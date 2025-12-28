Cara Menggunakan Aplikasi Desktop ClickUp untuk Produktivitas Maksimal

Pekerjaan modern seringkali terfragmentasi. Anda berpindah-pindah antara obrolan, rapat, dokumen, email, dan alat proyek hanya untuk menyelesaikan alur kerja dasar, dan fragmentasi ini memperlambat pelaksanaan.

Ini melelahkan. Dan Anda tidak sendirian. 😮‍💨

Penelitian menunjukkan bahwa tim menghabiskan 61% waktu mereka untuk mencari informasi atau memperbarui alat, sementara pekerja beralih antara aplikasi 1.200 kali sehari, kehilangan hampir 4 jam setiap minggu hanya untuk kembali fokus.

Tapi bagaimana jika tidak harus seperti ini?

Aplikasi desktop ClickUp menggabungkan tugas, komunikasi, dokumen, dan dasbor Anda ke dalam satu ruang kerja AI terintegrasi, menghilangkan kebutuhan akan banyak alat.

Dalam panduan ini, Anda akan belajar cara memaksimalkan penggunaannya agar dapat bekerja lebih cepat, tetap fokus, dan akhirnya membuat pekerjaan berjalan lancar kembali.

Menginstal Aplikasi Desktop ClickUp

Ikuti langkah-langkah cepat berikut untuk mengunduh dan menginstal aplikasi desktop di komputer Anda.

Persyaratan sistem

Sebelum menginstal aplikasi desktop ClickUp, pastikan perangkat Anda memenuhi persyaratan sistem minimum:

Windows: Windows 10 atau versi yang lebih baru diperlukan.

macOS: macOS X 10.16 atau versi yang lebih baru diperlukan.

Linux: Aplikasi ini juga tersedia untuk Linux (format AppImage)

❗Catatan: Aplikasi desktop ClickUp tersedia untuk semua paket ClickUp dan dapat digunakan oleh semua pengguna, termasuk tamu.

Seorang pengguna di Reddit berbagi pendapatnya tentang aplikasi desktop ClickUp:

Keuntungan menggunakan aplikasi desktop adalah lebih praktis, Anda tidak perlu mencari tab browser ClickUp dan cukup klik untuk membuka aplikasi. Aplikasi ini juga terasa lebih cepat, karena jika sudah terbuka, ClickUp tidak perlu dimuat ulang. Aplikasi desktop juga memberikan pintasan untuk membuka Pencarian (CMD J) atau membuat tugas (CMD E) terlepas dari aplikasi apa yang sedang Anda buka, yang cukup seru dan tidak bisa dilakukan di browser. Fitur pencarian ini sangat berguna bagi pengguna ClickUp yang aktif. Saya lebih sering menggunakan aplikasi desktop, tetapi kadang-kadang juga menggunakan browser.

Langkah-langkah unduh dan instalasi

Anda dapat menginstal aplikasi desktop ClickUp langsung dari situs web ClickUp atau, untuk beberapa platform, dari toko aplikasi.

📌 Untuk Windows:

1. Kunjungi halaman Unduh ClickUp

Kunjungi halaman Unduh ClickUp dan klik “Unduh untuk Windows.”

Kunjungi situs web ClickUp dan klik tombol “Unduh untuk Windows” untuk memulai prosesnya.

2. Unduh penginstal untuk Microsoft Windows

Anda akan diarahkan ke Microsoft Store. Klik "Unduh" untuk mendapatkan aplikasi ClickUp.

Anda akan diarahkan ke Microsoft Store. Klik tombol "Unduh" untuk mendapatkan aplikasi ClickUp melalui sumber tersebut.

3. Jalankan Penginstal

Buka file penginstal ClickUp yang telah diunduh (.exe). Jika diminta, klik "Install" pada pop-up Microsoft Store.

Klik file ClickUp Installer.exe untuk membukanya melalui sumber.

Di jendela pop-up Microsoft Store, klik "Install" untuk memulai instalasi ClickUp di komputer Anda melalui sumber.

4. Tunggu hingga instalasi selesai.

Aplikasi akan diunduh dan diinstal secara otomatis. Setelah selesai, Anda dapat membuka ClickUp dari menu Start.

Tunggu hingga unduhan selesai. Anda akan melihat bilah kemajuan saat ClickUp diunduh dari sumbernya.

📌 Untuk Mac:

Unduh Penginstal macOS

Kunjungi halaman Unduh ClickUp dan pilih “Unduh untuk Mac.”

Kunjungi situs web ClickUp dan klik tombol “Unduh untuk Windows” untuk memulai prosesnya.

2. Buka file yang telah diunduh.

Klik ganda file .zip yang telah diunduh untuk mengekstraknya.

Klik ganda file .exe untuk memulai instalasi.

3. Instal ClickUp

Klik ganda aplikasi "Install ClickUp" dan ikuti petunjuk yang muncul untuk menyelesaikan proses instalasi.

Klik Buka untuk melanjutkan instalasi ClickUp di macOS.

Setelah memulai unduhan, Anda akan melihat bilah kemajuan yang menunjukkan bahwa ClickUp sedang diunduh ke komputer Anda. Setelah unduhan selesai, Anda dapat melanjutkan proses instalasi.

Penginstal ClickUp sedang diunduh—silakan tunggu sementara versi terbaru sedang diunduh.

📌 Untuk Apple Mac M1 dan M2:

1. Unduh penginstal khusus untuk M1/M2 dari halaman yang sama.

2. Klik ganda file .dmg dan seret aplikasi ClickUp ke folder Applications.

3. Dari Applications, klik dua kali pada gambar disk ClickUp untuk menyelesaikan instalasi.

Pengaturan awal dan login

Setelah Anda mengunduh aplikasi, langkah selanjutnya adalah mengatur ruang kerja Anda untuk memulai.

Buka aplikasi: Buka aplikasi desktop ClickUp dari folder Applications (Mac/Linux) atau Start Menu (Windows).

Masukkan kredensial ClickUp Anda untuk masuk

Pilih Ruang Kerja: Jika Anda tergabung dalam beberapa Ruang Kerja, Anda akan diminta untuk memilih Ruang Kerja mana yang ingin diakses. Atur izin: Aplikasi ini mungkin meminta izin untuk notifikasi dan integrasi sistem. Setujui izin ini untuk pengalaman terbaik. Sesuaikan pengaturan: Akses pengaturan khusus desktop dengan mengklik avatar Anda di pojok kanan atas dan memilih Pengaturan Desktop. Di sini, Anda dapat:

Aktifkan/nonaktifkan peluncuran saat startup

Sesuaikan pemberitahuan

Atur pintasan keyboard

Visibilitas ruang kerja dan pengaturan yang tersedia bergantung pada peran pengguna dan izin Anda:

Klik ikon 'Pengaturan' atau 'Orang' untuk mengelola pengaturan ruang kerja dan halaman orang Anda

Tamu & anggota terbatas dapat mengakses Workspace Trash, App Center, dan Templates.

Anggota, Admin, dan Pemilik dapat melihat bagian Kelola yang mencakup Aplikasi, Bidang Kustom, Otomatisasi, dan fitur lainnya.

Tetapkan peran kustom dengan memilih menu dropdown peran di sebelah pengguna pada kolom Role

Anda sekarang siap menggunakan semua fitur ClickUp dalam lingkungan desktop yang khusus!

🧠 Fakta Menarik: Aplikasi desktop pertama sebenarnya tidak berada di komputer desktop. Pada tahun 1964, IBM merilis Magnetic Tape Selectric Typewriter, sebuah mesin ketik yang dapat menyimpan teks di pita magnetik sehingga orang dapat mengedit dan mencetak ulang dokumen tanpa perlu menulis ulang seluruh halaman.

Menavigasi Antarmuka Desktop

Setelah aplikasi desktop terpasang, saatnya memahami di mana semua fitur berada agar Anda dapat bekerja lebih efisien sejak awal.

Bar Navigasi Global

Bar Navigasi Global adalah menu vertikal di bagian kiri paling atas aplikasi desktop. Menu ini berfungsi sebagai pusat kendali, memungkinkan Anda mengakses Spaces, alat, dan area kolaborasi tanpa perlu beralih tab atau jendela.

📌 Berikut ini yang dapat Anda akses di sini:

Sidebar Beranda

Sidebar Ruang

Fitur lain, seperti Chat, Dokumen, Dashboard, Papan Tulis, dan lainnya.

Pin atau unpin fitur untuk menyesuaikan apa yang muncul di bilah Anda

⭐ Bonus: Setiap tim bekerja dengan cara yang berbeda, dan ClickApps membantu aplikasi Anda beradaptasi. Ini adalah pengaturan fitur yang memungkinkan pemilik ruang kerja mengaktifkan fungsi spesifik untuk menyesuaikan dengan alur kerja mereka. Beberapa fitur favorit di berbagai tim meliputi: Tingkat prioritas

Komentar Berurutan

Integrasi Zoom

Batasan Pekerjaan yang Sedang Berlangsung (WIP)

ID Tugas Kustom

Ringkasan sidebar Home dan Spaces

Di dalam bilah navigasi global, Anda akan menemukan dua bilah samping utama yang memandu alur kerja Anda. Berikut ini adalah ringkasan singkat tentang cara kerjanya dan kapan menggunakan masing-masing.

Sidebar Beranda

Pisahkan tugas pribadi dari alur kerja tim dengan sidebar Home yang dapat disesuaikan

Sidebar Beranda menampilkan semua hal yang relevan secara pribadi bagi Anda dalam satu tempat. Termasuk:

Inbox : Akses notifikasi, mention, dan komentar yang ditugaskan.

Tugas Saya : Lihat semua tugas yang ditugaskan kepada Anda

Balasan : Lihat balasan pada thread obrolan yang Anda ikuti

Spaces : Jelajahi seluruh hierarki Anda

Saluran dan Pesan Langsung: Berkomunikasi dengan tim Anda

Sidebar Ruang Kerja

Perluas/sembunyikan elemen untuk membuka/menutup detail dan menjaga pekerjaan Anda tetap terorganisir

Sidebar Spaces memberikan tampilan terstruktur tentang semua yang terjadi di seluruh ruang kerja Anda. Sidebar ini dirancang berdasarkan Hierarki ClickUp, kerangka kerja inti yang mengorganisir semua pekerjaan Anda.

Organisir dan strukturkan seluruh alur kerja Anda dengan Hierarki ClickUp

Di sini, Anda akan menemukan:

Semua Tugas: Tempat untuk semua yang dikerjakan oleh perusahaan Anda.

Spaces: Grup untuk departemen dan tim

Folder: Lapisan opsional untuk mengorganisir daftar terkait di dalam Ruang.

Daftar: Kumpulan tugas dengan tujuan atau alur kerja yang sama.

Tampilan tugas

Tambahkan tugas baru menggunakan tombol + Tambah Tugas atau gunakan pintasan keyboard seperti Cmd + E (di Mac) dan Ctrl + E (di Windows)

Panel Manajemen Tugas adalah area ruang kerja utama tempat Anda berinteraksi dengan tugas-tugas ClickUp setelah memilih Space, Folder, atau List dari Sidebar.

Tugas adalah blok bangunan pekerjaan Anda yang memungkinkan Anda mencatat tindakan, menambahkan detail, berkolaborasi, dan menyelesaikan pekerjaan.

Delegasikan tanggung jawab dan prioritaskan beban kerja langsung dari ClickUp Task

Anda dapat menugaskan tugas kepada satu atau lebih orang, atau bahkan tim atau tamu secara keseluruhan, jika izin memungkinkan. Anda juga dapat menambahkan Pengikut yang tidak memiliki tugas tersebut tetapi perlu tetap terinformasi. Dan untuk membantu semua orang fokus pada pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat, Prioritas Tugas ClickUp mencakup empat tingkat (Urgent, High, Normal, dan Low), memudahkan untuk menyampaikan tingkat pentingnya dengan sekilas.

Sesuaikan ruang kerja Anda untuk meningkatkan kejelasan dengan Status dan Bidang Kustom ClickUp

Selain prioritas, setiap Tugas dilengkapi dengan atribut yang kaya dan dapat dikonfigurasi, yang juga sepenuhnya dapat disesuaikan untuk menyesuaikan cara tim Anda bekerja.

Misalnya, Anda dapat membuat Status Kustom ClickUp seperti Penulisan Skrip, Pengambilan Gambar, Penyuntingan, Peninjauan, dan Diterbitkan untuk alur kerja produksi video, daripada memaksakan pendekatan standar ‘to-do, doing, done’.

Dalam tugas yang sama, Bidang Kustom ClickUp memungkinkan Anda melacak detail seperti Talent yang Dipesan, Platform (YouTube, Instagram, TikTok), Estimasi Waktu Lari, dan Status Persetujuan Anggaran.

🚀 Keunggulan ClickUp: Beralih antar tampilan tanpa perlu mengubah atau kehilangan data apa pun dengan ClickUp Views. Misalnya, Anda dapat mengorganisir pekerjaan di tampilan daftar ClickUp, mengelola alur kerja di papan Kanban, merencanakan jadwal menggunakan Gantt atau Timeline, menjadwalkan tenggat waktu dari kalender, meninjau data dalam tata letak tabel, atau memetakan ide melalui peta pikiran. Gunakan Tampilan ClickUp untuk melihat pekerjaan Anda dengan cara yang paling sesuai

Dokumen dan Catatan

Perangkat lunak manajemen proyek ini menyediakan dua alat pencatat catatan bawaan, masing-masing dirancang untuk jenis konten yang berbeda.

ClickUp Docs

Dokumen di ClickUp membantu Anda membuat basis pengetahuan terpadu di mana dokumentasi secara langsung mendukung alur kerja dan pelaksanaan proyek.

Aplikasi ini memungkinkan kolaborasi real-time dengan rekan tim menggunakan format kaya seperti header, daftar periksa, tabel, embed, banner, dan fitur lainnya.

Lampirkan dokumen ClickUp ke Tugas, Daftar, Folder, atau Ruang untuk penemuan yang lebih cepat

📌 Berikut cara mengakses Dokumen:

Dari Bar Navigasi Global > Dokumen

Dari ruang kerja (Space), folder, atau daftar (List) mana pun yang memiliki tampilan dokumen (Doc view)

Buat Dokumen di dalam Tugas sebagai konten terlampir

ClickUp Notepad

Buat ruang pribadi Anda sendiri di ClickUp Notepad. Ruang ini ideal untuk mencatat ide, catatan sementara, dan perencanaan harian.

Ubah ide-ide cepat menjadi tindakan yang dapat dilakukan kapan saja dengan mencatatnya di ClickUp Notepad

Inilah yang dapat Anda lakukan di Notepad:

Tulis catatan singkat dengan teks kaya

Buat daftar tugas untuk tugas pribadi Anda.

Lampirkan file dan aset pendukung

Ubah catatan menjadi Tugas atau Dokumen saat Anda siap untuk membagikannya.

❗️ Catatan: Notepad tetap pribadi kecuali Anda secara eksplisit membagikan konten dengan mengonversinya.

Obrolan dan kolaborasi

ClickUp Chat mengintegrasikan pesan, umpan balik, dan kolaborasi berbasis dokumen sehingga tim Anda dapat bekerja sama tanpa bergantung pada alat komunikasi eksternal.

Bagikan pengumuman yang diformat dan pembaruan terstruktur menggunakan Posts di ClickUp Chat

Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk:

Organisir percakapan berdasarkan proyek, topik, atau tim menggunakan Channels

Berkomunikasi secara pribadi atau dalam grup kecil dengan Pesan Langsung

Jaga diskusi tetap terfokus dengan Threads dan balasan bertingkat Replies

Beritahu orang atau seluruh Tim menggunakan @mentions

Buat Tugas secara instan dari pesan obrolan apa pun

Tuan rumah pertemuan audio/video asinkron langsung dari Chat dengan ClickUp SyncUps

💡 Tips Pro: Kolaborasi yang baik tidak boleh berhenti pada catatan tempel. Dengan ClickUp Whiteboards, tim Anda dapat menggambar, berkolaborasi, atau mengembangkan ide bersama. Untuk membuat Whiteboard di aplikasi desktop Anda: Ketik /Whiteboard di dalam Tugas atau Dokumen untuk menyematkan whiteboard.

Gunakan Whiteboards Hub untuk mengorganisir, mencari, dan membuat papan tulis baru.

Buat dari Space, Folder, atau List menggunakan ikon +

Tambahkan sebagai Tampilan ke lokasi mana pun menggunakan + Tambah di bilah Tampilan. Ubah ide dan susun menjadi Tugas dengan ClickUp Whiteboards

Pemberitahuan dan Pengingat

Kendalikan fokus Anda dengan Pengaturan Notifikasi di ClickUp

Tetap terinformasi tidak boleh mengorbankan konsentrasi Anda. Notifikasi ClickUp memastikan Anda selalu update tentang perubahan tugas, komentar, penugasan, mention, aktivitas Chat, pergeseran tanggal jatuh tempo, dan lainnya.

📌 Anda akan menemukannya di:

Inbox (pusat notifikasi Anda)

Pop-up desktop/browser

Email

Pemberitahuan push seluler

🔔 Sesuaikan pemberitahuan sesuai gaya kerja Anda dengan:

Pengaturan pemberitahuan: Default, Fokus, Hanya Sebutan, atau sepenuhnya Kustom.

Aturan per ruang kerja: Gaya fokus yang berbeda untuk tim yang berbeda

Kontrol Obrolan Per-Kanal: Mematikan obrolan grup, tetap waspada terhadap permintaan langsung.

Pemberitahuan Cerdas: Tunda pemberitahuan saat Anda sedang aktif di ClickUp

Tunda, hapus, hentikan mengikuti thread: Jaga kotak masuk tetap rapi dan terorganisir.

Pengingat ClickUp sangat cocok untuk pengingat cepat seperti mengirim tindak lanjut, mengambil file, atau mengecek dengan rekan tim, tanpa perlu membuat tugas penuh.

Sederhanakan alur kerja Anda dengan menandai pengingat ClickUp yang telah selesai

📌 Berikut ini yang dapat Anda lakukan:

Buat Pengingat dari mana saja (Pintas: R )

Tambahkan penanggung jawab, tanggal jatuh tempo, catatan, dan lampiran.

Ubah pengingat menjadi Tugas saat cakupan proyek berkembang.

Ketika pengingat jatuh tempo, mereka akan muncul secara otomatis di tab Inbox Utama Anda.

🧠 Fakta Menarik: Penyebaran AI terlihat jelas dari fakta bahwa hanya 7,2% tim yang mengatakan bahwa pengaturan AI mereka efektif, dan itulah tepatnya di mana ClickUp menjadi relevan.

Alih-alih mengelola tumpukan yang berantakan, tim menginginkan satu tempat di mana pekerjaan mereka dan AI mereka benar-benar terintegrasi. Pendekatan terpadu ClickUp mengurangi perpindahan konteks yang konstan yang menyebabkan sebagian besar upaya yang terbuang sia-sia.

Menggunakan Fitur ClickUp di Desktop

Sekarang setelah Anda familiar dengan antarmuka, saatnya untuk benar-benar memanfaatkan ClickUp.

Bagian ini akan memandu Anda melalui fitur-fitur utama untuk membantu Anda menggunakan ClickUp untuk tugas pribadi tanpa perlu beralih tab. 📝

ClickUp Brain dan BrainGPT

ClickUp Brain adalah kecerdasan buatan (AI) yang terintegrasi dalam ClickUp. Ia dapat merangkum tugas dan percakapan, membantu Anda menyusun dan merevisi konten, serta menjawab pertanyaan menggunakan konteks yang sudah ada di ruang kerja Anda.

Akses ClickUp Brain melalui AI Command Bar, AI Sidebar, Toolbar, header lokasi, dan di Docs, Tasks, Inbox, dan Comments

📌 Berikut cara menggunakan ClickUp AI:

Ringkas tugas, Dokumen, Obrolan, dan notifikasi panjang.

Buat konten baru, pembaruan proyek, rapat harian, dan ringkasan aktivitas tim.

Terjemahkan konten secara instan, di mana saja di ClickUp

Cari di web dan aplikasi terhubung seperti Google Drive atau GitHub

Sebutkan Tugas, Dokumen, dan orang secara langsung dalam prompt untuk jawaban yang tepat.

Aktifkan AI di mana saja dengan mengetik @brain untuk mendapatkan tindakan cepat atau ringkasan cerdas.

Gunakan perintah /AI Slash untuk memperbaiki teks, menulis ulang konten, atau memicu ide baru berdasarkan posisi kursor Anda.

Identifikasi pekerjaan yang terhambat dan gabungkan item pekerjaan ke dalam tugas menggunakan ClickUp Brain

ClickUp BrainGPT

Sekarang, inilah bagian yang menarik. Jika ClickUp Brain adalah kecerdasan dalam aplikasi, ClickUp BrainGPT adalah asisten desktop AI berbasis suara Anda, yang berfungsi di seluruh komputer Anda.

Tanyakan pertanyaan, buat konten, atau cari pekerjaan Anda tanpa mengganggu alur kerja dengan ClickUp BrainGPT

Karena mendukung beberapa model AI, Anda dapat memilih model yang tepat untuk tugas tertentu, seperti ClickUp Brain untuk jawaban yang relevan dengan konteks kerja, atau beralih ke ChatGPT, Claude, atau Gemini saat Anda membutuhkan gaya pemikiran atau kreativitas yang berbeda.

Produktivitas berbasis suara

Salah satu fitur paling berguna untuk sehari-hari? ClickUp Talk-to-Text, yang membantu Anda bekerja hingga 4 kali lebih cepat.

Statistik kelelahan mengetik menunjukkan bahwa 72% pekerja mengalami ketidaknyamanan terkait mengetik. Namun, dengan fitur ini, Anda dapat menyelesaikan laporan, rapat harian, skrip, atau pembaruan untuk pemangku kepentingan tanpa perlu menyentuh keyboard. Cukup tekan fn dan mulailah berbicara.

Dikte pembaruan tugas dan pesan draf tanpa menggunakan tangan dengan ClickUp Talk-to-Text di BrainGPT

Karena aplikasi AI Kontekstual Super ini terhubung dengan pekerjaan Anda, Anda dapat mengatakan ‘@Jamie’ atau merujuk pada Tugas atau Dokumen, dan semuanya akan terhubung secara otomatis dengan benar. Selain itu, BrainGPT dapat menulis dengan lancar dalam lebih dari 50 bahasa.

Sederhanakan penelitian dan pengelolaan tugas dengan ClickUp BrainGPT

Fitur pencarian juga mendapat pembaruan besar. Alih-alih mencari melalui aplikasi satu per satu, BrainGPT memberikan pencarian universal di seluruh ClickUp, web, dan aplikasi terhubung seperti Google Drive atau GitHub.

📌 Berikut cara menginstal ClickUp BrainGPT

Klik tombol Unduh di Desktop untuk mengunduh ClickUp BrainGPT di desktop Anda

Kunjungi halaman resmi ClickUp BrainGPT dan unduh BrainGPT untuk macOS atau Windows. Instal di komputer Anda

Untuk macOS:

Unduh installer .dmg

Buka file yang telah diunduh

Seret aplikasi BrainGPT ke folder Aplikasi Anda.

Buka BrainGPT dari Aplikasi

Untuk Windows:

Unduh installer .exe

Klik ganda installer dan ikuti petunjuk di layar.

Gunakan kredensial akun ClickUp Anda untuk masuk.

📮 ClickUp Insight: 24% orang membayangkan adanya "tab utama" yang dapat menangani semua hal sekaligus. Logikanya sederhana: otak kita tidak dirancang untuk menangani puluhan tab yang terbuka, dan setiap jendela baru menambah stres dan beban kognitif yang halus, bahkan jika Anda tidak menyadarinya. 🧠 Dengan ClickUp BrainGPT, Anda dapat mengonsolidasikan informasi, mencari di berbagai model AI, dan mendapatkan apa yang Anda butuhkan secara instan. Asisten desktop AI ini memberikan akses tunggal tanpa kekhawatiran harus membuka semua jendela. Lebih sedikit kekacauan, lebih sedikit stres, lebih banyak kontrol. ✨

Agen AI

Autopilot Agents dan Super Agents membantu ruang kerja Anda berjalan secara otomatis, sehingga pembaruan tidak hilang di obrolan dan tugas-tugas tidak tersesat di catatan rapat.

Autopilot Agents (asisten berbasis aturan, selalu aktif)

Autopilot Agents dapat mengambil tindakan di lokasi tertentu, seperti Space, Folder, List, atau Chat Channel, berdasarkan aturan yang Anda tentukan. Misalnya, mereka dapat memposting pembaruan berulang, merangkum aktivitas, menjawab pertanyaan berulang, atau mengubah pesan menjadi pekerjaan terstruktur saat pemicu terjadi.

Saat Anda mengaturnya, Anda biasanya mendefinisikan:

Pemicu: Waktu yang dijadwalkan, pesan baru, tugas yang dibuat/diperbarui, dll.

Syarat: Aturan opsional untuk menentukan kapan agen harus bertindak (kata kunci, prioritas, status, penugas, dan lainnya)

Tindakan: Apa yang harus dilakukan (posting ringkasan, membuat atau memperbarui tugas, menugaskan pemilik, menambahkan komentar, dan lainnya)

Pengetahuan: Apa yang dapat dirujuk (tugas, dokumen, dan saluran yang Anda izinkan)

Tambahkan Kondisi Otomatisasi ClickUp di bawah Pemicu Agen

Jika Anda ingin memulai dengan cepat, Anda dapat mengaktifkan opsi agen yang sudah disiapkan (ketersediaan bervariasi tergantung pada ruang kerja dan paket), seperti:

Laporan Mingguan Agen

Agen Laporan Harian

Team StandUp Agent

Auto-Answers Agent

Jawab pertanyaan tim dengan cepat menggunakan ClickUp Agents

Super Agents (agen khusus yang mirip peran untuk eksekusi yang lebih mendalam)

Super Agents adalah lapisan lanjutan untuk membangun agen khusus yang mirip peran, seperti triase penerimaan, koordinasi proyek, atau penanganan eskalasi.

Yang membedakan Super Agents adalah Anda dapat memberikan instruksi yang lebih jelas dan lingkup pengetahuan yang terdefinisi, sehingga mereka berperilaku konsisten dan dapat menangani alur kerja yang lebih kompleks dan bertahap. Alih-alih "AI yang merangkum," Super Agents dirancang untuk "AI yang membantu menjalankan proses."

Contoh: Di saluran peluncuran, orang-orang membagikan pembaruan seperti “desain terkendala” atau “kami membutuhkan persetujuan hingga Jumat.” Seorang Super Agent dapat mendeteksi permintaan tersebut, membuat atau memperbarui tugas yang tepat, menugaskan pemiliknya, menetapkan tanggal jatuh tempo atau aturan eskalasi, dan memastikan rencana tetap berjalan.

Buat Agen AI kustom dengan instruksi dan kepribadian yang telah dikonfigurasi sebelumnya menggunakan ClickUp Super Agents.

Cara mengaktifkan atau mengelola Agen

Navigasi ke Space, Folder, List, atau Chat Channel tempat agen harus bekerja. Klik ikon Agents (simbol robot/AI) Pilih opsi yang sudah jadi atau pilih Buat Agen Kustom Konfigurasikan Trigger → Conditions → Actions → Knowledge, lalu aktifkan.

Temukan agen AI terbaik untuk produktivitas penjualan dan otomatisasi CRM. 👇🏼

Dashboard dan pelaporan

Dashboard ClickUp menggabungkan metrik, pembaruan, dan wawasan menggunakan Kartu (blok bangunan setiap Dashboard). Setiap kartu mengambil data nyata dan real-time dari ruang kerja Anda dan mengubahnya menjadi sesuatu yang visual, dapat dilacak, dan dapat ditindaklanjuti.

Sesuaikan cara Anda memantau kemajuan dengan Dashboard ClickUp dan Kartu

Kartu-kartu diorganisir ke dalam kategori sehingga Anda dapat dengan cepat menemukan data yang ingin Anda visualisasikan:

Fitur Terbaru: Kartu populer dan baru yang dapat Anda tambahkan tanpa perlu berpikir panjang.

Kartu AI : Bawa ClickUp Brain ke dalam pelaporan Anda dengan kartu seperti: AI Brain: Jalankan perintah kustom untuk mendapatkan wawasan atau ringkasan AI StandUp: Tampilkan apa yang telah Anda kerjakan selama periode waktu yang dipilih AI Team StandUp: Ringkasan yang dikelompokkan berdasarkan anggota tim yang dipilih Bawa ClickUp Brain ke dalam pelaporan Anda dengan kartu seperti:Jalankan perintah kustom untuk mendapatkan wawasan atau ringkasanTampilkan apa yang telah Anda kerjakan selama periode waktu yang dipilihRingkasan yang dikelompokkan berdasarkan anggota tim yang dipilih

AI Brain: Jalankan perintah kustom untuk mendapatkan wawasan atau ringkasan.

AI StandUp: Tunjukkan apa yang telah Anda kerjakan selama periode waktu yang dipilih.

AI Team StandUp: Ringkasan yang dikelompokkan berdasarkan anggota tim yang dipilih

AI Brain: Jalankan perintah kustom untuk mendapatkan wawasan atau ringkasan.

AI StandUp: Tunjukkan apa yang telah Anda kerjakan selama periode waktu yang dipilih.

AI Team StandUp: Ringkasan yang dikelompokkan berdasarkan anggota tim yang dipilih

Lakukan pemeriksaan kesehatan tingkat tinggi menggunakan Kartu Ringkasan Eksekutif AI ClickUp

Kustom (Grafik): Buat laporan visual Anda sendiri. Beberapa opsi termasuk grafik batang, pie, dan garis.

Kartu Sprint: Pelacakan kemajuan yang ramah Agile, seperti grafik Burndown, grafik Velocity, dan beban kerja Sprint.

Pelacakan Waktu: Sangat berguna untuk penagihan dan pengelolaan sumber daya. Lihat jam kerja yang dikelompokkan berdasarkan Penugas, Tugas, atau Proyek.

Tergantung pada paket langganan Anda, Anda dapat mengekspor kartu individu sebagai PDF, PNG, JPEG, SVG, atau bahkan CSV. Ingin berbagi tampilan keseluruhan? Ekspor seluruh Dashboard Anda sebagai PDF untuk akses offline yang cepat.

🔍 Tahukah Anda? Studi Total Economic Impact™ (TEI) Forrester menemukan bahwa organisasi yang menggunakan ClickUp mencapai ROI sebesar 384% dan menghemat 92.400 jam produktif pada tahun ketiga melalui otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI). Itu setara dengan sekitar ~44 tahun kerja penuh waktu (dengan asumsi 2.080 jam kerja per tahun kerja penuh waktu), yang dicapai pada tahun ke-3.

Integrasi

Jika pekerjaan tim Anda tersebar di belasan aplikasi berbeda, integrasi ClickUp membantu Anda mengumpulkan semuanya tanpa repot dengan penyebaran SaaS yang berlebihan.

ClickUp menyediakan puluhan integrasi siap pakai dengan alat seperti Slack, Google Calendar, GitHub, Email, HubSpot, Calendly, Office 365, dan bahkan Notion, mengatasi penyebaran pekerjaan di dalam ClickUp.

Menggunakan Integrasi ClickUp dengan Slack:

Ubah pesan Slack menjadi tugas ClickUp tanpa perlu meninggalkan obrolan.

Terima pembaruan tugas secara real-time di saluran yang Anda pilih.

Aktifkan pemberitahuan Slack menggunakan Automations (seperti perubahan tanggal jatuh tempo)

Apa yang dapat Anda lakukan dengan integrasi ClickUp Google Workspace yang beragam:

Lampirkan, buat, dan cari file Google Drive di dalam ClickUp

Sinkronkan acara dan tugas Google Calendar secara dua arah.

Cari kotak masuk Gmail Anda tanpa meninggalkan ClickUp

Bekerja dengan Integrasi ClickUp GitHub:

Hubungkan repositori ke Spaces untuk visibilitas otomatis terhadap masalah dan permintaan pull.

Hubungkan commit, cabang, dan permintaan pull ke tugas ClickUp.

Cari berkas GitHub menggunakan Connected Search

Tips untuk Memaksimalkan Produktivitas

Aplikasi desktop ClickUp memberikan cara yang lebih cepat untuk menyelesaikan tugas. Gunakan tips cepat ini untuk tetap fokus, berpindah antar tugas dengan lancar, dan menjaga pekerjaan tetap pada jalurnya.

Bekerja di berbagai jendela kerja

Saat Anda harus menangani banyak prioritas sekaligus, berpindah-pindah antar tab dapat memperlambat pekerjaan Anda. Aplikasi desktop ClickUp mengatasi hal itu dengan memungkinkan Anda membuka Docs, Tasks, dan Dashboards secara bersamaan.

Berikut cara memaksimalkan produktivitas multi-jendela di ClickUp:

Referensi dan pembaruan secara bersamaan: Buka dokumen proyek sambil memperbarui tugas terkait di jendela lain.

Pantau dan eksekusi secara bersamaan: Pantau Dashboard yang diperbarui setiap 30 menit dan lacak waktu di seluruh ruang kerja Anda.

Referensi silang dengan mudah: Bandingkan dokumen, tinjau beberapa tugas, atau verifikasi detail di berbagai sumber.

Tetap terorganisir sesuai cara Anda: Jaga agar pekerjaan prioritas tetap terlihat agar tidak ada yang terlewat.

Tetap produktif dalam mode offline

Tidak ada Wi-Fi? Tidak masalah.

Mode Offline ClickUp memastikan pekerjaan Anda tetap berjalan bahkan saat koneksi internet terputus, menjadikannya salah satu kebutuhan esensial untuk bekerja dari rumah yang Anda tidak sadari hingga Anda membutuhkannya. Fitur ini tersedia di semua paket dan berfungsi di web, aplikasi desktop, dan aplikasi seluler.

Ketika ClickUp mendeteksi Anda sedang offline, aplikasi akan memberi tahu Anda, sehingga Anda dapat terus bekerja tanpa terganggu.

📌 Berikut ini yang dapat Anda lakukan secara offline:

1️⃣ Buat Tugas dan Pengingat

Lanjutkan menangkap ide dan bekerja seolah-olah Anda sedang online.

Tugas dan pengingat baru akan disinkronkan secara otomatis begitu koneksi Anda kembali.

Perhatian: Anda tidak dapat membuat subtugas saat offline, tetapi Anda dapat mengubah tugas menjadi subtugas nanti.

2️⃣ Lihat tugas dan catatan yang baru saja Anda buka

Semua data yang disimpan secara lokal tetap dapat diakses.

Periksa detail, catatan referensi, dan tetap terorganisir dari mana saja.

Gunakan pintasan untuk bekerja lebih cepat

Berikut adalah daftar lengkap tombol pintasan ClickUp yang penting untuk menavigasi dan menjalankan tindakan dengan efisien di aplikasi desktop ClickUp:

Catatan: Sebagian besar pintasan keyboard di ClickUp menggunakan pengaturan default umum dan tidak dapat disesuaikan. Namun, beberapa pintasan aplikasi desktop (seperti “Buat Tugas Baru” dan “Buka Pusat Perintah”) dapat diubah di pengaturan aplikasi desktop Anda. Untuk melihat atau menyesuaikan pintasan yang tersedia, periksa pengaturan pribadi atau pengaturan Ruang Kerja Anda.

Pintas global

Tindakan Pintas keyboard Mac Pintas Windows Buat tugas baru Cmd + E Ctrl + E Buat Pengingat R R Bar Perintah Open AI (seluruh desktop) Cmd + J Ctrl + J Bar Perintah Open AI (dalam aplikasi) Cmd + K Ctrl + K Buka Notepad N atau P N atau P Tampilkan/sembunyikan sidebar Cmd + \ Ctrl + \ Geser ke posisi saat ini di Sidebar Cmd + I Ctrl + I

Catatan: Cmd/Ctrl + J membuka AI Command Bar dari mana saja di komputer Anda jika aplikasi desktop sedang berjalan. Cmd/Ctrl + K membukanya di dalam jendela aplikasi.

Catatan: Cmd/Ctrl + J membuka AI Command Bar dari mana saja di komputer Anda jika aplikasi desktop sedang berjalan. Cmd/Ctrl + K membukanya di dalam jendela aplikasi.

Pintas tugas

Tindakan Pintas Ubah Status Shift + S Tambahkan Komentar Shift + M Tentukan Tanggal Shift + D Tugaskan Penanggung Jawab Shift + A Tugaskan tugas kepada diri sendiri M Tambahkan ke Prioritas Option + A (Mac) / Alt + A (Win) Timer Shift +. Tag Shift + L Subtugas Shift + T Prioritas Shift + P Beralih antara tugas dalam Daftar Ctrl + Shift + Panah Kiri/Kanan

Pintas keyboard editor teks

Tindakan Pintas Mac Pintas Windows Perintah Slash / / Sebutkan pengguna @ @ Sebutkan tugas @@ @@ Mention Doc @@@ @@@ Edit komentar terbaru Panah atas Panah atas Tambahkan emoji : : Tempel teks/gambar Cmd + V Ctrl + V Hyperlink (teks yang diarsir) Cmd + K Ctrl + K Salin teks yang dipilih Cmd + D Ctrl + D Selaraskan teks ke kiri Cmd + Shift + L Ctrl + Shift + L Selaraskan teks ke kanan Cmd + Shift + R Ctrl + Shift + R Sentralkan teks Cmd + Shift + E Ctrl + Shift + E Format kode inline Cmd + Shift + C Ctrl + Shift + C Buat daftar berpoin Cmd + Shift + 9 Ctrl + Shift + 9 Buat daftar periksa Cmd + Shift + 8 Ctrl + Shift + 8 Buat daftar bernomor Cmd + Shift + 7 Ctrl + Shift + 7 Buat judul Option + Cmd + 1-4 Alt + Ctrl + 1-4

Pintas obrolan

Tindakan Pintas Mac Pintas Windows Tulis pesan Cmd + G Ctrl + G Cari pesan Cmd + F Ctrl + F Lompat ke pesan pertama yang belum dibaca Cmd + Shift + J Ctrl + Shift + J

Pintas ClickUp Brain

Tindakan Pintas Mac Pintas Windows Buka ClickUp Brain Option + K Alt + K Bar Perintah Open AI (aplikasi desktop) Cmd + J Ctrl + J Bar Perintah Open AI (browser) Cmd + K Ctrl + K Gunakan Perintah /ai Slash /ai di bidang teks mana pun /ai di bidang teks mana pun

💡 Tips Pro: Aktifkan/nonaktifkan pintasan keyboard Anda dan jelajahi semua perintah yang tersedia langsung dari pengaturan Anda. Klik avatar pribadi Anda > Pintasan Keyboard, lalu telusuri setiap kategori di sebelah kiri untuk melihat semua pintasan yang dapat Anda gunakan.

Otomatisasi langkah-langkah berulang

ClickUp Automations menangani tindakan berulang, sehingga tim Anda tidak perlu melakukannya. Mereka merespons pembaruan, menerapkan aturan proses, dan memajukan pekerjaan secara otomatis, menjaga proyek tetap terorganisir dan berjalan sesuai rencana tanpa perlu pemantauan manual yang terus-menerus.

Setiap otomatisasi mengikuti struktur sederhana namun kuat:

Trigger: Acara yang memicu otomatisasi (misalnya, perubahan status, tanggal jatuh tempo tiba)

Syarat: Filter opsional (misalnya, prioritas adalah Urgent, tag mengandung ‘Review’)

Aksi: Apa yang harus dilakukan sistem secara otomatis (misalnya, menugaskan pengguna, memindahkan tugas, mengirim email)

Bangun otomatisasi berlapis yang memicu tindakan berurutan dengan ClickUp Automations

Setelah diaktifkan, aturan tersebut berjalan secara otomatis tanpa perlu coding.

Untuk meningkatkan produktivitas Anda ke level berikutnya, Anda dapat menggunakan AI untuk mengotomatisasi tugas dengan ClickUp Brain. Ini membuka kategori tindakan baru, termasuk:

AI Assign: Secara otomatis memilih orang terbaik untuk suatu tugas berdasarkan kriteria kustom Anda.

AI Prioritas: Tetapkan prioritas yang tepat menggunakan kriteria kustom Anda (seperti 'tandai sebagai mendesak jika mengandung 'eskalasi pelanggan')

Agen AI: Minta Agen untuk menyelesaikan pekerjaan bertahap.

AI Fields: Buat AI Fields untuk menghasilkan ringkasan, terjemahan, daftar tindakan, dan lebih banyak lagi berdasarkan konten tugas.

Gunakan ClickUp Brain untuk dengan cepat menyesuaikan kepemilikan otomatisasi

Masalah Umum dan Pemecahan Masalah

Berikut ini panduan pemecahan masalah singkat yang akan membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum dengan cepat.

Masalah login

Jika Anda tidak dapat masuk (terjebak di layar loading, kegagalan berulang, atau layar kosong), coba langkah dasar terlebih dahulu: periksa kembali kredensial Anda dan pastikan Anda memiliki koneksi jaringan yang stabil.

Terkadang masalah berasal dari data lokal yang rusak. Membersihkan cache aplikasi (atau menghapus folder ClickUp dari data sistem Anda) dan kemudian me-restart aplikasi seringkali menyelesaikan masalah login yang persisten. Pastikan juga Anda menggunakan versi terbaru dari aplikasi.

Jika tugas atau pembaruan Anda tidak muncul di semua perangkat, pastikan terlebih dahulu bahwa Anda terhubung ke internet dan server ClickUp beroperasi dengan baik (bukan gangguan global).

Selanjutnya, pastikan aplikasi telah diperbarui. Versi lama mungkin mengalami masalah sinkronisasi. Jika masalah berlanjut, coba lakukan penyegaran manual atau buka ulang aplikasi desktop. Jika Anda telah melakukan perubahan dari perangkat seluler atau browser, log out dan log in kembali di perangkat lain, yang sering memicu sinkronisasi baru.

Notifikasi tidak muncul

Seringkali, notifikasi yang terlewat hanyalah masalah pengaturan. Pertama, pastikan notifikasi desktop telah diaktifkan.

Kemudian, periksa izin notifikasi sistem operasi Anda dan pastikan ClickUp diizinkan untuk mengirim notifikasi push.

Jika masih gagal, keluar dan masuk kembali, atau restart aplikasi.

Aplikasi crash

Jika ClickUp mengalami crash, freeze, atau gagal diluncurkan, pastikan Anda menggunakan versi terbaru melalui menu ‘Tentang ClickUp’ atau menu pembaruan.

Jika pembaruan tidak membantu, instalasi ulang penuh dapat menghapus file yang rusak. Pada macOS, hapus folder data pengguna (~/Library/Application Support/ClickUp), lalu restart aplikasi. Pada Windows, uninstall, hapus folder %AppData%\Roaming\ClickUp, dan instal ulang.

Selain itu, periksa penggunaan sumber daya sistem. Jika komputer Anda kekurangan memori atau CPU, menutup aplikasi berat lainnya sebelum membuka ClickUp dapat meningkatkan stabilitas.

Maksimalkan Efisiensi dengan Aplikasi Desktop ClickUp

Bekerja jarak jauh dan hybrid membawa tantangan unik: alat yang tersebar, kehilangan konteks, dan perpindahan aplikasi yang tak berujung.

Aplikasi desktop ClickUp mengatasi hal ini dengan menggabungkan semua yang dibutuhkan tim Anda ke dalam satu ruang kerja yang terintegrasi. Dengan pembaruan real-time, otomatisasi, dan akses offline, tim Anda dapat berkolaborasi dengan lancar di mana pun mereka berada.

Daftar ke ClickUp secara gratis dan ubah alur kerja yang terfragmentasi menjadi satu sumber produktivitas.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Ya, ClickUp mendukung Mode Offline di desktop. Anda dapat melihat tugas dan catatan yang baru saja dibuka, bahkan membuat tugas baru atau pengingat saat offline. Setelah terhubung kembali, semuanya akan disinkronkan secara otomatis.

Secara umum, ya. Versi desktop cenderung lebih responsif dan menghindari lag serta beban sumber daya yang kadang-kadang terjadi saat menjalankan ClickUp di browser.

Sebagian besar fitur utama, seperti Tugas, Dokumen, Obrolan, AI, dan Pemberitahuan, berfungsi di aplikasi desktop. Namun, beberapa hal mungkin berperilaku sedikit berbeda dibandingkan dengan versi web (misalnya, integrasi atau embed berbasis browser tertentu).

BrainGPT (sebelumnya Brain MAX) adalah pengalaman AI pendamping ClickUp yang mendukung penangkapan suara pertama dan akses lebih cepat untuk membantu Anda bekerja di berbagai tugas, dokumen, dan konteks yang terhubung.

Ya, Agen dapat bertindak berdasarkan pemicu dan instruksi yang Anda konfigurasi di dalam ClickUp. Pengaturan lanjutan dapat menggunakan Super Agents untuk alur kerja yang lebih spesifik.