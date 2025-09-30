8 Alat Pembuat Diagram Gantt AI Terbaik untuk Merencanakan Proyek Lebih Cepat (2025)

Pernah mencoba mengatur jadwal proyek dengan spreadsheet yang terlihat seperti permainan Tetris yang berantakan? Ya, kami juga pernah mengalaminya. Di situlah diagram Gantt hadir seperti pahlawan super dalam perencanaan proyek—kecuali sekarang, mereka didukung oleh AI, dan mari kita katakan… mereka telah mengalami transformasi yang signifikan. 🦾✨Sebuah pembuat diagram Gantt AI yang baik akan memetakan ketergantungan, menyesuaikan jadwal secara real-time, dan memberikan tim Anda pandangan yang jelas tentang apa yang akan datang serta memprediksi keterlambatan sebelum terjadi.

Dalam posting ini, kami akan membahas alat pembuat diagram Gantt AI terbaik yang akan membantu Anda merencanakan proyek seperti seorang ahli waktu. Baik Anda memimpin peluncuran produk, mengelola tim kreatif, atau hanya mencoba memahami kekacauan proyek, alat-alat ini akan mengubah jadwal Anda dari “uh-oh” menjadi “heck yes.”

Perangkat Lunak AI Diagram Gantt Terbaik Sekilas

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang alat AI Gantt chart teratas dan apa yang mereka tawarkan.

Alat Terbaik untuk Fitur Terbaik Harga* ClickUp Manajemen proyek all-in-one dengan penjadwalan bertenaga AIUkuran tim: Ideal untuk individu, startup, dan perusahaan Jadwal yang dihasilkan AI, ketergantungan tugas, otomatisasi, Tampilan Beban Kerja, dan bantuan AI terintegrasi dan kontekstual Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan TeamGantt Penjadwalan Gantt dengan drag-and-drop dan tampilan yang disesuaikanUkuran tim: Ideal untuk tim pemasaran dan agensi Tampilan Tugas Saya, pemberitahuan tonggak, manajemen portofolio, dan berbagi yang ramah klien Gratis; Mulai dari $59/bulan per manajer Gantt. io Diagram Gantt yang dirancang secara visual untuk presentasi kepada pemangku kepentinganUkuran tim: Ideal untuk konsultan dan tim yang berfokus pada desain Opsi ekspor diagram Gantt beresolusi tinggi, penyesuaian diagram, tata letak bermerk, dan catatan tooltip Gratis; Mulai dari $8 per bulan Instagantt Optimasi jadwal berbasis AI dan ringkasan proyekUkuran tim: Ideal untuk tim yang mengelola jadwal lintas fungsi Saran jadwal, pembaruan seluler, pelacakan baseline, tautan publik Gratis; Mulai dari $12 per bulan Lucidchart Diagram terintegrasi untuk alur kerja dan sistem proyek Ukuran tim: Ideal untuk tim hybrid yang membutuhkan visual yang beragam Integrasi data real-time, dukungan diagram alur + Gantt, dan pemformatan AI Gratis; Mulai dari $9 per bulan per pengguna EdrawMax Pembuatan diagram Gantt yang kaya akan templat di berbagai industriUkuran tim: Ideal untuk tim perusahaan dan sektor pendidikan Aturan warna tugas, branding, ikon khusus industri Langganan mulai dari $79/tahun Toggl Plan Perencanaan jadwal visual dengan manajemen kapasitasUkuran tim: Ideal untuk agensi kreatif dan tim jarak jauh Peringatan kapasitas, pekerjaan yang diwarnai, pemetaan tonggak, laporan beban kerja Gratis untuk hingga 5 pengguna; Mulai dari $6 per bulan per pengguna Gantt Chart AI Pembuatan jadwal proyek secara otomatis dari promptUkuran tim: Ideal untuk tim kecil dan wirausaha tunggal Masukan bahasa alami, durasi didukung ML, pengeditan percakapan Kredit gratis; Mulai dari $3 (30 kredit)

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak AI Diagram Gantt?

Alat pembuat diagram Gantt AI yang tepat seharusnya secara aktif meringankan beban kerja Anda dan memastikan rencana Anda tetap berjalan lancar.

Inilah yang perlu Anda perhatikan. 👀

Penjadwalan otomatis: Menyesuaikan jadwal berdasarkan ketergantungan, durasi tugas, dan kapasitas tim

Wawasan prediktif: Menandai potensi keterlambatan sejak dini dan menyarankan penyesuaian yang realistis

Pembaruan langsung: Menampilkan perubahan pada Menampilkan perubahan pada diagram Gantt secara real-time seiring dengan kemajuan tugas

Perencanaan sumber daya cerdas: Merekomendasikan alokasi optimal anggota tim di seluruh proyek

Pembelajaran alur kerja: Menyesuaikan saran dengan pola perencanaan unik tim Anda

Deteksi bottleneck: Menyoroti hambatan dalam mencapai Menyoroti hambatan dalam mencapai tonggak proyek sebelum mengganggu pengiriman

Tampilan kustom: Memungkinkan beralih antara garis waktu tingkat tinggi dan detail dengan mudah

Perangkat Lunak AI Diagram Gantt Terbaik

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Jika Anda siap untuk meningkatkan perencanaan Anda, inilah alat perangkat lunak diagram Gantt yang layak untuk Anda coba.

Mari kita mulai. 🛠️

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen proyek all-in-one dengan penjadwalan cerdas)

Visualisasikan Garis Waktu Anda di Tampilan Diagram Gantt ClickUp Lihat semuanya dengan sekali pandang di tampilan Diagram Gantt ClickUp

Alat Gantt tradisional membantu memetakan jadwal, tetapi Anda harus melakukan semua pekerjaan manual: menambahkan tugas, menghitung durasi, dan melacak kemajuan.

ClickUp mengubah itu.

Buat jadwal Gantt yang lebih cerdas dengan ClickUp Brain

Jika Anda mencari tata letak visual yang fleksibel untuk merencanakan proyek dan melakukan penyesuaian secara real-time, tampilan Diagram Gantt ClickUp adalah pilihan yang tepat. Anda dapat memetakan durasi tugas, membuat tautan menggunakan Ketergantungan Tugas ClickUp, dan menambahkan Milestone ClickUp untuk menandai hasil kerja yang krusial.

Lihat cara menggunakan tampilan Gantt di ClickUp:

Namun, yang membedakannya dari alat Gantt lainnya adalah penggunaan AI untuk mengisi celah dalam perencanaan

Dengan ClickUp Brain, Anda dapat mendeskripsikan proyek Anda dalam teks biasa, dan AI akan menghasilkan daftar tugas lengkap dengan perkiraan durasi, ketergantungan yang direkomendasikan, dan titik milestone yang disarankan.

Misalkan Anda sedang mengoordinasikan peluncuran kampanye. Tim perlu menyelesaikan salinan dan pesan, mendesain materi promosi, memperbarui media sosial, meluncurkan di berbagai platform, dan memantau metrik secara real-time, semua dalam tenggat waktu yang ketat. Misalnya, jika revisi naskah harus dilakukan sebelum desain materi pemasaran baru, ClickUp secara otomatis menghubungkan tugas-tugas tersebut. Jika serah terima kampanye media sosial bergantung pada penyelesaian dashboard metrik, rantai tugas tersebut juga sudah direncanakan dengan baik.

Alat-alat ini muncul langsung di tampilan Diagram Gantt, sehingga Anda tidak perlu melihat kotak-kotak, melainkan garis waktu yang dibangun dengan logika.

Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan rencana proyek yang siap untuk diagram Gantt

Rencana yang dihasilkan oleh AI tersebut menjadi dasar untuk garis waktu visual Anda.

Sesuaikan jadwal seiring berjalannya pekerjaan dengan fitur pelacakan waktu bawaan

Pantau upaya secara real-time menggunakan ClickUp Project Time Tracking

Setelah diagram Anda mulai berjalan, ClickUp Project Time Tracking membantu Anda tetap berpijak pada kenyataan. Jika tim konten mencatat waktu lebih lama dari yang direncanakan untuk menyusun pedoman merek, Anda dapat menggunakan data tersebut untuk mengidentifikasi risiko pada fase mendatang dan menyesuaikan jadwal langsung di tampilan AI diagram Gantt.

Otomatiskan langkah selanjutnya dengan ClickUp Automations

Tetapkan aturan berdasarkan penyelesaian milestone atau pembaruan ketergantungan dengan ClickUp Automations

Anda juga dapat mengatur ClickUp Automations untuk menjaga momentum tetap berjalan.

Misalnya, ketika milestone seperti ‘Persetujuan Desain Akhir’ tercapai, asisten penjadwalan AI dapat secara otomatis memperbarui status fase berikutnya, memberitahu tim pengembangan, dan menugaskan tugas berikutnya. Hal ini membantu menghilangkan serah terima manual dan menjaga alur kerja tetap lancar tanpa gangguan.

Fitur terbaik ClickUp

Kelola kapasitas dengan mudah: Alokasikan tugas menggunakan Alokasikan tugas menggunakan tampilan beban kerja ClickUp berdasarkan ketersediaan dan beban kerja keseluruhan

Bekerja sama tanpa perlu berganti konteks: Bagikan pembaruan dan diskusikan tugas menggunakan Bagikan pembaruan dan diskusikan tugas menggunakan ClickUp Chat sehingga semuanya tetap terpusat di satu tempat

Rencanakan ide secara real-time: Bangun alur kerja menggunakan Bangun alur kerja menggunakan ClickUp Whiteboards dan hubungkan langsung ke tugas untuk eksekusi instan, sesuai dengan berbagai teknik visualisasi

Tetap mengontrol kinerja: Visualisasikan kemajuan, waktu, dan upaya tim menggunakan Visualisasikan kemajuan, waktu, dan upaya tim menggunakan Dashboard ClickUp di berbagai proyek

Dapatkan jadwal yang disesuaikan untuk Anda: Otomatiskan perencanaan harian menggunakan Otomatiskan perencanaan harian menggunakan Kalender ClickUp untuk memblokir waktu fokus dan menjaga tugas-tugas tetap pada jalurnya

Batasan ClickUp

Awalnya mungkin terasa membingungkan, terutama bagi tim yang belum terbiasa dengan alat yang sangat dapat disesuaikan

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini benar-benar menggambarkan semuanya:

Saya suka betapa fleksibelnya platform ini—saya bisa beralih antara tampilan Daftar, Papan, dan Gantt sesuai dengan alur kerja saya. Fitur Chat terintegrasi juga membuat kolaborasi real-time sangat nyaman dan menjadi salah satu alasan saya menggunakan ClickUp setiap hari. Selain itu, otomatisasi dan alat AI menghemat banyak waktu saya untuk tugas-tugas berulang. Mengatur ruang proyek, tugas, dan otomatisasi ternyata sangat lancar. Tim saya cepat menguasainya setelah beberapa sesi pelatihan singkat. Dokumen bantuan dan obrolan langsung juga sangat responsif, memastikan kami tidak terjebak terlalu lama. Salah satu hal yang kami lakukan adalah mengintegrasikan ClickUp dengan Google Drive hanya dengan beberapa klik, menghemat waktu dan menghindari perpindahan alat.

Saya suka betapa fleksibelnya platform ini—saya bisa beralih antara tampilan Daftar, Papan, dan Gantt sesuai dengan alur kerja saya. Fitur Chat terintegrasi juga membuat kolaborasi real-time sangat nyaman dan menjadi salah satu alasan saya menggunakan ClickUp setiap hari. Selain itu, otomatisasi dan alat AI menghemat banyak waktu saya untuk tugas-tugas berulang. Mengatur ruang proyek, tugas, dan otomatisasi ternyata sangat lancar. Tim saya cepat menguasainya setelah beberapa sesi pelatihan singkat. Dokumen bantuan dan obrolan langsung juga sangat responsif, memastikan kami tidak terjebak terlalu lama. Salah satu hal yang kami lakukan adalah mengintegrasikan ClickUp dengan Google Drive hanya dengan beberapa klik, menghemat waktu dan menghindari perpindahan alat.

💡 Bonus: Coba ClickUp Brain MAX —aplikasi AI super yang menghadirkan kecerdasan sejati ke dalam diagram Gantt dan perencanaan proyek Anda. Ucapkan selamat tinggal pada Work Sprawl dan selamat datang pada manajemen proyek yang mulus dan kontekstual. Begini caranya: Cari secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan SEMUA aplikasi terhubung Anda + web untuk file Anda

Talk to Text Berbicara, mendikte, dan mengendalikan pekerjaan Anda dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja dengan

Manfaatkan alat AI premium seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini langsung dari aplikasi, dengan solusi tunggal, kontekstual, dan siap untuk perusahaan Dengan ClickUp Brain MAX, mengelola diagram Gantt yang kompleks menjadi lebih cerdas, efisien, dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam ekosistem manajemen proyek Anda.

2. TeamGantt (Terbaik untuk perencanaan drag-and-drop yang sederhana)

melalui TeamGantt

TeamGantt mengubah penjadwalan proyek yang kompleks menjadi sesuatu yang mudah dikelola oleh siapa pun. Antarmuka seret-dan-lepasnya memungkinkan pengguna membuat tugas dengan menyeret tanggal di kalender, sehingga penyesuaian jadwal terasa alami.

Yang membedakannya adalah tampilan My Tasks, yang memberikan anggota tim dasbor pribadi tanpa memaksa mereka untuk menavigasi hierarki proyek yang kompleks. Alat AI diagram Gantt ini menyeimbangkan kemampuan penjadwalan dengan desain yang ramah pengguna, sehingga dapat diakses oleh tim yang membutuhkan perencanaan yang kuat.

Fitur terbaik TeamGantt

Undang klien dan pemangku kepentingan untuk melihat kemajuan proyek tanpa akses edit untuk mempertahankan kendali atas jadwal proyek Anda

Atur pemberitahuan email otomatis untuk anggota tim saat tugas ditugaskan, tenggat waktu mendekat, atau tonggak proyek tercapai

Buat tampilan portofolio sebagai alternatif diagram Gantt untuk menampilkan beberapa proyek secara bersamaan dan mendapatkan pandangan menyeluruh

Buat indikator persentase penyelesaian yang secara otomatis menghitung kemajuan proyek berdasarkan tugas yang telah diselesaikan

Batasan TeamGantt

Tidak memiliki kemampuan manajemen sumber daya tingkat lanjut untuk proyek kompleks

Beberapa ulasan mencatat kelemahan antarmuka pengguna (UI), seperti kesulitan dalam melakukan operasi undo, mengubah ukuran kolom, atau menavigasi anotasi, yang dapat menimbulkan frustrasi

Harga TeamGantt

Gratis

Pro: $59/bulan per manajer

Semua tanpa batas: Harga kustom

Edisi Konstruksi: Harga khusus (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian TeamGantt

G2: 4.8/5 (890+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TeamGantt?

Langsung dari ulasan G2:

Saya sangat menyukai cara TeamGantt memfasilitasi komunikasi dan koordinasi tim dalam lingkungan proyek, dengan fitur seperti @ tagging, diskusi, dan berbagi file […] Tidak ada yang tidak disukai, hanya saja fitur pelaporan mungkin relatif dasar, kurang mendalam dan detail

Saya sangat menyukai cara TeamGantt memfasilitasi komunikasi dan koordinasi tim dalam lingkungan proyek, dengan fitur seperti @ tagging, diskusi, dan berbagi file […] Tidak ada yang tidak disukai, hanya saja fitur pelaporan mungkin relatif dasar, kurang mendalam dan detail

📮 ClickUp Insight: 31% manajer lebih memilih papan visual, sementara yang lain mengandalkan diagram Gantt, dasbor, atau tampilan sumber daya. Namun, kebanyakan alat memaksa Anda untuk memilih salah satu. Jika tampilan tidak sesuai dengan cara Anda berpikir, hal itu hanya menjadi lapisan gesekan tambahan. Dengan ClickUp, Anda tidak perlu memilih. Beralih antara diagram Gantt berbasis AI, papan Kanban, dasbor, atau tampilan beban kerja hanya dengan satu klik. Dan dengan ClickUp AI, Anda dapat secara otomatis menghasilkan tampilan atau ringkasan yang disesuaikan berdasarkan siapa yang melihatnya—baik itu Anda, eksekutif, atau desainer Anda. 💫 Hasil Nyata: CEMEX mempercepat peluncuran produk sebesar 15% dan mengurangi keterlambatan komunikasi dari 24 jam menjadi hitungan detik menggunakan ClickUp.

📚 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing TeamGantt

🧠 Tips Berguna: Sebelum membuat daftar tugas, tentukan titik pengiriman kunci, misalnya, ‘Peluncuran Situs Web,’ ‘Review Akhir Klien,’ atau ‘Peluncuran Beta Produk.’ Kemudian, bekerja mundur untuk memetakan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai masing-masing titik tersebut. Di pembuat diagram Gantt AI Anda, wakili tonggak pencapaian sebagai penanda terpisah (bentuk berlian di ClickUp).

3. Gantt. io (Terbaik untuk fokus pada presentasi visual)

melalui Gantt.io

Terkadang, Anda perlu membuat diagram Gantt yang terlihat profesional sesuai dengan proyek Anda. Gantt.io spesialis dalam diagram yang menarik secara visual yang dapat memukau pemangku kepentingan dan klien.

Alih-alih memaksakan semua fitur ke dalam satu antarmuka, alat ini menyederhanakan pengalaman dalam pembuatan dan presentasi diagram.

Platform ini mendukung pengeditan multi-pengguna secara real-time, artinya tim Anda dapat membuat atau mengedit diagram bersama-sama dan melihat pembaruan secara instan. Selain itu, fitur time travel-nya memungkinkan Anda menggulir melalui versi sebelumnya dan memulihkan atau membuat salinan diagram, yang berguna untuk bereksperimen.

Fitur terbaik Gantt. io

Sesuaikan setiap elemen visual diagram Anda, termasuk font, warna, garis kisi, dan spasi, agar sesuai dengan branding perusahaan

Cetak diagram pada kertas berukuran besar atau ekspor sebagai gambar beresolusi tinggi yang tetap tajam saat diproyeksikan

Tambahkan deskripsi tugas dan proyek yang detail serta catatan yang muncul dalam tooltip saat pengguna mengarahkan kursor ke elemen jadwal tertentu

Simpan berbagai variasi diagram sebagai templat manajemen tugas sehingga Anda dapat dengan cepat membuat ulang tata letak proyek serupa

Batasan Gantt. io

Tidak ada fitur pelacakan waktu atau alokasi sumber daya bawaan

Prosesnya bisa menjadi lambat saat menangani dataset yang besar

Harga Gantt.io

Gratis

Premium: $8/bulan

Ulasan dan penilaian Gantt.io

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Henry Gantt, bekerja sama dengan Frederick Taylor, mengembangkan konsep ini sekitar tahun 1910 untuk melacak produksi dan sumber daya di pabrik, pada dasarnya menciptakan perencanaan kerja visual pertama. Ini merupakan salah satu contoh awal dari konsep hasil kerja versus waktu.

4. Instagantt (Terbaik untuk optimasi jadwal berbasis AI)

melalui Instagantt

Instagantt membawa kecerdasan buatan langsung ke dalam penjadwalan proyek, mengotomatisasi pekerjaan yang membosankan dalam optimasi jadwal. Platform ini menggunakan AI untuk mengotomatisasi jadwal, mengoptimalkan jadwal, dan mempermudah kolaborasi tim untuk perencanaan yang lebih cerdas dan cepat.

Yang membuat Instagantt unik adalah kemampuannya untuk menyarankan perbaikan jadwal berdasarkan ketergantungan tugas dan ketersediaan sumber daya. AI menganalisis struktur proyek Anda dan merekomendasikan penyesuaian yang dapat mencegah kemacetan atau mengurangi durasi proyek secara keseluruhan. Alat ini juga menangani tugas-tugas berat sambil tetap menjaga antarmuka yang mudah diakses bagi pengguna non-teknis.

Fitur terbaik Instagantt

Gunakan fitur perbandingan baseline yang menampilkan jadwal asli Anda bersama dengan kemajuan saat ini, sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi keterlambatan

Buat templat diagram Gantt berulang yang secara otomatis terisi dengan tugas dan durasi standar

Biarkan anggota tim memperbarui kemajuan tugas dan melihat jadwal proyek dari mana saja melalui aplikasi seluler

Buat tautan berbagi publik yang memungkinkan pemangku kepentingan eksternal untuk melihat kemajuan proyek

Batasan Instagantt

Saran AI mungkin tidak memperhitungkan batasan bisnis yang unik

Kustomisasi terbatas pada parameter optimasi AI

Harga Instagantt

Gratis

Perorangan: $12/bulan

Tim: $24/bulan, termasuk 3 kolaborator ($8 per kolaborator tambahan)

Ulasan dan penilaian Instagantt

G2: 4. 3/5 (25+ ulasan)

Capterra: 4. 3/5 (445+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Instagantt?

Ulasan G2 ini menyoroti sudut pandang yang menarik:

Antarmukanya yang ramah pengguna memudahkan penggunaan, menghubungkan, dan melacak proyek saya. Saya juga menyukai opsi untuk menggabungkan beberapa proyek dan membagikannya dengan klien saya. […] Tautan untuk membuka tugas baru terkadang tidak berfungsi, begitu pula saat membuka tugas spesifik yang telah diberitahukan. Selain itu, saat menggunakan PDF untuk ekspor, hasilnya tidak jelas baik dalam bentuk PDF maupun gambar.

Antarmukanya yang ramah pengguna memudahkan penggunaan, menghubungkan, dan melacak proyek saya. Saya juga menyukai opsi untuk menggabungkan beberapa proyek dan membagikannya dengan klien saya. […] Tautan untuk membuka tugas baru terkadang tidak berfungsi, begitu pula saat membuka tugas spesifik yang telah diberitahukan. Selain itu, saat menggunakan PDF untuk ekspor, hasilnya tidak jelas baik dalam bentuk PDF maupun gambar.

🎥 Tonton: Berikut ini video tentang cara menggunakan diagram Gantt di ClickUp:

5. Lucidchart (Terbaik untuk alur kerja diagram terintegrasi)

melalui Lucidchart

Lucidchart mengintegrasikan diagram Gantt sebagai bagian dari ekosistem diagram yang lebih luas, ideal untuk tim yang membutuhkan berbagai alat visual selama perencanaan proyek.

Tim dapat beralih dengan mudah antara membuat diagram Gantt, diagram alur, diagram organisasi, dan peta proses untuk alur kerja multi-diagram. Misalnya, tim produk dapat menggunakan diagram alur untuk memetakan fitur dan langsung memvisualisasikan jadwal dalam tampilan Gantt, menghubungkan kedua diagram dengan data tertaut atau objek bersama.

Fitur terbaik Lucidchart

Hubungkan diagram Gantt Anda langsung ke sumber data langsung seperti Google Sheets sehingga informasi jadwal diperbarui secara otomatis

Gunakan pemformatan cerdas untuk secara otomatis menyelaraskan tugas, menyesuaikan spasi, dan meningkatkan hierarki visual saat Anda membuat diagram

Buat presentasi interaktif di mana Anda dapat mengklik melalui berbagai fase proyek atau memperbesar bagian tertentu dari jadwal selama rapat

Lacak setiap perubahan yang dilakukan pada diagram Anda dengan riwayat versi dan kembalikan ke versi sebelumnya, atau lihat tepat siapa yang mengubah elemen proyek tertentu dan kapan

Batasan Lucidchart

Fitur AI diagram Gantt-nya kurang spesifik dibandingkan dengan alat manajemen proyek khusus

Antarmuka Lucidchart dapat terasa membingungkan bagi pengguna yang mencari pembuatan jadwal proyek yang sederhana

Harga Lucidchart

Gratis

Perorangan: $9/bulan per pengguna

Tim: $10/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Lucidchart

G2: 4.5/5 (6.465+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (2.190+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Lucidchart?

Salah satu ulasan G2 mengatakan hal ini:

Yang paling saya sukai dari Lucid Visual Collaboration Suite adalah kemampuannya yang mulus untuk mengubah ide-ide kompleks menjadi alur kerja visual yang jelas. Antarmuka seret-dan-lepas yang intuitif, beragam templat, dan fitur kolaborasi real-time membuatnya sangat efektif untuk brainstorming, pemetaan proses, dan diskusi arsitektur teknis… Salah satu kelemahan Lucid Visual Collaboration Suite adalah biayanya bisa menjadi mahal saat digunakan secara besar-besaran, terutama untuk tim besar yang membutuhkan akses penuh ke semua fitur. Selain itu, kinerja mungkin sedikit lambat dengan diagram yang sangat kompleks atau detail, terutama saat beberapa pengguna mengedit secara bersamaan…

Yang paling saya sukai dari Lucid Visual Collaboration Suite adalah kemampuannya yang mulus untuk mengubah ide-ide kompleks menjadi alur kerja visual yang jelas. Antarmuka seret-dan-lepas yang intuitif, beragam templat, dan fitur kolaborasi real-time membuatnya sangat efektif untuk brainstorming, pemetaan proses, dan diskusi arsitektur teknis… Salah satu kelemahan Lucid Visual Collaboration Suite adalah biayanya bisa menjadi mahal saat digunakan secara besar-besaran, terutama untuk tim besar yang membutuhkan akses penuh ke semua fitur. Selain itu, kinerja mungkin sedikit lambat dengan diagram yang sangat kompleks atau detail, terutama saat beberapa pengguna mengedit secara bersamaan…

📚 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Lucidchart untuk Diagram

6. EdrawMax (Terbaik untuk pembuatan diagram dengan banyak templat)

melalui EdrawMax

EdrawMax adalah aplikasi diagram desktop dan online yang mendukung lebih dari 280 jenis diagram, mulai dari diagram alur dan diagram Gantt hingga skema listrik dan denah lantai, dengan kemudahan seret dan lepas.

Platform ini dilengkapi dengan perpustakaan besar yang berisi 1.500 templat proyek diagram Gantt bawaan dan lebih dari 26.000 simbol vektor, ditambah galeri komunitas yang dibuat oleh pengguna, sehingga memudahkan pembuatan visual dengan cepat dan menjaga konsistensi di seluruh tim

Fitur terbaik EdrawMax

Telusuri perpustakaan simbol khusus industri yang berisi ribuan ikon, bentuk, dan elemen visual

Ubah warna secara otomatis berdasarkan tingkat prioritas, status penyelesaian, atau anggota tim yang ditugaskan menggunakan pemformatan bersyarat

Desain templat utama yang mencakup logo perusahaan Anda, skema warna, dan kategori tugas standar untuk branding yang konsisten

Batasan EdrawMax

Versi web dapat mengalami lag saat beban berat, dan aplikasi desktop kadang-kadang macet atau melambat setelah penggunaan yang lama

Sistem lisensinya bersifat terbatas, seringkali hanya berlaku untuk satu perangkat, dan pemasangan ulang atau perpindahan perangkat dapat memerlukan langkah lisensi tambahan

Harga EdrawMax

Perorangan: Langganan : $79 (setengah tahunan) Perpetual : $245 (pembayaran sekali) Paket Perpetual: $300 (pembayaran sekali)

Berlangganan : $79 (setengah tahunan)

Perpetual : Pembayaran sekali bayar sebesar $245)

Paket bundel permanen: $300 (pembayaran sekali bayar)

Tim dan bisnis: $119 per pengguna (paket tahunan)

Mahasiswa: $68 (setengah tahunan)

Pendidik: harga khusus

Berlangganan : $79 (setengah tahunan)

Perpetual : Pembayaran sekali bayar sebesar $245)

Paket langganan permanen: $300 (pembayaran sekali bayar)

Ulasan dan penilaian EdrawMax

G2: 4.5/5 (135+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (205+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang EdrawMax?

Menurut ulasan G2:

EdrawMax sangat mudah digunakan. Sangat mudah untuk mulai menggunakan aplikasi ini. Saya sangat menyukai templat siap pakai yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari templat bisnis dan IT & Teknik hingga Pemasaran dan UI/UX. Fleksibilitas yang ditawarkan aplikasi ini menurut saya tak tertandingi… Dengan begitu banyak fitur yang ditawarkan, seseorang mungkin merasa bahwa aplikasi ini menyediakan segalanya. Ada beberapa hal, seperti gambar bawaan, yang seharusnya tersedia dengan mudah tetapi tidak ada.

EdrawMax sangat mudah digunakan. Sangat mudah untuk mulai menggunakan aplikasi ini. Saya sangat menyukai templat siap pakai yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari templat bisnis dan IT & Teknik hingga Pemasaran dan UI/UX. Fleksibilitas yang ditawarkan aplikasi ini menurut saya tak tertandingi… Dengan begitu banyak fitur yang ditawarkan, seseorang mungkin merasa bahwa aplikasi ini menyediakan segalanya. Ada beberapa hal, seperti gambar bawaan, yang seharusnya tersedia dengan mudah tetapi tidak ada.

🧠 Tips Berguna: Coba metode ‘Pemetaan Risiko Jadwal’. Kumpulkan tim Anda dan tanyakan, ‘Di mana dalam jadwal Gantt ini kita bisa gagal?’ Tandai tugas-tugas tersebut dengan bendera atau tag kustom untuk dipantau secara ketat. Padukan ini dengan buffer cadangan pada fase berisiko tinggi

7. Toggl Plan (Terbaik untuk pengelolaan jadwal yang berfokus pada sumber daya)

melalui Toggl Plan

Toggl Plan memfokuskan Gantt chart dari tugas ke orang, dengan menekankan alokasi sumber daya dan manajemen kapasitas tim. Alat ini menampilkan apa yang perlu dilakukan, siapa yang akan mengerjakannya, dan kapan mereka tersedia.

Tim dapat melihat dengan cepat anggota mana yang kelebihan beban, kurang dimanfaatkan, atau seimbang di beberapa proyek. Tampilan jadwal dalam perangkat lunak manajemen proyek membuat konflik sumber daya terlihat jelas sebelum menjadi masalah, memungkinkan penyesuaian jadwal secara proaktif.

Fitur terbaik Toggl Plan

Tetapkan batas beban kerja untuk setiap anggota tim sehingga Anda akan menerima pemberitahuan otomatis jika ada yang diberi tugas terlalu banyak

Gunakan kode warna untuk kategori proyek agar dapat langsung melihat jenis pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh setiap anggota tim

Pahami berapa banyak waktu yang dihabiskan oleh setiap orang pada berbagai jenis aktivitas dengan laporan beban kerja

Batasan Toggl Plan

Ketidakhadiran dukungan untuk tugas berulang memaksa pekerjaan manual yang berulang-ulang

Tidak ada riwayat versi, sehingga sulit untuk membatalkan atau mengaudit perubahan

Harga Toggl Plan

Gratis untuk hingga 5 pengguna

Kapasitas: $6 per bulan per pengguna

Starter: $9/bulan per pengguna

Premium: $15/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Toggl Plan

G2: 4. 3/5 (40+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (115+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Toggl Plan?

Lihat apa yang dikatakan ulasan Capterra ini:

Toggl Plan memiliki antarmuka yang bersih dan rapi, sehingga menambahkan dan mengelola proyek menjadi sangat mudah. Diagram Gantt merupakan cara yang sangat baik untuk mengelola jadwal proyek. […] Jujur saja, satu-satunya kelemahan nyata dari Toggl Plan adalah tidak termasuk fungsi Toggl Track tanpa membeli langganan terpisah.

Toggl Plan memiliki antarmuka yang bersih dan rapi, sehingga menambahkan dan mengelola proyek menjadi sangat mudah. Diagram Gantt adalah cara yang sangat baik untuk mengelola jadwal proyek. […] Jujur saja, satu-satunya kelemahan nyata dari Toggl Plan adalah tidak termasuk fungsi Toggl Track tanpa membeli langganan terpisah.

🧠 Tips Berguna: Jadikan diagram Gantt Anda sebagai dokumen yang dinamis, bukan sekadar pengaturan sekali pakai. Atur tinjauan berkala selama 15 menit untuk: Pindahkan atau lepaskan tugas yang terhambat

Tambahkan item baru yang telah muncul

Sesuaikan jadwal jika ada keterlambatan

8. Gantt Chart AI (Terbaik untuk pembangkitan jadwal otomatis)

melalui Gantt Chart AI

Gantt Chart AI memanfaatkan pembelajaran mesin untuk menghasilkan jadwal proyek yang komprehensif dengan masukan minimal. Pengguna cukup menjelaskan tujuan proyek dan batasan utama, lalu menyaksikan algoritma AI membuat jadwal detail, menetapkan durasi yang realistis, dan menetapkan ketergantungan tugas yang logis.

Platform ini belajar dari ribuan proyek sukses untuk menyarankan jadwal yang realistis dan mengidentifikasi risiko potensial. Dengan cara ini, Anda dapat fokus pada pelaksanaan daripada menghabiskan berminggu-minggu untuk menyempurnakan jadwal awal tim Anda.

Fitur terbaik Gantt Chart AI

Dapatkan perkiraan durasi yang cerdas yang memperhitungkan kompleksitas tugas, ukuran tim, dan data historis dari proyek serupa

Dapatkan penilaian risiko proaktif yang mengidentifikasi potensi konflik jadwal, kemacetan sumber daya, atau batas waktu yang tidak realistis, beserta solusi yang disarankan

Sesuaikan jadwal yang dihasilkan AI menggunakan perintah bahasa alami yang interaktif

Batasan alat AI untuk diagram Gantt

Kontrol terbatas atas parameter algoritma dan asumsi tertentu

Masih dalam tahap pengembangan dibandingkan dengan alat-alat yang sudah mapan di pasaran

Harga Gantt Chart AI

Gratis (2 kredit)

30 kredit: $3 (30 kredit)

100 kredit: $6 (100 kredit)

Peringkat dan ulasan alat AI untuk diagram Gantt

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Diagram Gantt dirancang sebelum adanya komputer, sehingga setiap batang dan pembaruan digambar secara manual. Manajer harus menggunakan penggaris dan pensil untuk menyesuaikan jadwal sebelum setiap perubahan produksi. Rekan-rekan Gantt menyebut ciptaannya sebagai 'Diagram Batang,' dan istilah tersebut tetap digunakan meskipun alat tersebut terus berkembang.

Gantt You Believe It? ClickUp Melakukannya dengan Terbaik

Memilih pembuat diagram Gantt AI memerlukan sistem yang dapat mengantisipasi perubahan, menyesuaikan diri secara real-time, dan mengubah masukan mentah menjadi eksekusi terstruktur.

ClickUp memimpin perubahan ini.

Alat AI diagram Gantt ini menghasilkan jadwal terstruktur, menyelaraskan ketergantungan, menyesuaikan jadwal berdasarkan data beban kerja aktual, dan mengotomatisasi serah terima tanpa perlu tindak lanjut manual.

Setiap perubahan akan memengaruhi sistem, memastikan pelaksanaan tetap selaras dengan kenyataan.

Daftar sekarang di ClickUp! ✅