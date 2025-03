10 Alat Produktivitas Terbaik untuk Agensi dan Tim di Tahun 2025

Dalam dunia agensi yang dinamis, tenggat waktu membayangi, dan komunikasi terjadi tanpa henti. Mempertahankan produktivitas karyawan dan menjaga agar semua orang bebas dari stres dalam lingkungan seperti itu merupakan tantangan sekaligus prioritas bagi para pemimpin.

Alat produktivitas adalah solusi yang sangat baik untuk masalah ini. Dengan berinvestasi pada alat yang tepat, agensi dapat memberdayakan tim mereka untuk mengerjakan tugas-tugas mereka dan menjaga semangat kerja mereka.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alat Produktivitas?

Produktivitas dapat berarti hal yang berbeda untuk tim yang berbeda. Bisa jadi CRM yang komprehensif untuk tenaga penjualan Anda, sementara untuk manajer proyek, alat pelacakan waktu mungkin terbukti penting untuk manajemen proyek yang kuat.

Berikut ini beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan ketika memilih alat produktivitas untuk agensi Anda:

Pilih perangkat lunak produktivitas dengan fitur kolaborasi dan manajemen proyek bawaan untuk memfasilitasi komunikasi tim internal selama proyek atau saat mengedit dokumen dan presentasi

Pilih alat yang fleksibel yang mudah beradaptasi dengan alur kerja dan proses agensi Anda

Pastikan Anda dapat dengan mudah mengintegrasikan platform produktivitas yang Anda pilih dengan tumpukan teknologi Anda untuk mencegah silo data

Pilih alat dengan pengalaman pengguna yang intuitif untuk meminimalkan kurva pembelajaran dan alur kerja yang terganggu

Memprioritaskan alat produktivitas yang cocok untuk mengelola banyak proyek untuk semua ukuran tim, karena ini akan memastikan alat tersebut beradaptasi dengan pertumbuhan agensi tanpa Anda perlu berganti platform

Tetap berada di atas kepatuhan (seperti HIPAA di AS, GDPR di Uni Eropa, dan banyak lagi) untuk menghindari hambatan di masa depan

Ketika Anda memilih platform yang secara fungsional saling melengkapi, Anda akan menikmati alur kerja tanpa redundansi dan peningkatan efisiensi.

Siap untuk meningkatkan tingkat produktivitas Anda?

Lihat daftar pilihan alat bantu terbaik yang bisa Anda pilih di tahun 2024!

10 Alat Produktivitas Terbaik untuk Digunakan Agensi pada Tahun 2024

Sekarang kita telah melihat karakteristik apa yang harus diperhatikan saat memilih alat produktivitas mari jelajahi alat bantu agensi terbaik dan pahami bagaimana alat bantu tersebut dapat membantu tim Anda meningkatkan kinerja mereka.

1. ClickUp

ClickUp adalah platform produktivitas dan manajemen proyek yang lengkap. Platform ini membantu perusahaan mengelola proyek mereka, membuat dan menyimpan dokumentasi, menangani kampanye penjualan dan pemasaran, dan banyak lagi.

Ini sangat membantu bagi agensi yang mencari solusi sederhana namun terukur untuk memenuhi kebutuhan tim yang unik dan mendorong kolaborasi lintas fungsi.

Misalnya, tim pemasaran Anda bisa membuat konsep dan mengelola kampanye pemasaran secara menyeluruh di Dokumen ClickUp , sementara manajer proyek Anda dapat mengawasi proyek menggunakan Manajemen Tugas ClickUp alat. Tim penjualan dan hubungan klien Anda juga tidak ketinggalan: Biarkan mereka menggunakan ClickUp CRM untuk mendorong perolehan prospek dan keterlibatan pelanggan.

Mengelola beberapa proyek dengan tugas, subtugas, dan daftar periksa ClickUp

ClickUp terkenal karena kemampuan manajemen proyeknya. Platform ini memiliki fitur-fitur canggih seperti tugas dan subtugas (untuk memecah proyek besar), deskripsi tugas, bidang khusus, status (untuk menambahkan detail yang relevan, penerima tugas, tenggat waktu, dan lampiran, dll., tentang setiap tugas), pelacakan tujuan (untuk mengukur kemajuan dan produktivitas proyek Anda), dan banyak lagi.

Anda dapat menggunakan Pelacakan Waktu ClickUp untuk memblokir waktu hari Anda untuk pekerjaan yang terfokus, mengatur perkiraan waktu untuk tugas individu dan menyelesaikan proyek, menambahkan catatan ke entri waktu Anda untuk memahami di mana dan bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda, dan melihat laporan waktu Anda dari mana saja!

Lebih terorganisir dan manfaatkan waktu Anda dengan lebih baik dengan menggunakan pelacakan waktu proyek ClickUp

Anda bisa melacak waktu Anda dari perangkat apa pun, memperbarui waktu dari mana saja, dan membuat serta menyesuaikan lembar waktu untuk mengelola waktu kerja Anda secara efektif!

Dan jika Anda ingin lebih bijaksana dengan waktu Anda, gunakan Otomatisasi ClickUp . Anda bisa memilih dari 100+ urutan otomatisasi bawaan atau menyesuaikannya untuk membuat tugas-tugas rutin dan biasa menjadi autopilot dan Anda bisa fokus pada pekerjaan yang lebih bermakna dan berdampak.

Hilangkan kesibukan dan sederhanakan alur kerja Anda dengan ClickUp Automation

Menggunakan templat bawaan ClickUp untuk berbagai proyek, kampanye, dan manajemen klien juga merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan lebih cepat-tanpa perlu menggunakan banyak alat. Menggunakan format yang sudah diatur sebelumnya untuk alur kerja yang berulang berarti Anda tidak perlu membuat dokumen, laporan, dan agunan lainnya dari awal. Membuat templat khusus sangatlah mudah; Anda bisa menggunakannya sebagai cetak biru untuk kampanye dan proses di masa mendatang. Templat Produktivitas ClickUp menawarkan cara sederhana untuk melacak tindakan dan hasil di seluruh agensi Anda. Anda bisa menetapkan sasaran mingguan dan bulanan untuk dikerjakan oleh tim. Kemudian, cukup kategorikan tugas untuk setiap sasaran ke dalam salah satu dari tiga status khusus - harus dilakukan, sedang berlangsung, dan tercapai - untuk memantau kemajuan.

Templat ini tidak hanya membantu dalam mengukur produktivitas di tempat kerja-Anda juga bisa menggunakannya untuk melacak produktivitas pribadi.

Mulailah dalam hitungan menit menggunakan Templat Produktivitas ClickUp, yang dilengkapi dengan tugas, tampilan, dan otomatisasi yang telah ditetapkan sebelumnya

Terakhir, lembaga dapat menggunakan ClickUp Brain sebagai mitra produktivitas bertenaga AI untuk mendorong hasil dan hasil yang lebih baik sekaligus mengurangi upaya manual. ClickUp Brain membantu agensi dalam tiga cara:

AI Writer for Work adalah mitra curah pendapat kreatif yang dapat menulis dan mengedit teks yang menarik dari awal. Cukup masukkan perintah dan dapatkan konten khusus peran-dari ringkasan blog dan postingan blog lengkap hingga salinan halaman arahan dan laporan klien-dalam hitungan menit. Dapat melakukan pemeriksaan ejaan dan tata bahasa serta menerjemahkan konten ke dalam berbagai bahasa

Manajer Pengetahuan AI membantu setiap orang mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban yang kontekstual dan lengkap dari dokumen, tugas, dan proyek mereka

Manajer Proyek AI membantu Anda mengelola dan mengotomatiskan pekerjaan Anda, termasuk laporan kemajuan, laporan individu, dan pembaruan tim

Berikan anggota agensi asisten virtual dengan ClickUp Brain

Anggota tim Anda mendapatkan asisten AI untuk membantu mereka bekerja lebih cerdas dan lebih cepat, memastikan semua orang tetap produktif!

Fitur terbaik ClickUp

**Kelola proyek Anda dengan lancar: Pisahkan setiap proyek klien menjadi tugas dan sub-tugas, tetapkan estimasi waktu, lacak jam kerja Anda, dan banyak lagi

Pantau kemajuan dengan pelacakan tujuan : Analisis produktivitas tim Anda dengan menghubungkan proyek dengan tujuan dan menetapkan target yang terukur

: Analisis produktivitas tim Anda dengan menghubungkan proyek dengan tujuan dan menetapkan target yang terukur Buat dokumen kolaboratif : Buat dokumen dan wiki menggunakan ClickUp Docs, bagikan umpan balik menggunakan komentar dan klip video, dan edit dokumen secara bersamaan

: Buat dokumen dan wiki menggunakan ClickUp Docs, bagikan umpan balik menggunakan komentar dan klip video, dan edit dokumen secara bersamaan Bekerja lebih cerdas dengan ClickUp Brain : Manfaatkan kemampuan AI generatif ClickUp untuk menulis, mengedit, dan meringkas konten, menemukan informasi yang berguna, dan banyak lagi

: Manfaatkan kemampuan AI generatif ClickUp untuk menulis, mengedit, dan meringkas konten, menemukan informasi yang berguna, dan banyak lagi Dapatkan akses ke 1000+ templat: Tingkatkan produktivitas tim dengan mengakses template siap pakai ClickUp untuk semua tim dan kasus penggunaan alih-alih membuat dokumen dari awal

Keterbatasan ClickUp

Mungkin ada kurva pembelajaran yang curam untuk pengguna pertama kali

ClickUp Brain hanya tersedia pada paket berbayar

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tidak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis : $12/pengguna per bulan

: $12/pengguna per bulan Bisnis Plus: $19/pengguna per bulan

$19/pengguna per bulan Perusahaan: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.300+ ulasan)

: 4.7/5 (9.300+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (4.000+ ulasan)

2. Pekerjaan yang lancar..

via WorkFlowy WorkFlowy adalah alat produktivitas daftar bertingkat berbasis teks yang memungkinkan pengguna membuat daftar berpoin dengan sejumlah hierarki. Alat ini menawarkan salah satu cara paling mudah bagi seluruh tim Anda untuk membuat catatan, mengelola proyek, dan melacak daftar tugas.

Antarmuka pengguna (UI) yang minimalis dan bebas gangguan menjadikannya pilihan tepat bagi agensi kecil tanpa menghabiskan waktu untuk proses yang rumit. Beberapa fitur dalam WorkFlowy termasuk daftar berpoin, tautan non-login yang dapat dibagikan, dan komentar. Semua ini memudahkan tim Anda untuk mengelola proyek dan berkolaborasi pada dokumen.

Fitur terbaik WorkFlowy

Kelola proyek Anda pada tingkat granular dengan membuat beberapa tingkat subtugas dengan tenggat waktu dan pemangku kepentingan individu

Memastikan konsistensi dalam dokumen Anda setiap kali Anda menyalin dan menempelkan informasi karena Workflowy menggantikan semua contoh informasi itu di tempat lain

Berikan klien akses ke dokumen Anda dengan tautan tanpa login sehingga mereka dapat meninjau pekerjaan tanpa membuat akun Workflowy

Keterbatasan WorkFlowy

Paket Gratis hadir dengan fitur minimal

Workflowy tidak menyediakan integrasi dengan alat lain

Workflowy memprioritaskan UI minimal, yang menyulitkan pengguna individu untuk mempersonalisasikannya

Harga WorkFlowy

**Gratis selamanya

Pro: $4,99/pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan WorkFlowy

G2 : 4.5/5 (20+ ulasan)

: 4.5/5 (20+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

3. Google Keep

via Google Keep Diluncurkan pada tahun 2013, Google Keep adalah aplikasi pencatatan gratis dari Google. UI-nya yang sederhana dan tidak rumit memudahkan pengguna untuk mencatat pemikiran, mengatur daftar tugas, dan mengelola pekerjaan tanpa gangguan.

Agensi yang menggunakan Google Workspace bisa mendapatkan manfaat yang signifikan dari aplikasi ini karena aplikasi ini disinkronkan secara mulus dengan akun Google. Hal ini memudahkan untuk melacak ide dan mengelola semua informasi di satu tempat.

Google Keep memiliki aplikasi iOS dan Android yang tangguh, sehingga memudahkan Anda dan tim untuk membuat catatan kapan saja, di mana saja!

Fitur terbaik Google Keep

Tangkap ide menggunakan fitur perekaman suara Google Keep saat Anda dalam perjalanan

Akses catatan Anda dari perangkat apa pun hanya dengan masuk ke akun Google Anda

Mengatur catatan dengan label berwarna untuk mengkategorikannya

Bagikan catatan Anda dengan kolega Anda dan edit bersama untuk pengalaman kolaboratif

Keterbatasan Google Keep

Google Keep hadir dengan opsi pemformatan teks yang terbatas

Tidak ada riwayat revisi

Fitur terbatas jika dibandingkan dengan aplikasi lain dalam kategori ini

Harga Google Keep

Google Keep gratis untuk digunakan di dalam Google Workspace

Peringkat dan Ulasan Google Keep

G2 (Google Workspace) : 4.6/5 (42.000+ ulasan)

: 4.6/5 (42.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

4. Waktu Kerja

via Waktu Kerja DeskTime adalah alat pelacak waktu yang memungkinkan perusahaan memantau aktivitas karyawan, melacak waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan tugas, dan menganalisis tren produktivitas. Alat ini membantu perusahaan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengidentifikasi aktivitas yang membuang-buang waktu, dan meningkatkan proses manajemen proyek.

Dengan menerapkan pelacak waktu seperti DeskTime, agensi juga dapat meningkatkan akuntabilitas, mendorong transparansi, dan mengukur produktivitas . Hal ini dapat berguna jika Anda mengikuti jadwal pembayaran berbasis jam dengan kontraktor.

Namun, alat bantu seperti DeskTime-yang secara konstan memantau waktu karyawan-dapat menciptakan budaya manajemen mikro, jadi penting untuk menetapkan tujuan dan ekspektasi yang jelas sebelum menjadikannya bagian dari alur kerja Anda.

Fitur terbaik DeskTime

Mengotomatiskan pelacakan waktu dengan aplikasi desktop DeskTime. Dapatkan data yang tepat mengenai jam kerja karyawan Anda tanpa kerepotan dengan lembar waktu manual

Dapatkan laporan mendalam tentang produktivitas tim dengan gambaran umum jam kerja dan tingkat kinerja tim Anda. Anda juga dapat membandingkan tren kinerja untuk memeriksa apakah ada penurunan tingkat produktivitas tim Anda

Mengatur pengingat waktu istirahat untuk mendorong karyawan Anda mengisi ulang tenaga

Ambil tangkapan layar jendela karyawan Anda secara acak untuk mendapatkan bukti pekerjaan dan memastikan sumber daya perusahaan tidak disalahgunakan

Keterbatasan DeskTime

Paket gratis hanya mendukung satu pengguna

DeskTime tidak menyediakan tingkat akses granular

Panggilan tidak dilacak, yang berarti waktu yang dihabiskan dalam rapat tidak dihitung sebagai waktu produktif

Harga DeskTime

Lite : Gratis

: Gratis Pro : $5/pengguna per bulan

: $5/pengguna per bulan Premium : $7/pengguna per bulan

: $7/pengguna per bulan Enterprise: $14/pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan DeskTime

G2 : 4.6/5 (200+ ulasan)

: 4.6/5 (200+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (500+ ulasan)

5. Kalender

via Calendly (kalender) Calendly adalah 'platform otomatisasi penjadwalan' yang memungkinkan individu dan tim untuk membuat tautan penjadwalan rapat dan menetapkan rapat berdasarkan ketersediaan anggota tim.

Menggunakan penjadwal rapat seperti Calendly menghemat waktu agensi, mengurangi konflik penjadwalan, dan memastikan bahwa rapat (dan komunikasi klien) terkoordinasi. Hal ini pada akhirnya meningkatkan produktivitas dengan membebaskan waktu yang berharga untuk tugas-tugas yang lebih penting.

Fitur terbaik Calendly

Buat halaman arahan dengan slot pertemuan dan bagikan dengan klien Anda sehingga mereka dapat dengan mudah memesan waktu dengan Anda

Buat halaman rapat untuk tim Anda dan tetapkan rapat untuk anggota tim yang tersedia ketika seseorang memesan slot

Jalankan jajak pendapat rapat

Hubungkan Calendly dengan CRM, alat manajemen proyek, atau kalender Anda dan lacak rapat Anda

Keterbatasan Calendly

Halaman penjadwalan rapat hadir dengan opsi kustomisasi dan branding yang minimal

Lokasi tidak dapat diubah atau diperbarui setelah rapat dipesan

Tidak ada alur kerja khusus pada tingkat organisasi

Harga sesuai jadwal

Gratis: Gratis

Gratis Standar: $12/kursi per bulan

$12/kursi per bulan Tim: $ 20/kursi per bulan

$ 20/kursi per bulan Perusahaan: Mulai dari $15.000 per tahun

Peringkat dan ulasan kalender

G2 : 4.7/5 (2.000+ ulasan)

: 4.7/5 (2.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.000+ ulasan)

6. Zapier

via Zapier Zapier adalah platform otomatisasi terdepan di pasar yang memungkinkan organisasi untuk menghubungkan dan mengintegrasikan berbagai aplikasi dan alat mereka tanpa pengkodean. Agensi dapat memanfaatkan Zapier untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang, menyinkronkan data di antara platform yang berbeda, dan merampingkan alur kerja di seluruh organisasi mereka.

Menghemat waktu, mengurangi kesalahan manual, meningkatkan efisiensi manajemen proyek, meningkatkan komunikasi klien, dan memudahkan tugas-tugas administratif.

Zapier hadir dengan pemicu dan tindakan siap pakai yang memungkinkan Anda menghubungkan lebih dari 6000 aplikasi dan menjalankan alur kerja multi-aplikasi.

Fitur terbaik Zapier

Siapkan otomatisasi tanpa kode dengan pembangun seret dan lepas dari Zapier. Hubungkan aplikasi Anda untuk mengatur alur kerja otomatis

Mengatur alur kerja multi-aksi di berbagai aplikasi atau platform untuk memastikan alur kerja yang lancar dan sinkronisasi data waktu nyata

Bangun otomatisasi hanya dengan memberikan perintah teks ke bot AI Zapier dan buat pekerjaan lebih mudah bagi karyawan non-teknologi Anda

Tambahkan formulir persetujuan ke alur kerja

Keterbatasan Zapier

Ini bisa menjadi mahal jika Anda menjalankan otomatisasi dengan banyak zap, tugas, atau tindakan

Beberapa alur kerja dan integrasi memiliki pemicu dan tindakan yang terbatas

Beberapa pengguna melaporkan kesulitan dalam menemukan kesalahan dan melakukan debug otomatisasi

Harga Zapier

**Gratis Selamanya

Pemula : $29,99 per bulan

: $29,99 per bulan Profesional : $73,50 per bulan

: $73,50 per bulan Tim : $103,50 per bulan

: $103,50 per bulan Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Zapier

G2 : 4.5/5 (1.000+ ulasan)

: 4.5/5 (1.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (2.000+ ulasan)

7. Kendur

via Kendur Slack adalah aplikasi komunikasi internal populer yang memfasilitasi pengiriman pesan secara real-time dan kolaborasi antar anggota tim. Slack sangat berguna bagi agensi untuk dengan mudah menerima klien dan kontraktor ke ruang kerja mereka.

Tidak seperti email, Slack membantu Anda membuat grup untuk tim dan klien Anda, memastikan percakapan yang kontekstual di mana tidak ada yang ketinggalan informasi.

Slack juga dilengkapi dengan berbagai ekstensi pihak ketiga yang memudahkan untuk mengimplementasikan peretasan produktivitas seperti mendapatkan notifikasi untuk status tugas dan melacak waktu pada tugas dan proyek.

Fitur terbaik Slack

Tambahkan klien Anda ke ruang kerja Slack untuk kolaborasi yang lebih baik dan untuk menjaga agar semua percakapan Anda tetap teratur

Dorong komunikasi tim internal dengan pesan langsung (DM) dan panggilan audio dan video

Mengintegrasikan Slack dengan alat lain dan mendapatkan notifikasi berdasarkan pemicu yang telah diatur sebelumnya, seperti untuk email penting dari klien atau pembaruan tugas

Mengatur percakapan di saluran khusus untuk klien, tim, atau proyek dan memastikan transparansi di antara semua anggota grup

Batasan Slack

Kualitas audio-visual panggilan di Slack tidak sebagus aplikasi konferensi video canggih lainnya

Navbar Slack mungkin terasa berat jika Anda memiliki banyak saluran dan DM

Aplikasi ini bisa menjadi lebih mahal, terutama dengan biaya tambahan dari langganan ekstensi dan integrasi pihak ketiga

Harga Slack

Paket Gratis: Gratis selamanya

Gratis selamanya Paket Pro: $8,75/pengguna per bulan

$8,75/pengguna per bulan Paket Bisnis+ : $15/pengguna per bulan

: $15/pengguna per bulan Kisi-Kisi Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Slack

G2 : 4.5/5 (32.000+ ulasan)

: 4.5/5 (32.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (23.000+ ulasan)

8. Asana

via Asana Alat bantu lain yang bisa meningkatkan produktivitas tim Anda adalah Asana. Platform perangkat lunak manajemen proyek serbaguna ini memungkinkan tim (dan agensi) untuk mengatur, mengelola, dan melacak rencana harian secara efisien.

Asana menawarkan 50 templat siap pakai yang dirancang untuk mendukung kolaborasi lintas fungsi. Selain itu, tim Anda bisa menggunakan kemampuan AI Asana untuk membuat sasaran yang cerdas, menerima pembaruan status tugas, dan banyak lagi.

Fitur terbaik Asana

Buat proyek individual untuk setiap klien dan lacak kemajuan menggunakan tugas dan subtugas

Lihat grafik waktu nyata dari beban kerja tim Anda dan tetapkan proyek baru yang sesuai

Menetapkan target dan KPI untuk setiap klien dan mencocokkannya dengan proyek Anda untukmengukur produktivitas tim dan rayakan pencapaian

Menghemat waktu dengan otomatisasi. Mengatur pemicu dan tindakan untuk memindahkan tugas, menetapkan DRI, dan mengirim pengingat untuk memastikan alokasi pekerjaan yang berarti

Keterbatasan Asana

Kurva pembelajaran yang curam untuk pengguna baru bisa menjadi penghalang bagi tim yang besar

Tugas hanya dapat diberikan kepada satu pengguna, yang menyulitkan ketika banyak pengguna mengerjakan tugas

Proyek Asana hanya bisa diekspor sebagai file CSV dan bukan JSON atau Excel, yang dapat membatasi fleksibilitas

Harga Asana

Pribadi: Gratis selamanya

Gratis selamanya Pemula : $13,49/pengguna per bulan

: $13,49/pengguna per bulan Tingkat Lanjut : $30,49/pengguna per bulan

: $30,49/pengguna per bulan Perusahaan : Harga khusus

: Harga khusus **Perusahaan+: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Asana

G2 : 4.3/5 (9.000+ ulasan)

: 4.3/5 (9.000+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (12.000+ ulasan)

9. Hubspot

via Hubspot Hubspot adalah platform 'all-in-one' untuk tim pemasaran, penjualan, dan kesuksesan pelanggan. Platform ini menawarkan berbagai alat produktivitas bagi agensi untuk membantu bisnis melibatkan pelanggan di setiap tahap perjalanan mereka.

Anda bisa menggunakan Hubspot untuk menghasilkan prospek, menjalankan kampanye pemasaran, dan menangani tiket dukungan pelanggan.

Fitur terbaik Hubspot

Kelola semua fungsi penjualan, pemasaran, dan bahkan dukungan pelanggan Anda pada platform all-in-one ini

Mengotomatiskan pekerjaan yang menyibukkan . Mengatur alur kerja otomatis untuk proses penjualan dan pemasaran Anda, seperti mengirim email dan menindaklanjuti prospek

Mengatur alur kerja otomatis untuk proses penjualan dan pemasaran Anda, seperti mengirim email dan menindaklanjuti prospek Gunakan alat gratis Hubspot seperti CRM dan asisten kampanye untuk meningkatkan efisiensi tim Anda dan memenuhi target Andatujuan produktivitas Perkenalkan tim Anda dengan mudah menggunakan UI modern Hubspot dan urutan orientasi yang rumit



Keterbatasan Hubspot

Hubspot mungkin terbukti mahal untuk tim kecil dan menengah karena fitur-fitur intinya hanya tersedia pada paket Profesional dan paket tingkat tinggi lainnya

Kontrak tahunan Hubspot kurang fleksibel

Pengujian A/B tidak tersedia pada paket-paket yang lebih rendah

Beberapa pengetahuan teknis (seperti CSS) diperlukan saat menyesuaikan templat Hubspot

Harga Hubspot

Gratis

Pemula : $20 per bulan

: $20 per bulan Profesional : $800 per bulan

: $800 per bulan Perusahaan: $3600 per bulan (ditagih setiap tahun)

Peringkat dan ulasan Hubspot

G2 ( Pusat Pemasaran Hubspot ) : 4.4/5 (10.000+ ulasan)

: 4.4/5 (10.000+ ulasan) Capterra ( Hubspot Marketing Hub ): 4.5/5 (4.000+ ulasan)

10. Miro

via Miro Miro adalah platform papan tulis kolaboratif online populer yang memungkinkan tim untuk bekerja bersama secara real-time, di mana pun lokasinya. Dengan Miro, Anda dapat mencetuskan ide, bertukar pikiran, merencanakan, dan mengatur ide-ide Anda secara efisien.

Aplikasi ini memiliki beberapa fungsi kolaboratif, seperti TalkThrough (yang membuat klip video dan rekaman layar papan Miro) dan Mode Presentasi Interaktif (yang mendukung komunikasi dua arah antara pengguna selama rapat dan presentasi).

Selain itu, Miro memiliki fitur built-in templat produktivitas untuk segala hal-mulai dari alur kerja yang lincah dan manajemen proyek hingga pencair suasana dan permainan.

Fitur terbaik Miro

Jalankan rapat interaktif dengan presentasi dua arah dan memungkinkan anggota tim Anda untuk berkontribusi pada rapat secara real-time

Memupuk kolaborasi asinkron . Buat panduan video untuk papan Anda (dan presentasi) dengan Talktrack dan biarkan tim Anda berkolaborasi sesuai waktu mereka

Buat panduan video untuk papan Anda (dan presentasi) dengan Talktrack dan biarkan tim Anda berkolaborasi sesuai waktu mereka Buat alat manajemen proyek bergaya Kanban menggunakan catatan tempel, kotak teks, dan bentuk untuk melacak proyek secara visual

Ajukan pertanyaan, buat peta pikiran, dan banyak lagi dengan kemampuan GenAI bawaan Miro

Keterbatasan Miro

Fitur terbatas dalam paket gratis

Tidak ada opsi default untuk menyimpan papan tulis kustom sebagai templat

Beberapa pengguna mendapati sesi berakhir secara acak, menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan

Harga Miro

**Gratis

Pemula: $10/pengguna per bulan

$10/pengguna per bulan Bisnis: $20/pengguna per bulan

$20/pengguna per bulan Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Miro

G2 : 4.8/5 (5.000+ ulasan)

: 4.8/5 (5.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (1.000+ ulasan)

Tingkatkan Produktivitas Agensi Anda Dengan Clickup

Perubahan-perubahan kecil membawa hasil yang besar. Hal ini terutama berlaku dalam hal produktivitas.

Untuk agensi, ini berarti mengoptimalkan alur kerja Anda dan memberikan dukungan yang dibutuhkan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan-apakah itu alat untuk mengelola proyek mereka, memungkinkan komunikasi dengan rekan satu tim, atau melakukan operasi sehari-hari.

Ingatlah untuk memilih alat manajemen proyek yang mendukung operasi dan proses Anda. Dengan ClickUp, Anda bisa mencapainya dengan mudah!

Bekerja lebih baik dengan mengelola proyek, membuat dokumen kolaboratif, bertukar pikiran menggunakan papan tulis, dan bahkan mendapatkan akses ke asisten AI yang cerdas-melalui platform all-in-one; ClickUp.

Ingin tahu lebih lanjut? Daftar secara gratis dan temukan kenyamanan alur kerja yang efisien di ujung jari Anda.