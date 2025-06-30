Sebagai manajer proyek, Anda mungkin pernah menjumpai berbagai alat yang rumit, yang masing-masing menawarkan lebih banyak fitur daripada yang Anda butuhkan.

Faktanya, Anda tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk alat manajemen proyek mewah dengan fitur-fitur yang tidak akan pernah Anda gunakan. Alat dasar, termasuk alat manajemen proyek gratis, seringkali sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda.

Misalnya, jika Anda sudah menggunakan Slack untuk komunikasi tim, Anda juga bisa mengandalkannya untuk manajemen proyek. Benar sekali. Platform yang sama yang Anda gunakan untuk check-in harian dan GIF juga dapat membantu Anda menjaga proyek tetap terorganisir dan berjalan sesuai rencana.

Blog ini akan menunjukkan kepada Anda cara memanfaatkan Slack untuk manajemen proyek. Selain itu, kami juga akan memberi tahu Anda cara meningkatkan kinerjanya!

Menggunakan Slack untuk Manajemen Proyek: Panduan Singkat

Slack adalah aplikasi pesan bisnis yang, meskipun bukan alat manajemen proyek yang lengkap, dapat sangat menyederhanakan tugas-tugas manajemen proyek Anda.

Berikut cara menggunakan Slack untuk manajemen proyek:

1. Kelola tugas dengan saluran proyek khusus

Slack adalah perangkat lunak manajemen tugas yang dinamis yang memungkinkan Anda membuat saluran komunikasi terpisah untuk proyek yang berbeda. Setiap proyek dapat memiliki saluran khusus di mana anggota tim dapat berbagi dan menyimpan file, mengomunikasikan tugas-tugas penting, serta memperbarui status.

Pengaturan ini memastikan bahwa semua informasi terkait proyek disimpan di satu tempat, sehingga memudahkan anggota tim untuk menemukan dan berkolaborasi pada tugas-tugas tertentu.

Berikut cara membuat saluran Slack khusus proyek menggunakan menu pintasan:

melalui Slack

Buka Slack: Masuk ke ruang kerja Anda

Buat saluran: Klik ikon plus di sebelah ‘Saluran’ di bilah samping Anda

Beri nama saluran Anda: Beri nama yang spesifik untuk proyek tersebut agar jelas tujuannya Beri nama yang spesifik untuk proyek tersebut agar jelas tujuannya

Undang anggota tim: Tambahkan semua orang yang terlibat dalam proyek agar semua komunikasi terpusat di satu tempat. Pengaturan ini membantu Anda menjaga setiap diskusi, file, dan pembaruan tetap terorganisir, sama seperti Anda menjaga alat-alat tetap rapi di dalam kotak alat

2. Tetapkan status proyek pribadi untuk transparansi

Slack memungkinkan pengguna untuk mengatur status pribadi guna memberi tahu anggota tim tentang ketersediaan mereka.

melalui Slack

Meskipun Slack tidak menyediakan status proyek khusus, memperbarui status pribadi Anda membantu memastikan seluruh tim tetap mengetahui siapa yang sedang mengerjakan apa. Dengan cara ini, semua orang tetap mengetahui peran dan kemajuan satu sama lain.

Berikut cara melakukannya:

Buka Slack dan klik foto profil Anda di pojok kanan atas

Pilih ‘Tetapkan status’ dari menu tarik-turun

Pilih status bawaan atau masukkan status kustom, seperti “Sedang mengerjakan Tugas X”

Tambahkan emoji untuk menunjukkan status Anda secara visual

Secara opsional, atur waktu kedaluwarsa untuk status Anda

Klik ‘Simpan’ untuk memperbarui status Anda dan memberi tahu tim Anda tentang ketersediaan Anda saat ini

3. Berkolaborasi secara real-time melalui saluran dan panggilan

melalui Slack

Sebagai aplikasi komunikasi, Slack memastikan percakapan tim berjalan lancar dan terorganisir.

Anggota tim dapat dengan mudah berbagi file, mengadakan rapat singkat, melakukan panggilan video, dan berkolaborasi melalui sistem Post bawaan Slack. Interaksi real-time ini memastikan semua orang tetap berada di halaman yang sama, sehingga mendorong komunikasi yang efisien dan pengambilan keputusan yang cepat.

4. Gunakan fitur pencarian Slack untuk mencari informasi

Fitur pencarian Slack membantu Anda dengan cepat menemukan pesan dan file menggunakan kata kunci dan perintah slash. Hal ini sangat berguna untuk mencari informasi spesifik dari percakapan sebelumnya, memastikan bahwa detail penting tidak pernah hilang.

Dengan mencari melalui semua pesan dan file, anggota tim dapat menemukan informasi yang mereka butuhkan secara efisien, sehingga memperlancar alur kerja dan menjaga proyek tetap berjalan sesuai rencana.

melalui Slack

Berikut cara melakukan pencarian secara efektif:

Buka Slack dan klik bilah pencarian di bagian atas

Gunakan modifikator “dari:” untuk mencari pesan dari orang tertentu

Gunakan modifikator “in:” untuk mencari di dalam saluran tertentu

Gabungkan kata kunci seperti “sebelum:” dan “setelah:” untuk mempersempit hasil berdasarkan tanggal

Ketik kata kunci atau frasa yang relevan dengan informasi yang Anda cari

Tekan Enter untuk melihat hasil pencarian dan dengan cepat menemukan pesan atau file yang Anda butuhkan

5. Otomatiskan pengingat untuk memastikan tenggat waktu terpenuhi

Slack memungkinkan Anda mengatur pengingat otomatis untuk rapat, tenggat waktu, dan tugas-tugas penting, memastikan tidak ada yang terlewat. Fitur ini membantu memastikan semua orang tetap pada jalurnya dan menyadari tanggung jawab yang akan datang.

Dengan menggunakan pengingat di Slack, Anda dapat menjaga alur kerja yang lancar dan memastikan tim Anda tetap sejalan dengan tenggat waktu dan tugas mereka.

melalui Slack

Berikut cara mengotomatiskan pengingat di akun Slack Anda:

Buka Slack : Buka ruang kerja Anda

Atur pengingat : Ketik /remind di kotak pesan

Tambahkan detail : Tentukan siapa yang akan Anda ingatkan, tugasnya, dan waktunya

Konfirmasi: Tekan Enter, dan Slack akan menjadwalkan pengingat

Slack memungkinkan Anda menghubungkan alat favorit Anda—seperti ClickUp, Zoom, Google Drive, atau lainnya—untuk menerima pembaruan, mengelola tugas, dan menyelesaikan tindakan di dalam pusat komunikasi Anda. Integrasi ini menghemat waktu dan menjaga alur kerja Anda tetap lancar dan terpusat.

Berikut cara mengintegrasikan alat-alat Anda dengan Slack:

Temukan Direktori Aplikasi Slack di ruang kerja Anda

Ketik nama alat yang Anda gunakan, seperti Asana atau Trello

Pilih alat tersebut dan klik ‘Tambahkan ke Slack’ untuk mengintegrasikannya

Ikuti petunjuknya untuk menghubungkan akun manajemen proyek Anda dengan Slack. Integrasi ini menempatkan alat-alat Anda tepat di tempat Anda bercakap-cakap, sehingga memudahkan Anda mengelola semuanya tanpa harus keluar dari Slack

7. Tandai pesan dan file penting agar mudah diakses

Anda dapat menyimpan informasi penting di ujung jari Anda dengan menyematkan pesan dan file penting di saluran Slack Anda.

Fitur Pinning memastikan bahwa dokumen dan catatan penting dapat diakses dengan mudah oleh semua orang di saluran tersebut, sehingga tidak ada yang perlu menyortir ribuan pesan untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Fitur ini meningkatkan efisiensi dan membantu tim Anda dengan cepat merujuk pada materi penting.

Berikut ini yang perlu Anda lakukan untuk menyematkan pesan dan file:

Temukan pesan atau file: Temukan item tersebut di saluran Slack Anda

Sematkan: Klik tiga titik di samping pesan atau file

Pilih “pin ke saluran”: Tindakan ini akan menandai item tersebut ke saluran

Akses pin: Klik ikon pin di bagian atas saluran untuk melihat semua item yang disematkan

Tidak yakin apakah Slack akan memenuhi kebutuhan manajemen proyek Anda? Jelajahi beberapa alternatif Slack untuk menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

🎯Baca juga: Cara Menjadwalkan Pesan di Slack

Keterbatasan Penggunaan Slack untuk Manajemen Proyek

Slack adalah alat komunikasi yang efektif dengan fitur manajemen tugas dasar, namun keterbatasannya membuatnya tidak cocok untuk menangani kebutuhan manajemen proyek yang komprehensif.

Berikut adalah beberapa hal yang mungkin kurang memadai di Slack:

Kurang memiliki fitur manajemen proyek yang canggih: Slack secara bawaan tidak mendukung fungsi-fungsi manajemen proyek yang penting seperti diagram Gantt, ketergantungan tugas, dan manajemen sumber daya. Fitur-fitur ini sangat penting untuk perencanaan dan pelacakan proyek yang terperinci, terutama pada proyek-proyek yang kompleks

Desain yang tidak khusus untuk manajemen proyek: Slack pada dasarnya dirancang untuk komunikasi, bukan manajemen proyek. Anda tidak dapat menugaskan tugas atau melacaknya, mengelola tenggat waktu, dan melaporkan kemajuan proyek. Tanpa kemampuan ini, tim mungkin mengalami kebingungan dan berpotensi melewatkan tenggat waktu yang penting

Fitur pelaporan dan analitik yang terbatas : Slack tidak menyediakan fitur pelaporan atau analitik yang komprehensif untuk manajemen proyek, sehingga menyulitkan untuk menghasilkan laporan proyek yang detail atau melacak metrik kinerja dari waktu ke waktu. Hal ini dapat menjadi kendala besar bagi manajer proyek yang perlu memberikan wawasan proyek yang komprehensif kepada pemangku kepentingan

Tidak ada fitur pelacakan waktu bawaan: Slack tidak memiliki fitur pelacakan waktu bawaan, yang sangat penting untuk memantau waktu yang dihabiskan pada tugas atau proyek tertentu. Tim sering kali harus mengandalkan integrasi pihak ketiga, yang mungkin tidak terintegrasi dengan mulus ke dalam alur kerja Slack

Manajemen file yang terfragmentasi: Slack memungkinkan berbagi file tetapi tidak menyediakan sistem manajemen file yang komprehensif. File dapat tersebar di berbagai pesan dan saluran, sehingga sulit untuk menemukan dokumen tertentu tanpa upaya pencarian yang intensif, bahkan dengan adanya AI Slack

Kurangnya visualisasi tugas : Alat bantu visual sangat penting bagi tim untuk memahami kemajuan tugas dan status alur kerja dengan cepat. Slack tidak menyertakan alat visual seperti papan Kanban atau dasbor proyek

Pengaturan prioritas yang minim: Platform ini kurang memiliki opsi lanjutan untuk mengatur prioritas tugas dalam konteks proyek. Keterbatasan ini dapat menyulitkan pengelolaan tugas berdasarkan tingkat urgensi dan pentingnya.

Anda dapat mengatasi keterbatasan ini (dan lainnya) dengan ClickUp, alternatif yang sangat andal. ClickUp menawarkan berbagai fitur manajemen proyek canggih yang secara khusus mengatasi kekurangan yang ada di Slack. Dibangun dari awal sebagai alat manajemen proyek khusus, ClickUp memastikan pelacakan dan pengelolaan proyek yang akurat dan efisien.

Baca juga: Alat kolaborasi manajemen proyek untuk tim

Bagaimana ClickUp Membuatnya Lebih Baik

Tidak seperti Slack yang terutama berfokus pada komunikasi, ClickUp dirancang khusus sebagai aplikasi manajemen proyek. Hal ini menjadikan ClickUp pilihan yang sangat baik bagi tim yang ingin menyederhanakan operasional proyek mereka.

Dengan opsi penyesuaian yang luas, ClickUp dapat menyesuaikan diri dengan berbagai alur kerja, baik Anda mengelola proyek untuk tim kecil maupun mengoordinasikan proyek perusahaan berskala besar.

ClickUp mengintegrasikan manajemen tugas, dokumentasi, kolaborasi, pelacakan waktu, dan pelaporan ke dalam satu platform, sehingga mengurangi kebutuhan untuk menggunakan banyak alat sekaligus. Tidak seperti Slack, ClickUp menyediakan fitur manajemen proyek yang komprehensif.

Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana ClickUp mengatasi beberapa keterbatasan umum Slack dalam mengelola proyek:

1. Fitur kolaborasi tingkat lanjut

ClickUp adalah alat komunikasi dan kolaborasi di tempat kerja yang paling efektif untuk meningkatkan produktivitas dan komunikasi tim dalam satu platform.

Mulai dari obrolan real-time hingga papan tulis dinamis, ClickUp memfasilitasi kolaborasi yang lancar antar tim, memastikan semua aspek proyek tercakup mulai dari awal hingga penyelesaian. Lingkungan terintegrasinya mendukung berbagai kebutuhan kolaborasi, baik saat Anda berbagi pembaruan singkat dengan klien maupun saat melakukan brainstorming untuk proyek yang kompleks.

Buat daftar tugas dan tetapkan kepada anggota tim tertentu dengan fitur ClickUp Assign Comments

Berikut adalah beberapa fitur utamanya:

2. Manajemen proyek yang cerdas

ClickUp mempermudah setiap tahap proyek Anda dengan rangkaian alat yang lengkap dan dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Platform ini memungkinkan tim merencanakan, melaksanakan, dan memantau proyek dengan presisi, dengan mengintegrasikan tugas, jadwal, dan kolaborasi ke dalam satu ruang terpadu.

Dengan fitur seperti diagram Gantt, status kustom, dan pelacakan waktu, ClickUp memastikan bahwa tonggak proyek tercapai, sumber daya dikelola secara efektif, dan anggota tim tetap selaras dengan tujuan dan tenggat waktu.

Berikut adalah beberapa fitur unggulan:

Tentukan ketergantungan tugas untuk memastikan penyelesaian berurutan dari aktivitas proyek dengan ClickUp Tasks

Tambahkan bidang dan status kustom untuk pengorganisasian dan analisis tugas yang lebih mudah

Visualisasikan dan analisis pekerjaan Anda dengan 15 cara berbeda menggunakan ClickUp Views

Lacak jadwal proyek dan ketergantungan dengan Diagram Gantt ClickUp untuk gambaran alur proyek yang komprehensif

Gambarkan hubungan antara dua tugas menggunakan Tampilan Gantt ClickUp

Sesuaikan dasbor dengan widget untuk memantau tingkat penyelesaian tugas dan alokasi waktu guna mendapatkan wawasan proyek yang lebih baik dengan ClickUp Dashboards

Kelola jadwal dan beban kerja tim secara efektif dengan fitur Pelacakan Waktu bawaan di ClickUp

Atur otomatisasi untuk menangani tugas rutin seperti mengirim pengingat tenggat waktu, memperbarui status tugas, atau bahkan mengalihkan tugas berdasarkan perubahan proyek menggunakan ClickUp Automation

Buat templat AI dalam hitungan detik menggunakan ClickUp Brain

Manfaatkan pusat informasi terpusat, otomatisasi alur kerja, dan jawaban instan untuk pertanyaan terkait pekerjaan menggunakan ClickUp Brain , asisten AI. Hal ini dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas dan kemampuan pengambilan keputusan tim Anda

3. Komunikasi internal yang lebih efisien

ClickUp memastikan komunikasi yang jelas dan efektif sehingga semua anggota tim tetap mendapat informasi dan selaras. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dan meningkatkan koordinasi proyek secara keseluruhan.

Berkomunikasi dengan tim Anda dan bagikan sumber daya berharga menggunakan ClickUp Chat View

Berikut adalah beberapa cara spesifik di mana ClickUp mendukung komunikasi tim:

Pastikan semua pemangku kepentingan tetap terinformasi melalui komentar tugas, menambahkan mereka sebagai pengamat, mention @, dan menugaskan tugas sebagai komentar

Temukan dan bagikan file, tugas, dan lainnya dengan cepat dari mana saja di ClickUp dan aplikasi terhubung dengan pengalaman Pencarian Terintegrasi

Tulis email dan komunikasi internal lainnya tanpa kesalahan dengan gaya dan nada yang Anda sukai menggunakan ClickUp Brain

Ikuti obrolan real-time untuk meningkatkan kejelasan dan kelancaran menggunakan ClickUp Chat View

Rekam dan bagikan cuplikan layar menggunakan ClickUp Clips untuk menyampaikan ide secara visual dan menjelaskan poin-poin yang rumit

Tetapkan tujuan komunikasi yang jelas menggunakan Template Strategi dan Rencana Aksi Komunikasi Internal dari ClickUp

Template Strategi dan Rencana Aksi Komunikasi Internal ClickUp membantu meningkatkan kejelasan dan keselarasan di seluruh organisasi Anda. Template ini menghubungkan berbagai tingkatan hierarki dan departemen, memastikan keselarasan antara pimpinan dan staf.

Template rencana komunikasi ini sangat berguna untuk menetapkan tujuan komunikasi yang jelas, menyederhanakan strategi, dan mengevaluasi efektivitasnya, yang pada akhirnya menciptakan tenaga kerja yang lebih terinformasi dan terlibat.

Inilah cara kerjanya:

Tentukan tujuan dan sasaran komunikasi untuk menyelaraskan upaya tim

Buat rencana tindakan yang dapat diukur untuk memantau kemajuan dan hasil

Atur dan visualisasikan tugas serta kemajuan di satu lokasi terpusat

Pastikan keselarasan strategis dengan visi dan tujuan operasional perusahaan

Ciptakan lingkungan terbuka untuk umpan balik guna meningkatkan praktik komunikasi

Beralih dari Slack ke ClickUp

Beralih dari Slack ke ClickUp lebih mudah daripada yang Anda bayangkan. Integrasi ClickUp dengan Slack memastikan bahwa tugas, dokumen, tujuan, dan obrolan tetap terhubung, sehingga transisi menjadi lancar bagi tim yang sudah terbiasa dengan lingkungan komunikasi Slack.

Berikut cara beralih dengan mulus:

Masukkan alamat email kantor Anda: Mulailah dengan mendaftar menggunakan alamat email kantor Anda di platform ClickUp untuk mengakses berbagai alat produktivitasnya

Integrasikan Slack dengan ClickUp: Hubungkan akun Slack Anda dengan ClickUp untuk menjaga saluran komunikasi yang lancar. Integrasi ini memungkinkan Anda mengelola tugas dan berkolaborasi langsung dari Slack

Buat tugas dari Slack: Gunakan perintah /ClickUp new di saluran Slack mana pun untuk membuat tugas baru dengan cepat tanpa harus keluar dari Slack

Tampilkan detail tugas di Slack : Aktifkan tautan tugas yang diposting di Slack agar secara otomatis menampilkan detail lengkap, memberikan konteks, dan akses langsung ke tindakan tugas, sehingga meningkatkan kejelasan alur kerja

Kelola tugas secara efisien: Gunakan tindakan dropdown di Slack untuk menyesuaikan tanggal jatuh tempo, prioritas, status, dan lainnya, serta mengelola tugas ClickUp Anda langsung di dalam saluran Slack

Ubah pesan Slack menjadi tugas dan komentar ClickUp : Percepat pembuatan tugas dengan mengubah pesan Slack menjadi tugas atau komentar di ClickUp dengan memilih opsi “aksi lainnya” dari pesan mana pun

Atur notifikasi: Konfigurasikan ClickUp untuk mengirim notifikasi real-time ke saluran Slack Anda untuk pembaruan seperti tugas baru, komentar, dan perubahan status

Mengelola proyek dan proses dengan ClickUp

ClickUp menggabungkan semua alat penting menjadi satu, sehingga memudahkan pengelolaan dan pelacakan proses proyek.

Solusi manajemen proyek ClickUp menghubungkan semua elemen proyek Anda—tugas, dokumen, percakapan, dan dasbor—ke dalam satu platform yang mudah digunakan, sehingga membantu tim bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.

Dengan lebih dari 1.000 templat dan berbagai fitur yang meningkatkan efisiensi, ClickUp memudahkan pelacakan tugas, pelaporan, dan kolaborasi tim, sehingga memudahkan tim untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau proyek secara efektif.

Tugaskan, kelola, visualisasikan, dan lacak sumber daya proyek Anda menggunakan Template Manajemen Proyek ClickUp

Template Manajemen Proyek ClickUp membantu Anda mengatasi tantangan perencanaan proyek secara efektif dengan kerangka kerja yang terorganisir dengan baik. Dirancang untuk mengelola pekerjaan di berbagai fase proyek, template ini menawarkan pendekatan terstruktur melalui ruang dan folder yang telah ditentukan.

Meskipun Anda baru dalam manajemen proyek, sumber daya ini menyederhanakan tugas-tugas yang rumit sehingga Anda dapat:

Dapatkan gambaran yang jelas tentang sumber daya proyek Anda untuk mengelolanya secara efektif

Gunakan berbagai tampilan alur kerja untuk menugaskan, mengelola, dan memprioritaskan tugas secara efisien

Bekerja sama dengan lancar bersama tim Anda dan pastikan pemangku kepentingan tetap terinformasi tanpa repot

Beri Diri Anda Ruang Bernapas dengan ClickUp untuk Manajemen Proyek

Slack adalah aplikasi komunikasi tim yang memfasilitasi kolaborasi secara real-time, sehingga berguna untuk menjaga semua orang tetap terhubung dan mendapat informasi terbaru.

Namun, jika Anda ingin melacak tenggat waktu, menangani alur kerja yang kompleks, membangun basis pengetahuan, dan mengoordinasikan beberapa proyek, Anda memerlukan alat manajemen proyek. Fitur Slack saat ini tidak dapat membantu Anda dalam hal ini.

ClickUp menjembatani kesenjangan ini dengan menawarkan platform manajemen proyek yang tangguh dan terintegrasi secara mulus dengan Slack. Platform ini menyediakan alat canggih untuk mengelola tugas, memantau kemajuan proyek, dan meningkatkan komunikasi tim, semuanya dalam satu sistem terpadu.

Baik Anda perlu menyederhanakan alur kerja, memfasilitasi kolaborasi, atau mengelola proyek dengan lebih efektif, ClickUp menyediakan alat dan fleksibilitas yang dibutuhkan oleh tim modern.

Mulailah menggunakan ClickUp hari ini untuk alur kerja yang lebih terorganisir, produktif, dan kolaboratif. Daftar sekarang!