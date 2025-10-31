Apa Itu Pengujian Eksploratori? Panduan, Teknik, dan Alat

Sebagian besar pengujian mengikuti skrip. Klik di sini, masukkan ini, dan verifikasi itu. Itu dapat diprediksi—sampai bug yang tidak direncanakan lolos.

Pengujian eksploratif mengabaikan skrip. Anda menguji sambil belajar, mengikuti petunjuk yang muncul. Menemukan sesuatu yang aneh? Telusuri lebih lanjut. Menemukan pola? Telusuri lebih dalam.

Pendekatan ini menggabungkan penyelidikan dengan intuisi, mengungkap masalah yang terlewatkan oleh kasus uji yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam posting blog ini, kami akan menjelaskan apa itu pengujian eksploratori, membahas teknik-teknik utama, dan menyoroti alat-alat yang membuat prosesnya lebih lancar, dimulai dengan ClickUp.

Apa Itu Pengujian Eksplorasi?

Pengujian eksploratori adalah pendekatan praktis dan adaptif di mana penguji secara aktif mempelajari produk saat mereka mengujinya.

Tidak ada skrip tetap yang harus diikuti. Anda mengandalkan pemahaman Anda tentang sistem, membuat keputusan cepat, dan merespons apa yang ditampilkan produk secara real-time.

Pendekatan ini sangat efektif ketika perubahan terjadi dengan cepat atau persyaratan belum sepenuhnya ditetapkan. Anda dapat melakukan penyelidikan, mengajukan pertanyaan yang lebih baik, dan fokus pada bagaimana produk berperilaku. Setiap sesi menjadi campuran antara berpikir, mengamati, dan mengungkap.

🧠 Fakta Menarik: Istilah pengujian eksploratori diperkenalkan ke praktik umum pada tahun 1980-an dan 1990-an oleh penguji perangkat lunak dan penulis Cem Kaner. Pendekatannya menekankan pembelajaran, penyelidikan, dan fleksibilitas selama sesi pengujian.

Pengujian Eksploratif vs. Pengujian Berbasis Skrip

Pengujian eksploratif dan pengujian terstruktur menyelesaikan masalah yang berbeda. Yang satu memberikan struktur, yang lain memberikan kecepatan.

Berikut ini adalah penjelasan yang jelas tentang dua jenis pengujian perangkat lunak:

Aspek Pengujian eksplorasi Pengujian terstruktur Pendekatan Investigatif dan fleksibel Terstruktur dan dapat diulang Desain pengujian Dibuat secara langsung berdasarkan pembelajaran Didefinisikan sebelumnya sebelum pengujian dimulai Peran penguji Berpikir, memutuskan, dan beradaptasi secara real-time Mengikuti urutan langkah yang tetap Terbaik untuk Menemukan kasus tepi dan masalah yang tidak diketahui Memastikan fungsi yang sudah diketahui Dokumentasi Catatan dan wawasan yang dikumpulkan selama pengujian Kasus pengujian sepenuhnya didokumentasikan sebelumnya Waktu yang dibutuhkan Persiapan minimal, lebih banyak waktu untuk pengujian sebenarnya Upaya awal yang besar untuk membuat dan memelihara kasus uji

🔍 Tahukah Anda? Beberapa laporan bug tertua dalam sejarah bersifat eksploratif. Kasus terkenal tahun 1947 tentang seekor ngengat yang ditemukan di komputer Harvard Mark II tidak terdeteksi melalui skrip. Operator secara manual mengamati perilaku yang tidak normal dan membuka hardware untuk menyelidiki.

Manfaat Pengujian Eksploratori

Pengujian eksploratif memberikan tim fleksibilitas untuk bergerak cepat tanpa mengorbankan kualitas. Pengujian ini menyeimbangkan intuisi produk dengan penyelidikan real-time, membantu penguji tetap tajam dan mengungkap hal-hal yang sering terlewatkan oleh pengujian yang terstruktur.

Inilah yang ditawarkannya:

Mengungkap bug tersembunyi yang terlewatkan dalam pengujian terstruktur.

Menyesuaikan diri dengan siklus pengembangan yang cepat berubah

Menyoroti kegunaan dan kasus-kasus khusus dalam skenario nyata.

Mendorong pemikiran kritis daripada pelaksanaan rutin.

Mengurangi waktu yang dihabiskan untuk menulis kasus uji yang telah ditentukan sebelumnya, mirip dengan pengujian ad-hoc.

Meningkatkan cakupan tanpa memerlukan rangkaian pengujian yang besar.

🧠 Fakta Menarik: Banyak studio game masih menggunakan pengujian eksploratori pada tahap akhir pengembangan dengan nama yang berbeda: pengujian permainan. Penguji QA sering diberi versi hampir final dan diminta untuk mengidentifikasi masalah apa pun yang muncul saat mereka berinteraksi dengan sistem secara tidak terduga.

🎥 Dalam video ini, Anda akan belajar cara mengidentifikasi KPI yang benar-benar mencerminkan kualitas dan kinerja perangkat lunak—bukan hanya metrik yang hanya untuk pamer. Temukan bagaimana data yang tepat dapat mengungkap inefisiensi tersembunyi dan membantu tim memperkuat alur pengujian dan pengiriman mereka.

Teknik Pengujian Eksplorasi

Berikut adalah empat teknik yang membuat pengujian eksplorasi lebih efektif dan dapat diulang. 🔁

1. Pengujian berbasis sesi

Ini adalah proses pengujian eksplorasi dengan batasan. Anda mengatur timer selama 60-120 menit dan memberikan diri Anda sebuah misi. Misalnya, ‘Uji sistem login dan lihat apa yang rusak saat pengguna melakukan hal-hal aneh.’

Untuk melakukannya, Anda perlu tetap fokus sambil tetap mengikuti insting Anda. Menemukan sesuatu yang mencurigakan? Selidiki. Tapi Anda tidak akan menghabiskan tiga jam terjebak dalam detail yang tidak penting karena Anda memiliki tujuan yang jelas dan batas waktu.

Apa yang sebenarnya Anda lakukan: Tuliskan misi Anda sebelum memulai.

Catat catatan saat Anda bekerja (bug, pertanyaan, perilaku aneh)

Berhenti saat timer berbunyi

Ringkas apa yang telah Anda pelajari

Catatan Anda menjadi harta karun bagi orang berikutnya yang menguji area ini. Mereka akan tahu persis apa yang sudah Anda bahas dan apa yang tampak mencurigakan.

✅ Coba dengan ClickUp: ClickUp Time Tracking membantu Anda tetap dalam jendela sesi pengujian dengan memungkinkan Anda memulai timer langsung pada tugas Anda. Anda dapat melacak berapa lama waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas tanpa perlu beralih alat. Mulai Mengukur Waktu Tugas Anda di ClickUp Lacak waktu yang dihabiskan dalam sesi dengan ClickUp Time Tracking Misalnya, jika Anda menguji sistem login selama 90 menit, Anda mulai timer di ClickUp, mencatat pengamatan Anda di deskripsi tugas atau ClickUp Notepad, dan menghentikan timer saat sesi berakhir. Hal ini membantu Anda tetap fokus dan memastikan waktu Anda tercatat dengan baik.

2. Pengujian bebas

Ini adalah mode eksplorasi murni. Tidak ada timer, tidak ada tujuan spesifik. Anda hanya menyelami perangkat lunak dan melihat apa yang terjadi.

Meskipun terdengar kacau, penguji yang baik mengembangkan insting keenam untuk mendeteksi titik-titik masalah. Mereka secara alami akan fokus pada kondisi batas, skenario kesalahan, dan momen-momen 'bagaimana jika pengguna melakukan ini?'.

Kapan pengujian ini paling efektif: Anda sudah sangat memahami produk tersebut.

Anda memiliki waktu untuk menjelajahi tanpa tekanan.

Anda ingin menemukan kasus-kasus aneh yang tidak terpikirkan oleh siapa pun.

Kekurangannya? Anda mungkin melewatkan hal-hal yang jelas saat mengejar masalah yang menarik.

✅ Coba dengan ClickUp: ClickUp Clips memungkinkan Anda merekam layar dengan suara sehingga Anda dapat menangkap bug dan perilaku aneh saat sedang bekerja. Misalkan Anda melakukan pengujian eksplorasi pada dasbor, dan widget analitik menghilang saat Anda mengubah ukuran layar. Rekam prosesnya, jelaskan apa yang Anda lihat, dan lampirkan klip tersebut ke tugas bug dalam perangkat lunak manajemen proyek Agile ClickUp sehingga tim pengembang tidak perlu menebak apa yang rusak.

3. Pengujian berpasangan

Dua orang, satu keyboard, dua kali lipat kekuatan menemukan bug. Satu orang mengemudi sementara yang lain mengamati dan mengajukan pertanyaan.

Mengapa begitu efektif: Sudut pandang baru dapat mengidentifikasi hal-hal yang mungkin terlewatkan jika dilakukan sendiri.

Diskusi real-time menghasilkan ide pengujian yang lebih baik.

Sangat cocok untuk melatih penguji baru

Mencegah pandangan yang sempit

Pengemudi berfokus pada membuat hal-hal berfungsi. Pengamat mengidentifikasi masalah kegunaan dan memperhatikan ketidakkonsistenan.

✅ Coba dengan ClickUp: Dengan ClickUp Whiteboards, Anda mendapatkan ruang visual bersama untuk merencanakan ide pengujian, diagram alur, dan kasus tepi sebelum mulai mengklik-klik. Misalkan Anda sedang menguji alur onboarding pengguna baru bersama-sama. Anda menempatkan setiap langkah onboarding di papan tulis, rekan Anda menambahkan catatan tentang apa yang mungkin salah, dan Anda berdua memutuskan siapa yang akan menguji bagian mana. Kemudian, ubah setiap catatan tempel menjadi tugas saat bug atau tindak lanjut muncul.

4. Pengujian berbasis tur

Bayangkan ini sebagai cara berbeda untuk menjelajahi perangkat lunak Anda, masing-masing dengan fokus spesifik.

Tur populer meliputi: Tur fitur: Jelajahi semua fitur yang menghasilkan uang

Tur kriminal: Coba tembus keamanan dan lakukan hal-hal buruk

Tur fitur utama: Dapatkan gambaran singkat tentang fitur-fitur utama.

Tur obsesif-kompulsif: Periksa setiap detail dan potongan data

Setiap tur memberikan sudut pandang yang berbeda. Tur Uang memastikan fitur pendapatan Anda berfungsi dengan baik. Tur Kriminal berpikir seperti seorang peretas. Tur Landmark sempurna untuk pengujian awal.

Inilah triknya: Anda dapat menggabungkan dan menyesuaikan tur berdasarkan apa yang Anda khawatirkan. Sistem pembayaran baru? Jalankan Money Tour dan Criminal Tour. Perubahan antarmuka pengguna yang besar? Coba Landmark Tour terlebih dahulu.

✅ Coba dengan ClickUp: Daftar Tugas ClickUp memungkinkan Anda membagi tugas pengujian menjadi langkah-langkah terfokus sehingga Anda dapat melacak bagian mana dari setiap proses yang telah diselesaikan tanpa perlu beralih alat. Misalnya, jika Anda menjalankan Criminal Tour pada alur checkout baru, daftar periksa Anda mungkin mencakup langkah-langkah seperti ‘Coba pembayaran tidak valid’, ‘Lewati bidang kupon’, dan ‘Manipulasi URL’. Saat Anda menyelesaikan setiap langkah, centanglah dan tinggalkan catatan di bawah item daftar periksa jika ada yang tampak salah.

Contoh Pengujian Eksploratori (Dengan Skenario)

Misalkan Anda sedang menguji proses checkout pada aplikasi pengiriman makanan.

Sesi pengujian eksplorasi Anda: 90 menit pengujian 'mengurutkan saat masalah terjadi'

Uji Coba 1: Koneksi terputus saat proses checkout

Anda memesan barang seharga $25. Saat Anda menekan tombol ‘Bayar Sekarang’, Anda mematikan WiFi untuk mensimulasikan koneksi yang terputus. Saat Anda terhubung kembali, Anda menemukan dua pesanan identik di keranjang belanja Anda. Aplikasi tersebut tidak menghapus pesanan pertama.

🐞 Bug ditemukan: Pesanan ganda saat jaringan gagal selama proses pembayaran

Uji Coba 2: Pemesanan pada jam sibuk

Anda memesan selama jam sibuk makan malam (pukul 7 malam). Aplikasi menampilkan 'waktu pengiriman 25 menit', tetapi Anda memperhatikan daftar restoran terus berubah. Anda mengambil tangkapan layar timeline—ternyata tidak akurat. Kemudian, Anda masih melihat '25 menit' sementara aplikasi diam-diam mencoba restoran lain.

🐞 Bug ditemukan: Perkiraan pengiriman yang menyesatkan selama periode permintaan tinggi

Uji Coba 3: Perubahan alamat setelah pembayaran

Anda menyadari bahwa Anda memasukkan alamat lama setelah melakukan pembayaran. Anda mencoba memperbarui alamat tersebut di aplikasi dan mendapatkan pesan kesalahan. Aplikasi tersebut crash, tetapi kartu Anda sudah terpotong.

🐞 Bug ditemukan: Pembayaran diproses, tetapi pesanan gagal saat alamat diubah.

📊 Hasil: Tiga bug kritis ditemukan dalam 90 menit yang dapat menyebabkan frustrasi pelanggan dan potensi kerugian pendapatan. Kasus pengujian rutin Anda tidak pernah mencakup skenario ini karena fokus pada jalur yang lancar.

Pengujian eksploratif berjalan dengan cepat. Anda perlu mencatat pikiran Anda, mencatat bug, dan mengikuti perkembangan sebelum konteksnya hilang. Alat yang tepat membantu Anda menangkap hal-hal yang penting dan menjaga agar pekerjaan pengujian tetap terhubung dengan proses pengembangan produk secara keseluruhan.

Berikut beberapa opsi. 🗂️

1. ClickUp

ClickUp untuk Tim Perangkat Lunak mendukung pelaksanaan pengujian eksploratori di setiap tahap, mulai dari pencatatan, pelacakan bug, hingga tindak lanjut dan pelaporan.

Catat catatan detail selama pengujian

Perbarui dokumen ClickUp secara bertahap, gunakan header untuk mengorganisir temuan

ClickUp Docs memberikan ruang yang rapi untuk mencatat observasi Anda selama sesi pengujian. Gunakan catatan kaki, header, dan daftar periksa untuk mengorganisir catatan Anda.

Misalnya, jika Anda menguji aplikasi pemesanan hotel, Anda mungkin mencatat bahwa filter pencarian berfungsi di desktop tetapi tidak di mobile, mencatat keterlambatan di layar pembayaran, dan menyoroti bahwa tab 'My Bookings' dimuat dengan benar. Dokumen tersebut tetap berada di folder pengujian Anda sehingga tim Anda dapat menemukannya dengan mudah nanti.

Buat tugas bug

Buat Tugas ClickUp dari sesi pengujian Anda untuk mencatat bug secara instan

Tugas ClickUp membantu menangani bug. Tambahkan semua detail penting—screenshot, langkah-langkah untuk mereproduksi, dan informasi perangkat—segera agar tidak ada yang terlewat.

Misalkan Anda menemukan bug di mana kalender check-in crash di iOS. Buat tugas langsung dari dokumen pengujian, berikan tugas tersebut kepada tim pengembang mobile, dan tandai di bawah sprint saat ini.

⚙️ Bonus: Jelajahi bagaimana ClickUp mengubah permainan bagi tim perangkat lunak di seluruh dunia.

Gunakan kembali format pelaporan bug yang terstruktur.

Gunakan templat tugas ClickUp untuk mengikuti struktur pencatatan bug yang jelas

Template Tugas ClickUp memudahkan pencatatan bug dalam format yang konsisten. Template dapat mencakup bidang seperti lingkungan, tingkat keparahan, area pengujian, dan tangkapan layar.

Misalnya, jika Anda sering menguji alur pendaftaran, gunakan templat yang mencakup bidang seperti ‘Langkah-langkah untuk Mengulang’, ‘Hasil yang Diharapkan vs Hasil Aktual’, dan ‘Informasi Browser’. Ini menghemat waktu dan menghindari kelalaian detail penting.

Pastikan bug tetap terhubung dengan pekerjaan yang tepat.

Fitur Hubungan Tugas ClickUp memungkinkan Anda menghubungkan bug dengan fitur, rencana pengujian, atau laporan sebelumnya. Hal ini membantu tim Anda mengidentifikasi tugas yang terkait dan menghindari pekerjaan ganda.

Hubungkan bug dan fitur menggunakan ClickUp Task Relationships untuk pelacakan yang lebih baik

Jika Anda sedang menguji program loyalitas baru dan menemukan masalah dengan hadiah yang tidak sinkron, hubungkan setiap bug dengan tugas fitur loyalitas utama. Kini, PM dan pengembang dapat melihat apa yang ditemukan melalui pengujian.

📮ClickUp Insight: Ketika tugas-tugas yang tidak terlihat menumpuk, konsekuensinya nyata: 14% karyawan mengatakan hal itu membuat mereka lebih sulit fokus pada pekerjaan utama mereka, dan 21% merasa terhambat dan kewalahan oleh tekanan tambahan. Beban diam-diam ini bukan hanya ketidaknyamanan—ini adalah ancaman langsung terhadap kinerja dan kesejahteraan tim. Dengan ClickUp Brain, pekerjaan yang tersembunyi tidak akan tetap tersembunyi untuk waktu lama. Ia dapat secara otomatis mengidentifikasi tugas yang terlambat, belum ditugaskan, atau terhenti, memungkinkan tim untuk bertindak sebelum masalah memburuk. Biarkan ClickUp AI menangani pekerjaan berat—sehingga tim Anda dapat melakukan pekerjaan terbaik mereka.

Lihat gambaran besarnya dalam satu tempat

Lacak bug, status pengujian, dan beban kerja tim di Dashboard ClickUp

Dashboard ClickUp memberikan gambaran cepat tentang kemajuan pengujian, bug yang terbuka, dan tren. Anda dapat melacak metrik seperti cakupan pengujian, tingkat keparahan bug, dan beban kerja.

Jika tim Anda sedang menguji ulang desain, buat dasbor yang menampilkan fitur mana yang sudah selesai, bug mana yang masih terbuka, dan siapa yang sedang mengerjakan apa. Hal ini memastikan QA, PM, dan insinyur tetap sejalan.

Biarkan AI menangani pekerjaan rutin.

Dan terakhir, ClickUp Brain mendukung sesi pengujian dengan merangkum catatan Anda, mengubah temuan menjadi tugas, dan membagi pekerjaan menjadi subtugas.

Ringkas pengujian dan buat tindak lanjut secara otomatis dengan ClickUp Brain

Misalnya, setelah sesi tentang sistem rujukan baru, ClickUp Brain dapat merangkum apa yang telah diuji, mengusulkan tenggat waktu berdasarkan beban tim, dan membuat subtugas seperti ‘Perbaiki validasi kode rujukan’ atau ‘Perbarui pesan kesalahan’.

Bagaimana AI Meningkatkan Pengujian Eksploratori di Dalam ClickUp Pengujian Kualitas Modern (QA) tidak hanya bergantung pada intuisi; ia didukung oleh wawasan kecerdasan buatan (AI). ClickUp Brain MAX mencari di seluruh Dokumen, Tugas, dan laporan bug untuk mengidentifikasi pola atau masalah yang berulang. mencari di seluruh Dokumen, Tugas, dan laporan bug untuk mengidentifikasi pola atau masalah yang berulang.

ClickUp AI Notetaker menangkap dan merangkum diskusi sesi atau stand-up, menciptakan dokumentasi yang dapat dicari dan terus diperbarui. menangkap dan merangkum diskusi sesi atau stand-up, menciptakan dokumentasi yang dapat dicari dan terus diperbarui.

ClickUp Answeres Agents memberikan konteks cepat: “Tunjukkan semua bug yang ditemukan dalam alur pembayaran minggu lalu”

ClickUp AI Agents dapat mengotomatisasi tugas-tugas berulang, seperti memberi label pada masalah berdasarkan tingkat keparahan atau memberi tahu pengembang ketika bug terkait dibuka kembali. dapat mengotomatisasi tugas-tugas berulang, seperti memberi label pada masalah berdasarkan tingkat keparahan atau memberi tahu pengembang ketika bug terkait dibuka kembali. Alat-alat ini membantu tim QA beralih dari pendekatan reaktif dalam mencari bug menjadi pendekatan proaktif dalam mencegah masalah.

Template yang mempercepat proses

Dapatkan Template Gratis Gunakan Template Manajemen Pengujian ClickUp untuk meninjau sesi pengujian eksplorasi.

Template Manajemen Pengujian ClickUp memberikan tim QA Anda titik awal yang kokoh. Template ini dilengkapi dengan status bawaan, seperti ‘To Do’, ‘In Progress’, dan ‘Ready for Review’, serta Bidang Kustom untuk Jenis Pengujian dan Hasil yang Diharapkan.

Dapatkan Template Gratis Kelola bug dengan mudah menggunakan Template Pelacakan Bug dan Masalah ClickUp.

Template Pelacakan Bug dan Masalah ClickUp menjaga semua laporan bug tetap terorganisir dan dapat ditindaklanjuti.

Dilengkapi dengan daftar siap pakai seperti Laporan Bug, Daftar Masalah Utama, dan Batasan & Solusi Alternatif, sehingga tim Anda dapat langsung mulai mencatat dan menyortir masalah.

Fitur terbaik

Pencatatan yang kokoh selama pengujian eksplorasi: gunakan Docs dengan header, daftar periksa, dan catatan tambahan untuk mencatat pengamatan dalam konteks.

Pembuatan tugas langsung dari sesi pengujian: ubah catatan menjadi tugas bug (dengan tangkapan layar, informasi perangkat, dll) secara instan.

Pola bug terstruktur: templat tugas yang dapat digunakan ulang untuk bidang-bidang konsisten seperti lingkungan, tingkat keparahan, dan area pengujian.

Traceability & dashboard: hubungkan bug dengan fitur/rencana pengujian; Dashboard menampilkan cakupan, bug terbuka, dan beban kerja.

Ringkasan yang didukung AI: Brain dapat merangkum catatan sesi pengujian dan mengubahnya menjadi tindakan yang dapat dilakukan.

Batasan

Fitur yang luas berarti kurva pembelajaran yang lebih curam bagi tim yang baru menggunakan alat ini.

Penyesuaian lanjutan mungkin memerlukan waktu penyiapan atau tata kelola untuk menjaga agar semuanya tetap terkendali.

Harga

Ulasan & penilaian

G2: 4.7/5 (10.607 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

2. TestRail

TestRail cocok untuk tim yang menggabungkan perencanaan pengujian terstruktur dengan pengujian eksplorasi.

Anda dapat menandai sesi, mencatat catatan, dan menghasilkan laporan yang menunjukkan cakupan pengujian seiring waktu. Alat ini mendukung gaya pengujian terstruktur dan tidak terstruktur, menjadikannya pilihan yang tepat untuk tim yang menerapkan manajemen proyek agile.

Fitur terbaik

Pengelolaan kasus uji, suite, dan eksekusi yang terstruktur dengan baik untuk pengujian terstruktur dan eksploratif.

Laporan detail dan jejak audit: hubungkan persyaratan, kasus uji, eksekusi, dan cacat.

Penempatan fleksibel: Opsi Cloud + On-Premise (Server)

Batasan

Mungkin lebih berfokus pada manajemen kasus uji terstruktur daripada metode eksplorasi murni.

Harga dan beberapa detail fitur seringkali bergantung pada jumlah pengguna/jenis lisensi.

Harga

Professional Cloud: $38 per pengguna per bulan

Enterprise Cloud: $71 per pengguna per bulan

Server On-Premise: Mulai dari $2.499

Ulasan & penilaian

G2: ~4.4/5 (593 ulasan)

Capterra: 4.3/5 (173 ulasan)

3. Xray dan Zephyr

Xray dan Zephyr adalah plugin QA yang terintegrasi ke dalam Jira. Mereka membantu tim agile mengelola kasus pengujian, melaporkan bug sebagai masalah Jira, dan menghubungkan pengujian langsung ke cerita pengguna.

Jika tim Anda sudah menggunakan Jira sebagai alat deployment berkelanjutan, fitur-fitur ini dapat diintegrasikan dengan mulus ke dalam alur pengujian agile Anda.

Fitur terbaik

Integrasi asli ke Jira untuk tim yang sudah menggunakan Jira untuk pengembangan dan deployment.

Kelola kasus pengujian, laporkan bug sebagai masalah Jira, dan hubungkan pengujian dengan cerita pengguna.

Memfasilitasi alur pengujian Agile

Batasan

Anda perlu terlibat dalam ekosistem Jira; hal ini mungkin menambah biaya/biaya lisensi.

Fitur pengujian eksploratori mungkin kurang berkembang dibandingkan dengan alat yang dirancang khusus untuk QA.

Harga

Harga add-on Jira bervariasi

Ulasan & penilaian

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

4. BugHerd

BugHerd adalah perangkat lunak pelacakan bug visual untuk pekerjaan QA frontend. Perangkat lunak ini memungkinkan penguji dan non-penguji untuk melaporkan bug langsung di antarmuka situs web menggunakan ekstensi browser yang sederhana.

Alat ini bekerja dengan baik bersama aplikasi pengujian QA modern, terutama pada tahap validasi desain awal.

Fitur terbaik:

Pelacakan bug visual: penguji atau non-penguji dapat mengklik langsung pada halaman web untuk mencatat bug dengan konteks.

Otomatis mencatat detail teknis (browser, sistem operasi, URL) untuk setiap pengajuan bug.

Cocok untuk validasi desain/UX awal dan pengumpulan umpan balik dari pemangku kepentingan.

Batasan:

Berfokus terutama pada pelacakan bug web/UI daripada alur kerja QA/pengujian yang lengkap.

Beberapa pengguna melaporkan keterbatasan dalam fitur debugging yang lebih mendalam (misalnya, replay sesi, penangkapan log konsol).

Harga:

Standar: $50/bulan

Studio: $80/bulan

Premium: $150/bulan

Harga khusus untuk perusahaan tersedia.

Ulasan & penilaian:

G2: 4.8/5 (158 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (65 ulasan)

5. PractiTest

PractiTest adalah solusi manajemen pengujian yang terintegrasi dengan alat seperti Jira, GitHub, dan pipeline CI/CD. Dirancang untuk memberikan penguji pandangan yang lebih luas tentang bagaimana pengujian selaras dengan tujuan produk.

Alat pengujian agile ini berguna ketika tim QA perlu menyeimbangkan strategi pengujian eksploratif, formal, dan otomatis.

Fitur terbaik:

Platform manajemen pengujian end-to-end: kasus pengujian, eksekusi, masalah, dan persyaratan semuanya dalam satu tempat.

Traceability yang kuat dan pelaporan; mendukung alur kerja agile/hybrid.

Integrasi dengan Jira, CI/CD pipelines, dan alat pengembangan/pengujian lainnya.

Batasan:

Beberapa pengguna menyebutkan adanya kurva pembelajaran untuk pengaturan/konfigurasi, terutama untuk tim yang lebih kecil.

Harga/lisensi mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan alat QA yang lebih sederhana.

Harga:

Paket tim mulai dari US$49 per pengguna per bulan.

Penawaran harga khusus untuk tim besar/perusahaan.

Ulasan & penilaian:

G2: 4.3/5 (223 ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Praktik Terbaik untuk Pengujian Eksploratori

Metode pengujian eksplorasi yang baik memerlukan struktur untuk efektivitas. Inilah yang sebenarnya efektif. 🛠️

Tetapkan pedoman dan tujuan yang jelas

Setiap sesi memerlukan pernyataan misi. Tulis satu kalimat yang mendefinisikan fokus Anda: ‘Uji alur pembayaran saat pengguna memiliki saldo akun rendah’ atau ‘Jelajahi validasi formulir dengan format alamat internasional.’

Charter Anda berfungsi sebagai kompas. 🧭

Ketika tim pengujian menemukan sesuatu yang menarik, Anda dapat memutuskan apakah akan menyelidiki lebih lanjut atau mencatatnya untuk sesi berikutnya. Tanpa panduan ini, penguji berpengalaman akan menghabiskan waktu berharga pada masalah minor sambil melewatkan fungsi kritis.

Charter terbaik menyeimbangkan antara spesifikasi dan fleksibilitas. Mereka mengarahkan Anda ke area berisiko tinggi tetapi memungkinkan Anda mengikuti insting Anda ketika sesuatu terlihat mencurigakan.

Batasi waktu sesi pengujian eksplorasi

Otak Anda beroperasi dalam mode detektif optimal selama sekitar 60-90 menit. Setelah itu, kemampuan mengenali pola menurun, dan Anda mulai melewatkan masalah-masalah halus yang mata segar akan langsung menangkapnya.

Menetapkan batasan menciptakan rasa urgensi.

Anda secara alami akan memprioritaskan pengujian jalur kritis terlebih dahulu, lalu mengeksplorasi kasus pengujian dengan sisa waktu. Hal ini mencegah jebakan umum menghabiskan seluruh sore untuk menyempurnakan detail alur kerja minor sementara fungsi inti tidak diuji.

Rencanakan istirahat di antara sesi. Pikiran bawah sadar Anda memproses apa yang telah Anda pelajari selama waktu istirahat, seringkali menghasilkan ide-ide pengujian baru untuk putaran pengujian perangkat lunak komputer berikutnya.

Dokumentasikan semuanya

Catat penemuan Anda, tetapi juga catat alasan di baliknya. Catat area mana yang terasa stabil, apa yang membuat Anda curiga, dan di mana Anda akan menyelidiki lebih dalam jika memiliki waktu lebih.

Catatan sesi Anda menjadi pengetahuan institusional. Ketika seseorang menguji fitur yang sama beberapa bulan kemudian, mereka akan memahami skenario mana yang sudah Anda jelajahi.

Hal ini membantu penguji untuk fokus pada area yang belum teruji.

✅ Coba dengan ClickUp: Template Laporan Pengujian ClickUp memberikan cara yang rapi untuk mencatat apa yang telah diuji, temuan yang diperoleh, dan hal-hal yang perlu diperiksa ulang. Template laporan bug ini sudah dilengkapi dengan bagian-bagian seperti tujuan, metodologi, hasil, dan tindakan yang perlu diambil, sehingga Anda tidak perlu memulai upaya pengujian berikutnya dari awal.

Di Mana Bug Bertemu Lawannya: ClickUp untuk Tim QA Modern

Apa yang sering terlewatkan oleh skrip yang sudah ditentukan sebelumnya. Namun, bahkan wawasan tercepat pun kehilangan makna jika catatan Anda tersebar, bug tidak tercatat, atau tindak lanjut kehilangan konteks.

Di sinilah ClickUp menjadi sangat penting.

Ia mengubah pengamatan menjadi laporan terorganisir, catatan bug menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti, dan alur kerja yang tersebar menjadi sistem yang terintegrasi. Anda dapat membatasi waktu sesi, merekam video pengujian, berkolaborasi secara visual, dan menghubungkan setiap bug dengan pekerjaan yang terpengaruh—semua tanpa meninggalkan ruang kerja Anda.

Bangun sesi berikutnya Anda di ClickUp—platform yang menjaga pengujian tetap terhubung, terlihat, dan cepat.

Daftar gratis hari ini! 📝

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Kapan sebaiknya Anda menggunakan pengujian eksploratori?

Anda sebaiknya melakukan pengujian eksplorasi ketika persyaratan tidak jelas atau terus berubah, terutama dalam proyek yang bergerak cepat seperti agile. Hal ini membantu mengidentifikasi masalah yang tidak terduga, seperti kasus tepi yang tidak biasa atau masalah kegunaan, yang mungkin terlewatkan oleh pengujian reguler. Pengujian ini juga berguna untuk menguji fitur berisiko tinggi atau memeriksa bagaimana aplikasi terasa bagi pengguna.

Apakah pengujian eksplorasi merupakan bagian dari agile?

Ya, pengujian eksploratif sangat cocok dengan metodologi Agile karena fleksibel dan memberikan umpan balik cepat selama siklus pengembangan yang singkat. Pengujian ini mendukung fokus Agile pada kerja tim dan kebutuhan pengguna dengan memungkinkan penguji untuk menjelajahi secara bebas dan berkolaborasi dengan pengembang.

Bagaimana cara mendokumentasikan hasil pengujian eksplorasi?

Untuk mendokumentasikan pengujian eksplorasi, mulailah dengan rencana sederhana (disebut charter pengujian) yang menjelaskan apa yang akan diuji dan mengapa. Tuliskan detail penting seperti tanggal, nama Anda, fitur yang diuji, dan bug atau masalah yang ditemukan. Sertakan langkah-langkah untuk mereplikasi masalah, beserta tangkapan layar atau video jika memungkinkan. Gunakan alat seperti ClickUp untuk menjaga semuanya terorganisir.

Apakah ClickUp dapat digunakan sebagai alat manajemen pengujian QA?

Ya, ClickUp sangat cocok untuk pengujian QA, memungkinkan Anda mengelola tugas, melacak kasus pengujian, dan mencatat bug. Anda dapat menyesuaikannya sesuai kebutuhan tim Anda, terutama untuk proyek agile.

Bagaimana penguji eksplorasi mengukur kesuksesan?

Dengan melacak cakupan sesi, jumlah bug yang ditemukan per jam, dan kualitas wawasan. Dashboard ClickUp membantu memvisualisasikan data ini secara real-time.

Apakah pengujian eksploratif dapat menggantikan pengujian skrip?

Tidak—ia melengkapi proses tersebut. Pengujian eksploratif menemukan masalah yang tidak terduga sejak dini, sementara pengujian skrip memvalidasi persyaratan yang sudah diketahui pada tahap selanjutnya.