi tra gli utenti e ideate tagline di marketing accattivanti in pochi istanti.

Poiché ClickUp AI esiste all'interno dell'ecosistema ClickUp, può trasformare il vostro modo di lavorare. È possibile creare campagne di marketing alla velocità della luce, scrivere e-mail promozionali, creare report sulle campagne di marketing e produrre briefing sui contenuti in pochi istanti. Al di là del marketing, ClickUp AI è in grado di ottimizzare le vostre giornate lavorative in tutte le funzioni, dalla gestione dei progetti alla pianificazione delle risorse.

2. Documenti ClickUp

ClickUp non è solo un assistente di scrittura AI di facile utilizzo. È una piattaforma completa che offre un unico luogo per archiviare idee, scrivere contenuti e collaborare con gli altri attraverso ClickUp Docs . 📝

Utilizzate ClickUp Docs per ogni fase del processo di marketing. Create agende per le riunioni della vostra campagna, pianificate il vostro lavoro con una modello di calendario dei contenuti condividere i report di marketing con gli stakeholder e creare un wiki interno o una libreria di risorse per tutto ciò che riguarda i contenuti.

Per avere una visione rapida di tutte le sottopagine e le relazioni collegate su ClickUp Docs, per rimanere organizzati e mantenere il lavoro connesso

Lavorate in tempo reale con i membri del vostro team e i freelance e taggateli per attirare la loro attenzione. Lasciate commenti, assegnate punti d'azione e trasformate le righe di testo in attività che potete monitorare nel tempo.

Rendete ClickUp Docs parte del vostro flusso di lavoro e ottimizzate l'intero processo di marketing. Scrivete contenuti, archiviate idee, collaborate con altri e organizzate tutte le vostre risorse in un unico posto.

3. Compiti di ClickUp

Oltre a organizzare le risorse e a utilizzare l'intelligenza artificiale per creare contenuti vincenti, ClickUp è eccellente per consentire al vostro team di rimanere in carreggiata. Utilizzo Attività di ClickUp per responsabilizzare tutti e facilitare il raggiungimento degli obiettivi della campagna. ✅

Con ClickUp Tasks organizzarsi è un gioco da ragazzi. Pianificate, organizzate e collaborate tra i vari progetti con il nostro software di gestione delle attività che può essere personalizzato per rispondere perfettamente alle vostre esigenze. Utilizzate il nostro Modelli GTD e trucchi per la produttività per rimanere organizzati e lavorare in modo più efficiente.

Aggiungere più assegnatari, delegare commenti e creare calcoli utilizzando campi personalizzati, il tutto dalle attività ClickUp

Rendete la gestione delle attività collaborativa grazie ai thread di commenti integrati e agli assegnatari multipli. Trasformate i commenti in azioni ed evitate la confusione aggiungendo registrazioni dello schermo condivisibili per i membri del team.

Trasformate le grandi attività di una campagna di marketing in attività più piccole e realizzabili, da spuntare man mano che si compiono progressi. Creare attività e sottoattività e utilizzare le dipendenze per favorire la struttura e la gestione dei progetti lavorare più velocemente all'interno del progetto. Aggiungete attività ricorrenti per azioni ripetibili e utilizzate l'intero sistema per semplificare il modo in cui lavorate come team di marketing.

Pianificare e realizzare campagne di marketing con i migliori strumenti di scrittura AI

Valutare Jasper vs. Anyword non è facile. Entrambi gli strumenti per la creazione di contenuti hanno qualcosa da offrire ai team che desiderano scalare le proprie attività di marketing, con dati e intelligenza al centro. Anyword ha caratteristiche leggermente più orientate ai dati, mentre le funzionalità di Jasper semplificano la creazione e la distribuzione di risorse in pochi istanti.

Con così tanti strumenti software in circolazione, non si tratta semplicemente di Anyword contro Jasper. Forse è il caso di prendere in considerazione uno dei migliori concorrenti AI di entrambi gli strumenti di creazione di contenuti, ClickUp.

Grazie a funzioni come ClickUp AI e a tutti gli strumenti di gestione di progetti e campagne, potrebbe essere la piattaforma che state cercando. Provate ClickUp gratuitamente per scoprire come potrebbe diventare il vostro motore alimentato dall'intelligenza artificiale. ✨