Template Proposal Desain Grafis Gratis untuk Mendapatkan Lebih Banyak Klien

Punya ide bagus tapi tidak tahu cara membuatnya menjadi proposal yang sukses?
Anda hanya memiliki beberapa detik untuk menarik perhatian klien—jadi proposal Anda harus jelas, terstruktur, dan meyakinkan sejak awal. Proposal tersebut harus mencakup ruang lingkup proyek, jadwal, hasil kerja, dan harga. Anggap proposal Anda sebagai alat pemasaran—ini adalah kesempatan Anda untuk menunjukkan nilai Anda dan meyakinkan klien untuk memilih Anda daripada pesaing.
Mari jelajahi templat proposal desain grafis terbaik untuk membantu Anda mempresentasikan layanan Anda dengan jelas dan percaya diri.
Apa Itu Template Proposal Desain Grafis?
Template proposal desain grafis adalah dokumen yang sudah diformat sebelumnya yang membantu Anda mempresentasikan layanan, pemahaman proyek, harga, dan jadwal kepada calon klien dengan cara yang jelas dan profesional.
Berikut adalah elemen standar dalam template proposal proyek:
- Halaman sampul: Judul proyek, nama klien dan desainer, logo, dan tanggal pengiriman
- Pengantar: Deskripsi singkat tentang agensi Anda dan visi Anda
- Ringkasan proyek: Ringkasan eksekutif tentang persyaratan klien dan tujuan proyek
- Ruang lingkup pekerjaan: Rincian lengkap tentang layanan Anda dan metrik keberhasilan untuk mengukur hasilnya
- Jadwal: Milestone proyek, tanggal pengiriman, dan perkiraan durasi proyek
- Struktur harga: Rincian jelas tentang struktur biaya dan struktur pembayaran
- Contoh pekerjaan: Pekerjaan sebelumnya yang sesuai dengan kebutuhan klien
- Syarat dan ketentuan: Tentukan batas revisi, detail kepemilikan, kebijakan pembatalan, dan ketentuan penting lainnya
- CTA: Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan dan informasi kontak
- Tanda tangan: Ruang untuk Anda dan klien menandatangani dan menyetujui proposal
Apa yang Membuat Template Proposal Desain Grafis yang Baik?
Template proposal desain grafis yang baik berfungsi sebagai panduan untuk mempresentasikan ide, menampilkan pengalaman, dan menetapkan ekspektasi yang jelas. Oleh karena itu, saat memilih template, pastikan untuk memperhatikan aspek-aspek berikut:
- Struktur dan kejelasan: Gunakan bagian dan tata letak yang jelas untuk memudahkan klien menavigasi proposal Anda
- Keindahan visual: Pilih templat dengan tipografi dan spasi yang konsisten untuk memastikan tampilan profesional dalam proposal
- Dapat disesuaikan: Pilih templat yang dapat Anda sesuaikan dengan merek dan kebutuhan proyek Anda—ini membangun kepercayaan dan memperkuat identitas merek Anda
- Elemen interaktif: Sebuah template proposal desain grafis harus memiliki elemen interaktif, seperti menu tarik-turun, untuk membuat proposal Anda menonjol
- Struktur komprehensif: Pilih templat dengan elemen lengkap, termasuk pengenalan, testimoni, persyaratan proyek, jadwal, dan lainnya. Hal ini membantu menyampaikan informasi lengkap untuk pengambilan keputusan yang terinformasi
Template Proposal Desain Grafis Sekilas
|Nama Template
|Unduh Template
|Ideal untuk
|Fitur Terbaik
|Format Visual
|Template Proposal Proyek ClickUp
|Dapatkan template gratis
|Manajer proyek, desainer lepas, agensi desain
|Papan tulis kolaboratif, bentuk & catatan tempel, pelacakan tugas, dukungan kartu gambar & situs web
|ClickUp Whiteboard
|Template Proposal Agen Kreatif ClickUp
|Dapatkan template gratis
|Profesional pemasaran, agensi desain, dan desainer lepas
|Tautan presentasi, peta ketergantungan, kategorisasi revisi, elemen visual
|ClickUp Daftar, Papan
|Template Permintaan Proposal ClickUp
|Dapatkan template gratis
|Tim pengadaan, usaha kecil
|Daftar periksa RFP, pelacakan anggaran, lampiran file, visualisasi proses
|ClickUp Daftar, Papan
|Template Proposal Komersial ClickUp
|Dapatkan template gratis
|Desainer lepas, agensi desain
|Informasi perusahaan, ruang lingkup proyek, gambar/grafik, syarat & detail pembayaran
|ClickUp Doc, Daftar
|Template Narasi Proyek ClickUp
|Dapatkan template gratis
|Tim proyek, desainer lepas, agensi, dan usaha kecil
|Struktur naratif, diagram/grafik, garis waktu, profil tim
|ClickUp Doc, Daftar
|Template Manajemen Kontrak ClickUp
|Dapatkan template gratis
|Manajer proyek, desainer lepas, agensi
|Tahapan kontrak, meter progres, tampilan dokumen, diskusi tim
|ClickUp Daftar, Dokumen
|Template Desain Grafis ClickUp
|Dapatkan template gratis
|Desainer lepas, agensi desain
|Ringkasan/desain/tulisan, tahap tugas, pelacakan revisi, ketergantungan
|ClickUp Daftar, Papan
|Template Desain Grafis Lanjutan ClickUp
|Dapatkan template gratis
|Desainer lepas, agensi desain
|Pemisahan jenis file, pratinjau aset, informasi gaya merek, dan komentar
|ClickUp Board, Daftar
|Template Ideasi Desain ClickUp
|Dapatkan template gratis
|Desainer lepas, tim desain, agensi
|Tampilan tim, catatan tempel, otomatisasi, peta pikiran
|ClickUp Whiteboard
|Template Ringkasan Desain ClickUp
|Dapatkan template gratis
|Desainer lepas, agensi desain
|Visi merek, peta jalan, referensi, perencanaan fase
|ClickUp Doc, Daftar
|Template Papan Tulis Ringkasan Desain ClickUp
|Dapatkan template gratis
|Desainer grafis, agensi desain
|Ringkasan proyek, catatan tempel, ikon/gambar, referensi
|ClickUp Whiteboard
|Template Portofolio Desain ClickUp
|Dapatkan template gratis
|Desainer lepas, agensi
|Kategori, tahap desain, unggah file, dokumen proyek
|ClickUp Daftar, Papan
|Template Papan Desain ClickUp
|Dapatkan template gratis
|Desainer lepas, agensi
|Komentar, tahap alur kerja, ketergantungan, tautan desain
|ClickUp Board, Daftar
|Template Papan Rancangan Wireframe ClickUp
|Dapatkan template gratis
|Tim desain, desainer lepas
|Konektor, catatan tempel, ikon, dukungan gambar
|ClickUp Whiteboard
|Template Review Desain ClickUp
|Dapatkan template gratis
|Tim desain grafis
|Rencana pengujian, garis besar persyaratan, rencana implementasi, umpan balik
|ClickUp Doc, Daftar
|Template Proposal Desain Grafis Freelance oleh PandaDoc
|Unduh templat ini
|Desainer lepas, agensi kecil
|Perkenalan tim, testimoni, rincian proyek, ajakan bertindak (CTA)
|PandaDoc Web Doc
|Template Proposal Desain Grafis oleh Proposify
|Unduh templat ini
|Desainer, firma desain, agensi
|Gambar sampul, proses/jadwal, testimoni, tanda tangan elektronik
|Proposify Web Doc
|Template Proposal Desain Logo oleh Get Cone
|Unduh templat ini
|Desainer logo, agensi desain
|Perkenalan agensi, layanan, harga, syarat dan ketentuan, kontak
|Dapatkan Cone Web Doc
|Template Presentasi Pitch oleh Pitch
|Unduh templat ini
|Desainer lepas, agensi
|Visual, studi kasus, informasi kontak, jadwal/anggaran
|Presentasi Penawaran
|Template Proposal Desain Web oleh Proposable
|Unduh templat ini
|Desainer lepas, agensi, dan bisnis
|Video/media, katalog, penugasan tim, analisis
|Proposal Web yang Dapat Disesuaikan
|Template Proposal Desain Grafis oleh Qwilr
|Unduh templat ini
|Desainer lepas, agensi, dan bisnis
|Elemen interaktif, integrasi CRM, hasil, dan ajakan bertindak (CTA)
|Qwilr Web Doc
Template Proposal Desain Grafis Gratis untuk Menawarkan Layanan Seperti Profesional
Siap membuat pembuatan proposal desain grafis menjadi lebih mudah? Berikut adalah daftar template proposal desain grafis terbaik untuk membantu Anda membuat proposal yang menarik dan profesional:
1. Template Proposal Proyek ClickUp
Proposal yang komprehensif dan profesional adalah kunci untuk mendapatkan persetujuan proyek. Template Proposal Proyek ClickUp membantu Anda mengorganisir ide dan detail penting.
Template ini memungkinkan Anda menonjolkan tujuan proyek dan pencapaian, serta memvisualisasikan hubungan antara tugas proyek, anggota tim, dan pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan kolaborasi.
Baik Anda sedang mempersiapkan presentasi untuk eksekutif atau berusaha membuat proposal proyek yang komprehensif, templat ini menyediakan papan kerja kolaboratif untuk mengorganisir informasi.
Inilah alasan Anda akan menyukainya
- Edit, sorot, atau tambahkan informasi dengan bentuk dan catatan tempel
- Sederhanakan proses desain Anda dengan pelacakan tugas bawaan, fase yang terstruktur, dan kolaborasi yang mudah
- Perkuat dampak dengan menyisipkan gambar untuk mendukung konten
- Hubungkan sumber-sumber relevan dan tambahkan informasi tambahan dengan kartu situs web dan kotak teks
🔑 Ideal untuk: Manajer proyek, desainer lepas, dan agensi desain yang ingin menyampaikan informasi proposal dan mendapatkan proyek.
💡 Tips Pro: Kesulitan mengelola pekerjaan yang berantakan? Gunakan ClickUp Docs untuk menghubungkan dokumen dengan tugas dan menjaga kolaborasi serta produktivitas.
Begini cara kerjanya:
- Buat dokumen atau wiki apa pun yang sesuai dengan persyaratan proposal desain grafis
- Berikan komentar dan tugas, serta buat tugas yang dapat dilacak untuk kolaborasi yang mudah
- Jaga semua sumber daya tetap terorganisir
- Lindungi dokumen Anda dengan tautan yang dapat dibagikan dan kelola izin akses
2. Template Proposal Agen Kreatif ClickUp
Mengelola beberapa proposal tanpa rencana? Itu hanya multitasking yang kacau dengan tambahan stres. Template Proposal Agen Kreatif ClickUp membantu Anda mengorganisir dan mengelola proposal tanpa kekacauan tambahan.
Untuk setiap proyek, Anda akan mendapatkan ringkasan cepat tentang status persetujuan, revisi, tim pengiriman, tujuan proyek, dan biaya kesempatan. Hal ini membantu Anda mengoptimalkan proses manajemen proposal dan merespons permintaan klien dengan cepat.
Inilah alasan Anda akan menyukainya
- Lampirkan tautan presentasi, sehingga pemangku kepentingan dapat dengan mudah melihat proposal
- Tandai ketergantungan untuk mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan sebelum memulai langkah baru, sehingga tim tetap selaras
- Kategorikan jenis revisi untuk memprioritaskan dan merencanakan dengan efisien
- Jelaskan poin-poin Anda dengan visual, grafik, dan gambar
🔑 Ideal untuk: Profesional pemasaran, agensi desain, dan desainer lepas yang ingin mengelola dan mengatur beberapa proposal klien.
3. Template Permintaan Proposal ClickUp
Template Permintaan Proposal ClickUp membantu Anda tetap terorganisir, tetap pada jalur, dan responsif. Anda dapat mencantumkan batas waktu dan tanggal penawaran, sehingga setiap fase proses dapat diselesaikan tepat waktu.
Selain itu, dengan fase proyek yang dapat disesuaikan seperti perencanaan, penulisan draf, distribusi, tinjauan, dan penawaran, Anda selalu tahu tahap proses RFP. Ditambah lagi, visualisasi bawaan memungkinkan Anda melacak dan melaporkan untuk tetap mengontrol proyek.
Inilah alasan Anda akan menyukainya
- Buat daftar periksa untuk setiap tahap proses RFP, sehingga tidak ada langkah atau detail penting yang terlewat
- Pantau anggaran yang dialokasikan untuk setiap tahap dan seluruh proses
- Lampirkan dan simpan file-file relevan di satu tempat untuk akses mudah, referensi, dan kolaborasi
- Daftar proses RFP dan tandai ketergantungan, sehingga proses pemilihan proposal terbaik menjadi lebih efisien
🔑 Ideal untuk: Tim pengadaan dan usaha kecil yang ingin mengorganisir proses RFP untuk proyek mendatang.
4. Template Proposal Komersial ClickUp
Ingin mendapatkan proyek impian Anda? Mulailah dengan proposal yang menarik. Template Proposal Komersial ClickUp membantu Anda melakukannya. Template ini menyediakan format terorganisir untuk menyajikan informasi perusahaan dan daftar klien yang pernah Anda layani.
Selain itu, templat ini memungkinkan Anda menyertakan detail penting seperti ruang lingkup proyek, jadwal, rincian anggaran, dan hasil kerja untuk memberikan klien gambaran yang lebih jelas. Hal ini menghemat waktu, sehingga Anda tidak perlu memulai dari awal setiap kali.
Inilah alasan Anda akan menyukainya
- Sajikan masalah, data untuk menciptakan rasa urgensi, dan akar permasalahan
- Dukung detail proposal Anda dan tingkatkan kualitasnya dengan gambar dan grafik
- Berikan informasi lengkap tentang layanan Anda, didukung oleh perkiraan keuntungan dan hasil yang diproyeksikan
- Jaga kejelasan dengan mencantumkan semua syarat dan ketentuan, metode pembayaran, dan informasi kerahasiaan di bagian perjanjian
🔑Ideal untuk: Desainer lepas dan agensi desain yang ingin menjangkau klien potensial dengan cara yang menarik.
5. Template Narasi Proyek ClickUp
Narasi yang menarik dan komprehensif menjadi landasan untuk proposal proyek yang sukses. Template Narasi Proyek ClickUp membantu menjaga tim Anda tetap sejalan dan visi Anda tetap fokus.
Template ini menyediakan format terstruktur untuk menjelaskan tujuan dan cara pelaksanaan proyek, dilengkapi dengan diagram, grafik, dan visualisasi untuk membuat presentasi lebih menarik dan komprehensif. Selain itu, template ini membantu Anda mengorganisir semua informasi dalam satu tempat, baik untuk peluncuran produk baru maupun perbaikan produk yang sudah ada, sehingga kolaborasi menjadi lebih efisien.
Inilah alasan Anda akan menyukainya
- Komunikasikan tujuan dan hasil dengan deskripsi yang jelas dan alasan yang kuat
- Buat jadwal proyek untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana
- Berikan gambaran umum tentang biaya untuk setiap hasil kerja
- Tambahkan foto untuk memperkenalkan tim Anda dan sertakan bidang keahlian mereka
🔑 Ideal untuk: Tim proyek, desainer lepas, agensi desain, dan bisnis kecil yang ingin mendokumentasikan tujuan dan solusi proyek.
Inilah pendapat Matt Brunt, Desainer Grafis di Creative Element, tentang penggunaan ClickUp:
Fitur Subtask dan kemampuan untuk mendefinisikan ketergantungan proyek telah menjadi game-changer bagi kami, karena kami sering bekerja pada proyek dengan banyak komponen yang sering kali melibatkan anggota tim kami (atau klien kami). Selain itu, tab Beranda, yang menawarkan gambaran proyek secara komprehensif, sangat membantu dalam menghindari keterlambatan komunikasi atau produksi yang tidak perlu.
Fitur Subtask dan kemampuan untuk mendefinisikan ketergantungan proyek telah menjadi game-changer bagi kami, karena kami sering bekerja pada proyek dengan banyak komponen yang sering kali melibatkan anggota tim kami (atau klien kami). Selain itu, tab Beranda, yang menawarkan gambaran proyek secara komprehensif, sangat membantu dalam menghindari keterlambatan komunikasi atau produksi yang tidak perlu.
🎨 Ingin melihat bagaimana tim desain menggunakan ClickUp dalam kehidupan nyata? Video singkat ini menunjukkan cara mengorganisir alur kerja kreatif, membangun perpustakaan aset, dan mengoptimalkan setiap tahap proyek desain—dari awal hingga selesai.
6. Template Manajemen Kontrak ClickUp
Mengelola kontrak tidak berarti harus menghadapi kekacauan dan informasi yang tersebar. Template Manajemen Kontrak ClickUp menyediakan pusat terstruktur dengan ruang untuk menyimpan dokumen, mengelola alur kerja, dan melacak jadwal.
Template ini menampilkan perkiraan jadwal dan persentase kemajuan, sehingga memudahkan pemantauan setiap tahap dengan sekilas. Untuk memantau tahap setiap draf dengan mudah, Anda dapat menetapkan status seperti Dalam Proses, Draft Pertama, Revisi, dan Draft Final.
Inilah alasan Anda akan menyukainya
- Dapatkan gambaran lengkap tentang semua tenggat waktu dalam periode kustom untuk pelacakan dan penyesuaian yang cepat
- Lacak kemajuan menggunakan meter bawaan yang diperbarui secara otomatis saat tugas selesai
- Organisir dan kelola semua dokumen di tampilan Docs
- Diskusikan dan kolaborasikan dengan tim Anda di bagian diskusi
🔑 Ideal untuk: Manajer proyek, desainer lepas, dan agensi desain yang ingin mengelola dokumen-dokumen penting untuk berbagai kontrak.
💡 Tips Pro: Alat berbasis AI seperti ClickUp Brain memudahkan proses pembuatan proposal dan pengelolaan proyek klien.
Begini cara kerjanya:
- Dapatkan jawaban dari dokumen, tugas, dan proyek tanpa perlu mencari secara manual
- Otomatiskan tugas-tugas berulang untuk menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas
- Jaga konsistensi dalam proposal desain grafis dengan saran yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI)
7. Template Desain Grafis ClickUp
Berapa banyak file berantakan yang Anda miliki dengan nama seperti project one, final file, project one final file two, dan seterusnya? Jaringan folder dan file untuk setiap klien menyebabkan proses yang tidak efisien dan kekacauan. Template Desain Grafis ClickUp memberikan struktur pada kekacauan tersebut, dengan semua alat dan fitur untuk menjaga kreativitas dan organisasi Anda tetap teratur.
Template ini ideal untuk desainer lepas atau tim kecil yang menginginkan setup sederhana dan tanpa ribet untuk mengelola proyek desain. Bagi tugas berdasarkan status review (internal/klien/tertunda), sentralisasi brief dan tautan, serta lacak revisi di sepanjang alur desain yang terstruktur.
Inilah alasan Anda akan menyukainya
- Organisir tautan brief, tautan desain, dan tautan salinan dalam satu tempat
- Bagi tugas menjadi tahap-tahap yang jelas untuk menjaga proses tetap terstruktur dan mudah dikelola
- Pantau revisi berdasarkan tahap proyek untuk memastikan umpan balik diterapkan dengan lancar
- Daftar semua ketergantungan untuk tugas tersebut, sehingga Anda tahu apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu
🔑 Ideal untuk: Desainer lepas dan agensi desain yang ingin mengorganisir proses desain grafis dan dokumen.
8. Template Desain Grafis Lanjutan ClickUp
Untuk alur kerja agensi atau kolaborasi antar desainer, templat desain grafis lanjutan ClickUp dilengkapi dengan lapisan otomatisasi, penyortiran jenis file (PNG, PSD, dll.), dan pratinjau aset yang ditampilkan dalam tampilan papan. Templat ini ideal untuk mengelola proyek merek yang kompleks, menangani berbagai format file, dan bekerja secara lintas fungsi.
Template desain grafis ini memungkinkan Anda melampirkan karya kreatif dan gambar sehingga tampil di tampilan papan untuk memudahkan pelacakan. Anda dapat mencantumkan tugas terkait dalam daftar periksa agar tidak ada yang terlewat. Selain itu, template ini memungkinkan Anda mengunggah file relevan untuk menyimpan semua informasi setiap tugas di satu tempat.
Inilah alasan Anda akan menyukainya
- Visualisasikan proses dari ide hingga desain akhir menggunakan diagram alur dan konektor
- Kategorikan tugas berdasarkan jenis file PNG, PSD, RG, JPEG, dan GIF
- Tambahkan komentar untuk referensi di samping tugas-tugas
- Daftar semua informasi tentang warna merek dan gaya merek untuk menjaga konsistensi
🔑 Ideal untuk: Desainer grafis lepas dan agensi desain yang ingin mengatur detail proyek untuk desain grafis yang konsisten.
💡 Tips Pro: Ingin berkolaborasi lebih baik dan mendesain dengan efisien? Gunakan ClickUp Designs untuk mengelola proses desain.
Begini cara kerjanya:
- Gunakan AI untuk menghasilkan persona desain, komponen, perjalanan pengguna, brief kreatif, dan banyak lagi
- Organisir desain dan tetapkan prioritas agar tidak ada yang terlewat
- Visualisasikan beban kerja tim untuk perencanaan yang sederhana
- Tingkatkan kolaborasi dan percepat proses umpan balik
9. Template Ideasi Desain ClickUp
Template Ideasi Desain ClickUp menyediakan kerangka kerja yang tepat untuk mewujudkan ide-ide Anda. Template ini menawarkan pendekatan terstruktur untuk brainstorming bersama tim dan menentukan rencana ke depan—mirip dengan cara papan ide membantu menangkap dan mengorganisir pikiran di satu tempat sebelum mengubahnya menjadi langkah-langkah yang dapat dilaksanakan.
Dengan otomatisasi, Anda dapat memastikan tim tetap berada di jalur yang benar. Selain itu, tampilan papan tulis memudahkan identifikasi hambatan dan menemukan solusi. Template ini membantu Anda mengkategorikan ide sesuai pemiliknya, sehingga pelacakan menjadi lebih mudah.
Inilah alasan Anda akan menyukainya
- Tampilkan tim proyek beserta foto mereka
- Gunakan catatan tempel untuk mencatat ide-ide yang berorientasi pada proses, produk, dan orang
- Jaga tim tetap fokus dengan otomatisasi
- Gambarkan ide dan proses dengan efisien menggunakan mind maps, konektor, dan bentuk
🔑 Ideal untuk: Desainer lepas, tim desain grafis, dan agensi desain yang ingin mengembangkan dan mengorganisir ide.
10. Template Brief Desain ClickUp
Tujuan yang tidak jelas, target yang tidak tercapai, dan tenggat waktu yang terlewat? Itulah yang terjadi saat proyek dimulai dengan tidak terorganisir.
Ideal untuk menyelaraskan visi dengan klien, templat Ringkasan Desain ClickUp membantu mendefinisikan tujuan merek, visi, dan target audiens dalam format dokumen. Tetapkan jadwal, tugaskan tugas, dan lampirkan referensi untuk mempermudah perencanaan awal.
Template ini juga memungkinkan Anda untuk memeriksa apakah suatu tugas melibatkan tim internal saja, klien saja, atau keduanya. Anda juga dapat menetapkan tujuan yang dapat diukur, sehingga memudahkan pelacakan.
Inilah alasan Anda akan menyukainya
- Daftar visi klien, detail merek, dan tujuan untuk perencanaan yang efektif
- Tentukan peta jalan proyek dan arah kreatif untuk mengarahkan alur proyek
- Sertakan informasi relevan seperti target audiens, referensi, dan catatan untuk referensi dalam satu tempat
- Bagi tugas menjadi fase-fase berbeda, seperti fokus dan visi, target audiens, identifikasi tujuan, merek, dan arah kreatif, untuk perencanaan yang efektif
🔑 Ideal untuk: Desainer lepas dan agensi desain yang ingin mengelola proses desain dan ide.
11. Template Papan Tulis Ringkasan Desain ClickUp
Ideal untuk memastikan keselarasan dengan klien, templat papan tulis ClickUp Design Brief ini menyediakan papan tulis kolaboratif dan membantu mendefinisikan tujuan merek, visi, dan target audiens dalam format dokumen. Mirip dengan alat papan tulis terbaik, templat ini mendukung kolaborasi visual dengan memungkinkan tim menetapkan jadwal, menugaskan tugas, dan melampirkan referensi untuk mempermudah perencanaan awal. Dengan menggunakan catatan tempel dan bentuk, Anda dapat mengorganisir informasi ke dalam bagian-bagian berbeda untuk referensi cepat. Anda juga dapat menambahkan ikon dan gambar untuk mendukung dan mengorganisir elemen kunci.
Template ini juga membantu mengidentifikasi peluang optimasi untuk meningkatkan alur kerja. Selain itu, dengan tampilan papan tulis, Anda dapat berkolaborasi dengan tim dan berbagi ide untuk manajemen yang efisien.
Inilah alasan Anda akan menyukainya
- Berikan gambaran umum proyek dan panduan untuk menjaga kejelasan
- Daftar permintaan klien, sorotan merek, dan pasar sasaran untuk ideasi yang terinformasi
- Tambahkan arah pemasaran dan tujuan untuk implementasi yang efektif dan pemantauan
- Sertakan referensi untuk memperkuat informasi dan memastikan kredibilitas
🔑 Ideal untuk: Desainer grafis dan agensi desain yang ingin mengorganisir detail proyek setiap klien dalam alur kerja yang terstruktur.
💡Tips Pro: Ingin mengubah ide menjadi tindakan kolaboratif? Gunakan ClickUp Whiteboards untuk mengeksekusi ide dengan lebih efisien.
Inilah cara template ini mempermudah proses pembuatan proposal desain:
- Hubungkan dokumen, tugas, dan obrolan untuk menjaga ide tetap terorganisir
- Koordinasikan dengan tim Anda dan ubah ide menjadi tindakan
- Gunakan obrolan dan bentuk untuk membangun visi Anda
12. Template Portofolio Desain ClickUp
Portofolio adalah kunci emas untuk menarik perhatian klien, dan Template Portofolio Desain ClickUp menyediakan kerangka kerja yang sempurna untuk membuatnya. Anda dapat memantau desain mana yang disetujui dan mana yang perlu direvisi untuk mengelola proyek-proyek yang berbeda dengan efisien.
Template ini memudahkan pengelolaan proyek dan klien yang banyak dengan menyimpan detail desain, tugas, tenggat waktu, prioritas, dan kategori dalam satu tempat. Membagikan pembaruan kepada klien menjadi lebih mudah, sehingga semua pihak tetap berada di halaman yang sama.
Inilah alasan Anda akan menyukainya
- Buat kategori seperti identitas merek, aplikasi web, aplikasi seluler, situs web, dan lainnya untuk organisasi yang mudah
- Gambarkan proses desain dengan tahap-tahap seperti pending, konsep, desain, prototipe, dan serah terima
- Unggah file untuk hasil akhir bersama dengan tugas proyek untuk referensi yang mudah
- Simpan dokumen proyek untuk brief, tujuan, strategi, dan metrik keberhasilan untuk menghindari kebingungan
🔑 Ideal untuk: Desainer lepas dan agensi desain grafis yang ingin mengorganisir dan mengelola proyek mereka.
📮 ClickUp Insight: 74% karyawan menggunakan dua atau lebih alat untuk mencari informasi yang diperlukan saat berpindah antara email, obrolan, catatan, alat manajemen proyek, dan dokumentasi. Perpindahan konteks yang konstan ini membuang waktu dan memperlambat produktivitas.
Sebagai aplikasi serba guna untuk kerja, ClickUp mengintegrasikan semua pekerjaan Anda—email, obrolan, dokumen, tugas, dan catatan—ke dalam satu ruang kerja yang dapat dicari, sehingga semuanya tepat di tempat yang Anda butuhkan.
13. Template Papan Desain ClickUp
Memantau proses desain secara ketat tidak perlu terasa menantang. Template Papan Desain ClickUp membantu Anda mengorganisirnya sehingga Anda dapat memantau setiap elemen dengan presisi, mulai dari perencanaan hingga peluncuran.
Jadwal desain memberikan gambaran umum tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang disesuaikan. Anda juga dapat melakukan penyesuaian cepat untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana.
Inilah alasan Anda akan menyukainya
- Tulis komentar dan catatan revisi untuk merujuk kembali dengan cepat saat diperlukan
- Buat tahap desain berdasarkan alur kerja desain dan kategorikan tugas untuk perencanaan dan pelacakan yang mudah
- Tandai semua ketergantungan pada setiap tugas untuk memperkirakan batas waktu dan merencanakan alur kerja
- Sertakan tautan desain bersama dengan tugas untuk menghindari berkas yang tersebar
🔑 Ideal untuk: Desainer grafis lepas dan agensi desain yang ingin mengelola, mengatur, dan memantau proyek desain.
14. Template Papan Rancangan Wireframe ClickUp
Dengan templat papan tulis wireframing ClickUp, merancang blueprint visual situs web akan menjadi sederhana dan intuitif. Tampilan papan tulis templat ini membantu Anda merinci setiap langkah untuk memperlancar proses desain.
Tata letak papan tulis putih yang jelas memungkinkan tim Anda untuk brainstorming ide dan berkolaborasi, sehingga tidak ada detail atau ide penting yang terlewat. Selain itu, dengan berbagai bentuk, templat ini memungkinkan Anda membuat alur kerja yang menarik secara visual dan terorganisir.
Inilah alasan Anda akan menyukainya
- Visualisasikan proses menggunakan konektor untuk memetakan setiap langkah dengan jelas
- Dukung pengambilan keputusan dengan referensi tambahan atau poin penting menggunakan catatan tempel
- Gambarkan langkah-langkah dan tindakan menggunakan ikon yang berbeda
- Sisipkan gambar sebagai referensi atau untuk mendukung alur kerja
🔑Ideal untuk: Tim desain dan desainer lepas yang mencari alat kolaboratif untuk mengemukakan ide proyek.
15. Template Review Desain ClickUp
Anda harus menguji prototipe sebelum meluncurkan produk akhir untuk mengidentifikasi celah. Template Review Desain ClickUp membantu mendokumentasikan masalah, menemukan solusi, dan menyempurnakan proses desain.
Template ini menyediakan proses yang konsisten untuk mengevaluasi dan menyetujui desain serta menjaga dokumentasi yang tepat untuk setiap produk. Selain itu, Anda dapat menyertakan semua informasi relevan, kontributor, pemilik, draf, tautan tugas, dan lainnya untuk gambaran lengkap.
Inilah alasan Anda akan menyukainya
- Dokumentasikan masalah beserta metrik pengukuran untuk memantau kemajuan
- Buat rencana uji desain lengkap, termasuk mock-up, skenario, fakta yang diketahui, dan poin yang perlu diidentifikasi
- Jelaskan persyaratan desain spesifik dan ide-ide untuk mengatasinya
- Buat rencana implementasi dengan detail penting seperti tanggal, jenis rencana, pasar sasaran, catatan, dan tindakan yang harus dilakukan
🔑 Ideal untuk: Tim desain grafis yang ingin menguji dan meningkatkan prototipe produk sebelum peluncuran final.
16. Template Proposal Desain Grafis Freelance oleh PandaDoc
Proposal desain grafis yang Anda kirimkan memberikan klien gambaran tentang kualitas layanan yang Anda tawarkan, jadi harus sempurna. Template Proposal Desain Grafis Freelance dari PandaDoc menawarkan format terorganisir yang menonjolkan semua detail penting.
Dengan bagian khusus, templat ini membantu Anda memberikan gambaran lengkap tentang proyek-proyek sebelumnya dan mengapa Anda adalah pilihan yang tepat untuk proyek klien.
Inilah alasan Anda akan menyukainya
- Perkenalkan tim Anda dan berikan gambaran yang jelas tentang proposal
- Bangun kredibilitas dengan menonjolkan kualifikasi, testimoni, dan karya terpilih
- Jelaskan secara rinci bagaimana Anda akan melaksanakan proyek dan struktur harga yang ditawarkan
- Panduan klien melalui langkah-langkah berikutnya dengan ajakan bertindak yang kuat (CTA)
🔑 Ideal untuk: Desainer lepas dan agensi desain grafis kecil yang ingin mendekati dan memenangkan klien.
17. Template Proposal Desain Grafis oleh Proposify
Presentasi kepada klien akan lebih terorganisir dengan Template Proposal Desain Grafis dari Proposify.
Template ini mencakup ruang khusus untuk memberikan gambaran lengkap tentang layanan Anda dan cara Anda memenuhi kebutuhan klien. Template ini membantu Anda menjaga nada profesional dan menarik dalam proposal proyek Anda.
Inilah alasan Anda akan menyukainya
- Sertakan gambar sampul yang bersih dan profesional serta surat pengantar untuk menampilkan kemampuan desain Anda
- Daftar tujuan, hasil akhir, proses, jadwal, dan biaya proyek
- Perkuat kepercayaan dengan bagian "Mengapa Memilih Kami," "Testimoni Klien," dan portofolio
- Tentukan langkah selanjutnya dan sertakan tanda tangan elektronik untuk mempercepat proses
🔑 Ideal untuk: Desainer grafis, firma desain, dan agensi yang ingin menawarkan layanan mereka
🔍 Tahukah Anda? Sekitar 64% karyawan melaporkan bahwa kolaborasi yang tidak efisien menghabiskan setidaknya 3 jam per minggu dari produktivitas mereka.
18. Template Proposal Desain Logo oleh Get Cone
Logo menentukan identitas merek, dan klien sangat memperhatikan hal ini. Presentasi Anda harus menonjolkan mengapa Anda paling cocok dengan kebutuhan klien.
Template Proposal Desain Logo dari Get Cone membantu Anda menampilkan detail penting tentang layanan Anda secara profesional. Dengan struktur yang komprehensif, template proposal desain freelance ini memungkinkan Anda menyesuaikan setiap aspek, mulai dari portofolio hingga syarat pembayaran.
Inilah alasan Anda akan menyukainya
- Berikan gambaran singkat tentang agensi Anda, beserta mitra dan testimoni Anda
- Tambahkan bagian tentang layanan yang akan Anda tawarkan dan struktur harga
- Daftar syarat dan ketentuan serta jadwal proyek untuk memastikan kejelasan
- Ungkapkan rasa terima kasih dan berikan detail kontak untuk pertanyaan apa pun
🔑 Ideal untuk: Desainer logo dan agensi desain yang ingin menawarkan layanan mereka kepada calon pelanggan.
🧠 Fakta Menarik: Logo pertama yang didesain adalah lambang kerajaan, yang kemudian digunakan untuk mewakili wilayah.
19. Template Presentasi Desain oleh Pitch
Membuat presentasi untuk klien memerlukan Anda untuk menyertakan semua elemen yang meyakinkan klien mengapa mereka harus memilih Anda.
Template ini menyediakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi masalah, menyajikan solusi, memperkenalkan layanan Anda, dan memberikan latar belakang merek. Hal ini memastikan bahwa klien memahami bagaimana Anda selaras dengan tujuan proyek.
Inilah alasan Anda akan menyukainya
- Sertakan visual kreatif untuk mencerminkan merek Anda di bagian pertama
- Tambahkan studi kasus dan contoh pekerjaan desain untuk menunjukkan bagaimana Anda membantu klien lain
- Daftar detail kontak dan alamat untuk komunikasi yang mudah
- Buat jadwal detail dan sertakan rincian anggaran untuk memastikan kejelasan
🔑 Ideal untuk: Desainer lepas dan agensi desain yang mencari format komprehensif untuk menawarkan layanan mereka.
20. Template Proposal Desain Web oleh Proposable
Ingin proposal Anda menonjol? Template Proposal Desain Web dari Proposable dapat membantu.
Format yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda mengedit proposal untuk klien yang berbeda dengan hanya beberapa klik. Tambahkan tanda tangan dan elemen bidang teks untuk memandu klien melalui langkah-langkah berikutnya. Dengan opsi item baris, jumlah, dan lebih banyak lagi, jaga format yang rapi dan mudah dipahami.
Inilah alasan Anda akan menyukainya
- Tambahkan video dan media kaya untuk membuat presentasi lebih menarik
- Organisir produk dan layanan dalam katalog untuk referensi cepat
- Sebutkan anggota tim atau alihkan kepemilikan untuk kolaborasi yang efisien
- Dapatkan analisis detail untuk melacak tren interaksi setiap penerima
🔑 Ideal untuk: Desainer lepas, agensi desain, dan bisnis yang ingin membuat proposal unik dan kreatif
21. Template Proposal Desain Grafis oleh Qwilr
Menarik perhatian klien akan menjadi mudah dengan Template Proposal Desain Grafis dari Qwilr.
Dengan menggabungkan storytelling, template ini membantu Anda membuat proposal yang berkesan dan kreatif sesuai dengan proyek dan kebutuhan desain klien. Template ini memungkinkan Anda menonjolkan keunggulan unik (USPs) dan visi artistik Anda untuk memenangkan klien dan mencapai kesuksesan.
Inilah alasan Anda akan menyukainya
- Tambahkan elemen interaktif untuk membuat proposal Anda terlihat profesional dan menonjol
- Sesuaikan presentasi Anda dengan tantangan, tujuan, prioritas, dan evaluasi saat ini
- Hubungkan dengan CRM Anda untuk membuat presentasi penjualan dan penawaran dalam hitungan menit
- Tunjukkan hasil kerja untuk klien sebelumnya di industri desain, dan berikan ajakan bertindak (CTA) akhir untuk menerima proposal
🔑 Ideal untuk: Desainer lepas, agensi desain, dan bisnis yang mencari format profesional dan interaktif untuk menawarkan layanan mereka.
Tingkatkan Kesuksesan Proposal Desain Grafis dengan ClickUp
Membuat proposal yang menarik dan memenangkan klien mungkin terlihat membingungkan dan rumit, tetapi dengan template yang tepat, Anda dapat membuat proposal yang menonjol.
ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, memudahkan Anda membuat proposal yang mencerminkan identitas merek Anda dan bagaimana hal itu selaras dengan kebutuhan klien. Baik Anda bekerja sendiri sebagai freelancer atau dalam tim di agensi desain, ClickUp akan membantu Anda membuat proposal yang menarik, melacak kesuksesan proyek, dan mengelola portofolio—semua dalam satu tempat.
Hentikan proposal yang tidak lengkap yang bisa menggagalkan kesepakatan. Daftar gratis sekarang untuk mengirimkan presentasi yang jelas, ringkas, dan tidak bisa diabaikan dengan ClickUp hari ini! 🚀