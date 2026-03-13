15+ Aplikasi Bisnis Kecil Terbaik untuk Memudahkan Pekerjaan Anda

Bisnis kecil bergerak cepat. Anda menutup kesepakatan, mengirimkan produk, dan menyelesaikan masalah sementara perusahaan besar masih sibuk menjadwalkan rapat untuk membahas penjadwalan rapat.

Namun, kecepatan tidak berarti apa-apa jika Anda menggunakan alat yang salah. Aplikasi terbaik untuk usaha kecil membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih menguntungkan. 📈

Berikut adalah aplikasi bisnis kecil yang memenuhi janji tersebut.

Daftar Aplikasi Terbaik untuk Usaha Kecil

Berikut ini perbandingan singkat dari aplikasi bisnis kecil terbaik. 📊

Alat Pilihan terbaik untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Manajemen proyek dan kolaborasi Ukuran tim: Cocok untuk semua ukuran bisnis Manajemen tugas berbasis AI, dokumen, pelacakan waktu, otomatisasi, CRM, dasbor, obrolan, templat Gratis selamanya; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Zoom Rapat tim jarak jauh dan webinar Ukuran tim: Ideal untuk tim yang tersebar dan panggilan dengan klien Video HD, ruang diskusi, berbagi layar, rekaman rapat Gratis; Mulai dari $15,99/bulan per pengguna Square Aplikasi penjualan dan pembayaran seluler Ukuran tim: Ideal untuk bisnis ritel dan restoran kecil POS, inventaris, pembuatan faktur, analisis penjualan Gratis; Mulai dari $29/bulan (+ biaya pemrosesan) QuickBooks Akuntansi dan pembukuan untuk usaha kecil Ukuran tim: Ideal untuk wirausahawan individu hingga perusahaan menengah Penagihan, sinkronisasi bank, pelacakan pengeluaran, laporan arus kas Mulai dari $19/bulan Expensify Manajemen pengeluaran otomatis Ukuran tim: Ideal untuk tim lapangan, tim keuangan, dan mereka yang sering bepergian SmartScan: tanda terima, penggantian biaya, alur kerja persetujuan Mulai dari $5/bulan per pengguna BambooHR Informasi karyawan dan manajemen SDM Ukuran tim: Ideal untuk tim yang sedang berkembang dengan kebutuhan SDM Layanan mandiri karyawan, pelacakan cuti, dan alat onboarding Penetapan harga khusus WordPress Pembuatan situs web yang fleksibel Ukuran tim: Ideal untuk UKM yang membutuhkan situs web khusus Tema kustom, ekosistem plugin, alat SEO Gratis; Paket berbayar mulai dari $9/bulan Wix Pembuatan situs web dengan fitur seret dan lepas Ukuran tim: Ideal untuk pendiri dan para kreator Pembuat situs web berbasis AI, templat, dan alat e-commerce Gratis; Paket berbayar mulai dari $17/bulan Canva Desain grafis cepat Ukuran tim: Ideal untuk kebutuhan pemasaran, media sosial, dan desain internal Template, kit merek, Magic Resize, kolaborasi Gratis; Paket berbayar mulai dari $15/bulan per pengguna Sortly Pelacakan inventaris visualUkuran tim: Ideal untuk UKM berbasis produk dan operasi layanan Inventaris berbasis foto, pemindaian barcode, pemberitahuan Gratis; Paket berbayar mulai dari $49/bulan Google Analytics Lalu lintas situs web dan wawasan pengguna Ukuran tim: Ideal untuk bisnis yang memiliki kehadiran online Sumber lalu lintas, keterlibatan, konversi, dasbor Gratis Wave Akuntansi hemat biaya Ukuran tim: Ideal untuk pekerja lepas dan penyedia jasa skala kecil Sinkronisasi bank, pemindaian bukti pembayaran, pembuatan faktur, pelaporan Gratis; Paket berbayar seharga $16/bulan Hootsuite Penjadwalan dan wawasan media sosial Ukuran tim: Ideal untuk tim pemasaran dan agensi Penjadwalan, analitik, pemantauan merek, integrasi Mulai dari $149/bulan Grammarly Business Penulisan profesional dan konsistensi nada Ukuran tim: Ideal untuk tim yang tersebar dan memiliki banyak konten Saran tata bahasa, gaya bahasa merek, deteksi plagiarisme Gratis; Paket berbayar mulai dari $30/bulan per pengguna Calendly Penjadwalan janji temu dan rapat Ukuran tim: Ideal untuk tim yang berinteraksi langsung dengan klien dan profesional mandiri Sinkronisasi zona waktu, integrasi kalender, pengingat Gratis; Paket berbayar mulai dari $12/bulan per pengguna TripIt Manajemen rencana perjalanan Ukuran tim: Ideal untuk peran yang sering bepergian atau konsultan Pemberitahuan penerbangan secara real-time, rencana perjalanan otomatis dari email Gratis; TripIt Pro seharga $49/tahun Mailchimp Kampanye pemasaran emailUkuran tim: Ideal untuk UKM yang membutuhkan layanan e-commerce atau buletin Otomatisasi, segmentasi, templat, analitik Gratis; Paket berbayar mulai dari $13/bulan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap penyedia layanan, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Aplikasi Bisnis Kecil?

Menjalankan bisnis kecil itu tidak mudah, dan aplikasi yang tepat dapat meringankan beban Anda. Berikut hal-hal yang perlu diprioritaskan untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan:

Pengelolaan tugas yang efisien: Lacak waktu yang dihabiskan untuk tugas dengan fitur tenggat waktu, penugasan tim, prioritas, dan perkiraan waktu

Keamanan data yang andal: Lindungi data bisnis sensitif dengan enkripsi dan kepatuhan terhadap GDPR atau SOC 2

Analisis real-time: Akses laporan yang dapat disesuaikan untuk memantau penjualan, pengeluaran, atau metrik kinerja

Manajemen pelanggan: Lacak interaksi dan riwayat pelanggan untuk menyesuaikan Lacak interaksi dan riwayat pelanggan untuk menyesuaikan proses CRM Anda dan meningkatkan retensi

Aksesibilitas seluler: Kelola operasional di mana saja dengan aplikasi bisnis kecil yang menawarkan versi seluler yang andal dan kaya fitur

Otomatisasi yang menghemat waktu: Otomatiskan tugas-tugas berulang seperti pemasaran email atau pembaruan inventaris untuk Otomatiskan tugas-tugas berulang seperti pemasaran email atau pembaruan inventaris untuk mengoptimalkan alur kerja

🔍 Tahukah Anda? Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian di seluruh dunia. Mereka mencakup lebih dari 90% dari seluruh usaha, menyumbang sekitar setengah dari total nilai tambah, dan menciptakan lebih dari dua pertiga lapangan kerja di sektor usaha.

Aplikasi Terbaik untuk Usaha Kecil

Inilah pilihan kami untuk aplikasi bisnis kecil terbaik. 📋

1. ClickUp (Platform kerja all-in-one terbaik untuk bisnis kecil)

Ceritakan lebih lanjut ClickUp menggabungkan lebih dari 20 aplikasi ke dalam satu platform AI terintegrasi sehingga Anda mendapatkan semua yang Anda butuhkan hanya dengan satu alat

Sebagian besar tim kecil menghadapi masalah yang sama: terlalu banyak alat, waktu yang tidak cukup.

Small Business Suite dari ClickUp membuatnya tetap sederhana. Ini adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan, dirancang untuk menggantikan tumpukan aplikasi yang tersebar dengan Ruang Kerja AI Terintegrasi sehingga tim Anda dapat menyelesaikan pekerjaan.

ClickUp menyediakan rangkaian alat manajemen proyek lengkap — didukung oleh AI dan dirancang khusus untuk tim kecil.

Jadikan pekerjaan lebih mudah dipantau

Tim kecil sering kali mengandalkan insting, tetapi hal itu hanya bisa dilakukan sampai batas tertentu. ClickUp Tasks membantu Anda merencanakan setiap proyek langkah demi langkah. Anda dapat menetapkan pemilik tugas, menentukan tenggat waktu, dan melacak kemajuan.

Kemudian, gunakan Bidang Kustom ClickUp untuk menyesuaikan tugas sesuai cara kerja Anda—tambahkan bidang seperti nama klien, jenis konten, atau tahap tinjauan. Dan dengan Prioritas Tugas ClickUp, tim Anda tahu apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Contoh: Mengelola buletin klien? Buat tugas untuk penyusunan, desain, dan persetujuan. Tambahkan Bidang Kustom untuk nama klien (“Maple & Co.”), beri label jenis konten, tetapkan prioritas, dan semua orang tahu persis apa yang harus dilakukan selanjutnya—tanpa perlu mengejar-ngejar pembaruan.

Buat ringkasan tugas dan persiapkan pekerjaan lebih cepat dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain memungkinkan Anda beralih di antara berbagai model AI, seperti Claude, OpenAI, dan Gemini, dalam satu ruang, sehingga Anda dapat memanfaatkan kekuatan ketiganya tanpa perlu berlangganan tambahan.

Jika Anda bekerja di berbagai perangkat, ClickUp Brain MAX menghadirkan kekuatan AI yang sama ke desktop Anda—lengkap dengan fitur Talk-to-Text untuk mencatat, membuat tugas, atau menangkap ide tanpa perlu mengetik. Bayangkan mendiktekan brief klien atau pembaruan kampanye Anda berikutnya, dan ClickUp langsung mengubahnya menjadi dokumen atau tugas yang sudah diformat. Tidak ada konteks yang hilang, tidak perlu mengetik.

Bagi para pendiri dan tim yang sibuk menangani panggilan, rapat, dan tugas-tugas, hal ini memastikan kreativitas dan dokumentasi tetap berjalan lancar—tanpa mengganggu konsentrasi.

Simpan dokumen Anda di dekat tempat kerja

Proses, SOP, dan catatan tidak boleh tersimpan di folder-folder acak. ClickUp Docs menjaga semuanya tetap terorganisir dan mudah digunakan.

Buat dan perbarui dokumen internal menggunakan ClickUp Docs

Anda dapat menyusun dokumen, menghubungkannya dengan tugas, menetapkan tindakan yang harus dilakukan, dan memastikan semuanya tetap terhubung dengan pekerjaan—tidak tersesat di alat terpisah. Dan jika Anda memulai dari nol, ClickUp Brain dapat membantu Anda membuat konten lebih cepat.

Jaga agar percakapan tetap relevan

Pesan tidak akan hilang jika disimpan di dalam lingkungan kerja. Di ClickUp, riwayat obrolan tetap terhubung dengan tugas, dokumen, atau proyek klien, sehingga keputusan tidak tersebar di 9 aplikasi yang berbeda.

ClickUp Chat memastikan percakapan Anda tetap terhubung dengan tugas atau proyek yang sedang dibahas. Buat saluran untuk setiap Daftar dan ubah pesan penting menjadi Tugas agar tidak ada yang terlewat.

Fitur terbaik ClickUp

Otomatiskan pekerjaan berulang: Atur Atur ClickUp Automations untuk memicu tindakan seperti penugasan tugas, perubahan status, atau tindak lanjut tanpa perlu usaha manual

Buat subtugas secara otomatis: Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan daftar tindakan dari Dokumen dan Tugas agar tidak ada yang terlewat saat tinjauan

Rencanakan minggu Anda dengan cerdas: Jadwalkan tugas secara otomatis dengan Jadwalkan tugas secara otomatis dengan ClickUp Calendar dan gunakan fitur pembagian waktu berbasis AI untuk melindungi waktu kerja yang fokus

Dapatkan gambaran menyeluruh: Buat Buat Dasbor ClickUp untuk melacak beban kerja, kemajuan tugas, dan catatan waktu di satu tempat

Ubah tanggapan menjadi Tugas: Buat Buat Formulir ClickUp untuk mengumpulkan masukan, permintaan, atau pembaruan dari klien, lalu kirimkan langsung ke alur kerja Anda

Pantau seluruh alur kerja Anda di satu tempat: Gunakan fitur Gunakan fitur CRM ClickUp untuk mengelola kontak, tindak lanjut, dan status transaksi tanpa harus meninggalkan ruang kerja Anda

Bawa alat favorit Anda: Hubungkan aplikasi seperti Google Drive, Zoom, dan Outlook menggunakan Hubungkan aplikasi seperti Google Drive, Zoom, dan Outlook menggunakan Integrasi ClickUp

Mulailah dengan cepat menggunakan alur kerja bawaan: Luncurkan proyek umum, dokumen, atau proses berulang hanya dengan beberapa klik menggunakan Luncurkan proyek umum, dokumen, atau proses berulang hanya dengan beberapa klik menggunakan Template ClickUp

Batasan ClickUp

Perangkat lunak manajemen proyek ini menawarkan penyesuaian yang mendalam, namun hal itu berarti Anda mungkin memerlukan waktu untuk mengatur ruang kerja Anda agar sesuai dengan kebutuhan tim Anda

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Menurut ulasan G2 dari seorang pemilik usaha kecil:

ClickUp menawarkan beragam fitur yang mengesankan yang memudahkan Anda menyesuaikan alur kerja, mengelola tugas, dan melacak kemajuan di satu tempat. Saya sangat menyukai bagaimana saya dapat membuat tampilan yang disesuaikan dengan setiap proyek, mengatur otomatisasi, dan mengintegrasikannya dengan alat lain yang sudah saya gunakan. Aplikasi ini sangat serbaguna, baik untuk melacak tugas pribadi maupun operasi bisnis yang kompleks. Template dan dasbornya sangat membantu untuk menjaga semuanya tetap teratur dan mudah diikuti.

ClickUp menawarkan beragam fitur yang mengesankan yang memudahkan Anda menyesuaikan alur kerja, mengelola tugas, dan melacak kemajuan di satu tempat. Saya sangat menyukai bagaimana saya dapat membuat tampilan yang disesuaikan dengan setiap proyek, mengatur otomatisasi, dan mengintegrasikannya dengan alat lain yang sudah saya gunakan. Aplikasi ini sangat serbaguna, baik untuk melacak tugas pribadi maupun operasi bisnis yang kompleks. Template dan dasbornya sangat membantu untuk menjaga semuanya tetap teratur dan mudah diikuti.

Panduan AI untuk Usaha Kecil kami menjelaskan secara rinci cara menggunakan AI untuk mengurangi kerumitan, bukan menambah alat baru.

Atasi penyebaran pekerjaan dengan solusi terintegrasi dari ClickUp

🧠 Fakta Menarik: Badan Administrasi Usaha Kecil (Small Business Administration ) didirikan pada tahun 1953 untuk mendanai usaha-usaha kecil dan memberikan perlindungan hukum bagi mereka. Tugas awalnya mencakup membantu perusahaan kecil memenangkan kontrak pemerintah melawan pesaing yang lebih besar.

2. Zoom (Pilihan terbaik untuk rapat tim jarak jauh)

melalui Zoom

Ingat saat panggilan video berarti wajah yang buram dan momen-momen ‘apakah kamu bisa mendengarku sekarang?’? Zoom mengubah semuanya.

Antarmukanya terasa cukup intuitif sehingga bahkan anggota tim yang paling tidak terbiasa dengan teknologi pun dapat bergabung tanpa masalah. Dan, yang membedakan aplikasi kolaborasi bisnis kecil ini adalah kemampuannya menangani gangguan dengan lancar. Ketika koneksi seseorang terputus, mereka dapat bergabung kembali tanpa hambatan tanpa mengganggu alur rapat secara keseluruhan.

Fitur terbaik Zoom

Selenggarakan webinar dan rapat besar dengan hingga 1.000 peserta sambil tetap menjaga kualitas video

Rekam rapat langsung ke penyimpanan cloud agar anggota tim dapat mengikuti diskusi yang terlewatkan

Buat ruang diskusi terpisah selama rapat besar untuk membagi peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil guna diskusi yang lebih fokus dan latihan tim

Bagikan aplikasi tertentu, papan tulis, atau beberapa layar secara bersamaan selama presentasi

Batasan Zoom

Paket gratis membatasi durasi rapat hingga 40 menit jika ada lebih dari dua orang yang bergabung

Kualitas video menurun secara signifikan selama jam-jam sibuk atau ketika koneksi internet tidak stabil

Versi awal Zoom menghadapi masalah keamanan "Zoombombing", tetapi sebagian besar masalah tersebut telah diatasi. Namun, perusahaan di bidang keuangan, kesehatan, atau hukum sering kali memerlukan lapisan keamanan tambahan

Fitur-fitur canggih seperti perekaman cloud dan kontrol administratif memerlukan langganan berbayar

Harga Zoom

Basic : Gratis

Pro: $16,99 per bulan per pengguna

Bisnis: $21,99/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Zoom

G2: 4,6/5 (lebih dari 55.500 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 14.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoom?

Menurut ulasan G2:

Jujur saja, hal yang paling saya sukai dari Zoom Workplace adalah betapa mudahnya aplikasi ini dalam segala hal. Saya tidak perlu repot memikirkan cara kerjanya, karena semuanya berjalan dengan lancar. Baik saat melakukan panggilan singkat, berbagi layar, atau menggunakan fitur obrolan untuk berkomunikasi dengan rekan tim, semuanya terasa sangat lancar dan alami. Saya juga suka karena aplikasi ini tidak pernah mengalami gangguan, bahkan ketika koneksi Wi-Fi saya tidak stabil. Apakah saya sudah menyebutkan ruang breakout? Ruang breakout benar-benar mengubah segalanya dalam kerja kelompok. Ruang ini membuat tetap terhubung dengan orang lain terasa sederhana dan mudah.

Jujur saja, hal yang paling saya sukai dari Zoom Workplace adalah betapa mudahnya aplikasi ini dalam segala hal. Saya tidak perlu repot memikirkan cara kerjanya, karena semuanya berjalan dengan lancar. Baik saat melakukan panggilan singkat, berbagi layar, atau menggunakan fitur obrolan untuk berkomunikasi dengan rekan tim, semuanya terasa sangat lancar dan alami. Saya juga suka karena aplikasi ini tidak pernah mengalami gangguan, bahkan ketika koneksi Wi-Fi saya tidak stabil. Apakah saya sudah menyebutkan ruang breakout? Ruang breakout benar-benar mengubah segalanya dalam kerja kelompok. Ruang ini membuat tetap terhubung dengan orang lain terasa sederhana dan mudah.

3. Square (Pilihan terbaik untuk pemrosesan pembayaran seluler)

melalui Square

Ponsel cerdas Anda kini telah menjadi mesin kasir, dan Square yang membuatnya menjadi kenyataan. Sistem pembayaran ini mengubah perangkat seluler apa pun menjadi terminal titik penjualan, sangat cocok untuk bisnis yang perlu menerima pembayaran di mana saja.

Pembaca kartu kecil berwarna putih ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dirancang untuk menangani kerumitan transaksi di dunia nyata. Square juga menghilangkan masalah klasik terkait akun pedagang dan struktur biaya yang rumit dengan menjaga semuanya tetap transparan dan mudah dipahami.

Fitur terbaik Square

Terima pembayaran dengan kartu chip, pembayaran nirsentuh, dan dompet digital seperti Apple Pay dan Google Pay menggunakan pembaca kartu ringkas yang terhubung ke ponsel cerdas atau tablet

Pantau tingkat persediaan secara real-time di berbagai lokasi dan terima pemberitahuan otomatis saat stok produk mulai menipis atau habis

Akses analisis penjualan terperinci yang menampilkan waktu puncak penjualan, produk populer, dan pola pembelian pelanggan

Kirim faktur profesional melalui email atau pesan teks dengan pengingat otomatis untuk tagihan yang terlambat dibayar

Batasan Square

Biaya pemrosesan berkisar antara 2,6% hingga 3,5% per transaksi, yang dapat memengaruhi margin laba bagi usaha kecil dengan volume transaksi tinggi

Pilihan penyesuaian yang terbatas untuk struk, faktur, dan materi yang ditujukan kepada pelanggan

Waktu respons layanan pelanggan bisa menjadi lebih lama selama periode sibuk

Harga Square

Gratis (+ biaya pemrosesan)

Plus: $29+/bulan (+ biaya pemrosesan)

Premium: Harga khusus (+ biaya pemrosesan)

Peringkat dan ulasan Square

G2: 4,6/5 (155+ ulasan)

Capterra: 4,6/5 (315+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Square?

Dari ulasan G2:

Aplikasi ini mudah digunakan bahkan bagi anggota tim kami yang tidak terlalu paham teknologi, dengan fitur-fitur hebat yang memudahkan pemrosesan pembayaran, pengelolaan inventaris, dan penanganan transaksi pelanggan baik secara online maupun offline. […] Menurut saya, satu-satunya masalah dengan Square adalah biaya transaksinya yang tinggi. Karena kami menggunakan perangkat lunak ini sangat sering, biayanya pun menjadi cukup besar

Aplikasi ini mudah digunakan bahkan bagi anggota tim kami yang tidak terlalu paham teknologi, dengan fitur-fitur hebat yang memudahkan pemrosesan pembayaran, pengelolaan inventaris, dan penanganan transaksi pelanggan baik secara online maupun offline. […] Menurut saya, satu-satunya masalah dengan Square adalah biaya transaksinya yang tinggi. Karena kami menggunakan perangkat lunak ini sangat sering, biayanya pun menjadi cukup besar

💡 Tips Pro: Pertimbangkan aplikasi bisnis kecil yang kompatibel dengan aplikasi lain. Aplikasi canggih yang tidak terintegrasi dengan alat akuntansi, CRM, atau platform email Anda justru akan menimbulkan lebih banyak masalah daripada solusi yang ditawarkannya. Carilah integrasi bawaan atau dukungan untuk Zapier/Make.

4. QuickBooks (Pilihan terbaik untuk akuntansi usaha kecil)

melalui QuickBooks

QuickBooks menjadi pilihan utama bagi usaha kecil karena berhasil menyeimbangkan fitur-fitur canggih dengan kemudahan penggunaan.

Dengan aplikasi ini, Anda dapat mengirim faktur profesional, melacak siapa yang telah membayar (dan siapa yang belum), serta memantau pengeluaran Anda. Aplikasi ini terhubung ke rekening bank Anda, sehingga transaksi Anda diimpor secara otomatis, menghemat waktu Anda dari pengisian manual. Anda juga akan mendapatkan laporan yang mudah dibaca untuk mendapatkan gambaran jelas tentang kesehatan keuangan Anda tanpa membingungkan Anda dengan istilah teknis.

Fitur terbaik QuickBooks

Impor dan kategorikan transaksi bank secara otomatis dari akun yang terhubung, sambil mengidentifikasi entri ganda dan menandai pengeluaran yang tidak biasa

Buat faktur yang dapat disesuaikan dengan merek Anda, ketentuan pembayaran, dan pengingat pembayaran terlambat otomatis yang dikirim melalui email atau surat pos

Buat laporan keuangan real-time, termasuk laporan laba rugi, neraca, dan ringkasan arus kas

Integrasikan dengan lebih dari 650 aplikasi pihak ketiga, termasuk penyedia layanan pembayaran, sistem manajemen persediaan, dan alat manajemen hubungan pelanggan

Keterbatasan QuickBooks

Kurva pembelajaran bisa terasa curam bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang akuntansi atau pengalaman dalam pembukuan

Kualitas layanan pelanggan sangat bervariasi antar tingkatan langganan, dengan paket dasar hanya mendapatkan bantuan terbatas

Aplikasi seluler tidak selalu langsung sinkron dengan versi desktop, yang dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan bagi tim yang bekerja di luar kantor

Harga QuickBooks

Simple Start: $19/bulan

Essentials: $28/bulan

Plus: $40/bulan

Tingkat Lanjut: $76/bulan

Peringkat dan ulasan QuickBooks

G2: 4,0/5 (lebih dari 290 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (8.120+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang QuickBooks?

Sebuah ulasan di G2 menyatakan:

Hal yang paling saya sukai dari Intuit QuickBooks adalah antarmuka yang sangat ramah pengguna dan fitur-fiturnya yang bermanfaat, yang menyederhanakan proses akuntansi bagi usaha kecil. Aplikasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai penagihan, pelacakan pengeluaran, dan perhitungan pajak, sehingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan sangat efisien.

Hal yang paling saya sukai dari Intuit QuickBooks adalah antarmuka yang sangat ramah pengguna dan fitur-fiturnya yang bermanfaat, yang menyederhanakan proses akuntansi bagi usaha kecil. Aplikasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai penagihan, pelacakan pengeluaran, dan perhitungan pajak, sehingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan sangat efisien.

5. Expensify (Terbaik untuk otomatisasi laporan pengeluaran)

melalui Expensify

Expensify membuat pelaporan pengeluaran menjadi sangat mudah. Aplikasi ini menyadari bahwa tidak ada yang ingin menyortir kuitansi di akhir bulan, sehingga mengubah prosesnya secara total. Alih-alih mengelompokkan semuanya, Anda menangani pengeluaran saat terjadi.

Keajaiban terjadi ketika manajer Anda dapat menyetujui pengeluaran sambil menunggu waktu makan siang, dan penggantian biaya langsung masuk ke rekening Anda tanpa perlu mengutak-atik spreadsheet atau mengejar tanda tangan.

Fitur terbaik Expensify

Pindai struk menggunakan kamera ponsel cerdas Anda untuk mengekstrak informasi pedagang, tanggal, jumlah, dan rincian pajak

Hitung jarak dan terapkan tarif jarak tempuh yang disetujui IRS untuk penggantian biaya menggunakan lokasi GPS

Buat alur kerja persetujuan berjenjang yang mengarahkan pengeluaran ke manajer atau departemen yang tepat berdasarkan jenis dan jumlahnya

Impor transaksi kartu perusahaan dan padukan dengan bukti pembayaran yang telah dikirimkan untuk mencegah entri ganda

Batasan Expensify

Akurasi pemindaian struk menurun jika struk kusut, pudar, atau ditulis tangan, sehingga memerlukan intervensi manual

Pilihan penyesuaian yang terbatas untuk kategori pengeluaran, alur kerja persetujuan, dan format pelaporan

Aplikasi seluler terkadang mengalami crash saat memproses sejumlah besar bukti pembayaran atau selama periode penggunaan puncak

Kemampuan integrasi sangat bergantung pada perangkat lunak akuntansi yang sudah ada dan mungkin memerlukan pengaturan teknis

Harga Expensify

Collect: $5 per bulan per pengguna

Kontrol: Penetapan harga kustom

Peringkat dan ulasan Expensify

G2: 4,5/5 (5.395+ ulasan)

Capterra: 4,4/5 (1.135+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Expensify?

Seorang pengguna Reddit menulis:

Saya sudah menggunakan Expensify selama beberapa tahun dan sejujurnya aplikasi ini benar-benar mengubah segalanya bagi bisnis kecil saya. Pemindaian kuitansi sangat akurat, dan saya suka karena saya bisa mengelola penggantian biaya, pengeluaran, dan bahkan kartu perusahaan, semuanya di satu tempat. Aplikasi ini memang tidak sempurna (apakah ada perangkat lunak yang sempurna?), tetapi menghemat banyak waktu dan mengurangi kerumitan. Sangat layak dicoba jika Anda bosan dengan pencatatan pengeluaran manual.

Saya sudah menggunakan Expensify selama beberapa tahun dan sejujurnya aplikasi ini benar-benar mengubah segalanya bagi bisnis kecil saya. Pemindaian kuitansi sangat akurat, dan saya suka karena saya bisa mengelola penggantian biaya, pengeluaran, dan bahkan kartu perusahaan, semuanya di satu tempat. Aplikasi ini memang tidak sempurna (apakah ada perangkat lunak yang sempurna?), tetapi menghemat banyak waktu dan mengurangi kerumitan. Sangat layak dicoba jika Anda bosan dengan pencatatan pengeluaran manual.

📊 Studi kasus singkat: Mengganti 5+ alat dengan satu ruang kerja Ketika agensi pemasaran Hit Your Mark Media meninjau operasinya, masalahnya sudah jelas. Pekerjaan tersebar di berbagai platform seperti Slack, Miro, Toggl, Loom, dan alat lainnya. Proyek berjalan lebih lambat dari yang seharusnya karena informasi tersebar di berbagai alat. Jadi, tim tersebut mengintegrasikan semuanya ke dalam ClickUp. ⚡ Hasilnya langsung terasa: Lebih dari 5 alat digantikan di bidang komunikasi, perencanaan, dan pelaporan

Hemat $3.000 per tahun dengan menghentikan penggunaan Slack setelah beralih ke ClickUp Chat

Dashboard real-time yang memantau poin sprint, beban kerja, dan kinerja

Pembayaran bonus lebih cepat berkat data produktivitas yang jelas dan terukur Pendiri Derek Archer mengatakan bahwa perubahan tersebut mengubah cara kerja agensi tersebut. Alih-alih mengumpulkan pembaruan dari berbagai aplikasi, tim kini mengelola pekerjaan klien, komunikasi, dokumentasi, dan pelaporan dari satu ruang kerja. 🚀

6. BambooHR (Terbaik untuk pengelolaan informasi karyawan)

melalui BambooHR

Aplikasi bisnis kecil dari BambooHR menempatkan informasi tim Anda tepat di tempat yang Anda inginkan. Akses detail kontak, permintaan cuti, dan lainnya dalam hitungan detik. Semuanya terorganisir, mudah ditemukan, dan siap digunakan kapan pun Anda membutuhkannya.

Inilah yang membuatnya berhasil. Karyawan baru dapat menjalani proses orientasi dengan lancar tanpa merasa terburu-buru atau kewalahan. Manajer akan menerima pengingat ramah mengenai ulang tahun, hari jadi, dan tanggal evaluasi (karena jujur saja, kita semua terkadang lupa). Dan ketika seseorang perlu memeriksa sisa cuti atau memperbarui kontak darurat? Mereka tinggal melakukannya. Tanpa perlu mengisi formulir, tanpa harus menunggu balasan dari orang lain.

Fitur terbaik BambooHR

Atur informasi karyawan ke dalam profil digital yang berisi detail kontak, riwayat pekerjaan, catatan kinerja, dan penyimpanan dokumen yang dapat diakses oleh personel yang berwenang

Otomatiskan proses orientasi karyawan baru dengan daftar periksa yang dapat disesuaikan, yang memandu karyawan baru melalui proses administrasi, modul pelatihan, dan perkenalan dengan anggota tim

Buat laporan kepatuhan untuk kesetaraan kesempatan kerja (EEO), keselamatan pekerja, dan persyaratan regulasi lainnya menggunakan templat bawaan dan filter data

Berikan akses kepada karyawan melalui portal layanan mandiri untuk memperbarui informasi pribadi, melihat slip gaji, mengakses kebijakan perusahaan, dan mendaftar program tunjangan

Keterbatasan BambooHR

Fungsi penggajian bersifat dasar dan mungkin memerlukan integrasi tambahan

Opsi penyesuaian untuk alur kerja, bidang, dan izin pengguna dapat membatasi

Pengguna melaporkan bahwa tugas sehari-hari seperti membuat surat penawaran atau memperbarui perubahan gaji masih melibatkan beberapa langkah manual

Harga BambooHR

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan BambooHR

G2: 4,4/5 (lebih dari 2.600 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (3.065+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang BambooHR?

Dari sebuah postingan di Reddit:

Bamboo memiliki salah satu rangkaian fitur terlengkap (mungkin yang paling lengkap), terutama jika Anda mengutamakan kepatuhan dan pelaporan. Alat pelacakan cuti dan onboarding mereka sangat andal, dan mereka sudah dilengkapi dengan sistem penggajian. Fiturnya sangat keren dan komprehensif… namun pada akhirnya harga lah yang membuat kami membatalkan kesepakatan… itu adalah penawaran termahal yang kami terima.

Bamboo memiliki salah satu rangkaian fitur terlengkap (mungkin yang paling lengkap), terutama jika Anda mengutamakan kepatuhan dan pelaporan. Alat pelacakan cuti dan onboarding mereka sangat andal, dan mereka sudah dilengkapi dengan sistem penggajian. Fiturnya sangat keren dan komprehensif… namun pada akhirnya harga lah yang membuat kami membatalkan kesepakatan… itu adalah penawaran termahal yang kami terima.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1946, setelah Perang Dunia II, para veteran AS yang kembali ke tanah air mendirikan ribuan usaha kecil dengan memanfaatkan GI Bill. Hal ini memicu salah satu ledakan kewirausahaan terbesar dalam sejarah Amerika dan mengubah perekonomian di kota-kota kecil.

7. WordPress (Pilihan terbaik untuk pembuatan situs web yang fleksibel)

melalui WordPress

WordPress menjadi pilihan utama untuk sebagian besar situs web karena fleksibilitasnya yang memungkinkan penggunaannya untuk berbagai keperluan: blog, toko online, situs keanggotaan, atau platform bisnis skala penuh.

Platform ini memberi Anda kendali penuh atas tampilan dan fungsionalitas situs web Anda tanpa mengharuskan Anda menggunakan templat yang kaku. Apa yang awalnya dimulai sebagai platform blogging kini berkembang menjadi solusi situs web lengkap yang dapat menangani segala hal, mulai dari situs bisnis sederhana hingga toko e-commerce yang kompleks.

Memang ada kurva pembelajaran, tetapi hasilnya adalah sebuah situs web yang tumbuh bersama bisnis Anda, bukan malah membatasinya.

Fitur terbaik WordPress

Sesuaikan situs web Anda dengan tema yang dirancang secara profesional, editor bawaan, atau CSS khusus untuk branding yang unik

Perluas fungsi situs web Anda dengan lebih dari 60.000 plugin untuk e-commerce, optimasi SEO, formulir kontak, integrasi media sosial, dan analitik

Optimalkan konten untuk mesin pencari menggunakan alat SEO bawaan dan plugin yang menganalisis penggunaan kata kunci, deskripsi meta, dan kinerja halaman

Kembangkan situs web mulai dari blog sederhana hingga platform bisnis yang kompleks dengan berbagai peran pengguna, area keanggotaan, dan fitur e-commerce

Keterbatasan WordPress

Pembaruan rutin untuk perangkat lunak inti, tema, dan plugin memerlukan pemeliharaan berkelanjutan dan pemeriksaan kompatibilitas

Konflik plugin dapat menyebabkan situs web crash, kerentanan keamanan, atau masalah fungsionalitas

Persyaratan dan biaya hosting bervariasi secara signifikan tergantung pada lalu lintas situs web dan persyaratan fitur

Harga WordPress

Gratis

Pribadi: $9/bulan

Premium: $18/bulan

Bisnis: $40/bulan

Commerce: $70/bulan

Enterprise: Mulai dari $25.000 per tahun

Peringkat dan ulasan WordPress

G2: 4,4/5 (2.570+ ulasan)

Capterra: 4,6/5 (15.070+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang WordPress?

Seorang pengguna Reddit berbagi:

Dukungan yang diberikan untuk plugin dan tema, serta bagi para pengembang dan komunitas, sudah cukup bagi saya untuk terus menggunakan WordPress. Antarmukanya juga sangat mudah digunakan dan dinavigasi, bahkan bagi pemula.

Dukungan yang diberikan untuk plugin dan tema, serta bagi para pengembang dan komunitas, sudah cukup bagi saya untuk terus menggunakan WordPress. Antarmukanya juga sangat mudah digunakan dan dinavigasi, bahkan bagi pemula.

📮 Wawasan ClickUp: 31% manajer lebih menyukai papan visual, sementara yang lain mengandalkan diagram Gantt, dasbor, atau tampilan sumber daya. Namun, kebanyakan alat memaksa Anda untuk memilih salah satu. Jika tampilan antarmuka tidak sesuai dengan cara Anda berpikir, hal itu hanya akan menjadi hambatan tambahan. Dengan ClickUp, Anda tidak perlu memilih. Beralih antara diagram Gantt yang didukung AI, papan Kanban, dasbor, atau tampilan beban kerja hanya dengan satu klik. Dan dengan ClickUp AI, Anda dapat secara otomatis menghasilkan tampilan atau ringkasan yang disesuaikan berdasarkan siapa yang melihatnya—baik itu Anda, seorang eksekutif, atau desainer Anda. 💫 Hasil Nyata: CEMEX mempercepat peluncuran produk sebesar 15% dan mengurangi keterlambatan komunikasi dari 24 jam menjadi hitungan detik dengan menggunakan ClickUp.

8. Wix (Pilihan terbaik untuk pembuatan situs web visual)

melalui Wix

Wix cocok untuk orang-orang yang berpikir secara visual dan ingin melihat persis seperti apa tampilan situs web mereka saat sedang membangunnya. Antarmuka seret dan lepas terasa alami; Anda dapat menempatkan elemen tepat di tempat yang diinginkan, menyesuaikan warna dan font secara real-time, serta melihat pratinjau semuanya secara instan.

Aplikasi bisnis kecil ini juga telah menghilangkan hambatan teknis yang biasanya membuat pembuatan situs web terasa menakutkan bagi mereka yang bukan pengembang.

Fitur terbaik Wix

Telusuri ratusan templat yang dirancang secara profesional, disusun berdasarkan industri, jenis bisnis, dan gaya, dengan alat sederhana untuk menyesuaikan masing-masing templat

Sesuaikan situs web Anda dengan mulus untuk tampilan di ponsel dan tablet melalui desain responsif yang menyesuaikan tata letak secara otomatis

Tambahkan fitur e-commerce lengkap seperti daftar produk, keranjang belanja, pembayaran aman, dan pelacakan stok untuk mendukung penjualan online

Manfaatkan Wix ADI untuk langsung membuat situs web lengkap yang disesuaikan dengan merek Anda, menggunakan informasi bisnis dan preferensi desain Anda

Batasan Wix

Perubahan template memerlukan pembuatan ulang seluruh situs web dari awal, karena desainnya spesifik untuk setiap template

Pilihan penyesuaian yang terbatas dibandingkan dengan solusi yang dihosting sendiri dan akses yang dibatasi ke kode situs web

Fitur-fitur canggih seperti kemampuan e-commerce dan aplikasi premium memerlukan peningkatan langganan yang mahal

Fitur SEO-nya masih dasar dan mungkin tidak memenuhi persyaratan untuk industri yang kompetitif

Harga Wix

Gratis

Light: $17/bulan (ditagih per tahun)

Core: $29/bulan (ditagih per tahun)

Bisnis: $39/bulan (ditagih per tahun)

Business Elite: $159/bulan (ditagih per tahun)

Peringkat dan ulasan Wix

G2: 4,2/5 (1.725+ ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 10.400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wix?

Ulasan G2 menyoroti:

Platform ini telah menjadi platform pemasaran yang terintegrasi sepenuhnya (versi lite)… jadi jika Anda membutuhkan fitur dasar seperti CRM, pemasaran email, keranjang belanja, dll., ditambah pembuat situs web tanpa kode, ini bukan pilihan yang buruk untuk memulai, dan perpustakaan templatenya cukup bagus. Namun, itulah juga mengapa ini bukan platform yang ideal jika Anda memperkirakan bisnis Anda akan berkembang – tidak ada alat yang sekuat platform lain – semacam platform serba bisa yang tidak unggul dalam hal apa pun, tetapi bisa menjadi titik awal yang cukup baik.

Platform ini telah menjadi platform pemasaran yang terintegrasi sepenuhnya (versi lite)… jadi jika Anda membutuhkan fitur dasar seperti CRM, pemasaran email, keranjang belanja, dll., ditambah pembuat situs web tanpa kode, ini bukan pilihan yang buruk untuk memulai, dan perpustakaan templatenya cukup bagus. Namun, itulah juga mengapa ini bukan platform yang ideal jika Anda memperkirakan bisnis Anda akan berkembang – tidak ada alat yang sekuat platform lain – semacam platform serba bisa yang tidak unggul dalam hal apa pun, tetapi bisa menjadi titik awal yang cukup baik.

🔍 Tahukah Anda? Sebagian besar usaha kecil yang memiliki karyawan memiliki tim sekitar 12 orang — kecil namun tangguh.

9. Canva (Pilihan terbaik untuk desain grafis cepat)

melalui Canva

Dulu, desain grafis membutuhkan perangkat lunak mahal dan pelatihan bertahun-tahun. Canva telah mengubah hal itu dengan membuat desain berkualitas profesional dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet.

Alat pemasaran mereka sangat cocok bagi siapa saja yang ingin membuat grafis berpenampilan profesional dalam hitungan menit. Butuh postingan media sosial? Selebaran? Presentasi? Cukup pilih templat manajemen proyek desain dan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Yang membuat Canva istimewa adalah kemampuannya untuk menyeimbangkan kesederhanaan dengan hasil yang profesional. Anda dapat membuat sesuatu yang terlihat rapi tanpa menghabiskan waktu berjam-jam.

Fitur terbaik Canva

Jelajahi jutaan foto stok, ikon, ilustrasi, dan aset desain yang termasuk dalam paket Anda

Bekerja sama dengan anggota tim dalam proyek desain menggunakan fitur pengeditan, pemberian komentar, dan alur kerja persetujuan secara real-time

Jaga konsistensi merek di seluruh desain dengan menggunakan palet warna kustom, pilihan font, unggahan logo, dan templat pedoman merek

Sesuaikan ukuran desain secara otomatis untuk berbagai platform media sosial, format cetak, dan saluran pemasaran menggunakan Magic Resize

Batasan Canva

Fitur desain canggih seperti penghapusan latar belakang, templat premium, dan kit merek memerlukan langganan berbayar

Opsi penyesuaian template mungkin terbatas untuk proyek desain yang kompleks yang memerlukan kontrol yang tepat atas elemen-elemennya

Kualitas ekspor mungkin tidak memenuhi standar pencetakan profesional untuk materi pemasaran beresolusi tinggi

Ketentuan lisensi foto stok dan grafik dapat membatasi penggunaan komersial tertentu dan aplikasi penjualan kembali

Harga Canva

Gratis

Pro: $15 per bulan per pengguna

Bisnis: $20/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Canva

G2: 4,7/5 (lebih dari 4.500 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (12.865+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Canva?

Seperti yang dibagikan di Reddit:

Canva adalah alat yang hebat bagi profesional maupun non-profesional. Saya bisa mengandalkan Canva jika ada yang bilang, “Hei, saya butuh iklan animasi dalam sepuluh menit ke depan”, dan jika ada yang datang kepada saya dengan pekerjaan yang terlalu kecil atau sederhana sehingga tidak layak untuk saya kerjakan, seperti kartu nama atau undangan pernikahan, saya bisa langsung mengarahkan mereka ke Canva dan melanjutkan pekerjaan saya. Ini seperti jalur kasir mandiri untuk desain.

Canva adalah alat yang hebat bagi profesional maupun non-profesional. Saya bisa mengandalkan Canva jika ada yang bilang, “Hei, saya butuh iklan animasi dalam sepuluh menit ke depan”, dan jika ada yang datang kepada saya dengan pekerjaan yang terlalu kecil atau sederhana sehingga tidak layak untuk saya kerjakan, seperti kartu nama atau undangan pernikahan, saya bisa langsung mengarahkan mereka ke Canva dan melanjutkan pekerjaan saya. Ini seperti jalur kasir mandiri untuk desain.

10. Sortly (Terbaik untuk pengorganisasian inventaris secara visual)

melalui Sortly

Manajemen inventaris tidak harus melibatkan spreadsheet yang tak ada habisnya dan pemindai barcode. Sortly menggunakan foto untuk membantu Anda melihat apa yang Anda miliki dan di mana lokasinya, yang lebih masuk akal daripada mencoba mengingat kode produk yang rumit.

Alat AI untuk startup ini cocok bagi para pembelajar visual yang lebih suka melihat inventaris mereka daripada membacanya. Anda dapat mengatur barang-barang sesuai kebutuhan bisnis Anda, baik berdasarkan lokasi, kategori, maupun proyek.

Fitur terbaik Sortly

Pindai kode batang dan kode QR untuk langsung menambahkan barang, menyesuaikan jumlah, dan memantau pergerakan stok di berbagai lokasi

Aktifkan pemberitahuan stok rendah yang mengirimkan email atau notifikasi push saat persediaan turun di bawah batas yang Anda tentukan

Buat laporan persediaan yang komprehensif dengan rincian biaya, catatan pergerakan, dan ringkasan penilaian yang terintegrasi dengan alat akuntansi Anda

Lihat data inventaris di berbagai perangkat (bahkan saat offline) untuk akses yang lancar selama operasi di gudang atau di lapangan

Batasan Sortly

Keterbatasan dalam menyesuaikan templat, warna folder, atau menambahkan gambar ke folder menghambat pengorganisasian visual yang fleksibel

Kurang cocok untuk operasi yang memerlukan dukungan manufaktur, peramalan permintaan, daftar bahan (BOM), atau pelaporan yang kompleks

Aplikasi seluler ini berguna untuk pencarian cepat, tetapi tindakan massal masih memerlukan komputer desktop, yang tidak ideal bagi tim yang memperbarui inventaris secara berkelompok.

Harga Sortly

Gratis

Tingkat Lanjut: $49/bulan

Ultra: $149/bulan

Premium: $299/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Sortly

G2: 4,4/5 (lebih dari 20 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (945+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sortly?

Di Capterra, seorang pengguna menulis:

Sortly telah membantu kami dalam banyak hal, termasuk meminimalkan biaya, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengelola persediaan, memungkinkan kami melihat status persediaan saat ini dengan cepat, dan sangat mengurangi beban administrasi.

Sortly telah membantu kami dalam banyak hal, termasuk meminimalkan biaya, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengelola persediaan, memungkinkan kami melihat status persediaan saat ini dengan cepat, dan sangat mengurangi beban administrasi.

💡 Tips Pro: Jadikan umpan balik sebagai bagian dari alat bantu Anda. Sekali sebulan, tanyakan kepada tim Anda: ‘Aplikasi mana yang paling mengganggu Anda saat ini?’ Satu penyesuaian atau penggantian saja bisa menghilangkan hambatan tersembunyi yang menghabiskan waktu berjam-jam.

11. Google Analytics (Terbaik untuk pemantauan kinerja situs web)

melalui Google Analytics

Situs web Anda mungkin mendapatkan pengunjung, tetapi Google Analytics memberi tahu Anda cerita di balik angka-angka tersebut. Google Analytics tidak hanya menghitung jumlah pengunjung, tetapi juga mengungkapkan bagaimana orang-orang menggunakan situs web Anda.

Anda dapat melihat halaman mana yang membuat pengunjung tetap terlibat, halaman mana yang membuat mereka langsung keluar, dan jalur mana yang mereka ambil saat menjelajahi situs Anda. Nilai sebenarnya terletak pada pemahaman pola perilaku pengunjung untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas terkait konten, desain, dan investasi pemasaran.

Fitur terbaik Google Analytics

Identifikasi sumber lalu lintas dan efektivitas saluran pemasaran, termasuk pencarian organik, iklan berbayar, media sosial, dan situs rujukan

Analisis demografi audiens seperti usia, jenis kelamin, lokasi, minat, dan penggunaan perangkat untuk lebih memahami pengunjung Anda

Pantau metrik kinerja situs web seperti waktu muat halaman, waktu respons server, dan masalah kegunaan seluler yang memengaruhi pengalaman pengguna

Tentukan sasaran konversi khusus untuk bisnis kecil Anda dan aktifkan pelacakan e-commerce untuk memantau pendaftaran, unduhan, atau penjualan

Batasan Google Analytics

Kompleksitas antarmuka dapat membingungkan pengguna baru karena terlalu banyak pilihan dan istilah teknis

Pengambilan sampel data memengaruhi akurasi pada situs web dengan lalu lintas tinggi, yang berpotensi menyimpangkan metrik dan tren penting

Peraturan privasi seperti GDPR dan CCPA membatasi kemampuan pelacakan dan pengumpulan data di wilayah tertentu

Harga Google Analytics

Gratis

Google Analytics 360: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Google Analytics

G2: 4,5/5 (6.465+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (8.140+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Analytics?

Seorang pengguna di G2 berbagi:

Rasanya seperti memiliki penglihatan sinar-X untuk melihat apa yang terjadi di situs Anda. Saya suka betapa detailnya datanya. Anda benar-benar bisa menganalisis apa yang berhasil dan apa yang tidak. Tampilan real-time-nya sangat keren terutama saat Anda meluncurkan sesuatu yang baru dan ingin melihat lalu lintas masuk secara langsung. […] Kurva pembelajarannya memang nyata. Ini bukan alat yang paling intuitif jika Anda baru memulai, dan antarmukanya bisa terasa membingungkan pada awalnya. Saya juga berharap dasbornya bisa sedikit lebih dapat disesuaikan tanpa perlu terjebak dalam pengaturan yang rumit atau alat pihak ketiga.

Rasanya seperti memiliki penglihatan sinar-X untuk melihat apa yang terjadi di situs Anda. Saya suka betapa detailnya datanya. Anda benar-benar bisa menganalisis apa yang berhasil dan apa yang tidak. Tampilan real-time-nya sangat keren terutama saat Anda meluncurkan sesuatu yang baru dan ingin melihat lalu lintas masuk secara langsung. […] Kurva pembelajarannya memang nyata. Ini bukan alat yang paling intuitif jika Anda baru memulai, dan antarmukanya bisa terasa membingungkan pada awalnya. Saya juga berharap dasbornya bisa sedikit lebih dapat disesuaikan tanpa perlu terjebak dalam pengaturan yang rumit atau alat pihak ketiga.

🔍 Tahukah Anda? Menurut Kamar Dagang AS, 95% usaha kecil menggunakan setidaknya satu platform teknologi untuk memastikan segala sesuatunya berjalan lancar.

12. Wave (Pilihan terbaik untuk akuntansi yang hemat biaya)

melalui Wave

Wave membuat urusan keuangan dalam menjalankan bisnis jadi jauh lebih santai dan, bolehkah kami katakan, cukup memuaskan? Kirim faktur yang rapi, hubungkan rekening bank Anda untuk melacak arus kas masuk dan keluar, serta lihat kondisi kas Anda tanpa perlu membuka 15 tab.

Aplikasi ini juga mengatur pengeluaran Anda agar mudah disortir dan menghasilkan laporan dasar, seperti laporan laba rugi, pajak penjualan, dan saldo rekening.

Fitur terbaik Wave

Hubungkan rekening bank dan kartu kredit untuk mengimpor dan mengkategorikan transaksi secara otomatis menggunakan algoritma pembelajaran mesin

Lacak pengeluaran bisnis menggunakan pemindaian tanda terima seluler yang secara otomatis mengekstrak informasi vendor, jumlah, dan rincian pajak

Proses pembayaran pelanggan melalui solusi terintegrasi, seperti kartu kredit, transfer bank, dan opsi pembayaran online

Batasan Wave

Pilihan dukungan pelanggan terbatas pada email dan sumber daya online, tanpa dukungan telepon atau obrolan langsung

Fitur-fitur canggih seperti manajemen inventaris, pelacakan proyek, dan dukungan multi-mata uang tidak tersedia

Beberapa pengguna mengalami penutupan akun yang tidak terduga dan masalah pembayaran

Tidak ada fitur pengeditan massal

Harga Wave

Gratis

Pro: $16/bulan

Peringkat dan ulasan Wave

G2: 4,3/5 (295+ ulasan)

Capterra: 4,4/5 (1.695+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wave?

Dari diskusi di Reddit:

Ini jauh lebih baik daripada kebanyakan alternatif yang pernah saya coba untuk bisnis kecil saya. Saya membutuhkan pengelolaan inventaris, layanan, dan suku cadang, dan ini adalah salah satu dari sedikit alat yang bisa melakukannya. Saya memang merindukan saat-saat ketika aplikasi ini gratis, tapi biaya $20 per bulan atau berapa pun yang saya bayar benar-benar sepadan

Ini jauh lebih baik daripada kebanyakan alternatif yang pernah saya coba untuk bisnis kecil saya. Saya membutuhkan pengelolaan inventaris, layanan, dan suku cadang, dan ini adalah salah satu dari sedikit alat yang bisa melakukannya. Saya memang merindukan saat-saat ketika aplikasi ini gratis, tapi biaya $20 per bulan atau berapa pun yang saya bayar benar-benar sepadan

13. Hootsuite (Terbaik untuk penjadwalan media sosial)

melalui Hootsuite

Aplikasi pemasaran Hootsuite untuk bisnis kecil membantu Anda tetap unggul dalam percakapan dengan pemantauan media sosial secara real-time di lebih dari 150 juta sumber, termasuk blog, forum, dan podcast. Temukan mention merek, lacak sentimen, dan saring informasi yang tidak relevan dengan tag yang didukung AI dan pemberitahuan khusus, sehingga Anda hanya mendapatkan informasi yang relevan.

Saat waktunya memposting, Anda dapat menjadwalkan konten secara massal, melihat pratinjau semuanya dalam kalender visual, dan mempublikasikannya di Instagram, LinkedIn, TikTok, dan lainnya.

Fitur terbaik Hootsuite

Tinjau kinerja posting dengan metrik terperinci, seperti tingkat keterlibatan, jangkauan, tayangan, dan rasio klik-tayang di seluruh platform yang terhubung

Koordinasikan dengan tim Anda melalui alur kerja persetujuan, izin berbasis peran, dan perpustakaan konten bersama untuk menjaga konsistensi pesan

Pantau pesaing dan tren industri dengan alat yang mengungkap peluang pertumbuhan dan membandingkan kinerja dengan bisnis sejenis

Batasan Hootsuite

Paket gratis membatasi pengguna hingga tiga profil media sosial dan 30 posting terjadwal per bulan

Dasbor bisa terasa penuh dan tidak intuitif

Fitur posting di Instagram terbatas karena batasan platform, sehingga memerlukan langkah tambahan untuk jenis konten tertentu

Harga Hootsuite

Uji coba gratis

Standar: $149/bulan per pengguna

Tingkat Lanjut: $399/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Hootsuite

G2: 4,2/5 (lebih dari 6.230 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 3.800 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Hootsuite?

Sebuah ulasan dari Reddit berbunyi:

Sebagai Manajer Komunikasi, saya menggunakan Hootsuite setiap hari. Kami dapat mengelola beberapa akun media sosial sekaligus, menjadwalkan banyak postingan, melacak metrik, dan antarmukanya sangat intuitif. Namun, saya menemukan beberapa kelemahan, seperti tidak bisa mengunggah PDF atau menandai individu. Tapi ini adalah alat yang hebat!

Sebagai Manajer Komunikasi, saya menggunakan Hootsuite setiap hari. Kami dapat mengelola beberapa akun media sosial sekaligus, menjadwalkan banyak postingan, melacak metrik, dan antarmukanya sangat intuitif. Namun, saya menemukan beberapa kelemahan, seperti tidak bisa mengunggah PDF atau menandai individu. Tapi ini adalah alat yang hebat!

🧠 Fakta Menarik: Zara awalnya adalah toko pakaian kecil di Spanyol bernama Zorba. Ketika pemiliknya menyadari ada sebuah bar di dekatnya dengan nama yang sama, ia mengubah urutan beberapa huruf dan mengganti namanya menjadi Zara. Perubahan merek tersebut membantu meluncurkan salah satu kerajaan mode paling dinamis di dunia.

14. Grammarly Business (Pilihan terbaik untuk penulisan profesional)

melalui Grammarly

Menjalankan bisnis kecil berarti harus banyak menulis—email, proposal, postingan media sosial, dan pembaruan tim. Grammarly Business membantu Anda selalu tampil profesional. Aplikasi ini mendeteksi kalimat yang canggung, kesalahan tata bahasa, dan nada yang tidak konsisten sebelum Anda menekan tombol kirim, sehingga Anda tidak perlu meluangkan waktu untuk memeriksa semuanya kembali.

Aplikasi ini juga dapat diandalkan untuk membangun kebiasaan menulis yang lebih baik di seluruh tim Anda. Saran-sarannya mudah diikuti dan bermanfaat. Suara merek Anda tetap konsisten, komunikasi menjadi lebih jelas, dan semuanya terasa sedikit lebih profesional tanpa perlu usaha ekstra.

Fitur terbaik Grammarly Business

Pastikan konsistensi dalam komunikasi tim dan materi pemasaran dengan menyesuaikan panduan gaya dan nada merek

Evaluasi penulisan tim dengan laporan terperinci yang menyoroti kesalahan yang sering terjadi, pola kemajuan, dan metrik efektivitas secara keseluruhan

Deteksi plagiarisme dan jaga keaslian konten dengan membandingkan semua materi tertulis menggunakan basis data yang komprehensif

Dapatkan dukungan penulisan tingkat lanjut dengan saran untuk memperkaya kosakata, memperlancar alur kalimat, dan menyesuaikan tingkat keterbacaan untuk audiens tertentu

Batasan Grammarly Business

Pengguna gratis sering kali dihadapkan pada notifikasi yang mengganggu dan saran yang terkunci—terkadang bahkan perbaikan dasar pun diblokir di balik dinding pembayaran

Grammarly bisa terlalu agresif, memaksakan penggunaan kalimat yang ringkas atau dalam bentuk aktif yang tidak sesuai dengan nada yang diinginkan

Widget mengambang yang mengganggu dapat menutupi teks dan memengaruhi pengalaman pengguna

Harga Grammarly

Gratis

Pro: $30/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Grammarly

G2: 4,7/5 (10.525+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (7.200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Grammarly Business?

Berdasarkan ulasan Capterra:

Saya suka bahwa Anda dapat menyesuaikan alat penulisan ini hingga tingkat di mana Anda dapat menetapkan standar penulisan perusahaan Anda, sehingga komunikasi Anda terdengar lebih profesional. […] Grammarly Business sangat serbaguna, terintegrasi dengan perangkat lunak yang banyak digunakan seperti Gmail, peramban web, Microsoft Office, dan lainnya. Menggunakan alat ini sangat membantu dan menghemat waktu—ia mengedit, memeriksa ejaan, serta mengurangi usaha dan waktu yang Anda habiskan untuk meninjau. […] Saya berharap Grammarly Business lebih fokus pada dukungan berbagai bahasa, sehingga menjadikannya alat bantu penulisan yang benar-benar berskala nasional.

Saya suka bahwa Anda dapat menyesuaikan alat penulisan ini hingga tingkat di mana Anda dapat menetapkan standar penulisan perusahaan Anda, sehingga komunikasi Anda terdengar lebih profesional. […] Grammarly Business sangat serbaguna, terintegrasi dengan perangkat lunak yang banyak digunakan seperti Gmail, peramban web, Microsoft Office, dan lainnya. Menggunakan alat ini sangat membantu dan menghemat waktu—ia mengedit, memeriksa ejaan, serta mengurangi usaha dan waktu yang Anda habiskan untuk meninjau. […] Saya berharap Grammarly Business lebih fokus pada dukungan berbagai bahasa, sehingga menjadikannya alat bantu penulisan yang benar-benar berskala nasional.

💡 Tips Pro: Pilih aplikasi bisnis kecil yang dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan bisnis Anda. Carilah opsi harga yang fleksibel, jalur peningkatan, dan fitur yang mendukung tahap berikutnya dalam bisnis Anda. Anda tentu tidak ingin harus membangun ulang sistem setiap kali merekrut karyawan baru atau menambahkan layanan baru.

15. Calendly (Terbaik untuk penjadwalan janji temu)

melalui Calendly

Menjadwalkan pertemuan tidak perlu repot-repot mengirim lima email dan memeriksa kalender. Calendly memudahkan orang lain untuk melihat kapan Anda tersedia dan memesan waktu yang cocok untuk Anda berdua.

Aplikasi ini juga menangani hal-hal yang membosankan seperti konfirmasi, pengingat, dan pembaruan kalender. Anda tetap memegang kendali atas jadwal Anda tanpa perlu mengelola setiap langkah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah datang dengan persiapan yang matang.

Fitur terbaik Calendly

Integrasikan dengan mulus ke Google Calendar, Outlook, dan sistem kalender lainnya untuk mencegah pemesanan ganda

Kumpulkan informasi peserta melalui formulir pendaftaran yang dapat disesuaikan untuk mengumpulkan detail yang relevan sebelum pertemuan dimulai

Tangani konversi zona waktu secara otomatis untuk penjadwalan global sambil menampilkan waktu rapat dalam zona waktu lokal masing-masing peserta

Batasan Calendly

Paket gratis membatasi pengguna pada satu integrasi kalender dan jenis janji temu dasar tanpa penyesuaian lanjutan

Beberapa pengguna mengalami bug penjadwalan, kegagalan halaman pemesanan sesekali, atau masalah sinkronisasi/integrasi kalender (terutama Outlook)

Secara default tidak sesuai dengan HIPAA, sehingga penyedia layanan kesehatan medis atau kesehatan mental tidak dapat mengandalkannya tanpa pernyataan penolakan tanggung jawab atau kontrol.

Harga Calendly

Gratis

Standar: $12/bulan per pengguna

Tim: $20/bulan per pengguna

Enterprise: $15.000/tahun

Peringkat dan ulasan Calendly

G2: 4,7/5 (2.395+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Calendly?

Sebuah ulasan G2 tentang aplikasi bisnis kecil ini mengatakan:

Calendly benar-benar telah mempermudah proses penjadwalan kami. Aplikasi ini sangat berguna untuk memungkinkan pengguna, klien, dan calon klien menjadwalkan panggilan dengan kami untuk berbagai keperluan, mulai dari demo perangkat lunak hingga dukungan teknis, pelatihan, dan pertemuan singkat… Pengaturan jenis acara bisa sedikit merepotkan – tidak selalu sangat intuitif. Dan terkadang, sepertinya pengaturan berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya, yang bisa cukup membingungkan ketika kami tiba-tiba menghadapi perubahan yang tidak terduga.

Calendly benar-benar telah mempermudah proses penjadwalan kami. Aplikasi ini sangat berguna untuk memungkinkan pengguna, klien, dan calon klien menjadwalkan panggilan dengan kami untuk berbagai keperluan, mulai dari demo perangkat lunak hingga dukungan teknis, pelatihan, dan pertemuan singkat… Pengaturan jenis acara bisa sedikit merepotkan – tidak selalu sangat intuitif. Dan terkadang, sepertinya pengaturan berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya, yang bisa cukup membingungkan ketika kami tiba-tiba menghadapi perubahan yang tidak terduga.

🔍 Tahukah Anda? Lebih dari 50% pemilik usaha kecil mengatakan bahwa mereka bekerja lebih lama sekarang dibandingkan tahun lalu.

16. TripIt (Terbaik untuk pengelolaan rencana perjalanan)

melalui TripIt

Perjalanan bisnis melibatkan pengelolaan berbagai pemesanan, konfirmasi, dan rencana perjalanan, sehingga TripIt menjadi aplikasi yang sangat penting bagi para pelancong yang sering bepergian. Aplikasi ini secara otomatis membuat rencana perjalanan yang terorganisir dari konfirmasi penerbangan, hotel, dan penyewaan mobil yang dikirim melalui email.

Aplikasi bisnis kecil ini menyediakan pembaruan penerbangan secara real-time, perubahan gerbang, dan pemberitahuan penundaan. TripIt juga melacak poin program loyalitas, kategori pengeluaran, dan pola perjalanan. Aplikasi ini berfungsi secara offline, memastikan akses ke informasi perjalanan penting bahkan di daerah dengan koneksi terbatas.

Fitur terbaik TripIt

Teruskan email konfirmasi dari maskapai penerbangan, hotel, dan perusahaan penyewaan mobil untuk secara otomatis membuat rencana perjalanan yang lengkap

Dapatkan pembaruan penerbangan secara real-time mengenai perubahan gerbang, penundaan, pembatalan, dan opsi penerbangan alternatif melalui notifikasi push

Kategorikan biaya untuk penerbangan, hotel, makanan, dan transportasi darat untuk pelaporan bisnis

Bagikan rincian rencana perjalanan dengan rekan kerja, asisten, atau anggota keluarga yang memerlukan akses ke rencana perjalanan dan informasi kontak Anda

Batasan TripIt

Fitur-fitur canggih seperti pelacakan kursi, pemberitahuan tarif, dan opsi penerbangan alternatif memerlukan langganan Pro yang mahal

Pembuatan rencana perjalanan otomatis terkadang melewatkan konfirmasi pemesanan atau gagal menganalisis pengaturan perjalanan yang rumit

Integrasi yang terbatas dengan sistem manajemen perjalanan korporat dan perangkat lunak pelaporan pengeluaran

Fitur pelacakan pengeluaran pada aplikasi ini masih dasar jika dibandingkan dengan aplikasi pengeluaran bisnis khusus

Harga TripIt

Gratis

TripIt Pro: $49/tahun (ditagih setiap tahun)

Peringkat dan ulasan TripIt

G2: 4,7/5 (lebih dari 40 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TripIt?

Simak testimoni dari pengguna Reddit ini:

Saya sudah menggunakan Tripit selama bertahun-tahun dan ini adalah tempat yang bagus untuk meneruskan konfirmasi pemesanan dan sejenisnya. Saya suka menyimpan semua informasi perjalanan saya di satu tempat. Jika Anda mencari sesuatu, hanya ada satu tempat yang perlu Anda kunjungi. Dan Anda bisa melihat seluruh rencana perjalanan Anda [sic] dan memeriksa, apakah mungkin Anda lupa memesan hotel untuk satu perhentian (hal ini sangat berguna terutama jika perjalanan Anda semakin lama).

Saya sudah menggunakan Tripit selama bertahun-tahun dan ini adalah tempat yang bagus untuk meneruskan konfirmasi pemesanan dan sejenisnya. Saya suka menyimpan semua informasi perjalanan saya di satu tempat. Jika Anda mencari sesuatu, hanya ada satu tempat yang perlu Anda kunjungi. Dan Anda bisa melihat seluruh rencana perjalanan Anda [sic] dan memeriksa, apakah mungkin Anda lupa memesan hotel untuk satu perhentian (hal ini sangat berguna terutama jika perjalanan Anda semakin lama).

17. Mailchimp (Pilihan terbaik untuk kampanye pemasaran email)

melalui Mailchimp

Pemasaran melalui email tetap menjadi salah satu cara paling efektif untuk menjangkau pelanggan, dan Mailchimp memudahkan pembuatan kampanye bagi bisnis dari segala skala.

Aplikasi ini menawarkan pembuat email dengan fitur seret dan lepas, templat untuk bisnis kecil, serta alur kerja otomatisasi. Mailchimp juga menyediakan analisis terperinci mengenai tingkat pembukaan, tingkat klik, dan pelacakan konversi.

Fitur terbaik Mailchimp

Segmentasikan audiens berdasarkan demografi, perilaku pembelian, tingkat keterlibatan email, dan bidang kustom untuk pesan yang sangat tertarget

Otomatiskan rangkaian email seperti seri sambutan, pemulihan keranjang belanja yang ditinggalkan, kampanye ulang tahun, dan tindak lanjut pasca-pembelian yang terpicu berdasarkan tindakan pelanggan

Integrasikan dengan platform e-commerce seperti Shopify, WooCommerce, dan Magento untuk rekomendasi produk yang disesuaikan dan kampanye pemasaran otomatis

Batasan Mailchimp

Paket gratis membatasi jumlah pelanggan hingga 2.000 kontak dan membatasi fitur otomatisasi lanjutan

Opsi penyesuaian templat dapat membatasi desain email yang kompleks yang memerlukan kontrol yang tepat atas tata letak dan gaya

Kualitas layanan pelanggan sangat bervariasi di antara tingkatan langganan, dengan paket dasar hanya mendapatkan bantuan terbatas

Fitur-fitur canggih seperti pengujian multivariat, segmentasi lanjutan, dan pelaporan terperinci memerlukan langganan premium yang mahal

Harga Mailchimp

Gratis

Essentials: $13/bulan

Standar: $20/bulan

Premium: $350/bulan

Peringkat dan ulasan Mailchimp

G2: 4,3/5 (5.295+ ulasan)

Capterra: 4,5/5 (17.560+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Mailchimp?

Sebuah ulasan di G2 mengatakannya seperti ini:

Mailchimp menyediakan serangkaian fitur yang kuat melalui platform email mereka yang terintegrasi dengan mulus dengan produk pemasaran online lainnya, seperti situs web. Cukup mudah digunakan dengan dukungan yang baik melalui email.

Mailchimp menyediakan serangkaian fitur yang kuat melalui platform email mereka yang terintegrasi dengan mulus dengan produk pemasaran online lainnya, seperti situs web. Cukup mudah digunakan dengan dukungan yang baik melalui email.

🔍 Tahukah Anda? 73% Generasi Z dan 75% Generasi Milenial mengatakan bahwa mereka akan lebih cenderung berbelanja di usaha kecil jika pengalamannya sama nyamannya dengan berbelanja di rantai ritel besar.

Anda Bisa Menggunakan Lima Aplikasi… Atau Cukup Gunakan ClickUp

Aplikasi bisnis kecil terbaik tidak sekadar menumpuk fitur tanpa tujuan yang jelas. Mereka mempermudah pekerjaan, membantu tim tetap fokus, dan menghilangkan kebutuhan untuk terus-menerus beralih konteks.

ClickUp melakukan hal itu.

Anda dapat merencanakan proyek, mengobrol dengan tim, menyusun konten di Docs (dengan sedikit bantuan AI), dan bahkan melacak waktu tanpa perlu meninggalkan platform. Perlu menindaklanjuti prospek? Atur tampilan CRM yang cepat. Ingin menghindari tugas-tugas berulang? Otomatisasi siap membantu Anda.

Ini adalah semua yang Anda butuhkan, tanpa kerumitan. 🌪️

