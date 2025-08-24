Template Proposal Desain Grafis Gratis untuk Mendapatkan Lebih Banyak Klien

Punya ide bagus tapi tidak tahu cara membuatnya menjadi proposal yang sukses?

Anda hanya memiliki beberapa detik untuk menarik perhatian klien—jadi proposal Anda harus jelas, terstruktur, dan meyakinkan sejak awal. Proposal tersebut harus mencakup ruang lingkup proyek, jadwal, hasil kerja, dan harga. Anggap proposal Anda sebagai alat pemasaran—ini adalah kesempatan Anda untuk menunjukkan nilai Anda dan meyakinkan klien untuk memilih Anda daripada pesaing.

Mari jelajahi templat proposal desain grafis terbaik untuk membantu Anda mempresentasikan layanan Anda dengan jelas dan percaya diri.

Apa Itu Template Proposal Desain Grafis?

Template proposal desain grafis adalah dokumen yang sudah diformat sebelumnya yang membantu Anda mempresentasikan layanan, pemahaman proyek, harga, dan jadwal kepada calon klien dengan cara yang jelas dan profesional.

Berikut adalah elemen standar dalam template proposal proyek:

Halaman sampul: Judul proyek, nama klien dan desainer, logo, dan tanggal pengiriman

Pengantar: Deskripsi singkat tentang agensi Anda dan visi Anda

Ringkasan proyek: Ringkasan eksekutif tentang persyaratan klien dan tujuan proyek

Ruang lingkup pekerjaan: Rincian lengkap tentang layanan Anda dan metrik keberhasilan untuk mengukur hasilnya

Jadwal: Milestone proyek, tanggal pengiriman, dan perkiraan durasi proyek

Struktur harga: Rincian jelas tentang struktur biaya dan struktur pembayaran

Contoh pekerjaan: Pekerjaan sebelumnya yang sesuai dengan kebutuhan klien

Syarat dan ketentuan: Tentukan batas revisi, detail kepemilikan, kebijakan pembatalan, dan ketentuan penting lainnya

CTA: Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan dan informasi kontak

Tanda tangan: Ruang untuk Anda dan klien menandatangani dan menyetujui proposal

Apa yang Membuat Template Proposal Desain Grafis yang Baik?

Template proposal desain grafis yang baik berfungsi sebagai panduan untuk mempresentasikan ide, menampilkan pengalaman, dan menetapkan ekspektasi yang jelas. Oleh karena itu, saat memilih template, pastikan untuk memperhatikan aspek-aspek berikut:

Struktur dan kejelasan: Gunakan bagian dan tata letak yang jelas untuk memudahkan klien menavigasi proposal Anda

Keindahan visual: Pilih templat dengan tipografi dan spasi yang konsisten untuk memastikan tampilan profesional dalam proposal

Dapat disesuaikan: Pilih templat yang dapat Anda sesuaikan dengan merek dan kebutuhan proyek Anda—ini membangun kepercayaan dan memperkuat identitas merek Anda

Elemen interaktif: Sebuah template proposal desain grafis harus memiliki elemen interaktif, seperti menu tarik-turun, untuk membuat proposal Anda menonjol

Struktur komprehensif: Pilih templat dengan elemen lengkap, termasuk pengenalan, testimoni, persyaratan proyek, jadwal, dan lainnya. Hal ini membantu menyampaikan informasi lengkap untuk pengambilan keputusan yang terinformasi

Template Proposal Desain Grafis Sekilas

Template Proposal Desain Grafis Gratis untuk Menawarkan Layanan Seperti Profesional

Siap membuat pembuatan proposal desain grafis menjadi lebih mudah? Berikut adalah daftar template proposal desain grafis terbaik untuk membantu Anda membuat proposal yang menarik dan profesional:

1. Template Proposal Proyek ClickUp

Dapatkan template gratis Organisir ide, buat daftar periksa, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan menggunakan templat proposal proyek ClickUp

Proposal yang komprehensif dan profesional adalah kunci untuk mendapatkan persetujuan proyek. Template Proposal Proyek ClickUp membantu Anda mengorganisir ide dan detail penting.

Template ini memungkinkan Anda menonjolkan tujuan proyek dan pencapaian, serta memvisualisasikan hubungan antara tugas proyek, anggota tim, dan pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan kolaborasi.

Baik Anda sedang mempersiapkan presentasi untuk eksekutif atau berusaha membuat proposal proyek yang komprehensif, templat ini menyediakan papan kerja kolaboratif untuk mengorganisir informasi.

Inilah alasan Anda akan menyukainya

Edit, sorot, atau tambahkan informasi dengan bentuk dan catatan tempel

Sederhanakan proses desain Anda dengan pelacakan tugas bawaan, fase yang terstruktur, dan kolaborasi yang mudah

Perkuat dampak dengan menyisipkan gambar untuk mendukung konten

Hubungkan sumber-sumber relevan dan tambahkan informasi tambahan dengan kartu situs web dan kotak teks

🔑 Ideal untuk: Manajer proyek, desainer lepas, dan agensi desain yang ingin menyampaikan informasi proposal dan mendapatkan proyek.

💡 Tips Pro: Kesulitan mengelola pekerjaan yang berantakan? Gunakan ClickUp Docs untuk menghubungkan dokumen dengan tugas dan menjaga kolaborasi serta produktivitas. Begini cara kerjanya: Buat dokumen atau wiki apa pun yang sesuai dengan persyaratan proposal desain grafis

Berikan komentar dan tugas, serta buat tugas yang dapat dilacak untuk kolaborasi yang mudah

Jaga semua sumber daya tetap terorganisir

Lindungi dokumen Anda dengan tautan yang dapat dibagikan dan kelola izin akses

2. Template Proposal Agen Kreatif ClickUp

Dapatkan template gratis Buat basis data proyek, atur tim, dan tetapkan tenggat waktu dengan Template Proposal Agen Kreatif ClickUp

Mengelola beberapa proposal tanpa rencana? Itu hanya multitasking yang kacau dengan tambahan stres. Template Proposal Agen Kreatif ClickUp membantu Anda mengorganisir dan mengelola proposal tanpa kekacauan tambahan.

Untuk setiap proyek, Anda akan mendapatkan ringkasan cepat tentang status persetujuan, revisi, tim pengiriman, tujuan proyek, dan biaya kesempatan. Hal ini membantu Anda mengoptimalkan proses manajemen proposal dan merespons permintaan klien dengan cepat.

Inilah alasan Anda akan menyukainya

Lampirkan tautan presentasi, sehingga pemangku kepentingan dapat dengan mudah melihat proposal

Tandai ketergantungan untuk mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan sebelum memulai langkah baru, sehingga tim tetap selaras

Kategorikan jenis revisi untuk memprioritaskan dan merencanakan dengan efisien

Jelaskan poin-poin Anda dengan visual, grafik, dan gambar

🔑 Ideal untuk: Profesional pemasaran, agensi desain, dan desainer lepas yang ingin mengelola dan mengatur beberapa proposal klien.

3. Template Permintaan Proposal ClickUp

Dapatkan template gratis Lacak tanggal dan batas waktu RFP, atur informasi, dan optimalkan komunikasi dengan templat Request For Proposal ClickUp

Template Permintaan Proposal ClickUp membantu Anda tetap terorganisir, tetap pada jalur, dan responsif. Anda dapat mencantumkan batas waktu dan tanggal penawaran, sehingga setiap fase proses dapat diselesaikan tepat waktu.

Selain itu, dengan fase proyek yang dapat disesuaikan seperti perencanaan, penulisan draf, distribusi, tinjauan, dan penawaran, Anda selalu tahu tahap proses RFP. Ditambah lagi, visualisasi bawaan memungkinkan Anda melacak dan melaporkan untuk tetap mengontrol proyek.

Inilah alasan Anda akan menyukainya

Buat daftar periksa untuk setiap tahap proses RFP, sehingga tidak ada langkah atau detail penting yang terlewat

Pantau anggaran yang dialokasikan untuk setiap tahap dan seluruh proses

Lampirkan dan simpan file-file relevan di satu tempat untuk akses mudah, referensi, dan kolaborasi

Daftar proses RFP dan tandai ketergantungan, sehingga proses pemilihan proposal terbaik menjadi lebih efisien

🔑 Ideal untuk: Tim pengadaan dan usaha kecil yang ingin mengorganisir proses RFP untuk proyek mendatang.

4. Template Proposal Komersial ClickUp

Dapatkan template gratis Buat proposal yang menarik, atur elemen dengan rapi, dan berikan gambaran yang jelas dengan Template Proposal Komersial ClickUp

Ingin mendapatkan proyek impian Anda? Mulailah dengan proposal yang menarik. Template Proposal Komersial ClickUp membantu Anda melakukannya. Template ini menyediakan format terorganisir untuk menyajikan informasi perusahaan dan daftar klien yang pernah Anda layani.

Selain itu, templat ini memungkinkan Anda menyertakan detail penting seperti ruang lingkup proyek, jadwal, rincian anggaran, dan hasil kerja untuk memberikan klien gambaran yang lebih jelas. Hal ini menghemat waktu, sehingga Anda tidak perlu memulai dari awal setiap kali.

Inilah alasan Anda akan menyukainya

Sajikan masalah, data untuk menciptakan rasa urgensi, dan akar permasalahan

Dukung detail proposal Anda dan tingkatkan kualitasnya dengan gambar dan grafik

Berikan informasi lengkap tentang layanan Anda, didukung oleh perkiraan keuntungan dan hasil yang diproyeksikan

Jaga kejelasan dengan mencantumkan semua syarat dan ketentuan, metode pembayaran, dan informasi kerahasiaan di bagian perjanjian

🔑Ideal untuk: Desainer lepas dan agensi desain yang ingin menjangkau klien potensial dengan cara yang menarik.

5. Template Narasi Proyek ClickUp

Dapatkan template gratis Tentukan tujuan, atur sumber daya, dan buat narasi yang kuat dengan Template Narasi Proyek ClickUp

Narasi yang menarik dan komprehensif menjadi landasan untuk proposal proyek yang sukses. Template Narasi Proyek ClickUp membantu menjaga tim Anda tetap sejalan dan visi Anda tetap fokus.

Template ini menyediakan format terstruktur untuk menjelaskan tujuan dan cara pelaksanaan proyek, dilengkapi dengan diagram, grafik, dan visualisasi untuk membuat presentasi lebih menarik dan komprehensif. Selain itu, template ini membantu Anda mengorganisir semua informasi dalam satu tempat, baik untuk peluncuran produk baru maupun perbaikan produk yang sudah ada, sehingga kolaborasi menjadi lebih efisien.

Inilah alasan Anda akan menyukainya

Komunikasikan tujuan dan hasil dengan deskripsi yang jelas dan alasan yang kuat

Buat jadwal proyek untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana

Berikan gambaran umum tentang biaya untuk setiap hasil kerja

Tambahkan foto untuk memperkenalkan tim Anda dan sertakan bidang keahlian mereka

🔑 Ideal untuk: Tim proyek, desainer lepas, agensi desain, dan bisnis kecil yang ingin mendokumentasikan tujuan dan solusi proyek.

Inilah pendapat Matt Brunt, Desainer Grafis di Creative Element, tentang penggunaan ClickUp:

Fitur Subtask dan kemampuan untuk mendefinisikan ketergantungan proyek telah menjadi game-changer bagi kami, karena kami sering bekerja pada proyek dengan banyak komponen yang sering kali melibatkan anggota tim kami (atau klien kami). Selain itu, tab Beranda, yang menawarkan gambaran proyek secara komprehensif, sangat membantu dalam menghindari keterlambatan komunikasi atau produksi yang tidak perlu.

Fitur Subtask dan kemampuan untuk mendefinisikan ketergantungan proyek telah menjadi game-changer bagi kami, karena kami sering bekerja pada proyek dengan banyak komponen yang sering kali melibatkan anggota tim kami (atau klien kami). Selain itu, tab Beranda, yang menawarkan gambaran proyek secara komprehensif, sangat membantu dalam menghindari keterlambatan komunikasi atau produksi yang tidak perlu.

🎨 Ingin melihat bagaimana tim desain menggunakan ClickUp dalam kehidupan nyata? Video singkat ini menunjukkan cara mengorganisir alur kerja kreatif, membangun perpustakaan aset, dan mengoptimalkan setiap tahap proyek desain—dari awal hingga selesai.

6. Template Manajemen Kontrak ClickUp

Dapatkan template gratis Lacak setiap tahap kontrak Anda dan kelola dokumen penting dengan templat manajemen kontrak ClickUp

Mengelola kontrak tidak berarti harus menghadapi kekacauan dan informasi yang tersebar. Template Manajemen Kontrak ClickUp menyediakan pusat terstruktur dengan ruang untuk menyimpan dokumen, mengelola alur kerja, dan melacak jadwal.

Template ini menampilkan perkiraan jadwal dan persentase kemajuan, sehingga memudahkan pemantauan setiap tahap dengan sekilas. Untuk memantau tahap setiap draf dengan mudah, Anda dapat menetapkan status seperti Dalam Proses, Draft Pertama, Revisi, dan Draft Final.

Inilah alasan Anda akan menyukainya

Dapatkan gambaran lengkap tentang semua tenggat waktu dalam periode kustom untuk pelacakan dan penyesuaian yang cepat

Lacak kemajuan menggunakan meter bawaan yang diperbarui secara otomatis saat tugas selesai

Organisir dan kelola semua dokumen di tampilan Docs

Diskusikan dan kolaborasikan dengan tim Anda di bagian diskusi

🔑 Ideal untuk: Manajer proyek, desainer lepas, dan agensi desain yang ingin mengelola dokumen-dokumen penting untuk berbagai kontrak.

💡 Tips Pro: Alat berbasis AI seperti ClickUp Brain memudahkan proses pembuatan proposal dan pengelolaan proyek klien. Begini cara kerjanya: Dapatkan jawaban dari dokumen, tugas, dan proyek tanpa perlu mencari secara manual

Otomatiskan tugas-tugas berulang untuk menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas

Jaga konsistensi dalam proposal desain grafis dengan saran yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) Sederhanakan proses pembuatan proposal dan pengelolaan proyek klien dengan ClickUp Brain

7. Template Desain Grafis ClickUp

Dapatkan template gratis Organisir file dan perkiraan waktu, serta visualisasikan tugas dengan templat desain grafis ClickUp

Berapa banyak file berantakan yang Anda miliki dengan nama seperti project one, final file, project one final file two, dan seterusnya? Jaringan folder dan file untuk setiap klien menyebabkan proses yang tidak efisien dan kekacauan. Template Desain Grafis ClickUp memberikan struktur pada kekacauan tersebut, dengan semua alat dan fitur untuk menjaga kreativitas dan organisasi Anda tetap teratur.

Template ini ideal untuk desainer lepas atau tim kecil yang menginginkan setup sederhana dan tanpa ribet untuk mengelola proyek desain. Bagi tugas berdasarkan status review (internal/klien/tertunda), sentralisasi brief dan tautan, serta lacak revisi di sepanjang alur desain yang terstruktur.

Inilah alasan Anda akan menyukainya

Organisir tautan brief, tautan desain, dan tautan salinan dalam satu tempat

Bagi tugas menjadi tahap-tahap yang jelas untuk menjaga proses tetap terstruktur dan mudah dikelola

Pantau revisi berdasarkan tahap proyek untuk memastikan umpan balik diterapkan dengan lancar

Daftar semua ketergantungan untuk tugas tersebut, sehingga Anda tahu apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu

🔑 Ideal untuk: Desainer lepas dan agensi desain yang ingin mengorganisir proses desain grafis dan dokumen.

8. Template Desain Grafis Lanjutan ClickUp

Dapatkan template gratis Optimalkan alur kerja dari awal hingga selesai dengan Template Desain Grafis Lanjutan ClickUp

Untuk alur kerja agensi atau kolaborasi antar desainer, templat desain grafis lanjutan ClickUp dilengkapi dengan lapisan otomatisasi, penyortiran jenis file (PNG, PSD, dll.), dan pratinjau aset yang ditampilkan dalam tampilan papan. Templat ini ideal untuk mengelola proyek merek yang kompleks, menangani berbagai format file, dan bekerja secara lintas fungsi.

Template desain grafis ini memungkinkan Anda melampirkan karya kreatif dan gambar sehingga tampil di tampilan papan untuk memudahkan pelacakan. Anda dapat mencantumkan tugas terkait dalam daftar periksa agar tidak ada yang terlewat. Selain itu, template ini memungkinkan Anda mengunggah file relevan untuk menyimpan semua informasi setiap tugas di satu tempat.

Inilah alasan Anda akan menyukainya

Visualisasikan proses dari ide hingga desain akhir menggunakan diagram alur dan konektor

Kategorikan tugas berdasarkan jenis file PNG, PSD, RG, JPEG, dan GIF

Tambahkan komentar untuk referensi di samping tugas-tugas

Daftar semua informasi tentang warna merek dan gaya merek untuk menjaga konsistensi

🔑 Ideal untuk: Desainer grafis lepas dan agensi desain yang ingin mengatur detail proyek untuk desain grafis yang konsisten.

💡 Tips Pro: Ingin berkolaborasi lebih baik dan mendesain dengan efisien? Gunakan ClickUp Designs untuk mengelola proses desain. Begini cara kerjanya: Gunakan AI untuk menghasilkan persona desain, komponen, perjalanan pengguna, brief kreatif, dan banyak lagi

Organisir desain dan tetapkan prioritas agar tidak ada yang terlewat

Visualisasikan beban kerja tim untuk perencanaan yang sederhana

Tingkatkan kolaborasi dan percepat proses umpan balik

9. Template Ideasi Desain ClickUp

Dapatkan template gratis Brainstorm ide, atur, dan prioritaskan ide-ide tersebut, serta lacak kemajuan dengan templat ClickUp Design Ideation

Template Ideasi Desain ClickUp menyediakan kerangka kerja yang tepat untuk mewujudkan ide-ide Anda. Template ini menawarkan pendekatan terstruktur untuk brainstorming bersama tim dan menentukan rencana ke depan—mirip dengan cara papan ide membantu menangkap dan mengorganisir pikiran di satu tempat sebelum mengubahnya menjadi langkah-langkah yang dapat dilaksanakan.

Dengan otomatisasi, Anda dapat memastikan tim tetap berada di jalur yang benar. Selain itu, tampilan papan tulis memudahkan identifikasi hambatan dan menemukan solusi. Template ini membantu Anda mengkategorikan ide sesuai pemiliknya, sehingga pelacakan menjadi lebih mudah.

Inilah alasan Anda akan menyukainya

Tampilkan tim proyek beserta foto mereka

Gunakan catatan tempel untuk mencatat ide-ide yang berorientasi pada proses, produk, dan orang

Jaga tim tetap fokus dengan otomatisasi

Gambarkan ide dan proses dengan efisien menggunakan mind maps, konektor, dan bentuk

🔑 Ideal untuk: Desainer lepas, tim desain grafis, dan agensi desain yang ingin mengembangkan dan mengorganisir ide.

10. Template Brief Desain ClickUp

Dapatkan template gratis Visualisasikan proyek dan tentukan ruang lingkup serta pendekatan dengan templat Ringkasan Desain ClickUp

Tujuan yang tidak jelas, target yang tidak tercapai, dan tenggat waktu yang terlewat? Itulah yang terjadi saat proyek dimulai dengan tidak terorganisir.

Ideal untuk menyelaraskan visi dengan klien, templat Ringkasan Desain ClickUp membantu mendefinisikan tujuan merek, visi, dan target audiens dalam format dokumen. Tetapkan jadwal, tugaskan tugas, dan lampirkan referensi untuk mempermudah perencanaan awal.

Template ini juga memungkinkan Anda untuk memeriksa apakah suatu tugas melibatkan tim internal saja, klien saja, atau keduanya. Anda juga dapat menetapkan tujuan yang dapat diukur, sehingga memudahkan pelacakan.

Inilah alasan Anda akan menyukainya

Daftar visi klien, detail merek, dan tujuan untuk perencanaan yang efektif

Tentukan peta jalan proyek dan arah kreatif untuk mengarahkan alur proyek

Sertakan informasi relevan seperti target audiens, referensi, dan catatan untuk referensi dalam satu tempat

Bagi tugas menjadi fase-fase berbeda, seperti fokus dan visi, target audiens, identifikasi tujuan, merek, dan arah kreatif, untuk perencanaan yang efektif

🔑 Ideal untuk: Desainer lepas dan agensi desain yang ingin mengelola proses desain dan ide.

11. Template Papan Tulis Ringkasan Desain ClickUp

Dapatkan template gratis Tentukan tujuan, visualisasikan proses desain, dan identifikasi peluang optimasi dengan templat papan tulis ClickUp Design Brief

Ideal untuk memastikan keselarasan dengan klien, templat papan tulis ClickUp Design Brief ini menyediakan papan tulis kolaboratif dan membantu mendefinisikan tujuan merek, visi, dan target audiens dalam format dokumen. Mirip dengan alat papan tulis terbaik, templat ini mendukung kolaborasi visual dengan memungkinkan tim menetapkan jadwal, menugaskan tugas, dan melampirkan referensi untuk mempermudah perencanaan awal. Dengan menggunakan catatan tempel dan bentuk, Anda dapat mengorganisir informasi ke dalam bagian-bagian berbeda untuk referensi cepat. Anda juga dapat menambahkan ikon dan gambar untuk mendukung dan mengorganisir elemen kunci.

Template ini juga membantu mengidentifikasi peluang optimasi untuk meningkatkan alur kerja. Selain itu, dengan tampilan papan tulis, Anda dapat berkolaborasi dengan tim dan berbagi ide untuk manajemen yang efisien.

Inilah alasan Anda akan menyukainya

Berikan gambaran umum proyek dan panduan untuk menjaga kejelasan

Daftar permintaan klien, sorotan merek, dan pasar sasaran untuk ideasi yang terinformasi

Tambahkan arah pemasaran dan tujuan untuk implementasi yang efektif dan pemantauan

Sertakan referensi untuk memperkuat informasi dan memastikan kredibilitas

🔑 Ideal untuk: Desainer grafis dan agensi desain yang ingin mengorganisir detail proyek setiap klien dalam alur kerja yang terstruktur.

💡Tips Pro: Ingin mengubah ide menjadi tindakan kolaboratif? Gunakan ClickUp Whiteboards untuk mengeksekusi ide dengan lebih efisien. Inilah cara template ini mempermudah proses pembuatan proposal desain: Hubungkan dokumen, tugas, dan obrolan untuk menjaga ide tetap terorganisir

Koordinasikan dengan tim Anda dan ubah ide menjadi tindakan

Gunakan obrolan dan bentuk untuk membangun visi Anda

12. Template Portofolio Desain ClickUp

Dapatkan template gratis Organisir proyek, sertakan detail penting, dan bagikan pembaruan progres dengan Template Portofolio Desain ClickUp

Portofolio adalah kunci emas untuk menarik perhatian klien, dan Template Portofolio Desain ClickUp menyediakan kerangka kerja yang sempurna untuk membuatnya. Anda dapat memantau desain mana yang disetujui dan mana yang perlu direvisi untuk mengelola proyek-proyek yang berbeda dengan efisien.

Template ini memudahkan pengelolaan proyek dan klien yang banyak dengan menyimpan detail desain, tugas, tenggat waktu, prioritas, dan kategori dalam satu tempat. Membagikan pembaruan kepada klien menjadi lebih mudah, sehingga semua pihak tetap berada di halaman yang sama.

Inilah alasan Anda akan menyukainya

Buat kategori seperti identitas merek, aplikasi web, aplikasi seluler, situs web, dan lainnya untuk organisasi yang mudah

Gambarkan proses desain dengan tahap-tahap seperti pending, konsep, desain, prototipe, dan serah terima

Unggah file untuk hasil akhir bersama dengan tugas proyek untuk referensi yang mudah

Simpan dokumen proyek untuk brief, tujuan, strategi, dan metrik keberhasilan untuk menghindari kebingungan

🔑 Ideal untuk: Desainer lepas dan agensi desain grafis yang ingin mengorganisir dan mengelola proyek mereka.

📮 ClickUp Insight: 74% karyawan menggunakan dua atau lebih alat untuk mencari informasi yang diperlukan saat berpindah antara email, obrolan, catatan, alat manajemen proyek, dan dokumentasi. Perpindahan konteks yang konstan ini membuang waktu dan memperlambat produktivitas. Sebagai aplikasi serba guna untuk kerja, ClickUp mengintegrasikan semua pekerjaan Anda—email, obrolan, dokumen, tugas, dan catatan—ke dalam satu ruang kerja yang dapat dicari, sehingga semuanya tepat di tempat yang Anda butuhkan.

13. Template Papan Desain ClickUp

Dapatkan template gratis Organisir proses desain, visualisasikan ide, dan buat ruang kerja kolaboratif dengan templat Papan Desain ClickUp

Memantau proses desain secara ketat tidak perlu terasa menantang. Template Papan Desain ClickUp membantu Anda mengorganisirnya sehingga Anda dapat memantau setiap elemen dengan presisi, mulai dari perencanaan hingga peluncuran.

Jadwal desain memberikan gambaran umum tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang disesuaikan. Anda juga dapat melakukan penyesuaian cepat untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana.

Inilah alasan Anda akan menyukainya

Tulis komentar dan catatan revisi untuk merujuk kembali dengan cepat saat diperlukan

Buat tahap desain berdasarkan alur kerja desain dan kategorikan tugas untuk perencanaan dan pelacakan yang mudah

Tandai semua ketergantungan pada setiap tugas untuk memperkirakan batas waktu dan merencanakan alur kerja

Sertakan tautan desain bersama dengan tugas untuk menghindari berkas yang tersebar

🔑 Ideal untuk: Desainer grafis lepas dan agensi desain yang ingin mengelola, mengatur, dan memantau proyek desain.

14. Template Papan Rancangan Wireframe ClickUp

Dapatkan template gratis Visualisasikan tata letak dan kolaborasi dengan tim menggunakan templat papan putih wireframing ClickUp

Dengan templat papan tulis wireframing ClickUp, merancang blueprint visual situs web akan menjadi sederhana dan intuitif. Tampilan papan tulis templat ini membantu Anda merinci setiap langkah untuk memperlancar proses desain.

Tata letak papan tulis putih yang jelas memungkinkan tim Anda untuk brainstorming ide dan berkolaborasi, sehingga tidak ada detail atau ide penting yang terlewat. Selain itu, dengan berbagai bentuk, templat ini memungkinkan Anda membuat alur kerja yang menarik secara visual dan terorganisir.

Inilah alasan Anda akan menyukainya

Visualisasikan proses menggunakan konektor untuk memetakan setiap langkah dengan jelas

Dukung pengambilan keputusan dengan referensi tambahan atau poin penting menggunakan catatan tempel

Gambarkan langkah-langkah dan tindakan menggunakan ikon yang berbeda

Sisipkan gambar sebagai referensi atau untuk mendukung alur kerja

🔑Ideal untuk: Tim desain dan desainer lepas yang mencari alat kolaboratif untuk mengemukakan ide proyek.

15. Template Review Desain ClickUp

Dapatkan template gratis Organisir ide, bagikan umpan balik, dan kolaborasi dengan templat tinjauan desain ClickUp

Anda harus menguji prototipe sebelum meluncurkan produk akhir untuk mengidentifikasi celah. Template Review Desain ClickUp membantu mendokumentasikan masalah, menemukan solusi, dan menyempurnakan proses desain.

Template ini menyediakan proses yang konsisten untuk mengevaluasi dan menyetujui desain serta menjaga dokumentasi yang tepat untuk setiap produk. Selain itu, Anda dapat menyertakan semua informasi relevan, kontributor, pemilik, draf, tautan tugas, dan lainnya untuk gambaran lengkap.

Inilah alasan Anda akan menyukainya

Dokumentasikan masalah beserta metrik pengukuran untuk memantau kemajuan

Buat rencana uji desain lengkap, termasuk mock-up, skenario, fakta yang diketahui, dan poin yang perlu diidentifikasi

Jelaskan persyaratan desain spesifik dan ide-ide untuk mengatasinya

Buat rencana implementasi dengan detail penting seperti tanggal, jenis rencana, pasar sasaran, catatan, dan tindakan yang harus dilakukan

🔑 Ideal untuk: Tim desain grafis yang ingin menguji dan meningkatkan prototipe produk sebelum peluncuran final.

16. Template Proposal Desain Grafis Freelance oleh PandaDoc

melalui PandaDoc

Proposal desain grafis yang Anda kirimkan memberikan klien gambaran tentang kualitas layanan yang Anda tawarkan, jadi harus sempurna. Template Proposal Desain Grafis Freelance dari PandaDoc menawarkan format terorganisir yang menonjolkan semua detail penting.

Dengan bagian khusus, templat ini membantu Anda memberikan gambaran lengkap tentang proyek-proyek sebelumnya dan mengapa Anda adalah pilihan yang tepat untuk proyek klien.

Inilah alasan Anda akan menyukainya

Perkenalkan tim Anda dan berikan gambaran yang jelas tentang proposal

Bangun kredibilitas dengan menonjolkan kualifikasi, testimoni, dan karya terpilih

Jelaskan secara rinci bagaimana Anda akan melaksanakan proyek dan struktur harga yang ditawarkan

Panduan klien melalui langkah-langkah berikutnya dengan ajakan bertindak yang kuat (CTA)

🔑 Ideal untuk: Desainer lepas dan agensi desain grafis kecil yang ingin mendekati dan memenangkan klien.

17. Template Proposal Desain Grafis oleh Proposify

melalui Proposify

Presentasi kepada klien akan lebih terorganisir dengan Template Proposal Desain Grafis dari Proposify.

Template ini mencakup ruang khusus untuk memberikan gambaran lengkap tentang layanan Anda dan cara Anda memenuhi kebutuhan klien. Template ini membantu Anda menjaga nada profesional dan menarik dalam proposal proyek Anda.

Inilah alasan Anda akan menyukainya

Sertakan gambar sampul yang bersih dan profesional serta surat pengantar untuk menampilkan kemampuan desain Anda

Daftar tujuan, hasil akhir, proses, jadwal, dan biaya proyek

Perkuat kepercayaan dengan bagian "Mengapa Memilih Kami," "Testimoni Klien," dan portofolio

Tentukan langkah selanjutnya dan sertakan tanda tangan elektronik untuk mempercepat proses

🔑 Ideal untuk: Desainer grafis, firma desain, dan agensi yang ingin menawarkan layanan mereka

🔍 Tahukah Anda? Sekitar 64% karyawan melaporkan bahwa kolaborasi yang tidak efisien menghabiskan setidaknya 3 jam per minggu dari produktivitas mereka.

18. Template Proposal Desain Logo oleh Get Cone

via Dapatkan Cone

Logo menentukan identitas merek, dan klien sangat memperhatikan hal ini. Presentasi Anda harus menonjolkan mengapa Anda paling cocok dengan kebutuhan klien.

Template Proposal Desain Logo dari Get Cone membantu Anda menampilkan detail penting tentang layanan Anda secara profesional. Dengan struktur yang komprehensif, template proposal desain freelance ini memungkinkan Anda menyesuaikan setiap aspek, mulai dari portofolio hingga syarat pembayaran.

Inilah alasan Anda akan menyukainya

Berikan gambaran singkat tentang agensi Anda, beserta mitra dan testimoni Anda

Tambahkan bagian tentang layanan yang akan Anda tawarkan dan struktur harga

Daftar syarat dan ketentuan serta jadwal proyek untuk memastikan kejelasan

Ungkapkan rasa terima kasih dan berikan detail kontak untuk pertanyaan apa pun

🔑 Ideal untuk: Desainer logo dan agensi desain yang ingin menawarkan layanan mereka kepada calon pelanggan.

🧠 Fakta Menarik: Logo pertama yang didesain adalah lambang kerajaan, yang kemudian digunakan untuk mewakili wilayah.

19. Template Presentasi Desain oleh Pitch

melalui Pitch

Membuat presentasi untuk klien memerlukan Anda untuk menyertakan semua elemen yang meyakinkan klien mengapa mereka harus memilih Anda.

Template ini menyediakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi masalah, menyajikan solusi, memperkenalkan layanan Anda, dan memberikan latar belakang merek. Hal ini memastikan bahwa klien memahami bagaimana Anda selaras dengan tujuan proyek.

Inilah alasan Anda akan menyukainya

Sertakan visual kreatif untuk mencerminkan merek Anda di bagian pertama

Tambahkan studi kasus dan contoh pekerjaan desain untuk menunjukkan bagaimana Anda membantu klien lain

Daftar detail kontak dan alamat untuk komunikasi yang mudah

Buat jadwal detail dan sertakan rincian anggaran untuk memastikan kejelasan

🔑 Ideal untuk: Desainer lepas dan agensi desain yang mencari format komprehensif untuk menawarkan layanan mereka.

20. Template Proposal Desain Web oleh Proposable

melalui Proposable

Ingin proposal Anda menonjol? Template Proposal Desain Web dari Proposable dapat membantu.

Format yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda mengedit proposal untuk klien yang berbeda dengan hanya beberapa klik. Tambahkan tanda tangan dan elemen bidang teks untuk memandu klien melalui langkah-langkah berikutnya. Dengan opsi item baris, jumlah, dan lebih banyak lagi, jaga format yang rapi dan mudah dipahami.

Inilah alasan Anda akan menyukainya

Tambahkan video dan media kaya untuk membuat presentasi lebih menarik

Organisir produk dan layanan dalam katalog untuk referensi cepat

Sebutkan anggota tim atau alihkan kepemilikan untuk kolaborasi yang efisien

Dapatkan analisis detail untuk melacak tren interaksi setiap penerima

🔑 Ideal untuk: Desainer lepas, agensi desain, dan bisnis yang ingin membuat proposal unik dan kreatif

21. Template Proposal Desain Grafis oleh Qwilr

via QWilr

Menarik perhatian klien akan menjadi mudah dengan Template Proposal Desain Grafis dari Qwilr.

Dengan menggabungkan storytelling, template ini membantu Anda membuat proposal yang berkesan dan kreatif sesuai dengan proyek dan kebutuhan desain klien. Template ini memungkinkan Anda menonjolkan keunggulan unik (USPs) dan visi artistik Anda untuk memenangkan klien dan mencapai kesuksesan.

Inilah alasan Anda akan menyukainya

Tambahkan elemen interaktif untuk membuat proposal Anda terlihat profesional dan menonjol

Sesuaikan presentasi Anda dengan tantangan, tujuan, prioritas, dan evaluasi saat ini

Hubungkan dengan CRM Anda untuk membuat presentasi penjualan dan penawaran dalam hitungan menit

Tunjukkan hasil kerja untuk klien sebelumnya di industri desain, dan berikan ajakan bertindak (CTA) akhir untuk menerima proposal

🔑 Ideal untuk: Desainer lepas, agensi desain, dan bisnis yang mencari format profesional dan interaktif untuk menawarkan layanan mereka.

Tingkatkan Kesuksesan Proposal Desain Grafis dengan ClickUp

Membuat proposal yang menarik dan memenangkan klien mungkin terlihat membingungkan dan rumit, tetapi dengan template yang tepat, Anda dapat membuat proposal yang menonjol.

ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, memudahkan Anda membuat proposal yang mencerminkan identitas merek Anda dan bagaimana hal itu selaras dengan kebutuhan klien. Baik Anda bekerja sendiri sebagai freelancer atau dalam tim di agensi desain, ClickUp akan membantu Anda membuat proposal yang menarik, melacak kesuksesan proyek, dan mengelola portofolio—semua dalam satu tempat.

Hentikan proposal yang tidak lengkap yang bisa menggagalkan kesepakatan. Daftar gratis sekarang untuk mengirimkan presentasi yang jelas, ringkas, dan tidak bisa diabaikan dengan ClickUp hari ini! 🚀