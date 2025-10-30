13 Alat Manajemen Proyek Terbaik yang Terintegrasi dengan Slack

Slack telah menjadi pusat komunikasi utama bagi tim modern, terutama di startup yang bergerak cepat, agensi pemasaran, perusahaan teknologi, dan lingkungan kerja jarak jauh atau hybrid.

Dari pesan real-time dan berbagi file hingga saluran dan sinkronisasi kalender, Slack memastikan kolaborasi berjalan lancar. Namun, saat mengelola jadwal dan pelaksanaan proyek, terkadang Slack saja tidak cukup.

Percakapan sering kali menyembunyikan tugas-tugas penting, yang dapat menyebabkan kelalaian dalam mengikuti perkembangan. Dengan integrasi Slack yang tepat, Anda dapat mengubah pesan Slack menjadi tugas, menghubungkan percakapan dengan hasil kerja, dan mengurangi kesenjangan antara obrolan tim dan pelaksanaan sebenarnya.

Dalam artikel ini, kami akan membahas alat manajemen proyek dan opsi perangkat lunak solusi terbaik yang terintegrasi dengan mulus dengan Slack.

Berikut ini perbandingan singkat antara alat manajemen proyek teratas untuk layanan klien yang mendukung kolaborasi real-time dan terintegrasi dengan Slack:

Alat Terbaik untuk Fitur Utama Harga* ClickUp Manajemen proyek all-in-one yang didukung AI, komunikasi tim, dan kolaborasi. Diagram Gantt, Kanban, alur kerja kustom, ClickUp Brain, dan sinkronisasi tugas Slack secara real-time. Rencana gratis; penyesuaian untuk perusahaan Wrike Mempermudah proses penerimaan proyek dan kolaborasi antar tim. Formulir dinamis, papan Kanban, alur kerja kustom, penangkapan permintaan Slack Rencana gratis, rencana berbayar mulai dari $10/bulan per pengguna Notion Mengorganisir ide-ide ke dalam sistem bersama Wikis, dokumen, ringkasan AI, pratinjau halaman Slack Rencana gratis, rencana berbayar mulai dari $12/bulan per pengguna Trello Pelacakan tugas visual dan alur kerja yang sederhana Papan Kanban, Otomatisasi Butler, Pembuatan Kartu Slack Rencana gratis, rencana berbayar mulai dari $5 per bulan per pengguna. Jira Pelacakan tugas Agile dan perencanaan sprint Papan Scrum, pemeliharaan backlog, tiket bug Slack Rencana gratis, rencana berbayar mulai dari $8,60 per bulan per pengguna. Basecamp Komunikasi tim asinkron tanpa kerumitan Daftar tugas, obrolan Campfire, pengganti thread Slack Rencana gratis, rencana berbayar mulai dari $15/bulan per pengguna Miro Kolaborasi visual dan brainstorming Papan tulis, catatan tempel dari Slack, sinkronisasi Jira Rencana gratis, rencana berbayar mulai dari $8 per bulan per pengguna. MeisterTask Pelacakan tugas visual + otomatisasi untuk tim berukuran menengah Kanban, notifikasi Slack, bantuan AI, sinkronisasi tugas harian Rencana gratis, rencana berbayar mulai dari $9/bulan per pengguna Kerja Sama Tim Mengelola proyek klien dengan presisi Perintah Slack, pelacakan retainer, perpustakaan sumber daya Rencana gratis, rencana berbayar mulai dari $13,99 per bulan per pengguna. Todoist Penangkapan tugas yang ringan di Slack Perintah Slack, daftar periksa, dan label prioritas Rencana gratis, rencana berbayar mulai dari $2,50/bulan per pengguna. Zoho Projects Penetapan dasar proyek yang rinci dan pelacakan. Diagram Gantt, catatan waktu, pembaruan Slack Uji coba gratis selama 15 hari, harga kustom. Linear Tim produk dan teknik Peta jalan visual, penyaringan masalah, sinkronisasi thread Slack Rencana gratis, rencana berbayar mulai dari $10 per bulan per pengguna. Hive Tampilan proyek yang fleksibel dan kolaborasi tim Template, Kanban, HiveMind AI, obrolan Slack ke tugas Rencana gratis, rencana berbayar mulai dari $1,50 per bulan per pengguna.

Mengapa Menggunakan Alat Manajemen Proyek yang Terintegrasi dengan Slack?

Alih-alih berpindah-pindah antar alat, tim Anda dapat mengelola tugas dan berkomunikasi semuanya dalam satu ruang kerja Slack dengan integrasi yang sederhana.

Inilah alasan mengapa integrasi Slack terbaik layak untuk diinvestasikan:

Sentralisasikan komunikasi proyek dengan menghubungkan pesan Slack dengan tugas, jadwal, dan hasil kerja di saluran Slack yang dibagikan.

Terima pembaruan proyek dan tenggat waktu secara real-time sebagai notifikasi Slack untuk menjaga tim tetap selaras tanpa perlu meninggalkan Slack.

Perbaiki manajemen tugas dengan memungkinkan pengguna untuk menugaskan tugas, memperbarui status, dan melacak kemajuan langsung dari Slack.

Dukung kolaborasi real-time melalui berbagi file, diskusi, dan tindakan terintegrasi di dalam aplikasi Slack.

Fitur Utama yang Perlu Diperhatikan dalam Alat Manajemen Proyek yang Terintegrasi dengan Slack

50% tim yang menggunakan metodologi agile dan cara tim mengelola proyek juga menggabungkannya dengan alat lain untuk menyesuaikan dengan proyek yang sedang dikerjakan.

Itulah mengapa mengintegrasikan perangkat lunak manajemen proyek langsung ke ruang kerja Slack Anda merupakan pilihan strategis.

Namun, tidak semua integrasi diciptakan sama. Jadi, fitur apa saja yang sebenarnya penting saat memilih alat manajemen proyek Slack terbaik?

1. Manajemen tugas: Buat, tugaskan, dan perbarui tugas tanpa perlu meninggalkan Slack

✅ Solusi: Seorang desainer mengunggah mockup dalam pesan Slack, dan rekan tim secara instan mengubahnya menjadi tugas dengan batas waktu.

2. Pemberitahuan real-time: Dapatkan pembaruan proyek, perubahan tenggat waktu, dan komentar langsung di Slack

✅ Solusi: Tim Anda dapat melihat pembaruan progres tugas secara real-time di saluran Slack, menghindari tenggat waktu yang terlewat dan pengecekan berkali-kali.

3. Berbagi file dan dokumen terpusat: Bagikan dan pin file yang terkait dengan tugas atau thread

✅ Solusi: Selama sprint kampanye, aset kreatif dan Google Docs tetap dapat diakses di satu tempat; tidak perlu lagi mencari-cari melalui email.

4. Integrasi dengan alat lain: Sinkronisasi dengan Google Drive, Trello, Jira, dan lainnya

✅ Solusi: Alih-alih berganti-ganti tab, Slack Anda menjadi ruang terpusat di mana semua alat proyek Anda saling terhubung.

5. Otomatisasi alur kerja : Gunakan bot atau pemicu kustom untuk mengotomatisasi langkah-langkah berulang

✅ Solusi: Formulir tugas baru memicu pesan Slack ke saluran yang tepat, menugaskan tugas, dan mengatur pengingat—semua tanpa intervensi manusia.

Anda tidak perlu beralih antara enam tab berbeda untuk mempertahankan konteks.

Jika demikian, otomatisasi manajemen proyek tidak memenuhi manfaat yang dijanjikan.

Namun, dengan 13 alat ini yang terhubung langsung dengan Slack, Anda dapat memastikan tim Anda tetap selaras bahkan saat Anda tidur.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen proyek all-in-one yang didukung AI dan komunikasi tim)

Lakukan tindakan langsung dari Slack dan jaga agar tim Anda tetap sinkron tanpa perlu beralih ke alat lain

Jika Slack tim Anda dipenuhi dengan cek harian, mention tugas, dan tautan file, ClickUp adalah platform manajemen proyek yang mengumpulkan semuanya ke dalam satu ruang terpadu.

Kelola proyek Anda dengan manajemen proyek terstruktur ClickUp

Visualisasikan dan sesuaikan garis waktu proyek Anda secara instan dengan fitur manajemen proyek ClickUp

Platform manajemen proyek ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi yang menggabungkan Dokumen, Wiki, Obrolan, alat AI generatif, Agen AI, dan Otomatisasi.

Alat ini menawarkan tampilan fleksibel, termasuk daftar, papan, diagram Gantt, dan kalender, untuk membantu tim merencanakan, melacak, dan mengelola proyek secara mandiri. Anda dapat mengelompokkan tugas ke dalam folder, memecah ketergantungan, dan menetapkan tonggak pencapaian yang selaras dengan tujuan utama.

Misalnya, tim desain jarak jauh yang bekerja pada peluncuran produk dapat memvisualisasikan seluruh garis waktu proyek mereka dalam tampilan Gantt dan kemudian menyinkronkan pembaruan tugas secara langsung ke saluran Slack bersama, memastikan semua orang tetap terinformasi secara real-time.

Integrasi Slack yang menjaga semuanya terhubung

Ubah Slack menjadi pusat produktivitas dengan menghubungkan obrolan ke tugas, pembaruan, dan alur kerja secara real-time melalui integrasi ClickUp

Dengan integrasi yang erat antara ClickUp dan Slack, Anda dapat:

Buat tugas langsung dari pesan Slack

Tambahkan komentar atau pembaruan tanpa perlu beralih aplikasi.

Dapatkan pengingat tugas dan pemberitahuan tenggat waktu di ruang kerja Slack Anda.

Tetap terupdate melalui aktivitas tugas real-time di saluran Slack tim Anda.

Inilah yang dikatakan Lauren Makielski, Kepala Staf di Hawke Media, tentang ClickUp:

Bagi kami, memiliki visibilitas proyek yang dapat disesuaikan dengan berbagai gaya belajar dan preferensi sangatlah penting. ClickUp juga memungkinkan integrasi dengan Slack dan Gmail, sehingga alur kerja kami tetap terorganisir dengan baik antar platform.

Gabungkan percakapan dan tugas dalam satu ruang dengan ClickUp Chat

Ubah diskusi menjadi tugas, tetapkan pemilik, dan jaga konteks tetap utuh dengan ClickUp Chat

ClickUp Chat membawa keunggulan komunikasi gaya Slack ke platform manajemen proyek Anda, tetapi dengan perbedaan yang penting. Perbedaan antara Slack dan ClickUp adalah bahwa ClickUp terhubung langsung dengan tugas, jadwal, dan alur kerja Anda.

Selama sinkronisasi proyek, jika rekan tim Anda mengingatkan tentang aset yang hilang atau mengidentifikasi hambatan, Anda tidak perlu beralih ke alat lain atau mencari-cari di thread Slack nanti. Anda dapat langsung mengubah pesan tersebut menjadi tugas, menugaskan tugas tersebut, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan menghubungkannya ke proyek yang tepat. Atau perintahkan ClickUp Brain untuk melakukannya untuk Anda, langsung di dalam obrolan Anda!

Fungsi ini menjadikan ClickUp sebagai aplikasi pesan all-in-one dengan menggabungkan pesan dengan pembuatan tugas.

Biarkan ClickUp Brain, asisten AI pribadi Anda, menangani tugas-tugas berat

ClickUp Brain membawa kecerdasan buatan (AI) yang praktis ke dalam alur kerja harian Anda. Dibangun untuk mengenali konteks dan menghilangkan tugas manual yang berulang.

Misalnya, setelah rapat tim, ClickUp Brain dapat menghasilkan ringkasan proyek, menugaskan langkah selanjutnya kepada anggota tim yang relevan, dan bahkan menandai tenggat waktu yang tumpang tindih.

Coba ClickUp Brain secara gratis Dapatkan ringkasan instan percakapan Slack Anda dan tentukan langkah-langkah tindakan yang dapat dilakukan untuk tim Anda dengan ClickUp Brain.

Jika Anda sedang mengejar ketinggalan setelah libur, Anda dapat menggunakan fitur "Catch Me Up" dari ClickUp Brain untuk mendapatkan ringkasan instan tentang pembaruan di seluruh proyek Anda, termasuk sorotan dari percakapan Slack, komentar baru, dan tugas yang terblokir.

Anda juga dapat bertanya kepada ClickUp Brain, misalnya, "Apa status rencana pemasaran kuartal ketiga?" Dan ia akan mengambil informasi real-time dari daftar tugas, dokumen proyek, dan percakapan Anda.

🎥 Berikut ini video singkat yang menjelaskan cara kerja fitur bertanya di ClickUp Brain:

💡 Bonus: Mencari aplikasi desktop yang menghilangkan kerumitan dan memberikan semua yang Anda inginkan dalam AI kerja? ClickUp Brain MAX mungkin cocok untuk Anda. Ubah cara Anda mengelola proyek dengan: Otomatisasi yang mulus: Ganti berbagai alat AI yang terpisah dan akses model AI eksternal premium seperti ChatGPT, Gemini, dan Claude melalui platform cerdas yang mengotomatisasi tugas rutin, melacak kemajuan, dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk setiap proyek.

Informasi terpusat: Cari dan akses rencana proyek, jadwal, dan file secara instan di ClickUp, Google Drive, SharePoint, dan semua aplikasi terhubung Anda, serta di web.

Ubah Suara Menjadi Teks: Gunakan perintah suara untuk mencatat catatan, membuat tugas, memperbarui status proyek, dan menugaskan tanggung jawab tanpa menggunakan tangan, sehingga manajemen proyek menjadi lebih cepat dan efisien. Gunakan perintah suara untuk mencatat catatan, membuat tugas, memperbarui status proyek, dan menugaskan tanggung jawab tanpa menggunakan tangan, sehingga manajemen proyek menjadi lebih cepat dan efisien. ClickUp Brain MAX adalah aplikasi AI super yang benar-benar memahami Anda, karena ia memahami pekerjaan Anda. Tinggalkan kerumitan alat AI, gunakan suara Anda untuk menyelesaikan pekerjaan, membuat dokumen, menugaskan tugas kepada anggota tim, dan banyak lagi.

Fitur terbaik ClickUp

Kelola proyek dengan diagram Gantt, papan Kanban, kalender, dan alur kerja kustom.

Hubungkan tugas, dokumen, papan tulis, dan formulir dalam satu ruang terpusat.

Bekerja sama melalui pengeditan real-time, komentar berurutan, dan papan tulis interaktif.

Gunakan ClickUp Brain untuk merangkum percakapan, membuat tugas secara otomatis, dan menjawab pertanyaan di seluruh ruang kerja Anda.

Ubah pesan Slack menjadi tugas, terima pembaruan, dan berikan komentar pada pekerjaan—semua dari saluran Slack Anda.

Batasan ClickUp

Bagi pengguna baru, hal ini bisa terasa membingungkan karena kedalaman fiturnya.

Penundaan sesekali atau keterlambatan sinkronisasi di ruang kerja yang sangat besar

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4.7/5.0 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5.0 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Ulasan G2 ini berbagi:

Kami menjalankan sprint agile, menerbitkan dokumen, dan mengelola OKR tanpa perlu berpindah antar aplikasi. Integrasi asli (Slack, Drive, GitHub) dapat dihubungkan dengan cepat.

Kami menjalankan sprint agile, menerbitkan dokumen, dan mengelola OKR tanpa perlu berpindah antar aplikasi. Integrasi asli (Slack, Drive, GitHub) dapat dihubungkan dengan cepat.

2. Wrike (Terbaik untuk menyederhanakan proses penerimaan proyek dan mengelola beban kerja lintas fungsi)

melalui Wrike

Daftar tugas yang tersebar adalah masalah umum di tim korporat karena tugas sering kali datang melalui berbagai saluran, termasuk Slack, email, rapat, dan spreadsheet. Selain itu, tidak ada sistem yang jelas untuk melacak kepemilikan atau kemajuan tugas.

Wrike memungkinkan Anda mengubah permintaan masuk menjadi proyek formal menggunakan formulir pendaftaran dinamis, tugas yang secara otomatis ditugaskan, dan alur kerja khusus tim. Dengan integrasi Slack bawaan, Wrike menjaga tim Anda tetap terinformasi tanpa harus meninggalkan saluran Slack mereka, mengurangi komunikasi bolak-balik, dan memastikan pertanggungjawaban yang jelas antar departemen.

Fitur terbaik Wrike

Tangkap permintaan masuk menggunakan formulir dinamis dan arahkan secara otomatis.

Visualisasikan pekerjaan dengan papan Kanban, diagram Gantt, dan dasbor kustom.

Gunakan aplikasi Slack Wrike untuk membuat tugas dari pesan dan menerima pembaruan proyek secara real-time.

Atur alur kerja kustom untuk departemen yang berbeda dengan alur persetujuan dan ketergantungan.

Sentralisasikan file, umpan balik, dan komunikasi tugas untuk kolaborasi antar tim yang lebih baik.

Batasan Wrike

Pengaturan awal untuk alur kerja dan izin dapat rumit.

Beberapa pengguna melaporkan kurva pembelajaran yang curam bagi anggota tim baru.

Harga Wrike

Gratis

Tim : $10/bulan per pengguna

Bisnis : $25 per bulan per pengguna

Enterprise : Harga khusus

Pinnacle: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Wrike

G2 : 4.2/5.0 (4.400+ ulasan)

Capterra: 4.3/5.0 (2.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Wrike

Ulasan Capterra ini menyoroti:

Wrike memiliki fitur manajemen proyek yang kuat yang telah memungkinkan kami untuk memiliki pengalaman yang sederhana dan terorganisir dalam mengelola operasi proyek kami.

Wrike memiliki fitur manajemen proyek yang kuat yang telah memungkinkan kami untuk memiliki pengalaman yang sederhana dan efisien dalam mengelola operasi proyek kami.

3. Notion (Terbaik untuk mengorganisir pekerjaan yang tidak terstruktur dan mengubah ide menjadi sistem yang dapat dibagikan)

melalui Notion

Di sebagian besar tim jarak jauh, tidak ada jembatan yang jelas antara tahap ideasi dan eksekusi. Notion mengatasi hal ini dengan bertindak sebagai ruang kerja all-in-one yang fleksibel, di mana wiki, dokumen, proyek, dan tugas berada dalam satu platform yang terintegrasi.

Dan dengan integrasi ke platform seperti Slack, pembaruan Notion mengalir langsung ke percakapan tim Anda, sehingga pengetahuan tim tidak terperangkap dalam silo atau hilang dalam pesan pribadi yang tak berujung.

Fitur terbaik Notion

Catat tugas, catatan, dan ringkasan rapat di halaman bersama menggunakan blok seret-dan-lepas yang fleksibel.

Beralih antara tampilan papan, daftar, garis waktu, dan kalender untuk pelacakan proyek.

Organisasikan pengetahuan ke dalam wiki internal dan basis data yang saling terhubung untuk visibilitas menyeluruh di seluruh tim.

Integrasikan dengan Slack untuk menerima pembaruan, mengirim pesan terstruktur, dan pratinjau halaman Notion langsung di obrolan.

Gunakan Notion AI untuk menulis, merangkum, mengisi otomatis bidang, dan mengekstrak tindakan dari dokumen atau catatan.

Batasan Notion

Tidak dilengkapi dengan fitur pelacakan waktu bawaan atau dukungan diagram Gantt.

Fitur keamanan seperti 2FA tidak tersedia di paket gratis.

Lingkungan kerja yang kompleks dapat terasa membingungkan tanpa struktur atau proses onboarding yang jelas.

Harga Notion

Gratis

Plus: $12 per bulan per pengguna

Bisnis: $24/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Notion

G2 : 4.7/5 (6.700+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Notion

Ulasan G2 ini mencatat:

Saya menyukai kemampuan Notion AI untuk menarik jawaban yang komprehensif dan sadar konteks dari berbagai alat terintegrasi—termasuk Notion, Slack, dan Google Drive. Integrasi ini mempermudah pengambilan informasi dengan menampilkan wawasan dari seluruh basis pengetahuan kami.

Saya menyukai kemampuan Notion AI untuk menarik jawaban yang komprehensif dan sadar konteks dari berbagai alat terintegrasi—termasuk Notion, Slack, dan Google Drive. Integrasi ini mempermudah pengambilan informasi dengan menampilkan wawasan dari seluruh basis pengetahuan kami.

👀 Fakta Menarik: Sebelum email dan Slack, banyak perusahaan besar menggunakan tabung pesan fisik untuk mengirim catatan tertulis antar lantai. Beberapa bangunan bersejarah masih menyimpan tabung-tabung tersebut tersembunyi di dinding.

4. Trello (Terbaik untuk pelacakan tugas visual dan alur kerja sederhana)

melalui Trello

Menurut survei yang dilakukan oleh Project Management Institute, 64% manajer proyek menyatakan bahwa memprioritaskan tugas secara efektif merupakan kunci untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Namun, sebagian besar tim tidak tahu apa yang sedang terjadi, siapa yang bertanggung jawab, atau kapan tenggat waktu tiba.

Trello mengatasi masalah ini dengan memberikan tim papan visual bersama untuk melacak pekerjaan secara real-time. Setiap tugas berada di kartu yang bergerak melalui tahap-tahap seperti “To Do,” “In Progress,” dan “Done.”

Dengan integrasi Slack, Anda dapat membuat kartu Trello langsung dari pesan, mengatur pengingat, dan secara otomatis memposting pembaruan kembali ke saluran Anda.

Fitur terbaik Trello

Organisir proyek dengan papan Kanban, daftar periksa, label, dan lampiran.

Buat kartu Trello langsung dari pesan Slack menggunakan pintasan sederhana.

Sinkronkan pembaruan dan pengingat tenggat waktu antara Trello dan saluran Slack.

Bekerja sama secara real-time dengan mention, komentar, dan penandaan anggota.

Otomatiskan alur kerja berulang dengan Butler (alat otomatisasi bawaan Trello)

Batasan Trello

Tidak dilengkapi dengan fitur pelaporan lanjutan atau tampilan beban kerja.

Otomatisasi dan fitur tambahan terbatas pada rencana gratis.

Tidak mendukung hierarki proyek yang kompleks atau ketergantungan.

Harga Trello

Gratis

Standard : $5 per bulan per pengguna

Premium : $10 per bulan per pengguna

Enterprise: $17,50 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Trello

G2 : 4.4/5.0 (13.600+ ulasan)

Capterra: 4,5/5,0 (23.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Trello

Ulasan G2 ini mencakup:

Kemudahan implementasi juga menjadi nilai tambah, dengan sedikit pengaturan yang diperlukan untuk mulai menggunakannya. Saya juga menyukai kemudahan integrasi dengan alat lain seperti Slack dan Google Drive untuk alur kerja yang terintegrasi.

Kemudahan implementasi juga menjadi nilai tambah, dengan sedikit pengaturan yang diperlukan untuk mulai menggunakannya. Saya juga menyukai kemudahan integrasi dengan alat lain seperti Slack dan Google Drive untuk alur kerja yang terintegrasi.

5. Jira (Terbaik untuk pelacakan tugas agile dan perencanaan sprint)

melalui Jira

Ketika tugas-tugas ditandai dalam obrolan tetapi tidak pernah sampai ke papan sprint Anda, backlog Anda menjadi berantakan dan sulit dikelola. Ini adalah tantangan yang sering dihadapi oleh tim teknik.

Jira mengisi celah ini dengan mengubah Slack menjadi ekstensi dari ruang kerja agile Anda. Dengan papan scrum, laporan sprint, dan pengelolaan backlog yang terintegrasi dalam satu sistem, Jira menghilangkan hambatan ini.

Selain itu, Anda dapat mengubah pesan Slack menjadi tiket bug, memicu pemberitahuan sprint, atau memperbarui status masalah tanpa meninggalkan obrolan Anda.

Fitur terbaik Jira

Hubungkan Slack dengan Jira untuk membuat masalah langsung dari pesan Slack.

Terima pemberitahuan proyek secara instan di Slack berdasarkan filter atau pemicu.

Organisir epik, cerita, dan bug menggunakan papan agile yang dapat disesuaikan.

Otomatiskan tindakan berulang seperti mengelola tiket atau memperbarui status.

Lihat grafik burndown sprint dan laporan kecepatan untuk setiap iterasi.

Batasan Jira

Pengaturan dan konfigurasi yang rumit untuk pengguna non-teknis

Antarmuka pengguna (UI) dapat terasa kaku bagi tim lintas fungsi di luar tim pengembangan.

Harga meningkat secara signifikan seiring dengan bertambahnya ukuran tim atau kebutuhan yang lebih kompleks.

Harga Jira

Gratis

Standard : $8,60/bulan per pengguna

Premium : $17 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Jira

G2 : 4.3/5.0 (6.400+ ulasan)

Capterra: 4.4/5.0 (15.100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Jira

Ulasan G2 ini menampilkan:

Integrasi dengan alat seperti Confluence, Slack, dan GitHub membuatnya semakin powerful. Kolaborasi, penugasan tugas, penetapan tenggat waktu, dan pemantauan tanggung jawab antar departemen menjadi lebih mudah.

Integrasi dengan alat seperti Confluence, Slack, dan GitHub membuatnya semakin powerful. Kolaborasi, penugasan tugas, penetapan tenggat waktu, dan pemantauan tanggung jawab antar departemen menjadi lebih mudah.

6. Basecamp (Terbaik untuk komunikasi tim tanpa kerumitan)

melalui Basecamp

Terlalu banyak rapat membuang waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja. Ketika tim hanya mengandalkan panggilan telepon untuk memastikan keselarasan, produktivitas mereka menurun.

Basecamp mengubah persamaan ini dengan memberikan tim ruang pusat untuk berbagi pembaruan, melacak tugas, dan berkomunikasi secara asinkron. Anda tidak perlu mengejar thread Slack atau mengatur panggilan sinkronisasi; cukup buka Basecamp untuk melihat apa yang harus diselesaikan, apa yang telah dibagikan, dan apa yang membutuhkan masukan Anda.

Fitur terbaik Basecamp

Organisir proyek dengan daftar tugas, dokumen, jadwal, dan papan pesan dalam satu tempat.

Ganti obrolan Slack yang tersebar dengan obrolan grup bawaan (Campfire)

Bagikan dokumen dan file dengan penyimpanan terpusat.

Lacak tanggal penting proyek dengan kalender dan pengecekan otomatis.

Dapatkan pembaruan proyek secara real-time dengan diagram batang untuk visualisasi kemajuan.

Batasan Basecamp

Fitur ketergantungan tugas yang terbatas dan otomatisasi.

Tidak ada pelacakan waktu bawaan

Kurang cocok untuk alur kerja proyek yang kompleks dan melibatkan tim-tim yang berbeda.

Harga Basecamp

Gratis

Basecamp Plus : $15 per pengguna per bulan

Basecamp Pro Unlimited: $299 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Basecamp

G2 : 4. 1/5 (5.300+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (14.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Basecamp

Ulasan G2 ini membagikan:

Otomatisasi membawa hal-hal ke level baru: tugas yang dulu memakan waktu berjam-jam untuk diselesaikan kini dapat diselesaikan dengan sendirinya. Dan saya tidak bisa tidak menyebutkan bagaimana integrasinya dengan Slack dan alat utilitas lainnya.

Otomatisasi membawa hal-hal ke level baru: tugas yang dulu memakan waktu berjam-jam kini dapat diselesaikan dengan sendirinya. Dan saya tidak bisa tidak menyebutkan bagaimana integrasinya dengan Slack dan alat utilitas lainnya.

7. Miro (Terbaik untuk kolaborasi visual dan brainstorming antar tim)

melalui Miro

Alat teks tidak dirancang untuk pemikiran visual. Tim seringkali mereduksi ide-ide saat mencoba merencanakan sprint, memetakan alur kerja, atau berkreasi di spreadsheet dan dokumen.

Miro mengatasi dilema ini dengan menyediakan ruang kolaborasi visual. Anda dapat menggambar, merancang, dan mempresentasikan ide-ide di satu tempat—tanpa perlu berpindah antar alat. Dengan integrasi seperti Slack dan Jira, umpan balik tetap terhubung dengan kanvas.

Fitur terbaik Miro

Buat papan tulis interaktif untuk brainstorming real-time dan perencanaan agile.

Gunakan templat siap pakai untuk peta perjalanan pelanggan, papan Kanban, dan retrospeksi.

Ubah pesan Slack menjadi catatan tempel Miro untuk menangkap ide secara instan.

Bekerja sama secara langsung dengan fitur video bawaan, komentar, dan mode presentasi.

Sinkronkan tugas dengan alat seperti Jira, Asana, ClickUp, dan Google Calendar.

Batasan Miro

Dapat menjadi berantakan dengan terlalu banyak kolaborator di satu papan.

Kinerja melambat pada papan yang kompleks atau berat dengan elemen media yang banyak.

Rencana gratis memiliki papan dan penyimpanan yang terbatas.

Harga Miro

Gratis

Starter : $8 per bulan per pengguna

Bisnis : $16 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom mulai dari 30 anggota

Ulasan dan penilaian Miro

G2 : 4,7/5,0 (8.100+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Miro

Ulasan G2 ini menyoroti:

Miro juga terintegrasi dengan mulus dengan berbagai alat produktivitas populer seperti Jira, Trello, Slack, dan Google Workspace, yang sangat penting untuk menjaga alur kerja yang efisien.

Miro juga terintegrasi dengan mulus dengan berbagai alat produktivitas populer seperti Jira, Trello, Slack, dan Google Workspace, yang sangat penting untuk menjaga alur kerja yang efisien.

8. MeisterTask (Terbaik untuk pelacakan tugas visual dengan otomatisasi untuk tim berukuran menengah)

melalui MeisterTask

MeisterTask menawarkan integrasi Slack bawaan yang mengubah percakapan santai menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti hanya dengan beberapa klik.

Integrasi ini memungkinkan pengguna untuk menerima ringkasan tugas harian, mengubah pesan Slack menjadi tugas atau komentar di MeisterTask, dan menghubungkan proyek secara keseluruhan ke saluran Slack untuk pembaruan real-time. Hal ini menjamin pelacakan kepemilikan tugas yang lancar dan pengelolaan tenggat waktu untuk tim Anda.

Fitur terbaik MeisterTask

Visualisasikan proyek dengan papan Kanban dan tampilan kalender.

Otomatiskan pembuatan tugas, penugasan, dan transisi.

Lacak waktu dan kemajuan langsung di dalam tugas.

Tambahkan daftar periksa, tag, ketergantungan, dan lampiran file.

Gunakan Meister AI untuk ringkasan, bantuan penulisan, dan pencarian pengetahuan.

Terima notifikasi Slack dan buat tugas dari pesan.

Batasan MeisterTask

Keterbatasan fleksibilitas dalam menyesuaikan tata letak papan tugas.

Tidak ada diagram Gantt bawaan untuk tim yang mengandalkan jadwal.

Kurva pembelajaran untuk mengatur otomatisasi lanjutan atau bidang.

Dukungan obrolan langsung hanya tersedia pada jam-jam tertentu.

Harga MeisterTask

Gratis

Pro : $9 per bulan per pengguna

Bisnis : $16 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian MeisterTask

G2 : 4.6/5.0 (170+ ulasan)

Capterra: 4.7/5.0 (1.160+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang MeisterTask

Ulasan G2 ini mencakup:

Saya sangat mengagumi integrasinya dengan produk-produk populer seperti Zendesk, GitHub, Slack, dan banyak lainnya untuk memastikan alur kerja kami berjalan lancar. MeisterTask telah membuat segala hal menjadi lebih sederhana dan mudah.

Saya sangat mengagumi integrasinya dengan produk-produk populer seperti Zendesk, GitHub, Slack, dan banyak lainnya untuk membuat alur kerja kami berjalan lancar. MeisterTask telah membuat segala hal menjadi sederhana dan lebih mudah.

9. Teamwork (Terbaik untuk mengelola pekerjaan klien dengan presisi)

melalui Teamwork

Mengelola proyek klien di berbagai perangkat lunak manajemen tugas dapat membuat Anda kehilangan visibilitas terhadap jam kerja yang dapat ditagih dan pemanfaatan sumber daya.

Teamwork adalah alat yang dirancang khusus untuk tim berbasis layanan yang menggabungkan manajemen proyek, perencanaan sumber daya, dan komunikasi dengan klien. Baik Anda meramalkan beban kerja atau melacak margin pada proyek retainer, aplikasi komunikasi tim ini menawarkan kontrol yang disesuaikan tanpa membebani alur kerja Anda.

Fitur terbaik untuk kerja tim

Buat saluran Slack khusus proyek dengan pembaruan real-time dan otomatisasi.

Ubah pesan Slack menjadi tugas dengan satu perintah (“/tw help”)

Buat perpustakaan sumber daya bersama dari tautan yang dibagikan di Slack.

Otomatiskan pemberitahuan Slack berdasarkan pemicu aktivitas proyek.

Gunakan fitur bawaan untuk melacak keuntungan dan retensi untuk memantau margin.

Batasan kerja tim

Antarmuka dapat terasa rumit bagi tim yang lebih kecil.

Fitur canggih seperti pelacakan keuntungan hanya tersedia di paket berlangganan yang lebih tinggi.

Tidak ideal untuk alur kerja internal yang tidak berinteraksi langsung dengan klien.

Harga untuk tim

Gratis

Deliver : $13,99 per bulan per pengguna

Grow : $25,99/bulan per pengguna

Scale : Harga kustom

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian kerja tim

G2 : 4.4/5 (1.170+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Teamwork

Ulasan G2 ini mencatat:

Siapa pun yang bekerja secara rutin dengan pengembang dan desainer tahu bahwa Anda membutuhkan akuntabilitas jika ingin proyek selesai tepat waktu. Integrasi Slack juga sangat berguna.

Siapa pun yang bekerja secara rutin dengan pengembang dan desainer tahu bahwa Anda membutuhkan akuntabilitas jika ingin proyek selesai tepat waktu. Integrasi Slack juga sangat berguna.

10. Todoist (Terbaik untuk pelacakan tugas ringan di dalam Slack)

melalui Todoist

Ketika saluran Slack Anda sibuk sepanjang hari, tugas-tugas cepat dan permintaan informal dapat dengan mudah terlewatkan di antara percakapan. Todoist mengisi celah tersebut dengan memungkinkan Anda langsung mengubah pesan Slack menjadi tugas yang dapat dieksekusi.

Alih-alih menyalin dan menempelkan pengingat atau berharap Anda akan mengingatnya, Anda dapat memperbarui daftar tugas Anda langsung di tempat kerja berlangsung.

Fitur terbaik Todoist

Ubah pesan Slack menjadi tugas Todoist dengan perintah /todoist.

Atur tugas berdasarkan prioritas, label, dan proyek tanpa perlu meninggalkan Slack.

Terima pemberitahuan untuk pengingat tugas dan tenggat waktu langsung di Slack.

Bagikan tautan proyek dan daftar periksa untuk memberikan konteks tugas dalam obrolan.

Batasan Todoist

Terbatas pada tampilan tugas dan proyek dasar (tanpa garis waktu atau diagram Gantt)

Tidak ideal untuk ketergantungan yang kompleks atau manajemen sumber daya.

Integrasi Slack paling efektif untuk alur kerja individu atau tim kecil.

Harga Todoist

Pemula : Gratis

Pro : $2,50/bulan per pengguna

Bisnis: $8 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Todoist

G2 : 4.4/5 (800+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Todoist

Ulasan G2 ini menyebutkan:

Kemudahan penggunaan dan cara efektif untuk memisahkan daftar. Selain itu, desainnya sangat sederhana, dan aplikasi ini didukung oleh Slack, Teams, Apple, Android, dan Windows.

Kemudahan penggunaan dan cara efektif untuk memisahkan daftar. Selain itu, desainnya sangat sederhana, dan aplikasi ini didukung oleh Slack, Teams, Apple, Android, dan Windows.

11. Zoho Projects (Terbaik untuk perencanaan proyek detail dan penetapan baseline)

melalui Zoho

Hanya 48% tim yang secara konsisten menetapkan jadwal proyek sebagai acuan, sehingga sulit untuk mengukur kemajuan dan menyesuaikan jadwal. Zoho Projects mengatasi masalah ini dengan diagram Gantt dinamis, pelacakan waktu yang akurat, dan manajemen tugas yang detail, sehingga tim dapat melihat rencana, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengembalikan pekerjaan ke jalur yang benar dengan cepat.

Integrasi Slack berarti kemajuan proyek Anda mengalir langsung ke obrolan harian tanpa perlu mengulang pekerjaan.

Fitur terbaik Zoho Projects

Lacak tugas dan subtugas dengan alur kerja kustom dan ketergantungan.

Visualisasikan jadwal dan hambatan dengan diagram Gantt interaktif.

Catat jam kerja yang dapat ditagih dan tidak dapat ditagih langsung ke faktur.

Otomatiskan tugas-tugas berulang dengan aturan tugas seret dan lepas.

Hubungkan dengan Zoho CRM, Slack, Google Drive, dan lainnya.

Batasan Zoho Projects

Kurva pembelajaran dapat terasa curam bagi pengguna baru.

Aplikasi seluler kurang kuat dibandingkan versi desktop.

Beberapa opsi penyesuaian terbatas dibandingkan dengan pesaing yang lebih canggih.

Harga Zoho Projects

Uji coba gratis selama 15 hari

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Zoho Projects

G2 : 4.3/5 (470+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (2.200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Zoho Projects

Ulasan G2 ini mencatat:

Integrasi dengan aplikasi Zoho lainnya dan alat pihak ketiga berjalan lancar, sehingga ideal untuk mengelola proyek dari awal hingga akhir.

Integrasi dengan aplikasi Zoho lainnya dan alat pihak ketiga berjalan lancar, sehingga ideal untuk mengelola proyek dari awal hingga akhir.

12. Linear (terbaik untuk tim produk dan teknik modern)

melalui Linear

Tim produk dan teknik modern dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk menggabungkan dokumen perencanaan, spesifikasi, peta jalan, dan pelacak bug di antara alat-alat yang terpisah.

Linear mengintegrasikan arah produk, pembaruan proyek, dan pelacakan masalah ke dalam satu sistem yang super cepat.

Dengan demikian, tim dapat merencanakan peta jalan secara visual, melacak siklus, menangani bug, dan tetap selaras melalui wawasan real-time dan integrasi Slack yang terencana dengan baik yang menjaga percakapan dan tugas tetap sinkron.

Fitur terbaik Linear

Rencanakan dan kelola peta jalan produk secara visual dengan tonggak pencapaian, inisiatif, dan fase.

Pantau masalah, bug, dan tugas dengan alur kerja kustom, sprint, dan antrean triage.

Otomatiskan pekerjaan rutin dengan agen AI yang kuat untuk tugas seperti pembangkitan kode.

Hubungkan Slack untuk menyinkronkan thread, berbagi pembaruan, dan membuat atau berkomentar pada masalah dalam konteks.

Dapatkan wawasan kemajuan real-time untuk mengukur cakupan, waktu siklus, dan kecepatan tim.

Batasan linear

Dirancang terutama untuk tim produk dan teknik, kurang cocok untuk alur kerja proyek secara umum.

Tidak memiliki sumber daya bawaan atau alat manajemen keuangan untuk operasi yang lebih luas.

Beberapa integrasi lanjutan masih lebih condong ke arah stack modern daripada sistem enterprise legacy.

Harga linear

Gratis

Basic : $10 per bulan per pengguna

Bisnis : $16 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian linear

G2 : 4.5/5 (40+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Linear

Ulasan G2 ini menyoroti:

Linear dapat menyesuaikan diri dengan ukuran proyek apa pun dan dapat diimplementasikan dengan cepat. Terintegrasi dengan banyak pihak ketiga.

Linear dapat menyesuaikan diri dengan ukuran proyek apa pun dan dapat diimplementasikan dengan cepat. Terintegrasi dengan banyak pihak ketiga.

13. Hive (Terbaik untuk tampilan proyek yang fleksibel dan kolaborasi tim)

melalui Hive

Bayangkan sebuah agensi kreatif yang mengelola beberapa kampanye klien sekaligus. Desainer menunggu persetujuan, pemasar melacak tugas kampanye, dan manajer proyek menghabiskan berjam-jam berpindah antara obrolan, email, dan spreadsheet hanya untuk mendapatkan pembaruan status.

Hive mengatasi masalah ini dengan memberikan tim satu ruang kerja untuk mengelola semua hal tersebut. Alat ini terhubung langsung dengan Slack sehingga tim Anda dapat mengubah obrolan Slack menjadi tugas Hive, membagikan tugas kembali ke saluran Slack, dan mendapatkan pembaruan secara real-time.

Fitur terbaik Hive

Gunakan lebih dari 100 templat proyek untuk meluncurkan inisiatif baru dalam hitungan detik.

Beralih dengan lancar antara papan Kanban, diagram Gantt, kalender, tabel, dan tampilan garis waktu.

Bawa email Anda ke Hive dan ubah pesan menjadi tugas secara instan.

Bekerja sama secara real-time dengan catatan, pesan bisnis instan, dan integrasi video seperti Zoom.

Hive (Terbaik untuk tampilan proyek yang fleksibel dan kolaborasi tim)

Otomatiskan pekerjaan berulang dengan alur kerja kustom dan asisten AI Hive, HiveMind.

Batasan Hive

Add-on premium dapat meningkatkan total biaya untuk fitur-fitur lanjutan.

Integrasi bawaan yang terbatas dibandingkan dengan platform yang lebih besar.

Aplikasi seluler ini tidak memiliki beberapa fitur yang ada di versi desktop.

Harga Hive

Gratis

Starter : $1,50/bulan per pengguna

Teams : $5 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Hive

G2 : 4.6/5 (610+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (210+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Hive

Ulasan G2 ini mencatat:

Kemampuan integrasi Hive mencakup koneksi yang mulus dengan Google Drive dan Slack melalui antarmuka alatnya. Hive menyesuaikan struktur antarmuka yang sederhana dengan kebutuhan pengguna sehingga anggota tim yang kurang berpengalaman dalam teknologi pun dapat mengoperasikannya dengan mudah.

Kemampuan integrasi Hive mencakup koneksi yang mulus dengan Google Drive dan Slack melalui antarmuka alatnya. Hive menyesuaikan struktur antarmuka yang sederhana dengan kebutuhan pengguna sehingga anggota tim yang kurang berpengalaman dalam teknologi pun dapat mengoperasikannya dengan mudah.

Berikut ini 3 alat manajemen proyek tambahan yang juga menawarkan integrasi Slack dan cocok untuk digunakan bersama dengan yang telah kita bahas:

Asana : Memungkinkan Anda mengubah pesan menjadi tugas Asana, menerima notifikasi di Slack saat tugas diperbarui, dan memberikan komentar pada tugas langsung dari thread Slack.

Smartsheet : Terima pemberitahuan saat tugas diubah, berikan komentar pada baris, dan bagikan lembar kerja langsung di saluran Slack.

Airtable : Kirim notifikasi Slack berdasarkan otomatisasi Airtable, buat catatan dari pesan Slack, dan tautkan pembaruan langsung ke saluran Slack.

Tingkatkan Produktivitas Anda dengan Integrasi yang Lancar ke Slack

Ketika tim proyek menggunakan Slack tetapi tanpa integrasi manajemen proyek yang tepat, percakapan tersebut sering kali hilang dalam guliran layar.

Menghubungkan Slack dengan solusi manajemen proyek berarti setiap pesan dapat diubah menjadi tugas, setiap tenggat waktu tetap terlihat, dan setiap proyek tetap berjalan sesuai rencana tanpa perlu bolak-balik yang tak berujung.

Meskipun banyak alat kolaborasi menjanjikan integrasi ini, banyak di antaranya masih membuat Anda harus berpindah-pindah antara tugas yang belum selesai, kehilangan konteks, dan alur kerja yang terputus. ClickUp menutup celah tersebut dengan integrasi Slack real-time, ringkasan yang didukung AI, pembuatan tugas, dan konversi obrolan menjadi tugas.

Siap untuk menghentikan pemborosan waktu antara pesan dan milestone? Daftar ke ClickUp hari ini!