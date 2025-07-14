12 Perangkat Lunak CRM B2B Terbaik untuk Tim Penjualan 2026

Penjualan B2C mungkin didorong oleh emosi. Namun, jika Anda menjual ke segmen B2B, Anda memerlukan pendekatan yang lebih rasional dan terukur. Sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) Anda harus mencerminkan hal tersebut.

71% produsen dan 75% perusahaan jasa bisnis menggunakan solusi CRM. Tingkat adopsi bervariasi menurut industri, namun secara keseluruhan, CRM sangat penting bagi operasional B2B.

Masalahnya adalah bahwa alat CRM umum sering kali berorientasi pada B2C dan mungkin tidak cocok sepenuhnya untuk kebutuhan B2B, yang mencakup penanganan berbagai pemangku kepentingan, komunikasi tertulis yang kompleks, dan negosiasi strategis di setiap tahap.

Meskipun tingkat kepuasan pengguna rendah, banyak organisasi cenderung tetap setia pada penyedia CRM mereka. Mari ubah hal itu—dengan panduan lengkap ini tentang solusi perangkat lunak CRM B2B terbaik yang akan memberikan tepat apa yang dibutuhkan bisnis Anda.

Mengapa Perangkat Lunak CRM B2B Kini Lebih Penting dari Sebelumnya

Perangkat lunak CRM (Customer Relationship Management) B2B kini lebih penting dari sebelumnya akibat kombinasi faktor-faktor seperti pergeseran pasar, perubahan perilaku pembeli, dan tuntutan bisnis.

Berikut adalah beberapa alasan di balik pergeseran ini:

Mengelola hubungan dan siklus penjualan yang kompleks : Penjualan B2B melibatkan siklus yang panjang, banyak pemangku kepentingan, dan transaksi bernilai tinggi. Sistem CRM mengintegrasikan semua interaksi, sehingga memudahkan pelacakan, pemeliharaan, dan pengelolaan hubungan serta peluang yang rumit ini

Permintaan akan personalisasi tingkat tinggi : Pembeli mengharapkan pengalaman yang disesuaikan—bahkan dalam B2B. CRM mengintegrasikan data pelanggan, memungkinkan tim penjualan dan pemasaran untuk menyesuaikan pendekatan, proposal, dan waktu berdasarkan industri prospek, tantangan yang dihadapi, serta interaksi sebelumnya. Hal ini memudahkan dalam mendorong pembelian yang direncanakan (bukan berdasarkan emosi)

Penjualan hybrid dan jarak jauh kini menjadi hal yang umum : Tim yang tersebar membutuhkan sumber informasi yang terpusat. Dengan CRM, semua orang—baik yang berada di kantor maupun yang bekerja dari jarak jauh—dapat mengakses informasi pelanggan terkini, mencatat interaksi, dan berkolaborasi dalam penanganan transaksi tanpa hambatan.

Pengambilan keputusan berbasis data : Dengan data pelanggan dan penjualan yang sangat banyak, CRM B2B memberdayakan tim untuk mengidentifikasi tren, mengoptimalkan strategi keterlibatan, dan mengambil keputusan yang terinformasi. Pada tahun 2026, : Dengan data pelanggan dan penjualan yang sangat banyak, CRM B2B memberdayakan tim untuk mengidentifikasi tren, mengoptimalkan strategi keterlibatan, dan mengambil keputusan yang terinformasi. Pada tahun 2026, 65% organisasi penjualan B2B akan beralih dari pengambilan keputusan berbasis intuisi ke pengambilan keputusan berbasis data dengan menggunakan teknologi CRM

Tekanan yang semakin besar pada tim pendapatan : Dengan anggaran yang semakin ketat dan ekspektasi yang semakin tinggi, tim penjualan, pemasaran, dan keberhasilan pelanggan dituntut untuk melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. CRM membantu mereka mengotomatiskan tugas-tugas berulang, memprioritaskan prospek bernilai tinggi, dan mempertahankan akun-akun kunci—semuanya dari satu platform

Dukungan pasca-penjualan dan retensi yang lebih kuat: Hampir tiga perempat (73%) pendapatan B2B berasal dari retensi pelanggan yang sudah ada (melalui perpanjangan, cross-sell, dan upsell). Alat CRM mengelola seluruh perjalanan pelanggan, mulai dari onboarding hingga perpanjangan dan dukungan, memastikan kepuasan jangka panjang dan pendapatan berulang

Semua hal ini menjadikan perangkat lunak CRM B2B sebagai hal yang wajib dimiliki untuk berhasil di pasar yang kompetitif, berbasis data, dan berfokus pada hubungan.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1986, pengusaha Pat Sullivan dan Mike Muhney mengembangkan ACT! (Automated Contact Tracking). Perangkat lunak ini dirancang untuk membantu tenaga penjualan mengelola interaksi dengan klien secara lebih efektif. Ini adalah salah satu alat digital pertama yang menawarkan manajemen kontak terstruktur, kalender, dan pengingat tindak lanjut.

Tabel Perbandingan Perangkat Lunak CRM B2B

Alat Fitur utama Pilihan terbaik untuk Harga* ClickUp Pipeline yang dapat disesuaikan, ringkasan AI, otomatisasi, templat CRM, Dokumen & Dasbor, formulir bawaan Tim penjualan dari skala kecil hingga korporat yang mengelola transaksi, tugas, dan klien dalam satu ruang kerja Tersedia paket gratis; Penawaran harga khusus untuk perusahaan HubSpot CRM Integrasi penjualan, pemasaran, dan dukungan; rotasi prospek otomatis; Breeze AI; asisten rapat Dari startup hingga perusahaan besar yang membutuhkan platform tunggal untuk tim pendapatan Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $20/bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Freshsales Penilaian prospek, pemasaran multichannel, manajemen wilayah, panggilan telepon langsung, wawasan AI Freddy Tim penjualan UKM hingga pasar menengah yang menginginkan otomatisasi fleksibel dan prioritas prospek Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $19 per pengguna per bulan (per PDF) ActiveCampaign Kampanye multichannel, konten prediktif, otomatisasi canggih, pelacakan perilaku Tim pemasaran/penjualan skala kecil hingga menengah yang menggunakan email terintegrasi + CRM Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $15/bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Nutshell CRM Pipeline seret dan lepas, otomatisasi SMS, ringkasan email/panggilan berbasis AI, dasbor multi-tampilan Tim skala kecil hingga menengah yang mengelola pipeline dan upaya pemasaran di satu tempat Paket berbayar mulai dari $19 per pengguna per bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Monday.com CRM Penilaian prospek, lebih dari 200 templat, akses seluler, AI Blocks, alur kerja otomatis Tim skala menengah hingga korporat yang mengelola proyek dan penjualan dengan papan yang dapat disesuaikan Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $15 per pengguna per bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Pipedrive Pipa penjualan visual, Smart Docs, Asisten Penjualan AI, pelacakan panggilan/email bawaan Tim penjualan UKM yang memantau tahap-tahap transaksi dan mengoptimalkan upaya pemasaran Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $19 per pengguna per bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Salesforce CRM Penyesuaian mendalam, beberapa pipeline, Einstein AI, integrasi skala besar Tim perusahaan dengan proses penjualan yang kompleks dan kebutuhan multi-sistem Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $25 per pengguna per bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Salesflare CRM Peningkatan data email, pencarian prospek di LinkedIn, kampanye bertahap, dan pengumpulan data otomatis Tim penjualan B2B skala kecil hingga menengah yang mengotomatiskan upaya pemasaran dan pemeliharaan CRM Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $35 per pengguna per bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Zoho CRM Integrasi email/media sosial/telepon, penilaian prospek, peramalan, Zia AI, aplikasi seluler Dari UKM hingga perusahaan besar yang membutuhkan CRM modular dengan otomatisasi yang kuat Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $20 per pengguna per bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Nimble Peningkatan media sosial, ekstensi browser, email massal, daftar kontak bersama Bisnis kecil yang membutuhkan manajemen kontak dan penjangkauan yang sederhana namun kaya fitur Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $24,90 per pengguna per bulan CRM yang Lebih Nyaman Pipeline tak terbatas, antarmuka pengguna yang sederhana, akses API, penandaan kontak, email agenda harian Wirausaha mandiri dan tim kecil yang mencari CRM yang terjangkau dan mudah digunakan Paket berbayar mulai dari $15 per pengguna per bulan

Perangkat Lunak CRM B2B Terbaik untuk Digunakan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya.

Kami akan membahas beberapa contoh perangkat lunak CRM B2B terbaik di bagian-bagian di bawah ini. Pelajari fitur unggulan, kelebihan, kekurangan, dan opsi harga mereka untuk membantu Anda membuat keputusan yang tepat.

1. ClickUp

Sebagian besar CRM terasa seperti spreadsheet yang disamarkan—kaku, tidak fleksibel, dan lebih dirancang untuk pelaporan daripada penjualan. Itulah mengapa ClickUp for Sales Teams menonjol sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan yang mengintegrasikan CRM Anda secara mulus dengan sistem manajemen proyek Anda.

Sesuaikan cara Anda melacak tahap kesepakatan dan pipeline dengan Status Kustom ClickUp

Mulailah dengan ClickUp CRM, yang memungkinkan Anda membangun pipeline yang disesuaikan menggunakan Status Tugas Kustom untuk mewakili tahap-tahap transaksi seperti Prospek, Terverifikasi, Jadwal Demo, Proposal Dikirim, dan Ditutup.

Setiap kesepakatan disimpan sebagai Tugas ClickUp yang dilengkapi dengan Bidang Kustom di ClickUp —ukuran kesepakatan, probabilitas penutupan, pemilik akun, tanggal perpanjangan—sehingga Anda dapat mengurutkan, menyaring, dan membuat perkiraan dengan presisi. Dan Tampilan ClickUp seperti Kanban, Tabel, dan Kalender memudahkan Anda untuk memvisualisasikan posisi setiap peluang.

Lihat lebih dari 15 tampilan di ClickUp untuk menyesuaikan alur kerja Anda sesuai kebutuhan

Ingin mengotomatiskan pengumpulan prospek? Buat Formulir ClickUp untuk mengumpulkan prospek dari situs web. Begitu seseorang mengisinya, Otomatisasi ClickUp yang telah Anda atur akan langsung terpicu: tugas kesepakatan baru dibuat, ditugaskan kepada perwakilan yang tepat berdasarkan wilayah, diberi tag berdasarkan industri, dan dipindahkan ke tahap “Prospek Baru”—secara instan.

Selain itu, dengan ClickUp Brain, Anda tidak perlu repot-repot mencari pembaruan akun di ruang kerja Anda. Tanyakan “Apa kabar terbaru tentang perpanjangan Salesforce?” dan dapatkan ringkasan yang dihasilkan AI dari semua komentar, email, langkah selanjutnya, dan risiko—yang diambil dari aktivitas real-time di seluruh ruang kerja Anda.

Jika Anda tidak ingin memulai dari awal, Template CRM ClickUp telah menyediakan mesin RevOps yang lengkap dan siap digunakan.

Perangkat lunak ini menyediakan pelacakan transaksi, alur kerja, pelaporan, dan kolaborasi tim dalam satu platform yang rapi dan dapat disesuaikan, yang dapat Anda sesuaikan dengan alur kerja dan kebutuhan pelaporan Anda.

💡 Tips Pro: Hubungkan CRM Anda ke ClickUp Dashboards dan akses lebih dari 50 kartu—termasuk ringkasan dan pembaruan AI—untuk melacak akun yang hilang atau dimenangkan, ukuran kesepakatan, tren pendapatan, dan lainnya.

⏩ Kemampuan AI: Gunakan AI Notetaker dari ClickUp untuk merekam, mentranskripsikan, dan merangkum panggilan penjualan Anda secara otomatis—lalu tautkan wawasan tersebut langsung ke tugas CRM Anda. Ringkasan yang berisi tindakan yang harus dilakukan dan langkah selanjutnya dapat dilampirkan secara otomatis ke kesepakatan yang relevan menggunakan ClickUp Autopilot Agents, sehingga pipeline Anda tetap kaya akan konteks. Anda bahkan dapat memicu alur kerja berdasarkan kata kunci dalam ringkasan untuk mempercepat proses kesepakatan. Dan tentu saja, ClickUp Brain menghubungkan CRM, Dokumen, dan Tugas Anda untuk konteks yang terpadu.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim

Tim penjualan skala kecil hingga menengah (10–200 pengguna)

Contoh penggunaan

Sangat cocok untuk tim lintas fungsi yang mengelola transaksi, proyek, dan klien dalam satu ruang kerja

Fitur terbaik

Kelebihan

Kami mengelola segala hal mulai dari pekerjaan klien hingga CRM kami, dan menyukai fleksibilitas opsi serta otomatisasi bawaan yang ada. Kami juga menyukai fakta bahwa ClickUp terus berkembang dan mereka mendengarkan masukan dari klien mereka!

Sesuaikan semua fitur ClickUp—mulai dari otomatisasi hingga dasbor—agar sesuai dengan alur kerja unik Anda

Gantikan berbagai alat yang terpisah-pisah dengan ruang kerja terpadu yang didukung AI, yang menjadi sumber informasi utama Anda

Kelola tugas dan interaksi pelanggan di satu tempat

Kekurangan

Kurva pembelajaran cukup curam, dan menyusun alur kerja yang sempurna membutuhkan waktu. Terkadang, pembaruan menyebabkan bug atau kinerja yang lambat, dan aplikasi selulernya tidak sehalus versi desktop.

Aplikasi seluler memiliki fitur yang lebih sedikit dibandingkan versi web

Banyak fitur khusus dapat menyebabkan kurva pembelajaran yang lebih lama bagi pengguna baru

Harga

Ulasan G2 dan Capterra

G2 : 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

2. HubSpot CRM

HubSpot CRM adalah sistem all-in-one yang canggih, dirancang untuk tim yang ingin mengintegrasikan data pemasaran, penjualan, dan layanan mereka dalam satu platform. Sistem ini memudahkan kolaborasi lintas fungsi, sehingga semua orang—mulai dari SDR hingga VP of Sales—mendapatkan konteks yang dibutuhkan untuk mempercepat proses penutupan transaksi.

Semua terintegrasi. Saat prospek mengisi formulir atau menjadwalkan pertemuan, CRM akan diperbarui secara instan. Tim penjualan dapat menggunakannya untuk mencatat panggilan, email, dan catatan hanya dengan satu klik, sementara tim pemasaran dapat membuat alur pemeliharaan otomatis yang langsung terintegrasi ke dalam pipeline. HubSpot bahkan dapat berkembang bersama Anda sebagai CRM untuk bisnis kecil dan startup — menawarkan alat seperti panduan penjualan, dasbor pelaporan yang dapat disesuaikan, dan perkiraan pendapatan, semuanya terintegrasi dalam satu platform.

⏩ Kemampuan AI: Gunakan Breeze AI untuk mengotomatiskan tugas, menilai dan memperkaya data prospek, menyusun email, serta mengoptimalkan keterlibatan pelanggan dengan pengingat cerdas. Anda juga mendapatkan Asisten Rapat AI untuk mempersiapkan panggilan dan mencatat poin-poin penting agar tidak ada yang terlewat, memastikan setiap percakapan siap untuk ditindaklanjuti.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim

Dari startup hingga perusahaan besar

Contoh penggunaan

Sangat cocok untuk perusahaan yang membutuhkan integrasi penjualan, pemasaran, dan dukungan dalam satu platform

Fitur terbaik

Akses berbagai alat untuk proses penjualan melalui email, media sosial, prospek, dan pipeline

Otomatiskan pemasaran email untuk menangani seluruh siklus penjualan

Manfaatkan integrasi perangkat lunak pihak ketiga yang luas untuk HubSpot

Kumpulkan peluang transaksi, tiket, dan bahkan lampiran file—segala hal yang ingin Anda ketahui tentang pelanggan—dalam catatan aktivitas penjualan yang terperinci

Kelebihan

Sales Hub memungkinkan Anda mengotomatiskan tugas-tugas berulang (email, tindak lanjut, rotasi prospek), namun Anda tetap dapat menyesuaikan semuanya agar tetap terasa personal. Jadi, ya, tim penjualan Anda akhirnya bisa berhenti terjebak di kotak masuk… Anda dapat melakukan panggilan, mengirim email, mencatat catatan, dan bahkan mengobrol dengan prospek—semuanya dari satu tempat

Fitur penjadwalan pertemuan bawaan untuk terhubung dengan klien

Otomatisasi yang menghilangkan pekerjaan rutin dari pundak Anda sambil tetap mempertahankan sentuhan personal

Gabungkan pemasaran digital, otomatisasi email, otomatisasi penjualan, penjadwalan, dan alur kerja dukungan/tiket ke dalam satu alat

Kekurangan

CRM gratis memang seperti pintu masuk yang menarik, tetapi begitu Anda beralih ke Sales Hub Pro atau Enterprise, Anda mungkin mulai merasa seolah-olah membayar per klik. Add-on, lisensi tambahan, dan fitur lanjutan = biaya tambahan.

Pengaturan awal bisa menjadi tantangan, terutama saat mengatur beberapa pipeline penjualan

Fitur dasar dibatasi aksesnya, dan upgrade bisa menjadi cukup mahal dengan cepat

Harga

Gratis

Paket Pemula: $20/bulan

Professional: $890/bulan

Enterprise: Mulai dari $3.600/bulan

Ulasan G2 dan Capterra

G2 : 4,4/5 (lebih dari 12.700 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 4.400 ulasan)

📮ClickUp Insight: 30% pekerja percaya bahwa otomatisasi dapat menghemat 1–2 jam per minggu, sementara 19% memperkirakan hal itu dapat membebaskan 3–5 jam untuk pekerjaan yang mendalam dan terfokus. Bahkan penghematan waktu sekecil apa pun akan bertambah: hanya dengan menghemat dua jam setiap minggu, Anda akan menghemat lebih dari 100 jam per tahun—waktu yang dapat digunakan untuk kreativitas, pemikiran strategis, atau pengembangan diri. 💯Dengan AI Agents dan ClickUp Brain dari ClickUp, Anda dapat mengotomatiskan alur kerja, membuat pembaruan proyek, dan mengubah catatan rapat Anda menjadi langkah-langkah selanjutnya yang dapat ditindaklanjuti—semuanya dalam platform yang sama. Tidak perlu alat atau integrasi tambahan—ClickUp menghadirkan semua yang Anda butuhkan untuk mengotomatiskan dan mengoptimalkan hari kerja Anda di satu tempat. 💫 Hasil Nyata: RevPartners berhasil memangkas 50% biaya SaaS mereka dengan menggabungkan tiga alat ke dalam ClickUp—mendapatkan platform terpadu dengan fitur lebih banyak, kolaborasi yang lebih erat, dan sumber data tunggal yang lebih mudah dikelola dan diskalakan.

3. Freshsales

Freshsales tidak sekadar menawarkan pendekatan satu ukuran untuk semua, melainkan memungkinkan Anda menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan CRM B2B Anda. Sesuaikan mata uang, bahasa, dan bahkan modul bisnis yang Anda gunakan. Dialer telepon bawaan yang canggih juga menjadikannya pilihan ideal untuk kebutuhan bisnis layanan.

Pipeline transaksi yang dapat disesuaikan memudahkan pelacakan kemajuan, sementara fitur seperti manajemen wilayah, penilaian prospek, dan penjadwalan janji temu membantu tim Anda fokus pada peluang yang paling penting. Perangkat lunak CRM B2B ini juga menyediakan templat email penjualan dan formulir web untuk mempercepat tugas-tugas berulang dan menghemat waktu untuk proses penjualan Anda.

⏩ Kemampuan AI: Freddy AI menganalisis riwayat pipeline Anda untuk mengidentifikasi peluang potensial, menyesuaikan pendekatan pemasaran, mengatasi data ganda, dan menyoroti langkah-langkah terbaik ke depan.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim

UKM hingga pasar menengah

Contoh penggunaan

Sangat cocok untuk tim penjualan yang menginginkan penilaian prospek dan penjangkauan multichannel

Fitur terbaik

Gunakan telepon cloud bawaan untuk panggilan langsung dalam aplikasi guna mengelola hubungan pelanggan dengan lebih baik

Tugaskan tugas, beri tahu manajer, atau jalankan urutan tindak lanjut melalui otomatisasi bawaan

Pastikan pipeline penjualan Anda tetap teratur dan siap ditindaklanjuti dengan mengelola kontak, percakapan, dan tugas di satu tempat

Kelebihan

Lihat profil pelanggan dengan mudah. Sesuaikan tampilan untuk melihat informasi yang paling dibutuhkan – misalnya, kami menempatkan detail penting di bagian atas profil mereka, seperti detail kontak. Sistem ini mencatat semua komunikasi di satu tempat untuk akses cepat saat dibutuhkan.

Sesuaikan tampilan CRM untuk menampilkan informasi pelanggan penting dengan lebih cepat

Buat laporan yang diperbarui secara otomatis

Kirim email otomatis saat bidang kustom diperbarui untuk mengurangi pekerjaan manual

Sinkronkan panggilan dan rapat ke kalender Anda dengan mudah

Kekurangan

Saya merasa membuat Laporan Analitik sangat rumit dan sulit dipahami – Anda perlu mengikuti panduan cara melakukannya, atau meminta bantuan dari seseorang yang mengerti, karena tampaknya tidak mudah untuk disiapkan.

Pelaporan dan analitik bisa menjadi lebih intuitif dan ramah pengguna

Dukungan pelanggan yang terbatas di seluruh pusat penjualan

Harga

Gratis

Blossom: $19/bulan per pengguna

Garden: $35/bulan per pengguna

Harga: $65 per bulan per pengguna

Forest: $79/bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan)

Ulasan G2 dan Capterra

G2 : 4,5/5 (lebih dari 1.200 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 600 ulasan)

4. ActiveCampaign

ActiveCampaign memungkinkan Anda untuk berinteraksi dengan pelanggan sepanjang siklus penjualan mereka melalui email, media sosial, halaman arahan, dan konten formulir yang disesuaikan. Platform ini juga menghadirkan kekuatan machine learning ke dalam upaya pemasaran Anda. Fitur Pengiriman Prediktif dan Konten Prediktif membantu mengirimkan pesan yang dipersonalisasi pada saat-saat ketika pelanggan paling mungkin merespons.

Fitur otomatisasi pemasaran platform ini dirancang untuk meningkatkan pengelolaan prospek dan menutup transaksi dengan lebih efisien. Anda dapat mengotomatiskan proses penjualan seperti penilaian prospek untuk langsung menyaring atau menyingkirkan prospek yang tidak memenuhi syarat. Misalnya, ketika seseorang mengunjungi situs Anda, mengunduh panduan, atau merespons kampanye, ActiveCampaign secara otomatis mencatat interaksi tersebut dan menyesuaikan skor prospeknya. Dari sana, sistem dapat mengarahkan mereka ke perwakilan penjualan, memasukkan mereka ke dalam urutan pemeliharaan prospek, atau menetapkan tugas untuk tindak lanjut.

⏩ Kemampuan AI: Gunakan Active Intelligence untuk memprediksi perilaku pelanggan, memilih audiens target terbaik untuk kampanye Anda, dan bahkan menyusun draf kampanye email menggunakan AI generatif—sehingga pemasaran dan penjualan benar-benar selaras.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim

Tim pemasaran, penjualan, dan keberhasilan pelanggan skala kecil hingga menengah

Contoh penggunaan

Sangat cocok untuk pemasar dan tim penjualan yang menggunakan kampanye email yang terintegrasi dengan CRM

Fitur terbaik

Tingkatkan keterlibatan pelanggan di berbagai saluran

Akses laporan dan wawasan khusus untuk menganalisis perilaku pelanggan

Lacak tingkat probabilitas keberhasilan untuk setiap prospek. Dengan mengetahui peluang tersebut, Anda dapat dengan mudah menentukan sejauh mana upaya pemeliharaan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk penjualan potensial.

Kelebihan

Pembuat otomatisasi visual, opsi segmentasi kontak, dan fitur pelaporan terperinci membuat pengelolaan kampanye menjadi jauh lebih efisien. Sangat baik pula bahwa platform ini terus meluncurkan pembaruan dan peningkatan secara rutin.

Berikan skor, beri label, dan segmentasikan prospek untuk mempersonalisasi komunikasi kampanye mulai dari onboarding hingga pemeliharaan

Buat dan jalankan otomatisasi kampanye dengan mudah menggunakan editor seret dan lepas

Pelanggan melaporkan peningkatan tingkat keterlibatan dan konversi berkat penggunaan alat ini

Kekurangan

Saya mengelola beberapa merek, dan saya sangat ingin memiliki kemampuan untuk memisahkan operasionalnya (kontak, domain, branding, pelaporan, dll.) tanpa harus membeli dan mengelola banyak akun. Kurangnya fitur multi-organisasi sangat menjengkelkan, terutama mengingat harganya.

Anda hanya dapat mengelola satu organisasi dari satu akun, yang membatasi kampanye multi-merek

Antarmuka pembuat kampanye sulit dipahami

Masalah kinerja sesekali pada perangkat lunak CRM B2B

Harga

Paket Pemula: Mulai dari $15/bulan

Plus: Mulai dari $49/bulan

Pro: Mulai dari $79/bulan

Enterprise: Mulai dari $145/bulan

Ulasan G2 dan Capterra

G2 : 4,5/5 (lebih dari 14.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 2.500 ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Dasar-dasar CRM modern diletakkan oleh Robert dan Kate Kestnbaum, pelopor dalam pemasaran basis data—sebuah disiplin ilmu yang menggunakan model statistik untuk memprediksi pelanggan mana yang paling mungkin merespons kampanye pemasaran. Pendekatan ini menekankan hasil yang dapat diukur dan keterlibatan yang dipersonalisasi, yang menjadi cikal bakal manajemen hubungan pelanggan berbasis data.

5. Nutshell CRM

Bagi tim B2B skala kecil hingga menengah yang menangani penjualan, pemasaran, dan penjangkauan, Nutshell CRM menawarkan pendekatan cerdas—dan praktis—untuk penjualan yang berfokus pada pipeline. Bayangkan ini: Anda dapat membuat pipeline kustom dengan kemudahan drag-and-drop, mengelola tugas, panggilan, dan interaksi email dari satu antarmuka yang elegan, serta secara otomatis menilai prospek saat mereka masuk melalui formulir web atau alat pelacakan pengunjung.

Tindak lanjut melalui pesan teks? Nutshell juga mengurusnya—mengotomatiskan urutan SMS saat kontak memasuki tahap pipeline baru. Dalam hal wawasan, dasbor pelaporan dan alat peramalan Nutshell membantu Anda mengidentifikasi tren di seluruh tim, kesepakatan, dan wilayah.

⏩ Kemampuan AI: Dapatkan ringkasan dan templat yang dibuat secara otomatis untuk mempermudah tindak lanjut Anda berikutnya melalui panggilan telepon dan email. Selain itu, Panduan Pipeline AI-nya menyarankan struktur pipeline yang dioptimalkan untuk alur kerja Anda.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim

Pasar kecil hingga menengah

Contoh penggunaan

Sangat cocok untuk tim kecil yang membutuhkan kemudahan dalam pengelolaan pipeline + kampanye email + pencatatan panggilan

Fitur terbaik

Buat pipeline yang dapat disesuaikan untuk mengelola proses penjualan Anda

Buat kampanye pemasaran yang disesuaikan dan tertarget dengan lebih cepat menggunakan templat untuk siaran massal dan buletin

Otomatiskan penjadwalan untuk tindak lanjut dan penugasan tugas

Ubah tanggapan menjadi kontak yang berharga melalui formulir yang dapat disematkan

Pantau prospek, transaksi, dan kinerja penjualan dengan berbagai tampilan, seperti papan, daftar, peta, dan grafik

Kelebihan

Saya menyukai kemampuan untuk melacak komunikasi dengan klien, meninggalkan catatan untuk rekan kerja, dan menyimpan semua informasi klien di satu tempat. Saya menyukai alat pelacakan keterlibatan di NS Marketing, tempat saya menghabiskan sebagian besar waktu saya.

Hubungkan kontak, prospek, dan pelanggan dalam satu platform

Integrasikan dengan mudah ke klien email seperti Gmail dan Outlook

Manfaatkan fitur kolaborasi dalam aplikasi seperti pelacakan aktivitas, penugasan tim, dan obrolan

Kekurangan

Karena saya menggunakan NS untuk komunikasi, dan itulah yang kami gunakan untuk pemasaran email kami, saya mengalami masalah dengan kurangnya opsi urutan email otomatis. Selain itu, saya berharap alih-alih hanya mengetahui berapa banyak klik tautan yang terjadi dalam sebuah email, saya bisa langsung mendapatkan daftar nama-nama tersebut.

Beberapa pengguna tidak menyukai kurangnya urutan email bertahap

Fitur pelaporan dan analitiknya masih dasar

Beberapa pengguna menganggap aplikasi selulernya sering mengalami bug

Harga

Foundation : $19 per pengguna per bulan

Pertumbuhan: $32/bulan

Pro : $49 per pengguna per bulan

Bisnis : $67 per pengguna per bulan

Enterprise: $89 per pengguna per bulan

Ulasan G2 dan Capterra

G2 : 4,3/5 (lebih dari 1.200 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 550 ulasan)

6. Monday.com

Monday.com adalah platform all-in-one untuk manajemen kontak, prospek, dan proyek. Baik Anda seorang penjual B2B independen atau bagian dari bisnis kecil, prioritasisasi prospek tidak lagi menjadi tebak-tebakan berkat fitur penilaian prospek cerdas dari Monday.com.

Platform ini mengukur kualitas prospek berdasarkan tindakan seperti klik tautan, respons email, dan kehadiran dalam demo produk. Dengan demikian, tim penjualan Anda dapat mengarahkan upaya mereka ke prospek yang lebih mungkin untuk konversi.

⏩ Kemampuan AI: AI Blocks dari Monday berfungsi sebagai alat seret dan lepas yang dapat menerjemahkan, mengekstrak data penting dari kontrak, atau menulis pembaruan—langsung di dalam papan CRM Anda, sementara wawasan prediktif mengidentifikasi risiko jadwal sebelum terjadi dan mengotomatiskan entri data rutin.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim

Perusahaan menengah hingga korporasi

Contoh penggunaan

Sangat cocok untuk tim jarak jauh/matriks yang menangani proyek dan penjualan secara bersamaan

Fitur terbaik

Sederhanakan pengaturan alur kerja dengan lebih dari 200 templat

Kelola transaksi di mana saja dengan aplikasi seluler iOS dan Android

Tangkap prospek yang menjanjikan dengan mudah menggunakan formulir web

Manfaatkan alat pelaporan yang komprehensif untuk kampanye penjualan dan pemasaran

Kelebihan

Hal terbaik dari CRM Monday adalah kemampuannya memberikan banyak kebebasan. Anda dapat menyesuaikan banyak hal sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan spesifik Anda.

Sesuaikan pipeline, papan, pengingat, dan lainnya sesuai dengan alur kerja CRM Anda

Pantau prospek dan komunikasi internal dengan lebih baik menggunakan dasbor

Otomatiskan pembaruan status, pemberitahuan, dan tugas-tugas berulang lainnya melalui otomatisasi bawaan

Kekurangan

Fungsi Pelacakan Email Terbatas – Tidak sekuat CRM khusus untuk kampanye pemasaran massal atau pelacakan keterlibatan email. Kurang Fleksibel untuk Pelaporan Lanjutan – Diperlukan beberapa solusi alternatif untuk analisis penjualan atau peramalan yang lebih kompleks. Keterbatasan Aplikasi Seluler – Beberapa fitur tidak sehalus atau semudah diakses di perangkat seluler dibandingkan dengan desktop.

Beberapa pengguna telah melaporkan adanya bug dan masalah kinerja

Impor data massal dan fungsi pelaporan lanjutan dapat berjalan lebih lancar

Harga

CRM Dasar: $15/bulan per pengguna

CRM Standar: $20/bulan per pengguna

Pro CRM: $33/bulan per pengguna

CRM Perusahaan: Harga disesuaikan

Ulasan G2 dan Capterra

G2 : 4,6/5 (lebih dari 900 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 400 ulasan)

7. Pipedrive

Pipedrive menonjol sebagai CRM yang dirancang khusus untuk para profesional B2B. Antarmuka yang menarik secara visual dan intuitif untuk pengelolaan pipeline penjualan ini memungkinkan Anda melihat sekilas posisi setiap peluang. Jika sebuah kesepakatan tidak bergerak dalam beberapa waktu, Pipedrive akan mengirimkan pemberitahuan kepada Anda sehingga tidak ada prospek yang terlewatkan.

Fitur panggilan bawaan platform ini memungkinkan Anda melakukan dan mencatat panggilan langsung di dalam CRM. Selain itu, Anda dapat melacak email dan panggilan, serta mengintegrasikannya dengan Google Maps untuk menemukan kontak terdekat.

⏩ Kemampuan AI: Buat pesan pemasaran yang profesional atau ringkas percakapan panjang dalam hitungan detik menggunakan generator email dan fitur ringkasan Piepdrive. Dan jika Anda ingin mengidentifikasi peluang terbaik, mendapatkan rekomendasi tindakan selanjutnya, serta menandai tindak lanjut yang terlambat, cukup gunakan Asisten Penjualan AI.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim

UKM (1–50 tenaga penjualan)

Contoh penggunaan

Pilihan terbaik untuk tim penjualan yang fokus dalam melacak tahap-tahap kesepakatan secara sederhana dan visual

Fitur terbaik

Pantau prospek penjualan secara efektif dengan pipeline penjualan visual

Dapatkan saran yang disesuaikan dan dapat diterapkan untuk mengubah prospek menjadi transaksi dengan Asisten Penjualan yang didukung AI

Buat Smart Docs yang menyatukan konteks dari semua peluang

Kelebihan

Pipa penjualan visualnya membuat pelacakan prospek menjadi sangat intuitif. Fitur otomatisasinya menghemat waktu dalam melakukan tindak lanjut, dan pelacakan email sangat cocok untuk mengoptimalkan kampanye. Perangkat lunak ini mudah digunakan, bahkan bagi anggota tim kami yang tidak memiliki latar belakang teknis.

Kemudahan penggunaan

Lacak prospek mulai dari tahap peluang hingga tahap penyelesaian proyek

Kekurangan

Pipedrive tidak dilengkapi dengan fitur otomatisasi pemasaran tingkat lanjut dan alat kampanye email bawaan, sehingga memerlukan integrasi untuk pelaksanaan di seluruh saluran pemasaran. Laporan juga terasa terbatas untuk analisis pemasaran yang mendalam.

Fitur pelaporan dan layanan purna jual yang terbatas

Tidak ada alat pemasaran email bawaan

Harga

Essential: $19/bulan per pengguna

Tingkat Lanjut: $34/bulan per pengguna

Professional: $64/bulan per pengguna

Power: $74/bulan per pengguna

Enterprise: $99/bulan per pengguna

Ulasan G2 dan Capterra

G2 : 4,3/5 (lebih dari 2.500 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 3.500 ulasan)

8. Salesforce CRM

Salesforce CRM adalah platform andalan yang dirancang untuk organisasi B2B kompleks dengan pipeline besar dan tim yang lebih besar lagi. Platform ini dirancang untuk perusahaan yang membutuhkan visibilitas penuh—mulai dari prospek hingga perpanjangan kontrak—serta fleksibilitas untuk merancang proses penjualan hingga detail terkecil.

Alat ini memungkinkan Anda membuat beberapa pipeline, menyesuaikan setiap bidang dan objek, serta mengintegrasikan segala hal mulai dari Slack hingga sistem ERP Anda. Selain itu, manajer dapat menganalisis dashboard untuk wawasan tentang kemenangan/kekalahan, akurasi perkiraan, dan kecepatan pipeline, semuanya dengan pembaruan real-time. Ini bukan CRM paling ringan di pasaran, tetapi untuk kontrol dan kedalaman tingkat perusahaan, Salesforce adalah pilihan yang solid.

⏩ Kemampuan AI: Mulai dari menyusun email dan konten pemasaran hingga agen otonom yang menjalankan alur kerja dukungan dan mendeteksi risiko churn, AI Salesforce dapat bekerja secara aktif untuk Anda, bukan sekadar memberikan saran.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim

Perusahaan

Contoh penggunaan

Sangat cocok untuk organisasi besar yang ingin menstandarkan proses, persetujuan, dan penggunaan AI copilot/agen dalam alur kerja penjualan mereka

Fitur terbaik

Layani pelanggan melalui email, obrolan, telepon, media sosial, dan situs web dari satu kotak masuk terpadu—dilengkapi dengan pengalihan cerdas dan pengaturan prioritas

Buat alur kerja dan model data yang disesuaikan menggunakan objek kustom

Perluas fungsionalitas secara instan melalui ribuan aplikasi pihak ketiga di App Exchange

Konfigurasikan akses berbasis peran, aturan berbagi data, dan pengaturan untuk melindungi informasi sensitif secara massal

Kelebihan

Saya dapat dengan mudah melacak kasus pelanggan, melihat riwayat interaksi, dan mencatat pembaruan di berbagai saluran dalam satu tempat. Kemampuan untuk mengotomatiskan tindak lanjut, menggunakan pesan cepat, dan menyesuaikan laporan membuatnya sangat efisien untuk mengelola alur kerja layanan pelanggan

Otomatisasi untuk tugas-tugas CRM yang berulang

Manajemen prospek yang canggih, mulai dari onboarding hingga retensi

Salesforce Einstein AI yang memberikan saran praktis untuk prioritas prospek dan optimalisasi strategi penjualan

Kekurangan

Platform ini sangat rumit dan sama sekali tidak ramah pengguna bagi tim kecil hingga menengah yang tidak memiliki staf teknis khusus.

Beberapa pengguna melaporkan bahwa antarmuka pengguna (UI) tidak intuitif dan membingungkan

Fitur tambahan dan fungsionalitas canggih biasanya mahal dan sulit diimplementasikan tanpa melibatkan mitra implementasi

Harga

Salesforce Foundations: Gratis

Paket Pemula: $25 per pengguna per bulan

Pro Suite: $100 per pengguna per bulan

Ulasan G2 dan Capterra

G2 : 4,4/5 (lebih dari 23.000 ulasan)

Capterra: /5 (lebih dari 18.000 ulasan)

📮 ClickUp Insight: 19% manajer mengatakan bahwa mendapatkan pembaruan tepat waktu dari anggota tim adalah tantangan visibilitas terbesar mereka. Namun, bahkan ketika pembaruan masuk, seringkali tidak konsisten. Beberapa kabur, beberapa terlalu rinci, dan yang lain bahkan hilang sama sekali. Ketidakkonsistenan tersebut justru menimbulkan kebingungan alih-alih kejelasan. Kartu AI ClickUp serta Ringkasan Status dan Ringkasan Obrolan yang dihasilkan AI membantu menghadirkan konsistensi dalam pelaporan kemajuan. Anggota tim dapat menghasilkan pembaruan terstruktur dengan satu klik, sementara Anda mendapatkan tampilan terpadu dan mudah dibaca mengenai apa yang berjalan sesuai rencana—dan apa yang memerlukan perhatian. 💫 Hasil Nyata: Pigment meningkatkan efisiensi komunikasi tim sebesar 20% dengan ClickUp—membuat tim tetap terhubung dan selaras.

9. Salesflare CRM

Salesflare menyederhanakan tugas-tugas CRM utama, seperti pengelolaan prospek dan kontak, serta meningkatkan fungsionalitasnya dengan fitur seperti pipeline drag-and-drop dan otomatisasi alur kerja. Fitur pencarian email yang intuitif memungkinkan Anda mencari prospek langsung di LinkedIn, sebuah alat yang sangat berguna untuk memperluas daftar kontak Anda.

Dengan fitur pengayaan data kontak yang ramah pengguna dari Salesflare, platform ini akan mengisi kekosongan dalam catatan CRM Anda setiap kali Anda berinteraksi dengan prospek melalui email atau profil media sosial. Menerima email dengan lampiran? Salesflare secara otomatis mengunggah file tersebut ke akun yang bersangkutan, memastikan bahwa dokumen penting tidak pernah hilang.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim

Tim penjualan skala kecil hingga menengah

Contoh penggunaan

Sangat cocok untuk tim B2B yang ramping yang membutuhkan pencatatan data otomatis dan upaya pemasaran

Fitur terbaik

Buat beberapa pipeline penjualan yang disesuaikan dan lakukan pengeditan massal, pemindahan, atau ekspor hanya dengan beberapa klik

Gunakan penilaian prospek canggih untuk mendukung penjualan proaktif

Dapatkan pemberitahuan saat prospek menjadi tidak aktif, email tidak dijawab, atau setelah pertemuan, memastikan tidak ada peluang yang terlewat

Buat urutan email bertahap dan templat yang dapat digunakan ulang untuk menghemat waktu dan meningkatkan jangkauan yang konsisten

Kelebihan

Antarmuka terbaik di pasar global saat ini yang terintegrasi dengan Google Suite dan LinkedIn. Layanan dukungannya sangat responsif dan pembaruan perangkat lunaknya dilakukan secara teratur.

Impor kontak dan akun dengan mudah dari Gmail

Pengguna memuji layanan dukungan pelanggan karena responsivitasnya

Peningkatan data otomatis memudahkan upaya pemasaran

Kekurangan

– Saat seorang karyawan keluar – proses serah terima menjadi lebih rumit dari yang seharusnya. – Filternya perlu perbaikan dalam hal pengalaman pengguna – agak kaku saat digunakan.

Filter bisa jadi sulit diterapkan

Beberapa pengguna mengeluhkan kurangnya pembaruan antarmuka pengguna

Harga

Pertumbuhan: $35/bulan per pengguna

Pro: $55/bulan per pengguna

Enterprise: $115/bulan per pengguna (harga khusus untuk lima pengguna atau lebih)

Ulasan G2 dan Capterra

G2 : 4,8/5 (lebih dari 280 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 100 ulasan)

10. Zoho CRM

Mulai dari pengelolaan prospek dan transaksi hingga peramalan penjualan dan pemasaran email, Zoho CRM adalah solusi perangkat lunak CRM B2B yang komprehensif. Perangkat lunak ini menggabungkan saluran komunikasi utama seperti email, media sosial, dan panggilan telepon ke dalam satu antarmuka yang ramah pengguna.

Aturan penilaian dan berbagai titik kontak yang dimilikinya sangat ideal untuk mengarahkan prospek ke tahap selanjutnya dalam saluran penjualan secara lebih efisien, yang berperan penting dalam mempercepat konversi. Fitur unggulan lainnya adalah aplikasi selulernya. Aplikasi ini memungkinkan tim penjualan untuk berinteraksi dengan prospek, mengakses data pelanggan, dan bahkan memantau KPI saat sedang dalam perjalanan.

⏩ Kemampuan AI: Asisten AI bawaan Zoho, Zia, tidak hanya memprediksi churn, menyaring prospek, dan menyusun draf email—tetapi kini juga dilengkapi dengan SDR otonom dan agen pembimbing yang menggerakkan alur kerja serta melatih perwakilan penjualan. Zia juga memasukkan data penggunaan produk ke dalam model AI untuk mengidentifikasi pelanggan yang berisiko sebelum masa perpanjangan.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim

Dari UKM hingga perusahaan besar

Contoh penggunaan

Serbaguna untuk berbagai industri, terutama untuk CRM modular + otomatisasi

Fitur terbaik

Sentralisasikan aktivitas penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan untuk menghilangkan sekat-sekat

Identifikasi dan prioritaskan prospek berkualitas dengan alat manajemen prospek yang andal dan alat peramalan penjualan prediktif

Manfaatkan alat manajemen media sosial bawaan untuk pemantauan merek dan perolehan prospek

Buat modul khusus untuk mengelola vendor atau proses onboarding, dll.

Kelebihan

Fitur keterlibatan pelanggan di Zoho CRM adalah hal yang paling menonjol bagi kami, karena telah mempermudah interaksi dan komunikasi kami dengan pelanggan sehingga kami dapat menutup transaksi dengan cepat. Zoho CRM juga menawarkan analitik tingkat atas yang memberikan wawasan akurat tentang cara meningkatkan penjualan kami

Bangun hubungan pelanggan yang langgeng dengan mengaktifkan kembali prospek yang sudah tidak aktif

Otomatiskan penilaian prospek dan identifikasi prospek dengan niat tinggi lebih cepat

Buka peluang dan tingkatkan strategi Anda dengan data analitik yang andal

Akses interaksi pelanggan, riwayat komunikasi, dan transaksi terbaru di mana saja dengan aplikasi seluler khusus

Kekurangan

AI mungkin awalnya tampak sangat membantu, tetapi bot tersebut mudah menghasilkan percakapan yang tidak koheren. Saya harus memantau obrolan dan turun tangan jika diperlukan. Ya, ini membantu saya mengotomatiskan proses, tetapi saya tidak bisa berhenti mengawasinya.

Catatan panggilan pada aplikasi seluler dapat ditingkatkan

Chatbot AI memerlukan pengawasan dan pengarahan manual

Harga

Edisi Gratis

Standar: $20/bulan per pengguna

Professional: $35/bulan per pengguna

Enterprise: $50/bulan per pengguna

Ulasan G2 dan Capterra

G2 : 4,1/5 (lebih dari 2.800 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 6.900 ulasan)

11. Nimble

Nimble adalah CRM berbasis media sosial yang dirancang untuk tim B2B kecil yang mengutamakan hubungan. Perangkat lunak ini secara otomatis melengkapi profil kontak Anda dengan data dari LinkedIn, riwayat email, informasi perusahaan, dan bahkan media sosial—sehingga Anda memiliki gambaran lengkap sebelum setiap percakapan.

Baik saat Anda mencari prospek di web atau mempersiapkan panggilan dengan klien, ekstensi browser Nimble memungkinkan Anda menangkap prospek hanya dengan satu klik dan menyinkronkannya langsung ke pipeline Anda. Fitur ini sangat berguna bagi pendiri perusahaan, konsultan, dan profesional penjualan yang menginginkan proses penjualan yang cerdas dan kaya konteks tanpa kerumitan CRM tradisional.

⏩ Kemampuan AI: Integrasikan pengayaan kontak berbasis AI, alat wawasan media sosial, dan pelacakan pipeline ke dalam satu sistem yang kuat.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim

Usaha kecil

Contoh penggunaan

Cocok untuk tim yang mahir dalam media sosial dan membutuhkan manajemen kontak yang lebih baik

Fitur terbaik

Tetap pantau aktivitas pemasaran Anda dengan pengingat tindak lanjut otomatis dan rangkaian email grup

Tangkap prospek dengan satu klik dari Gmail, Outlook, LinkedIn, dan halaman web melalui ekstensi browser

Pastikan tim Anda tetap selaras dengan daftar kontak, kalender, tugas, dan otomatisasi yang dibagikan

Kelebihan

Fungsi pencariannya sangat bagus, dan fitur Pesan Grup adalah yang terbaik. Fitur ‘tag’ sangat brilian dan saya menggunakannya setiap saat. Aplikasi yang hebat! Layanan pelanggan selalu siap membantu!

Pisahkan dan urutkan kontak menggunakan tag

Mudah digunakan dan cepat dipelajari

Otomatiskan tindak lanjut, pengingat, dan kualifikasi prospek

Kirim kampanye kelompok yang disegmentasi atau urutan pemeliharaan bertahap dengan visibilitas tingkat pembukaan

Kekurangan

Widget dalam browser sering mengalami bug, dan seringkali tidak menampilkan foto kontak tersebut meskipun jelas ada foto profil di LinkedIn, Facebook, dan lain-lain. Selain itu, ketika Nimble 'menyarankan' bahwa kontak Anda mungkin sama di berbagai platform media sosial, Anda harus mengklik masing-masing tautan untuk membuka profil mereka sebelum dapat memastikan apakah itu orang yang sama.

Membatasi jumlah orang yang dapat Anda hubungi

Data prospek diisi secara otomatis dari media sosial, tetapi Anda harus memverifikasi secara manual apakah prospek tersebut adalah orang yang sama di berbagai saluran

Harga

$29,90 per pengguna per bulan

Ulasan G2 dan Capterra

G2 : 4,5/5 (lebih dari 1.100 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 1.800 ulasan)

12. CRM yang Lebih Nyaman

Jika Anda pemilik usaha kecil yang bosan dengan CRM yang rumit, penuh biaya tersembunyi, dan kurva pembelajaran yang curam, Less Annoying CRM benar-benar sesuai dengan namanya. Dirancang khusus untuk wirausahawan tunggal dan tim kecil, perangkat lunak ini menyederhanakan CRM menjadi hal-hal esensial—pengelolaan kontak, pelacakan pipeline, integrasi kalender, dan pengingat tugas—sehingga Anda dapat fokus membangun hubungan, bukan berjuang melawan perangkat lunak.

Antarmukanya bersih dan intuitif, sehingga Anda dapat mulai menggunakannya dalam hitungan menit. Email agenda harian memastikan tidak ada tindak lanjut yang terlewat, dan setiap fitur dapat diakses dengan biaya bulanan tetap per pengguna—tanpa sistem harga berjenjang, tanpa penawaran tambahan. Yang benar-benar membedakannya adalah layanan pelanggannya: setiap perwakilan dukungan adalah ahli produk, siap menjawab pertanyaan Anda tanpa skrip atau eskalasi.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim

Tim kecil (1–15 pengguna)

Contoh penggunaan

Sangat cocok untuk wirausaha tunggal atau tim kecil yang membutuhkan CRM yang sederhana dan terjangkau

Fitur terbaik

Buat alur kerja yang beragam dan dapat disesuaikan dengan pipeline tak terbatas untuk menyesuaikan proses penjualan, dukungan, atau rujukan yang berbeda, memastikan setiap tim mengarahkan klien melalui tahap yang tepat

Berikan label dan kategorikan kontak secara fleksibel, lalu saring tampilan dengan mudah dan buat laporan khusus untuk kelompok-kelompok tersebut

Simpan riwayat email lengkap dalam catatan kontak, dan jalankan kampanye email sederhana dengan templat dan pelacakan rujukan

Kelola peran, bidang kustom, dan izin pengguna, serta nikmati lingkungan uji coba sandbox

Analisis data CRM sesuai kebutuhan Anda dengan dasbor yang fleksibel, alat peramalan, dan pelaporan ad-hoc

Kelebihan

Membuat dan mengubah bidang kustom sangat mudah, dan kami dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan kami dengan sangat baik. Saya juga menyukai kemampuan mengakses data melalui panggilan API untuk melakukan analisis yang lebih mendalam. Kami memanfaatkan fitur integrasi email dengan sangat baik. Meskipun kami adalah bisnis yang sangat kecil, saya yakin platform ini juga akan berfungsi dengan baik untuk organisasi yang jauh lebih besar.

Kolom kustom tanpa batas dan sangat dapat disesuaikan

Meskipun memiliki antarmuka pengguna yang ringan dan sederhana, perangkat lunak ini sangat powerful

Semua fitur dan pembaruan gratis dalam satu paket

Kekurangan

Saat ini, setiap data yang diunggah akan membuat catatan baru alih-alih digabungkan dengan yang sudah ada. Saya berharap ada cara untuk melihat semua kontak atau pipeline dalam format tabel agar dapat dengan cepat mengetahui catatan mana yang memiliki kolom kosong, serta dapat melakukan pengeditan dalam tampilan tabel.

Ketidakmampuan untuk menggabungkan unggahan baru ke dalam data yang sudah ada

Beberapa pengguna merasa bahwa hasil pencariannya bisa ditingkatkan

Harga

$15 per pengguna per bulan

Ulasan G2 dan Capterra

G2 : 4,9/5 (lebih dari 600 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 600 ulasan)

Manfaat Menggunakan CRM untuk B2B

Salah satu manfaat utama sistem CRM B2B adalah bahwa sistem ini mengkonsolidasikan data dan interaksi pelanggan, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk mencari informasi yang tersimpan di sistem atau folder yang tersebar. Hal ini berarti peningkatan efisiensi, serta pengalaman pelanggan yang lebih baik.

Dalam survei terbaru, responden menyebutkan bahwa manfaat terbesar yang mereka rasakan dari perangkat lunak CRM adalah peningkatan pendapatan penjualan (57%), peningkatan kepuasan/retensi pelanggan (53%), dan peningkatan kualitas layanan/dukungan pelanggan (49%).

Manfaat tambahan dari perangkat lunak CRM B2B meliputi:

Mencapai dan melampaui target pendapatan : Perusahaan yang mengimplementasikannya : Perusahaan yang mengimplementasikannya 86% lebih mungkin melampaui target penjualan dibandingkan yang tidak.

Pengambilan keputusan yang terinformasi : Akses ke analisis dan metrik seperti Akses ke analisis dan metrik seperti KPI penjualan memberikan landasan untuk strategi berbasis data

Ketepatan dalam menjangkau prospek : Segmentasi pelanggan dalam CRM B2B memungkinkan upaya pemasaran dan penjualan yang terarah, mempersingkat siklus penjualan sebesar Segmentasi pelanggan dalam CRM B2B memungkinkan upaya pemasaran dan penjualan yang terarah, mempersingkat siklus penjualan sebesar 8-14 hari sekaligus meningkatkan pendapatan sebesar 21-30%

Retensi pelanggan : Memantau kepuasan pelanggan membantu tim Anda mengidentifikasi peluang upsell atau perpanjangan kontrak di sepanjang siklus penjualan Memantau kepuasan pelanggan membantu tim Anda mengidentifikasi peluang upsell atau perpanjangan kontrak di sepanjang siklus penjualan

Cara Memilih Perangkat Lunak CRM B2B yang Tepat: Apa Saja Fitur Utama yang Perlu Dipertimbangkan dalam CRM B2B?

Pertimbangkan faktor-faktor berikut ini untuk memastikan Anda memilih alat terbaik guna meningkatkan penjualan Anda:

Manajemen prospek : Cari fitur pelacakan siklus penuh—mulai dari pengumpulan prospek melalui formulir web hingga analisis konversi—sehingga tim penjualan dapat merawat kontak tanpa melewatkan peluang Cari fitur pelacakan siklus penuh—mulai dari pengumpulan prospek melalui formulir web hingga analisis konversi—sehingga tim penjualan dapat merawat kontak tanpa melewatkan peluang Manajemen data: Anda akan membutuhkan proses impor/ekspor data yang lancar dan alat pemeliharaan data yang mudah digunakan. Otomatisasi adalah kunci untuk menghemat waktu yang biasanya dihabiskan oleh tim penjualan untuk entri data manual, sehingga mereka dapat fokus pada penjualan. Penyesuaian: Pilih sistem yang memungkinkan Anda menyesuaikan pipeline penjualan, bidang kustom, dan alur kerja. CRM B2B dengan manajemen kontak berbasis akun memungkinkan Anda menyesuaikan tahap-tahap transaksi dan kelompok pemangku kepentingan yang sebenarnya Integrasi pihak ketiga: Pastikan kompatibilitas dengan Pastikan kompatibilitas dengan alat otomatisasi pemasaran, email , kalender, ERP, dan alat dukungan. Banyak organisasi memilih CRM berbasis cloud justru karena kemudahan integrasinya Akses jarak jauh: Akses berbasis cloud yang dilengkapi dengan fitur keamanan data memberikan ketenangan pikiran Kolaborasi tim : Cari fitur yang mendukung pesan internal, berbagi dokumen, pengingat, dan visibilitas bersama—hal yang sangat penting untuk memastikan keselarasan di antara tim penjualan, pemasaran, dan layanan Cari fitur yang mendukung pesan internal, berbagi dokumen, pengingat, dan visibilitas bersama—hal yang sangat penting untuk memastikan keselarasan di antara tim penjualan, pemasaran, dan layanan

