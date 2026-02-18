15 Perangkat Lunak CRM Berbasis AI Terbaik untuk Mengotomatisasi Penjualan pada Tahun 2026

Sebagian besar tim yang mengevaluasi alat CRM berbasis AI tidak memulai dari nol.

Anda sudah memiliki CRM, aturan otomatisasi, alat pelaporan, dan daftar add-on AI yang terus bertambah. Tantangan sesungguhnya bukanlah menambahkan lebih banyak kecerdasan, melainkan menjaga agar aktivitas penjualan dan hasil AI tetap sinkron saat pekerjaan berlangsung. Ketika sinkronisasi terputus, perkiraan menjadi melenceng, dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti tiba terlalu terlambat untuk berdampak.

Di sinilah alat CRM berbasis AI perlu dievaluasi secara berbeda. Di luar daftar fitur, ujian sesungguhnya adalah apakah AI memperbarui CRM Anda sebagai hasil sampingan dari pekerjaan, bukan sebagai langkah tambahan.

Dalam artikel ini, Anda akan melihat bagaimana alat CRM berbasis AI menangani pembuatan tugas dan visibilitas real-time, serta hal-hal yang sebenarnya penting saat memilih alat yang mendukung pelaksanaan.

Sekilas tentang Solusi Perangkat Lunak CRM Berbasis AI Terbaik

Berikut ini gambaran singkat mengenai perangkat lunak CRM berbasis AI terkemuka dan kegunaan masing-masing.

Alat Fitur utama Pilihan terbaik untuk Harga* ClickUp Pembuatan dan prioritas tugas yang didukung AI dengan ClickUp Brain, pelacakan kesepakatan otomatis menggunakan Status Kustom dan Otomatisasi, dasbor CRM real-time dengan Kartu AI, Dokumen, Obrolan, dan Formulir bawaan, serta integrasi mendalam dengan email, Slack, dan Zoom Tim yang mencari perangkat lunak CRM berbasis AI all-in-one yang mengintegrasikan pelaksanaan penjualan, otomatisasi, dan visibilitas dalam satu ruang kerja tanpa perlu menggunakan banyak alat Gratis selamanya; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan HubSpot CRM Pembaruan otomatis transaksi dari catatan yang ada, alur kerja kustom dengan aturan dan persetujuan, kotak masuk bersama untuk dukungan, Breeze AI untuk pembuatan konten, chatbot, dan antrean tugas Tim yang menginginkan CRM all-in-one dengan fungsi penjualan, pemasaran, dan layanan yang terintegrasi secara erat Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $20/bulan per pengguna Salesforce CRM Einstein AI untuk penilaian prospek dan pencatatan aktivitas, Data Cloud untuk data pelanggan terpadu, AI generatif dengan kueri bahasa alami, CRM Analytics dengan Tableau, keamanan tingkat perusahaan Tim besar atau yang sedang berkembang dengan model penjualan yang kompleks dan alur kerja lintas tim Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $25/bulan per pengguna Nimble CRM Catatan kontak terpadu dengan konteks media sosial dan email, ekstensi browser Prospector, pesan yang didukung AI, buletin bawaan, dan pelacakan keterlibatan Tim penjualan yang berorientasi pada hubungan, yang berfokus pada upaya menjangkau pelanggan dan konteks kontak Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $29,90 per bulan per pengguna Copper CRM Integrasi asli dengan Google Workspace, alur kerja seret dan lepas, pemberitahuan kesepakatan berbasis AI, otomatisasi alur kerja, penghubungan proyek setelah kesepakatan ditutup, dan pengedit email berbasis AI Tim yang berfokus pada Google Workspace yang menginginkan CRM yang ringan dan mudah digunakan Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $12/bulan per pengguna Pipedrive CRM Pipa visual, Asisten Penjualan AI untuk wawasan transaksi, pelaporan berbasis AI melalui perintah, peringatan rotasi transaksi, pelacakan pengunjung situs web Tim penjualan yang menginginkan visibilitas pipeline yang kuat dan panduan AI yang sederhana Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $19/bulan per pengguna Close CRM Fitur panggilan, SMS, dan email bawaan dengan pencatatan aktivitas otomatis; pencatatan catatan AI dengan transkripsi panggilan dan ringkasan; urutan multi-saluran dengan prioritas prospek berdasarkan tingkat keterlibatan Tim penjualan yang berfokus pada tindak lanjut cepat dan jangkauan luas tanpa kerumitan CRM Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $19/bulan per pengguna Nutshell CRM Ringkasan timeline AI untuk individu, perusahaan, dan prospek; ringkasan transkrip panggilan dari Zoom, Meet, Teams, dan Click-to-Call; agen AI seperti Sales Objections Coach; pelaporan bawaan Tim yang menginginkan konteks pelanggan yang jelas dan bantuan AI yang praktis selama percakapan penjualan Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $19/bulan per pengguna monday.com CRM CRM visual yang dapat disesuaikan, dibangun di atas Work OS; monday sidekick AI untuk email, presentasi, dan pengorganisasian tugas; integrasi yang erat dengan alat manajemen kerja; formulir dan manajemen penawaran Tim yang ingin mengelola penjualan dan pekerjaan sehari-hari dalam satu sistem yang fleksibel Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $18/bulan per pengguna Apollo. io Lebih dari 210 juta kontak B2B dan lebih dari 30 juta perusahaan; penyaringan lanjutan dan wawasan penjualan; pengayaan data berbasis AI dan personalisasi kampanye pemasaran; ekstensi Chrome; sinkronisasi CRM Tim B2B yang berfokus pada pencarian prospek, pengayaan data, dan kegiatan outbound dalam skala besar Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $59/bulan per pengguna Zendesk Sell Database prospek dengan jutaan catatan bisnis dan kontak; pendekatan terstruktur dengan urutan email dan otomatisasi tugas; perkiraan pendapatan dan dasbor yang dapat disesuaikan; integrasi bawaan dengan Zendesk Support Tim yang ingin data penjualan dan dukungan terintegrasi serta melakukan pendekatan terstruktur tanpa kehilangan konteks Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $25 per bulan per pengguna Freshsales CRM Pandangan 360° pelanggan di seluruh saluran; Freddy AI untuk penilaian niat prospek dan prioritas transaksi; email dan urutan pesan yang ditulis oleh AI; alur kerja visual dan otomatisasi alur kerja Tim penjualan yang menginginkan panduan AI bawaan dan komunikasi multichannel dalam satu CRM Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $11/bulan per pengguna Keap Pengumpulan prospek melalui formulir dan halaman arahan; pembuatan konten email dan SMS yang didukung AI; pembuat otomatisasi visual untuk pemeliharaan prospek, penjadwalan, dan pembayaran; fitur penagihan bawaan Bisnis kecil dan wirausaha mandiri yang membutuhkan pemeliharaan prospek, otomatisasi, dan pembayaran dalam satu sistem Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $299/bulan Attio CRM Model data fleksibel dengan hubungan berbasis graf; AI untuk riset perusahaan dan ekstraksi wawasan; transkripsi panggilan AI bawaan dengan deteksi sinyal pembelian; kolaborasi real-time dengan catatan dan templat bersama Tim yang membutuhkan CRM yang sangat fleksibel dan berorientasi pada hubungan untuk alur kerja GTM modern Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $36/bulan per pengguna Zoho CRM Asisten AI Zia untuk perintah, wawasan, dan peramalan; analitik bawaan dan dasbor BI; komunikasi pelanggan omnichannel melalui email, telepon, media sosial, dan obrolan; Blueprints visual dan penyesuaian Canvas Tim yang menginginkan CRM berfitur lengkap dengan otomatisasi dan penyesuaian yang kuat dengan harga yang lebih terjangkau Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $20/bulan per pengguna

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Perangkat Lunak CRM Berbasis AI?

Sebelum membahas fitur-fiturnya, ada baiknya memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu. Implementasi CRM standar biasanya mencakup formulir untuk mengumpulkan prospek, serta tampilan dan dasbor untuk mengatur kontak dan memvisualisasikan transaksi.

Fitur-fitur ini membantu Anda mengelola data, namun masih sangat bergantung pada pembaruan manual dan wawasan statis. Sekarang, mari kita lihat apa yang ditawarkan sistem CRM berbasis AI di luar fondasi ini dan bagaimana sistem tersebut membantu Anda beralih dari sekadar melacak informasi menjadi mendorong perbaikan proses penjualan yang nyata.

Penilaian prospek dan prioritas berbasis AI: Menggunakan AI untuk menganalisis hasil transaksi sebelumnya dan sinyal keterlibatan guna membantu tim Anda fokus pada prospek dengan niat tinggi serta meningkatkan Menggunakan AI untuk menganalisis hasil transaksi sebelumnya dan sinyal keterlibatan guna membantu tim Anda fokus pada prospek dengan niat tinggi serta meningkatkan manajemen klien

Peramalan penjualan prediktif: Menggunakan pembelajaran mesin pada data pipeline dan aktivitas untuk membantu Anda mengantisipasi risiko potensial dengan lebih akurat

Perekaman dan pengayaan data otomatis: Secara otomatis mencatat email, panggilan telepon, rapat, dan aktivitas sambil memperkaya catatan kontak agar CRM Anda tetap andal tanpa perlu usaha manual

Pendekatan yang dipersonalisasi dalam skala besar: Membantu Anda membuat email dan tindak lanjut menggunakan segmentasi berbasis AI serta saran konten yang terasa relevan bagi setiap prospek

Otomatisasi alur kerja dan pemicu cerdas: Mengotomatiskan tugas-tugas penjualan yang berulang dan memicu tindakan berdasarkan perilaku pelanggan atau tahap kesepakatan

Ekosistem integrasi yang kuat: Terhubung secara mulus dengan email, kalender, alat pemasaran, dan platform dukungan untuk menyinkronkan data dan menjaga keandalan Terhubung secara mulus dengan email, kalender, alat pemasaran, dan platform dukungan untuk menyinkronkan data dan menjaga keandalan basis data CRM

Perangkat Lunak CRM Berbasis AI Terbaik yang Bisa Anda Pilih Saat Ini

Untuk membantu Anda memutuskan, kami telah mengevaluasi setiap sistem CRM berbasis AI berdasarkan fitur, keunggulan, harga, dan ulasan pengguna.

1. ClickUp (Platform terpadu terbaik untuk CRM, proyek, dan kolaborasi)

Kelola proses penjualan Anda di satu tempat dengan perangkat lunak manajemen proyek ClickUp CRM

Anda sudah menggunakan AI untuk menyusun email dan menganalisis kesepakatan, tetapi alat-alat tersebut beroperasi secara terpisah. Masalahnya adalah alat AI Anda tidak mengetahui pipeline Anda, dan CRM Anda tetap terputus dari aktivitas penjualan yang sebenarnya.

ClickUp mengatasi hal ini dengan menggabungkan AI dan eksekusi penjualan ke dalam satu ruang kerja AI yang terintegrasi. AI bekerja langsung pada prospek, tugas, dan tindak lanjut Anda, menggunakan data yang sama yang diperbarui tim Anda setiap hari. Seiring kemajuan kesepakatan, pekerjaan diperbarui secara otomatis, dan visibilitas tetap terjaga. Hal ini mengurangi tumpukan pekerjaan dan mengubah AI dari lapisan terpisah menjadi bagian praktis dari cara Anda sebenarnya melakukan penjualan.

Mari kita lihat bagaimana Perangkat Lunak Manajemen Proyek ClickUp CRM menggunakan AI dalam alur kerja penjualan Anda untuk mengurangi pembaruan manual dan tindak lanjut yang terlewat.

Rancang alur penjualan yang fleksibel sesuai dengan tahap-tahap transaksi Anda

Mulailah membangun CRM Anda di ClickUp yang sesuai dengan cara Anda berjualan. Setiap kesepakatan akan menjadi Tugas ClickUp yang dilengkapi dengan Bidang Kustom seperti nilai kesepakatan, probabilitas kemenangan, pemilik akun, tanggal perpanjangan, dan sumber.

Selain itu, tentukan tahap kesepakatan menggunakan Status Tugas Kustom, seperti Prospek, Terverifikasi, Jadwal Demo, Proposal Dikirim, dan Ditutup, untuk mencerminkan sinyal pembelian yang nyata. Kemudian, saring untuk menemukan kesepakatan bernilai tinggi yang berisiko dan urutkan berdasarkan tanggal penutupan untuk fokus pada pendapatan jangka pendek.

Setiap percakapan, tindakan, dan tugas dapat dicari menggunakan AI di ClickUp

Selain itu, ClickUp Brain, asisten AI bawaan, mengurangi pekerjaan manual yang biasanya menyertai alur kerja penjualan dan percakapan. Saat Anda menambahkan catatan rapat atau konteks kesepakatan, AI ini dapat menghasilkan tugas terstruktur dengan judul yang jelas, subtugas yang relevan, saran penugas, dan tanggal jatuh tempo.

Seiring berjalannya proses penjualan, AI membantu memprioritaskan tindak lanjut berdasarkan tingkat urgensi, beban kerja, dan tahap kesepakatan, sehingga Anda dapat mengambil tindakan yang tepat pada waktu yang tepat.

💡 Tips Pro: Gunakan lebih dari 15 Tampilan Kustom ClickUp untuk mengelola alur penjualan dan keterlibatan pelanggan dalam format yang sesuai dengan setiap tugas. Beralihlah antara Tampilan Daftar untuk pelacakan akun terperinci, Tampilan Kanban untuk alur alur penjualan, dan Tampilan Tabel untuk perbandingan cepat agar selalu melihat data CRM Anda dengan cara yang paling bermanfaat.

Dalam alur kerja CRM, tindakan yang sama terus berulang. ClickUp Automations menangani langkah-langkah berulang ini untuk Anda, sehingga pipeline Anda tetap akurat seiring berjalannya pekerjaan. Otomatisasi ini berbasis aturan. Anda dapat menentukan pemicu dan tindakan, dan ClickUp akan menjalankannya persis sesuai instruksi.

Otomatiskan pergerakan kesepakatan dan tindak lanjut menggunakan ClickUp Automations dan AI Agents

ClickUp Super Agents melangkah lebih jauh. Mereka memantau apa yang terjadi di seluruh CRM Anda dan bertindak secara mandiri berdasarkan persyaratan dan batasan yang telah Anda tetapkan.

Seorang agen di ClickUp dapat menugaskan tugas saat melihat kesepakatan terhenti dan merangkum aktivitas terbaru sebelum tinjauan. Ia bahkan dapat memberi tahu Anda saat tindak lanjut terlewatkan atau menjawab pertanyaan seperti “Kesepakatan mana yang perlu diperhatikan minggu ini?” menggunakan data pipeline real-time.

Otomatiskan alur kerja yang kompleks dari awal hingga akhir dengan ClickUp Super Agents yang dapat disesuaikan

Tulis email penjualan dan tindak lanjut dengan lebih cepat berkat bantuan AI

Melakukan tindak lanjut secara konsisten sulit dilakukan jika menulis email memakan waktu dan konteks tersebar di berbagai alat. Dengan ClickUp Brain, buat draf email tindak lanjut menggunakan konteks kesepakatan seperti tahap dan interaksi terakhir agar pesan tetap relevan.

Buat draf email dan tindak lanjut lebih cepat dengan bantuan AI dari ClickUp Brain

Anda bahkan dapat membuat pesan outreach setelah demo atau menyempurnakan nada pesan sebelum mengirimnya, sambil tetap berada di dalam CRM Anda. Karena AI bekerja berdasarkan data transaksi langsung dan aktivitas tugas, tindak lanjut Anda tetap tepat waktu dan selaras dengan apa yang sebenarnya terjadi di pipeline, bukan hanya mengandalkan templat umum.

Pantau kesehatan pipeline dan kemajuan transaksi dengan sekilas

Dashboard ClickUp memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja pipeline penjualan Anda sekaligus menunjukkan bagaimana tim Anda memajukan kesepakatan. Anda dapat melacak KPI seperti nilai total pipeline, nilai kesepakatan per tahap, tingkat keberhasilan, tanggal penutupan, dan peluang yang terhenti.

Temukan wawasan dan identifikasi risiko lebih cepat dengan Kartu Berbasis AI di Dasbor ClickUp

Selain itu, AI Cards memberikan konteks tambahan pada data pipeline Anda dengan merangkum kemajuan dan risiko langsung dari pekerjaan penjualan yang sedang berlangsung. Ringkasan ini membantu Anda mengidentifikasi kesepakatan yang terhenti atau beban kerja yang tidak merata tanpa perlu memeriksa setiap tugas atau laporan.

Atur prospek dan alur kerja lebih cepat dengan templat CRM yang dapat disesuaikan

ClickUp menawarkan banyak templat CRM gratis yang membantu Anda memulai dengan cepat tanpa perlu merancang semuanya dari awal. Contoh yang bagus adalah Templat CRM ClickUp, yang memberikan struktur siap pakai untuk mengelola prospek, kontak, dan perkembangan transaksi di satu tempat.

Dapatkan templat gratis Lacak prospek, transaksi, dan aktivitas pelanggan di satu tempat untuk alur kerja penjualan yang terstruktur

Template ini dilengkapi dengan status yang telah dikonfigurasi sebelumnya, Bidang Kustom, dan berbagai Tampilan untuk mengelola proses penjualan Anda dengan jelas. Anda dapat mengelompokkan akun berdasarkan konteks yang relevan dan memvisualisasikan pipeline Anda tanpa perlu mengatur setiap komponen secara manual.

Fitur terbaik ClickUp

Sederhanakan proses penerimaan prospek dan permintaan: Kumpulkan data melalui Kumpulkan data melalui Formulir ClickUp yang disesuaikan dengan merek Anda dan dilengkapi logika kondisional, serta buat tugas secara otomatis dengan kolom dan pemilik yang tepat

Bekerja sama secara real-time antar tim: Diskusikan inisiatif dan kesepakatan melalui Diskusikan inisiatif dan kesepakatan melalui ClickUp Chat di desktop, ponsel, atau browser, dengan dukungan untuk lampiran, konten tertanam, dan tautan tugas

Buat dan kelola dokumen penjualan: Buat draf dokumen, wiki, SOP, dan proposal dengan Buat draf dokumen, wiki, SOP, dan proposal dengan ClickUp Docs yang mendukung format kaya, Google Sheets yang disematkan, komentar, dan kolaborasi real-time

Hubungkan rangkaian alat penjualan Anda dengan mulus: Integrasikan email, Slack, Zoom, dan alat berbasis AI lainnya dengan Integrasikan email, Slack, Zoom, dan alat berbasis AI lainnya dengan ClickUp Integrations agar percakapan dan rapat tetap terhubung langsung dengan alur kerja CRM Anda

Keterbatasan ClickUp

Beragam fitur yang ditawarkan mungkin terasa sedikit membingungkan bagi pengguna baru

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.900 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Fleksibilitas ClickUp yang luar biasa adalah kekuatan utamanya. Sebagai seseorang yang mengelola inisiatif lintas fungsi di perusahaan SaaS AI yang berkembang pesat, saya menghargai bagaimana platform ini menggabungkan tugas, dokumen, sasaran, obrolan, dan bahkan alur kerja mirip CRM yang ringan ke dalam satu platform. Kemampuan untuk beralih antara tampilan Daftar, Papan, Kalender, dan Gantt tanpa menduplikasi data sangat menghemat waktu. Bidang kustom, otomatisasi, dan Dasbor memungkinkan kami meniru alur kerja penjualan dan produk kami secara persis

Fleksibilitas ClickUp yang luar biasa adalah kekuatan utamanya. Sebagai seseorang yang mengelola inisiatif lintas fungsi di perusahaan SaaS AI yang berkembang pesat, saya menghargai bagaimana platform ini menggabungkan tugas, dokumen, sasaran, obrolan, dan bahkan alur kerja mirip CRM yang ringan ke dalam satu platform. Kemampuan untuk beralih antara tampilan Daftar, Papan, Kalender, dan Gantt tanpa menduplikasi data sangat menghemat waktu. Bidang kustom, otomatisasi, dan Dasbor memungkinkan kami meniru alur kerja penjualan dan produk kami secara persis

👀 Tahukah Anda? Lebih dari 2 juta pelanggan kini menggunakan ClickUp AI untuk menyelesaikan pekerjaan. Angka tersebut telah meningkat tiga kali lipat dalam setahun terakhir, dari sekitar 665.000 menjadi lebih dari 2 juta ruang kerja yang menggunakan alur kerja bertenaga AI.

2. HubSpot CRM (Perangkat lunak CRM all-in-one terbaik untuk tim penjualan inbound, pemasaran, dan layanan pelanggan)

melalui HubSpot AI CRM

HubSpot CRM adalah platform CRM berbasis cloud yang berfungsi sebagai inti dari ekosistem HubSpot.

Platform ini secara otomatis memperbarui catatan kesepakatan ketika kontak atau aktivitas terkait berubah. Selain itu, sinkronisasi kalender, pelacakan aktivitas secara real-time, dan antrian tugas yang terstruktur membantu memastikan tindakan selanjutnya untuk setiap prospek terlihat dengan jelas.

Alat ini juga dilengkapi dengan asisten AI Breeze, yang menggunakan data CRM dan konteks bisnis Anda untuk membantu Anda mempersiapkan rapat dan membuat konten.

Anda dapat menggunakan Breeze untuk membuat email, blog, konten situs web, dan postingan media sosial langsung di dalam HubSpot. Kemudian, sempurnakan dan gunakan kembali konten tersebut di berbagai saluran untuk meningkatkan upaya penjualan dan pemasaran tanpa menambah sumber daya tambahan.

Fitur terbaik HubSpot CRM

Lacak dan prioritaskan permintaan layanan pelanggan di kotak masuk bersama agar tim Anda tetap terorganisir dan memastikan respons yang tepat waktu

Kendalikan dan audit akses ke data bisnis penting dengan mengelola izin pengguna dan meninjau aktivitas sesuai kebutuhan

Buat dan sesuaikan alur kerja chatbot untuk menyaring prospek dan memicu kampanye email tindak lanjut menggunakan data kontak dari HubSpot CRM

Keterbatasan HubSpot CRM

Fitur penilaian prospek tidak terlalu intuitif dan bisa sulit untuk disesuaikan

Alat peramalan penjualan ini kurang mendalam dalam hal penyesuaian dan tidak selalu dapat beradaptasi dengan baik terhadap berbagai model penjualan

Harga HubSpot CRM

Gratis

Paket Pemula: Mulai dari $20/bulan per pengguna

Professional: Mulai dari $100/bulan per pengguna

Enterprise: Mulai dari $150/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan HubSpot CRM

G2: 4,5/5 (lebih dari 13.500 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 4.400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HubSpot CRM?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Pengalaman saya secara keseluruhan dengan HubSpot CRM sangat memuaskan. Ini adalah platform yang andal dan intuitif yang telah menyederhanakan manajemen hubungan pelanggan dan proses penjualan kami. Fitur otomatisasi dan integrasi yang mulus telah secara signifikan meningkatkan produktivitas tim kami.

Pengalaman saya secara keseluruhan dengan HubSpot CRM sangat memuaskan. Ini adalah platform yang andal dan intuitif yang telah menyederhanakan manajemen hubungan pelanggan dan proses penjualan kami. Fitur otomatisasi dan integrasi yang mulus telah secara signifikan meningkatkan produktivitas tim kami.

👀 Tahukah Anda? CRM tidak dimulai dengan perangkat lunak. Pada tahun 1980-an, Robert Kestenbaum dan Kate Kestenbaum meletakkan dasar-dasarnya melalui pemasaran berbasis database. Mereka menggunakan data pelanggan dan analisis statistik untuk memprediksi perilaku, memperkenalkan konsep seperti nilai seumur hidup pelanggan dan manajemen saluran yang hingga kini masih membentuk cara kerja sistem CRM.

3. Salesforce (Perangkat lunak CRM perusahaan terbaik untuk penyesuaian mendalam dan analisis berbasis AI)

via Salesforce

Salesforce CRM membantu bisnis menangani kebutuhan yang kompleks sambil menjaga data pelanggan dan tim tetap terhubung di seluruh organisasi.

CRM ini dilengkapi dengan lapisan AI bawaan bernama Einstein yang bekerja langsung pada data CRM Anda. Fitur ini dapat menilai prospek dan peluang, serta mendeteksi perubahan dalam pipeline atau kinerja.

Dengan menggabungkan kemampuan AI generatif Salesforce di Einstein dan interaksi bahasa alami, pengguna dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa sehari-hari untuk menghasilkan konten yang dipersonalisasi, menyusun draf komunikasi pelanggan, dan menerima rekomendasi berbasis AI langsung di dalam CRM.

Platform ini juga dilengkapi dengan Data Cloud, yang menggabungkan data pelanggan dari berbagai sumber ke dalam satu model data. Hal ini memungkinkan Anda menganalisis perilaku pelanggan di berbagai saluran dan menjaga agar data penjualan, layanan, dan pemasaran tetap sinkron.

Fitur terbaik Salesforce

Catat panggilan dan acara kalender secara otomatis, serta perbarui atau buat kontak berdasarkan interaksi nyata

Analisis data menggunakan CRM Analytics dengan Einstein dan Tableau untuk memprediksi hasil dan menampilkan wawasan langsung di dasbor

Lindungi data dengan fitur keamanan bawaan, kontrol kepatuhan, dan dukungan untuk integrasi multi-cloud

Keterbatasan Salesforce

Einstein Activity Capture dapat membatasi, karena mengaktifkannya menimbulkan ketergantungan di mana fitur-fitur tertentu tidak dapat dijalankan bersamaan pada waktu yang sama

Harga Salesforce

Gratis

Paket Pemula: $25/bulan per pengguna

Pro: $100/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Salesforce

G2: 4,4/5 (lebih dari 25.300 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 18.700 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Salesforce?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Salesforce menawarkan serangkaian alat CRM yang sangat tangguh yang membantu mengelola saluran penjualan, data pelanggan, dan hubungan pelanggan dalam satu platform terpusat. Kemampuan penyesuaian, alat otomatisasi, dan pelaporan terperinci yang dimilikinya membuatnya dapat disesuaikan dengan bisnis dari berbagai skala.

Salesforce menawarkan serangkaian alat CRM yang sangat tangguh yang membantu mengelola saluran penjualan, data pelanggan, dan hubungan pelanggan dalam satu platform terpusat. Kemampuan penyesuaian, alat otomatisasi, dan pelaporan terperinci yang dimilikinya membuatnya dapat disesuaikan dengan bisnis dari berbagai skala.

via Nimble

Nimble CRM adalah CRM yang berfokus pada hubungan, dirancang untuk memudahkan akses ke semua informasi kontak Anda. Setiap catatan kontak menggabungkan email, aktivitas kalender, profil media sosial, dan riwayat interaksi dalam satu tempat, sehingga Anda memiliki konteks lengkap sebelum menghubungi prospek.

Nimble Prospector, sebuah ekstensi browser, bekerja langsung di dalam LinkedIn, Twitter, Facebook, Gmail, Outlook, dan halaman web standar. Hal ini memungkinkan Anda untuk menambahkan dan memperbarui kontak tanpa harus meninggalkan halaman yang sedang Anda buka. Nimble kemudian mencocokkan dan memperbarui data sosial dan bisnis secara otomatis, sehingga mengurangi penelitian manual dan membantu menjaga keakuratan catatan kontak.

Saat Anda ingin mengirim buletin atau pesan pemasaran yang dipersonalisasi, alat ini memungkinkan Anda melakukannya langsung dari CRM. AI membantu menyusun pesan dan templat berdasarkan niat Anda serta konteks setiap kontak. Dengan fitur pelacakan keterlibatan bawaan, Anda dapat melihat apa yang menarik minat prospek Anda dan menyempurnakan strategi pemasaran Anda seiring waktu.

Fitur terbaik Nimble

Buat formulir online dari awal atau gunakan templat, lalu sematkan di situs web Anda atau sebarkan melalui email dan saluran media sosial untuk mengumpulkan prospek

Segmentasikan dan kelola kontak ke dalam daftar yang ditargetkan untuk mengirim pesan grup dan mengatur tugas tindak lanjut dengan lebih efisien

Jadwalkan tindak lanjut dengan pengingat CRM otomatis untuk tetap terhubung dengan kontak penting secara mingguan, bulanan, atau sesuai jadwal yang Anda tentukan sendiri

Keterbatasan Nimble

Struktur email tidak terlalu intuitif dan bisa sulit bagi pengguna tingkat menengah untuk menguasainya

Harga Nimble

Uji coba gratis selama 14 hari

$29,90 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Nimble

G2: 4,5/5 (lebih dari 1.100 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 1.800 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nimble?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Nimble mudah digunakan, berorientasi pada solusi, dan terjangkau bagi bisnis yang sedang berkembang, seperti bisnis kami, yang membutuhkan fokus khusus dan perhatian penuh dalam hal manajemen sumber daya. Ini adalah solusi yang kami kembangkan untuk mengatasi tantangan kami. Dapat disesuaikan dengan aspek unik bisnis kami

Nimble mudah digunakan, berorientasi pada solusi, dan terjangkau bagi bisnis yang sedang berkembang, seperti bisnis kami, yang membutuhkan fokus khusus dan perhatian penuh dalam hal manajemen sumber daya. Ini adalah solusi yang kami kembangkan untuk mengatasi tantangan kami. Dapat disesuaikan dengan aspek unik bisnis kami

🧠 Fakta Menarik: Salah satu alat CRM otomatis paling awal diciptakan oleh dua orang asal Texas. Pat Sullivan dan Mike Muhney menciptakan ACT, singkatan dari Automated Contact Tracking. Banyak yang menganggapnya sebagai CRM sejati pertama, yang dirancang untuk melacak interaksi pelanggan jauh sebelum platform CRM modern ada.

📮 Wawasan ClickUp: Hanya 12% responden survei kami yang menggunakan fitur AI yang terintegrasi dalam paket produktivitas. Tingkat adopsi yang rendah ini menunjukkan bahwa implementasi saat ini mungkin kurang memiliki integrasi yang mulus dan kontekstual yang dapat mendorong pengguna untuk beralih dari platform percakapan mandiri yang mereka sukai. Misalnya, apakah AI dapat menjalankan alur kerja otomatisasi berdasarkan perintah teks biasa dari pengguna? ClickUp Brain bisa! AI ini terintegrasi secara mendalam ke dalam setiap aspek ClickUp, termasuk namun tidak terbatas pada merangkum obrolan, menyusun atau menyempurnakan teks, mengambil informasi dari ruang kerja, menghasilkan gambar, dan banyak lagi! Bergabunglah dengan 40% pelanggan ClickUp yang telah mengganti 3+ aplikasi dengan aplikasi serba guna kami untuk pekerjaan!

5. Copper CRM (CRM terbaik untuk tim yang bekerja sepenuhnya di dalam Google Workspace)

via Copper CRM

Copper CRM terintegrasi secara native di dalam Google Workspace, sehingga Anda dapat mengelola transaksi dan hubungan pelanggan langsung dari Gmail, Google Calendar, Drive, dan aplikasi Google lainnya.

Pipa penjualan dengan fitur seret dan lepas (drag-and-drop) memberikan gambaran yang jelas tentang posisi setiap prospek, sementara tanda dan peringatan yang didukung AI membantu mengidentifikasi peluang yang memerlukan perhatian. Otomatisasi alur kerja AI bawaan memungkinkan Anda memicu pengingat atau email tindak lanjut saat peluang bergerak melalui berbagai tahap.

Selain pelacakan penjualan, Anda dapat menghubungkan proyek secara langsung ke transaksi yang telah ditutup, sehingga menghindari penyerahan dokumen dan kehilangan konteks. Alat ini terintegrasi dengan Google Docs, PandaDoc, DocuSign, dan QuickBooks untuk mengelola kontrak dan proposal dalam satu alur kerja.

Anda juga mendapatkan pengedit AI yang membantu Anda menyempurnakan email hanya dengan satu klik. Alat ini dapat membantu Anda menyesuaikan nada atau meningkatkan kejelasan, sehingga Anda dapat dengan cepat menyempurnakan dan mempersonalisasi pesan tanpa harus menulis ulang sendiri.

Fitur terbaik Copper CRM

Luncurkan dasbor menggunakan templat siap pakai dan sesuaikan KPI untuk menentukan wawasan berdasarkan kebutuhan penjualan Anda

Kumpulkan prospek dari situs web Anda atau dengan memotret kartu nama, dan biarkan platform secara otomatis membuat kontak baru

Temukan wawasan dengan tanda AI dan tampilan detail yang menyoroti kesepakatan yang memerlukan perhatian serta mengungkap detail yang mendasarinya

Keterbatasan Copper CRM

Fitur otomatisasi email pada alat ini terbatas dan tidak sepenuhnya mendukung kampanye keluar bertahap yang didasarkan pada aturan

Harga Copper CRM

Uji coba gratis selama 14 hari

Paket Pemula: $12/bulan per pengguna

Basic: $29/bulan per pengguna

Profesional: $69/bulan per pengguna

Bisnis: $134/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Copper CRM

G2: 4,5/5 (lebih dari 1.150 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 600 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Copper CRM?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Ini adalah salah satu CRM berbasis cloud terbaik di pasaran. Salah satu fitur terbaiknya adalah kemampuannya untuk terintegrasi dengan mulus ke Google Workspace. Sangat mudah digunakan dan sederhana untuk diimplementasikan. Saya telah menggunakannya secara rutin selama 1 tahun terakhir. Ini adalah alat yang sangat berguna untuk dimiliki

Ini adalah salah satu CRM berbasis cloud terbaik di pasaran. Salah satu fitur terbaiknya adalah kemampuannya untuk terintegrasi dengan mulus ke Google Workspace. Sangat mudah digunakan dan sederhana untuk diimplementasikan. Saya telah menggunakannya secara rutin selama 1 tahun terakhir. Ini adalah alat yang sangat berguna untuk dimiliki

6. Pipedrive (Perangkat lunak CRM terbaik untuk pelacakan kesepakatan dan penjualan berbasis aktivitas)

melalui Pipedrive CRM

Pipedrive CRM adalah CRM yang berfokus pada penjualan dan dirancang untuk mengelola transaksi serta pekerjaan penjualan sehari-hari. Perangkat lunak ini menggunakan alur kerja visual di mana Anda dapat melihat setiap transaksi dan memindahkannya melalui berbagai tahap untuk melacak langkah selanjutnya yang perlu dilakukan.

Asisten Penjualan AI bawaan membantu Anda memahami alasan di balik kesuksesan atau kegagalan transaksi serta melihat perubahan kinerja dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan perintah sederhana, Anda juga dapat membandingkan kemajuan dengan target dan perkiraan untuk mengetahui posisi Anda saat ini serta hal apa yang perlu difokuskan selanjutnya tanpa harus bergantung pada spreadsheet.

Alat ini juga memungkinkan Anda mengelola email langsung di dalam solusi CRM. Penulis email AI membantu Anda menyusun pesan tindak lanjut yang dipersonalisasi, dan sinkronisasi dua arah dengan Gmail dan Outlook secara otomatis mencatat percakapan. Dengan dasbor dan laporan yang dapat disesuaikan, Anda dapat melacak kemajuan dan perkiraan tanpa perlu menghabiskan waktu ekstra untuk mengumpulkan data.

Fitur terbaik Pipedrive

Buat laporan penjualan secara instan menggunakan fitur pelaporan berbasis AI dengan mengetikkan apa yang Anda butuhkan atau memilih dari prompt bawaan

Deteksi kesepakatan yang mandek dengan menerima pemberitahuan saat kesepakatan tetap tidak aktif melebihi periode yang ditentukan

Lacak pengunjung situs web dan identifikasi perusahaan yang paling mungkin melakukan konversi dengan add-on Web Visitors

Keterbatasan Pipedrive

Beberapa pengguna melaporkan bahwa integrasi dengan beberapa program akuntansi, seperti QuickBooks, kurang memadai atau buruk

Harga Pipedrive

Uji coba gratis selama 14 hari

Lite: $19/bulan per pengguna

Pertumbuhan: $34/bulan per pengguna

Premium: $64/bulan per pengguna

Ultimate: $89/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Pipedrive

G2: 4,3/5 (lebih dari 2.800 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Pipedrive?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Pengalaman saya dengan Pipedrive secara keseluruhan cukup baik. Perusahaan kami memutuskan untuk mengimplementasikan platform ini guna mengelola semua informasi terkait klien dan bisnis, dan platform ini telah berhasil memenuhi semua kebutuhan kami. Saya sangat menyukai antarmuka pengguna (UX) Pipedrive. Antarmukanya sangat intuitif dan mudah digunakan.

Pengalaman saya dengan Pipedrive secara keseluruhan cukup baik. Perusahaan kami memutuskan untuk mengimplementasikan platform ini guna mengelola semua informasi terkait klien dan bisnis, dan platform ini telah berhasil memenuhi semua kebutuhan kami. Saya sangat menyukai antarmuka pengguna (UX) Pipedrive. Antarmukanya sangat intuitif dan mudah digunakan.

👀 Tahukah Anda? Hampir 97% bisnis yang menggunakan CRM mencapai atau melampaui target penjualan mereka, sementara hanya 3% yang gagal mencapainya. Yang lebih mencolok lagi, perusahaan yang menggunakan CRM 86% lebih mungkin melampaui target penjualan mereka dibandingkan dengan yang tidak.

7. Close CRM (CRM terbaik untuk penjualan keluar dengan volume tinggi dan tindak lanjut yang cepat)

via Close CRM

Jika tim penjualan Anda bergantung pada tindak lanjut yang cepat dan volume jangkauan yang tinggi, Close CRM dirancang sesuai dengan cara kerja Anda. Ini adalah CRM yang berfokus pada penjualan yang membantu Anda menjaga percakapan dan kesepakatan tetap berjalan tanpa perlu menggunakan berbagai alat yang terpisah.

Anda dapat menelepon, mengirim pesan teks, dan mengirim email kepada calon pelanggan langsung dari platform ini, dan setiap interaksi akan tercatat secara otomatis. Platform ini menyediakan asisten pencatat catatan berbasis AI yang mentranskrip pertemuan dan membuat ringkasan untuk membantu Anda mencatat detail penting tanpa perlu menulis catatan.

Alat AI untuk penjualan ini juga mendukung pendekatan terstruktur melalui urutan yang menggabungkan panggilan telepon, email, dan SMS. Anda dapat mengotomatiskan tindak lanjut di berbagai saluran dan membuat daftar prospek dinamis berdasarkan sinyal keterlibatan nyata, seperti balasan terbaru atau pembukaan email. Hal ini memudahkan Anda untuk fokus pada prospek aktif dan memprioritaskan percakapan yang lebih mungkin menghasilkan kesepakatan yang ditutup.

Fitur terbaik Close CRM

Prioritaskan prospek dengan kotak masuk yang menampilkan percakapan dan tindak lanjut yang memerlukan tindakan segera

Tinjau kinerja menggunakan laporan bawaan yang menampilkan aktivitas tenaga penjualan dan mendukung pembinaan bagi anggota tim lainnya

Tentukan dan lacak tindakan seperti pengisian formulir, tiket dukungan, pembayaran, dan hasil panggilan di seluruh proses penjualan Anda

Atasi keterbatasan CRM

Pelaporan kurang fleksibel, terutama dalam hal analisis kinerja tim dan pelacakan aktivitas

Filter yang tersedia bisa terasa membatasi dan menyulitkan pembuatan tampilan yang ditargetkan

Harga Close CRM

Uji coba gratis selama 14 hari

Solo: $19/bulan per pengguna

Essentials: $49/bulan per pengguna

Growth: $109/bulan per pengguna

Harga: $149/bulan per pengguna

Penetapan harga khusus untuk tim besar

Tutup peringkat dan ulasan CRM

G2: 4,7/5 (lebih dari 1.900 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 160 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Close CRM?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Close memudahkan pengelolaan dan pelacakan semua komunikasi di satu tempat. Fitur panggilan telepon bawaan, sinkronisasi email, dan pelacakan prospek bekerja dengan mulus, sementara Smart Views menghemat banyak waktu saat memprioritaskan upaya pemasaran. Perangkat lunak ini cepat, intuitif, dan dirancang berdasarkan alur kerja penjualan yang sebenarnya, bukan dasbor yang rumit.

Close memudahkan pengelolaan dan pelacakan semua komunikasi di satu tempat. Fitur panggilan telepon bawaan, sinkronisasi email, dan pelacakan prospek bekerja dengan mulus, sementara Smart Views menghemat banyak waktu saat memprioritaskan upaya pemasaran. Perangkat lunak ini cepat, intuitif, dan dirancang berdasarkan alur kerja penjualan yang sebenarnya, bukan dasbor yang rumit.

8. Nutshell CRM (CRM terbaik untuk konteks pelanggan yang jelas dan percakapan penjualan yang didukung AI)

via Nutshell CRM

Nutshell CRM menawarkan kecerdasan buatan (AI) untuk meringkas volume besar informasi pelanggan menjadi ringkasan singkat yang praktis. Fitur ringkasan garis waktu AI-nya memberikan ringkasan akurat mengenai garis waktu Orang, Perusahaan, dan Prospek, lengkap dengan poin pembicaraan utama dan interaksi sebelumnya.

Saat panggilan dilakukan melalui Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, atau Click-to-Call, AI juga menghasilkan ringkasan dari transkrip panggilan. Anda dapat membagikan ini kepada tim Anda sehingga semua orang memiliki konteks yang sama untuk memajukan kesepakatan.

Platform ini juga menawarkan berbagai agen AI yang mendukung skenario penjualan nyata. Misalnya, Sales Objections Coach membantu Anda menanggapi penolakan umum dengan saran yang disesuaikan dengan peran, sehingga peluang penjualan tidak terhenti.

Fitur terbaik Nutshell CRM

Buat halaman arahan dengan tingkat konversi tinggi menggunakan templat siap pakai dan tarik calon pelanggan

Berkomunikasi dengan pengunjung situs web dengan mengirim dan menerima pesan serta SMS langsung di dalam Nutshell

Cari di database yang berisi lebih dari 200 juta kontak untuk menemukan pelanggan ideal dan mengidentifikasi perusahaan serta individu yang mengunjungi situs web Anda

Keterbatasan Nutshell CRM

Opsi pelaporan dan otomatisasi berbasis AI tidak selengkap yang ditawarkan oleh sistem CRM yang lebih canggih

Sistem seringkali gagal mendeteksi secara proaktif akun atau kontak ganda selama pengunggahan massal, yang dapat menyebabkan database menjadi berantakan dan membuang-buang waktu untuk menggabungkan catatan secara manual

Harga Nutshell CRM

Uji coba gratis selama 14 hari

Foundation : $19/bulan per pengguna

Growth : $32/bulan per pengguna

Pro : $49/bulan per pengguna

Bisnis : $67/bulan per pengguna

Enterprise: $89/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Nutshell CRM

G2: 4,3/5 (lebih dari 1.400 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 600 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nutshell CRM?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya menyukai Nutshell karena fungsionalitas all-in-one-nya, yang mencakup manajemen kontak, pipeline penjualan visual, email, pemasaran, dan obrolan web/pesan teks, sehingga memudahkan untuk mengintegrasikan berbagai alat.

Saya menyukai Nutshell karena fungsionalitas all-in-one-nya, yang mencakup manajemen kontak, pipeline penjualan visual, email, pemasaran, dan obrolan web/pesan teks, sehingga memudahkan untuk mengintegrasikan berbagai alat.

💟 Bonus: ClickUp Brain MAX mengatasi masalah yang semakin umum dalam alur kerja CRM: penyebaran AI yang berlebihan. Tim penjualan dan layanan pelanggan sering kali menggunakan alat AI terpisah untuk menulis email, menganalisis kesepakatan, mencari interaksi sebelumnya, dan mengotomatiskan tugas rutin. Brain MAX menggabungkan kemampuan AI ini ke dalam satu lapisan yang bekerja langsung dengan data CRM Anda. Perangkat lunak ini menyediakan AI kontekstual di seluruh transaksi, data ClickUp, akun, dan aplikasi terhubung Anda, sehingga Anda tidak perlu berpindah alat atau membangun kembali konteks sebelum setiap tindak lanjut atau tinjauan. Anda dapat mencari data di seluruh CRM dan alat lain, beralih di antara model seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini, serta segera bertindak berdasarkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan membuat tugas, menyusun email, menghasilkan ringkasan pipeline, atau menyiapkan laporan. Dengan fitur berbasis suara seperti Talk-To-Text, Anda dapat mencatat pembaruan transaksi atau merangkum panggilan di mana pun Anda berada, sehingga CRM Anda tetap akurat tanpa mengganggu alur penjualan Anda. Kurangi penyebaran AI di seluruh CRM Anda dan bekerja lebih cepat dengan ClickUp Brain MAX

🧠 Fakta Menarik: Survei Freshworks menunjukkan bahwa alasan utama perusahaan mengadopsi CRM adalah untuk meningkatkan layanan pelanggan (35%). Hal ini diikuti oleh peningkatan pendapatan penjualan (24%), sementara 14% mengimplementasikan CRM terutama untuk memperkuat analisis data.

9. Monday CRM (CRM paling fleksibel untuk mengelola penjualan bersamaan dengan pekerjaan dan operasional)

via Monday CRM

monday.com CRM menyediakan ruang kerja visual di mana Anda dapat menyesuaikan tahap-tahap transaksi serta menambahkan atau menyesuaikan kolom untuk menyesuaikan CRM Anda.

Platform ini mencakup Sidekick, asisten AI yang mendukung tim penjualan dan operasional dalam pekerjaan sehari-hari. Anda dapat menggunakannya untuk menulis email dan presentasi penjualan kepada prospek atau vendor, serta mengintegrasikan informasi eksternal untuk memperkaya data prospek atau perencanaan acara. Sidekick juga mengidentifikasi tren dan menyarankan langkah selanjutnya berdasarkan aktivitas yang terjadi.

Karena CRM terintegrasi langsung dengan alat manajemen pekerjaan monday.com, Anda dapat mengelola penjualan dan pekerjaan sehari-hari secara bersamaan dalam satu sistem terintegrasi.

Fitur terbaik Monday CRM

Integrasikan email Anda untuk mencatat pesan secara otomatis dan gunakan templat yang dipersonalisasi untuk menghemat waktu

Kumpulkan data secara konsisten menggunakan formulir pembuatan item untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi kontak dan transaksi

Buat dan kelola penawaran harga serta proposal langsung di dalam CRM agar dokumen penjualan tetap terorganisir dan mudah diakses

Keterbatasan Monday CRM

Pembuatan laporan dan dasbor bisa memakan waktu jika Anda membutuhkan metrik yang sangat spesifik, dan beberapa otomatisasi atau integrasi hanya tersedia pada paket berlangganan tingkat atas

Harga Monday CRM

Basic: $18/bulan per pengguna

Standar: $25/bulan per pengguna

Pro: $41/bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Monday CRM

G2: 4,6/5 (lebih dari 1.100 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 450 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Monday CRM?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya sangat menyukai fitur email dan aktivitas di monday CRM, yang secara otomatis menandai email ke klien dan prospek, sehingga pelacakan menjadi sangat efisien. Otomatisasi ini, dikombinasikan dengan fitur AI, membantu saya mengekstrak informasi penting seperti tanggal tindak lanjut dan detail penting lainnya dengan mudah.

Saya sangat menyukai fitur email dan aktivitas di monday CRM, yang secara otomatis menandai email ke klien dan prospek, sehingga pelacakan menjadi sangat efisien. Otomatisasi ini, dikombinasikan dengan fitur AI, membantu saya mengekstrak informasi penting seperti tanggal tindak lanjut dan detail penting lainnya dengan mudah.

10. Apollo.io (Perangkat lunak CRM terbaik untuk pencarian prospek B2B dan upaya pemasaran keluar secara massal)

Apollo.io adalah platform keterlibatan pelanggan B2B yang menggabungkan fitur generasi prospek dan CRM dalam satu alat.

Anda mendapatkan akses ke salah satu jaringan data B2B terverifikasi terbesar, dengan lebih dari 210 juta kontak dan 30 juta profil perusahaan. Dengan memanfaatkan kecerdasan penjualan canggih dan lebih dari 65 filter, Anda dapat menyaring prospek yang sangat sesuai dengan profil pelanggan ideal Anda dan membuat daftar target untuk kegiatan pemasaran dan riset.

Kemampuan AI mendukung tim penjualan dan pemasaran dengan memperkaya data kontak dan perusahaan serta menyesuaikan pendekatan secara massal. Misalnya, AI membantu dalam menyusun dan menyempurnakan email serta menjaga agar catatan CRM tetap terupdate.

Anda juga dapat menggunakan mesin penilaian yang dapat disesuaikan untuk mengurutkan prospek dan akun berdasarkan kriteria demografis dan perilaku, sehingga Anda dapat fokus pada peluang yang paling menjanjikan.

Fitur terbaik Apollo.io

Temukan alamat email dan nomor telepon yang terverifikasi menggunakan Ekstensi Chrome Apollo, lalu tambahkan prospek langsung ke daftar dari alat seperti Gmail, LinkedIn, atau Salesforce

Pantau kinerja kampanye dan tren penjualan di masa depan melalui dasbor dan analisis real-time

Sinkronkan data secara dua arah dengan platform CRM berbasis AI seperti Salesforce dan HubSpot untuk memastikan data dan upaya pemasaran tetap selaras di seluruh sistem

Batasan Apollo.io

Akurasi data dapat bervariasi tergantung wilayah atau peran, sehingga memerlukan pemeriksaan manual sesekali

Harga Apollo.io

Gratis

Basic: $59/bulan per pengguna

Profesional: $99/bulan per pengguna

Organisasi: $149/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Apollo.io

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.300 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 300 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Apollo.io?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Apollo.io sangat unggul dalam hal pemasaran keluar dan pencarian prospek. Basis data kontaknya luas dan diperbarui secara berkala, filternya fleksibel, dan mudah untuk membuat daftar target dengan cepat. Urutan email dan integrasi CRM-nya menghemat banyak waktu bagi tim penjualan dan revops. Secara keseluruhan, platform ini menggabungkan data, keterlibatan, dan alur kerja dalam satu tempat, yang meningkatkan produktivitas.

Apollo.io sangat unggul dalam hal pemasaran keluar dan pencarian prospek. Basis data kontaknya luas dan diperbarui secara berkala, filternya fleksibel, dan mudah untuk membuat daftar target dengan cepat. Urutan email dan integrasi CRM-nya menghemat banyak waktu bagi tim penjualan dan revops. Secara keseluruhan, platform ini menggabungkan data, keterlibatan, dan alur kerja dalam satu tempat, yang meningkatkan produktivitas.

👀 Tahukah Anda? Perangkat lunak CRM sangat menghemat waktu bagi tim. Sekitar 43% bisnis melaporkan penghematan waktu kerja sebesar 5–10 jam per karyawan setiap minggu setelah mengadopsi CRM. Penghematan tersebut sebagian besar berasal dari otomatisasi tugas rutin (50%), sentralisasi data pelanggan untuk akses yang lebih cepat (46%), dan penyederhanaan komunikasi yang tepat waktu dan relevan dengan prospek dan pelanggan (41%).

11. Zendesk (CRM terbaik untuk tim yang membutuhkan integrasi erat antara penjualan dan dukungan pelanggan)

melalui Zendesk Sell

Zendesk Sell adalah CRM penjualan dalam ekosistem Zendesk yang membantu Anda menemukan dan menindaklanjuti peluang baru dengan lebih cepat.

Panduan ini memberikan akses kepada perwakilan penjualan ke basis data prospek yang luas dengan jutaan catatan bisnis dan kontak, sehingga memudahkan penemuan peluang baru. Anda dapat menyaring prospek berdasarkan kriteria seperti industri, lokasi, dan jabatan untuk membuat daftar yang terfokus sesuai dengan akun target Anda.

CRM penjualan ini kemudian membantu tim Anda tetap konsisten dalam melakukan pendekatan tanpa mengorbankan sentuhan personal. Urutan email dan tugas otomatis memungkinkan perwakilan penjualan mengikuti alur yang terstruktur sambil tetap menyesuaikan pesan untuk setiap prospek.

Untuk perencanaan dan visibilitas, Zendesk Sell mendukung peramalan pendapatan dan pelacakan transaksi melalui dasbor bawaan dan laporan yang dapat disesuaikan. Bandingkan metrik penjualan Anda secara langsung dan gunakan data tersebut untuk mengarahkan strategi CRM dan keputusan tim.

Fitur terbaik Zendesk

Aktifkan kembali dan perbarui prospek dan kontak lama untuk melanjutkan percakapan dengan informasi kontak yang diperbarui

Perbarui data prospek dan kontak yang sudah ada secara massal untuk memperbarui catatan dalam skala besar dan menghemat waktu

Hubungkan tim penjualan dan dukungan dengan mengintegrasikan Zendesk Sell dengan Zendesk Support untuk berbagi data dan wawasan antar tim

Keterbatasan Zendesk

Banyak fitur dan integrasi berguna yang hanya tersedia di paket berlangganan yang lebih mahal, yang bisa menjadi kendala bagi tim yang lebih kecil

Harga Zendesk

Uji coba gratis selama 14 hari

Tim Dukungan: $25/bulan

Suite Team: $69/bulan

Suite Professional: $149/bulan

Suite Enterprise: $219/bulan

Peringkat dan ulasan Zendesk

G2: 4,3/5 (lebih dari 6.600 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zendesk?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Semua email, obrolan, dan riwayat pelanggan tersedia di satu tempat, sehingga respons menjadi lebih cepat dan konsisten. Yang paling saya sukai adalah fleksibilitas dan skalabilitasnya. Makro otomatisasi dan alur kerja yang jelas menghemat banyak waktu, dan laporan membantu tim memahami di mana perbaikan diperlukan.

Semua email, obrolan, dan riwayat pelanggan tersedia di satu tempat, sehingga respons menjadi lebih cepat dan konsisten. Yang paling saya sukai adalah fleksibilitas dan skalabilitasnya. Makro otomatisasi dan alur kerja yang jelas menghemat banyak waktu, dan laporan membantu tim memahami di mana perbaikan diperlukan.

12. Freshsales CRM (Perangkat lunak CRM berbasis AI terbaik untuk penjualan berbasis niat dan keterlibatan multichannel)

via Freshsales CRM

Freshsales, yang dikembangkan oleh Freshworks, adalah CRM yang membantu tim penjualan menutup transaksi lebih cepat melalui otomatisasi berbasis AI dan wawasan yang didukung data.

Anda mendapatkan pandangan 360° yang jelas tentang setiap pelanggan, mulai dari interaksi sebelumnya hingga status kesepakatan saat ini, semuanya dalam satu tempat. Hal ini memudahkan Anda untuk menghubungi pelanggan melalui saluran pilihan mereka dan melanjutkan percakapan tanpa kehilangan konteks.

Freddy AI, asisten AI bawaan alat ini, menganalisis keterlibatan pelanggan secara real-time dan data historis untuk membantu Anda memprioritaskan prospek berpotensi tinggi, menunjukkan peluang mana yang sedang berkembang dan mana yang memerlukan perhatian. Alat ini juga dapat menyusun email dan urutan penjualan yang dipersonalisasi serta menghubungkannya langsung ke alur kerja pemasaran Anda.

Dengan fitur email, telepon, SMS, dan obrolan yang terintegrasi, tim Anda dapat berkomunikasi secara konsisten dan sesuai konteks dari satu platform.

Fitur terbaik Freshsales CRM

Visualisasikan seluruh proses penjualan Anda dengan papan bergaya Kanban dan kelola tahap-tahapnya dengan mudah menggunakan kartu transaksi drag-and-drop yang sederhana

Prioritaskan prospek bernilai tinggi menggunakan skor niat AI Freddy dan fokuskan waktu Anda pada prospek yang paling mungkin melakukan konversi

Otomatiskan tugas-tugas manual yang berulang untuk menghemat waktu dan menjaga tim Anda tetap produktif dan termotivasi.

Keterbatasan Freshsales CRM

Beberapa pengguna melaporkan bahwa integrasi prospek dari platform media sosial tidak berjalan lancar, dan tidak ada sinkronisasi otomatis prospek dari kampanye iklan di berbagai platform

Harga Freshsales CRM

Uji coba gratis selama 21 hari

Gratis

Growth: $11/bulan per pengguna

Pro: $47/bulan per pengguna

Enterprise: $71/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Freshsales CRM

G2: 4,5/5 (lebih dari 1.200 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 600 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Freshsales CRM?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya menggunakan Freshsales untuk mengelola prospek dan meningkatkan produktivitas penjualan. Saya menyukai betapa mudahnya Freshsales dipelajari dan digunakan, bahkan bagi pemula, sambil tetap menawarkan fitur CRM yang kuat seperti penilaian prospek, otomatisasi, dan pelacakan pipeline.

Saya menggunakan Freshsales untuk mengelola prospek dan meningkatkan produktivitas penjualan. Saya menyukai betapa mudahnya Freshsales dipelajari dan digunakan, bahkan bagi pemula, sambil tetap menawarkan fitur CRM yang kuat seperti penilaian prospek, otomatisasi, dan pelacakan pipeline.

🧠 Fakta Menarik: Sebuah studi Forrester menemukan bahwa penggunaan CRM sudah menjadi hal yang umum. Sekitar 70% organisasi menggunakan CRM untuk layanan pelanggan, 64% mengandalkannya untuk otomatisasi pemasaran B2B dan otomatisasi tenaga penjualan, serta 62% menggunakan CRM untuk mendukung tim layanan lapangan.

13. Keap (CRM terbaik untuk usaha kecil yang membutuhkan otomatisasi, pembayaran, dan pemeliharaan prospek)

via Keap

Jika Anda menjalankan bisnis kecil atau bekerja sebagai wirausaha tunggal, Keap memudahkan proses pengumpulan dan pemeliharaan prospek bagi Anda. Kumpulkan detail prospek melalui formulir dan halaman arahan, lalu lakukan tindak lanjut secara otomatis berdasarkan posisi masing-masing prospek dalam alur penjualan Anda. Alur pemeliharaan end-to-end ini membantu mengurangi tingkat penolakan prospek dan menjaga keterlibatan tetap konsisten.

Anda juga mendapatkan asisten konten berbasis AI yang membantu Anda membuat email, pesan tindak lanjut, teks halaman arahan, dan pesan SMS di dalam CRM menggunakan konteks bisnis Anda.

Pembuat otomatisasi visualnya mendukung alur kerja otomatis di seluruh perjalanan pelanggan. Hal ini mencakup penangkapan prospek, komunikasi, penjadwalan janji temu, dan penagihan pembayaran, semuanya didorong oleh perilaku pelanggan.

Fitur terbaik Keap

Jadwalkan janji temu langsung dari CRM dan kurangi pertukaran email bolak-balik dengan tautan pemesanan bawaan dan pengingat otomatis

Kirim faktur dan terima pembayaran langsung di dalam platform untuk beralih dari tahap negosiasi ke pembayaran tanpa perlu berganti alat

Gunakan penandaan (tagging) untuk menyegmentasikan audiens dengan mudah dan memicu tindakan atau kampanye berdasarkan perilaku pelanggan, minat, atau tahap siklus hidup

Keterbatasan Keap

Fitur penagihan di Keap kurang fleksibel dan tidak menangani penagihan per jam dengan baik

Terkadang dapat terjadi ketidakkonsistenan saat data kontak dari formulir web disinkronkan ke dalam sistem

Harga Keap

Uji coba gratis selama 14 hari

Mulai dari $299/bulan

Peringkat dan ulasan Keap

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: 4,1/5 (lebih dari 1.200 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Keap?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya suka bahwa Keap berada di garis depan otomatisasi dan menggunakan pemasaran melalui email dan pesan teks. Fitur otomatisasinya benar-benar membantu saya mengikuti ritme kerja yang cepat dalam mengelola studio tari. Sangat berguna untuk membuat urutan otomatis bagi prospek baru dan keluarga yang sudah ada, yang sangat membantu.

Saya suka bahwa Keap berada di garis depan otomatisasi dan menggunakan pemasaran melalui email dan pesan teks. Fitur otomatisasinya benar-benar membantu saya mengikuti ritme kerja yang cepat dalam mengelola studio tari. Sangat berguna untuk membuat urutan otomatis bagi prospek baru dan keluarga yang sudah ada, yang sangat membantu.

14. Attio CRM (Perangkat lunak CRM modern terbaik untuk model data yang fleksibel dan alur kerja yang berorientasi pada hubungan)

via Attio

Attio CRM dirancang berdasarkan model data yang fleksibel dan alur kerja yang didorong oleh hubungan. Anda dapat mendefinisikan bidang-bidang sendiri dan menghubungkan objek menggunakan struktur berbasis graf, yang memungkinkan Anda memodelkan hubungan di dunia nyata dan melacak hal-hal yang benar-benar penting bagi bisnis Anda.

Perangkat lunak penjualan ini menggunakan AI untuk menyederhanakan pekerjaan pemasaran yang kompleks dan mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti oleh tim Anda. Anda dapat mengungkap informasi perusahaan yang terperinci dan mengidentifikasi pemangku keputusan utama dari catatan menjadi wawasan yang jelas.

Alat ini dirancang untuk mendukung kolaborasi real-time sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari. Anda dapat membuat templat yang dapat digunakan ulang serta menulis dan mengedit catatan bersama secara real-time. Dengan fitur seperti integrasi kalender dan akses dari mana saja, CRM kolaboratif ini memudahkan perencanaan dan menjaga koneksi tanpa perlu memindahkan percakapan ke luar CRM.

Fitur terbaik Attio CRM

Rekam dan analisis panggilan menggunakan AI bawaan yang mentranskripsikan percakapan dan mengidentifikasi sinyal pembelian atau hambatan secara real-time

Atur alur pemeliharaan dan onboarding untuk melibatkan prospek sejak dini melalui komunikasi yang dipersonalisasi langsung di dalam Attio

Pantau perubahan kepemimpinan di organisasi pelanggan untuk secara proaktif menjangkau para pengambil keputusan baru dan mengurangi risiko churn

Keterbatasan Attio CRM

Sistem ini mengunci nama objek seperti “Perusahaan” dan “Orang”, yang membatasi fleksibilitas saat merancang alur kerja yang lebih spesifik

Harga Attio CRM

Gratis

Plus: $36/bulan per pengguna

Pro: $86/bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Attio CRM

G2: 4,4/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Attio CRM?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Perangkat lunak ini mudah dipasang, dengan templat yang sederhana dan dukungan aktif yang membuat prosesnya berjalan lancar. Saya sangat menyukai fleksibilitasnya dalam menampilkan informasi, dan integrasi kontak otomatis dari Gmail sangat efisien

Perangkat lunak ini mudah dipasang, dengan templat yang sederhana dan dukungan aktif yang membuat prosesnya berjalan lancar. Saya sangat menyukai fleksibilitasnya dalam menampilkan informasi, dan integrasi kontak otomatis dari Gmail sangat efisien

15. Zoho CRM (Perangkat lunak CRM paling hemat biaya dengan fitur otomatisasi dan opsi penyesuaian yang kuat)

melalui Zoho CRM

Zoho CRM, solusi CRM berbasis cloud dari ekosistem Zoho, membantu Anda mengelola percakapan dengan pelanggan secara lebih efisien.

Asisten AI-nya, Zia, bekerja bersama Anda untuk menangani tugas-tugas CRM sehari-hari. Anda dapat menggunakan perintah obrolan atau suara sederhana untuk mengambil catatan, memperbarui bidang, menetapkan tugas, membuat laporan, atau memeriksa perkiraan penjualan. Zia juga mengidentifikasi pola dalam data Anda dan menyarankan waktu yang tepat untuk menghubungi prospek.

Platform ini dilengkapi dengan analisis bawaan dan kemampuan bisnis intelijen untuk membantu Anda memahami kinerja tanpa harus bergantung pada alat pelaporan terpisah. Dasbor real-time dan laporan yang dapat disesuaikan menunjukkan bagaimana pipeline Anda bergerak, dan perkiraan membantu Anda merencanakan dengan lebih jelas.

Selain itu, Zoho CRM mendukung komunikasi melalui email, telepon, media sosial, dan obrolan langsung, sehingga memudahkan Anda merespons pelanggan di saluran yang sudah mereka gunakan dan menjaga konsistensi percakapan.

Fitur terbaik Zoho CRM

Bangun dan terapkan proses penjualan yang dapat diulang dengan Blueprints menggunakan alur visual langkah demi langkah

Rancang ulang antarmuka CRM Anda dengan Canvas Design Studio menggunakan kontrol seret dan lepas yang sederhana

Perluas fungsionalitas CRM dengan lebih dari 1.100 integrasi aplikasi siap pakai yang mencakup alat pemasaran, penjualan, keuangan, pemesanan, dan komunikasi

Keterbatasan Zoho CRM

Pengingat hanya dikirimkan sebagai notifikasi push web, sehingga terkadang mudah terlewatkan

Migrasi data dari sistem CRM lain ke Zoho CRM tidak selalu berjalan lancar dan sering kali memerlukan penyesuaian manual

Harga Zoho CRM

Gratis

Standar: $20/bulan per pengguna

Profesional: $35/bulan per pengguna

Enterprise: $55/bulan per pengguna

Ultimate: $65/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Zoho CRM

G2: 4,1/5 (lebih dari 2.800 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 6.900 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho CRM?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Zoho CRM dirancang untuk penggunaan sehari-hari dan unggul dalam mengelola aktivitas penjualan yang sedang berlangsung serta hubungan dengan pelanggan. Platform ini menawarkan rangkaian fitur yang lengkap, termasuk otomatisasi, analitik, dan wawasan berbasis AI, yang semuanya memberikan nilai tambah yang signifikan.

Zoho CRM dirancang untuk penggunaan sehari-hari dan unggul dalam mengelola aktivitas penjualan yang sedang berlangsung serta hubungan dengan pelanggan. Platform ini menawarkan rangkaian fitur yang lengkap, termasuk otomatisasi, analitik, dan wawasan berbasis AI, yang semuanya memberikan nilai tambah yang signifikan.

Rasakan Otomatisasi CRM Berbasis AI dengan ClickUp

Alat AI CRM menjanjikan efisiensi, tetapi ketika alat-alat tersebut tersebar di sistem yang terpisah, seringkali mereka justru menambah beban kerja daripada menguranginya. Anda masih harus berpindah-pindah antar alat untuk melacak kesepakatan, memperbarui pipeline, dan membuat laporan kinerja. Fragmentasi tersebut memperlambat tim dan menciptakan kesenjangan antara wawasan dan tindakan.

ClickUp menyatukan semua elemen tersebut. Platform ini menghubungkan data CRM Anda secara langsung ke tugas, dokumen, obrolan, dasbor, kalender, formulir, dan otomatisasi. Dengan ClickUp Brain yang terintegrasi di seluruh platform, Anda dapat membuat tugas dan menyusun tindak lanjut untuk menjaga agar pipeline tetap akurat dan terlihat secara real-time.

Siap mengubah wawasan menjadi pendapatan dengan AI CRM? Daftar di ClickUp secara gratis dan satukan alur kerja penjualan serta AI Anda dalam satu platform.