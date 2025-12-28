Cara Menggunakan Aplikasi Desktop ClickUp untuk Produktivitas Maksimal

Pekerjaan modern seringkali terfragmentasi. Anda berpindah-pindah antara obrolan, rapat, dokumen, email, dan alat proyek hanya untuk menyelesaikan alur kerja dasar, dan fragmentasi ini memperlambat pelaksanaan.
Ini melelahkan. Dan Anda tidak sendirian. 😮💨
Penelitian menunjukkan bahwa tim menghabiskan 61% waktu mereka untuk mencari informasi atau memperbarui alat, sementara pekerja beralih antara aplikasi 1.200 kali sehari, kehilangan hampir 4 jam setiap minggu hanya untuk kembali fokus.
Tapi bagaimana jika tidak harus seperti ini?
Aplikasi desktop ClickUp menggabungkan tugas, komunikasi, dokumen, dan dasbor Anda ke dalam satu ruang kerja AI terintegrasi, menghilangkan kebutuhan akan banyak alat.
Dalam panduan ini, Anda akan belajar cara memaksimalkan penggunaannya agar dapat bekerja lebih cepat, tetap fokus, dan akhirnya membuat pekerjaan berjalan lancar kembali.
Menginstal Aplikasi Desktop ClickUp
Ikuti langkah-langkah cepat berikut untuk mengunduh dan menginstal aplikasi desktop di komputer Anda.
Persyaratan sistem
Sebelum menginstal aplikasi desktop ClickUp, pastikan perangkat Anda memenuhi persyaratan sistem minimum:
- Windows: Windows 10 atau versi yang lebih baru diperlukan.
- macOS: macOS X 10.16 atau versi yang lebih baru diperlukan.
- Linux: Aplikasi ini juga tersedia untuk Linux (format AppImage)
❗Catatan: Aplikasi desktop ClickUp tersedia untuk semua paket ClickUp dan dapat digunakan oleh semua pengguna, termasuk tamu.
Seorang pengguna di Reddit berbagi pendapatnya tentang aplikasi desktop ClickUp:
Keuntungan menggunakan aplikasi desktop adalah lebih praktis, Anda tidak perlu mencari tab browser ClickUp dan cukup klik untuk membuka aplikasi. Aplikasi ini juga terasa lebih cepat, karena jika sudah terbuka, ClickUp tidak perlu dimuat ulang. Aplikasi desktop juga memberikan pintasan untuk membuka Pencarian (CMD J) atau membuat tugas (CMD E) terlepas dari aplikasi apa yang sedang Anda buka, yang cukup seru dan tidak bisa dilakukan di browser. Fitur pencarian ini sangat berguna bagi pengguna ClickUp yang aktif. Saya lebih sering menggunakan aplikasi desktop, tetapi kadang-kadang juga menggunakan browser.
Keuntungan menggunakan aplikasi desktop adalah lebih praktis, Anda tidak perlu mencari tab browser ClickUp dan cukup klik untuk membuka aplikasi. Aplikasi ini juga terasa lebih cepat, karena jika sudah terbuka, ClickUp tidak perlu dimuat ulang. Aplikasi desktop juga memberikan pintasan untuk membuka Pencarian (CMD J) atau membuat tugas (CMD E) terlepas dari aplikasi apa yang sedang Anda buka, yang cukup seru dan tidak bisa dilakukan di browser. Fitur pencarian ini sangat berguna bagi pengguna ClickUp yang aktif. Saya lebih sering menggunakan aplikasi desktop, tetapi kadang-kadang juga menggunakan browser.
Langkah-langkah unduh dan instalasi
Anda dapat menginstal aplikasi desktop ClickUp langsung dari situs web ClickUp atau, untuk beberapa platform, dari toko aplikasi.
📌 Untuk Windows:
1. Kunjungi halaman Unduh ClickUp
Kunjungi halaman Unduh ClickUp dan klik “Unduh untuk Windows.”
2. Unduh penginstal untuk Microsoft Windows
Anda akan diarahkan ke Microsoft Store. Klik "Unduh" untuk mendapatkan aplikasi ClickUp.
3. Jalankan Penginstal
Buka file penginstal ClickUp yang telah diunduh (.exe). Jika diminta, klik "Install" pada pop-up Microsoft Store.
4. Tunggu hingga instalasi selesai.
Aplikasi akan diunduh dan diinstal secara otomatis. Setelah selesai, Anda dapat membuka ClickUp dari menu Start.
📌 Untuk Mac:
- Unduh Penginstal macOS
Kunjungi halaman Unduh ClickUp dan pilih “Unduh untuk Mac.”
2. Buka file yang telah diunduh.
Klik ganda file .zip yang telah diunduh untuk mengekstraknya.
3. Instal ClickUp
Klik ganda aplikasi "Install ClickUp" dan ikuti petunjuk yang muncul untuk menyelesaikan proses instalasi.
Setelah memulai unduhan, Anda akan melihat bilah kemajuan yang menunjukkan bahwa ClickUp sedang diunduh ke komputer Anda. Setelah unduhan selesai, Anda dapat melanjutkan proses instalasi.
📌 Untuk Apple Mac M1 dan M2:
1. Unduh penginstal khusus untuk M1/M2 dari halaman yang sama.
2. Klik ganda file .dmg dan seret aplikasi ClickUp ke folder Applications.
3. Dari Applications, klik dua kali pada gambar disk ClickUp untuk menyelesaikan instalasi.
Pengaturan awal dan login
Setelah Anda mengunduh aplikasi, langkah selanjutnya adalah mengatur ruang kerja Anda untuk memulai.
- Buka aplikasi: Buka aplikasi desktop ClickUp dari folder Applications (Mac/Linux) atau Start Menu (Windows).
- Pilih Ruang Kerja: Jika Anda tergabung dalam beberapa Ruang Kerja, Anda akan diminta untuk memilih Ruang Kerja mana yang ingin diakses.
- Atur izin: Aplikasi ini mungkin meminta izin untuk notifikasi dan integrasi sistem. Setujui izin ini untuk pengalaman terbaik.
- Sesuaikan pengaturan: Akses pengaturan khusus desktop dengan mengklik avatar Anda di pojok kanan atas dan memilih Pengaturan Desktop. Di sini, Anda dapat:
- Aktifkan/nonaktifkan peluncuran saat startup
- Sesuaikan pemberitahuan
- Atur pintasan keyboard
Visibilitas ruang kerja dan pengaturan yang tersedia bergantung pada peran pengguna dan izin Anda:
- Tamu & anggota terbatas dapat mengakses Workspace Trash, App Center, dan Templates.
- Anggota, Admin, dan Pemilik dapat melihat bagian Kelola yang mencakup Aplikasi, Bidang Kustom, Otomatisasi, dan fitur lainnya.
Anda sekarang siap menggunakan semua fitur ClickUp dalam lingkungan desktop yang khusus!
🧠 Fakta Menarik: Aplikasi desktop pertama sebenarnya tidak berada di komputer desktop. Pada tahun 1964, IBM merilis Magnetic Tape Selectric Typewriter, sebuah mesin ketik yang dapat menyimpan teks di pita magnetik sehingga orang dapat mengedit dan mencetak ulang dokumen tanpa perlu menulis ulang seluruh halaman.
Menavigasi Antarmuka Desktop
Setelah aplikasi desktop terpasang, saatnya memahami di mana semua fitur berada agar Anda dapat bekerja lebih efisien sejak awal.
Bar Navigasi Global
Bar Navigasi Global adalah menu vertikal di bagian kiri paling atas aplikasi desktop. Menu ini berfungsi sebagai pusat kendali, memungkinkan Anda mengakses Spaces, alat, dan area kolaborasi tanpa perlu beralih tab atau jendela.
📌 Berikut ini yang dapat Anda akses di sini:
- Sidebar Beranda
- Sidebar Ruang
- Fitur lain, seperti Chat, Dokumen, Dashboard, Papan Tulis, dan lainnya.
⭐ Bonus: Setiap tim bekerja dengan cara yang berbeda, dan ClickApps membantu aplikasi Anda beradaptasi. Ini adalah pengaturan fitur yang memungkinkan pemilik ruang kerja mengaktifkan fungsi spesifik untuk menyesuaikan dengan alur kerja mereka. Beberapa fitur favorit di berbagai tim meliputi:
- Tingkat prioritas
- Komentar Berurutan
- Integrasi Zoom
- Batasan Pekerjaan yang Sedang Berlangsung (WIP)
- ID Tugas Kustom
Ringkasan sidebar Home dan Spaces
Di dalam bilah navigasi global, Anda akan menemukan dua bilah samping utama yang memandu alur kerja Anda. Berikut ini adalah ringkasan singkat tentang cara kerjanya dan kapan menggunakan masing-masing.
Sidebar Beranda
Sidebar Beranda menampilkan semua hal yang relevan secara pribadi bagi Anda dalam satu tempat. Termasuk:
- Inbox: Akses notifikasi, mention, dan komentar yang ditugaskan.
- Tugas Saya: Lihat semua tugas yang ditugaskan kepada Anda
- Balasan: Lihat balasan pada thread obrolan yang Anda ikuti
- Spaces: Jelajahi seluruh hierarki Anda
- Saluran dan Pesan Langsung: Berkomunikasi dengan tim Anda
Sidebar Ruang Kerja
Sidebar Spaces memberikan tampilan terstruktur tentang semua yang terjadi di seluruh ruang kerja Anda. Sidebar ini dirancang berdasarkan Hierarki ClickUp, kerangka kerja inti yang mengorganisir semua pekerjaan Anda.
Di sini, Anda akan menemukan:
- Semua Tugas: Tempat untuk semua yang dikerjakan oleh perusahaan Anda.
- Spaces: Grup untuk departemen dan tim
- Folder: Lapisan opsional untuk mengorganisir daftar terkait di dalam Ruang.
- Daftar: Kumpulan tugas dengan tujuan atau alur kerja yang sama.
Tampilan tugas
Panel Manajemen Tugas adalah area ruang kerja utama tempat Anda berinteraksi dengan tugas-tugas ClickUp setelah memilih Space, Folder, atau List dari Sidebar.
Tugas adalah blok bangunan pekerjaan Anda yang memungkinkan Anda mencatat tindakan, menambahkan detail, berkolaborasi, dan menyelesaikan pekerjaan.
Anda dapat menugaskan tugas kepada satu atau lebih orang, atau bahkan tim atau tamu secara keseluruhan, jika izin memungkinkan. Anda juga dapat menambahkan Pengikut yang tidak memiliki tugas tersebut tetapi perlu tetap terinformasi. Dan untuk membantu semua orang fokus pada pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat, Prioritas Tugas ClickUp mencakup empat tingkat (Urgent, High, Normal, dan Low), memudahkan untuk menyampaikan tingkat pentingnya dengan sekilas.
Selain prioritas, setiap Tugas dilengkapi dengan atribut yang kaya dan dapat dikonfigurasi, yang juga sepenuhnya dapat disesuaikan untuk menyesuaikan cara tim Anda bekerja.
Misalnya, Anda dapat membuat Status Kustom ClickUp seperti Penulisan Skrip, Pengambilan Gambar, Penyuntingan, Peninjauan, dan Diterbitkan untuk alur kerja produksi video, daripada memaksakan pendekatan standar ‘to-do, doing, done’.
Dalam tugas yang sama, Bidang Kustom ClickUp memungkinkan Anda melacak detail seperti Talent yang Dipesan, Platform (YouTube, Instagram, TikTok), Estimasi Waktu Lari, dan Status Persetujuan Anggaran.
🚀 Keunggulan ClickUp: Beralih antar tampilan tanpa perlu mengubah atau kehilangan data apa pun dengan ClickUp Views.
Misalnya, Anda dapat mengorganisir pekerjaan di tampilan daftar ClickUp, mengelola alur kerja di papan Kanban, merencanakan jadwal menggunakan Gantt atau Timeline, menjadwalkan tenggat waktu dari kalender, meninjau data dalam tata letak tabel, atau memetakan ide melalui peta pikiran.
Dokumen dan Catatan
Perangkat lunak manajemen proyek ini menyediakan dua alat pencatat catatan bawaan, masing-masing dirancang untuk jenis konten yang berbeda.
ClickUp Docs
Dokumen di ClickUp membantu Anda membuat basis pengetahuan terpadu di mana dokumentasi secara langsung mendukung alur kerja dan pelaksanaan proyek.
Aplikasi ini memungkinkan kolaborasi real-time dengan rekan tim menggunakan format kaya seperti header, daftar periksa, tabel, embed, banner, dan fitur lainnya.
📌 Berikut cara mengakses Dokumen:
- Dari Bar Navigasi Global > Dokumen
- Dari ruang kerja (Space), folder, atau daftar (List) mana pun yang memiliki tampilan dokumen (Doc view)
- Buat Dokumen di dalam Tugas sebagai konten terlampir
ClickUp Notepad
Buat ruang pribadi Anda sendiri di ClickUp Notepad. Ruang ini ideal untuk mencatat ide, catatan sementara, dan perencanaan harian.
Inilah yang dapat Anda lakukan di Notepad:
- Tulis catatan singkat dengan teks kaya
- Buat daftar tugas untuk tugas pribadi Anda.
- Lampirkan file dan aset pendukung
- Ubah catatan menjadi Tugas atau Dokumen saat Anda siap untuk membagikannya.
❗️ Catatan: Notepad tetap pribadi kecuali Anda secara eksplisit membagikan konten dengan mengonversinya.
Obrolan dan kolaborasi
ClickUp Chat mengintegrasikan pesan, umpan balik, dan kolaborasi berbasis dokumen sehingga tim Anda dapat bekerja sama tanpa bergantung pada alat komunikasi eksternal.
Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk:
- Organisir percakapan berdasarkan proyek, topik, atau tim menggunakan Channels
- Berkomunikasi secara pribadi atau dalam grup kecil dengan Pesan Langsung
- Jaga diskusi tetap terfokus dengan Threads dan balasan bertingkat Replies
- Beritahu orang atau seluruh Tim menggunakan @mentions
- Buat Tugas secara instan dari pesan obrolan apa pun
- Tuan rumah pertemuan audio/video asinkron langsung dari Chat dengan ClickUp SyncUps
💡 Tips Pro: Kolaborasi yang baik tidak boleh berhenti pada catatan tempel. Dengan ClickUp Whiteboards, tim Anda dapat menggambar, berkolaborasi, atau mengembangkan ide bersama. Untuk membuat Whiteboard di aplikasi desktop Anda:
- Ketik /Whiteboard di dalam Tugas atau Dokumen untuk menyematkan whiteboard.
- Gunakan Whiteboards Hub untuk mengorganisir, mencari, dan membuat papan tulis baru.
- Buat dari Space, Folder, atau List menggunakan ikon +
- Tambahkan sebagai Tampilan ke lokasi mana pun menggunakan + Tambah di bilah Tampilan.
Pemberitahuan dan Pengingat
Tetap terinformasi tidak boleh mengorbankan konsentrasi Anda. Notifikasi ClickUp memastikan Anda selalu update tentang perubahan tugas, komentar, penugasan, mention, aktivitas Chat, pergeseran tanggal jatuh tempo, dan lainnya.
📌 Anda akan menemukannya di:
- Inbox (pusat notifikasi Anda)
- Pop-up desktop/browser
- Pemberitahuan push seluler
🔔 Sesuaikan pemberitahuan sesuai gaya kerja Anda dengan:
- Pengaturan pemberitahuan: Default, Fokus, Hanya Sebutan, atau sepenuhnya Kustom.
- Aturan per ruang kerja: Gaya fokus yang berbeda untuk tim yang berbeda
- Kontrol Obrolan Per-Kanal: Mematikan obrolan grup, tetap waspada terhadap permintaan langsung.
- Pemberitahuan Cerdas: Tunda pemberitahuan saat Anda sedang aktif di ClickUp
- Tunda, hapus, hentikan mengikuti thread: Jaga kotak masuk tetap rapi dan terorganisir.
Pengingat ClickUp sangat cocok untuk pengingat cepat seperti mengirim tindak lanjut, mengambil file, atau mengecek dengan rekan tim, tanpa perlu membuat tugas penuh.
📌 Berikut ini yang dapat Anda lakukan:
- Buat Pengingat dari mana saja (Pintas: R)
- Tambahkan penanggung jawab, tanggal jatuh tempo, catatan, dan lampiran.
- Ubah pengingat menjadi Tugas saat cakupan proyek berkembang.
Ketika pengingat jatuh tempo, mereka akan muncul secara otomatis di tab Inbox Utama Anda.
🧠 Fakta Menarik: Penyebaran AI terlihat jelas dari fakta bahwa hanya 7,2% tim yang mengatakan bahwa pengaturan AI mereka efektif, dan itulah tepatnya di mana ClickUp menjadi relevan.
Alih-alih mengelola tumpukan yang berantakan, tim menginginkan satu tempat di mana pekerjaan mereka dan AI mereka benar-benar terintegrasi. Pendekatan terpadu ClickUp mengurangi perpindahan konteks yang konstan yang menyebabkan sebagian besar upaya yang terbuang sia-sia.
Menggunakan Fitur ClickUp di Desktop
Sekarang setelah Anda familiar dengan antarmuka, saatnya untuk benar-benar memanfaatkan ClickUp.
Bagian ini akan memandu Anda melalui fitur-fitur utama untuk membantu Anda menggunakan ClickUp untuk tugas pribadi tanpa perlu beralih tab. 📝
ClickUp Brain dan BrainGPT
ClickUp Brain adalah kecerdasan buatan (AI) yang terintegrasi dalam ClickUp. Ia dapat merangkum tugas dan percakapan, membantu Anda menyusun dan merevisi konten, serta menjawab pertanyaan menggunakan konteks yang sudah ada di ruang kerja Anda.
📌 Berikut cara menggunakan ClickUp AI:
- Ringkas tugas, Dokumen, Obrolan, dan notifikasi panjang.
- Buat konten baru, pembaruan proyek, rapat harian, dan ringkasan aktivitas tim.
- Terjemahkan konten secara instan, di mana saja di ClickUp
- Cari di web dan aplikasi terhubung seperti Google Drive atau GitHub
- Sebutkan Tugas, Dokumen, dan orang secara langsung dalam prompt untuk jawaban yang tepat.
- Aktifkan AI di mana saja dengan mengetik @brain untuk mendapatkan tindakan cepat atau ringkasan cerdas.
- Gunakan perintah /AI Slash untuk memperbaiki teks, menulis ulang konten, atau memicu ide baru berdasarkan posisi kursor Anda.
ClickUp BrainGPT
Sekarang, inilah bagian yang menarik. Jika ClickUp Brain adalah kecerdasan dalam aplikasi, ClickUp BrainGPT adalah asisten desktop AI berbasis suara Anda, yang berfungsi di seluruh komputer Anda.
Karena mendukung beberapa model AI, Anda dapat memilih model yang tepat untuk tugas tertentu, seperti ClickUp Brain untuk jawaban yang relevan dengan konteks kerja, atau beralih ke ChatGPT, Claude, atau Gemini saat Anda membutuhkan gaya pemikiran atau kreativitas yang berbeda.
Produktivitas berbasis suara
Salah satu fitur paling berguna untuk sehari-hari? ClickUp Talk-to-Text, yang membantu Anda bekerja hingga 4 kali lebih cepat.
Statistik kelelahan mengetik menunjukkan bahwa 72% pekerja mengalami ketidaknyamanan terkait mengetik. Namun, dengan fitur ini, Anda dapat menyelesaikan laporan, rapat harian, skrip, atau pembaruan untuk pemangku kepentingan tanpa perlu menyentuh keyboard. Cukup tekan fn dan mulailah berbicara.
Karena aplikasi AI Kontekstual Super ini terhubung dengan pekerjaan Anda, Anda dapat mengatakan ‘@Jamie’ atau merujuk pada Tugas atau Dokumen, dan semuanya akan terhubung secara otomatis dengan benar. Selain itu, BrainGPT dapat menulis dengan lancar dalam lebih dari 50 bahasa.
Fitur pencarian juga mendapat pembaruan besar. Alih-alih mencari melalui aplikasi satu per satu, BrainGPT memberikan pencarian universal di seluruh ClickUp, web, dan aplikasi terhubung seperti Google Drive atau GitHub.
📌 Berikut cara menginstal ClickUp BrainGPT
- Kunjungi halaman resmi ClickUp BrainGPT dan unduh BrainGPT untuk macOS atau Windows.
- Instal di komputer Anda
Untuk macOS:
- Unduh installer .dmg
- Buka file yang telah diunduh
- Seret aplikasi BrainGPT ke folder Aplikasi Anda.
- Buka BrainGPT dari Aplikasi
Untuk Windows:
- Unduh installer .exe
- Klik ganda installer dan ikuti petunjuk di layar.
- Gunakan kredensial akun ClickUp Anda untuk masuk.
📮 ClickUp Insight: 24% orang membayangkan adanya "tab utama" yang dapat menangani semua hal sekaligus.
Logikanya sederhana: otak kita tidak dirancang untuk menangani puluhan tab yang terbuka, dan setiap jendela baru menambah stres dan beban kognitif yang halus, bahkan jika Anda tidak menyadarinya. 🧠
Dengan ClickUp BrainGPT, Anda dapat mengonsolidasikan informasi, mencari di berbagai model AI, dan mendapatkan apa yang Anda butuhkan secara instan. Asisten desktop AI ini memberikan akses tunggal tanpa kekhawatiran harus membuka semua jendela. Lebih sedikit kekacauan, lebih sedikit stres, lebih banyak kontrol. ✨
Agen AI
Autopilot Agents dan Super Agents membantu ruang kerja Anda berjalan secara otomatis, sehingga pembaruan tidak hilang di obrolan dan tugas-tugas tidak tersesat di catatan rapat.
Autopilot Agents (asisten berbasis aturan, selalu aktif)
Autopilot Agents dapat mengambil tindakan di lokasi tertentu, seperti Space, Folder, List, atau Chat Channel, berdasarkan aturan yang Anda tentukan. Misalnya, mereka dapat memposting pembaruan berulang, merangkum aktivitas, menjawab pertanyaan berulang, atau mengubah pesan menjadi pekerjaan terstruktur saat pemicu terjadi.
Saat Anda mengaturnya, Anda biasanya mendefinisikan:
- Pemicu: Waktu yang dijadwalkan, pesan baru, tugas yang dibuat/diperbarui, dll.
- Syarat: Aturan opsional untuk menentukan kapan agen harus bertindak (kata kunci, prioritas, status, penugas, dan lainnya)
- Tindakan: Apa yang harus dilakukan (posting ringkasan, membuat atau memperbarui tugas, menugaskan pemilik, menambahkan komentar, dan lainnya)
- Pengetahuan: Apa yang dapat dirujuk (tugas, dokumen, dan saluran yang Anda izinkan)
Jika Anda ingin memulai dengan cepat, Anda dapat mengaktifkan opsi agen yang sudah disiapkan (ketersediaan bervariasi tergantung pada ruang kerja dan paket), seperti:
- Laporan Mingguan Agen
- Agen Laporan Harian
- Team StandUp Agent
- Auto-Answers Agent
Super Agents (agen khusus yang mirip peran untuk eksekusi yang lebih mendalam)
Super Agents adalah lapisan lanjutan untuk membangun agen khusus yang mirip peran, seperti triase penerimaan, koordinasi proyek, atau penanganan eskalasi.
Yang membedakan Super Agents adalah Anda dapat memberikan instruksi yang lebih jelas dan lingkup pengetahuan yang terdefinisi, sehingga mereka berperilaku konsisten dan dapat menangani alur kerja yang lebih kompleks dan bertahap. Alih-alih "AI yang merangkum," Super Agents dirancang untuk "AI yang membantu menjalankan proses."
Contoh: Di saluran peluncuran, orang-orang membagikan pembaruan seperti “desain terkendala” atau “kami membutuhkan persetujuan hingga Jumat.” Seorang Super Agent dapat mendeteksi permintaan tersebut, membuat atau memperbarui tugas yang tepat, menugaskan pemiliknya, menetapkan tanggal jatuh tempo atau aturan eskalasi, dan memastikan rencana tetap berjalan.
Cara mengaktifkan atau mengelola Agen
- Navigasi ke Space, Folder, List, atau Chat Channel tempat agen harus bekerja.
- Klik ikon Agents (simbol robot/AI)
- Pilih opsi yang sudah jadi atau pilih Buat Agen Kustom
- Konfigurasikan Trigger → Conditions → Actions → Knowledge, lalu aktifkan.
Temukan agen AI terbaik untuk produktivitas penjualan dan otomatisasi CRM. 👇🏼
Dashboard dan pelaporan
Dashboard ClickUp menggabungkan metrik, pembaruan, dan wawasan menggunakan Kartu (blok bangunan setiap Dashboard). Setiap kartu mengambil data nyata dan real-time dari ruang kerja Anda dan mengubahnya menjadi sesuatu yang visual, dapat dilacak, dan dapat ditindaklanjuti.
Kartu-kartu diorganisir ke dalam kategori sehingga Anda dapat dengan cepat menemukan data yang ingin Anda visualisasikan:
- Fitur Terbaru: Kartu populer dan baru yang dapat Anda tambahkan tanpa perlu berpikir panjang.
- Kartu AI : Bawa ClickUp Brain ke dalam pelaporan Anda dengan kartu seperti: AI Brain: Jalankan perintah kustom untuk mendapatkan wawasan atau ringkasan AI StandUp: Tampilkan apa yang telah Anda kerjakan selama periode waktu yang dipilih AI Team StandUp: Ringkasan yang dikelompokkan berdasarkan anggota tim yang dipilih
- AI Brain: Jalankan perintah kustom untuk mendapatkan wawasan atau ringkasan.
- AI StandUp: Tunjukkan apa yang telah Anda kerjakan selama periode waktu yang dipilih.
- AI Team StandUp: Ringkasan yang dikelompokkan berdasarkan anggota tim yang dipilih
- AI Brain: Jalankan perintah kustom untuk mendapatkan wawasan atau ringkasan.
- AI StandUp: Tunjukkan apa yang telah Anda kerjakan selama periode waktu yang dipilih.
- AI Team StandUp: Ringkasan yang dikelompokkan berdasarkan anggota tim yang dipilih
- Kustom (Grafik): Buat laporan visual Anda sendiri. Beberapa opsi termasuk grafik batang, pie, dan garis.
- Kartu Sprint: Pelacakan kemajuan yang ramah Agile, seperti grafik Burndown, grafik Velocity, dan beban kerja Sprint.
- Pelacakan Waktu: Sangat berguna untuk penagihan dan pengelolaan sumber daya. Lihat jam kerja yang dikelompokkan berdasarkan Penugas, Tugas, atau Proyek.
Tergantung pada paket langganan Anda, Anda dapat mengekspor kartu individu sebagai PDF, PNG, JPEG, SVG, atau bahkan CSV. Ingin berbagi tampilan keseluruhan? Ekspor seluruh Dashboard Anda sebagai PDF untuk akses offline yang cepat.
🔍 Tahukah Anda? Studi Total Economic Impact™ (TEI) Forrester menemukan bahwa organisasi yang menggunakan ClickUp mencapai ROI sebesar 384% dan menghemat 92.400 jam produktif pada tahun ketiga melalui otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI).
Itu setara dengan sekitar ~44 tahun kerja penuh waktu (dengan asumsi 2.080 jam kerja per tahun kerja penuh waktu), yang dicapai pada tahun ke-3.
Integrasi
Jika pekerjaan tim Anda tersebar di belasan aplikasi berbeda, integrasi ClickUp membantu Anda mengumpulkan semuanya tanpa repot dengan penyebaran SaaS yang berlebihan.
ClickUp menyediakan puluhan integrasi siap pakai dengan alat seperti Slack, Google Calendar, GitHub, Email, HubSpot, Calendly, Office 365, dan bahkan Notion, mengatasi penyebaran pekerjaan di dalam ClickUp.
Menggunakan Integrasi ClickUp dengan Slack:
- Ubah pesan Slack menjadi tugas ClickUp tanpa perlu meninggalkan obrolan.
- Terima pembaruan tugas secara real-time di saluran yang Anda pilih.
- Aktifkan pemberitahuan Slack menggunakan Automations (seperti perubahan tanggal jatuh tempo)
Apa yang dapat Anda lakukan dengan integrasi ClickUp Google Workspace yang beragam:
- Lampirkan, buat, dan cari file Google Drive di dalam ClickUp
- Sinkronkan acara dan tugas Google Calendar secara dua arah.
- Cari kotak masuk Gmail Anda tanpa meninggalkan ClickUp
Bekerja dengan Integrasi ClickUp GitHub:
- Hubungkan repositori ke Spaces untuk visibilitas otomatis terhadap masalah dan permintaan pull.
- Hubungkan commit, cabang, dan permintaan pull ke tugas ClickUp.
- Cari berkas GitHub menggunakan Connected Search
Tips untuk Memaksimalkan Produktivitas
Aplikasi desktop ClickUp memberikan cara yang lebih cepat untuk menyelesaikan tugas. Gunakan tips cepat ini untuk tetap fokus, berpindah antar tugas dengan lancar, dan menjaga pekerjaan tetap pada jalurnya.
Bekerja di berbagai jendela kerja
Saat Anda harus menangani banyak prioritas sekaligus, berpindah-pindah antar tab dapat memperlambat pekerjaan Anda. Aplikasi desktop ClickUp mengatasi hal itu dengan memungkinkan Anda membuka Docs, Tasks, dan Dashboards secara bersamaan.
Berikut cara memaksimalkan produktivitas multi-jendela di ClickUp:
- Referensi dan pembaruan secara bersamaan: Buka dokumen proyek sambil memperbarui tugas terkait di jendela lain.
- Pantau dan eksekusi secara bersamaan: Pantau Dashboard yang diperbarui setiap 30 menit dan lacak waktu di seluruh ruang kerja Anda.
- Referensi silang dengan mudah: Bandingkan dokumen, tinjau beberapa tugas, atau verifikasi detail di berbagai sumber.
- Tetap terorganisir sesuai cara Anda: Jaga agar pekerjaan prioritas tetap terlihat agar tidak ada yang terlewat.
Tetap produktif dalam mode offline
Tidak ada Wi-Fi? Tidak masalah.
Mode Offline ClickUp memastikan pekerjaan Anda tetap berjalan bahkan saat koneksi internet terputus, menjadikannya salah satu kebutuhan esensial untuk bekerja dari rumah yang Anda tidak sadari hingga Anda membutuhkannya. Fitur ini tersedia di semua paket dan berfungsi di web, aplikasi desktop, dan aplikasi seluler.
Ketika ClickUp mendeteksi Anda sedang offline, aplikasi akan memberi tahu Anda, sehingga Anda dapat terus bekerja tanpa terganggu.
📌 Berikut ini yang dapat Anda lakukan secara offline:
1️⃣ Buat Tugas dan Pengingat
- Lanjutkan menangkap ide dan bekerja seolah-olah Anda sedang online.
- Tugas dan pengingat baru akan disinkronkan secara otomatis begitu koneksi Anda kembali.
- Perhatian: Anda tidak dapat membuat subtugas saat offline, tetapi Anda dapat mengubah tugas menjadi subtugas nanti.
2️⃣ Lihat tugas dan catatan yang baru saja Anda buka
- Semua data yang disimpan secara lokal tetap dapat diakses.
- Periksa detail, catatan referensi, dan tetap terorganisir dari mana saja.
Gunakan pintasan untuk bekerja lebih cepat
Berikut adalah daftar lengkap tombol pintasan ClickUp yang penting untuk menavigasi dan menjalankan tindakan dengan efisien di aplikasi desktop ClickUp:
Catatan: Sebagian besar pintasan keyboard di ClickUp menggunakan pengaturan default umum dan tidak dapat disesuaikan. Namun, beberapa pintasan aplikasi desktop (seperti “Buat Tugas Baru” dan “Buka Pusat Perintah”) dapat diubah di pengaturan aplikasi desktop Anda. Untuk melihat atau menyesuaikan pintasan yang tersedia, periksa pengaturan pribadi atau pengaturan Ruang Kerja Anda.
Pintas global
|Tindakan
|Pintas keyboard Mac
|Pintas Windows
|Buat tugas baru
|Cmd + E
|Ctrl + E
|Buat Pengingat
|R
|R
|Bar Perintah Open AI (seluruh desktop)
|Cmd + J
|Ctrl + J
|Bar Perintah Open AI (dalam aplikasi)
|Cmd + K
|Ctrl + K
|Buka Notepad
|N atau P
|N atau P
|Tampilkan/sembunyikan sidebar
|Cmd + \
|Ctrl + \
|Geser ke posisi saat ini di Sidebar
|Cmd + I
|Ctrl + I
Catatan: Cmd/Ctrl + J membuka AI Command Bar dari mana saja di komputer Anda jika aplikasi desktop sedang berjalan. Cmd/Ctrl + K membukanya di dalam jendela aplikasi.
Catatan: Cmd/Ctrl + J membuka AI Command Bar dari mana saja di komputer Anda jika aplikasi desktop sedang berjalan. Cmd/Ctrl + K membukanya di dalam jendela aplikasi.
Pintas tugas
|Tindakan
|Pintas
|Ubah Status
|Shift + S
|Tambahkan Komentar
|Shift + M
|Tentukan Tanggal
|Shift + D
|Tugaskan Penanggung Jawab
|Shift + A
|Tugaskan tugas kepada diri sendiri
|M
|Tambahkan ke Prioritas
|Option + A (Mac) / Alt + A (Win)
|Timer
|Shift +.
|Tag
|Shift + L
|Subtugas
|Shift + T
|Prioritas
|Shift + P
|Beralih antara tugas dalam Daftar
|Ctrl + Shift + Panah Kiri/Kanan
Pintas keyboard editor teks
|Tindakan
|Pintas Mac
|Pintas Windows
|Perintah Slash
|/
|/
|Sebutkan pengguna
|@
|@
|Sebutkan tugas
|@@
|@@
|Mention Doc
|@@@
|@@@
|Edit komentar terbaru
|Panah atas
|Panah atas
|Tambahkan emoji
|:
|:
|Tempel teks/gambar
|Cmd + V
|Ctrl + V
|Hyperlink (teks yang diarsir)
|Cmd + K
|Ctrl + K
|Salin teks yang dipilih
|Cmd + D
|Ctrl + D
|Selaraskan teks ke kiri
|Cmd + Shift + L
|Ctrl + Shift + L
|Selaraskan teks ke kanan
|Cmd + Shift + R
|Ctrl + Shift + R
|Sentralkan teks
|Cmd + Shift + E
|Ctrl + Shift + E
|Format kode inline
|Cmd + Shift + C
|Ctrl + Shift + C
|Buat daftar berpoin
|Cmd + Shift + 9
|Ctrl + Shift + 9
|Buat daftar periksa
|Cmd + Shift + 8
|Ctrl + Shift + 8
|Buat daftar bernomor
|Cmd + Shift + 7
|Ctrl + Shift + 7
|Buat judul
|Option + Cmd + 1-4
|Alt + Ctrl + 1-4
Pintas obrolan
|Tindakan
|Pintas Mac
|Pintas Windows
|Tulis pesan
|Cmd + G
|Ctrl + G
|Cari pesan
|Cmd + F
|Ctrl + F
|Lompat ke pesan pertama yang belum dibaca
|Cmd + Shift + J
|Ctrl + Shift + J
Pintas ClickUp Brain
|Tindakan
|Pintas Mac
|Pintas Windows
|Buka ClickUp Brain
|Option + K
|Alt + K
|Bar Perintah Open AI (aplikasi desktop)
|Cmd + J
|Ctrl + J
|Bar Perintah Open AI (browser)
|Cmd + K
|Ctrl + K
|Gunakan Perintah /ai Slash
|/ai di bidang teks mana pun
|/ai di bidang teks mana pun
💡 Tips Pro: Aktifkan/nonaktifkan pintasan keyboard Anda dan jelajahi semua perintah yang tersedia langsung dari pengaturan Anda. Klik avatar pribadi Anda > Pintasan Keyboard, lalu telusuri setiap kategori di sebelah kiri untuk melihat semua pintasan yang dapat Anda gunakan.
Otomatisasi langkah-langkah berulang
ClickUp Automations menangani tindakan berulang, sehingga tim Anda tidak perlu melakukannya. Mereka merespons pembaruan, menerapkan aturan proses, dan memajukan pekerjaan secara otomatis, menjaga proyek tetap terorganisir dan berjalan sesuai rencana tanpa perlu pemantauan manual yang terus-menerus.
Setiap otomatisasi mengikuti struktur sederhana namun kuat:
- Trigger: Acara yang memicu otomatisasi (misalnya, perubahan status, tanggal jatuh tempo tiba)
- Syarat: Filter opsional (misalnya, prioritas adalah Urgent, tag mengandung ‘Review’)
- Aksi: Apa yang harus dilakukan sistem secara otomatis (misalnya, menugaskan pengguna, memindahkan tugas, mengirim email)
Setelah diaktifkan, aturan tersebut berjalan secara otomatis tanpa perlu coding.
Untuk meningkatkan produktivitas Anda ke level berikutnya, Anda dapat menggunakan AI untuk mengotomatisasi tugas dengan ClickUp Brain. Ini membuka kategori tindakan baru, termasuk:
- AI Assign: Secara otomatis memilih orang terbaik untuk suatu tugas berdasarkan kriteria kustom Anda.
- AI Prioritas: Tetapkan prioritas yang tepat menggunakan kriteria kustom Anda (seperti 'tandai sebagai mendesak jika mengandung 'eskalasi pelanggan')
- Agen AI: Minta Agen untuk menyelesaikan pekerjaan bertahap.
- AI Fields: Buat AI Fields untuk menghasilkan ringkasan, terjemahan, daftar tindakan, dan lebih banyak lagi berdasarkan konten tugas.
Masalah Umum dan Pemecahan Masalah
Berikut ini panduan pemecahan masalah singkat yang akan membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum dengan cepat.
Masalah login
Jika Anda tidak dapat masuk (terjebak di layar loading, kegagalan berulang, atau layar kosong), coba langkah dasar terlebih dahulu: periksa kembali kredensial Anda dan pastikan Anda memiliki koneksi jaringan yang stabil.
Terkadang masalah berasal dari data lokal yang rusak. Membersihkan cache aplikasi (atau menghapus folder ClickUp dari data sistem Anda) dan kemudian me-restart aplikasi seringkali menyelesaikan masalah login yang persisten. Pastikan juga Anda menggunakan versi terbaru dari aplikasi.
Sinkronisasi tugas dan pembaruan
Jika tugas atau pembaruan Anda tidak muncul di semua perangkat, pastikan terlebih dahulu bahwa Anda terhubung ke internet dan server ClickUp beroperasi dengan baik (bukan gangguan global).
Selanjutnya, pastikan aplikasi telah diperbarui. Versi lama mungkin mengalami masalah sinkronisasi. Jika masalah berlanjut, coba lakukan penyegaran manual atau buka ulang aplikasi desktop. Jika Anda telah melakukan perubahan dari perangkat seluler atau browser, log out dan log in kembali di perangkat lain, yang sering memicu sinkronisasi baru.
Notifikasi tidak muncul
Seringkali, notifikasi yang terlewat hanyalah masalah pengaturan. Pertama, pastikan notifikasi desktop telah diaktifkan.
Kemudian, periksa izin notifikasi sistem operasi Anda dan pastikan ClickUp diizinkan untuk mengirim notifikasi push.
Jika masih gagal, keluar dan masuk kembali, atau restart aplikasi.
Aplikasi crash
Jika ClickUp mengalami crash, freeze, atau gagal diluncurkan, pastikan Anda menggunakan versi terbaru melalui menu ‘Tentang ClickUp’ atau menu pembaruan.
Jika pembaruan tidak membantu, instalasi ulang penuh dapat menghapus file yang rusak. Pada macOS, hapus folder data pengguna (~/Library/Application Support/ClickUp), lalu restart aplikasi. Pada Windows, uninstall, hapus folder %AppData%\Roaming\ClickUp, dan instal ulang.
Selain itu, periksa penggunaan sumber daya sistem. Jika komputer Anda kekurangan memori atau CPU, menutup aplikasi berat lainnya sebelum membuka ClickUp dapat meningkatkan stabilitas.
Maksimalkan Efisiensi dengan Aplikasi Desktop ClickUp
Bekerja jarak jauh dan hybrid membawa tantangan unik: alat yang tersebar, kehilangan konteks, dan perpindahan aplikasi yang tak berujung.
Aplikasi desktop ClickUp mengatasi hal ini dengan menggabungkan semua yang dibutuhkan tim Anda ke dalam satu ruang kerja yang terintegrasi. Dengan pembaruan real-time, otomatisasi, dan akses offline, tim Anda dapat berkolaborasi dengan lancar di mana pun mereka berada.
Daftar ke ClickUp secara gratis dan ubah alur kerja yang terfragmentasi menjadi satu sumber produktivitas.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Ya, ClickUp mendukung Mode Offline di desktop. Anda dapat melihat tugas dan catatan yang baru saja dibuka, bahkan membuat tugas baru atau pengingat saat offline. Setelah terhubung kembali, semuanya akan disinkronkan secara otomatis.
Secara umum, ya. Versi desktop cenderung lebih responsif dan menghindari lag serta beban sumber daya yang kadang-kadang terjadi saat menjalankan ClickUp di browser.
Sebagian besar fitur utama, seperti Tugas, Dokumen, Obrolan, AI, dan Pemberitahuan, berfungsi di aplikasi desktop. Namun, beberapa hal mungkin berperilaku sedikit berbeda dibandingkan dengan versi web (misalnya, integrasi atau embed berbasis browser tertentu).
BrainGPT (sebelumnya Brain MAX) adalah pengalaman AI pendamping ClickUp yang mendukung penangkapan suara pertama dan akses lebih cepat untuk membantu Anda bekerja di berbagai tugas, dokumen, dan konteks yang terhubung.
Ya, Agen dapat bertindak berdasarkan pemicu dan instruksi yang Anda konfigurasi di dalam ClickUp. Pengaturan lanjutan dapat menggunakan Super Agents untuk alur kerja yang lebih spesifik.