Template Peta Jalan Asana Gratis untuk Merencanakan Proyek dan Mencapai Milestone

Sudah bosan dengan rencana proyek baru Anda yang berantakan? 😩

Jika tim Anda terus-menerus kebingungan dalam menyelaraskan tugas, memenuhi tenggat waktu, atau hanya mencoba memahami langkah selanjutnya, Anda mungkin melewatkan satu hal penting: peta jalan yang jelas dan siap digunakan.

Tapi mari kita jujur… membuatnya dari awal di Asana bisa terasa seperti mengulang hal yang sama setiap kali 🔁

Dan menemukan templat yang tepat yang benar-benar sesuai dengan alur kerja Anda? Bahkan lebih sulit.

Itulah tepatnya mengapa kami membuat panduan ini. Ini adalah satu-satunya tempat yang Anda butuhkan untuk template roadmap Asana gratis yang akan membantu Anda menyederhanakan perencanaan, mencapai tonggak proyek, dan menjaga tim Anda tetap bergerak maju. ✅

Apa Itu Template Peta Jalan Asana?

Template roadmap Asana adalah alat perencanaan yang sudah siap pakai untuk membantu Anda mengorganisir dan memvisualisasikan garis waktu proyek, tujuan, dan tonggak penting. Template ini menunjukkan apa yang perlu dilakukan, kapan, dan oleh siapa. Anda dapat merencanakan peluncuran fitur produk mendatang, rencana pemasaran, pembaruan fitur, dan apa pun yang membutuhkan arah yang jelas. 🎯

Template-template ini biasanya mencakup:

Bagian untuk tujuan tingkat tinggi dan hasil yang diharapkan

Jadwal waktu atau tampilan Gantt untuk melacak tenggat waktu

Daftar tugas yang ditugaskan kepada anggota tim

Penanda tonggak untuk melacak kemajuan sepanjang perjalanan

Mereka membuat perencanaan menjadi lebih cepat, jelas, dan kolaboratif.

🧠 Fakta Menarik: Metode T-Plan yang kini populer untuk perencanaan roadmap pertama kali dikembangkan di Cambridge pada akhir tahun 1990-an. Metode ini membuat roadmap menjadi lebih mudah diakses oleh usaha kecil dan menengah

Apa yang Membuat Template Peta Jalan Asana yang Baik?

Template roadmap Asana yang baik harus mudah diikuti, fleksibel, dan membantu tim Anda tetap selaras dari awal hingga akhir. Berikut adalah beberapa elemen kunci yang perlu diperhatikan 👇

Bagian penetapan tujuan yang terhubung dengan pelaksanaan: Membantu Anda mendefinisikan tujuan Anda dan membaginya menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan

Tampilan garis waktu atau Gantt untuk gambaran keseluruhan yang jelas: Menampilkan seluruh proyek Anda dalam satu tempat, menunjukkan ketergantungan tugas dan fase kunci

Penanda tonggak untuk merayakan kemajuan: Menambahkan titik pemeriksaan sepanjang proyek sehingga tim dapat melacak kemajuan dan menyesuaikan sesuai kebutuhan

Penugasan tugas dengan pemilik yang jelas: Pastikan semua orang tahu persis apa yang menjadi tanggung jawab mereka, tanpa tumpang tindih atau pekerjaan yang terlewat

Pembaruan status dan label prioritas: Membantu Anda melacak apa yang mendesak, terhambat, selesai, dan status setiap fitur dengan sekilas

Ruangan kolaborasi tim yang terintegrasi: Menjaga diskusi, file, dan catatan tetap terhubung, sehingga komunikasi tetap dalam konteks

Kolom dan tag kustom untuk personalisasi: Memungkinkan Anda menyesuaikan templat dengan alur kerja Anda menggunakan label seperti fase, prioritas, atau departemen

Dashboard pelacakan kemajuan: Menyediakan ringkasan visual tentang bagaimana kemajuan tim Anda serta pemangku kepentingan internal dan eksternal

Ramah seluler dan mudah diperbarui di mana saja: Menjaga roadmap Anda tetap dapat diakses di mana pun pekerjaan dilakukan, baik di desktop maupun seluler

Template Peta Jalan Asana Gratis

Asana menyediakan koleksi template roadmap gratis yang solid, yang dapat menghemat waktu Anda dan membantu tim Anda tetap selaras. Mari kita jelajahi yang terbaik di antaranya:

1. Template Peta Jalan Produk

melalui Asana

Template Peta Jalan Produk Asana membantu tim produk merencanakan dan memvisualisasikan peluncuran fitur produk, pembaruan, dan tujuan jangka panjang dalam satu tampilan terpusat. Template ini menghubungkan tugas sehari-hari dengan tujuan jangka panjang, sehingga memudahkan tim lintas fungsi untuk tetap selaras dan proyek terus berjalan.

Anda dapat mengorganisir inisiatif berdasarkan prioritas, menetapkan jadwal dengan ketergantungan, dan menghubungkan tugas dengan tujuan produk. Anda juga dapat menyesuaikan tampilan (seperti Daftar, Papan, atau Garis Waktu) sesuai dengan gaya kerja tim Anda.

Fitur utama:

Rencanakan peluncuran fitur selama beberapa bulan atau kuartal, sesuaikan jadwal, dan identifikasi tumpang tindih atau keterlambatan

Sortir dan filter daftar tugas Anda berdasarkan prioritas (Tinggi, Sedang, Rendah) dan lacak apa yang sedang dikerjakan, dalam proses peninjauan, atau telah selesai

Hubungkan fitur-fitur dengan tujuan produk atau bisnis di dalam Asana sehingga tim Anda dapat melihat bagaimana pekerjaan sehari-hari berkontribusi pada strategi

✅ Ideal untuk: Manajer produk dan tim lintas fungsi yang merencanakan peluncuran, berkoordinasi dengan tim pengembangan, desain, dan pemasaran, serta melacak fitur sepanjang siklus hidup produk

2. Template Peta Jalan Program

Template Peta Jalan Program oleh Asana dirancang untuk mengelola program berskala besar dengan beberapa proyek yang berjalan secara paralel. Template ini memberikan tim ruang terpadu untuk menyelaraskan tujuan, melacak kemajuan, dan mengelola hasil kerja di seluruh departemen atau unit bisnis.

Template ini ideal untuk melacak beberapa alur kerja sekaligus, seperti OKR kuartalan, inisiatif lintas fungsi, atau peluncuran skala perusahaan. Anda dapat mengorganisir setiap program berdasarkan tim atau tujuan, menugaskan pemilik, dan melacak kemajuan menggunakan tonggak pencapaian. Tampilan Timeline dan Daftar membantu Anda memantau kemajuan dari perspektif tingkat tinggi dan tingkat tugas, memberikan gambaran jelas bagi pimpinan sambil menjaga tim tetap sinkron di lapangan.

Fitur utama:

Gunakan tonggak pencapaian untuk menandai tanggal penting seperti tinjauan, peluncuran, atau serah terima internal di seluruh program

Tetapkan kepemilikan yang jelas, perbarui status secara real-time, dan prioritaskan alur kerja yang memerlukan perhatian segera

Sederhanakan tinjauan kepemimpinan mingguan atau pertemuan dengan pemangku kepentingan menggunakan widget pelaporan yang dapat disesuaikan

✅ Ideal untuk: Manajer program, pemimpin operasional, atau kepala departemen yang mengelola beberapa proyek dalam satu inisiatif strategis, dengan kebutuhan akan kejelasan tingkat tim dan pengawasan eksekutif

📮ClickUp Insight: Tim dengan kinerja rendah empat kali lebih mungkin menggunakan 15+ alat, sementara tim dengan kinerja tinggi mempertahankan efisiensi dengan membatasi alat mereka hingga 9 platform atau kurang.

3. Template Garis Waktu Proyek

melalui Asana

Template Garis Waktu Proyek membantu Anda merencanakan dan melacak proyek Anda dari awal hingga akhir secara visual.

Template ini dilengkapi dengan tampilan garis waktu bergaya Gantt, sehingga Anda dapat memetakan setiap tugas, menetapkan ketergantungan, dan mengubah garis waktu dengan mudah menggunakan fitur seret dan lepas. Tampilan yang bersih dan kronologis membantu tim Anda memahami apa yang perlu dilakukan dan kapan, serta bagaimana penundaan dapat memengaruhi langkah-langkah berikutnya. Anda dapat menugaskan tugas, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan menggunakan tonggak untuk menandai fase kunci proyek.

Fitur utama:

Atur hubungan tugas "ini sebelum itu" untuk menghindari penundaan dan memperlancar proses serah terima

Grupkan tugas ke dalam fase yang jelas seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengiriman untuk melacak setiap bagian dari perjalanan

Sorot titik kritis seperti tinjauan internal, peluncuran, atau persetujuan akhir langsung pada garis waktu

✅ Ideal untuk: Tim yang mengelola proyek detail dengan tenggat waktu ketat yang memerlukan alur visual yang jelas, seperti kampanye pemasaran, pekerjaan klien, atau siklus produk

💡 Tips Pro: Anggap roadmap Anda sebagai “dokumen yang terus berkembang”, perbarui jadwal dan prioritas secara berkala untuk mencerminkan perubahan mandat eksternal dan internal.

4. Template Jadwal Proyek

melalui Asana

Template Jadwal Proyek Asana memberikan cara sederhana dan terstruktur untuk merencanakan tugas, menetapkan tenggat waktu, dan memastikan tim Anda tetap bertanggung jawab sepanjang siklus hidup proyek. Template ini ideal untuk tim yang ingin memiliki gambaran jelas tentang hasil kerja tanpa kerumitan atau kompleksitas diagram Gantt.

Template ini membagi proyek Anda menjadi fase-fase terjadwal seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengiriman. Template ini juga mudah diduplikasi untuk proyek berulang atau alur kerja.

Fitur utama:

Tetapkan tanggal jatuh tempo dan pemilik untuk setiap tugas, membantu tim tetap bertanggung jawab dan menghindari kemacetan

Pilih tampilan yang sesuai dengan gaya Anda, perbesar tampilan dengan Timeline atau rencanakan minggu Anda di tampilan Kalender

Tambahkan detail tambahan ke jadwal Anda, seperti perkiraan jam kerja atau kemajuan saat ini, untuk pelacakan yang lebih baik

✅ Ideal untuk: Manajer proyek yang ingin struktur yang jelas dan berorientasi pada tenggat waktu untuk tetap terorganisir dan mengelola beberapa proyek secara efisien, terutama saat jadwal berulang di antara klien atau kampanye

⚡ Arsip Template: Deadline mendekat? Coba template diagram Gantt untuk proyek yang mengubah garis waktu menjadi rencana visual sederhana yang memastikan setiap tugas dan milestone tetap pada jalurnya

5. Template Perencanaan Strategis

melalui Asana

Template Perencanaan Strategis membantu Anda menghubungkan tujuan bisnis jangka panjang dengan pelaksanaan sehari-hari. Template ini dirancang untuk tim teknis dan bisnis yang ingin melampaui pengelolaan tugas dan mulai menyelaraskan proyek dengan hasil yang lebih besar.

Template ini memberikan ruang bagi Anda untuk mendefinisikan misi, visi, tujuan utama, dan hasil yang dapat diukur. Dari sana, Anda dapat membaginya menjadi inisiatif yang dapat dilaksanakan, menugaskan pemilik, dan menetapkan jadwal. Template ini ideal untuk perencanaan kuartalan atau tahunan, terutama ketika beberapa departemen perlu berkolaborasi menuju tujuan bersama.

Fitur utama:

Ubah tujuan menjadi inisiatif, dan inisiatif menjadi daftar tugas aktual dengan pemilik dan batas waktu

Hubungkan setiap tugas dengan tujuan dan ukur kemajuan melalui pembaruan status, bidang kustom, atau dasbor

Pastikan tim yang berbeda memahami bagaimana upaya mereka berkontribusi pada gambaran besar dengan tampilan dan jadwal yang dibagikan

✅ Ideal untuk: Tim kepemimpinan, kepala departemen, atau strategis bisnis yang menyelaraskan tujuan kuartalan atau tahunan dengan pelaksanaan tim lintas fungsi

📚 Baca Juga: Cara Membuat Peta Jalan Teknik untuk Pelaksanaan yang Produktif

6. Template Peluncuran Produk

melalui Asana

Template Peluncuran Produk adalah pilihan utama Anda untuk merencanakan, mengoordinasikan, dan melacak semua hal yang terlibat dalam peluncuran yang sukses. Mulai dari persiapan awal hingga analisis pasca-peluncuran, template ini membantu tim tetap berada di halaman yang sama dan memantau inisiatif produk mereka di setiap tahap.

Template ini mencakup bagian untuk tugas pra-peluncuran (pengujian kualitas dan tinjauan pemangku kepentingan), hasil peluncuran (pengumuman atau fitur bendera), dan tindakan pasca-peluncuran (umpan balik pelanggan dan pemantauan kinerja). Peran dan jadwal waktu dijelaskan dengan jelas, sehingga tim pemasaran, produk, dukungan, dan teknik dapat bekerja secara sinkron. Anda juga dapat mengatur ketergantungan untuk mencegah hambatan sebelum terjadi.

Fitur utama:

Bagi tugas ke tim yang berbeda, seperti QA, pemasaran, produk, atau dukungan, sehingga tanggung jawab menjadi jelas dan terdefinisi dengan baik

Visualisasikan peta jalan peluncuran Anda dengan tugas seret dan lepas atau beralih ke papan gaya Kanban untuk perencanaan sprint

Tambahkan tinjauan internal, langkah persetujuan, dan kumpulkan umpan balik langsung ke dalam alur kerja Anda

✅ Ideal untuk: Tim produk, pemasaran, dan dukungan yang meluncurkan fitur atau produk baru yang memerlukan koordinasi ketat dan eksekusi multi-tim

💡 Tips Pro: Dengan integrasi Asana GitHub, Anda dapat secara otomatis menyinkronkan pembaruan status permintaan pull GitHub dengan peta jalan produk Asana Anda. Hal ini memudahkan untuk melacak kemajuan permintaan pull, menyelaraskan tugas dengan tujuan proyek, dan mengoptimalkan alur kerja terhubung antara tim teknis dan bisnis.

Batasan Pengelolaan Proyek Asana

Meskipun Asana sangat baik untuk mengorganisir tugas dan merencanakan proyek, platform ini tidak luput dari kelemahan. Berdasarkan ulasan pengguna dari platform seperti G2 dan Capterra, berikut adalah beberapa keterbatasan umum yang dilaporkan oleh tim:

Dukungan tugas berulang terbatas: Mengatur alur kerja berulang yang fleksibel dapat menjadi rumit dan membatasi bagi tim yang dinamis

Batasan penugasan tunggal: Setiap tugas hanya dapat memiliki satu penugas, sehingga tanggung jawab bersama menjadi lebih sulit untuk dikelola

Pengelolaan template sangat rumit: Template harus dibuat dan diedit per proyek, tanpa cara terpusat untuk mengelolanya

Notifikasi dan kelebihan beban: Pengguna melaporkan merasa kewalahan oleh notifikasi email dan dalam aplikasi, yang menyebabkan gangguan dan kekacauan

Izin ruang kerja dan batasan keamanan: Tim yang lebih besar merasa kontrol akses Asana terlalu kaku, terutama saat data sensitif perlu dipisahkan

Kompleksitas antarmuka untuk pengguna tingkat lanjut: Meskipun intuitif pada awalnya, pengguna tingkat lanjut melaporkan bahwa antarmuka menjadi berantakan dan kurang intuitif seiring bertambahnya kompleksitas

Template Asana Alternatif

Seiring pertumbuhan tim dan kompleksitas proyek yang meningkat, banyak tim mulai merasakan keterbatasan Asana, baik itu templat yang kaku, aturan penugasan tunggal, atau fitur berbayar. Di sinilah templat alternatif Asana berperan.

ClickUp menawarkan banyak opsi yang kuat. Sebagai platform Converged AI Workspace pertama di dunia, platform ini (dan templatenya) menggabungkan tugas, dokumen, garis waktu, tujuan, dan dasbor Anda, didukung oleh AI yang sadar konteks. Dengan lebih dari 100 templat yang dapat disesuaikan (termasuk roadmap!), platform ini memberikan fleksibilitas yang sering kali tidak dimiliki Asana, sehingga tim Anda dapat merencanakan dengan lebih cerdas dan berkembang lebih cepat.

Berikut adalah templat ClickUp terbaik yang dapat menjadi alternatif sempurna untuk templat Asana 👇

1. Template Peta Jalan Sederhana ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak pembaruan mingguan dan rencana rilis dalam templat peta jalan ClickUp Simple yang bersih dan berformat dokumen

Template Peta Jalan Sederhana ClickUp adalah alat perencanaan yang bersih dan berformat dokumen, yang dapat disesuaikan dengan skala proyek Anda. Dibangun di dalam ClickUp Doc, template ini menyediakan bagian-bagian yang sudah ditentukan sebelumnya untuk membantu Anda merinci tujuan, fase, dan tugas tanpa perlu pengaturan yang rumit. Anda dapat menghubungkannya dengan tugas, tujuan, atau garis waktu Anda, bahkan membagikannya dengan tim Anda untuk transparansi penuh.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tetapkan ekspektasi yang jelas mengenai jadwal, kemajuan, risiko, dan ketergantungan untuk memastikan semua orang tetap sejalan

Sisipkan gambar, video, tautan, dan berikan komentar langsung di dalam dokumen untuk menjaga semua informasi dalam satu tempat

Gunakan format fleksibel dan kontrol izin untuk menjaga konten tetap adaptif tanpa mengorbankan keamanan

Tentukan tonggak pencapaian dalam roadmap Anda untuk menandai tenggat waktu kritis atau pencapaian penting, lalu buat tugas-tugas di sekitarnya untuk menunjukkan jalur menuju penyelesaian

✅ Ideal untuk: Tim yang menginginkan roadmap berformat dokumen dengan penyesuaian mudah dan pelacakan visual untuk proyek kecil atau yang sedang berkembang

2. Template Peta Jalan Triwulanan ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan tujuan kuartalan, lacak inisiatif, dan tambahkan tampilan kustom untuk konteks yang lebih baik dengan Template Peta Jalan Kuartalan ClickUp

Template Peta Jalan Triwulanan ClickUp membantu tim tetap fokus pada tujuan prioritas tinggi selama periode 3 bulan. Template ini sempurna untuk menyelaraskan eksekusi jangka pendek dengan strategi jangka panjang, memastikan bahwa tugas, tenggat waktu, dan hasil kerja terstruktur dan mudah dilacak.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Gunakan Tampilan Daftar untuk melihat semua tugas dan detailnya dalam daftar terstruktur, atau Tampilan Diagram Gantt untuk menampilkan tugas pada garis waktu dan mengelola ketergantungan secara visual

Pahami kapasitas tim dan seimbangkan beban kerja secara efektif dengan tampilan Beban Kerja

Gunakan Bidang Kustom untuk menetapkan prioritas, kepemilikan, kategori tujuan, dan lainnya untuk memperkaya data roadmap Anda

Tambahkan reaksi komentar, tetapkan beberapa pemilik, lampirkan subtugas bersarang, dan terapkan label prioritas untuk menjaga komunikasi dan koordinasi tetap jelas

✅ Ideal untuk: Tim produk, strategi, dan operasional yang bekerja dalam sprint kuartalan atau mengelola OKR yang memerlukan pelacakan rutin dan penyesuaian cepat

💡 Tahukah Anda? Konsep roadmap melampaui perangkat keras pada tahun 2008 ketika Apple memperkenalkan roadmap SDK iPhone, yang membuka ekosistem App Store.

3. Template Papan Tulis Roadmap ClickUp

Dapatkan templat gratis Visualisasikan tugas tim dan rencanakan fase proyek selama berbulan-bulan menggunakan Template Papan Rencana ClickUp

Template Papan Tulis Roadmap ClickUp sangat cocok untuk tim yang mengandalkan perencanaan visual dan kolaboratif. Template ini menyediakan kanvas digital fleksibel untuk brainstorming ide, memetakan garis waktu, menugaskan pemilik, dan mengorganisir tugas menggunakan sticky notes, bentuk, dan konektor.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak fase seperti Direncanakan, Sedang Berlangsung, atau Selesai untuk setiap item roadmap

Tambahkan data kontekstual, seperti prioritas, jenis fitur, atau pemilik tim,r ke setiap tugas untuk visibilitas yang lebih baik

Brainstorm fitur produk, perencanaan rilis, atau tonggak strategis di ClickUp Docs

Atur tugas, kelompokkan berdasarkan timeline, beri kode warna sesuai kebutuhan, dan hubungkan item terkait dengan garis atau bentuk

✅ Ideal untuk: Manajer produk, tim pengembangan, dan desainer UX yang mengandalkan kolaborasi visual untuk merencanakan, meluncurkan, atau mengiterasi produk

Ingin menyederhanakan perencanaan proyek secara visual? Tonton tutorial singkat ini tentang cara menggunakan ClickUp Whiteboards untuk brainstorming ide, membagikan tugas, dan merencanakan jadwal.

4. Template Peta Jalan Bisnis ClickUp dengan Garis Waktu

Dapatkan templat gratis Visualisasikan tujuan bisnis di seluruh departemen dan lacak jadwal berdasarkan kategori menggunakan templat Peta Jalan Bisnis ClickUp dengan Jadwal

Template Peta Jalan Bisnis ClickUp dengan Timeline dirancang untuk membantu tim kepemimpinan dan strategi menciptakan pandangan jangka panjang yang jelas tentang tujuan bisnis dan inisiatif kunci. Dengan tampilan Timeline, Gantt, dan Daftar yang disertakan, Anda dapat membuat alur kerja interaktif yang terhubung untuk memvisualisasikan rencana tingkat tinggi sambil tetap mengelola eksekusi sehari-hari dengan efisien.

Fitur Bidang Kustom bawaan seperti dropdown, angka, dan rumus memungkinkan Anda mengumpulkan data yang tepat dalam format yang tepat, sementara bilah kemajuan dan ketergantungan membantu Anda mengantisipasi hambatan. Anda dapat menugaskan tugas, mendefinisikan ruang lingkup atau upaya yang diperlukan dan dampaknya, serta memperbarui rencana dengan hanya beberapa klik.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Bagi tujuan menjadi tonggak pencapaian atau inisiatif, dan catat sebagai tugas ClickUp yang dapat dilacak

Grupkan tugas berdasarkan kuartal atau tujuan strategis, sehingga memudahkan Anda untuk fokus pada hal-hal yang paling penting

Gunakan fitur pelacakan waktu bawaan, tag, peringatan ketergantungan, dan pemberitahuan email untuk mengelola pelaksanaan proyek secara efektif

Mapping tenggat waktu dan garis waktu di tampilan Semua Inisiatif per Kuartal, dan pantau alur tugas berdasarkan kategori dengan mudah di tampilan Garis Waktu per Kategori Bisnis

✅ Ideal untuk: Pemimpin bisnis, pendiri startup, dan manajer proyek yang ingin memiliki roadmap strategis dan skalabel untuk mengelola inisiatif bisnis selama kuartal atau tahun

5. Template Peta Jalan Strategis ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau tujuan bisnis jangka panjang, selaraskan prioritas tim, dan kelola kemajuan dengan templat Peta Jalan Strategis ClickUp

Template Peta Jalan Strategis ClickUp dirancang untuk tim yang ingin memetakan inisiatif strategis mereka dan menyelaraskan dengan tujuan perusahaan yang lebih luas. Baik itu mengelola operasional, menetapkan OKR kuartalan, atau berkoordinasi antar departemen, template ini menyediakan struktur visual yang jelas untuk memprioritaskan pekerjaan yang berdampak tinggi.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lihat semua inisiatif strategis yang diorganisir berdasarkan departemen di tampilan daftar inisiatif ( Initiatives List View ) dan kemajuan setiap inisiatif di tampilan papan kemajuan ( Progress Board View )

Lihat dan atur ulang ketergantungan, serta sesuaikan jadwal saat diperlukan waktu tambahan, menggunakan tampilan Gantt

Lacak hingga delapan atribut kritis per inisiatif (misalnya, Durasi, Dampak, Progres, Kemudahan Implementasi) untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada data

Gunakan Bidang Kustom untuk mengkategorikan Dampak, Kemudahan Implementasi, Kemajuan yang Diharapkan, dan jadwal untuk penilaian/prioritas setiap inisiatif

✅ Ideal untuk: Tim strategi dan pemimpin proyek yang ingin menyelaraskan tugas taktis dengan tujuan bisnis yang lebih luas dan visi jangka panjang

6. Template Peta Jalan UX ClickUp

Dapatkan templat gratis Organisasikan tujuan UX di sepanjang garis waktu Now, Next, dan Future dengan templat peta jalan UX ClickUp

Berbeda dengan roadmap tradisional yang mengikuti jadwal kaku, Template Roadmap UX ClickUp menggunakan model “Sekarang, Berikutnya, Masa Depan”, membantu tim mengkategorikan pekerjaan berdasarkan urgensi daripada urutan kronologis yang ketat.

Dibangun di atas ClickUp’s Whiteboards, peta jalan visual ini mencakup bagian-bagian untuk tujuan, segmen pengguna target, tanggung jawab tim, tema, sub-tema, dan tingkat keyakinan. Ini berfungsi sebagai dokumen dinamis yang berkembang seiring masukan pemangku kepentingan dan prioritas yang berubah. Tim dapat menggunakan format ini untuk berkolaborasi, mengeksplorasi ide secara visual, mengevaluasi kelayakan, dan menyesuaikan peta jalan mereka seiring munculnya wawasan baru.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Visualisasikan perkembangan produk seiring waktu, memastikan pemangku kepentingan dapat melihat kondisi saat ini dan arah masa depannya

Tambahkan area fokus utama Anda di bagian atas Roadmap, klik bentuknya untuk mengetik teks Anda, dan gunakan tombol Upload untuk menambahkan gambar pendukung

Kumpulkan wawasan, seperti umpan balik pengguna, persona, masalah utama, dan ubah menjadi tugas yang dapat dilaksanakan dengan satu klik, langsung dari kanvas

✅ Ideal untuk: Desainer UX, tim produk, dan peneliti pengguna yang ingin mengorganisir pekerjaan desain secara visual dan menyelaraskan upaya pengalaman pengguna dengan strategi bisnis

💡 Tahukah Anda? Format roadmap Now-Next-Later dipopulerkan oleh Janna Bastow dan kini digunakan oleh tim Agile di berbagai industri, mulai dari SaaS hingga hardware. “Sekarang” mewakili minggu atau sprint saat ini, “Selanjutnya” bulan mendatang, dan “Nanti” kuartal-kuartal mendatang.

7. Template Peta Jalan Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau prioritas, upaya, dan tanggung jawab tim di seluruh tahap proyek menggunakan Template Peta Jalan Proyek ClickUp

Template Peta Jalan Proyek ClickUp membantu manajer proyek merencanakan, melacak, dan mengelola berbagai aspek proyek di satu tempat dengan efisien. Dengan Status Tugas Kustom, Bidang Kustom, dan pembaruan otomatis, template peta jalan proyek ini memudahkan Anda untuk menyesuaikan diri seiring perkembangan proyek.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Gambarkan fase proyek utama, tonggak pencapaian, dan hasil kerja dengan daftar yang telah ditentukan untuk setiap kuartal

Beralih ke tampilan Gantt atau Kalender untuk memahami ketergantungan dan tenggat waktu yang akan datang

Gunakan tampilan Workload View untuk memastikan tidak ada yang kelebihan beban dan bandwidth tim digunakan dengan optimal

Kanban Board untuk memindahkan tugas dari daftar tugas ke selesai secara visual, dan tampilan Daftar untuk melacak setiap detail dengan cepat Gunakan tampilan untuk memindahkan tugas dari daftar tugas ke selesai secara visual, dan tampilan Daftar untuk melacak setiap detail dengan cepat

✅ Ideal untuk: Manajer produk, tim pemasaran, dan tim mana pun yang ingin mempermudah komunikasi dan pelacakan di proyek-proyek kompleks

⚡ Arsip Template: Ingin mempercepat proyek Anda? Template peta jalan proyek sangat ideal untuk memvisualisasikan fase, membagikan tugas, dan melacak tonggak pencapaian dari awal hingga akhir

8. Template Papan Tulis Rencana Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan, uji, dan lacak hasil kerja di seluruh tim dan tahap menggunakan templat papan jalan proyek ClickUp dalam garis waktu visual

Dengan blok visual yang mudah dipahami dan penugasan tugas yang fleksibel, templat papan jalan proyek ClickUp sangat berguna untuk proyek yang melibatkan tim-tim berbeda atau departemen lintas fungsi.

Template ini meningkatkan visualisasi roadmap dengan memungkinkan tim untuk menugaskan pemilik, melacak ketergantungan, dan menyesuaikan jadwal sesuai kebutuhan. Format visual ini sangat efektif untuk manajemen proyek Agile, mendukung pembaruan dan perubahan real-time untuk membantu tim produk Anda tetap selaras seiring berjalannya proyek.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Organisasikan proyek ke dalam fase atau tonggak pencapaian yang jelas untuk struktur dan pelacakan yang lebih baik

Bekerja sama secara real-time di papan tulis digital, meninggalkan komentar dan reaksi pada item-item penting

Ubah ide-ide yang dihasilkan dari papan tulis menjadi Tugas ClickUp dengan tanggal jatuh tempo, penanggung jawab, prioritas, dan lain-lain.

Gunakan Custom Fields untuk menandai tugas berdasarkan kategori, prioritas, atau fase, dan Custom Statuses untuk memantau kemajuan

✅ Ideal untuk: Tim yang mengelola proyek kompleks lintas departemen yang memerlukan kolaborasi visual dan penyesuaian real-time

9. Template Peta Jalan Produk ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak ide produk dari tahap awal hingga peluncuran dengan templat Peta Jalan Produk ClickUp ini

Template Peta Jalan Produk ClickUp membantu mengoptimalkan seluruh siklus pengembangan produk, mulai dari tahap ide awal hingga peluncuran akhir. Template serbaguna ini memungkinkan Anda memvisualisasikan setiap tahap perjalanan produk Anda, menyelaraskan tim dan proyek dengan tujuan strategis.

Dengan menyertakan bidang kustom bawaan untuk atribut seperti Dampak, Keyakinan, dan Upaya, templat peta jalan produk gratis ini memastikan setiap tugas terdefinisi dengan jelas dan selaras dengan strategi produk secara keseluruhan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Gunakan tampilan seperti Roadmap Kuartalan atau Proses untuk melihat garis waktu, tahap, dan alur kerja secara visual

Perbarui status, ubah jadwal dalam tampilan Gantt atau Daftar , dan pantau kemajuan mingguan menggunakan tampilan Pemantauan Pelaksanaan Mingguan

Prioritaskan fitur berdasarkan dampak bisnis atau pengguna dengan Product Master Backlog + Impact Effort Matrix

Berkomunikasi tentang pembaruan secara internal atau eksternal dan jaga agar tim dan pemangku kepentingan tetap sejalan menggunakan dokumen Release Notes

✅ Ideal untuk: Manajer produk, manajer proyek, dan pemilik produk yang membutuhkan platform terpusat untuk mengelola siklus hidup pengembangan produk dan berkomunikasi tentang kemajuan kepada pemangku kepentingan

10. Template Peta Jalan SEO ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan dan pantau setiap tugas SEO, mulai dari audit hingga implementasi, menggunakan Template Peta Jalan SEO ClickUp

Template Peta Jalan SEO ClickUp membantu pemasar dan tim SEO tetap selaras dengan tujuan SEO mereka sambil menyederhanakan proses pelacakan tugas SEO. Berfungsi sebagai ekstensi yang terfokus dari peta jalan pemasaran yang lebih luas, template ini memungkinkan Anda mengorganisir dan mengelola aktivitas SEO kunci, seperti riset kata kunci, pembuatan konten, pembangunan tautan, dan optimasi SEO on-page.

Dengan bidang yang sudah ditentukan untuk melacak tugas, diagram Gantt bawaan untuk memetakan jadwal SEO Anda, dan status yang dapat disesuaikan untuk memantau kemajuan, templat ini menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terorganisir untuk mengelola tujuan SEO.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Gunakan SEO Roadmap View untuk merencanakan tugas strategis pada garis waktu atau urutan

Beralih ke tampilan Daftar Tugas SEO untuk mengelola dan memprioritaskan tindakan individu

Lacak penugasan pemilik dan tingkat penyelesaian melalui Custom Fields

Pantau kemajuan melalui Dashboard ClickUp dan sesuaikan strategi Anda berdasarkan data

Begini cara Anda dapat mengatur dasbor kustom di ClickUp:

✅ Ideal untuk: Pemasar digital, spesialis SEO, dan bisnis e-commerce yang berfokus pada peningkatan lalu lintas organik dan pencapaian tujuan SEO, serta menggunakan wawasan untuk mengukur kesuksesan

💡 Tips Pro: Biarkan ClickUp Brain menghilangkan kerumitan dalam perencanaan SEO. Ia membuat kerangka kerja, menyarankan kata kunci, menghasilkan judul blog dan deskripsi meta yang ramah SEO, serta mengidentifikasi celah dalam strategi SEO Anda. Gunakan ClickUp Brain untuk merancang strategi konten, kelompok kata kunci, ide posting, dan bahkan menyusun artikel lengkap ClickUp Brain juga dapat memindai roadmap Anda dan menyoroti inisiatif berdampak tinggi, kemenangan cepat, dan hambatan, sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar memengaruhi strategi SEO Anda.

11. Template Dokumen Peta Jalan Visual ClickUp

Dapatkan templat gratis Rincikan detail proyek, tetapkan peran tim, dan dokumentasikan jadwal dengan jelas menggunakan Template Dokumen Peta Jalan Visual ClickUp

Template Dokumen Peta Jalan Visual ClickUp adalah alat yang powerful untuk mengonsolidasikan dan mendokumentasikan tujuan kampanye dan proyek spesifik sambil menetapkan tonggak pencapaian yang jelas. Dengan bidang yang ditentukan untuk profil tim, ringkasan proyek, dan tujuan, template ini memudahkan koordinasi tugas, pemantauan kemajuan, dan komunikasi ekspektasi dengan tim Anda.

Kemampuan template ini mencakup fitur seperti tonggak pencapaian yang diwarnai sesuai kategori dan pelacakan roadmap kuartalan. Selain itu, Anda dapat dengan cepat mengevaluasi kemajuan setiap departemen dengan memberikan warna unik untuk tujuan masing-masing tim dan melacak pencapaian secara real-time.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Daftar tujuan dan sasaran utama proyek Anda di ClickUp Docs untuk memberikan arahan dan tujuan yang jelas sejak awal

Tambahkan tugas atau acara Anda sesuai urutan terjadinya dan buat tata letak visual untuk membantu semua orang memahami alur proyek dengan sekilas

Sorot poin-poin penting proyek seperti peluncuran, tinjauan, atau titik keputusan, dan ubah entri peta jalan ini menjadi tugas

✅ Ideal untuk: Manajer proyek, pemimpin kampanye, dan tim pemasaran yang ingin mengonsolidasikan tujuan proyek dan memantau kemajuan secara efektif

12. Template Peta Jalan NFT ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan peluncuran NFT, lacak tugas pembangunan komunitas, dan peta setiap tonggak proyek dengan Template Peta Jalan NFT ClickUp

Template Peta Jalan NFT ClickUp adalah kerangka kerja andalan Anda untuk merancang dan memvisualisasikan strategi proyek NFT Anda. Template ini membantu Anda merumuskan visi jangka panjang, menetapkan tujuan yang jelas, dan menyelaraskan tim lintas fungsi. Dengan bagian bawaan untuk mendefinisikan prioritas dan membagi proyek menjadi fase-fase yang mudah dipahami, template ini memastikan semua pihak berada di halaman yang sama—mulai dari tim kreatif, pengembang, pemasar, hingga pemangku kepentingan utama.

Anda dapat membagi roadmap Anda menjadi lima fase terstruktur, mulai dari meluncurkan koleksi dan membangun komunitas hingga menjelajahi pengalaman virtual di metaverse dan merencanakan rilis generasi berikutnya.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Identifikasi fase proyek utama dan gunakan tampilan Daftar Tugas Berdasarkan Fase untuk mengatur tugas sesuai dengan fase tersebut

Tambahkan kejelasan menggunakan Custom Fields untuk atribut seperti NFT Team (tim yang bertanggung jawab) dan Phase (misalnya, perencanaan, implementasi)

Dapatkan gambaran jadwal yang jelas dengan tampilan Project Timeline dan beralih ke tampilan NFT Roadmap Gantt untuk melacak ketergantungan

Atur tinjauan berulang dengan Fitur Tugas Berulang ClickUp untuk memperbarui garis waktu dan menyesuaikan strategi seiring perkembangan proyek Anda

✅ Ideal untuk: Pencipta NFT, tim Web3, manajer komunitas, dan pemasar yang merencanakan inisiatif NFT bertahap atau strategi keterlibatan metaverse

📚 Baca Juga: Alat Perangkat Lunak Manajemen Produk Terbaik

13. Template Papan Tulis Rencana Pengembangan Produk ClickUp

Dapatkan templat gratis Visualisasikan semua tahap pengembangan produk menggunakan templat papan tulis peta jalan pengembangan produk ClickUp

Template Papan Tulis Roadmap Pengembangan Produk ClickUp adalah alat visual yang dirancang untuk mengelola setiap tahap pengembangan produk, mulai dari ideasi hingga peluncuran. Template ini menggabungkan pelacakan tugas yang fleksibel dengan papan tulis interaktif, memungkinkan Anda membagi proses menjadi fase-fase yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Mulailah dengan memasukkan tugas dalam Tampilan Daftar, lalu beralih ke Tampilan Papan Tulis untuk memetakan garis waktu, ketergantungan, dan pemilik tugas menggunakan catatan tempel dan konektor.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Seret dan lepas tugas, kelompokkan, dan atur sesuai fase atau jadwal

Gunakan fitur seperti komentar, reaksi, dan subtugas untuk mendiskusikan, menugaskan, atau membagi tugas

Tambahkan label prioritas dan indikator status berwarna untuk meningkatkan visualisasi tugas

✅ Ideal untuk: Manajer produk, tim pengembangan, dan desainer UX yang ingin ruang kolaboratif untuk merencanakan, memvisualisasikan, dan mengelola setiap langkah proses pengembangan produk

14. Template Peta Jalan Teknologi ClickUp

Dapatkan templat gratis Prioritaskan pekerjaan, lacak biaya, dan kategorikan proyek teknologi berdasarkan dampak-usaha menggunakan Template Peta Jalan Teknologi ClickUp

Template Peta Jalan Teknologi ClickUp membantu tim IT dan pengembangan untuk mengorganisir dan mengawasi setiap fase inisiatif teknologi. Mulai dari perencanaan strategis hingga alokasi sumber daya dan implementasi akhir, template ini menyediakan format visual terstruktur untuk mengelola proyek teknologi yang kompleks. Desain seret-dan-lepasnya mendukung perencanaan peta jalan triwulanan, matriks dampak-usaha, dan pelacakan tugas dengan kode warna untuk mengidentifikasi prioritas dan hambatan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kelola dan pantau tugas dan tanggung jawab yang sedang berjalan di Project Panel View

Gunakan otomatisasi ClickUp berbasis pemicu untuk mengirim pengingat/notifikasi, menyesuaikan jadwal, memposting pembaruan, membuat tugas/daftar periksa secara otomatis, dan banyak lagi

Berikan gambaran yang disesuaikan kepada pimpinan dengan Roadmap for Managers View dan beralih ke Project Managers View untuk pelacakan yang lebih terfokus dan berorientasi pada pelaksanaan

✅ Ideal untuk: Strategis IT, manajer proyek, dan pemimpin teknis yang ingin menyederhanakan pelacakan inisiatif, perencanaan sumber daya, dan pelaksanaan kuartalan

15. Template Peta Jalan IT ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan peningkatan infrastruktur, peta ketergantungan, dan jadwalkan inisiatif IT dengan templat Peta Jalan IT ClickUp

Template Peta Jalan IT ClickUp membantu Anda menyelaraskan semua inisiatif IT jangka panjang dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Dirancang untuk perencanaan multi-tahun, template ini membantu memprioritaskan proyek IT besar seperti pembaruan ERP, migrasi ke cloud, dan peningkatan keamanan siber. Template ini memudahkan tim untuk menetapkan arah strategis, mengelola anggaran secara efektif, dan meningkatkan koordinasi antar departemen.

Dengan berbagai opsi tampilan, Asana menawarkan kejelasan dan efisiensi di setiap tahap. Anda dapat memantau beban kerja melalui Tampilan Bandwidth Tim, melacak tugas dengan diagram Gantt, dan mengelompokkan tugas berdasarkan fase dalam Tampilan Papan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Organisir proyek berdasarkan Status (On-track, Off-track, atau At-risk), dan tambahkan label warna untuk atribut seperti kategori, dampak, upaya, dan tim yang ditugaskan di tab Project Lobby

Lihat tugas proyek, subtugas, dan durasi masing-masing di tab Rencana Proyek , di mana Anda juga dapat mengurutkan tugas berdasarkan prioritas, tanggal jatuh tempo, perkiraan waktu, dan sebagainya.

Beralih ke tampilan Jadwal Proyek untuk melihat semua tugas, yang diwarnai sesuai kategori dan dikelompokkan, pada garis waktu untuk visualisasi kemajuan yang lebih baik.

✅ Ideal untuk: Departemen IT, manajer proyek, dan perencana strategis yang mencari peta jalan terstruktur dan jangka panjang untuk mengelola operasi IT yang kompleks secara efisien

16. Template Peta Jalan Tim Agile ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau kemajuan sprint, prioritaskan tugas berdasarkan dampaknya, dan selaraskan tujuan strategis dengan Template Peta Jalan Tim Agile ClickUp

Template Peta Jalan Tim Agile ClickUp dirancang untuk membantu tim Agile tetap fleksibel, transparan, dan selaras dengan tujuan sprint dan prioritas yang berubah. Dengan garis waktu visual real-time, tim dapat memantau kemajuan, menyesuaikan rencana, dan berkomunikasi strategi dengan jelas, terutama saat wawasan pasar produk terus berkembang. Template ini memungkinkan Anda membagi pengembangan menjadi sprint yang dapat dikelola dan memperbarui kemajuan berdasarkan umpan balik langsung dari backlog produk Anda.

Template ini dilengkapi dengan berbagai tampilan seperti Rencana Produk, Papan Sprint, dan Gantt Peta Jalan Produk Agile, sehingga Anda dapat mengelola sprint dan melacak subtugas secara visual.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tambahkan konteks ke tugas dengan Fields Kustom seperti Dampak, Tujuan Strategis, Pentingnya Strategis, Durasi (Hari), Perkiraan Usaha, dan lainnya

Gunakan tampilan backlog yang dipadukan dengan matriks Dampak vs. Upaya untuk mengorganisir ide dan permintaan yang masuk sebelum memindahkannya ke roadmap

Buat strategi roadmap Agile atau tujuan sprint di ClickUp Docs, kolaborasi secara real-time, dan simpan catatan peluncuran atau retrospeksi

✅ Ideal untuk: Scrum masters, manajer produk Agile, dan tim SaaS yang merencanakan sprint, beradaptasi dengan perubahan pasar, dan meluncurkan pembaruan fitur secara berkala

17. Template Peta Jalan Tampilan Kanban ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau kemajuan roadmap di berbagai tahap dengan papan visual drag-and-drop menggunakan templat roadmap ClickUp Kanban View

Template Peta Jalan Tampilan Kanban ClickUp membantu tim beradaptasi dengan cepat terhadap prioritas yang berubah sambil tetap mempertahankan visibilitas atas pekerjaan yang sedang berlangsung. Anda dapat membuat kartu untuk tonggak pencapaian spesifik, memperbarui penugas, dan mengkategorikan prioritas dengan status dan bidang kustom, sehingga alur kerja pengembangan atau pemasaran menjadi intuitif dan dapat dilacak.

Pandang garis waktu membantu memantau tenggat waktu, sementara diagram Gantt dan integrasi roadmap memberikan perspektif menyeluruh untuk perencanaan strategis. Visibilitas ganda ini memastikan akuntabilitas, menyelaraskan kontribusi tim dengan tujuan jangka panjang, dan meminimalkan risiko penyimpangan proyek.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Visualisasikan roadmap Anda bersama dengan tugas, jadwal, penugas, kemajuan, dan status di papan Kanban seret-dan-lepas

Gunakan tampilan Backlog View untuk daftar lengkap tugas yang belum diselesaikan, dan tampilan Priority Board View untuk fokus pada hal-hal yang paling mendesak

Tambahkan Ketergantungan Tugas untuk mengelola dan memvisualisasikan pekerjaan berurutan secara efektif

✅ Ideal untuk: Tim pengembangan produk dan pemasaran yang mengelola tujuan jangka panjang dengan tenggat waktu yang terus berubah dan membutuhkan manajemen tugas yang fleksibel dan visual

