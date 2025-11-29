Fitur Proyek ChatGPT: Cara Menggunakannya (Panduan Langkah demi Langkah)

Bayangkan ini: Anda meminta ChatGPT untuk membuat kerangka blog. Kemudian skrip. Kemudian menulis ulang judul. Pada akhirnya, Anda memiliki 12 percakapan berbeda tanpa benang merah yang menghubungkannya.

Proyek ChatGPT membantu pekerja pengetahuan, pembuat konten, pengembang, pemasar, dan pengguna tingkat lanjut untuk membawa keteraturan dan konteks ke dalam alur kerja mereka. Di dalam setiap proyek, Anda dapat menetapkan instruksi khusus untuk menyesuaikan respons ChatGPT secara spesifik dengan konteks proyek tersebut.

Dengan demikian, Anda dapat mengorganisir pekerjaan bertahap, mengelola konteks antar tugas, dan memudahkan pengembangan ide-ide Anda. Dalam posting blog ini, kita akan menjelajahi fitur-fitur ChatGPT Project dan cara menggunakannya. 📝

⭐️ Template Terpilih Template Manajemen Proyek ClickUp menawarkan pendekatan intuitif dan efisien untuk mengelola tugas, jadwal, dan kolaborasi tim. Antarmuka dinamisnya memungkinkan Anda melihat kemajuan proyek dengan sekilas—baik Anda sedang menangani ringkasan roadmap, diagram Gantt, atau papan OKR. Dapatkan templat gratis Kelola setiap fase proyek Anda dengan Template Manajemen Proyek ClickUp.

Apa Itu Proyek ChatGPT?

Proyek ChatGPT adalah ruang kerja cerdas di dalam ChatGPT yang memungkinkan kita untuk membuat ruang proyek khusus untuk mengelompokkan file dan percakapan yang terkait.

Fitur ini memungkinkan Anda mengumpulkan semua obrolan, file, dan instruksi khusus yang terkait dengan suatu proyek, sehingga memudahkan untuk mempertahankan konteks dan kelancaran dalam tugas-tugas yang lebih panjang atau kerja kolaboratif. Fitur ini sangat berguna untuk menulis, penelitian, perencanaan, pembelajaran, dan proses lainnya.

🔍 Tahukah Anda? Biaya tertinggi dalam menjalankan ChatGPT bukanlah data, melainkan listrik. Memproses pertanyaan Anda membutuhkan banyak daya GPU. Itulah mengapa perusahaan teknologi terus berusaha membuat model lebih cepat dan efisien setelah memahami cara kerja ChatGPT.

Bagaimana cara memulai proyek baru di ChatGPT?

Berikut ini adalah panduan langkah demi langkah untuk membantu Anda memulai proyek ChatGPT pertama Anda dengan percaya diri dan mengotomatisasi tugas-tugas menggunakan AI.

Langkah #1: Buka ChatGPT

Buka aplikasi desktop ChatGPT atau kunjungi chat.openai.com di browser Anda. Pastikan Anda telah masuk ke akun Plus, Pro, Team, Enterprise, atau Edu Anda. Proyek tidak tersedia untuk pengguna gratis.

Buka ChatGPT

📖 Baca Juga: Template Manajemen Proyek Gratis

Langkah #2: Akses bilah samping

Setelah masuk, lihat bilah sisi kiri. Di sinilah obrolan dan Proyek yang sudah ada ditampilkan. Jika Anda pernah menggunakan folder sebelumnya, Proyek akan ditampilkan di bagian yang serupa.

Temukan bagian Proyek di bilah sisi kiri

Langkah #3: Klik tombol ‘+’

Di bagian Proyek, klik tombol +; Anda akan menemukannya di samping Projects atau di bagian atas daftar Projects. Ini memulai proses pembuatan ruang Proyek baru.

Klik ikon + untuk membuat folder proyek baru

📮 ClickUp Insight: Satu dari lima karyawan mengatakan bahwa hanya dengan mengetahui kapan keputusan akan diambil dapat membantu mereka bekerja lebih cepat. Namun, dalam kesibukan sehari-hari, komunikasi mengenai jadwal sering terlewatkan. Di situlah ClickUp Brain berperan. Berfungsi sebagai asisten kerja bertenaga AI Anda, ia secara otomatis mengumpulkan pembaruan dari tugas, percakapan, dan dokumen—menyediakan ringkasan harian, ringkasan keputusan, dan komentar ringkasan. Selamat tinggal mengejar orang (atau informasi). 💨

Langkah #4: Beri nama dan sesuaikan proyek Anda

Berikan nama yang jelas dan deskriptif untuk proyek Anda. Anda juga dapat memilih warna atau ikon untuk membedakannya secara visual dari proyek lain. Hal ini sangat berguna jika Anda berencana membuat beberapa proyek untuk klien atau alur kerja yang berbeda.

Jika Anda sudah memiliki percakapan yang terkait dengan proyek ini, cukup seret dan lepaskan percakapan tersebut ke proyek baru Anda. Anda juga dapat memindahkan percakapan nanti jika Anda lebih suka memulai dari awal.

Berikan nama dan warna untuk proyek Anda

💡 Tips Pro: Klik ikon unggah di dalam ruang kerja proyek dan pilih dokumen terkait, PDF, spreadsheet, gambar, atau potongan kode yang ingin Anda tambahkan.

Langkah #5: Tetapkan instruksi khusus proyek

Setiap Proyek dapat memiliki instruksi khusus sendiri, membantu ChatGPT merespons dengan konteks yang lebih baik. Gunakan ini untuk menjelaskan tujuan, nada, audiens, atau aturan yang harus diikuti untuk proyek spesifik tersebut.

Sekarang, Anda sudah siap. Mulailah obrolan proyek baru di dalam proyek atau lanjutkan dari tempat Anda berhenti.

Tambahkan instruksi khusus untuk konteks proyek

💡 Tips Pro: Organisasikan ruang kerja Anda dengan mudah dengan memindahkan obrolan yang sudah ada ke dalam proyek. Cukup seret obrolan ke proyek dari daftar obrolan atau pilih Pindahkan ke proyek dari menu obrolan. Obrolan tersebut akan mewarisi instruksi dan konteks file proyek, dan Anda dapat menghapusnya kapan saja dari menu yang sama.

Pindahkan obrolan yang sudah ada ke proyek Anda

Jika Anda sudah menggunakan ChatGPT dan ingin memindahkan obrolan tertentu ke dalam proyek, berikut caranya:

Dari daftar obrolan, seret obrolan ke proyek Anda, atau buka menu obrolan dan pilih Pindahkan ke proyek. Setelah dipindahkan, obrolan mewarisi instruksi proyek dan konteks file. Anda dapat menghapusnya nanti dari menu obrolan (Hapus).

Fitur di Dalam Proyek ChatGPT

Proyek ChatGPT adalah cara yang lebih cerdas untuk mengerjakan tugas-tugas jangka panjang, kompleks, atau berlapis. Berikut beberapa yang mungkin berguna:

Pekerjaan terkait grup: Atur obrolan, file, dan konteks Anda di dalam ruang kerja proyek yang terfokus.

Sesuaikan respons dengan instruksi khusus proyek: Tetapkan instruksi khusus yang unik untuk setiap halaman proyek sehingga ChatGPT memahami nada, tujuan, dan detailnya.

Unggah dan gunakan kembali file di seluruh obrolan: Tambahkan PDF, gambar, spreadsheet, potongan kode, dan lainnya ke Proyek Anda sehingga Anda dapat merujuk atau menganalisisnya.

Lakukan penelitian yang lebih mendalam: Gabungkan file yang diunggah, instruksi, dan prompt Anda dengan data real-time dari pencarian web untuk mendapatkan wawasan yang lebih kaya dan relevan.

Manfaatkan ChatGPT tanpa menggunakan tangan: Gunakan mode suara untuk brainstorming, meninjau file, atau memikirkan tugas secara lisan saat bepergian.

Kontrol akses : Pemilik proyek mengontrol siapa yang dapat bergabung dan tingkat akses yang mereka miliki.

Kolaborasi tim : Proyek Bersama memungkinkan pengguna Ruang Kerja untuk berkolaborasi. Anggota tim dapat mengakses obrolan, file, dan instruksi bersama-sama.

Memori Proyek: Setiap proyek dilengkapi dengan memori bawaan, memungkinkan ChatGPT mengingat percakapan dan file yang diunggah hanya dalam proyek tersebut.

🧠 Fakta Menarik: Huruf 'T' dalam GPT singkatan dari Transformer, yaitu arsitektur yang membuat model bahasa besar menjadi mungkin. Transformers diciptakan oleh peneliti Google pada tahun 2017 dan sejak itu telah mengubah segalanya, mulai dari terjemahan hingga pembangkitan meme.

💡 Tips Pro: Coba fitur Branching Chats di ChatGPT. Pengguna dapat membuka obrolan yang sudah ada dan melanjutkan percakapan untuk menjelajahi ide baru tanpa kehilangan benang merah asli. Misalnya, seorang ilmuwan data dapat memisahkan obrolan rekan timnya untuk menguji hipotesis baru sambil mempertahankan rantai pemikiran asli.

Bagaimana Cara Menggunakan Fitur Proyek ChatGPT dengan Contoh?

Ingin mengintegrasikan ChatGPT Projects ke dalam alur kerja Anda? Mari kita bahas fitur-fitur utamanya dengan contoh praktis.

1. Menulis dan mengedit

Proyek ChatGPT memungkinkan Anda menyimpan panduan gaya, contoh suara merek, dan bahan referensi sehingga setiap konten yang Anda tulis tetap konsisten tanpa perlu menjelaskan kembali nada suara Anda setiap kali.

Menulis di Proyek ChatGPT

Begini cara kerjanya untuk memastikan otomatisasi alur kerja penulisan:

Buat draf, revisi, dan susun konten panjang seperti buku, laporan, atau artikel.

Melacak perubahan di berbagai versi dan bereksperimen dengan draf alternatif.

Mengorganisir penulisan berdasarkan bab, bagian, atau tema

📌 Contoh Permintaan: ‘Tulis draf Bab 1 novel fiksi ilmiah saya, dengan fokus pada pemandangan kota distopia’ atau ‘Bandingkan dua versi terakhir ringkasan eksekutif ini dan soroti perubahan yang terjadi. ’

💡 Tips Pro: Gunakan fitur cabang (branching) untuk menguji berbagai nada atau akhiran tanpa mengganti versi terbaik Anda. Anda juga dapat menyorot teks dan menggunakan komentar inline untuk meninggalkan catatan edit, pengingat, atau umpan balik untuk sesi mendatang.

Perencanaan produk atau kampanye pemasaran

Gunakan ChatGPT Projects untuk menyimpan ringkasan kampanye, riset audiens, dan pedoman pesan. Saat Anda sedang brainstorming konsep iklan atau menyempurnakan positioning, AI akan mengambil konteks dari sana daripada memulai dari awal setiap kali.

Mengorganisir tugas-tugas kompleks untuk produk dan pemasaran

Berikut cara menggunakan ChatGPT Projects untuk kampanye produk atau pemasaran:

Sentralisasikan brief kreatif, persona, kalender konten, dan riset.

Gunakan memori proyek yang ditingkatkan untuk menyempurnakan pesan dan berkolaborasi di berbagai obrolan.

Undang anggota tim untuk berkontribusi atau meninjau secara kolaboratif.

📌 Contoh Permintaan: ‘Tulis ringkasan kampanye media sosial untuk peluncuran sepatu kets yang menargetkan Generasi Z’ atau ‘Analisis pesan pesaing dan sarankan tiga cara untuk membedakan diri. ’

Pembelajaran dan penelitian

Simpan daftar bacaan, catatan kursus, dan makalah penelitian di ChatGPT Projects agar AI dapat membantu Anda menyintesis informasi, menguji pemahaman Anda tentang konsep, atau menghubungkan ide-ide dari berbagai sumber.

Lakukan analisis data tingkat lanjut

Begini cara Proyek membantu dalam kasus penggunaan ini:

Membuat basis pengetahuan yang berkelanjutan dengan file, ringkasan, dan tanya jawab.

Lacak kemajuan belajar Anda selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan dengan fitur memori.

Menggunakan kuis interaktif atau penjelasan rinci untuk memperkuat konsep.

📌 Contoh Permintaan: ‘Ringkas argumen utama dari empat makalah ekonomi ini’ atau ‘Buat tabel yang melacak pertanyaan saya dan jawaban GPT tentang mekanika kuantum.’

🎥 Tonton: Rahasia Tersembunyi Penggunaan AI dalam Manajemen Proyek yang Tidak Dibicarakan Siapa Pun

Proyek pemrograman

Simpan file proyek, dokumentasi API, dan konvensi gaya Anda ke dalam ChatGPT Projects. Kini, saat Anda meminta bantuan untuk debugging atau mengembangkan fitur baru, AI sudah mengetahui struktur kode Anda dan pola yang Anda ikuti.

Selesaikan tugas pemrograman lebih cepat

Inilah yang dapat Anda lakukan dengan ChatGPT Projects saat bekerja pada pengembangan perangkat lunak:

Tulis, perbaiki, dan dokumentasikan skrip atau aplikasi di beberapa file.

Gunakan konteks yang berkelanjutan untuk pemecahan masalah secara berulang.

Lakukan refactoring dengan percaya diri menggunakan kecerdasan buatan yang dilengkapi dengan kemampuan mengingat dan pengenalan file.

📌 Contoh Perintah: ‘Buat skrip Python untuk mengumpulkan Tweet berdasarkan hashtag dan ekspor hasilnya ke CSV’ atau ‘Tambahkan dokumentasi inline ke semua fungsi API saya dan periksa masalah keamanan.’

Seperti yang disebutkan oleh seorang pengguna Reddit:

Anda mengunggah aset yang menetapkan konteks umum untuk obrolan Anda, dan Anda dapat memiliki instruksi khusus yang secara otomatis diterapkan pada obrolan di dalam folder tersebut. Jujur saja, saya hanya bersyukur memiliki folder untuk mengatur obrolan saya. Jendela konteks umum adalah bonus yang bagus.

Anda mengunggah aset yang menetapkan konteks umum untuk obrolan Anda, dan Anda dapat memiliki instruksi khusus yang secara otomatis diterapkan pada obrolan di dalam folder tersebut.

Jujur saja, saya hanya bersyukur memiliki folder untuk mengatur obrolan saya. Jendela konteks umum adalah bonus yang bagus.

🚀 Tips Berguna: Kenalkan ClickUp Brain MAX, peningkatan yang kuat yang menggabungkan berbagai alat AI menjadi satu pusat produktivitas terpusat. Anda tidak perlu lagi beralih antara Gemini, Claude, atau ChatGPT. Brain MAX menyediakan model AI premium dalam satu platform, ruang kerja yang memahami konteks penuh ruang kerja Anda dan terhubung dengan alat eksternal Anda. Anda juga dapat mengetik tugas dengan suara menggunakan Talk to Text, menghasilkan laporan secara otomatis, dan memicu alur kerja di alat lain seperti Google Drive dan SharePoint. Anda dapat memilih model AI terbaik untuk setiap tugas, mulai dari GPT-5.0 hingga Claude Sonnet 4.

Praktik Terbaik dalam Menggunakan Fitur Proyek ChatGPT

Berikut adalah beberapa trik ChatGPT yang dapat Anda terapkan:

Cabang untuk alternatif: Buat cabang baru untuk mengeksplorasi revisi, ide-ide inovatif, atau cabang fitur.

Tambahkan komentar langsung: Tinggalkan pertanyaan, saran, atau catatan langsung di file Anda; ChatGPT dapat memindai dan merespons semuanya sekaligus.

Simpan snapshot secara teratur: Simpan versi yang diberi label sebelum melakukan perubahan besar pada kode atau revisi besar untuk melindungi kemajuan dan memudahkan pemulihan cepat.

Struktur berdasarkan jenis tugas: Bagi pekerjaan menjadi file untuk draf, penelitian, umpan balik, dan tugas yang harus dilakukan agar Bagi pekerjaan menjadi file untuk draf, penelitian, umpan balik, dan tugas yang harus dilakukan agar manajer tugas AI dapat tetap fokus dan terorganisir.

Ringkas keputusan penting: Pin 'Catatan Keputusan' di bagian atas file untuk mendokumentasikan perubahan dan mengurangi diskusi berulang.

Minta ulasan cerdas: Minta ChatGPT untuk merangkum pertanyaan, membuat daftar tindakan, atau menandai ketidakkonsistenan di antara berkas-berkas.

Lindungi informasi sensitif: Sesuaikan pengaturan berbagi untuk menghindari paparan data pribadi seperti kunci API atau konten eksklusif.

Desain untuk serah terima: Sertakan berkas README atau petunjuk yang jelas agar kolaborator di masa depan dapat bergabung dengan usaha minimal.

🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 2023, OpenAI bermitra dengan Pemerintah Islandia untuk membantu melestarikan bahasa Islandia dengan melatih model GPT agar dapat memahaminya.

OpenAI terus mengembangkan kemampuan ChatGPT Projects. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Proyek ini telah memperluas kemampuannya untuk mendukung hingga 40 file per proyek, meningkatkan interaksi suara, dan mengintegrasikan alat seperti Notion, Canva, dan HubSpot.

Selain itu, fitur Proyek kini tersedia untuk semua pengguna ChatGPT, memungkinkan akun Free, Plus, dan Pro untuk membuat ruang kerja bersama di mana Anda dapat mengundang rekan tim, berkolaborasi dalam obrolan, dan mengunggah file.

Pengguna kini memiliki kontrol memori khusus proyek , yang memungkinkan Anda membatasi apakah konteks dari obrolan lain dapat diakses di dalam proyek.

Fitur penyesuaian juga telah ditingkatkan: Anda kini dapat memilih warna dan ikon untuk setiap proyek guna mengatur dan mempersonalisasi ruang kerja Anda dengan lebih baik.

OpenAI saat ini juga sedang mengembangkan kemampuan riset mendalam (pencarian web + konteks proyek) dan mode interaksi suara dalam Projects untuk kolaborasi AI yang lebih lancar. Ke depan, OpenAI berencana memperkenalkan agen otonom yang dapat menjalankan alur kerja multi-langkah dalam proyek, seperti analisis data atau pengisian formulir.

🧠 Fakta Menarik: Data pelatihan untuk model GPT mencakup halaman web publik, buku, artikel, dan kode. Namun, OpenAI belum pernah merilis daftar lengkap sumbernya, dan beberapa situs—seperti Wikipedia dan Stack Overflow—telah menentang pengambilan data tanpa izin.

Batasan Proyek ChatGPT (+ Hal yang Perlu Diperhatikan)

Meskipun ChatGPT Projects menawarkan fitur yang kuat, terdapat beberapa batasan signifikan yang dapat mengganggu jadwal Anda dan membuat Anda mempertimbangkan alternatif ChatGPT. Memahami batasan-batasan ini akan membantu Anda menghindari kesalahan umum:

Batasan unggah file: Hanya 40 file per proyek untuk pengguna Pro/Enterprise (20 untuk Plus), dan 10 file dapat diunggah sekaligus.

Kelanjutan obrolan: Obrolan sebelumnya dalam sebuah proyek tidak secara otomatis membawa konteks kecuali disebutkan.

Batasan konteks: ChatGPT mungkin kehilangan jejak percakapan yang panjang atau thread proyek yang detail.

Batasan penggunaan: Batasan pesan bervariasi tergantung pada paket; pengguna Pro dan Plus mungkin mencapai batas sesi selama penggunaan intensif.

Sensitivitas prompt: Prompt yang samar atau ambigu dapat menghasilkan respons yang tidak relevan atau tidak tepat sasaran, yang juga disebut halusinasi.

Keamanan data: OpenAI dapat menyimpan data yang diunggah sesuai kebijakan, yang menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan dan kerahasiaan.

Risiko bias: Respons mungkin mencerminkan pola yang merugikan, bias, atau stereotip dari data pelatihan.

Tidak mendukung multitasking: Model ini hanya dapat menangani satu permintaan sekaligus; ia tidak dapat menangani beberapa permintaan secara bersamaan.

👀 Tahukah Anda: Selama periode tiga tahun, organisasi yang menggunakan ClickUp mencapai perkiraan 384% return on investment (ROI), menurut Forrester Research. Organisasi-organisasi ini menghasilkan sekitar US $3,9 juta dalam pendapatan tambahan melalui proyek-proyek yang diaktifkan atau ditingkatkan oleh ClickUp.

Bagaimana ClickUp Membantu Mengelola Proyek Anda

Anda mungkin menggunakan ChatGPT Projects untuk merencanakan kampanye konten, tetapi kemudian Anda menyalin hasilnya ke dokumen, membuat tugas secara manual, menugaskan tugas tersebut kepada tim Anda, dan melacak kemajuan di alat terpisah. Ini yang kami sebut sebagai Work Sprawl.

AI membantu Anda berpikir, tetapi tidak membantu Anda mengeksekusi.

ClickUp mengambil pendekatan yang berbeda sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia. Asisten AI bawaan ClickUp, ClickUp Brain, tidak hanya mengorganisir percakapan AI—tetapi juga menghubungkannya langsung ke alur kerja Anda. Anda dapat membuat garis besar konten dengan Brain. Ubah menjadi tugas secara instan dengan satu perintah. Brainstorm ide fitur di ruang yang sama. Berikan tugas kepada pengembang dengan konteks lengkap. Hubungkan ke dokumen proyek tempat keputusan diambil. Lihat bagaimana ClickUp membawa otomatisasi manajemen proyek AI dan alur kerja ke level baru?

Seorang pengguna nyata berbagi:

Bagi organisasi yang kesulitan dalam mengelola proyek mereka, ClickUp akan membantu dalam kolaborasi tugas. Dengan perangkat lunak ini, orang dapat melacak item daftar tugas dan mengerjakan tugas-tugas tersebut dalam waktu yang ditentukan. Perangkat lunak ini juga membantu tim manajemen proyek untuk melacak kemajuan keseluruhan proyek guna memastikan tenggat waktu terpenuhi.

Bagi organisasi yang kesulitan dalam mengelola proyek mereka, ClickUp akan membantu dalam kolaborasi tugas. Dengan perangkat lunak ini, orang dapat melacak item daftar tugas dan mengerjakan tugas-tugas tersebut dalam waktu yang ditentukan. Perangkat lunak ini juga membantu tim manajemen proyek untuk melacak kemajuan keseluruhan proyek guna memastikan tenggat waktu terpenuhi.

Bagi pekerja pengetahuan dan tim yang lelah harus secara manual menghubungkan hasil AI dengan pekerjaan nyata, inilah alasan mengapa Perangkat Lunak Manajemen Proyek ClickUp lebih unggul daripada ChatGPT.

Proyek yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) paling canggih.

Anda dapat meningkatkan produktivitas Anda 10 kali lipat dengan ClickUp Brain. Asisten bertenaga AI ini dirancang untuk membantu Anda bekerja lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih terhubung. Ia memungkinkan Anda mengakses pengetahuan secara instan, mengelola proyek, dan membuat konten di bawah satu atap.

Misalkan Anda adalah manajer produk yang mengawasi peluncuran lintas fungsi. Cukup tanyakan kepada ClickUp Brain, ‘Apa status terkini dari semua karyawan yang bekerja pada proyek ini?’ Ia akan langsung merangkum semua tugas, pembaruan, dan hambatan yang relevan di seluruh ruang kerja Anda.

ClickUp’s AI Enterprise Search secara instan menarik jawaban dari tugas, dokumen, dan percakapan, sementara Brain dapat mengelola pembaruan rutin, rapat harian, dan pelacakan.

Lebih baik lagi, alat kolaborasi AI ini dapat secara otomatis menghasilkan pembaruan proyek untuk email mingguan pemangku kepentingan Anda, mengusulkan tugas-tugas baru berdasarkan komentar terbaru, atau bahkan menandai item yang terlambat.

Dan jika semua itu terdengar terlalu bagus, tunggu sampai Anda menggunakan Brain MAX, teman desktop AI Anda.

Gabungkan konteks dari ClickUp dan aplikasi terhubung untuk mendiagnosis masalah lebih cepat melalui ClickUp Brain MAX.

Pencarian terpadu & AI kontekstual: Cari tugas, Dokumen, rapat, dan aplikasi terhubung lainnya secara instan sehingga AI memahami lingkup pekerjaan Anda secara keseluruhan.

Produktivitas Talk-to-Text: Diktekan ide, catatan rapat, atau pembaruan tugas melalui suara—Brain MAX mengubahnya menjadi teks yang rapi lebih cepat daripada mengetik. Diktekan ide, catatan rapat, atau pembaruan tugas melalui suara—Brain MAX mengubahnya menjadi teks yang rapi lebih cepat daripada mengetik.

Dukungan Multi-Model AI: Beralih antara model AI yang berbeda (seperti GPT-4.1, Claude, atau Gemini) sesuai kebutuhan Anda—tanpa kehilangan konteks.

Tugas yang didorong oleh AI: Minta Brain MAX untuk menghasilkan tugas, proyek, atau dokumen berdasarkan perintah suara atau teks Anda—dan biarkan ia mengotomatiskan tindak lanjut menggunakan konteks ruang kerja Anda.

Dengan Brain MAX, Anda dapat menghilangkan kerumitan alat AI, memperlancar kolaborasi, dan menjaga seluruh tim tetap sejalan.

Biarkan agen menangani pekerjaan yang berulang.

Dengan mengotomatisasi tugas-tugas berulang, menampilkan informasi yang tepat pada waktu yang tepat, dan memastikan semua orang tetap sejalan, ClickUp Agents membebaskan energi Anda untuk pekerjaan kreatif, strategis, dan berdampak tinggi.

Bagaimana ClickUp Agents secara khusus meningkatkan manajemen proyek:

Otomatisasi pengaturan proyek: Buat rencana proyek, pecah tugas-tugas, dan tetapkan pemilik berdasarkan alur kerja Anda.

Jaga proyek tetap berjalan: Pantau kemajuan tugas, tandai hambatan, dan kirim pengingat untuk memastikan tenggat waktu terpenuhi.

Sentralisasi komunikasi: Jawab pertanyaan terkait proyek, ringkas pembaruan, dan posting laporan di saluran atau thread, sehingga semua orang tetap sejalan.

Sesuaikan dengan proses Anda: Sesuaikan Agen untuk memicu tindakan pada peristiwa proyek penting—seperti pembuatan tugas, perubahan status, atau mendekati batas waktu—sehingga alur kerja Anda selalu optimal.

Selain itu, terdapat Agen Pra-bangun seperti Laporan Mingguan, Laporan Harian, Rapat Tim Harian, dan Agen Jawaban, yang menangani pembaruan, ringkasan kemajuan, dan tanya jawab instan di saluran proyek dengan pengaturan minimal.

Gunakan Agen AI ClickUp untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang.

Untuk kebutuhan yang lebih spesifik, Agen Kustom memungkinkan Anda untuk mendefinisikan pemicu, tindakan, dan sumber pengetahuan yang spesifik untuk menyesuaikan dengan alur kerja unik Anda.

💡 Tips Pro: Manajer proyek menghabiskan berjam-jam dalam rapat, mengelola pembaruan, keputusan, dan tindak lanjut di berbagai proyek. ClickUp’s AI Notetaker secara otomatis mencatat transkrip rapat, merangkum poin penting, dan mengekstrak tindakan yang dapat dilakukan. Dengan cara ini, manajer proyek dapat mengubah diskusi menjadi tugas secara instan. Dapatkan ringkasan otomatis rapat atau ringkasan dengan ClickUp AI Notetaker.

Tingkatkan manajemen tugas Anda

ClickUp Tasks membantu Anda memecah ide besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dilaksanakan dengan tenggat waktu, penugas, prioritas, dan Bidang Kustom yang mencerminkan alur kerja unik Anda.

Buat tugas pertama Anda di ClickUp Buat Tugas ClickUp dengan penugas dan prioritas untuk manajemen proyek yang efisien.

Misalnya, jika Anda telah merencanakan strategi peluncuran produk, Anda dapat membuat tugas-tugas individu untuk konten halaman arahan, materi iklan, kampanye email, dan tinjauan pemangku kepentingan. Setiap tugas dapat ditugaskan kepada anggota tim yang tepat, diberi batas waktu yang jelas, dan dihubungkan dengan aset terkait di dalam perangkat lunak manajemen tugas.

Untuk tetap mengontrol semuanya, visualisasikan tugas-tugas ini menggunakan tampilan ClickUp, seperti Daftar, Papan Kanban, Kalender, Grafik Gantt, dan lainnya.

⚙️ Bonus: Bandingkan ClickUp dan ChatGPT untuk melihat bagaimana manajemen proyek yang terstruktur bertemu dengan bantuan AI yang fleksibel untuk alur kerja yang lebih cepat dan cerdas.

Ingin menghemat waktu untuk tindakan berulang? Otomatisasi di ClickUp memungkinkan Anda untuk mengatur pemicu, kondisi, dan tindakan 'jika ini, maka itu' yang berjalan secara otomatis.

Hapus pekerjaan berulang dengan ClickUp Automations

Misalnya, ketika status tugas berubah menjadi ‘Dalam Peninjauan,’ ClickUp secara otomatis menugaskan tugas tersebut kepada pemimpin QA Anda, menetapkan tanggal jatuh tempo dua hari kemudian, dan memposting komentar yang menandai mereka.

💡 Tips Pro: Dengan Dashboard ClickUp, Anda mendapatkan pusat kendali real-time untuk melacak tujuan, beban kerja tim, tenggat waktu, dan kesehatan proyek. Sesuaikan kartu untuk memantau kemajuan tugas, kecepatan sprint, atau item yang terlambat sehingga Anda selalu selaras dengan hasil nyata.

Buat, kolaborasi, dan edit di Docs

Setelah ide dan jadwal proyek Anda sudah ditetapkan, gunakan ClickUp Docs untuk menyimpan output detail, catatan rapat, ringkasan, dan SOP. Anda dapat mengedit bersama tim secara real-time, meninggalkan komentar, menyematkan tugas langsung ke dokumen Anda, dan menjaga semuanya terhubung dengan alur kerja proyek Anda.

Organisasikan pengetahuan internal Anda dengan ClickUp Docs

Jika Anda sedang menyusun brief kampanye, pembaruan produk, atau dokumen proses internal, kemampuan menulis Brain dapat membantu Anda menghemat waktu dan mempertajam pesan Anda. Cukup ketikkan ide kasar dan minta AI untuk mengedit, memperluas, atau meringkasnya.

Gunakan AI Writer ClickUp Brain untuk konten yang rapi

Misalkan Anda sedang menyiapkan pengumuman roadmap kuartalan. Anda dapat memulai dengan daftar poin pembaruan, lalu meminta AI untuk mengubahnya menjadi pesan yang jelas dan profesional, dengan nada dan struktur yang tepat untuk audiens Anda.

Integrasikan ClickUp dengan stack teknologi yang sudah Anda miliki.

Dengan integrasi untuk platform seperti Google Drive, SharePoint, Figma, Jira, GitLab, dan aplikasi pelacakan waktu, ClickUp memungkinkan Anda untuk melampirkan file, menyinkronkan tugas, menyematkan desain, dan mengelola masalah—semua tanpa meninggalkan pusat proyek Anda.

Sinkronkan seluruh ekosistem teknologi Anda dengan integrasi ClickUp.

Bagi manajer proyek, integrasi ini memberikan visibilitas dan kontrol real-time atas setiap aspek proyek.

Misalnya, bayangkan proyek peluncuran produk di mana tim pemasaran, desain, dan pengembangan Anda bekerja di alat yang berbeda. Dengan integrasi ClickUp, desainer Anda dapat menyematkan prototipe Figma langsung ke tugas ClickUp, memungkinkan pemasar dan pengembang untuk meninjau dan memberikan komentar tanpa meninggalkan ruang kerja. Pada saat yang sama, Anda dapat menyinkronkan tugas dengan Jira sehingga setiap pembaruan dari tim pengembangan akan langsung tercermin di ClickUp.

Pendekatan terpadu ini menyimpan semua aset proyek, umpan balik, dan pembaruan kemajuan di satu tempat, sehingga pengiriman proyek menjadi lebih efisien.

Dari Perencanaan Proyek hingga Pelaksanaan dengan ClickUp

Proyek ChatGPT adalah platform yang ideal untuk pengembangan ide, brief kreatif, pengorganisasian riset, dan perencanaan kolaboratif dengan AI. Namun, untuk mengubah pemikiran tersebut menjadi ide yang terstruktur, Anda akan membutuhkan ClickUp.

Dengan manajemen tugas berbasis AI, dasbor real-time, dokumen kolaboratif, dan alur kerja yang dapat disesuaikan, platform ini membantu Anda menyelesaikan tugas lebih cepat.

Jadi, apa yang Anda tunggu? Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅