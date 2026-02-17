Alat Produktivitas Berbasis Awan Terbaik untuk Agen Global

Agen global kehilangan waktu ketika brief, umpan balik, file, dan pelacakan pengiriman tersebar di berbagai alat. Melintasi zona waktu, celah kecil dalam serah terima dapat berubah menjadi penundaan pengiriman yang nyata.

Penelitian Harvard Business School menemukan bahwa komunikasi sinkron, seperti panggilan telepon dan obrolan video, menurun sebesar 11% ketika selisih waktu antara rekan kerja meningkat satu jam.

Dalam panduan ini, kami menguraikan alat produktivitas cloud terbaik untuk agensi global, keunggulan masing-masing, dan cara membangun stack pengiriman yang tetap cepat di berbagai zona waktu. Kami juga akan menunjukkan bagaimana ClickUp menggabungkan tugas, dokumen, kolaborasi, pelaporan, dan AI dalam satu ruang kerja, sehingga tim global dapat mengurangi waktu pengejaran dan lebih fokus pada pengiriman.

Mencari perbandingan cepat alat produktivitas cloud terbaik? Berikut ini ringkasan alat produktivitas cloud terbaik untuk agensi global dan apa yang ditawarkan masing-masing. 📊

Alat Fitur terbaik Terbaik untuk Harga* ClickUp Manajemen tugas bawaan, Dokumen, dasbor, pelacakan waktu, alat otomatisasi, dan kolaborasi real-time. Agen yang ingin mengelola tugas, melacak proyek, mengelola dokumen, dan membuat laporan dalam satu platform. Gratis selamanya; penyesuaian tersedia untuk perusahaan. Notion Dokumen dan wiki, basis data, tampilan pelacakan proyek, kolaborasi tim, templat Tim yang menginginkan dokumen fleksibel plus manajemen proyek ringan dalam satu ruang kerja. Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $12 per pengguna per bulan. Microsoft 365 Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, berbagi file OneDrive, kalender Outlook Agen-agen telah mengadopsi Microsoft Office ditambah kontrol admin tingkat perusahaan. Tersedia uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $7,20 per pengguna per bulan. Google Workspace Google Drive, Google Docs, Google Calendar, panggilan video Meet, drive bersama, dan kontrol admin. Tim terdistribusi yang menggunakan Google Docs dan membutuhkan berbagi file cepat serta acara kalender. Tersedia uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $8,40 per pengguna per bulan, dibayar secara tahunan. Figma/FigJam Desain multi-pengguna, prototyping, workshop FigJam, komentar, riwayat versi Tim kreatif dan produk yang membutuhkan serah terima desain dan umpan balik dalam satu file yang sama. Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $5 per pengguna per bulan. Adobe Creative Cloud Aplikasi kreatif, perpustakaan bersama, penyimpanan aset, riwayat versi, dan konsol admin. Agen yang memproduksi aset kreatif dalam jumlah besar di seluruh tim dan klien. Tersedia uji coba gratis; harga mulai dari $54,99 per lisensi per bulan, dibayar secara tahunan. Slack Saluran, rapat singkat, panggilan video, berbagi layar, integrasi, dan kolaborasi eksternal melalui Slack Connect Alat komunikasi agensi yang membutuhkan serah terima yang lebih cepat dan mengurangi rantai email yang panjang. Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $8,75 per pengguna per bulan. Airtable Manajemen pekerjaan bergaya database, tampilan, otomatisasi, formulir, izin, dan fitur pelaporan. Tim operasional dan pengiriman yang mengelola alur kerja, sumber daya, dan permintaan klien secara besar-besaran. Rencana gratis tersedia; Rencana Tim dikenakan biaya $24 per pengguna per bulan. Miro Papan tulis visual, templat, lokakarya, panggilan video, pemungutan suara, Talktracks Tim yang berfokus pada strategi, riset, dan workshop yang membutuhkan kolaborasi asinkron di berbagai zona waktu. Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $8 per pengguna per bulan. Dropbox Business Penyimpanan file, berbagi file, kontrol admin, izin, kontrol versi, opsi pemulihan Agen yang membutuhkan penyimpanan file cloud yang andal dan akses terstruktur untuk aset klien. Paket berbayar mulai dari $19,99 per pengguna per bulan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

📖 Baca Juga: Alat Produktivitas Terbaik untuk Agen dan Tim

Saat Anda mengelola proyek di berbagai wilayah, Anda memerlukan perangkat lunak produktivitas yang dapat menjaga jadwal dan tugas tetap teratur. Anda dapat memulai dengan memeriksa apakah alat tersebut mendukung manajemen proyek dan tugas yang kuat tanpa menambah beban administratif bagi anggota tim Anda.

✅ Inilah yang paling penting untuk pengiriman layanan agensi global:

Organisasi tugas yang jelas sehingga Anda dapat menugaskan tugas, melacak kemajuan, dan menjaga konsistensi pelacakan proyek di seluruh proyek yang berbeda.

Kolaborasi tim yang sesungguhnya dengan komentar, persetujuan, dan konteks bersama sehingga Anda dapat mengurangi masalah komunikasi antar zona waktu.

Berbagi file yang andal dengan penyimpanan file, kontrol versi, dan kontrol akses sehingga aset klien tetap akurat dan aman.

Pelacakan waktu bawaan dan laporan detail sehingga Anda dapat melacak produktivitas, melindungi margin, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Alat otomatisasi untuk tugas-tugas berulang agar produktivitas tim Anda tetap stabil selama proses serah terima.

Alat komunikasi yang mendukung panggilan video dan berbagi layar saat Anda membutuhkan keselarasan cepat, serta integrasi dengan alat seperti Google Drive, Google Calendar, dan Microsoft Teams.

Fitur pelaporan dan analitik canggih yang memberikan wawasan berharga tentang beban kerja, risiko pengiriman, dan kemajuan proyek di seluruh proyek yang sedang berjalan.

Fitur bisnis seperti kontrol admin, keamanan, dan penawaran harga kustom, sehingga Anda dapat mengimplementasikan sistem yang sama di berbagai wilayah seiring dengan pertumbuhan jumlah karyawan.

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Manajemen Proyek Kreatif Terbaik

Berikut adalah pilihan kami untuk alat produktivitas berbasis cloud terbaik yang dapat Anda gunakan jika Anda adalah agensi global yang ingin mengelola proyek dan tugas Anda tepat waktu.

1. ClickUp (Terbaik untuk mengurangi penyebaran pekerjaan dan penyebaran AI dalam pengiriman global)

Kolaborasi dengan tim di platform berbasis cloud menggunakan ClickUp Chats

Agen global kehilangan waktu ketika pengiriman bergantung pada sistem yang tidak berbagi konteks. Briefing, persetujuan, umpan balik, dan pelacakan berakhir di tempat yang berbeda-beda. Fragmentasi ini disebut work sprawl, dan hal ini memperlambat eksekusi di seluruh tim jarak jauh.

AI dapat menambah lapisan kompleksitas tambahan ketika tim menggunakan beberapa alat AI tanpa konteks yang terintegrasi. Akibatnya, terjadi lebih banyak perpindahan antar alat, lebih banyak pekerjaan yang berulang, dan eksekusi yang kurang konsisten.

ClickUp membantu mengatasi kedua masalah tersebut dengan menjadi ruang kerja AI terintegrasi yang menggabungkan perangkat lunak produktivitas inti Anda ke dalam satu sistem. Hal ini membantu eksekusi tetap terhubung dengan konteks dan membantu Anda menciptakan alur kerja dengan celah komunikasi yang lebih sedikit.

Berikut ini adalah panduan singkat tentang bagaimana ClickUp dapat membantu Anda mencapai hal ini.

Jaga percakapan tetap terhubung dengan pengiriman menggunakan ClickUp Chat dan ClickUp SyncUps.

Berkomunikasi dengan tim Anda dan buat tugas di jendela obrolan Anda dengan ClickUp Chat.

Ketika obrolan berada di luar alat manajemen proyek Anda, pembaruan tersembunyi dan tugas-tugas penting terabaikan. ClickUp Chat dirancang untuk menghubungkan percakapan dengan eksekusi, sehingga Anda dapat mengubah pesan menjadi tugas, menjaga thread tetap terhubung dengan pekerjaan terkait, dan mengurangi pesan bolak-balik.

Sinkronkan tugas dan catatan selama panggilan dengan ClickUp SyncUp

Untuk sinkronisasi real-time saat Anda membutuhkannya, ClickUp SyncUps menyediakan panggilan audio/video dan berbagi layar yang terintegrasi dalam lingkungan yang sama yang digunakan tim Anda untuk mengelola proyek, sehingga Anda dapat beralih dari diskusi ke penugasan tanpa perlu mengganti alat.

📌 Contoh: Pemimpin akun NYC Anda memposting permintaan perubahan klien di Chat, membuat tugas dari pesan tersebut, menandai pemilik desain APAC, dan tim menggunakan SyncUp singkat untuk mengonfirmasi ruang lingkup sebelum serah terima akhir hari.

Lakukan pengelolaan tugas dan pelacakan proyek yang andal dengan ClickUp Tasks

Otomatiskan tugas Anda dan jaga agar pekerjaan tetap berjalan dengan ClickUp Tasks

Proses pengiriman agensi terganggu ketika organisasi tugas tidak konsisten di antara tim. ClickUp Tasks memudahkan Anda untuk menstandarkan cara penugasan tugas dan menjaga pelacakan proyek tetap rapi di seluruh proyek. Anda dapat mengatur pekerjaan dengan pemilik, tanggal jatuh tempo, status, dan tingkat detail yang Anda butuhkan untuk proyek kompleks, tanpa memaksa tim untuk mengikuti alur kerja yang kaku.

Hal ini sangat berguna ketika pekerjaan klien yang sama melibatkan anggota tim yang berbeda di berbagai wilayah.

Simpan brief, umpan balik, dan keputusan di satu tempat dengan ClickUp Docs

Hubungkan dokumen Anda ke alur kerja di cloud dengan ClickUp Docs

Pekerjaan agensi global memerlukan dokumentasi yang luas: brief, catatan klien, rencana kampanye, arahan kreatif, hasil pertemuan, dan konteks revisi tersebar di berbagai folder.

ClickUp Docs memastikan dokumentasi tetap dekat dengan proses pengiriman sehingga tim tidak membuang waktu mencari versi terbaru. Anda dapat berkolaborasi secara real-time, memberikan komentar untuk tinjauan, dan menjaga dokumentasi tetap terhubung dengan pekerjaan yang didukungnya.

Hal ini mengurangi pekerjaan ulang dalam tim jarak jauh karena alasan di balik suatu tugas tetap tersedia ketika tim di wilayah lain mengambil alih tugas tersebut beberapa jam kemudian.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Docs Hub sebagai "perpustakaan serah terima" untuk setiap klien. Buat dokumen dan wiki dari lokasi terpusat dengan ClickUp Docs Hub Ketika tim Anda tersebar di berbagai zona waktu, cara tercepat untuk menghindari pekerjaan ulang adalah dengan membuat "brief terbaru" mudah ditemukan. Docs Hub memberikan satu tempat terpusat untuk mengorganisir, mencari, dan membuat dokumen dan wiki, sehingga tim APAC (Asia-Pasifik) Anda tidak memulai pekerjaan dari file yang sudah usang yang diperbarui oleh tim AS semalam.

Berikan visibilitas kepada tim operasional dengan Dashboard ClickUp

Buat laporan kustom untuk visibilitas dan pelacakan dengan Dashboard ClickUp

Pemimpin operasional dan manajer pengiriman membutuhkan laporan yang cepat dan dapat diandalkan. Dashboard ClickUp memungkinkan Anda membuat portal klien dan tampilan kinerja yang melacak kemajuan di berbagai proyek tanpa perlu memperbarui status secara manual.

Jika pelacakan waktu penting untuk margin, Dashboard ClickUp juga mendukung pelaporan gaya lembar waktu dan tampilan berbasis waktu sehingga Anda dapat menjawab pertanyaan seperti “Berapa lama waktu yang dibutuhkan?” dengan lebih sedikit pekerjaan spreadsheet.

💡 Tips Pro: Gunakan Kartu AI ClickUp untuk mengelola pembaruan status asinkron di berbagai zona waktu. Tambahkan laporan bertenaga AI ke Dashboard dan Ringkasan Anda dengan ClickUp AI Cards Tambahkan kartu Pembaruan Proyek AI atau Ringkasan Eksekutif AI ke Dashboard ClickUp Anda sehingga Anda dapat membagikan gambaran singkat yang jelas tentang kemajuan proyek tanpa perlu menjadwalkan panggilan tambahan. Anda juga dapat mengarahkan kartu tersebut ke Daftar, Folder, atau Ruang tertentu, lalu menjalankannya kembali sebelum serah terima untuk memastikan pembaruan tetap terkini.

Kurangi tugas berulang dengan ClickUp Automations

Otomatiskan tugas dan alur kerja Anda dengan ClickUp Automations

Ketika serah terima bergantung pada ingatan, pengiriman global menjadi lambat. Otomatisasi ClickUp membantu mengotomatisasi proses alur kerja rutin (seperti memperbarui status, mengalihkan pekerjaan, memberi tahu peninjau, atau menugaskan pemilik) sehingga tindakan yang telah ditentukan dapat terjadi secara otomatis saat kondisi terpenuhi.

ClickUp juga menyediakan lebih dari 100 templat otomatisasi alur kerja siap pakai untuk mempercepat proses pengaturan. Ini adalah salah satu cara paling praktis untuk mengurangi tugas-tugas berulang sambil tetap menjaga akuntabilitas terikat pada pelaksanaan.

Lindungi margin dengan pelacakan waktu ClickUp dan tampilan beban kerja.

Visualisasikan kapasitas tim Anda seiring waktu dengan ClickUp Workload Views

Bagi agensi global, pelacakan waktu bukan hanya persyaratan lembar waktu. Ini adalah indikator margin dan kapasitas.

ClickUp mendukung pelacakan waktu pada tugas melalui timer atau entri manual, termasuk lembar waktu dan kartu dasbor, sehingga Anda dapat menjaga data waktu terikat dengan pekerjaan aktual.

Dan untuk perencanaan kapasitas, tampilan Beban Kerja membantu tim memvisualisasikan siapa yang melebihi atau di bawah kapasitas, dengan opsi untuk menetapkan batas kapasitas dan melihat beban kerja per hari, minggu, atau bulan.

Jaga agar AI tetap bermanfaat dengan ClickUp Brain dan ClickUp Enterprise Search.

Dapatkan ringkasan instan terkait proyek dan ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain

AI dapat meningkatkan kecepatan, tetapi hanya jika menghormati konteks dan izin. ClickUp Brain menambahkan lapisan AI ke tugas dan proyek Anda, yang menghubungkan dokumen dan anggota tim dengan izin dan kontrol privasi yang terpadu.

Kebijakan AI ClickUp juga mencegah penyedia AI pihak ketiga melatih model AI mereka menggunakan data Anda dan tidak mengizinkan penyimpanan data pihak ketiga. Hal ini penting bagi agensi yang bekerja dengan data sensitif.

Ketika masalah utama adalah “Di mana jawaban terbaru?”, Pencarian Perusahaan ClickUp mendukung pencarian di seluruh alat dan aplikasi terhubung (misalnya, Drive, Slack, dan Gmail) dari satu tempat, sehingga tim dapat menemukan konteks tanpa perlu membuka kembali lima sistem yang berbeda.

💡 Tips Pro: Lakukan pembaruan status lebih cepat dan sinkronisasi serah terima dengan ClickUp Brain MAX. Gunakan fitur pengenalan suara AI di aplikasi apa pun dengan fitur ClickUp Brain MAX Talk to Text ClickUp Brain MAX membantu Anda mengubah pembaruan yang tersebar menjadi sinyal pengiriman terstruktur, yang tepat Anda butuhkan saat tim jarak jauh tidak online pada waktu yang sama.

Fitur terbaik ClickUp

Mapping alur kerja kampanye di ClickUp Whiteboards dan ubah catatan tempel atau bentuk menjadi tugas sehingga workshop berubah menjadi rencana proyek yang dapat dieksekusi.

Catat permintaan klien dengan ClickUp Forms yang secara otomatis membuat tugas, menerapkan templat, dan menugaskan pemilik untuk memastikan konsistensi dalam pengumpulan data di seluruh tim jarak jauh.

Review aset kreatif dengan ClickUp Proofing dengan menandai gambar, video, dan PDF langsung pada lampiran tugas dan memberikan umpan balik sebagai komentar.

Sinkronkan manajemen jadwal di ClickUp Calendar yang terintegrasi dengan Google Calendar dan Outlook Calendar sehingga acara kalender muncul bersamaan dengan pekerjaan pengiriman.

Gunakan templat tugas ClickUp untuk mengulang langkah-langkah pengiriman yang dapat diulang, sehingga tim dapat membuat tugas yang konsisten lebih cepat di berbagai proyek.

Batasan ClickUp

Anggota tim baru mungkin merasa kewalahan pada awalnya karena platform ini menawarkan banyak opsi konfigurasi.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 11.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.530+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 telah membagikan komentar positif tentang ClickUp:

Saya menyukai sistem integrasi dan pengembangan platform ClickUp. Hal ini benar-benar memudahkan proses dan membuatnya lebih efisien. Terkadang tata letaknya tidak terlalu ramah pengguna, dan bagian lembar waktu tidak menampilkan tugas saya kecuali saya mencarinya secara tepat. Pengaturan awalnya juga memakan waktu.

Saya menyukai sistem integrasi dan pengembangan platform ClickUp. Hal ini benar-benar memudahkan proses dan membuatnya lebih efisien. Terkadang tata letaknya tidak terlalu ramah pengguna, dan bagian lembar waktu tidak menampilkan tugas-tugas saya kecuali saya mencarinya secara tepat. Pengaturan awalnya juga memakan waktu.

2. Notion (Terbaik untuk membangun pusat pengetahuan bersama dan ruang kerja yang berorientasi pada klien)

Melalui Notion

Ketika sebuah agensi global mengelola beberapa proyek, cara tercepat untuk membuang waktu adalah membiarkan "sumber kebenaran" tersebar di berbagai dokumen dan obrolan. Notion berguna karena memungkinkan Anda menyimpan konteks proyek dan dokumen pengiriman bersama-sama, sehingga tim jarak jauh dapat melanjutkan pekerjaan tanpa harus mencari-cari brief atau keputusan terbaru.

Untuk manajemen proyek, keunggulan Notion terletak pada basis datanya. Anda dapat membuat basis data tugas dengan status, penanggung jawab, dan tanggal jatuh tempo, lalu menampilkan pekerjaan tersebut sebagai tabel, papan, kalender, atau garis waktu, tergantung pada cara manajer proyek Anda ingin melacak proyek.

Notion juga membantu dalam pengelolaan jadwal melalui Notion Calendar. Aplikasi ini dapat menampilkan item basis data Notion bersamaan dengan acara Google Calendar, yang berguna saat Anda perlu menyelaraskan tenggat waktu tugas dengan acara kalender di berbagai zona waktu.

Fitur terbaik Notion

Organisasikan tugas dan alur kerja manajemen proyek menggunakan basis data yang mendukung subtugas dan properti kustom untuk pengorganisasian tugas yang lebih jelas.

Hubungkan beberapa kalender untuk mengelola acara kalender dan jadwal pengiriman di satu tempat.

Hubungkan alat seperti Slack dan Google Drive untuk mengurangi langkah penyimpanan file manual dan menjaga kolaborasi tetap berjalan lancar.

Kontrol siapa yang dapat mengakses apa, yang membantu saat Anda mengelola halaman yang berhadapan dengan klien dan dokumen pengiriman internal di antara banyak anggota tim.

Batasan Notion

Beberapa pengguna melaporkan bahwa antarmuka dapat terasa rumit pada awalnya, dan pengaturan memerlukan waktu untuk dipelajari oleh tim yang lebih besar.

Kinerja seringkali menurun saat basis data dan halaman menjadi besar, yang dapat memengaruhi produktivitas tim sehari-hari.

Harga Notion

Gratis

Plus: $12 per anggota per bulan

Bisnis: $24 per anggota per bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Notion

G2: 4.6/5 (9.500+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.670+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

“Sangat fleksibel untuk disesuaikan/dimanfaatkan dari manajemen proyek dan pelacakan tugas, hingga memenuhi kebutuhan CRM.”

“Sangat fleksibel untuk disesuaikan/dimanfaatkan dari manajemen proyek dan pelacakan tugas, hingga memenuhi kebutuhan CRM.”

📖 Baca Juga: Alat Kolaborasi Pemasaran untuk Tim

3. Microsoft 365 (Pilihan terbaik untuk agensi yang mengadopsi Microsoft Teams dan Microsoft Office sebagai standar pengiriman)

Melalui Microsoft 365

Jika agensi Anda sudah membuat proposal dan laporan menggunakan Microsoft Office, Microsoft 365 dapat mengurangi gesekan alur kerja karena pekerjaan penulisan dan spreadsheet inti tetap berada dalam suite yang sama yang sudah dikenal oleh tim Anda.

Microsoft Teams biasanya menjadi pusat kolaborasi tim, dengan fitur obrolan, panggilan video, dan berbagi layar untuk tinjauan klien dan serah terima internal. Untuk berbagi file, OneDrive dan SharePoint mendukung penyimpanan file cloud dan kontrol akses, yang sangat berguna saat bekerja dengan pemangku kepentingan eksternal.

Di mana Microsoft 365 menjadi lebih berguna untuk kerja jarak jauh adalah fitur kolaborasi bersama. Saat file disimpan di OneDrive, SharePoint, atau Teams, beberapa orang dapat bekerja pada file Word, Excel, atau PowerPoint yang sama secara bersamaan. Hal ini mengurangi masalah kontrol versi yang muncul saat tim saling mengirim lampiran melintasi zona waktu.

Fitur terbaik Microsoft 365

Lakukan panggilan video dan berbagi layar untuk tinjauan klien, rapat internal, dan serah terima pekerjaan di berbagai zona waktu.

Kolaborasi pada dokumen Word, Excel, dan PowerPoint dengan fitur co-authoring real-time saat file disimpan di OneDrive atau SharePoint.

Atasi kebingungan versi file dengan riwayat versi dan sistem versi dokumen terstruktur untuk pekerjaan bersama.

Otomatiskan tugas-tugas berulang seperti pemberitahuan rutin dan proses alur kerja sederhana, dengan lisensi tambahan untuk skenario perusahaan yang lebih luas.

Batasan Microsoft 365

Membutuhkan perangkat lunak manajemen proyek terpisah saat Anda memerlukan pelacakan proyek yang lebih mendalam, perencanaan sumber daya, atau dukungan untuk proyek yang kompleks.

Menambahkan pekerjaan pengaturan tambahan saat Anda ingin menerapkan tata kelola yang konsisten di Teams, OneDrive, dan SharePoint secara besar-besaran.

Bergantung pada opsi pihak ketiga untuk pelacakan waktu dan pelaporan produktivitas khusus agensi dalam banyak konfigurasi.

Harga Microsoft 365

Business Basic: $7,20 per pengguna per bulan

Tarif Standar Bisnis: $15,00 per pengguna per bulan

Business Premium : $26,40 per pengguna per bulan

Paket Enterprise: Harga disesuaikan

Uji coba gratis: Tersedia

Ulasan dan penilaian Microsoft 365

G2: 4.6/5 (5.680+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (13.980+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Microsoft 365?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

“Microsoft 365 merupakan pilihan yang sangat menguntungkan, terutama dengan berbagai alat yang disertakan dalam satu langganan. Berbagi file dan pengelolaan dokumen berjalan dengan sempurna bersama OneDrive dan SharePoint. Kemudahan penggunaan juga menjadi keunggulan, ditambah dengan dukungan pelanggan yang baik.”

“Microsoft 365 merupakan pilihan yang sangat menguntungkan, terutama dengan berbagai alat yang disertakan dalam satu langganan. Berbagi file dan pengelolaan dokumen berjalan dengan sempurna bersama OneDrive dan SharePoint. Kemudahan penggunaan juga menjadi keunggulan, ditambah dengan dukungan pelanggan yang baik.”

📮ClickUp Insight: Hampir 88% responden survei kami kini mengandalkan alat AI untuk menyederhanakan dan mempercepat tugas pribadi. Ingin mendapatkan manfaat serupa di tempat kerja melalui alat kolaborasi online? ClickUp siap membantu! ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, dapat membantu Anda meningkatkan produktivitas hingga 30% dengan mengurangi jumlah pertemuan, ringkasan AI yang cepat, dan tugas otomatis.

4. Google Workspace (Terbaik untuk agensi yang mengelola kolaborasi klien melalui Google Drive, Google Docs, dan Google Calendar)

Melalui Google Workspace

Bagi agensi yang banyak melakukan pekerjaan yang memerlukan banyak tinjauan, Google Workspace sering menjadi pilihan yang tepat karena fitur dasarnya didesain untuk kolaborasi real-time. Google Drive mendukung penyimpanan file cloud dan berbagi file, sementara Google Docs memudahkan tim jarak jauh untuk mengedit brief dan draf kerja bersama tanpa perlu mengirim versi bolak-balik melalui email.

Google Calendar juga menjadi alasan utama mengapa tim global memilih Workspace. Kalender bersama memudahkan pengelolaan jadwal di berbagai zona waktu, karena waktu pertemuan menyesuaikan dengan waktu lokal dan ketersediaan masing-masing orang.

Google Meet kemudian mendukung momen-momen penting yang masih relevan, seperti tinjauan kreatif dan pengecekan dengan pemangku kepentingan, melalui panggilan video dan berbagi layar.

Fitur terbaik Google Workspace

Kontrol izin berbagi file di tingkat folder, termasuk berbagi ke grup dan ruang kolaborasi.

Pertahankan tinjauan lintas fungsi tetap berjalan dengan kolaborasi real-time untuk anggota tim yang tersebar.

Koordinasikan acara kalender di berbagai wilayah dengan pengaturan zona waktu yang dirancang untuk jadwal global.

Lakukan panggilan video dengan opsi berbagi layar yang mendukung alur kerja agensi yang intensif dalam tinjauan.

Tambahkan drive bersama dan versi dokumen lanjutan saat Anda beralih ke paket berlangganan dengan harga lebih tinggi.

Batasan Google Workspace

Anda memerlukan alat manajemen proyek khusus jika ingin fitur manajemen tugas yang mendalam, diagram Gantt, atau organisasi tugas end-to-end.

Membutuhkan tata kelola yang kuat untuk menghindari berbagi eksternal yang berantakan seiring dengan perluasan kolaborasi antara klien dan freelancer.

Bergantung pada add-on atau sistem terkait untuk pelacakan waktu dan analisis lanjutan di luar laporan admin dasar.

Harga Google Workspace

Paket Bisnis Pemula: $8,40 per pengguna per bulan

Business Standard : $16,80 per pengguna per bulan

Business Plus : $26,40 per pengguna per bulan

Paket Enterprise: Harga disesuaikan

Uji coba gratis: Uji coba gratis selama 14 hari tersedia

Ulasan dan penilaian Google Workspace

G2: 4.6/5 (47.390+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (17.380+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Google Workspace?

Seorang pengguna di Capterra mengatakan:

“Saya pikir Google Workspace adalah ruang kerja manajemen tim yang superior. Sangat mudah untuk berpindah antara 20 drive bersama yang kami miliki dengan masing-masing kantor cabang kami. Saya dapat memindahkan dokumen dengan mudah. Kemampuan menggunakan simbol @ khusus untuk keperluan email membuat komunikasi tim menjadi efisien.”

“Saya pikir Google Workspace adalah ruang kerja manajemen tim yang superior. Sangat mudah untuk berpindah antara 20 drive bersama yang kami miliki dengan masing-masing kantor cabang kami. Saya dapat memindahkan dokumen dengan mudah. Kemampuan menggunakan simbol @ khusus untuk keperluan email membuat komunikasi tim menjadi efisien.”

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Ruang Kerja Terpadu Terbaik untuk Mengintegrasikan Pekerjaan Anda

5. Figma/FigJam (Terbaik untuk kolaborasi desain real-time di berbagai zona waktu)

Melalui Figma

Ketika desainer dan klien bekerja di zona waktu yang berbeda, siklus umpan balik dapat menjadi hambatan. Figma membantu karena tim bekerja dari satu file cloud, yang mengurangi masalah "versi yang salah" dan menjaga komentar tetap terikat pada elemen desain yang sedang dibahas.

Figma juga dirancang untuk kolaborasi langsung dalam file. Fitur Cursor Chat memungkinkan pengguna mengetik pesan sementara di dalam file desain untuk pertanyaan cepat dan konfirmasi selama jam kerja tumpang tindih, yang dapat mengurangi jumlah panggilan video singkat yang mengganggu konsentrasi.

Izin akses terkait dengan hak akses tampilan dan edit, sehingga Anda dapat mengundang anggota tim yang tepat tanpa memberikan kontrol penuh kepada semua orang. Untuk workshop dan perencanaan awal, FigJam mendukung papan tulis kolaboratif dengan opsi obrolan langsung, komentar, dan audio.

Fitur terbaik Figma/FigJam

Diskusikan umpan balik di dalam file, tanpa perlu beralih ke alat komunikasi lain.

Kontrol apa yang dapat dilakukan oleh anggota tim dengan akses View, Collab, Dev, dan Full.

Dukung kelompok tinjauan besar dengan ratusan kolaborator dalam satu file.

Bagikan pekerjaan melalui tautan sehingga ulasan tetap terhubung dengan konteks yang tepat.

Batasan Figma/FigJam

Kinerja dapat melambat selama proyek kompleks dengan file yang lebih besar.

Fungsi offline dibatasi, yang dapat menjadi masalah saat bepergian.

Harga Figma/FigJam

Starter: Rencana gratis

Profesional: $5 (Kolaborasi) / $15 (Pengembangan) / $20 (Penuh) per pengguna per bulan

Organisasi: $5 (Kolaborasi) / $25 (Pengembangan) / $55 (Penuh) per pengguna per bulan

Enterprise: $5 (Kolaborasi) / $35 (Pengembangan) / $90 (Penuh) per pengguna per bulan

Ulasan dan penilaian Figma/FigJam

G2: 4.7/5 (1.400+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (840+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Figma/FigJam?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“Bekerja sama dengan anggota tim berjalan lancar, memungkinkan kami mengubah ide-ide yang matang menjadi kenyataan. Alat ini mendukung aktivitas riset UX kami, seperti pemetaan perjalanan pengguna, sesi brainstorming, dan melakukan tinjauan desain. ”

“Bekerja sama dengan anggota tim berjalan lancar, memungkinkan kami mengubah ide-ide yang matang menjadi kenyataan. Alat ini mendukung aktivitas riset UX kami, seperti pemetaan perjalanan pengguna, sesi brainstorming, dan melakukan tinjauan desain. ”

💡 Tips Pro: Jika Anda ingin melihat bagaimana ClickUp mendukung model operasional ini secara spesifik untuk agensi, ClickUp for Creative Agencies membantu dalam perencanaan dan presentasi pekerjaan di satu tempat. Tingkatkan produktivitas dan selesaikan tugas lebih cepat dengan ClickUp untuk Agen Kreatif

6. Adobe Creative Cloud (Terbaik untuk mengelola produksi kreatif bermerk secara besar-besaran)

Melalui Adobe Creative Cloud

Agen global yang mengelola volume besar aset kreatif sering menghadapi masalah yang sama: file dan elemen merek tersebar, dan para peninjau tidak yakin versi mana yang telah disetujui. Adobe Creative Cloud for teams dirancang untuk lingkungan tersebut, menggabungkan aplikasi kreatif inti dengan kontrol bisnis yang membantu agen mengelola aset dan akses di antara anggota tim.

Untuk operasional kreatif sehari-hari, perpustakaan bersama sangat penting. Melalui Adobe Creative Cloud, tim dapat mengakses "perpustakaan milik perusahaan," yang membantu menjaga konsistensi aset merek seperti warna dan komponen di berbagai proyek.

Di sisi admin, pengguna mendapatkan akses ke konsol admin berbasis web serta kemampuan untuk mengambil kembali aset saat seseorang keluar. Hal ini berguna bagi agensi yang menggunakan freelancer, tim yang berganti-ganti, atau perubahan staf yang sering, karena kepemilikan dan akses dapat tetap berada di bawah kendali bisnis daripada berada di akun pribadi.

Fitur terbaik Adobe Creative Cloud

Simpan aset bersama dan palet warna untuk menjaga konsistensi merek di seluruh proyek.

Pulihkan versi sebelumnya dari file hingga 180 hari.

Kelola lisensi secara terpusat dan kembalikan aset perusahaan saat peran berubah.

Jaga agar berkas kerja tetap dapat diakses di cloud di seluruh tim jarak jauh.

Batasan Adobe Creative Cloud

Tim sering membutuhkan waktu pelatihan untuk menjadi sepenuhnya mahir.

Harga bisa terasa tinggi, terutama untuk tim kecil dengan banyak pengguna.

Harga Adobe Creative Cloud

Creative Cloud Standard: $54,99 per lisensi per bulan, dibayar secara tahunan.

Creative Cloud Pro: $69,99 per lisensi per bulan, dibayar secara tahunan.

Creative Cloud Pro untuk tim: $99,99 per lisensi per bulan, dibayar secara tahunan.

Ulasan dan penilaian Adobe Creative Cloud

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.7/5 (7.300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Adobe Creative Cloud?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“Tugas harian saya meliputi menyiapkan kelas singkat, video edukatif, materi panduan pasien, dan sesi pengajaran online. Saya menggunakan Adobe Creative Cloud untuk mendesain grafik diet, posting edukasi pasien, dan visual terkait kesehatan untuk berbagai kondisi, yang saya gunakan secara rutin dalam panduan klinik, posting edukasi, dan sesi pengajaran online.”

“Tugas harian saya meliputi menyiapkan kelas singkat, video edukatif, materi panduan pasien, dan sesi pengajaran online. Saya menggunakan Adobe Creative Cloud untuk mendesain grafik diet, posting edukasi pasien, dan visual terkait kesehatan untuk berbagai kondisi, yang saya gunakan secara rutin dalam panduan klinik, posting edukatif, dan sesi pengajaran online.”

📖 Baca Juga: Contoh dan Kasus Penggunaan Otomatisasi Alur Kerja

7. Slack (Terbaik untuk komunikasi cepat di saluran klien dan internal)

Melalui Slack

Ketika sebuah agensi global menjalankan operasional di berbagai zona waktu, hambatan terbesar biasanya terjadi pada celah antara pembaruan. Orang-orang membuat keputusan di satu tempat, seseorang kehilangan konteks, dan wilayah berikutnya menghabiskan jam pertamanya bertanya, “Apa yang berubah?”

Slack dirancang untuk komunikasi nonlinier dan asinkron, sehingga tim dapat memberikan pembaruan saat mereka online daripada menunggu "jendela waktu yang tepat" atau menanggapi thread email yang panjang.

Alih-alih informasi tersebar di DM dan kotak masuk yang acak, pendekatan Slack mendorong diskusi untuk tetap terorganisir berdasarkan proyek atau topik, yang mengurangi risiko anggota tim kunci terlewatkan. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas tim saat beberapa proyek berjalan secara paralel dan serah terima terjadi setiap hari. Slack juga cenderung bekerja dengan baik saat agensi perlu berkolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal.

Fitur terbaik Slack

Kolaborasi dengan klien dan mitra di saluran bersama tanpa perlu membuka ruang kerja penuh Anda.

Lakukan panggilan audio dan video dengan berbagi layar untuk persetujuan cepat dan serah terima.

Jaga agar pesan, file, dan percakapan tetap dapat dicari sehingga manajer proyek dapat menemukan keputusan dengan cepat.

Hubungkan lebih dari 2.600 aplikasi, termasuk Google Drive, untuk menjaga berbagi file tetap terhubung dengan percakapan.

Batasan Slack

Rencana gratis membatasi riwayat pesan dan file, yang dapat mengurangi visibilitas untuk pekerjaan klien yang berlangsung lama.

Slack bukanlah perangkat lunak manajemen proyek, jadi Anda masih memerlukan alat manajemen proyek untuk mengelola tugas dan melacak kemajuan.

Harga Slack

Pro: $8,75 per pengguna per bulan

Business+ : $18 per pengguna per bulan

Enterprise Grid: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Slack

G2: 4.5/5 (37.990+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (23.975+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Slack?

Seorang pengulas G2 meninggalkan komentar berikut:

“Di antara perangkat lunak komunikasi yang pernah saya gunakan, Slack jelas yang paling lengkap, intuitif, dan memiliki antarmuka yang indah. Saya tidak bisa memikirkan area yang perlu ditingkatkan… Kemampuan untuk membuat saluran dengan orang-orang baik di dalam maupun di luar organisasi saya sungguh luar biasa!”

“Di antara perangkat lunak komunikasi yang pernah saya gunakan, Slack jelas yang paling lengkap, intuitif, dan memiliki antarmuka yang indah. Saya tidak bisa memikirkan area yang perlu ditingkatkan… Kemampuan untuk membuat saluran dengan orang-orang baik di dalam maupun di luar organisasi saya sungguh luar biasa!”

🎥 Tonton video: 60% waktu pekerja pengetahuan terbuang hanya untuk mencari informasi. Solusinya? Basis pengetahuan AI yang berfungsi seperti otak digital tim Anda.

Dalam video ini, Anda akan melihat cara membangun basis pengetahuan AI langkah demi langkah.

8. Airtable (Terbaik untuk alur kerja terstruktur dan operasi kampanye)

Melalui Airtable

Airtable memposisikan dirinya sebagai platform untuk membangun aplikasi bisnis dan menghubungkan alur kerja dan data secara end-to-end, yang berguna bagi tim operasional yang membutuhkan sistem tunggal untuk menjalankan proses alur kerja berulang.

Bagi agensi, keunggulan sesungguhnya adalah kontrol dan konsistensi. Anda dapat menstandarkan cara pelacakan pekerjaan di berbagai wilayah dan mengurangi kerumitan pelaporan yang muncul saat informasi pengiriman diduplikasi di beberapa alat. Hal ini menjadikan Airtable sebagai alat produktivitas praktis bagi tim yang mengelola tugas kompleks dan proyek berkelanjutan dalam skala besar.

Airtable juga menekankan tata kelola dan keamanan sebagai bagian dari cerita platformnya, yang penting saat Anda mengelola informasi klien dan data operasional terstruktur di antara anggota tim yang tersebar.

Fitur terbaik Airtable

Ubah basis data menjadi tampilan berbasis peran untuk tim kreatif, operasional, dan pemimpin akun.

Otomatiskan tugas-tugas berulang seperti pembaruan status, pemberitahuan, dan persetujuan.

Beralih antara tata letak grid dan tata letak lain untuk mendukung proses alur kerja yang berbeda.

Kumpulkan permintaan klien dan brief internal dalam format yang konsisten.

Batasan Airtable

Beberapa pengguna melaporkan adanya kurva pembelajaran saat pertama kali mengonfigurasinya untuk tugas-tugas yang lebih kompleks.

Para pengulas sering mencatat kenaikan harga saat Anda membutuhkan fitur lanjutan atau ruang penyimpanan yang lebih besar.

Harga Airtable

Tim: $24 per pengguna per bulan

Bisnis: $54 per pengguna per bulan

Skala Perusahaan: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Airtable

G2: 4.6/5 (3.180+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.210+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Airtable?

Seorang pengulas di G2 mengatakan:

“Saya mulai menggunakan Airtable begitu menyadari bahwa saya telah menghabiskan semua yang bisa ditawarkan Excel. Setelah berulang kali mencoba memaksakan struktur database ke dalam spreadsheet, saya akhirnya menemukan Airtable, dan hampir sepuluh tahun kemudian, saya tidak pernah menyesal. Airtable sangat mudah digunakan sejak awal.”

“Saya mulai menggunakan Airtable begitu menyadari bahwa saya telah menghabiskan semua yang bisa ditawarkan Excel. Setelah berulang kali mencoba memaksakan struktur database ke dalam spreadsheet, saya akhirnya menemukan Airtable, dan hampir sepuluh tahun kemudian, saya tidak pernah menyesal. Airtable sangat mudah digunakan sejak awal.”

📖 Baca Juga: Cara Meningkatkan Kolaborasi Proyek di Segala Skala

9. Miro (Terbaik untuk workshop, penyelarasan, dan kolaborasi visual)

Melalui Miro

Di agensi yang tersebar, pekerjaan penyelarasan seringkali menjadi proyek tersembunyi. Miro dibangun di sekitar papan tulis online yang dapat diperbesar, yang mendukung kolaborasi sinkron dan asinkron, sehingga memudahkan untuk menjaga perencanaan kerja tetap terlihat dan dapat digunakan kembali di berbagai zona waktu.

Bagi pemimpin agensi, Miro paling berguna saat Anda perlu mengubah masukan yang tidak jelas menjadi rencana bersama. Tim menggunakannya untuk brainstorming, memetakan alur kerja, dan mengadakan workshop terstruktur, yang membantu mengurangi kesalahpahaman selama serah terima. Perpustakaan templatnya juga membantu tim memulai lebih cepat daripada membangun setiap papan dari awal.

Miro juga fokus pada penjelasan asinkron, bukan hanya pengeditan asinkron. Dengan Talktrack, tim dapat merekam panduan langkah demi langkah yang tetap tertanam di papan, sehingga seseorang di wilayah lain dapat memahami keputusan dan niat tanpa perlu menjadwalkan pertemuan lain.

Fitur terbaik Miro

Adakan workshop interaktif dengan alat fasilitasi seperti timer dan voting.

Rekam panduan asinkron dengan Talktrack sehingga tim di zona waktu lain dapat mengikuti keputusan langsung di papan.

Kolaborasi di dalam pertemuan Microsoft Teams dengan pengalaman Miro di Teams

Adakan panggilan video berbasis papan dengan berbagi layar, integrasi kalender, dan transkripsi langsung ke dokumen (beta).

Batasan Miro

Miro mendukung kolaborasi dengan baik, tetapi Anda masih memerlukan alat manajemen proyek untuk pengelolaan tugas, pelacakan waktu, dan pelaporan pengiriman.

Papan kerja dapat menjadi sulit untuk dikelola secara skala besar tanpa standar ruang kerja yang kuat dan kepemilikan yang jelas.

Harga Miro

Gratis

Paket Pemula: $8 per pengguna per bulan

Bisnis: $16 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Miro

G2: 4.7/5 (12.330+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (1.670+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Miro?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“Saya suka bagaimana Miro membuat proses mewujudkan ide secara visual terasa mudah dan alami. Rasanya seperti memiliki papan tulis putih tak terbatas di mana semua orang bisa ikut serta. Saya sering mengadakan workshop untuk klien di bidang periklanan, dan Miro membantu saya berkolaborasi secara real-time”

“Saya suka bagaimana Miro membuat proses mewujudkan ide secara visual terasa mudah dan alami. Rasanya seperti memiliki papan tulis putih tak terbatas di mana semua orang bisa ikut serta. Saya sering mengadakan workshop untuk klien di bidang periklanan, dan Miro membantu saya berkolaborasi secara real-time”

📖 Baca Juga: Cara Meningkatkan Produktivitas di Tempat Kerja

10. Dropbox Business (Terbaik untuk penyimpanan file, berbagi, dan pengendalian versi)

Melalui Dropbox Business

Agen global sering kali menangani banyak file, dan kesalahan dalam pengelolaan file bisa sangat mahal. Ketika tim berbagi aset kreatif di berbagai wilayah, masalah "versi terbaru" muncul dengan cepat, dan satu unggahan yang salah bisa menghambat kemajuan proyek.

Dropbox Business diposisikan sebagai penyimpanan cloud aman untuk tim bisnis, dengan fitur pemulihan file dan riwayat yang membantu mengurangi risiko penghapusan atau penggantian file secara tidak sengaja selama pekerjaan aktif.

Bagi pemimpin operasional, Dropbox sering dianggap sebagai "alat stabilitas." Ia membantu menjaga berbagi file tetap terprediksi, mengurangi risiko kehilangan aset, dan mendukung tata kelola yang lebih baik untuk folder yang berinteraksi dengan klien. Jika agensi Anda sudah memiliki perangkat lunak manajemen proyek di tempat lain, Dropbox Business tetap dapat menjadi tulang punggung untuk penyimpanan file yang andal di seluruh tim jarak jauh.

Fitur terbaik Dropbox Business

Sediakan 5 TB penyimpanan di paket Standard untuk aset bersama agensi.

Pulihkan file yang dihapus hingga 180 hari di paket Standard, yang mendukung praktik kontrol versi yang lebih baik.

Transfer file hingga 100 GB di Standard untuk pengiriman konten kreatif yang berat.

Kelola berbagi dan izin tim untuk pekerjaan yang berhadapan dengan klien.

Batasan Dropbox Business

Dropbox membantu Anda menyimpan dan berbagi aset, tetapi Anda masih memerlukan perangkat lunak manajemen proyek untuk mengelola tugas dan melacak kemajuan.

Jika agensi Anda membutuhkan alur kerja tinjauan kreatif yang lebih mendalam, Anda dapat mengandalkan Adobe Creative Cloud atau alat kolaborasi lainnya bersama dengan itu.

Harga Dropbox Business

Profesional: $19,99 per bulan

Standar: $18 per pengguna per bulan

Lanjutan: $30 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Dropbox Business

G2: 4. 4/5 (30.850+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (21.670+ ulasan)

📖 Baca Juga: Operasi Kreatif untuk Tim

Apa yang dikatakan pengguna tentang Dropbox Business?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“Yang paling saya sukai dari Dropbox adalah keandalan yang tak tertandingi dan rasa ‘set-it-and-forget-it’ yang sesungguhnya. Bagi saya, teknologi delta-sync-nya masih menjadi standar emas: ia hanya mengunggah bagian-bagian file yang telah berubah, yang membuat pembaruan menjadi sangat cepat bahkan saat saya bekerja dengan dataset besar.”

“Yang paling saya sukai dari Dropbox adalah keandalan yang tak tertandingi dan rasa ‘set-it-and-forget-it’ yang sesungguhnya. Bagi saya, teknologi delta-sync-nya masih menjadi standar emas: ia hanya mengunggah bagian-bagian file yang telah berubah, yang membuat pembaruan menjadi sangat cepat bahkan saat saya bekerja dengan dataset besar.”

📖 Baca Juga: Alat Produktivitas AI Terbaik yang Dapat Digunakan

Jika infrastruktur inti Anda sudah terpasang, ketiga alat produktivitas cloud ini dapat menutupi celah-celah yang sering dihadapi oleh agensi global, terutama terkait rapat virtual dan otomatisasi tugas-tugas berulang di berbagai alat.

Zoom : Alat pertemuan virtual yang berguna saat tinjauan klien masih memerlukan demonstrasi langsung. Zoom mendukung panggilan video dengan berbagi layar, sehingga tim dapat meninjau presentasi atau dasbor pelaporan bersama tanpa perlu mengirimkan puluhan versi bolak-balik.

Loom : Alat pesan video asinkron untuk penyerahan tugas yang lebih cepat antar zona waktu. Loom memungkinkan Anda merekam layar (dengan atau tanpa kamera), membagikan tautan secara instan, dan mengumpulkan komentar, yang sangat berguna untuk umpan balik kreatif saat anggota tim Anda tidak online pada waktu yang sama.

Zapier : Alat otomatisasi alur kerja yang menghubungkan aplikasi yang sudah digunakan oleh agensi Anda. Zapier memungkinkan Anda membangun alur kerja otomatis menggunakan pengaturan pemicu dan tindakan, serta mendukung integrasi dengan lebih dari 7.000 aplikasi, yang sangat berguna saat proses pengiriman Anda melibatkan alat seperti Google Drive, Slack, dan spreadsheet.

Jalankan Pengiriman Agen Global di ClickUp

Memilih alat produktivitas cloud untuk agensi global bukan hanya soal penyimpanan file atau panggilan video. Ini tentang menjaga agar tugas, konteks, persetujuan, dan pelaporan tetap terhubung, sehingga pekerjaan tetap berjalan lancar meskipun tim berada di wilayah yang berbeda dan tidak terhubung secara online.

ClickUp bekerja dengan baik saat Anda ingin mengurangi pergantian alat dan membangun sistem pengiriman tunggal yang dapat diandalkan oleh tim di berbagai zona waktu. Anda dapat mengonsolidasikan eksekusi di Tasks, menyimpan brief dan keputusan di Docs, dan berbagi visibilitas real-time melalui Dashboards. Otomatisasi membantu proses serah terima berlangsung secara konsisten, dan ClickUp Brain menambahkan dukungan AI di dalam ruang kerja yang sama tempat pengiriman sebenarnya terjadi.

Jika Anda siap menjalankan pengiriman global dengan lebih sedikit celah dan serah terima yang lebih cepat, daftarkan diri Anda ke ClickUp dan bangun alur kerja yang dapat diadopsi tim Anda tanpa kehilangan konteks.