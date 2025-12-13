10 Alternatif dan Pesaing Terbaik Bluebeam pada Tahun 2026

Bluebeam banyak digunakan oleh tim konstruksi, arsitektur, dan teknik untuk mengelola PDF, anotasi, dan dokumentasi. Namun, mungkin tidak cocok untuk setiap tim—beberapa orang menganggapnya rumit atau terbatas dalam alur kerja tertentu.

Apakah Anda membutuhkan antarmuka yang lebih sederhana, kemampuan manajemen dokumen yang lebih baik, biaya yang lebih rendah, atau alat yang dirancang untuk kolaborasi jarak jauh, ada banyak opsi yang dapat dipertimbangkan.

Dalam blog ini, kami akan membahas alternatif dan pesaing terbaik Bluebeam untuk industri konstruksi, sehingga Anda dapat menemukan alat yang lebih sesuai dengan cara kerja tim Anda.

Sebelum membahas alternatifnya, mari kita bahas mengapa Bluebeam kurang memadai.

Batasan Bluebeam

Berdasarkan umpan balik dan ulasan pengguna, berikut adalah beberapa keterbatasan umum Bluebeam:

Kurva pembelajaran yang curam: Banyak pengguna merasa Bluebeam sulit dikuasai, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam pengeditan PDF atau perangkat lunak konstruksi. Fitur-fiturnya yang luas dapat terasa membingungkan, mengakibatkan waktu onboarding yang lebih lama.

Fungsi lapisan terbatas: Alat lapisan sangat dasar dan tidak memiliki opsi lanjutan seperti mode pencampuran, overlay, dan kontrol lapisan individu, sehingga pengelolaan markup visual menjadi lebih sulit.

Tantangan integrasi: Pengguna melaporkan masalah saat menghubungkan Bluebeam dengan platform lain—tanda tangan mungkin tidak sinkron dengan benar, file mungkin gagal dikembalikan, dan koneksi berbasis API dapat tidak dapat diandalkan.

Masalah kinerja dengan file besar: File proyek besar sering menyebabkan lag atau crash. Perangkat lunak ini mengonsumsi CPU dan memori yang signifikan, yang dapat mengganggu produktivitas selama tugas konstruksi kritis.

Batasan hosting cloud: Bluebeam Revu bergantung pada koneksi internet yang stabil. Ketika koneksi terputus, kurangnya peringatan yang jelas dapat menyebabkan kebingungan, pekerjaan yang tidak tersimpan, atau alur kerja yang terganggu.

Meskipun Bluebeam mendukung kolaborasi dokumen, pengeditan PDF, dan manajemen proyek konstruksi, batasan-batasan ini dapat mengganggu proses konstruksi.

10 Alternatif Bluebeam dalam Sekilas

Berikut ini adalah daftar alternatif terbaik untuk Bluebeam:

Nama Terbaik untuk Fitur utama *Harga ClickUp Manajemen proyek dan tugas all-in-one untuk tim konstruksi dari segala ukuran. Pengelolaan tugas, garis waktu, alur kerja, dokumen, otomatisasi, AI dan Agen AI, pelacakan waktu, tampilan Gantt/Papan. Rencana gratis tersedia; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Drawboard Projects Rapat tinjauan desain kolaboratif untuk tim AEC berukuran menengah Markup gambar secara real-time, pelacakan tugas/masalah pada gambar, riwayat revisi, akses tamu, berbagi dokumen Paket berbayar mulai dari $29 per bulan per pengguna. Fieldwire Pengelolaan tugas dan koordinasi konstruksi di lokasi untuk tim lapangan kecil hingga menengah. Penugasan tugas, daftar pekerjaan, pemantauan rencana, pelacakan masalah, pelaporan Tersedia rencana gratis; rencana berbayar mulai dari $54 per pengguna per bulan. Adobe Acrobat Pro Pengeditan PDF profesional dan pengelolaan dokumen yang aman untuk individu hingga tim besar. Pembuatan/pengeditan PDF, tanda tangan elektronik, OCR, perbandingan dokumen, berbagi dokumen secara aman Paket berbayar mulai dari $19,99 per bulan. PDF XChange Editor PDF markup dan pengeditan ringan namun bertenaga untuk individu dan tim kecil. Pengeditan PDF, anotasi, OCR, tanda tangan digital Versi gratis tersedia; Lisensi pengguna mulai dari $62 per tahun. Foxit PDF Editor Pengeditan PDF yang terjangkau dengan kolaborasi cloud untuk tim kecil hingga besar. Pengeditan PDF, kolaborasi, keamanan, integrasi cloud Paket berbayar mulai dari $10,99 per bulan. Nitro PDF Pembuatan, konversi, dan otomatisasi PDF berkualitas bisnis untuk tim kecil hingga besar. Pembuatan/pengeditan PDF, penandatanganan elektronik, berbagi secara aman, pemrosesan batch Paket berbayar mulai dari $17,70 per pengguna per bulan. Procore Pengelolaan proyek konstruksi dan keuangan secara menyeluruh untuk perusahaan konstruksi menengah hingga besar. Manajemen proyek, anggaran, alur kerja RFI, penjadwalan, pengendalian dokumen, pelaporan Harga khusus Autodesk Construction Cloud Alur kerja BIM terintegrasi dan manajemen siklus hidup proyek untuk tim besar Kolaborasi desain, pengendalian dokumen, alur kerja BIM, analisis Harga khusus Buildertrend Manajemen konstruksi dan komunikasi dengan klien untuk tim konstruksi perumahan skala kecil hingga menengah. Penjadwalan, penawaran, faktur, portal klien, manajemen dokumen, alat keuangan Harga khusus

Alternatif Terbaik Bluebeam yang Bisa Digunakan

Menemukan alternatif Bluebeam yang tepat tidaklah mudah dengan begitu banyak pilihan perangkat lunak manajemen alur kerja konstruksi yang tersedia. Kami telah menyaringnya menjadi pilihan terbaik, mencakup fitur utama, harga, batasan, dan apa yang dipikirkan oleh tim konstruksi sebenarnya tentang masing-masing.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek dan dokumen all-in-one)

Jangan pernah melewatkan tugas atau tenggat waktu dengan perangkat lunak manajemen proyek konstruksi ClickUp.

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Sementara Bluebeam berfokus pada anotasi PDF, ClickUp memungkinkan Anda untuk menyimpan, mengorganisir, dan berkolaborasi pada semua jenis dokumen—termasuk gambar teknis, kontrak, dan RFIs.

Tulis dan kolaborasi dengan lebih baik bersama tim dan klien Anda menggunakan ClickUp Docs.

Dengan ClickUp Docs, Anda dapat membuat dokumen dinamis, membagikannya dengan tim Anda, dan menjaga semua versi dokumen tetap terkendali serta dapat diakses dari mana saja. Fitur AI bawaan, ClickUp Brain, membantu mencegah kesalahan dan melakukan perubahan cepat pada dokumen Anda.

Alat peninjauan terintegrasi untuk gambar, PDF, dan video memungkinkan Anda untuk menandai langsung pada file, menugaskan komentar sebagai tugas, dan melacak umpan balik hingga selesai—sempurna untuk meninjau rencana dan gambar.

Periksa dan beri anotasi pada pekerjaan Anda dengan mudah di ClickUp

Dengan ClickUp untuk tim konstruksi, Anda dapat mengoptimalkan setiap tahap proses konstruksi, mulai dari perencanaan awal hingga pengelolaan real-time dan pelacakan KPI.

Dengan lebih dari 15 tampilan ClickUp yang dapat disesuaikan, termasuk Daftar, Papan Kanban, Kalender, dan Diagram Gantt, tim konstruksi dapat merencanakan dan memvisualisasikan setiap fase proyek Anda.

Ingin memvisualisasikan seluruh jadwal proyek Anda? Tampilan Gantt Chart ClickUp menampilkan durasi tugas, ketergantungan, dan tonggak pencapaian.

Gunakan diagram Gantt ClickUp untuk memvisualisasikan tonggak proyek Anda dengan mudah.

Fitur status yang dapat disesuaikan, otomatisasi, dan templat ClickUp memungkinkan Anda membuat alur kerja yang disesuaikan dengan proses konstruksi, seperti pengajuan dokumen, perubahan pesanan, daftar perbaikan, dan inspeksi. Anda dapat mengotomatisasi tugas-tugas berulang dan memastikan tidak ada yang terlewat.

Dengan AI Agents dari ClickUp, Anda dapat mendelegasikan proses rutin, mendapatkan wawasan instan, dan membiarkan AI menangani tindak lanjut atau pengingat, sehingga tim Anda dapat fokus pada hal-hal yang paling penting.

Bonus: Memperlancar manajemen alur kerja konstruksi dengan Agen AI Proyek konstruksi sering menghadapi keterlambatan, miskomunikasi, dan kekacauan dokumen di antara tim yang tersebar dan lokasi proyek. Agen AI mengubah manajemen alur kerja konstruksi dengan menghubungkan semua pemangku kepentingan, mengotomatisasi tugas rutin, dan menjaga proyek tetap berjalan sesuai rencana. Otomatiskan laporan kemajuan harian dan catatan lokasi dengan AI, memastikan pembaruan akurat dan real-time untuk semua pemangku kepentingan.

Otomatisasi penugasan tugas dan tindak lanjut berdasarkan catatan rapat, hasil inspeksi, atau perintah perubahan.

Sentralisasi pengelolaan dokumen dengan pencarian bertenaga AI dan kontrol versi untuk gambar teknis, izin, dan permintaan informasi (RFI).

Gunakan asisten obrolan AI untuk mengakses protokol keselamatan, jadwal, atau kontak vendor secara instan—tidak perlu lagi mencari-cari di tumpukan dokumen.

Memungkinkan koordinasi yang lancar dengan mengubah pembaruan lapangan dan daftar pekerjaan menjadi tindakan yang dapat dilakukan oleh tim di lokasi dan di kantor. Ambient Agents di ClickUp memastikan informasi mengalir lancar di seluruh ruang kerja, dengan intervensi manual minimal.

ClickUp Brain, kecerdasan buatan bawaan ClickUp , menghilangkan tugas-tugas berulang dari piring Anda dengan menulis pembaruan status, menghasilkan ringkasan proyek, dan bahkan menjalankan rapat harian secara otomatis.

Lihat bagaimana ClickUp Brain secara instan menghasilkan laporan proyek terstruktur—merangkum pencapaian, hambatan, dan langkah selanjutnya hanya dengan satu perintah 👇

Manfaatkan ClickUp Brain untuk mengelola proyek konstruksi Anda dengan mudah.

Pantau kemajuan proyek, alokasi sumber daya, dan tenggat waktu dengan dasbor dan laporan ClickUp yang dapat disesuaikan. Dapatkan wawasan real-time untuk memastikan proyek Anda tepat waktu dan sesuai anggaran.

Dan jika Anda ingin memulai dengan cepat, templat Manajemen Konstruksi ClickUp dirancang untuk menangani segala hal mulai dari penjadwalan hingga daftar periksa keselamatan. Cukup masukkan detail Anda dan mulailah. Tidak perlu memulai dari nol.

Dapatkan template gratis Optimalkan seluruh siklus proyek konstruksi Anda dengan mudah menggunakan Template Manajemen Konstruksi ClickUp.

⭐ Bonus: Apa yang dapat ClickUp lakukan untuk manajemen konstruksi? Simak detailnya dalam webinar ClickUp for Construction Management.

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Aplikasi ini memiliki fitur yang sangat lengkap, namun membutuhkan waktu untuk membiasakan diri bagi pengguna baru.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.800+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

ClickUp menggabungkan semua tugas, dokumen, tujuan, dan pelacakan waktu kami ke dalam satu ruang kerja terpadu. Kami telah menggunakannya sejak 2018, dan platform ini sangat fleksibel untuk mengelola alur kerja internal maupun proyek klien. Tampilan yang dapat disesuaikan (Daftar, Papan, Kalender, dll.) dan opsi otomatisasi yang detail menghemat waktu kami berjam-jam setiap minggu. Selain itu, pembaruan fitur yang sering menunjukkan bahwa mereka serius dalam meningkatkan platform ini.

ClickUp menggabungkan semua tugas, dokumen, tujuan, dan pelacakan waktu kami ke dalam satu ruang kerja terpadu. Kami telah menggunakannya sejak 2018, dan platform ini sangat fleksibel untuk mengelola alur kerja internal maupun proyek klien. Tampilan yang dapat disesuaikan (Daftar, Papan, Kalender, dll.) dan opsi otomatisasi yang detail menghemat waktu kami berjam-jam setiap minggu. Selain itu, pembaruan fitur yang sering menunjukkan bahwa mereka serius dalam meningkatkan platform ini.

2. Drawboard Projects (Terbaik untuk tinjauan desain kolaboratif)

melalui Drawboard Projects

Drawboard Projects adalah perangkat lunak tinjauan desain kolaboratif yang dirancang khusus untuk tim Arsitektur, Teknik, dan Konstruksi (AEC) yang membutuhkan solusi cepat dan real-time untuk menandai rencana dan mengoordinasikan pekerjaan.

Berbeda dengan perangkat lunak yang fokus pada pengeditan PDF, Drawboard Projects menciptakan ruang kerja tunggal dan interaktif di mana tim internal dan tamu dengan akses terbatas dapat secara bersamaan menandai gambar atau dokumen yang sama.

Platform ini menghubungkan komunikasi dan tindakan secara langsung dengan dokumentasi visual. Dengan memungkinkan tim untuk menambahkan Tugas dan Masalah yang dapat dilacak langsung ke gambar, platform ini mengubah anotasi pasif menjadi item pekerjaan aktif yang dapat ditugaskan. Hal ini menghilangkan kebingungan akibat email yang berlebihan atau file yang tersebar.

Fitur terbaik Drawboard Projects

Lacak tugas dan masalah langsung pada gambar dengan menempatkan penanda, menugaskan pekerjaan, dan mengelola kemajuan dari daftar pusat.

Jaga riwayat revisi lengkap dan jejak audit, dengan menjaga percakapan dan perubahan terhubung ke file gambar yang sesuai.

Sederhanakan berbagi dokumen dengan pihak eksternal dengan mengundang tamu dengan akses terbatas untuk melihat dan menandai dokumen.

Batasan Drawboard Projects

Mungkin memerlukan add-on bagi pengguna yang perlu mengintegrasikan langsung dengan model BIM, sehingga koordinasi 3D asli tidak sehalus platform seperti Autodesk Construction Cloud.

Harga Drawboard Projects

Tim: $29 per bulan per pengguna (hingga 25 pengguna)

Pertumbuhan: $39 per bulan per pengguna (hingga 150 pengguna)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Drawboard Projects

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Drawboard Projects?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya benar-benar menyukai kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan rekan tim pada dokumen yang sama secara hampir real-time. Jenis koordinasi ini tidak mungkin dilakukan bahkan dengan Bluebeam Studio, yang cepat, tetapi tidak real-time dan dapat digunakan untuk rapat saat berlangsung.

Saya benar-benar menyukai kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan rekan tim pada dokumen yang sama secara hampir real-time. Jenis koordinasi ini tidak mungkin dilakukan bahkan dengan Bluebeam Studio, yang cepat, tetapi tidak real-time dan dapat digunakan untuk rapat saat berlangsung.

📮ClickUp Insight: 88% responden survei kami menggunakan alat AI untuk tugas pribadi setiap hari, dan 55% menggunakannya beberapa kali sehari. Bagaimana dengan AI di tempat kerja? Dengan AI terpusat yang menggerakkan semua aspek manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan kolaborasi Anda, Anda dapat menghemat hingga 3+ jam setiap minggu, yang biasanya Anda habiskan untuk mencari informasi, sama seperti 60,2% pengguna ClickUp!

3. Fieldwire (Terbaik untuk manajemen tugas dan koordinasi konstruksi di lokasi)

via FieldWire

Jika Anda berada di lokasi proyek dan membutuhkan segala sesuatunya berjalan lancar, Fieldwire siap membantu. Aplikasi ini dirancang untuk tim lapangan yang ingin bekerja dengan presisi, kecepatan, dan minim kekacauan. Anda dapat dengan mudah menugaskan tugas berdasarkan lokasi, menetapkan batas waktu, dan memantau kemajuan secara real-time—sehingga tidak ada yang terlewat.

Perlu melihat atau menandai gambar teknis? Anda bisa melakukannya langsung dari perangkat Anda—bahkan saat offline. Mengelola daftar pekerjaan atau inspeksi? Itu juga mudah. Dengan formulir kustom dan laporan cerdas, Fieldwire membantu Anda tetap terorganisir dan efisien dengan mengoptimalkan alur kerja Anda.

Fitur terbaik Fieldwire

Jaga riwayat lengkap dan dapat dicari dari gambar-gambar dengan semua anotasi dan pembaruan yang disimpan untuk serah terima proyek akhir.

Sederhanakan koordinasi di lokasi proyek dengan menghubungkan tugas, daftar pekerjaan, dan inspeksi langsung ke lokasi rencana.

Tetapkan tanggal jatuh tempo, tetapkan tingkat kritisitas, dan visualisasikan garis waktu tugas untuk menyelaraskan aktivitas lapangan dengan jadwal proyek.

Identifikasi, tetapkan, lacak, dan verifikasi item daftar pekerjaan dari tahap penemuan hingga penyelesaian langsung di lokasi rencana.

Buat laporan otomatis dan disesuaikan tentang kemajuan proyek, daftar periksa, dan daftar pekerjaan yang perlu diselesaikan untuk serah terima yang lancar.

Batasan Fieldwire

Pengguna telah mengutarakan kekhawatiran tentang keterbatasan dalam menyesuaikan formulir dan laporan sesuai dengan persyaratan proyek tertentu, yang dapat menghambat fleksibilitas dalam alur kerja.

Fitur markup/editing lanjutan yang terbatas dibandingkan dengan Bluebeam, karena aplikasi ini dirancang terutama untuk pelaksanaan di lapangan daripada tinjauan dokumen mendalam atau pengukuran.

Harga Fieldwire

Basic: Gratis

Paket Pro: $54 per bulan per pengguna

Paket Bisnis: $79 per bulan per pengguna

Paket Business Plus: $104 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Fieldwire

G2: 4.5/5 (240+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fieldwire?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Saya mostly menggunakannya untuk mengambil foto di lokasi berdasarkan gambar yang sudah ada atau foto udara yang saya unggah. Sangat mudah untuk mengerjakannya saat saya kembali ke kantor dan mencoba memvisualisasikan lokasi dalam gambar saya. Saya suka bagaimana saya bisa membuat laporan photolog dengan sangat mudah. Saya tidak perlu memproses banyak hal jika menggunakan aplikasi ini secara efisien di lapangan. Saya suka mengkategorikan foto-foto tersebut dan menambahkan kategori ke setiap tag saya, yang membuat proses pengolahan di kantor menjadi sangat mudah.

Saya mostly menggunakannya untuk mengambil foto di lokasi berdasarkan gambar yang sudah ada atau foto udara yang saya unggah. Sangat mudah untuk mengerjakannya saat saya kembali ke kantor dan mencoba memvisualisasikan lokasi dalam gambar saya. Saya suka bagaimana saya bisa membuat laporan photolog dengan sangat mudah. Saya tidak perlu memproses banyak hal jika menggunakan aplikasi ini secara efisien di lapangan. Saya suka mengkategorikan foto-foto tersebut dan menambahkan kategori ke setiap tag saya, yang membuat proses pengolahan di kantor menjadi sangat mudah.

4. Adobe Acrobat Pro (Terbaik untuk pengeditan PDF profesional dan pengelolaan dokumen yang aman)

melalui Adobe Acrobat Pro

Butuh alat PDF yang andal dan bekerja sekeras Anda? Adobe Acrobat Pro DC siap membantu. Anda dapat dengan mudah mengedit teks, gambar, dan tata letak langsung di dalam PDF tanpa perlu mencari file asli. Alat ini juga dilengkapi dengan fitur tanda tangan elektronik bawaan, sehingga pengumpulan persetujuan menjadi cepat, aman, dan tanpa kertas.

Baik Anda berada di kantor atau di lokasi proyek, perusahaan konstruksi dapat mengaksesnya melalui cloud. Kompatibilitas perangkat memudahkan Anda untuk tetap terhubung dan berkolaborasi dengan tim Anda. Jadi, ini kuat, lancar, dan dirancang untuk profesional.

Bagi tim konstruksi, Acrobat Pro membantu mengelola dokumen yang tidak spesifik gambar, termasuk kontrak, RFIs (dalam bentuk dokumen), pengajuan, manual keselamatan, dan formulir HR.

Fitur terbaik Adobe Acrobat Pro

Lacak perubahan pada data proyek dan simpan riwayat revisi dokumen, memastikan transparansi dan pertanggungjawaban sepanjang siklus hidup proyek.

Akses dan kelola PDF di berbagai perangkat melalui Adobe Document Cloud, memastikan kolaborasi dan berbagi file yang lancar.

Anotasi gambar teknis dan dokumen teknis dengan presisi menggunakan alat yang dapat disesuaikan untuk teks, bentuk, dan pengukuran.

Kumpulkan tanda tangan elektronik yang sah secara hukum dan lacak status dokumen secara real-time menggunakan fungsi Adobe Sign yang terintegrasi.

Hapus informasi sensitif atau rahasia secara permanen dari dokumen untuk memastikan keamanan dan kepatuhan.

Batasan Adobe Acrobat Pro

Pengelolaan gambar yang kurang baik dibandingkan dengan Bluebeam; ia kesulitan dalam navigasi yang efisien, pengelompokan lapisan, dan perbandingan set rencana besar dan kompleks yang spesifik untuk alur kerja AEC.

Antarmuka yang kuat dapat terasa membingungkan untuk tugas sehari-hari, dan aplikasi itu sendiri lebih besar dibandingkan dengan opsi ringan yang sejenis.

Harga Adobe Acrobat Pro

Adobe Acrobat Pro: $19,99/bulan

Adobe Acrobat Pro for Teams: $23,99/bulan

Ulasan dan penilaian Adobe Acrobat Pro

G2: 4.5/5 (3.490+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Adobe Acrobat Pro?

Seorang pengulas G2 menulis:

Adobe adalah alat yang luar biasa yang memungkinkan saya membuat dokumen dari awal, mengedit file yang sudah ada, dan mengonversi dokumen apa pun ke format PDF. Selain itu, kemampuan untuk mengirim dokumen untuk penandatanganan jarak jauh secara aman adalah salah satu fitur yang paling saya hargai. Ini pasti solusi yang komprehensif dan andal untuk mengelola semua dokumen saya dengan efisien dan aman. Kemudahan implementasi, Layanan pelanggan, 10/10*

Adobe adalah alat yang luar biasa yang memungkinkan saya membuat dokumen dari awal, mengedit file yang sudah ada, dan mengonversi dokumen apa pun ke format PDF. Selain itu, kemampuan untuk mengirim dokumen untuk penandatanganan jarak jauh secara aman adalah salah satu fitur yang paling saya hargai. Ini pasti solusi yang komprehensif dan andal untuk mengelola semua dokumen saya dengan efisien dan aman. Kemudahan implementasi, Layanan pelanggan, 10/10*

🌟 Bonus: Manfaatkan ClickUp BrainGPT, asisten AI desktop, untuk mencari, merangkum, dan mengorganisir informasi dari semua aplikasi kerja, berkas proyek, dan web Anda—secara instan dan tanpa perlu mengetik. Anda dapat: Ringkas laporan konstruksi yang panjang, catatan lokasi, atau dokumen keselamatan dalam hitungan detik.

Gunakan Talk to Text untuk mencatat pembaruan lokasi, masalah, atau daftar pekerjaan dengan suara, bahkan saat sedang bergerak.

Cari detail proyek, kontrak, atau gambar secara instan di ClickUp, Google Drive, SharePoint, dan lainnya, tanpa perlu beralih aplikasi.

Buat tugas atau bookmark halaman web penting langsung dari browser Anda untuk tindak lanjut atau dokumentasi.

Buat pembaruan proyek atau ringkasan rapat menggunakan AI, menghemat waktu dalam pelaporan manual.

5. PDF XChange Editor (Terbaik untuk pengeditan dan penandaan PDF yang ringan dan berperforma tinggi)

melalui PDF XChange

PDF XChange Editor adalah solusi PDF yang cepat dan ringan, dirancang khusus untuk profesional di bidang konstruksi dan desain. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk menandai gambar teknis, menyoroti revisi, dan menambahkan pengukuran yang tepat langsung pada dokumen Anda. Dengan alat untuk menghitung jarak, luas, dan keliling, aplikasi ini sangat cocok untuk validasi cepat di lokasi proyek.

Perangkat lunak kolaborasi dokumen ini memungkinkan Anda berkolaborasi secara real-time, memastikan semua orang tetap berada di halaman yang sama dengan kontrol versi dan anotasi bersama. Baik Anda berada di kantor atau di lapangan, PDF-XChange Editor membuat alur kerja PDF menjadi lebih tajam, cepat, dan efisien.

Perbedaan utama PDF-XChange Editor terletak pada model harganya—ia menggunakan struktur lisensi permanen, artinya pembayaran sekali saja memberikan lisensi seumur hidup, berbeda jauh dengan langganan tahunan yang diwajibkan oleh banyak pesaing.

Fitur terbaik PDF XChange Editor

Tambahkan tindakan JavaScript ke dokumen untuk interaktivitas dan otomatisasi yang lebih baik.

Konversi PDF ke dan dari berbagai format file, dan manfaatkan pemrosesan batch untuk menggabungkan atau memanipulasi beberapa dokumen sekaligus.

Akses dan simpan dokumen langsung dari layanan cloud seperti SharePoint, Dropbox, Google Drive, dan Microsoft Office 365.

Sisipkan file audio dan video ke dalam PDF untuk interaktivitas yang lebih baik.

Batasan PDF XChange Editor

Pengguna melaporkan bahwa versi gratis secara otomatis menambahkan watermark pada dokumen yang diedit, yang dapat memengaruhi kualitas profesional hasil keluaran.

Kolaborasi terbatas pada komentar dan markup asinkron.

Harga PDF XChange Editor

Lisensi pengguna: Mulai dari $62/tahun

Paket lisensi korporat: Mulai dari $10.151 per tahun

Ulasan dan penilaian PDF XChange Editor

G2: 4. 6/5 (140+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (250+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang PDF XChange Editor?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Selalu mudah untuk membaca dan mengedit file di perangkat lunak ini. Saya menggunakannya untuk file besar yang memerlukan pencetakan virtual. Saya bisa mengakui bahwa ini adalah alat terbaik dalam daftar saya. Alat ini mudah digunakan bahkan untuk pemula. Fitur anotasi sangat berguna bagi saya. Saya menemukan PDF-XChange sangat cocok. Ini juga hemat biaya.

Selalu mudah untuk membaca dan mengedit file di perangkat lunak ini. Saya menggunakannya untuk file besar yang memerlukan pencetakan virtual. Saya bisa mengakui bahwa ini adalah alat terbaik dalam daftar saya. Alat ini mudah digunakan bahkan untuk pemula. Fitur anotasi sangat berguna bagi saya. Saya menemukan PDF-XChange sangat cocok. Ini juga hemat biaya.

📖 Baca Juga: Alat Penulisan AI Terbaik untuk Konten

6. Foxit PDF Editor (Pilihan terbaik untuk pengeditan PDF yang terjangkau dengan kolaborasi cloud)

via Foxit

Sudah bosan dengan alat PDF yang lambat dan merepotkan? Foxit PDF Editor memudahkan pengelolaan dan kolaborasi dokumen. Dirancang untuk profesional sibuk, Anda dapat mengedit teks, gambar, dan tata letak langsung—tanpa perlu mencari file asli.

Apa yang benar-benar membedakannya? Asisten AI bawaan. Anda dapat merangkum dokumen, memperbaiki penulisan, menerjemahkan konten ke lebih dari 30 bahasa, dan bahkan mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris biasa untuk mendapatkan wawasan cepat.

Bagi tim konstruksi, Foxit menawarkan fitur anotasi, komentar, dan tinjauan bersama yang kuat, memungkinkan tim untuk dengan cepat menandai rencana, proposal, dan kontrak.

Fitur terbaik Foxit PDF Editor

Akses dan kolaborasi pada dokumen secara real-time di berbagai perangkat dengan penyimpanan cloud mulai dari 20GB hingga 150GB.

Otomatiskan alur kerja seperti mengonversi, menggabungkan, atau mengompres beberapa file PDF secara bersamaan, meningkatkan efisiensi untuk proyek besar.

Ubah dokumen yang discan menjadi PDF yang dapat diedit dan dicari menggunakan Optical Character Recognition (OCR).

Manfaatkan fitur Smart Redact dan AI Assistant untuk secara otomatis menghapus data sensitif dan merangkum kontrak atau laporan yang panjang.

Batasan Foxit PDF Editor

Harga relatif tinggi, terutama untuk usaha kecil atau pengguna individu, mengingat fitur yang ditawarkan.

Tidak dilengkapi dengan alat pengukuran kuantitas khusus seperti Dynamic Fill Bluebeam atau perhitungan pengukuran lanjutan yang diperlukan untuk alur kerja perkiraan detail.

Harga Foxit PDF Editor

Foxit PDF Editor: $10,99/bulan (paket tahunan)

Foxit PDF Editor+: $13,99/bulan (paket tahunan)

Ulasan dan penilaian Foxit PDF Editor

G2: 4. 6/5 (3.100+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (80+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Foxit PDF Editor?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Saya menggunakan versi berbasis cloud dari Foxit PDF Editor di komputer saya untuk keperluan bisnis, dan sangat andal. Aplikasi ini memudahkan untuk mengedit dan mengisi formulir PDF dengan cepat tanpa perlu mengunduh perangkat lunak. Antarmukanya sederhana, dan semuanya berjalan lancar. Ini adalah pilihan yang bagus bagi siapa saja yang membutuhkan editor PDF berbasis web yang andal untuk pekerjaan.

Saya menggunakan versi berbasis cloud dari Foxit PDF Editor di komputer saya untuk keperluan bisnis, dan sangat andal. Aplikasi ini memudahkan untuk mengedit dan mengisi formulir PDF dengan cepat tanpa perlu mengunduh perangkat lunak. Antarmukanya sederhana, dan semuanya berjalan lancar. Ini adalah pilihan yang bagus bagi siapa saja yang membutuhkan editor PDF berbasis web yang andal untuk pekerjaan.

📖 Baca Juga: Editor PDF AI Terbaik untuk Pengeditan Dokumen Cerdas

7. Nitro PDF (Terbaik untuk pembuatan, konversi, dan otomatisasi PDF berkualitas bisnis)

melalui Nitro PDF

Nitro PDF adalah solusi pengeditan PDF profesional dan tanda tangan elektronik yang memungkinkan Anda mengedit teks, gambar, dan tata letak secara langsung. Dengan OCR, bahkan dokumen yang discan pun menjadi dapat dicari dan diedit, menghemat waktu dalam penginputan data.

Tim dapat mengekspor PDF kompleks secara akurat kembali ke format Microsoft Office yang dapat diedit (Word, Excel, PowerPoint), yang sangat berguna ketika file desain asli tidak tersedia.

Anda dapat memproses berkas secara massal, mengotomatisasi tugas, dan menggabungkan dokumen dengan mudah. Selain itu, dengan alat eSign bawaan, persetujuan hanya dengan satu klik. Semuanya tentang kecepatan, ketepatan, dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan, dan itu pun tanpa kertas.

Fitur terbaik Nitro PDF

Buat PDF secara instan dari lebih dari 300 format file, sambil mempertahankan konsistensi tata letak dan format.

Hapus secara permanen konten sensitif seperti nama rahasia, nomor, atau informasi dari dokumen.

Ubah dokumen yang discan menjadi PDF yang dapat dicari dan diedit dengan mengenali teks dan tata letak dalam gambar yang discan.

Otomatiskan pembuatan formulir PDF yang dapat diisi dan deteksi bidang tanda tangan menggunakan alat yang didukung AI.

Sentralisasikan pengelolaan lisensi dan implementasi melalui satu platform tunggal.

Batasan Nitro PDF

Beberapa pengguna merasa antarmuka Bluebeam kurang intuitif dibandingkan dengan editor PDF lainnya, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk menguasainya.

Kinerja terkadang lambat saat menangani gambar konstruksi yang sangat besar atau kompleks, menurut beberapa laporan pengguna.

Harga Nitro PDF

Nitro PDF Classic: $318,60 per lisensi (dibayar sekali)

Nitro PDF Standard: $17,70 per bulan per pengguna

Nitro PDF Plus: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian Nitro PDF

G2: 4. 3/5 (320+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (560+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nitro PDF?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Kami menggunakan Nitro Pro di seluruh kantor kami untuk berbagai keperluan. Mulai dari meninjau dokumen kontrak dan mendapatkan tanda tangan, hingga menandai lembar rencana sipil, menyetujui faktur, dan membuat catatan untuk referensi. Sempurna dari awal hingga akhir untuk semua keperluan ini.

Kami menggunakan Nitro Pro di seluruh kantor kami untuk berbagai keperluan. Mulai dari meninjau dokumen kontrak dan mendapatkan tanda tangan, hingga menandai lembar rencana sipil, menyetujui faktur, dan membuat catatan untuk referensi. Sempurna dari awal hingga akhir untuk semua keperluan ini.

8. Procore (Terbaik untuk manajemen proyek konstruksi dan keuangan secara menyeluruh)

via Procore

Procore adalah platform manajemen konstruksi berbasis cloud yang komprehensif, dirancang untuk mengintegrasikan semua aspek proyek, mulai dari pra-konstruksi hingga penyelesaian.

Platform ini mengintegrasikan tim, alur kerja, dan data dalam satu tempat. Mulai dari pelacakan anggaran real-time dan manajemen kontrak hingga mengontrol perubahan pesanan, platform ini membantu Anda mengelola biaya dengan lebih efisien.

Fitur kualitas dan keamanan yang dimilikinya memungkinkan Anda untuk menstandarkan inspeksi dan mengurangi risiko, sementara manajemen dokumen memastikan semua orang bekerja menggunakan file terbaru. Dengan Procore, Anda tidak hanya mengelola proyek, tetapi juga membangun dengan lebih cerdas, aman, dan menguntungkan dari awal hingga akhir.

Meskipun Bluebeam unggul dalam markup PDF, Procore mengintegrasikan seluruh siklus hidup konstruksi.

Fitur terbaik Procore

Pantau biaya dan anggaran secara real-time, terintegrasi dengan sistem akuntansi untuk memberikan visibilitas keuangan yang terkini.

Sinkronkan data dan dokumen proyek di seluruh siklus hidup konstruksi, mulai dari tahap penawaran awal hingga penutupan proyek.

Kelola alur kerja yang kompleks, termasuk RFIs, pengajuan, dan perubahan pesanan, dengan pengalihan otomatis dan jejak audit historis.

Memungkinkan tim lapangan untuk mencatat masalah, melakukan inspeksi keselamatan, dan mengambil foto kemajuan langsung melalui aplikasi seluler yang andal.

Visualisasikan data proyek secara geografis, memungkinkan tim untuk melacak kemajuan dan masalah pada peta interaktif.

Batasan Procore

Sistem dapat menghasilkan jumlah notifikasi email yang berlebihan, yang berpotensi menyebabkan kelebihan informasi bagi pengguna.

Biaya awal dan berulang yang tinggi dapat menjadi hambatan, membuatnya mahal, terutama bagi kontraktor kecil atau firma dengan anggaran terbatas.

Harga Procore

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Procore

G2 : 4.6/5 (3.300+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (2.700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Procore?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya telah menyelesaikan satu kursus yang menampilkan alat-alat Pro Core dalam program Pro Core Learning dan cara menggunakannya. Saya harus akui, video-videonya sangat informatif, singkat, dan langsung ke intinya! Sistemnya mudah digunakan, dan ini benar-benar akan menghilangkan laci berkas di kantor Anda!

Saya telah menyelesaikan satu kursus yang menampilkan alat-alat Pro Core dalam program Pro Core Learning dan cara menggunakannya. Saya harus akui, video-videonya sangat informatif, singkat, dan langsung ke intinya! Sistemnya mudah digunakan, dan ini benar-benar akan menghilangkan laci berkas di kantor Anda!

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik Procore untuk Manajemen Proyek Konstruksi

9. Autodesk Construction Cloud (Terbaik untuk alur kerja BIM yang terhubung)

melalui Autodesk Construction Cloud

Jaga proyek konstruksi Anda tetap berjalan lancar dan bebas kesalahan dengan Autodesk Construction Cloud. Produk utamanya, Autodesk Build, mengintegrasikan teknologi PlanGrid yang sebelumnya.

Fungsinya sebagai Common Data Environment (CDE), mengintegrasikan semua aspek siklus hidup proyek konstruksi dan menghubungkan tim dan data dari tahap desain hingga konstruksi. Kolaborasi pada model secara real-time, mengurangi kesalahan desain, dan menghindari pekerjaan ulang yang mahal.

Dengan fitur manajemen biaya bawaan, manajer proyek dapat melacak anggaran, mengelola kontrak, dan meramalkan pengeluaran dengan percaya diri. Selain itu, deteksi konflik membantu menyelesaikan masalah sebelum mencapai lokasi proyek. Ini adalah semua yang Anda butuhkan untuk konstruksi yang lebih lancar dan cerdas.

Fitur terbaik Autodesk Construction Cloud

Identifikasi dan selesaikan konflik secara dini dengan deteksi konflik otomatis dan alur kerja koordinasi, mengurangi pekerjaan ulang di lapangan dan penundaan.

Optimalkan alur kerja manajemen proyek untuk RFIs, pengajuan, dan perubahan pesanan dengan pengalihan otomatis dan jejak audit historis.

Lakukan pengukuran 2D dan 3D yang akurat langsung dari model terkoordinasi untuk menghasilkan perkiraan biaya dan perkiraan bahan yang lebih akurat.

Bagikan gambar, RFIs, pengajuan, daftar perbaikan, dan laporan harian secara instan antara tim lapangan dan kantor, meningkatkan produktivitas di lokasi proyek.

Batasan Autodesk Construction Cloud

Beberapa pengguna telah menyebutkan bahwa aplikasi ini dapat berjalan lambat atau tersendat, terutama saat menangani proyek besar atau melakukan tugas yang membutuhkan banyak sumber daya.

Alat markup, meskipun mampu, umumnya kurang canggih untuk perhitungan kuantitas yang kompleks dan pengeditan PDF berbasis desktop.

Harga Autodesk Construction Cloud

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Autodesk Construction Cloud

G2: 4. 4/5 (4.000+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (2.200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Autodesk Construction Cloud?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Yang paling saya sukai adalah bagaimana platform ini mengumpulkan semua pemangku kepentingan proyek dan informasi ke dalam satu platform terpusat. Untuk pengiriman M&E, di mana koordinasi sangat kritis, memiliki akses real-time ke model terbaru, gambar, RFIs, dan data lapangan merupakan keunggulan besar.

Yang paling saya sukai adalah bagaimana platform ini mengumpulkan semua pemangku kepentingan proyek dan informasi ke dalam satu platform terpusat. Untuk pengiriman M&E, di mana koordinasi sangat kritis, memiliki akses real-time ke model terbaru, gambar, RFIs, dan data lapangan merupakan keunggulan besar.

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Perbandingan Dokumen yang Kuat untuk Tim

10. Buildertrend (Terbaik untuk manajemen konstruksi dan komunikasi dengan klien)

via Buildertrend

Buildertrend adalah alat Anda untuk manajemen konstruksi yang lebih lancar. Baik Anda seorang pembangun rumah atau renovator, alat ini membantu Anda mengatur proyek dengan fitur seperti penjadwalan, pelacakan waktu, dan catatan harian.

Fitur utama seperti Client Portal memungkinkan pemilik rumah untuk melacak kemajuan proyek, menyetujui pilihan dan perubahan pesanan, serta melakukan pembayaran.

Bagi tim konstruksi, Buildertrend menyederhanakan alur kerja keuangan yang kompleks, termasuk penawaran, anggaran, perhitungan biaya proyek, dan penagihan, yang langsung terhubung dengan aktivitas lapangan seperti catatan harian dan pelacakan waktu.

Selain itu, alat penjualan Buildertrend membantu Anda melacak prospek, mengirim proposal, dan menjalankan kampanye email untuk tetap terhubung dengan calon pelanggan dan meningkatkan konversi. Semua fitur ini berbasis cloud dan mudah diakses, sehingga Buildertrend membantu tim Anda tetap sinkron.

Fitur terbaik Buildertrend

Berikan subkontraktor portal khusus untuk jadwal pekerjaan, daftar tugas, berbagi file, dan pesan.

Akses laporan keuangan dan operasional secara real-time untuk mengambil keputusan berbasis data yang mengoptimalkan keuntungan.

Ajukan, terima, dan bandingkan penawaran dari subkontraktor dan pemasok di dalam Buildertrend untuk pengendalian harga yang lebih baik.

Optimalkan operasi lapangan dengan aplikasi seluler untuk pencatatan harian, pencatatan waktu, berbagi foto, dan pengelolaan daftar pekerjaan.

Batasan Buildertrend

Beberapa pengulas menyebutkan ketidak efisienan akibat proses input data manual, terutama saat menyiapkan proyek baru, yang dapat menyebabkan duplikasi upaya.

Biaya langganan yang tinggi seringkali menjadi kendala bagi kontraktor kecil atau mereka yang memiliki volume konstruksi tahunan yang lebih rendah.

Harga Buildertrend

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Buildertrend

G2: 4. 2/5 (150+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (2.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Buildertrend?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya suka bahwa Buildertrend adalah satu-satunya platform untuk semua hal yang berkaitan dengan konstruksi. Ia memiliki cara yang bagus untuk melakukan pemilihan, mengelola kalender, dan melihat semua dokumen Anda. Ia juga dapat menangani pesanan pembelian dan perubahan pesanan.

Saya suka bahwa Buildertrend adalah satu-satunya platform untuk semua hal yang berkaitan dengan konstruksi. Ia memiliki cara yang bagus untuk melakukan pemilihan, mengelola kalender, dan melihat semua dokumen Anda. Ia juga dapat menangani pesanan pembelian dan perubahan pesanan.

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik Buildertrend untuk Manajemen Proyek Konstruksi

Kelola Proyek Konstruksi dengan Sukses Menggunakan ClickUp

Meskipun Bluebeam adalah alat yang baik untuk markup dokumen dan kolaborasi, itu bukan satu-satunya pilihan, terutama jika Anda mencari fleksibilitas yang lebih besar, komunikasi real-time, dan manajemen proyek end-to-end.

Apakah Anda membutuhkan manajemen tugas yang canggih, kontrol dokumen yang lancar, atau kolaborasi tim yang lebih cepat, alternatif Bluebeam yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan manajemen alur kerja konstruksi Anda.

ClickUp menawarkan platform all-in-one yang kuat, dirancang untuk mengoptimalkan setiap fase proyek konstruksi Anda, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga komunikasi dan penyelesaian. Dengan templat yang dapat disesuaikan, kolaborasi real-time, dan otomatisasi bawaan, ClickUp menyesuaikan diri dengan kebutuhan tim Anda dan membantu Anda tetap di depan setiap tenggat waktu proyek.

Siap untuk mengubah cara Anda mengelola proyek konstruksi? Coba ClickUp secara gratis hari ini dan lihat perbedaannya.