Focalboard vs. ClickUp: Alat Mana yang Cocok untuk Tim Anda?

Memilih antara Focalboard dan ClickUp pada dasarnya berarti memutuskan seberapa besar Anda menikmati pemeliharaan server. Jika tim Anda memiliki sumber daya IT yang cukup untuk menangani beban operasional hosting mandiri, Focalboard adalah pilihan yang ideal.

Namun, jika Anda lebih memilih untuk menginvestasikan energi tersebut ke dalam pekerjaan yang sebenarnya, ClickUp adalah alternatif yang siap pakai.

Panduan ini membahas perbandingan antara Focalboard dan ClickUp, dengan menganalisis bagaimana masing-masing platform mengelola kemampuan AI dan alat kolaborasi untuk membantu Anda menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

Focalboard vs. ClickUp Sekilas

Fitur / Kategori ClickUp Focalboard Pendekatan inti Ruang Kerja AI Terintegrasi yang menggabungkan tugas, dokumen, dan obrolan dalam satu platform yang didukung AI Alat papan Kanban sumber terbuka yang berfokus pada pelacakan tugas dan proyek Kemampuan AI ClickUp Brain untuk penulisan, ringkasan, pembuatan tugas, dan pengambilan pengetahuan; ClickUp Super Agents dan Certified Agents untuk mengotomatisasi alur kerja kompleks dari awal hingga akhir Tidak ada fitur AI bawaan; bergantung pada integrasi melalui Mattermost untuk add-on AI Model hosting SaaS berbasis cloud dengan keamanan tingkat perusahaan Penerapan yang dihosting sendiri atau terintegrasi dengan Mattermost Ukuran tim Pilihan terbaik untuk tim dari berbagai ukuran: individu, tim kecil, serta organisasi skala menengah hingga korporasi Pilihan terbaik untuk tim teknis skala kecil hingga menengah yang terbiasa dengan self-hosting Pemeliharaan Dikelola sepenuhnya oleh ClickUp (pembaruan, keamanan, dan cadangan) Ditangani oleh tim IT internal Anda (pembaruan server, waktu operasional, dan pengelolaan basis data) Harga Paket yang dapat disesuaikan untuk tim dari berbagai ukuran Perangkat lunak sumber terbuka (lisensi MIT)

Gambaran Umum ClickUp

ClickUp adalah Ruang Kerja AI Terintegrasi pertama di dunia yang dirancang untuk menghilangkan kerumitan penggunaan banyak alat. Bagaimana caranya? Alih-alih menggunakan aplikasi terpisah untuk dokumentasi, obrolan, dan penetapan tujuan, Anda dapat menggunakan ClickUp untuk mengelola setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek di satu tempat.

Konsolidasi ini memungkinkan tim untuk menulis dokumentasi dan berkomunikasi dalam tampilan yang sama tempat mereka melacak pekerjaan mereka. Dengan demikian, konteks proyek Anda ada di tempat pelaksanaan berlangsung.

Dan apa yang membuatnya jauh lebih powerful daripada platform manajemen kerja kolaboratif lainnya? Itu adalah Contextual AI yang menggabungkan tugas, dokumen, obrolan, dan proyek Anda untuk memberikan jawaban yang tepat pada waktu yang tepat.

ClickUp Brain : Sematkan asisten AI yang peka konteks di ruang kerja Anda untuk membantu menulis, merangkum rapat, membuat tugas, dan menemukan jawaban instan dari data ruang kerja Anda

Berbagai tampilan untuk manajemen proyek : Beralih di antara tampilan Daftar, Papan, Gantt, Kalender, Garis Waktu, dan Beban Kerja agar sesuai dengan cara berpikir dan bekerja tim Anda

ClickUp Docs : Buat dan kolaborasikan dokumen yang terhubung langsung dengan tugas Anda, sehingga menghilangkan kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan

Otomatisasi ClickUp : Buat alur kerja kustom yang memicu tindakan berdasarkan perubahan status, tanggal jatuh tempo, atau penugas untuk mengurangi pekerjaan manual yang membosankan

Integrasi ClickUp : Terhubung dengan ribuan alat, termasuk Slack, GitHub, Google Drive, dan Figma, untuk menjaga semua pekerjaan Anda tetap sinkron

Kurva pembelajaran: Kedalaman fitur yang begitu luas bisa terasa membingungkan bagi tim yang hanya membutuhkan pelacakan tugas dasar

Bergantung pada cloud: Platform ini memerlukan koneksi internet dan tidak dirancang untuk lingkungan yang sepenuhnya offline atau terisolasi.

Kompleksitas penyesuaian: Ruang kerja yang sangat dapat disesuaikan mungkin memerlukan waktu penyiapan awal agar sesuai dengan alur kerja spesifik tim Anda

📮Wawasan ClickUp: Apa solusi ideal untuk mengatasi terlalu banyak tab? 33% responden survei kami menginginkan AI yang mengingat segalanya dan menampilkannya kembali sesuai permintaan. Keinginan kita untuk melepaskan beban kognitif di tempat kerja terlihat jelas di sini: bayangkan bisa mempercayai suatu sistem untuk menyimpan pengetahuan sehingga otak kita tidak perlu melakukannya. ✨ ClickUp Brain memberikan hal itu, memungkinkan Anda menangkap, menyimpan, dan mengingat kembali ide dari mana saja di ruang kerja atau aplikasi terhubung kapan pun Anda membutuhkannya. Ini adalah otak kedua dan tempat Anda berbagi ide!

Gambaran Umum Focalboard

Focalboard menawarkan antarmuka yang sederhana dan ringan dengan papan Kanban, tabel, dan tampilan galeri. Platform ini cocok untuk tim yang mengutamakan kedaulatan data di atas segalanya, namun label ‘gratis’ tersebut juga bisa menyesatkan.

Meskipun perangkat lunak ini bersifat open-source, biaya terbesar Anda terletak pada beban teknis yang timbul akibat pengoperasian mandiri. Karena Anda menjalankan Focalboard di server sendiri melalui Docker atau instalasi lokal, tim Anda kini bertanggung jawab atas pemeliharaan server, pembaruan keamanan, dan pencadangan. Hal ini dapat menguras sumber daya teknis.

Keunggulan utamanya adalah bagi para pengembang dan tim yang menginginkan kendali penuh atas data dan infrastruktur mereka. Namun, kendali ini disertai dengan beban tambahan yang signifikan, karena proyek mandiri ini kini sebagian besar didukung oleh komunitas. Hal ini membuat pembaruan resmi menjadi jarang, sehingga melebihi manfaat privasi yang ditawarkan.

Kelebihan:

Sumber terbuka: Berlisensi MIT, sehingga tim Anda dapat memeriksa, memodifikasi, dan mengembangkan kode sumber sesuai kebutuhan

Penerapan self-hosted: Anda dapat menjalankannya di server Anda sendiri menggunakan Docker atau metode lain, sehingga semua data proyek tetap berada di dalam infrastruktur Anda sendiri

Integrasi Mattermost: Aplikasi ini terintegrasi secara langsung dengan Mattermost, yang merupakan nilai tambah bagi tim yang sudah menggunakan platform komunikasi tersebut

Tampilan beragam: Menyediakan papan Kanban, tampilan tabel, dan tata letak galeri untuk preferensi visualisasi tugas yang berbeda

Ringan dan terfokus: Kumpulan fitur yang minimalis membuat antarmuka tetap sederhana dan mengurangi beban kinerja

Kekurangan:

Tidak ada AI bawaan: Tidak ada fitur AI bawaan untuk otomatisasi, bantuan penulisan, atau manajemen tugas cerdas

Integrasi terbatas: Jumlah koneksi pihak ketiga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan platform komersial, dan sebagian besar memerlukan pengembangan khusus

Tanggung jawab pemeliharaan: Self-hosting berarti tim Anda bertanggung jawab atas semua pembaruan, pencadangan, tambalan keamanan, dan pengelolaan infrastruktur

Ketidakpastian pengembangan: Setelah akuisisi Mattermost dan perubahan produk, proyek Focalboard yang berdiri sendiri mengalami penurunan aktivitas pengembangan

Perbandingan Fitur ClickUp vs. Focalboard

Untuk memahami di mana masing-masing platform benar-benar unggul dan mana yang sesuai dengan alur kerja Anda, perhatikan dengan saksama perbandingan fitur di bawah ini. Kami akan mengevaluasi bagaimana masing-masing alat menangani kebutuhan inti manajemen proyek yang dihadapi tim Anda setiap hari.

Kemampuan AI dan otomatisasi

Jika tim Anda menghabiskan berjam-jam untuk pekerjaan rutin yang dilakukan secara manual, seperti pembaruan status dan subtugas berulang, Anda kehilangan waktu karena hambatan administratif.

Dan berapa biaya yang harus ditanggung jika tim Anda teralihkan dari pekerjaan strategis berdampak tinggi yang seharusnya mereka lakukan? Perusahaan dengan hanya 100 karyawan kehilangan sekitar $420.000 per tahun akibat miskomunikasi dan alat yang tidak terintegrasi!

Jadi, apa yang bisa mencegah hal ini?

Kami menemukan bahwa 30% pekerja percaya otomatisasi dapat menghemat waktu mereka 1–2 jam per minggu, sementara 19% memperkirakan hal itu dapat membebaskan 3–5 jam untuk pekerjaan yang mendalam dan terfokus.

ClickUp Brain

ClickUp menangani hal ini melalui ClickUp Brain, lapisan AI bawaan yang mencakup tugas, dokumen, dan obrolan Anda untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang. Alih-alih menyusun rencana proyek atau merangkum utas komentar yang panjang secara manual, Anda dapat menggunakan ClickUp Brain untuk mengotomatisasi tugas-tugas ini secara instan.

Gunakan ClickUp Brain untuk mentranskrip klip suara dan video, mengubah teks atau pesan obrolan menjadi tugas, serta merangkum diskusi, dokumen, dan utas obrolan, tanpa harus meninggalkan ruang kerja Anda

Berikut ini sekilas tentang berbagai tindakan yang dapat Anda lakukan dengan AI ClickUp:

Sentralisasikan pengetahuan dengan Brain MAX : Gunakan model AI premium untuk menelusuri seluruh ruang kerja Anda dan aplikasi eksternal yang terhubung dengan ClickUp guna mendapatkan jawaban instan dan kontekstual

Cari di seluruh tumpukan teknologi Anda: Temukan file, utas, dan percakapan yang tersembunyi di alat eksternal seperti Slack, Google Drive, dan Gmail dari satu pencarian AI Perusahaan

Pembuatan tugas dengan AI: Buat subtugas dari nama tugas sederhana atau buat item tindakan dari teks yang disorot dalam komentar/pesan obrolan atau ClickUp Doc

Transkripsikan rapat dengan AI Notetaker : Buat transkrip yang dapat dicari dan ringkasan otomatis yang mengubah diskusi rapat menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti

Pencarian pengetahuan berbasis AI: Ajukan pertanyaan langsung di ruang kerja Anda dengan mengetik @brain dan dapatkan jawaban yang relevan dengan konteks berdasarkan Tugas dan Dokumen ClickUp Anda

💡Tips Pro: Gunakan ClickUp Brain untuk beralih antara model seperti ChatGPT dan Claude tanpa harus meninggalkan ruang kerja Anda. Hal ini memungkinkan Anda memilih mesin penalaran yang tepat untuk tugas tertentu, misalnya menggunakan Claude untuk penulisan yang mendetail atau GPT untuk logika yang kompleks, tanpa perlu berlangganan AI terpisah. Gunakan beberapa LLM dari satu antarmuka dengan ClickUp Brain

Agen Super ClickUp

Dan jika Anda ingin mengotomatisasi bukan hanya satu langkah, tetapi seluruh alur kerja Anda, coba ClickUp Super Agents.

Alih-alih memicu satu tindakan AI, Super Agents mengoordinasikan beberapa langkah di seluruh ruang kerja Anda. Bayangkan mereka sebagai rekan tim AI yang memahami konteks ruang kerja Anda dan melakukan lebih dari yang bisa dilakukan manusia. Setelah dikonfigurasi, mereka dapat memantau pemicu tertentu (seperti berakhirnya rapat, pengiriman formulir, atau perubahan status tugas) dan langsung menjalankan rangkaian tindakan berikutnya.

📌 Misalnya, bayangkan seorang Manajer Proyek Super Agent yang beroperasi di dalam ruang kerja Anda.

Percepat alur kerja dengan Super Agents di ClickUp

Saat Anda menambahkan ringkasan proyek baru ke sebuah Dokumen, Agen akan membacanya dan membuat rencana proyek.

Alat ini secara otomatis membuat Tugas, Subtugas, dan tenggat waktu di ClickUp. Kemudian, alat ini menugaskan pekerjaan kepada desainer, penulis, dan pengembang berdasarkan peran masing-masing. Alat ini juga menghubungkan tugas dengan dokumen dan aset yang relevan.

Seiring berjalannya pekerjaan, Agent memantau pembaruan tugas. Jika ada yang terlambat, Agent menandai keterlambatan tersebut dan memberi tahu pemiliknya. Agent secara otomatis memposting ringkasan kemajuan mingguan di saluran proyek.

Terakhir, saat proyek selesai, sistem akan menyusun laporan akhir.

🌟 Hasil Nyata: Perusahaan seperti Bell Direct telah menggunakan Super Agents untuk menyortir lebih dari 800 email setiap hari, yang menghasilkan peningkatan efisiensi operasional sebesar 20%!

🔎 Tahukah Anda? 40% aplikasi perusahaan akan segera dilengkapi dengan agen AI khusus tugas. Hal ini akan meningkatkan kerja sama tim dan efisiensi alur kerja, sehingga ‘sekarang’ adalah waktu yang tepat untuk bersiap agar Anda tidak ketinggalan dari rekan-rekan Anda.

🎥 Tonton video ini untuk melihat apa saja yang bisa dilakukan Super Agents untuk Anda:

Otomatisasi berbasis aturan

Selain bantuan AI, Anda dapat membuat alur kerja berbasis aturan dengan ClickUp Automations. Otomatisasi ini memicu tindakan ketika kondisi tertentu terpenuhi, seperti ketika status berubah, tanggal jatuh tempo tiba, atau penugas baru ditambahkan. Hal ini memastikan proses berjalan lancar di latar belakang, sehingga tim Anda dapat fokus pada hal-hal yang penting.

Bingung mulai dari mana dan apa yang harus diotomatisasi? Pilih salah satu dari lebih dari 100 templat otomatisasi siap pakai di perpustakaan ClickUp. Atau buat otomatisasi menggunakan perintah bahasa alami dengan ClickUp Brain!

Lakukan tindakan yang tepat secara otomatis dan jalankan operasi dengan lancar menggunakan ClickUp Automations

Focalboard, di sisi lain, tidak menyertakan fitur AI bawaan atau otomatisasi terintegrasi. Karena ini adalah alat yang ringan dan open-source, Anda harus melakukan semua manajemen tugas (mulai dari memperbarui status hingga membuat alur kerja berulang) secara manual.

⚠️Anda dapat mencoba membuat otomatisasi khusus di Focalboard melalui API-nya. Namun, platform ini tidak menyediakan kecerdasan bawaan yang dapat membantu mengurangi beban operasional tim Anda.

🏆 Kesimpulannya: ClickUp memberikan keunggulan yang jelas bagi tim yang ingin meningkatkan produktivitas berkat AI dan otomatisasi bawaan. Focalboard ideal untuk tim yang nyaman dengan proses manual atau memiliki sumber daya untuk membangun solusi otomatisasi alur kerja kustom mereka sendiri.

📮Wawasan ClickUp: 88% responden survei kami menggunakan AI untuk tugas pribadi mereka, namun lebih dari 50% enggan menggunakannya di tempat kerja. Tiga hambatan utama? Kurangnya integrasi yang mulus, kesenjangan pengetahuan, atau kekhawatiran terkait keamanan. Tapi bagaimana jika AI sudah terintegrasi ke dalam ruang kerja Anda dan sudah aman? ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, mewujudkan hal ini. Ia memahami perintah dalam bahasa sehari-hari, mengatasi ketiga kekhawatiran terkait adopsi AI sambil menghubungkan obrolan, tugas, dokumen, dan pengetahuan Anda di seluruh ruang kerja. Temukan jawaban dan wawasan hanya dengan satu klik!

Tampilan manajemen tugas dan proyek

Pendekatan satu ukuran untuk semua tidak cocok untuk semua orang. Insinyur Anda mungkin lebih menyukai daftar sederhana, sementara manajer proyek Anda mungkin membutuhkan Diagram Gantt untuk perencanaan jadwal. Hal ini memaksa semua orang untuk menggunakan solusi sementara yang menjengkelkan dengan spreadsheet dan alat lainnya.

ClickUp Views mengatasi hal ini dengan memungkinkan Anda memvisualisasikan data yang sama dalam berbagai format tanpa perlu merestrukturisasi proyek Anda. Anda dapat beralih antara tampilan manajemen sumber daya tingkat tinggi atau daftar periksa sederhana sesuai dengan peran spesifik Anda.

Pilih di antara lebih dari 15 tampilan proyek di ClickUp

Silakan pilih di antara lebih dari 15 tampilan yang berbeda. Berikut penjelasan singkat tentang beberapa di antaranya:

ClickUp memungkinkan Anda menyimpan dan berbagi konfigurasi khusus dengan tim Anda. Hal ini memastikan semua orang mengakses data yang telah difilter tanpa harus mengaturnya dari awal. Setiap tampilan mencakup opsi penyaringan, pengurutan, dan pengelompokan yang terperinci, sehingga Anda dapat fokus pada detail proyek tertentu.

Fitur Bidang Kustom mendukung fleksibilitas ini. Fitur ini memungkinkan Anda melacak poin data yang spesifik untuk alur kerja Anda langsung di dalam tampilan apa pun yang Anda pilih.

Tugas ClickUp adalah pilihan utama Anda untuk memecah proyek yang besar dan kompleks menjadi item tindakan yang dapat dikelola. Subtugas dan Daftar Periksa Tugas ClickUp memungkinkan Anda melacak detail terkecil sekalipun. Pada saat yang sama, Anda dapat menggunakan Status Kustom untuk memantau tahap tepat di mana setiap hasil kerja berada: Akan dilakukan, sedang dikerjakan, selesai… dan segala hal di antaranya.

Lacak waktu dalam Tugas ClickUp sambil membuat Bidang Kustom untuk gambaran alur kerja yang lengkap

Untuk pekerjaan yang sensitif terhadap waktu, fitur Pelacakan Waktu yang terintegrasi dan Tampilan Gantt seret-dan-lepas memungkinkan Anda memetakan Ketergantungan Tugas dan menyesuaikan jadwal secara langsung. Hal ini memastikan bahwa baik saat Anda mengelola daftar tugas sederhana maupun peluncuran produk lintas departemen, konteksnya tetap terpadu dan mudah diakses.

Berbeda dengan tampilan yang luas di ClickUp, Focalboard berfokus pada empat tampilan inti: Kanban, tabel, kalender, dan galeri. Seperti yang mungkin Anda duga, tampilan-tampilan ini lebih cocok untuk pelacakan proyek yang sederhana daripada manajemen sumber daya yang kompleks.

Papan Kanban berfungsi sebagai ruang kerja utama, di mana kartu-kartu berisi properti standar, daftar periksa, dan komentar.

🏆 Kesimpulannya: ClickUp menyediakan kedalaman arsitektur yang dibutuhkan untuk proyek lintas departemen yang memerlukan perspektif berbeda terhadap data yang sama. Focalboard lebih cocok untuk tim teknis kecil yang menginginkan papan kerja yang ringan dan open-source serta tidak memerlukan fitur lanjutan seperti diagram Gantt atau manajemen beban kerja.

Ketika percakapan proyek tersebar di Slack, utas email, dan komentar tugas acak, keputusan pasti akan terlewatkan. Misalnya, seorang pekerja rata-rata berpindah antar aplikasi sebanyak 1.200 kali sehari — hampir 4 jam seminggu dihabiskan untuk mengalihkan perhatian. Penyebaran Pekerjaan semacam ini membuat hampir mustahil untuk menjaga semua orang tetap selaras atau membantu anggota baru mengikuti perkembangan.

ClickUp mengatasi hal ini dengan mengintegrasikan kolaborasi tim Anda ke dalam satu ruang kerja, di mana komunikasi tetap terhubung dengan pekerjaan yang sebenarnya, berkat:

ClickUp Chat : Lakukan percakapan secara real-time melalui pesan langsung atau saluran khusus yang terhubung dengan proyek dan tugas Anda, sehingga Anda tidak perlu beralih ke aplikasi lain

Komentar tugas : Jaga agar diskusi tetap teratur dengan balasan berurutan, lampiran file, dan @mention untuk memberi tahu anggota tim tertentu

Gunakan @mention ClickUp di mana saja dalam ekosistem untuk memberi tahu anggota tim atau Super Agent

ClickUp Docs: Buat dan edit rencana proyek, catatan rapat, dan wiki dengan pengeditan kolaboratif real-time, memastikan semua orang bekerja berdasarkan versi terbaru

Papan Tulis ClickUp : Jembatani kesenjangan antara brainstorming dan pelaksanaan dengan ruang kolaborasi visual tempat Anda dapat mengubah ide menjadi tugas hanya dengan satu klik

ClickUp Clips : Rekam layar Anda untuk memberikan umpan balik, menjelaskan proses yang rumit, atau membagikan pembaruan singkat tanpa perlu rapat langsung

Focalboard, di sisi lain, menyediakan kolaborasi tingkat tugas dasar melalui komentar pada kartu dan lampiran file. Namun, Focalboard tidak dilengkapi dengan alat bawaan untuk komunikasi tim yang lebih luas, pengeditan dokumen secara real-time, atau brainstorming visual.

Untuk mencapai tingkat konektivitas yang sama, Focalboard mengandalkan integrasinya dengan Mattermost atau alat eksternal lainnya. Hal ini seringkali berisiko memperkenalkan kembali silo-silo yang justru ingin dihilangkan oleh ClickUp.

🏆 Kesimpulannya: ClickUp dirancang untuk tim yang ingin menghentikan kebiasaan berpindah-pindah aplikasi dan menyatukan percakapan serta pelaksanaan tugas dalam satu tampilan. Focalboard merupakan pilihan yang fungsional untuk pembaruan tugas dasar, tetapi memerlukan pengelolaan stack teknologi terpisah untuk kolaborasi tim yang lebih luas.

Integrasi dan kemampuan perluasan

Ketika alat manajemen proyek Anda tidak terintegrasi dengan teknologi lain yang Anda gunakan, tim Anda akan terjebak dalam siklus entri data manual. Misalnya, menyalin informasi antara GitHub, Figma, atau Salesforce dapat menyebabkan kesalahan kontrol versi dan pembaruan yang terlewatkan.

🧠 Fakta Menarik: Entri data manual dan tugas administratif menghabiskan biaya rata-rata $28.500 per karyawan per tahun bagi perusahaan-perusahaan di AS. Hal ini menunjukkan bahwa ‘proses manual’ bukan hanya alur kerja yang lambat—tetapi juga merupakan kebocoran keuntungan yang besar.

Integrasi ClickUp menghilangkan hambatan ini dengan berfungsi sebagai pusat kendali utama untuk seluruh alur kerja Anda. Dengan lebih dari 1.000 integrasi yang mudah digunakan, Anda dapat menyinkronkan kemajuan pengembangan dari GitHub, menyematkan prototipe Figma yang interaktif, atau secara otomatis mengubah peluang Salesforce menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti.

Sinkronkan seluruh tumpukan teknologi Anda dengan Integrasi ClickUp

Hasilnya? Informasi mengalir di seluruh aplikasi Anda tanpa perlu ada yang menghubungkannya secara manual. Dan jika Anda perlu membuat otomatisasi khusus atau saluran sinkronisasi data, pengembang Anda selalu dapat menggunakan API ClickUp.

Focalboard memiliki ekosistem integrasi yang jauh lebih kecil, dengan fokus utamanya pada konektivitas asli dengan Mattermost. Sifatnya yang open-source dan API publik secara teknis memungkinkan tim pengembangan untuk membangun koneksi apa pun yang mereka butuhkan. Namun, hal ini memerlukan sumber daya internal yang signifikan dan pemeliharaan berkelanjutan.

🏆 Kesimpulannya: ClickUp lebih cocok untuk tim yang mengandalkan beragam aplikasi komersial dan ingin mengotomatisasi aliran data secara langsung. Focalboard menawarkan tingkat fleksibilitas yang tinggi bagi tim teknis yang lebih memilih untuk membangun dan mengelola ekosistem integrasi pribadi mereka sendiri.

Penerapan dan kepemilikan data

Di banyak organisasi, kolaborasi dan keamanan sering kali bertentangan. Tim menginginkan dokumen bersama, pembaruan yang lebih cepat, dan koordinasi secara real-time. Tim keamanan mengajukan pertanyaan yang berbeda: Apakah ini dapat dijalankan di lingkungan yang terisolasi? Di mana data disimpan?

Tantangan sesungguhnya bukanlah mengadopsi alat baru. Tantangannya adalah menemukan alat yang memungkinkan kolaborasi modern tanpa mengorbankan kedaulatan data.

ClickUp menghemat biaya operasional tinggi yang biasanya timbul dari hosting mandiri. Platform ini menawarkan keamanan tingkat perusahaan tanpa beban pemeliharaan yang biasanya terkait dengan pengelolaan server. Platform ini dihosting di Amazon Web Services (AWS) dan telah memenuhi standar SOC 2. Data Anda dilindungi dengan enkripsi end-to-end.

Hal ini memungkinkan Anda untuk menerapkan ruang kerja SaaS yang sangat mumpuni sekaligus memenuhi standar keamanan yang ketat. Anda dapat menyerahkan tanggung jawab atas pembaruan, kinerja, dan stabilitas infrastruktur kepada tim keamanan khusus.

Namun, bagi tim yang mengutamakan self-hosting, Focalboard menawarkan kepemilikan data sepenuhnya. Alat ini dirancang untuk implementasi self-hosted menggunakan Docker atau metode lain, sehingga Anda memiliki kendali penuh atas data dan infrastruktur Anda. Ini merupakan keunggulan penting bagi organisasi dengan persyaratan residensi data yang ketat.

Namun, konsekuensinya adalah peningkatan tanggung jawab internal yang signifikan; tim Anda menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas setiap pembaruan keamanan, pencadangan basis data, dan pembaruan infrastruktur.

🏆 Kesimpulannya: Inilah pertukaran yang paling jelas antara kedua alat ini. Pilih ClickUp jika Anda membutuhkan infrastruktur cloud yang aman dan sesuai standar yang secara otomatis selalu diperbarui. Pilih Focalboard jika prioritas Anda adalah kedaulatan data mutlak dan Anda memiliki sumber daya teknis untuk mengelola lingkungan server Anda sendiri.

Haruskah Anda Memilih Focalboard atau ClickUp?

Membuat pilihan yang salah bisa berarti proses migrasi yang menyulitkan dalam enam bulan ke depan, jadi mari kita buat ini sederhana. Alat yang tepat sepenuhnya bergantung pada prioritas dan kemampuan teknis tim Anda.

Berikut ini daftar singkat untuk membantu Anda memutuskan:

Pilih Focalboard jika:

Tim Anda sangat mengandalkan perangkat lunak proyek sumber terbuk , dan ingin memiliki kemampuan untuk memeriksa atau memodifikasi basis kode

Anda memiliki persyaratan kedaulatan data yang ketat yang mengharuskan penggunaan solusi yang dihosting sendiri

Anda memiliki sumber daya teknis untuk menangani implementasi, pemeliharaan, keamanan, dan integrasi khusus

Alur kerja Anda berpusat pada papan Kanban open-source yang sederhana, dan Anda tidak memerlukan fitur manajemen proyek yang canggih

Anda sudah menggunakan Mattermost dan ingin alat proyek yang terintegrasi secara native

Pilih ClickUp jika:

Anda memerlukan lapisan kecerdasan terintegrasi untuk menangani segala hal, mulai dari menyusun rencana proyek hingga mengidentifikasi tugas yang terhambat

Anda ingin menggabungkan alat , dokumentasi, obrolan real-time, dan manajemen proyek yang kompleks ke dalam satu tab

Anda lebih memilih infrastruktur yang dikelola dengan keamanan tingkat perusahaan daripada repot mengurus hosting sendiri

Anda membutuhkan alat manajemen proyek yang dapat terintegrasi dengan aplikasi bisnis umum secara langsung.

Tujuan utama Anda adalah mengurangi penyebaran konteks dan menghentikan perpindahan antar alat yang tidak terintegrasi

Keputusan ini pada dasarnya bergantung pada pertimbangan yang mendasar: Apakah Anda mengutamakan kontrol data yang mutlak dan fleksibilitas open-source di atas segalanya? Atau apakah Anda lebih memilih ruang kerja AI terpadu yang menangani segala hal mulai dari manajemen proyek hingga komunikasi tim?

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Mattermost telah mengakuisisi Focalboard dan mengintegrasikan fungsionalitasnya ke dalam platform Mattermost, serta mengganti namanya menjadi “Mattermost Boards.” Proyek Focalboard asli yang berdiri sendiri masih tersedia sebagai perangkat lunak sumber terbuka, namun pengembangan aktifnya sebagian besar telah beralih ke pengalaman Mattermost yang terintegrasi.

ClickUp menawarkan mode offline terbatas di aplikasi seluler dan desktopnya, yang memungkinkan Anda melihat tugas dan membuat tugas baru yang akan disinkronkan begitu Anda kembali online. Namun, di lingkungan yang sepenuhnya offline atau terisolasi, solusi yang dihosting sendiri seperti Focalboard adalah pilihan yang lebih baik.

Selain Focalboard, alat Kanban sumber terbuka populer lainnya meliputi Kanboard, Wekan, dan Taiga. Meskipun mereka menawarkan opsi self-hosting dan fungsi papan dasar, tidak ada yang menyediakan pendekatan ruang kerja all-in-one atau kemampuan AI canggih seperti yang terdapat di ClickUp.

Focalboard paling cocok untuk tim teknis skala kecil hingga menengah yang terbiasa mengelola infrastruktur mereka sendiri. Focalboard tidak memiliki fitur tingkat perusahaan yang biasanya dibutuhkan oleh organisasi besar, seperti izin pengguna tingkat lanjut, log audit, single sign-on (SSO), dan dukungan khusus.