11 Perangkat Lunak Ruang Kerja Terpadu Terbaik untuk Mengintegrasikan Pekerjaan Anda

Anda memulai hari Anda di Slack, memeriksa pembaruan tim untuk memulai hari. Kemudian beralih ke Google Docs untuk tinjauan konten, pembaruan tugas cepat di Asana, dan pencarian panik untuk file di Drive.

Di tengah-tengah itu, aplikasi lain memutuskan bahwa saatnya untuk petualangan harian 'Lupa Kata Sandi' Anda, menantang Anda untuk mengingat versi nama hewan peliharaan mana yang Anda gunakan kali ini. 🤔

Sebelum tengah hari, Anda sudah berganti alat lebih sering daripada memeriksa kotak masuk Anda, dan masih belum membuat kemajuan yang nyata. Itulah biaya tersembunyi dari ruang kerja yang terpisah: pergantian konteks yang tak berujung, pembaruan yang terlewat, dan data yang tersebar.

Dalam posting blog ini, kami akan mengulas 11 solusi perangkat lunak ruang kerja terpadu yang mengintegrasikan proyek, komunikasi, dan tujuan Anda untuk membantu Anda menghindari rutinitas yang membosankan setiap hari. 🏁

Perangkat Lunak Ruang Kerja Terpadu Terbaik Sekilas

Berikut ini adalah tabel perbandingan semua platform ruang kerja terpadu terkemuka yang dibahas dalam blog ini. 📊

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga* ClickUp Ruang kerja all-in-one untuk mengelola proyek, tugas, dokumen, dan komunikasi tim untuk startup, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Pengeditan real-time di Dokumen, papan tulis kolaboratif, obrolan dan panggilan video terintegrasi, serta bantuan AI langsung di dalam Tugas dan Dokumen dengan ClickUp Brain. Gratis selamanya; kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Google Workspace Kolaborasi berbasis cloud, komunikasi, dan manajemen file untuk tim yang tersebar dan organisasi yang berorientasi digital. Pengeditan real-time di Docs dan Sheets, integrasi Meet dan Chat, serta bantuan penulisan AI di Gmail dan Docs. Paket berbayar mulai dari $8,40 per bulan per pengguna. Microsoft 365 Pengelolaan dokumen yang aman, otomatisasi alur kerja, dan komunikasi untuk tim IT dan operasional perusahaan. Kolaborasi dokumen cerdas di Word, visualisasi data Excel, alur kerja Power Automate, dan integrasi obrolan Teams. Harga kustom Slack Komunikasi tim secara real-time, integrasi yang mulus, dan diskusi proyek untuk tim lintas fungsi yang bergerak cepat. Percakapan berurutan, Canvas untuk dokumentasi bersama, dan huddles untuk pertemuan instan. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $7,25 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan). Confluence Dokumentasi terpusat dan berbagi pengetahuan yang terstruktur untuk tim teknis, produk, dan insinyur. Template halaman, komentar langsung, pelacakan versi, integrasi Jira untuk pengaitan masalah, dan manajemen izin lanjutan. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $5,42 per bulan per pengguna. Zoho Workplace Pengelolaan email, dokumen, dan tim untuk bisnis kecil hingga menengah yang mencari kolaborasi yang efisien dan hemat biaya. Aplikasi Unified Mail, Writer, dan Sheet, obrolan Cliq, WorkDrive untuk berbagi file, dan asisten AI Zia untuk saran tugas. Paket berbayar mulai dari $4 per bulan per pengguna. MangoApps Kolaborasi sosial berbasis intranet dan peningkatan keterlibatan karyawan untuk perusahaan besar dan tenaga kerja hybrid. Intranet sosial dengan umpan berita yang dipersonalisasi, pusat grup, alat pengakuan karyawan, dan papan tugas. Harga kustom Workona Organisasi tab dan ruang kerja untuk profesional multitasking yang mengelola proyek-proyek dan alur kerja browser yang beragam. Pengelolaan tab, ruang kerja yang disimpan, pemulihan sesi browser, dan pengaitan tugas antar aplikasi. Paket berbayar mulai dari $7 per bulan per pengguna. Notion Ruang kerja fleksibel untuk catatan, proyek, dan basis data untuk startup, kreator, dan tim yang berorientasi pada produk. Database terhubung, blok sinkronisasi, penulisan dan ringkasan AI, Kanban, dan tampilan garis waktu. Gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per bulan per pengguna. Rambox Manajemen aplikasi terpadu dan pusat komunikasi untuk profesional yang mengelola beberapa platform pesan dan email. Ruang kerja terpadu untuk lebih dari 600 aplikasi, isolasi sesi untuk akun multiple, pemberitahuan kustom, dan mode fokus. Gratis; Paket berbayar mulai dari $7/bulan untuk tiga pengguna. Bitrix24 Paket all-in-one CRM, proyek, dan komunikasi untuk bisnis yang sedang berkembang dan agensi yang mengelola klien. Pandang tugas Kanban dan Gantt, asisten AI CoPilot dalam obrolan dan panggilan video, serta alat komunikasi bawaan. Rencana berbayar mulai dari $124/bulan untuk 50 pengguna

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Ruang Kerja Terpadu?

Berikut adalah beberapa fitur yang perlu diprioritaskan dalam perangkat lunak all-in-one:

Integrasi aplikasi yang mulus: Mendukung alat-alat utama seperti obrolan, video, dokumen, tugas, dan kalender dalam satu antarmuka tanpa perlu berganti-ganti aplikasi secara terus-menerus.

Otomatisasi cerdas dan wawasan AI: Mengintegrasikan asisten cerdas dan algoritma yang mengotomatisasi tugas rutin dan memberikan saran yang disesuaikan dengan konteks.

Pencarian terpadu dan akses pengetahuan: Menyediakan konten yang dapat dicari di seluruh aplikasi dan sumber data sehingga tim dapat menemukan apa yang mereka butuhkan, kapan pun mereka membutuhkannya.

Alur kerja dan tampilan yang dapat disesuaikan: Memungkinkan Memungkinkan tim lintas fungsi untuk menetapkan status, bidang, papan, garis waktu, atau otomatisasi yang mencerminkan cara kerja mereka yang sebenarnya.

Kolaborasi real-time: Mendukung obrolan, pengeditan file bersama, dasbor, dan analitik sehingga tim tetap selaras dan terinformasi.

📮 ClickUp Insight: Tim dengan kinerja rendah empat kali lebih mungkin menggunakan 15+ alat, sementara tim dengan kinerja tinggi mempertahankan efisiensi dengan membatasi alat mereka hingga 9 platform atau kurang. Tapi bagaimana jika menggunakan satu platform? Sebagai aplikasi serba guna untuk kerja, ClickUp mengintegrasikan tugas, proyek, dokumen, wiki, obrolan, dan panggilan dalam satu platform, dilengkapi dengan alur kerja yang didukung AI. Siap bekerja lebih cerdas? ClickUp cocok untuk setiap tim, membuat pekerjaan lebih transparan, dan memungkinkan Anda fokus pada hal yang penting sementara AI menangani sisanya.

11 Solusi Perangkat Lunak Ruang Kerja Terpadu Terbaik untuk Tim Sibuk

Berikut adalah platform perangkat lunak ruang kerja terpadu terbaik untuk mengelola alur kerja, komunikasi, dan proyek Anda. 👇🏼

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen kerja terpadu dengan konteks yang didukung AI)

Konsolidasikan semua pekerjaan Anda di ruang kerja AI terintegrasi ClickUp.

Pekerjaan saat ini tidak efisien.

Sebagian besar tim menghabiskan lebih dari 60% waktu mereka untuk berbagi pembaruan, mencari file, atau beralih antara alat yang terfragmentasi, menavigasi silo yang menguras produktivitas dan kejelasan.

Alih-alih menggabungkan alat-alat terpisah dalam satu paket harga (seperti yang dilakukan oleh banyak produk 'all-in-one'), perangkat lunak manajemen proyek ClickUp memberikan pengalaman produk terpadu yang menghubungkan tugas, dokumen, tujuan, dan percakapan dalam satu lapisan yang terintegrasi.

Mari kita jelajahi cara membangun ruang kerja AI terintegrasi:

Membagi proyek menjadi alur kerja yang terintegrasi

ClickUp Tasks menjadi dasar sistem manajemen tugas platform ini. Dengan subtugas, ketergantungan, dan dokumen serta percakapan yang terhubung, tim tidak akan kehilangan jejak siapa yang melakukan apa, mengapa hal itu penting, atau apa yang akan dilakukan selanjutnya. Di dalam Tasks, Anda dapat:

Refleksikan alur kerja tim Anda yang sebenarnya dengan membuat dengan membuat Status Kustom ClickUp seperti ‘To Do,’ ‘In Progress,’ atau ‘In Review’—sehingga semua orang selalu tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya.

Rekam dan atur data yang tepat sesuai kebutuhan Anda dengan lebih dari 50 dengan lebih dari 50 Bidang Kustom ClickUp , termasuk menu tarik-turun, kotak centang, penilaian, dan mata uang.

Segera identifikasi hal yang paling penting dengan menetapkan tingkat dengan menetapkan tingkat prioritas tugas dan menerapkan tag untuk penyaringan, pelacakan, dan visibilitas lintas tim yang mudah.

Dapatkan respons lebih cepat dan pastikan semua orang tetap terinformasi dengan menandai rekan tim, menambahkan pengamat, dan menugaskan komentar untuk perhatian segera.

Percepat pekerjaan dengan fitur yang didukung AI

Ekstrak poin penting, tetapkan langkah selanjutnya, dan susun strategi dengan mudah menggunakan ClickUp Brain

ClickUp Brain, alat AI terintegrasi, mengintegrasikan tugas, dokumen, percakapan, orang, dan pengetahuan organisasi. Mesin neuralnya memahami konteks, hubungan, dan tujuan, sehingga Anda dapat mengakses informasi dan mengelola proyek secara intuitif.

Fitur AI Project Manager-nya menangani administrasi proyek rutin dengan menghasilkan daftar tugas, membuat pembaruan, melacak kemajuan, dan menjalankan rapat harian secara otomatis. Yang Anda butuhkan hanyalah perintah bahasa alami yang sederhana. Minta AI Project Manager untuk:

Ringkas tugas: “Apa yang telah diperbarui dalam sprint ini sejak minggu lalu?”

Temukan tugas yang terhenti: “Temukan tugas yang belum diperbarui dalam lebih dari 15 hari dan buat laporan tentang hambatan”

Temukan duplikat: “Temukan tugas yang serupa atau tumpang tindih dalam daftar pemasaran”

Buat pembaruan: “Buat ringkasan tugas cepat, laporan status, dan daftar subtugas”

Jaga percakapan tetap kontekstual

Organisir percakapan untuk akses cepat dan ubah pesan obrolan apa pun menjadi tugas yang dapat dilacak dengan ClickUp Chat

Bayangkan ClickUp Chat sebagai pusat komando tim Anda untuk komunikasi. Ini memungkinkan Anda membuat dan mengelola pekerjaan sambil berpesan, serta menjaga setiap obrolan tetap kontekstual.

Jaga agar semua orang tetap terhubung dengan Saluran Publik dan Pesan Langsung Pribadi.

Bekerja sama secara instan dengan panggilan audio/video dan berbagi layar hanya dengan satu klik menggunakan ClickUp SyncUps

Pastikan semua orang tetap terinformasi dengan berbagi file dan tugas, menyematkan tautan, dan menandai anggota tim dengan @mentions

Catch Me Up. Dapatkan jawaban cepat dan ringkasan percakapan dengan Agen AI ClickUp dan fitur

🌟 Bonus: ClickUp Brain MAX, asisten desktop AI, mengakhiri penyebaran AI dengan mengintegrasikan AI, pencarian, dan otomatisasi di seluruh aplikasi kerja Anda, data ClickUp, aplikasi terhubung, dan pencarian web—memberikan AI kontekstual yang sesungguhnya. Cari, otomatisasi, dan buat di seluruh alat kerja Anda tanpa perlu beralih konteks atau menggali melalui beberapa aplikasi. Tidak ada lagi penundaan, pencarian manual, atau beban kognitif! Beralih antara model AI premium teratas, termasuk GPT, Claude, Gemini, dan lainnya.

Dapatkan jawaban yang relevan berdasarkan data kerja, bukan hanya informasi umum dari web.

Temukan konten di seluruh ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub, dan semua aplikasi lain Anda.

Buat laporan, tugas, atau pesan, tulis pembaruan, atau analisis data tanpa memerlukan pengembangan khusus atau input manual.

Gunakan Talk To Text — pengetikan suara yang didukung AI yang berfungsi di semua aplikasi. Diktekan ide, tugaskan pekerjaan, buat draf email, atau ringkas rapat untuk meningkatkan produktivitas hingga 4 kali lipat.

Fitur terbaik ClickUp

Otomatisasi alur kerja berulang: Terapkan lebih dari 50 aturan otomatisasi atau buat alur kerja kustom Anda sendiri dengan Terapkan lebih dari 50 aturan otomatisasi atau buat alur kerja kustom Anda sendiri dengan ClickUp Automations

Hubungkan alat yang sudah ada tanpa perlu membangun ulang: Manfaatkan lebih dari 1.000 alat bawaan untuk memperluas fungsionalitas platform Anda dengan Manfaatkan lebih dari 1.000 alat bawaan untuk memperluas fungsionalitas platform Anda dengan integrasi ClickUp

Visualisasikan kemajuan sesuai keinginan Anda: Gabungkan semua metrik, tugas, proyek, dan KPI Anda ke dalam Gabungkan semua metrik, tugas, proyek, dan KPI Anda ke dalam dasbor ClickUp yang disesuaikan dan interaktif, tambahkan wawasan yang kuat dan sadar konteks dengan Kartu AI

Skalakan manajemen dokumen: Kolaborasi secara real-time dengan fitur co-editing dan komentar, buat wiki dan pusat SOP, serta atur semua dokumentasi menggunakan Kolaborasi secara real-time dengan fitur co-editing dan komentar, buat wiki dan pusat SOP, serta atur semua dokumentasi menggunakan ClickUp Knowledge Management

Memfasilitasi ideasi visual: Brainstorming di kanvas digital, ubah bentuk dan catatan tempel menjadi tugas yang dapat dilacak, buat gambar dengan AI, dan sisipkan tugas langsung ke dalam Brainstorming di kanvas digital, ubah bentuk dan catatan tempel menjadi tugas yang dapat dilacak, buat gambar dengan AI, dan sisipkan tugas langsung ke dalam ClickUp Whiteboards

Buat dan sempurnakan konten: Buat deskripsi, ringkasan, dan daftar tindakan dengan ClickUp Brain’s AI Writer for Work langsung di dalam Tugas atau Dokumen.

Jadikan panggilan lebih produktif: Rekam pertemuan, buat ringkasan yang didukung AI, dan buat item tindakan yang terhubung dengan Rekam pertemuan, buat ringkasan yang didukung AI, dan buat item tindakan yang terhubung dengan ClickUp AI Notetaker

Batasan ClickUp

Fungsionalitasnya yang luas dapat menyebabkan sedikit kurva pembelajaran bagi pengguna baru.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Penulis ulasan ini mengungkapkannya dengan baik:

Bagi yang bekerja sendirian atau dalam tim kecil (seperti proyek Android/Kotlin Solo Traveler saya), fitur gratis/tingkat menengah terasa sangat memadai — saya bisa memulai tanpa biaya besar dan berkembang sesuai kebutuhan. Keuntungan utama bagi saya adalah bagaimana ClickUp memungkinkan saya melihat semuanya dalam satu tempat: Tugas, Dokumen, Tujuan, Kalender, Papan — jadi saya jarang merasa harus "berganti-ganti aplikasi". Dan integrasi dengan alat yang sudah saya gunakan mengurangi gesekan dalam alur kerja pengembangan + blogging + komunikasi tim kami.

Bagi yang bekerja sendirian atau dalam tim kecil (seperti proyek Android/Kotlin Solo Traveler saya), fitur gratis/tingkat menengah terasa sangat memadai — saya bisa memulai tanpa biaya besar dan berkembang sesuai kebutuhan. Keuntungan utama bagi saya adalah bagaimana ClickUp memungkinkan saya melihat semuanya dalam satu tempat: Tugas, Dokumen, Tujuan, Kalender, Papan — jadi saya jarang merasa harus "berganti-ganti aplikasi". Dan integrasi dengan alat yang sudah saya gunakan mengurangi gesekan dalam alur kerja pengembangan + blogging + komunikasi tim kami.

2. Google Workspace (Terbaik untuk kolaborasi berbasis cloud, komunikasi, dan manajemen file)

melalui Google Workspace

Google Workspace berfungsi sebagai pusat digital bagi organisasi modern yang menginginkan alat komunikasi, kolaborasi, dan produktivitas yang terpusat.

Dari Gmail dan Chat untuk pesan hingga Drive untuk manajemen file dan Docs, Sheets, dan Slides untuk pembuatan konten, setiap aplikasi terhubung. Integrasi AI melalui Gemini for Workspace mengubah alur kerja sehari-hari menjadi proses yang didorong oleh wawasan, membantu tim fokus pada pekerjaan yang berdampak tinggi.

Dengan Konsol Admin-nya, tim IT dapat mengelola pengguna, menetapkan izin, dan melindungi data di seluruh perusahaan.

Fitur terbaik Google Workspace

Simpan, atur, dan bagikan dokumen dengan aman di Google Drive

Lakukan pertemuan video dan presentasi menggunakan Google Meet dengan fitur pembatalan suara.

Otomatiskan alur kerja dan buat aplikasi tanpa kode menggunakan AppSheet

Buat situs web internal atau pusat proyek dengan Google Sites

Kelola email bisnis dengan Gmail untuk domain kustom (@yourcompany.com)

Batasan Google Workspace

Kapasitas penyimpanan terbatas (15GB per pengguna pada paket dasar) memerlukan pembaruan berkala.

Aplikasi premium seperti Gemini dan YouTube memerlukan paket Workspace berbayar yang lebih tinggi.

Harga Google Workspace

Starter: $8,40/bulan per pengguna

Standard: $16,80 per bulan per pengguna

Plus: $26,40 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Google Workspace

G2: 4.6/5 (lebih dari 46.000 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (17.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Workspace?

Inilah yang dikatakan dalam ulasan G2:

Yang paling saya sukai dari Google Workspace adalah seberapa mulusnya semua alat terintegrasi satu sama lain. Gmail, Drive, Docs, Sheets, dan Meet bekerja bersama secara real-time, yang membuat kolaborasi menjadi sangat mudah dan efisien. […] Saya juga menemukan bahwa opsi penyesuaian lanjutan — terutama di Docs dan Sheets — tidak sefleksibel seperti di beberapa alternatif desktop.

Yang paling saya sukai dari Google Workspace adalah seberapa mulusnya semua alat terintegrasi satu sama lain. Gmail, Drive, Docs, Sheets, dan Meet bekerja bersama secara real-time, yang membuat kolaborasi menjadi sangat mudah dan efisien. […] Saya juga menemukan bahwa opsi penyesuaian lanjutan — terutama di Docs dan Sheets — tidak sefleksibel seperti di beberapa alternatif desktop.

🔍 Tahukah Anda? Dengan AI yang ada di mana-mana, semakin mudah untuk membangun kumpulan alat digital yang saling terhubung dengan buruk. Faktanya, 88% orang menggunakan AI setiap hari, dan 55% menggunakannya beberapa kali sehari. Apa yang dimulai sebagai beberapa alat 'berguna' dengan cepat berkembang menjadi 'AI sprawl' . Itulah mengapa ruang kerja terpadu sangat diperlukan bagi pekerja pengetahuan saat ini.

3. Microsoft 365 (Terbaik untuk pengelolaan dokumen yang aman, otomatisasi alur kerja, dan komunikasi)

melalui Microsoft 365

Microsoft 365 adalah ruang kerja digital terpadu yang menyediakan aplikasi produktivitas, platform kolaborasi, dan layanan cloud cerdas.

Berbeda dengan versi Office standalone lama, ekosistem ini terus berkembang dengan pembaruan otomatis, penyimpanan cloud, dan kontrol tingkat perusahaan yang menjadikannya pilihan yang baik baik untuk startup maupun organisasi global.

Copilot, asisten AI platform ini, merangkum email di Outlook, membuat presentasi di PowerPoint, menganalisis tren data di Excel, dan menyusun konten di Word. Dikombinasikan dengan alat seperti Viva Engage untuk komunikasi internal dan Clipchamp untuk pengeditan video cepat, Anda mendapatkan lingkungan kerja yang didorong oleh wawasan.

Fitur terbaik Microsoft 365

Bekerja sama dan berkomunikasi secara real-time melalui Microsoft Teams

Simpan dan sinkronkan file dengan aman menggunakan integrasi OneDrive dan SharePoint .

Beli, deploy, dan kelola solusi bisnis bertenaga AI melalui Microsoft Marketplace

Akses fitur obrolan AI, brainstorming, dan penelitian melalui Copilot Chat yang didukung oleh model terbaru OpenAI.

Batasan Microsoft 365

Integrasi dengan produk non-Microsoft dapat menjadi sulit, yang membatasi alur kerja multi-platform.

Beberapa fitur lanjutan (seperti Power BI) memerlukan pengaturan tambahan atau mungkin tidak termasuk dalam semua paket.

Harga Microsoft 365

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Microsoft 365

G2: 4.6/5 (5.500+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (13.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft 365?

Menurut umpan balik pengguna:

Saya mengandalkan Microsoft 365 setiap hari, dan ini menjadi bagian penting dalam cara saya menyelesaikan pekerjaan. Pengaturannya cukup mudah, dan karena aplikasinya ramah pengguna, saya segera merasa nyaman […] Terkadang Microsoft 365 terasa sedikit berat, terutama saat menggunakan Teams, yang mengonsumsi banyak sumber daya sistem. Beralih antara akun pribadi dan kerja tidak selalu lancar, dan sinkronisasi OneDrive kadang-kadang lambat.

Saya mengandalkan Microsoft 365 setiap hari, dan ini menjadi bagian penting dalam cara saya menyelesaikan pekerjaan. Pengaturannya cukup mudah, dan karena aplikasinya ramah pengguna, saya segera merasa nyaman […] Terkadang Microsoft 365 terasa sedikit berat, terutama saat menggunakan Teams, yang mengonsumsi banyak sumber daya sistem. Beralih antara akun pribadi dan kerja tidak selalu lancar, dan sinkronisasi OneDrive kadang-kadang lambat.

🔍 Tahukah Anda? Spreadsheet pertama, VisiCalc ( 1979), begitu revolusioner sehingga orang-orang membeli komputer Apple II hanya untuk menggunakannya. Ia dikenal sebagai 'killer app' yang memicu perkembangan komputasi pribadi di tempat kerja.

4. Slack (Terbaik untuk komunikasi tim real-time, integrasi, dan diskusi proyek)

melalui Slack

Slack adalah platform komunikasi terpadu di mana percakapan, file, dan agen AI beroperasi secara bersamaan.

Anda dapat membuat saluran khusus (Channels) untuk proyek atau departemen, memastikan diskusi tetap terfokus dan dapat dicari. Setiap pesan, dokumen, atau keputusan disimpan dalam ruang kerja. Fitur Huddles untuk obrolan audio atau video, Clips untuk pembaruan, dan Canvas untuk dokumentasi kolaboratif memungkinkan tim hybrid dan jarak jauh tetap selaras.

Bagi rekan kerja yang kewalahan dengan perpindahan aplikasi, integrasi mendalam Slack, termasuk Salesforce, Google Drive, GitHub, Trello, dan lainnya, mengumpulkan semua alat dan pembaruan di platform.

Fitur terbaik Slack

Bekerja sama secara eksternal dengan klien dan vendor melalui Slack Connect

Otomatiskan alur kerja berulang dengan Workflow Builder

Temukan pesan, file, dan keputusan menggunakan fitur Enterprise Search .

Gunakan AI di Slack dan Agentforce untuk merangkum percakapan, mengekstrak tindakan yang perlu dilakukan, dan menghasilkan konten.

Batasan Slack

Slack dapat terasa membingungkan dengan notifikasi yang terus-menerus, terutama saat ditambahkan ke beberapa saluran.

Fungsi pencarian terbatas; menemukan pesan atau file lama bisa sulit kecuali obrolan diorganisir dengan baik.

Harga Slack

Gratis

Pro: $7,25 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Business+: $15 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Enterprise+: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Slack

G2: 4.5/5 (36.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (23.882)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Slack?

Pandangan seorang pengguna tentang platform ini:

Yang paling saya sukai adalah bagaimana perangkat lunak ini mengumpulkan semua komunikasi tim kami ke dalam satu tempat. Daripada memiliki rantai email yang tak berujung di mana hal-hal bisa hilang, kami memiliki saluran khusus untuk proyek-proyek berbeda, tim, dan bahkan untuk obrolan santai. […] Sangat menjengkelkan ketika Anda perlu mencari sesuatu dari beberapa bulan lalu dan menyadari bahwa itu hilang karena Anda belum melakukan pembaruan. Rasanya seperti Anda hampir dipaksa untuk membayar hanya untuk menjaga percakapan Anda tetap dapat diakses.

Yang paling saya sukai adalah bagaimana perangkat lunak ini mengumpulkan semua komunikasi tim kami ke dalam satu tempat. Daripada memiliki rantai email yang tak berujung di mana hal-hal bisa hilang, kami memiliki saluran khusus untuk proyek-proyek berbeda, tim, dan bahkan untuk obrolan santai. […] Sangat menjengkelkan ketika Anda perlu mencari sesuatu dari beberapa bulan lalu dan menyadari bahwa itu hilang karena Anda belum melakukan pembaruan. Rasanya seperti Anda hampir dipaksa untuk membayar hanya untuk menjaga percakapan Anda tetap dapat diakses.

🧠 Fakta Menarik: Ide tentang minggu kerja 40 jam bermula pada abad ke-19 ketika aktivis buruh mengkampanyekan slogan “Delapan jam untuk bekerja, delapan jam untuk istirahat, delapan jam untuk apa yang kita inginkan.” Sebelum itu, hari kerja 12-14 jam adalah hal yang biasa.

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik Slack untuk Obrolan Tim

5. Confluence (Terbaik untuk dokumentasi dan berbagi pengetahuan yang terstruktur)

melalui Confluence

Atlassian’s Confluence adalah ruang kerja digital yang memudahkan tim untuk berkolaborasi, mendokumentasikan, dan mengorganisir pengetahuan.

Dari papan tulis dan dokumen real-time hingga basis data dan pembaruan video, perangkat lunak ini menyesuaikan diri dengan cara Anda bekerja. Desainer dapat memetakan konsep secara visual, tim produk dapat menyusun dokumen persyaratan produk (PRD), dan tim operasional dapat mengorganisir proses berulang, sehingga setiap tahap pekerjaan tetap dapat dicari.

Rovo, mesin AI Atlassian, menghubungkan seluruh alat kerja Anda. Gunakan untuk merangkum konten dan menghubungkan basis pengetahuan Anda di Jira, Slack, dan platform lain. Anda dapat menyusun rencana, menyempurnakan dokumentasi, atau bertanya kepada Rovo Chat untuk jawaban cepat tentang kebijakan perusahaan, pemilik proyek, atau poin penting rapat.

Fitur terbaik Confluence

Brainstorming, membuat diagram, atau memetakan proses secara visual menggunakan Whiteboards dan ubah ide menjadi tugas secara instan.

Organisasikan tonggak proyek, data onboarding, atau OKR secara efisien menggunakan Databases dengan tampilan yang dapat disesuaikan.

Perbarui informasi dengan mudah menggunakan Halaman yang Digenerasi AI dan Ringkasan Komentar yang menampilkan pembaruan penting dalam hitungan detik.

Mulai proyek atau dokumen baru dengan cepat menggunakan templat siap pakai untuk manajemen proyek , catatan rapat, atau rencana pemasaran.

Batasan Confluence

Editor halaman dapat terasa kaku dan menjengkelkan, terutama saat menangani format kompleks, gambar, atau makro, sehingga pembuatan dokumen menjadi lambat.

Kurangnya manajemen halaman dan konten yang memadai, menyebabkan data menjadi tidak terorganisir.

Harga Confluence

Gratis

Standard: $5,42 per bulan per pengguna

Premium: $10,44 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Confluence

G2: 4. 1/5 (4.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (3.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Confluence?

Seperti yang dikatakan oleh salah satu pengguna:

Sebagai bagian dari industri jasa, kami sering mengadakan pertemuan rutin dan mendokumentasikannya sebagai bagian dari aktivitas harian kami untuk menjalankan bisnis dengan lancar. Confluence membantu kami dalam diskusi kolaboratif dan juga memudahkan dalam membaca dan menulis dokumen pribadi perusahaan. […] Salah satu keterbatasan utama Confluence adalah halaman-halamannya tidak dapat didesain atau disesuaikan seperti MS Word atau Notion karena keketatannya dan templat yang tetap.

Sebagai bagian dari industri jasa, kami sering mengadakan pertemuan rutin dan mendokumentasikannya sebagai bagian dari aktivitas harian kami untuk menjalankan bisnis dengan lancar. Confluence membantu kami dalam diskusi kolaboratif dan juga memudahkan dalam membaca dan menulis dokumen pribadi perusahaan. […] Salah satu keterbatasan utama Confluence adalah halaman-halamannya tidak dapat didesain atau disesuaikan seperti MS Word atau Notion karena keketatannya dan templat yang tetap.

📖 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Confluence

6. Zoho Workplace (Terbaik untuk pengelolaan email, dokumen, dan tim)

melalui Zoho Workplace

Zoho Workplace adalah paket kolaborasi yang dirancang untuk organisasi yang ingin menyederhanakan lingkungan kerja digital mereka. Anda mendapatkan dasbor untuk mengakses semua alat Anda, mengelola tugas, dan tetap terupdate melalui satu login.

Dengan aplikasi terintegrasi seperti Zoho Mail, Cliq, WorkDrive, dan Connect, para profesional dapat menulis, berbagi, dan berkolaborasi pada konten secara real-time.

Asisten AI bawaan Zia menambahkan lapisan kecerdasan dengan menampilkan hasil pencarian di seluruh platform terhubung, membantu Anda menemukan pesan, file, atau catatan.

Fitur terbaik Zoho Workplace

Bekerja sama pada dokumen, spreadsheet, dan presentasi dengan Zoho Writer , Sheet , dan Show .

Simpan dan atur file di folder tim bersama menggunakan Zoho WorkDrive dengan kontrol versi.

Otomatiskan pembaruan obrolan dan tugas yang berulang dengan bot di Zoho Cliq untuk alur kerja yang lebih lancar.

Batasan Zoho Workplace

Pilihan penyesuaian yang terbatas, yang menyebabkan ketidak efisienan di perusahaan besar.

Batasan penyimpanannya dapat menjadi kendala untuk proyek yang membutuhkan banyak data.

Harga Zoho Workplace

Workplace Standard: $4 per bulan per pengguna

Mail Lite: $1 per bulan per pengguna (Tagihan dibayarkan secara tahunan)

Mail Premium: $4 per bulan per pengguna (Tagihan dibayarkan secara tahunan)

Workplace Professional: $7 per bulan per pengguna

Workplace Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian Zoho Workplace

G2: 4.4/5 (26.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho Workplace?

Seorang pengulas terverifikasi berbagi:

Zoho Projects memudahkan pengelolaan tugas dan pelacakan proyek. Saya sangat menyukai tata letak yang bersih berdasarkan daftar dan diagram Gantt. Hal ini memudahkan pekerjaan kami karena menyediakan milestone tugas beserta waktunya. […] Meskipun Zoho Projects kaya fitur, kurva pembelajaran bisa cukup curam bagi pengguna baru, terutama saat menyesuaikan alur kerja lanjutan.

Zoho Projects memudahkan pengelolaan tugas dan pelacakan proyek. Saya sangat menyukai tata letak yang bersih berdasarkan daftar dan diagram Gantt. Hal ini memudahkan pekerjaan kami karena menyediakan milestone tugas beserta waktunya. […] Meskipun Zoho Projects kaya fitur, kurva pembelajaran bisa cukup curam bagi pengguna baru, terutama saat menyesuaikan alur kerja lanjutan.

Enterprise AI Search di ClickUp mengintegrasikan semua pekerjaan Anda, memungkinkan Anda menemukan informasi secara instan di seluruh alat terhubung—seperti Google Drive, Notion, Slack, dan Gmail—dari satu tempat. Alih-alih berpindah antar aplikasi, Anda mendapatkan jawaban cepat dan kontekstual yang diambil dari tugas, dokumen, obrolan, dan rapat, sehingga Anda selalu melihat gambaran lengkap. Dengan pembaruan real-time dan agen yang didukung AI, Anda dapat yakin bahwa hasil pencarian Anda selalu terbaru dan lengkap. Pengalaman terpadu ini menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, dan membantu Anda mengambil keputusan yang tepat tanpa repot mencari informasi di berbagai platform.

7. MangoApps (Terbaik untuk kolaborasi sosial berbasis intranet dan keterlibatan karyawan)

melalui MangoApps

MangoApps adalah platform karyawan yang menggabungkan kemampuan intranet, pusat kolaborasi, dan suite manajemen kerja. Platform ini menawarkan intranet modern dengan pembuat halaman tanpa kode, dasbor berbasis peran, portal karyawan yang dibranding, dan komunikasi multi-saluran melalui pemberitahuan, buletin, dan pembaruan yang ditargetkan.

Platform ini juga mengintegrasikan Asisten dan Agen AI langsung ke dalam alur kerja Anda, membantu karyawan mencari konten internal, menyelesaikan tugas, dan mengakses dukungan HR atau IT secara instan. Asisten ini dilatih menggunakan data internal perusahaan Anda, memastikan jawaban yang akurat secara kontekstual dan aman.

Fitur terbaik MangoApps

Motivasi tenaga kerja Anda dengan Penghargaan dan Insentif untuk pencapaian tonggak, prestasi, dan apresiasi dari rekan kerja.

Akses komunikasi multibahasa dengan terjemahan bahasa bawaan untuk lebih dari 50 bahasa.

Bangun dan sesuaikan Asisten AI di AI Studio menggunakan data perusahaan Anda dan generasi yang diperkuat oleh pemulihan data.

Batasan MangoApps

Pengelolaan tugas di berbagai proyek terfragmentasi; tidak ada tampilan terpadu atau pelaporan yang sederhana untuk tugas yang tertunda.

Fungsi manajemen proyek lanjutan (seperti diagram Gantt) tidak tersedia.

Harga MangoApps

Harga kustom

Ulasan dan peringkat MangoApps

G2: 4. 2/5 (120+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MangoApps?

Berikut ini adalah testimoni dari seorang pengguna:

Saya menyukai aplikasi Mango karena banyaknya opsi yang ditawarkannya, seperti terhubung dengan rekan kerja dari berbagai lokasi di perusahaan yang berada di lokasi terpencil. […] Aplikasinya sangat mudah digunakan dan dapat disesuaikan. […] Namun, sulit untuk membagikan pertanyaan atau pembaruan yang bersifat lintas tim antar grup. Banyak konten harus berakhir di satu grup, sehingga kehilangan kesempatan untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

Saya menyukai aplikasi Mango karena banyaknya opsi yang ditawarkannya, seperti terhubung dengan rekan kerja dari berbagai lokasi di perusahaan yang berada di lokasi terpencil. […] Aplikasinya sangat mudah digunakan dan dapat disesuaikan. […] Namun, sulit untuk membagikan pertanyaan atau pembaruan yang bersifat lintas tim antar grup. Banyak konten harus berakhir di satu grup, sehingga kehilangan kesempatan untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

8. Workona (Terbaik untuk pengorganisasian tab dan ruang kerja)

melalui Workona

Workona mengorganisir tab terbuka, aplikasi cloud, dan sumber daya proyek Anda ke dalam Spaces yang khusus, mengubah browser Anda menjadi ruang kerja yang terfokus. Setiap ruang berfungsi seperti meja digital untuk proyek, menampung segala sesuatu mulai dari Google Docs dan saluran Slack hingga file Figma.

Fitur pencarian cerdas dan templat otomatisasi alur kerja berbasis AI memungkinkan Anda mengatur proyek baru dengan folder tertaut, tab bersama, dan alat terhubung. Dengan fitur autosave, cadangan snapshot, dan sinkronisasi perangkat, Anda tidak akan kehilangan pekerjaan Anda.

Selain itu, ekstensi Tab Manager platform ini (tersedia untuk Chrome, Firefox, dan Edge) memberi Anda kendali penuh atas tab yang terbuka dengan mengelompokkannya ke dalam ruang kerja yang relevan.

Fitur terbaik Workona

Nonaktifkan tab yang tidak aktif secara otomatis untuk menghemat memori dan mempercepat kinerja browser Anda.

Simpan otomatis seluruh sesi Anda untuk memastikan Anda dapat menutup tab dan kembali kapan saja tanpa kehilangan progres.

Bagikan ruang kerja Anda dengan rekan tim sehingga semua orang memiliki akses ke sumber daya, catatan, dan tugas yang sama.

Batasan Workona

Tingkat gratis membatasi Anda hanya pada lima ruang.

Kompatibilitas browser dapat bervariasi. Beberapa fitur berfungsi secara berbeda di Chrome, Firefox, dan Brave, dan tidak semua browser menyimpan pengelompokan sesuai harapan.

Harga Workona

Pro: $7 per bulan per pengguna

Tim: $8 per bulan per pengguna (minimal 3 pengguna)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Workona

G2: 4.8/5 (60+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Workona?

Dari ulasan pengguna yang terverifikasi:

Workona membantu saya mengelola beberapa profil pengguna secara bersamaan dengan cara yang sangat efisien. Saya tidak lagi kehilangan tab yang saya gunakan di proyek-proyek berbeda dan membantu saya mengelola sumber daya seperti bookmark. […] Butuh beberapa jam bagi saya untuk mengimplementasikannya pada 2 profil pengguna dengan beberapa proyek. […] Perangkat lunak ini lambat saat dimuat di perangkat keras dengan performa rendah seperti laptop yang menggunakan Celeron (tetapi semuanya lambat di Celeron).

Workona membantu saya mengelola beberapa profil pengguna secara bersamaan dengan cara yang sangat efisien. Saya tidak lagi kehilangan tab yang saya gunakan di proyek-proyek berbeda dan membantu saya mengelola sumber daya seperti bookmark. […] Butuh beberapa jam bagi saya untuk mengimplementasikannya pada 2 profil pengguna dengan beberapa proyek. […] Perangkat lunak ini lambat saat dimuat di perangkat keras dengan performa rendah seperti laptop yang menggunakan Celeron (tetapi semuanya lambat di Celeron).

🔍 Tahukah Anda? Groove Networks, yang menjadi pelopor dalam berbagi file dan kolaborasi real-time antar pengguna, didirikan oleh Ray Ozzie. Perusahaan ini kemudian diakuisisi oleh Microsoft pada tahun 2005 seharga $120 juta. Teknologi tersebut akhirnya diintegrasikan ke dalam Microsoft SharePoint Workspace dan kemudian berkembang menjadi bagian dari OneDrive.

9. Notion (Terbaik untuk ruang kerja fleksibel untuk catatan, proyek, dan basis data)

melalui Notion

Notion adalah alat produktivitas yang fleksibel yang membantu Anda mengorganisir catatan, mengelola tugas, berkolaborasi dengan tim, dan membangun basis data kustom. Anda dapat membuat halaman untuk proyek, wiki untuk pengetahuan tim, dan daftar tugas yang menjaga semua orang tetap selaras.

Ketika Anda membutuhkan ruang untuk brainstorming, cukup buat halaman dengan gambar tertanam dan catatan cepat. Gunakan papan Kanban seret-dan-lepas atau buat daftar periksa dengan pengingat.

Selain catatan dan tugas, basis data Notion memungkinkan Anda membuat apa saja, mulai dari kalender konten hingga sistem CRM. Fitur kolaborasi dan komentar real-time-nya memungkinkan Anda mendiskusikan proyek tanpa perlu meninggalkan ruang kerja Anda.

Fitur terbaik Notion

Otomatiskan pekerjaan berulang dengan Notion Agent yang dapat menyelesaikan tugas, memperbarui basis data, dan membuat konten.

Catat setiap percakapan dengan AI Meeting Notes yang merangkum, menugaskan tugas, dan memperbarui halaman proyek secara otomatis.

Temukan konteks di seluruh dokumen Notion, PDF, dan alat terhubung menggunakan Enterprise Search

Buat dokumen interaktif menggunakan lebih dari 50 blok konten, termasuk grafik, tombol toggle, embed, dan tabel.

Batasan Notion

Kinerja dapat menjadi lambat dengan basis data besar, banyak halaman, atau konten yang berat.

Fungsi pencarian dan penemuan pengetahuan dapat tidak konsisten.

Harga Notion

Gratis

Plus: $12 per bulan per pengguna

Bisnis: $24/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Notion

G2: 4.6/5 (8.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion?

Seperti yang dibagikan dalam ulasan terbaru:

Notion telah membantu saya mengorganisir pikiran dan proyek saya dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh buku catatan digital lainnya. Antara emoji, integrasi dengan aplikasi lain, dan visual yang membantu otak saya mengorganisir informasi dengan cara yang paling sesuai bagi saya, alat ini telah menjadi sangat berharga bagi saya sebagai karyawan penuh waktu dan sebagai wirausaha. […] Saya pikir mengonsolidasikan kalender saya telah sulit, dan menghubungkan proyek-proyek yang berbeda ke satu kalender "single pane of truth" serta mendapatkan pengingat juga telah sulit.

Notion telah membantu saya mengorganisir pikiran dan proyek saya dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh buku catatan digital lainnya. Antara emoji, integrasi dengan aplikasi lain, dan visual yang membantu otak saya mengorganisir informasi dengan cara yang paling sesuai bagi saya, alat ini telah menjadi sangat berharga bagi saya sebagai karyawan penuh waktu dan sebagai wirausaha. […] Saya pikir mengonsolidasikan kalender saya telah sulit, dan menghubungkan proyek-proyek yang berbeda ke satu kalender "single pane of truth" serta mendapatkan pengingat juga telah sulit.

📖 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Notion

10. Rambox (Terbaik untuk manajemen aplikasi dan komunikasi)

melalui Rambox

Rambox adalah pengatur ruang kerja yang membantu Anda mengelola berbagai aplikasi web seperti messenger, email, manajemen proyek, obrolan tim, dan media sosial.

Anda cukup menambahkan aplikasi yang paling sering digunakan, mengonfigurasinya ke dalam ruang kerja yang dipersonalisasi, dan mengatur notifikasi. Anda dapat mengelompokkannya berdasarkan proyek dan bahkan menonaktifkan platform yang tidak aktif untuk menghemat memori komputer.

Dengan fitur seperti manajemen kata sandi, pergantian akun cepat, mode gelap, dan dukungan untuk ekstensi kustom, mudah untuk menjaga alur kerja Anda bebas dari gangguan. Anda dapat menonaktifkan notifikasi untuk fokus, mengintegrasikan ekstensi seperti pemeriksa tata bahasa atau pengelola kata sandi, dan menyinkronkan pengaturan Anda di semua perangkat secara real-time.

Fitur terbaik Rambox

Hentikan gangguan secara instan menggunakan Mode Fokus

Beralih antar alat menggunakan Quick Search dan pintasan keyboard.

Kunci ruang kerja menggunakan kata sandi utama atau kunci keamanan FIDO U2F untuk perlindungan tambahan.

Gunakan injeksi JavaScript atau CSS untuk menyesuaikan tampilan dan nuansa aplikasi individu.

Batasan Rambox

Perangkat lunak ini mengonsumsi memori yang signifikan, terutama saat menggunakan banyak layanan atau tab.

Hanya sebagian kecil ekstensi Chrome yang tersedia sebagai plugin.

Harga Rambox

Basic: Gratis

Pro: $7/bulan (Untuk hingga tiga pengguna)

Enterprise: $14 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Rambox

G2: 4.7/5 (60+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Rambox?

Seorang pengulas Capterra merangkumnya seperti ini:

Anda dapat mengakses beberapa situs web dalam satu aplikasi—itu hebat! Dengan aplikasi pendamping, Anda dapat menggabungkan semua aplikasi web penting dalam satu platform terpadu. […] Aplikasi ini kekurangan ekstensi penting dan tidak dapat membuka halaman web secara bersamaan di browser dan aplikasi. Menjelajahi situs berita atau sumber daya terasa terlalu rumit.

Anda dapat mengakses beberapa situs web dalam satu aplikasi—itu hebat! Dengan aplikasi pendamping, Anda dapat menggabungkan semua aplikasi web penting dalam satu platform terpadu. […] Aplikasi ini kekurangan ekstensi penting dan tidak dapat membuka halaman web secara bersamaan di browser dan aplikasi. Menjelajahi situs berita atau sumber daya terasa terlalu rumit.

💡Tips Pro: Agen AI di ClickUp dapat mencari di seluruh ruang kerja Anda—termasuk tugas, dokumen, obrolan, dan bahkan alat eksternal yang terhubung seperti Google Drive atau GitHub—untuk segera menampilkan informasi yang relevan, tidak peduli seberapa lama atau tersembunyi informasinya. Misalnya, jika Anda perlu menyiapkan pembaruan proyek atau menjawab pertanyaan klien, agen AI dapat secara otomatis mengumpulkan wawasan dari dokumen sebelumnya, obrolan terbaru, dan aplikasi terintegrasi, lalu merangkum atau menyajikan temuan tersebut dalam hitungan detik. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk secara manual mencari melalui platform yang berbeda, memastikan Anda selalu memiliki konteks lengkap dan pengetahuan terbaru di ujung jari Anda. Pelajari cara membuat agen Anda sendiri di ClickUp:

11. Bitrix24 (Pilihan terbaik untuk paket CRM, proyek, dan komunikasi all-in-one)

melalui Bitrix24

Bitrix24 adalah platform manajemen bisnis berbasis cloud. Platform ini membantu Anda mengelola hubungan pelanggan, melacak saluran penjualan, mengelola tugas, dan menyimpan file penting.

Anda dapat mengorganisir proyek di papan Kanban, diagram Gantt, dan kelompok kerja kolaboratif. Platform ini juga menyediakan formulir yang dapat disesuaikan, situs web, dan toko online untuk keterlibatan pelanggan, serta analisis dan laporan detail agar Anda tetap terinformasi tentang kemajuan dan produktivitas. ​

CoPilot dapat menghasilkan catatan rapat, mengumpulkan ide, menyusun pesan, merangkum panggilan, atau bahkan mengubah rekomendasi tindak lanjut menjadi tugas yang dapat dilaksanakan.

Fitur terbaik Bitrix24

Otomatiskan alur kerja berulang dan operasi standar dengan pemicu dan aturan kustom.

Pantau waktu, beban kerja, dan kinerja untuk mengoptimalkan produktivitas tim.

Sentralisasikan komunikasi dengan obrolan bawaan, panggilan video, grup kerja, dan umpan aktivitas perusahaan secara keseluruhan.

Batasan Bitrix24

Dukungan pelanggan seringkali lambat dan kurang responsif, terutama bagi pengguna paket gratis.

Antarmuka dapat terlihat berantakan dan tidak intuitif karena banyaknya alat yang tersedia, sehingga proses onboarding dan pelatihan menjadi lebih rumit.

Harga Bitrix24

Standard: $124/bulan (hingga 50 pengguna)

Professional: $249/bulan (hingga 100 pengguna)

Enterprise: $499/bulan (hingga 250 pengguna)

Ulasan dan penilaian Bitrix24

G2: 4. 1/5 (500+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bitrix24?

Pendapat seorang pengguna tentang perangkat lunak ini:

Ini adalah platform yang sangat baik untuk bisnis kecil sebagai alat komunikasi dan kolaborasi berkualitas enterprise tanpa biaya dan kerumitan platform seperti Jira, Confluence, dan MS Teams. […] Saya tidak suka bahwa fitur lengkap tidak tersedia untuk pengguna Basic saat perusahaan memiliki hingga 5 orang, dan Anda harus meng-upgrade ke paket berbayar dua kali lipat untuk 100 karyawan agar mendapatkan fitur tambahan seperti clock in, dll.

Ini adalah platform yang sangat baik untuk bisnis kecil sebagai alat komunikasi dan kolaborasi berkualitas enterprise tanpa biaya dan kerumitan platform seperti Jira, Confluence, dan MS Teams. […] Saya tidak suka bahwa fitur lengkap tidak tersedia untuk pengguna Basic saat perusahaan memiliki hingga 5 orang, dan Anda harus meng-upgrade ke paket berbayar dua kali lipat untuk 100 karyawan agar mendapatkan fitur tambahan seperti clock in, dll.

🔍 Tahukah Anda? Ketika mesin faks diciptakan pada tahun 1843 oleh Alexander Bain, mesin tersebut dapat mengirimkan gambar melalui jalur telegraf. Jadi secara teknis, orang-orang sudah mengirimkan 'dokumen secara digital' lebih dari 180 tahun yang lalu.

Buat Bagian-Bagian yang Bergerak Berfungsi dengan Baik

Mengelola pekerjaan di berbagai alat yang berbeda sangat melelahkan, memakan waktu, dan rentan terhadap kesalahan. Alat perangkat lunak ruang kerja terpadu yang diulas di sini memberikan opsi untuk mengintegrasikan alur kerja Anda, meningkatkan kolaborasi, dan meningkatkan produktivitas, namun masih ada celah yang perlu diatasi.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, dirancang untuk memberikan sistem manajemen tugas yang fleksibel dengan kemampuan AI terintegrasi.

Dengan bantuan AI ClickUp Brain yang terintegrasi melalui platform, dan semua hal mulai dari tugas, dokumen, obrolan, dan dasbor hingga kalender, formulir, dan papan tulis dalam satu tempat, ClickUp adalah satu-satunya ruang kerja AI terintegrasi yang Anda butuhkan.

Jadi, apa yang Anda tunggu? Daftar ke ClickUp secara gratis dan rasakan kerja yang lebih cerdas dan efisien! ✅