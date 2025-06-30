11 legjobb Asana alternatíva marketing ügynökségek számára (2025)

Ügynöksége növekszik. Ami egy ötfős csapatnak bevált, az nem feltétlenül illik egy 20 fős szervezethez.

Az Asana eddig eljuttatott idáig, de most valami másra van szükséged. Ez a 11 Asana alternatíva marketing ügynökségek számára azokra a speciális kihívásokra specializálódott, amelyekkel szembesülsz.

Találjunk valamit, ami az Ön ambícióival együtt növekszik. 🎯

A legjobb Asana alternatívák marketing ügynökségek számára egy pillanat alatt

Íme egy rövid összehasonlítás a legjobb Asana alternatívákról marketing ügynökségek számára. 👇

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak ClickUp All-in-one ügynökségkezelő platform a kreatív és operatív összehangoláshoz Csapat mérete: Ideális egyének, startupok és vállalkozások számára Egyedi munkafolyamatok, AI-segítség, irányítópultok, dokumentumok, időkövetés, AI-naptár, visszajelzési eszközök Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Wrike Kreatív eszközök szervezése és ügyfélportál munkafolyamatok Csapat mérete: Ideális közepes és nagy kreatív csapatok számára Igénylőlapok, korrektúra, párhuzamos verziók, ügyfélmunkaterületek, automatizált jelentések Ingyenes; a fizetős csomagok ára 10 dollár/hó/felhasználó Jira Agilis kampányvégrehajtás és iteratív projektfrissítések Csapat mérete: Ideális technikai marketingcsapatok és fejlesztőkkel együttműködő ügynökségek számára Egyedi munkafolyamatok, Kanban táblák, kampányautomatizálás, több mint 30 beépített jelentés Ingyenes; a fizetős csomagok ára 8 dollár/hó/felhasználó Trello Vizuális feladatkezelés és kampánytervezés Csapat mérete: Ideális szerkesztői, közösségi és tartalomcsapatok számára Tartalomnaptárak, testreszabható sablonok, Google Drive szinkronizálás, Power-Up integrációk Ingyenes; a fizetős csomagok ára 6 dollár/hó/felhasználó ProofHub Strukturált kreatív felülvizsgálatok és az érdekelt felek jóváhagyásai Csapat mérete: Ideális tervező, tartalom- és márkaépítő csapatok számára Jegyzetek, jóváhagyási folyamatok, egyedi űrlapok, engedélyezési ellenőrzések Ingyenes próba; a fizetős csomagok ára 50 dollár/hónaptól kezdődik. Csapatmunka Jövedelmezőség nyomon követése és ügyfélközpontú teljesítés Csapat mérete: Ideális ügynökségek számára, amelyek számlázást, előlegeket és teljesítéseket kezelnek Idő/költségvetés nyomon követése, QuickBooks számlázás, munkaterhelés-tervező, ügyfélnézet-hozzáférés Ingyenes; fizetős csomagok 13,99 dollártól/hó/felhasználó Airtable Kampánytervezés testreszabható munkafolyamatokkal és adatnézetekkel Csapat mérete: Ideális operatív és tervező csapatok számára Képletmezők, kampányportálok, színkódolt naptárak, feltételes logika Ingyenes; fizetős csomagok 24 dollártól/hónap/felhasználó ActiveCollab Projekt jövedelmezőségének figyelemmel kísérése és időalapú számlázás Csapat mérete: Ideális pénzügyekkel tisztában lévő projektmenedzserek és szolgáltató ügynökségek számára Feladatokra vonatkozó időzítők, ismétlődő számlák, munkaterhelés-áttekintés, hatókör-túllépés-riasztások Ingyenes; fizetős csomagok 11 dollártól/hónap/felhasználó Basecamp Egyszerűsített kommunikáció és központi projektláthatóság Csapat mérete: Ideális kis létszámú csapatok és többfunkciós marketingcsoportok számára Üzenőfalak, automatikus bejelentkezés, dokumentumközpont, egyszerű ügyfélkezelés Ingyenes; fizetős csomagok 15 dollártól/hónap/felhasználó Zoho Projects Marketing műveletek, amelyek az egész vállalatra kiterjedő munkafolyamatokhoz kapcsolódnak Csapat mérete: Ideális a Zoho ökoszisztémát használó csapatok számára Projektportálok, költségkövetés, munkaterhelés-megtekintés, Blueprint automatizálások Ingyenes; a fizetős csomagok ára 5 dollár/hó/felhasználó

Miért érdemes az Asana alternatíváit választani marketing ügynökségek számára?

Az Asana ügynökségi projektmenedzsment szoftvere sokaknak megfelel, de a marketingügynökségeknek gyakran személyre szabottabb megoldásokra van szükségük. Íme néhány ok, amiért érdemes máshol keresgélni:

Nem marketing-specifikus: Az Asana nem rendelkezik marketing-központú munkafolyamatokkal, ezért kampányciklusokhoz jelentős testreszabás és extra eszközök szükségesek, ami fragmentált működést eredményez.

Hiányos kampánylefedettség : Jól kezeli a feladatokat, de kihagyja a kulcsfontosságú lépéseket, mint például a megrendelések felvétele és az eszközök jóváhagyása, ezért külön rendszerekre van szükség.

Nehézségek a méretezhetőséggel: Ahogy az ügyfelek és a kampányok összetettsége növekszik, az Asana egyszerű felépítése zavarossá válik, ami csökkenti a láthatóságot.

Nincs időkövetés vagy számlázás: Azok az ügynökségek, amelyek a számlázható órákat követik nyomon, harmadik féltől származó eszközöket vagy kézi táblázatokat kell használniuk, mivel az Asana nem rendelkezik ezekkel a funkciókkal.

Korlátozott jelentéskészítés: Az alapvető irányítópultok nem kínálnak testreszabható kampány- és Az alapvető irányítópultok nem kínálnak testreszabható kampány- és marketingügynökségi KPI-ket , ami megnehezíti a több projektre vonatkozó betekintést.

Hiányzó ügyfél-együttműködési funkciók: Az ügyfélportálok és a részletes jogosultságok hiánya feszültséget okoz a kommunikációban.

Gyenge feladat hierarchia: A rugalmatlan alfeladatok és A rugalmatlan alfeladatok és a korlátozott AI marketing automatizálás manuális megoldásokhoz vezetnek.

🧠 Érdekesség: Volney B. Palmer alapította az első ismert reklámügynökséget az Egyesült Államokban. Eredeti terve az volt, hogy csak újságokban hirdetési felületeket értékesítsen. A stratégia, a szlogenek és a kreatív részlegek sokkal később jelentek meg.

A legjobb Asana alternatívák marketing ügynökségek számára

Íme a legjobb Asana alternatívák marketing ügynökségek számára. 📝

1. ClickUp (a legjobb az all-in-one ügynökségkezeléshez)

Hozd létre első feladatodat a ClickUp-ban Kövesse nyomon az egyes kampányelemeket a ClickUp Tasks segítségével

A ClickUp megadja azt a struktúrát, amely az Asanából hiányzik, miközben elég rugalmas ahhoz, hogy illeszkedjen az ügynökséged munkamódszereihez.

Először is, a ClickUp projektmenedzsment szoftvere az ügynökség működésének gerincét képezi. Ha pedig integrálja a ClickUp marketing megoldását és a ClickUp kreatív ügynökségi szoftvert, hozzáférést kap a kifejezetten marketing tevékenységekhez tervezett speciális munkafolyamatokhoz.

Tartsd mozgásban a kampányokat

Tegyük fel, hogy ügynöksége egy fogyasztói technológiai márka teljes értékesítési csatornát lefedő kampányán dolgozik – organikus bejegyzések, fizetett hirdetések, e-mailes kampányok és céloldalak, mindez hat hét alatt.

Először létrehoz egy mappát a kampányhoz. Ebben a ClickUp Tasks segítségével részletes eredményeket hozhat létre minden egyes eszközhöz: egyet az Instagram-karusszelhez, egyet a bevezető e-mailhez és egyet a videohirdetéshez.

Minden feladatot a megfelelő csapattaghoz rendelnek, a határidőkkel, kreatív briefekkel és átadási alfeladatokkal együtt.

Annak érdekében, hogy mindenki tisztában legyen a haladással, meghatározza a saját ClickUp egyéni feladatállapotait: „Briefing”, „Draft in Progress”, „Internal Review”, „Client Review” és „Final Approval”. Ezek tükrözik az ügynöksége által követett tényleges szakaszokat.

Ugyanakkor minden feladathoz hozzáadhat ClickUp egyéni mezőket, hogy csapata könnyen feloszthassa és szűrje a munkát. Adja meg a teljesítések csatornáját, a közönség típusát, az eszköz formátumát és a kampány prioritását.

Így ha stratégiád azt szeretné, hogy a fizetett média összes legfontosabb eszköze a jövő héten megjelenjen, akkor másodpercek alatt szűrheti a nézetet.

Lásd mindent valós időben

Kövesse nyomon a kampány előrehaladását a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp Dashboards segítségével az operatív adatok stratégiai betekintéssé alakulnak. Ezek a vizuális irányítóközpontok valós idejű információkat jelenítenek meg a csapat kapacitásáról, a projekt határidőiről és a kampányok teljesítményéről az összes ügyfél esetében.

Létrehozhatsz privát, ügyfeleknek szóló irányítópultokat is, amelyek élőben mutatják a teljesítések, határidők és akadályok előrehaladását anélkül, hogy belső jegyzeteket vagy gyártási szintű részleteket fednének fel.

Gyorsabb munkavégzés az AI segítségével

Kampánytervezéshez használja a ClickUp Brain alkalmazást

A ClickUp Brain a platform beépített mesterséges intelligencia motorja, amely segít csapatának a lendület elvesztése nélkül tervezni, írni és összefoglalni.

Tegyük fel, hogy ügynöksége egy e-kereskedelmi ügyfél számára Black Friday kampányt tervez. A stratéga megnyit egy ClickUp Doc dokumentumot, hogy felvázolja a kampány felépítését. Beír egy rövid utasítást, például „Black Friday promóciós terv bőrápolási márkának”. A ClickUp Brain csatornákra lebontott kampányütemtervet javasol – e-mail, fizetett közösségi média, céloldalak és influencerekkel való együttműködés –, valamint a legfontosabb üzenetek és a megvalósítható formátumok.

Ezután, a gyártási fázisban, ha kreatív vezetője szeretné tudni, mi vár még felülvizsgálatra, vagy hol akadt el a visszajelzés, az AI marketing eszköz egy kattintással összefoglalja a legfrissebb megjegyzéseket az összes feladatból.

Automatizáld az ismétlődő munkákat

Állíts be triggereket a ClickUp Automation számára a munkaterületeden

A ClickUp Automation kezeli az összes unalmas projektállapot-frissítést, feladatmódosítást és emlékeztetőt, amelyek a kampányok során felemésztik a csapatod idejét.

Például, amikor egy feladat átkerül a „Ügyfél általi felülvizsgálat” szakaszba, egy automatizálás automatikusan megjelölheti az ügyfélkapcsolati menedzsert, határidőt állíthat be a visszajelzésre, és újból kioszthatja a feladatot, ha a határidő lejár.

Kezdje az ügynökségi sablonokkal!

Ingyenes sablon letöltése Indítson és kezeljen kreatív kampányokat a ClickUp Marketing Agency Template segítségével.

A ClickUp Marketing Agency Template olyan ügynökségek számára készült, amelyek több ügyfél kampányciklusait kezelik. Tartalmaz listákat kreatív kérésekhez, előre elkészített egyéni feladatállapotokat a felülvizsgálati folyamatokhoz, valamint egyéni mezőket a platformhoz és a formátumhoz.

A sablon olyan nézeteket is tartalmaz, mint a Szerződéses határidők és Fiókáttekintések, amelyek azonnali áttekinthetőséget biztosítanak.

Ha a kreatív munkák mellett ügyfélkapcsolatokat vagy ügyfélszolgálatot is kezel, a ClickUp ügynökségkezelési sablon segít gyorsabban felállítani a rendszert.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Gondos beállítás nélkül könnyen elmulaszthatók a fontos frissítések, vagy elárasztanak az irreleváns értesítések.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a Reddit-vélemény mindent elárul:

Körülbelül fél éve működtetjük ügynökségünket a ClickUp segítségével, és őszintén szólva, ez olyan módon változtatta meg munkamódszerünket, amire nem számítottam. Eleinte szkeptikus voltam az összes extra funkcióval kapcsolatban, de mára megszerettem őket. […] A Docs rendszerük csendesen felváltotta a Google Docs-ban végzett munkánk nagy részét. Minden simábban megy, ha a dokumentációnk ugyanazon a helyen található, mint a projektjeink. A csapat gyorsabban alkalmazkodott hozzá, mint gondoltam. Eleinte bizonytalan voltam a ClickUp Brain-nel kapcsolatban, csak egy újabb AI-trükknek tűnt. De megmentett néhány unalmas írási feladattól, különösen akkor, amikor hosszú ügyfél-e-maileket kell összefoglalnom vagy meg kell kezdenem egy vázlatot. Nem tökéletes, de hasznos, amikor el vagyok havazva. […] Mint mindenhez, ehhez is hozzá kellett szokni, és még mindig vannak pillanatok, amikor kissé nehézkesnek tűnik. De visszagondolva arra, hogyan dolgoztunk korábban, nem szeretnék visszatérni ahhoz. ​​​​​​​​​​​​​​​​

2. Wrike (A legjobb kreatív eszközkezeléshez)

via Wrike

Ismeri azt a szomorú érzést, amikor egy ügyfél „a kék háttérrel rendelkező logót” kéri, és rájön, hogy 12 különböző verziója van, amelyek különböző mappákban vannak szétszórva? A Wrike megérti.

Ez az Asana alternatíva marketing ügynökségek számára akkor jön jól, ha több igényes ügyféllel kell foglalkoznod, akik mindegyike a sajátos módszereivel dolgozik.

A legnagyobb fejtörés – hogy mindenki ugyanazt gondolja a projekt követelményeiről – marketing sablonok segítségével oldható meg. Nincs többé szükség arra, hogy minden alkalommal a nulláról kezdje, amikor új ügyfelet vesz fel vagy egy ismerős kampánytípust indít.

A Wrike legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi kérelemformanyomtatványokat, amelyek automatikusan átalakítják az ügyfelek briefjeit végrehajtható feladatokká.

Hasonlítsa össze a kreatív eszközök különböző verzióit egymás mellett a jóváhagyási folyamat során.

Állíts be automatizált digitális marketing jelentéseket , amelyek manuális munkavégzés nélkül követik nyomon a kampány mutatóit és a projekt állapotát.

Ossza meg a dedikált ügyfélmunkaterületeket, ahol a külső együttműködők áttekinthetik a haladást és visszajelzést adhatnak.

A Wrike korlátai

Bár a Wrike korrektúrával kapcsolatos eszközöket kínál, az ügynökségek megjegyzik, hogy az ismételt felülvizsgálati ciklusok unalmas kézi beállítást igényelnek, és elzsúfolhatják a munkaterületet.

A jelentéseket és a műszerfalakat gyakran nem megfelelőnek tartják magas szintű ügyfélprezentációkhoz.

A Wrike alapvető időkövetési funkciója egyszerű, nehézkes és hatástalan a számlázható órák jelentéséhez.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (4400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (2614 értékelés)

Mit mondanak a Wrike-ról a valódi felhasználók?

Íme egy Reddit-felhasználó véleménye erről az eszközről:

Rengeteg PM rendszert használtam már, és nagyon szeretem a Wrike-ot. Nem csak azért, mert PM vagyok, hanem azért is, mert a csapatom 30 tagja mind könnyen megtanulta és naponta használja. Az, hogy a szoftvert 100%-ban elfogadják, sokkal könnyebbé teszi a PM-ként végzett munkámat. A háttérben azonban nagyon komplex rendszerről van szó: egyéni mezők, egyéni elemtípusok beállítása, beküldési űrlapok készítése stb. PM-szempontból egy kis tanulási görbe van, de nagyon sokat tud.

🔍 Tudtad? David Ogilvy, akit gyakran a modern reklámozás atyjának neveznek, nem a marketing területén kezdte karrierjét. Miután elhagyta Oxfordot, Párizsban szakácsnak tanult, majd Skóciában házalóként AGA tűzhelyeket árult. Olyan jól ment neki, hogy 1935-ben írt egy értékesítési kézikönyvet, amelyet a Fortune magazin később az egyik legjobbnak tartott.

3. Jira (a legjobb az agilis marketing munkafolyamatokhoz)

via Atlassian

A marketingkampányokkal az a helyzet, hogy változnak. Sokat. Néha óránként. A Jira felismeri ezt a valóságot, mert szoftverfejlesztéshez tervezték, ahol a követelmények gyorsabban változnak, mint a divatirányzatok.

Míg a versenytársaid még mindig megpróbálják a marketinget vízesés-folyamatokba kényszeríteni, te gyorsan alkalmazkodni fogsz. A testreszabás mélységének köszönhetően pontosan modellezheted a csapatod munkáját, ahelyett, hogy mások „bevált gyakorlatainak” megfelelően kellene eljárnod.

A Jira legjobb funkciói

Készítsen egyedi munkafolyamatokat, amelyek megfelelnek a saját marketingtervezési folyamatainak és jóváhagyási láncainak.

Képzeld el a kampány előrehaladását Kanban táblák vagy idővonal nézetek segítségével, függőségek nyomon követésével.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a munkák kiosztása vagy a projektek jóváhagyási szakaszok közötti áthelyezése.

Hozzáférés több mint 30 különböző jelentéshez, amelyekkel mindent nyomon követhetsz, a ciklusidőtől a csapat sebességéig.

A Jira korlátai

A technikai komplexitás megfélemlítheti a nem technikai marketingcsapat tagokat.

A nem technikai felhasználók unalmasnak és lassúnak találják az alapvető frissítéseket; a környezetek gyakran „túlterheltek” extra mezőkkel, munkafolyamatokkal és kattintásokkal.

Az ügyfelekkel való együttműködés nehézkes; nem könnyű bevonni a külső érdekelt feleket.

Korlátozott kreatív ellenőrzési lehetőségek a tervezésre fókuszáló alternatívákhoz képest

Jira árak

Ingyenes

Standard: 8 USD/hó felhasználónként

Prémium: 14 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (6425+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (15 155+ értékelés)

Mit mondanak a Jira-ról a valódi felhasználók?

Közvetlenül egy G2-es értékelésből:

A Jira segítségével hihetetlenül egyszerű komplex projekteket kezelhető történetekre és feladatokra bontani. Nagyon tetszik, hogy egyedi munkafolyamatokat lehet létrehozni, feladatokat kiosztani a csapattagoknak és valós időben nyomon követni az előrehaladást. A Kanban és Scrum táblákhoz hasonló vizuális eszközök különösen hasznosak a szervezettség fenntartásában és a csapat tagjainak összehangolásában.

🧠 Érdekesség: A „brand” szó eredeti jelentése a állattenyésztésből származik. A farmerek egyedi jeleket égettek a szarvasmarhákra, hogy jelezzék a tulajdonjogot. A marketingesek átvették ezt a kifejezést, hogy leírják azokat a termékeket, amelyek „megragadtak” a fogyasztók tudatában.

4. Trello (a legjobb vizuális kampánykövetéshez)

via Trello

A tartalomírási szolgáltatók a vizuális szervezéssel érnek el sikereket, amely egy pillanat alatt áttekinthetővé teszi a teljes képet.

A Trello kártyalapú megközelítése tükrözi, ahogyan a szerkesztői csapatok természetesen gondolkodnak a tartalomcsatornákról és a kampányfolyamatokról. Az Asana alternatívája különösen jól működik azoknál az ügynökségeknél, amelyek az egyszerűséget helyezik előtérbe a funkciók komplexitásával szemben.

A Butler automatizálás kezeli azokat a hétköznapi feladatokat, amelyek elrabolják a kreatív időt, míg a többféle nézet opciók lehetővé teszik a különböző csapat tagok számára, hogy a projekteknek a számukra legkényelmesebb formátumban tekintsenek.

A Trello legjobb funkciói

Készítsen vizuális tartalomnaptárakat, amelyeket az ügyfelek magyarázat nélkül is megértenek.

Állíts be kártyasablonokat az ismétlődő kampányokhoz, hogy az új projektek a megfelelő módon induljanak el.

Csatlakozz közvetlenül az ügyfelek Google Drive mappáihoz, így az eszközök letöltés és újratöltés nélkül szinkronizálódnak.

Csatlakoztasson több száz harmadik féltől származó alkalmazást a Power-Ups segítségével, hogy kibővítse a projektmenedzsment platform funkcionalitását.

A Trello korlátai

Nincsenek benne olyan fejlett projektmenedzsment funkciók, mint a Gantt-diagramok vagy az erőforrás-tervezés.

Nincs beépített időkövetés vagy részletes jelentéskészítési funkció

Korlátozott fájltároló hely a ingyenes és alacsonyabb szintű csomagokban

Nincs egyértelmű hierarchia, ami korlátozza a kampányok felügyeletét

Trello árak

Ingyenes

Standard: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (13 695+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (23 620 értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó a következő visszajelzést osztotta meg:

Évek óta használom a Trellót, és még soha nem okozott csalódást – még nagyobb, vállalati szintű projektekben is nagyon könnyű használni. És nagyon könnyű megtanulni a használatát. Imádom, hogy olyan sok integrációval és automatizálási lehetőséggel rendelkezik – a Trellón belül automatizálhattuk a feladatkiosztást, a határidőket, az ügyfeleknek történő szállításokat és az operatív kiigazításokat. Őszintén szólva, ezzel a nagy csapat és a több projekt kezelése gyerekjáték lett.

➡️ További információ: Ingyenes tanácsadási ajánlat sablonok az ügyfelek megnyeréséhez

5. ProofHub (A legjobb kreatív felülvizsgálati folyamatokhoz)

via ProofHub

A ProofHub felismerte, hogy a legtöbb marketingmunka olyan vizuális elemeket tartalmaz, amelyeket az érdekelt feleknek jóvá kell hagyniuk, és hogy az e-mail láncok a kreativitás halálát jelentik. Az Asana alternatívája marketingügynökségek számára rendet teremt a kreatív felülvizsgálatok káoszában strukturált jóváhagyási folyamatok révén, amelyek valóban működnek.

Különösen okos megoldás, ahogyan kezeli az ügyfelek jogosultságait: pontosan azt adja nekik, amit látniuk kell, anélkül, hogy elárasztaná őket olyan funkciókkal, amelyeket soha nem fognak használni.

Az egyedi űrlapok segítenek rögzíteni azokat a zavaros kezdeti briefeket, amelyek általában tudatfolyam-jellegű e-mailek formájában érkeznek.

A ProofHub legjobb funkciói

Töltsön fel képeket és PDF-fájlokat, hogy közvetlenül a fájlokra írjon megjegyzéseket és kommenteket.

A kreatív anyagokat automatikus értesítésekkel a jóváhagyási munkafolyamatokon keresztül irányítsa

Rögzítsd az ügyfelek kéréseit egyedi űrlapokon, amelyek közvetlenül projektfeladatokká alakíthatók át.

Szabályozd, hogy az ügyfelek mit láthatnak és tehetnek a részletes jogosultsági beállításokkal

A ProofHub korlátai

Más marketingügynökségi szoftverek hez képest korlátozott integrációs lehetőségek

Nincsenek fejlett erőforrás-kezelő eszközök vagy kapacitástervezési funkciók

A jelentési funkciók alapszintűek, és nem feltétlenül elégítik ki a részletes elemzéseket igénylő tartalommarketing ügynökségek igényeit.

ProofHub árak

Ingyenes próba

Teljes ellenőrzés: 150 USD/hó

Essential: 50 USD/hó

ProofHub értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a ProofHub-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékeléséből:

A ProofHub-ban leginkább azt szeretem, hogy egyszerűsíti a tartalommarketing különböző aspektusainak kezelését. Egy helyen intézhetek mindent, a tartalomkészítéstől és az együttműködéstől a lektorálásig. Miután véglegesítettük a kampány céljait, a „diskussziós” fórumot használom a terv dokumentálására és a szükséges módosítások elvégzésére. Nagyon tetszik, hogy egyéni munkafolyamatokat hozhatok létre és a „tábla” nézet segítségével kezelhetem a feladatokat. […] Hatalmas előny, hogy időben átnézhetjük és jóváhagyhatjuk a kreatív anyagokat, megoszthatjuk a visszajelzéseket és könnyedén kezelhetjük a külső együttműködőket. Ráadásul az, hogy a szervezeten kívül is együttműködhetünk anélkül, hogy bármit is fizetnénk, hatalmas plusz számunkra.

Az ügynökséged nem rendetlen, hanem a folyamatod az. Irányítsd ügynökségedet a ClickUp Big Book for Agency Project Management című könyvének tanácsai alapján Javítsd ki a The Big Book for Agency Project Management című könyvvel: egy őszinte kézikönyv, tele valódi stratégiákkal, amelyeket az ügynökségek használnak a projektek zökkenőmentesebb lebonyolításához, az ügyfelek elégedettségének fenntartásához és a valódi pénzkereséshez.

6. Teamwork (A legjobb ügyfélközpontú projektmegvalósításhoz)

via Teamwork

Ügynökséget vezetni azt jelenti, hogy egyensúlyt kell tartani az ügyfelek elégedettségének fenntartása és a jövedelmező üzletvitel között. A csapatmunka nem állítja, hogy ezek a célok mindig egybeesnek, de segít mindkettőt egyszerre kezelni.

A projektmenedzsment eszköz az ügyfelekkel való együttműködést elsődleges funkciónak tekinti, nem pedig utólagos ötletnek, ami hatalmas különbséget jelent, ha szakmai kapcsolatokat próbálsz fenntartani, miközben a határidőket is be kell tartanod.

A Teamwork legjobb funkciói

Kövesse nyomon az időt és a költségvetést valós idejű jövedelmezőségi adatokkal, hogy a projektek pénzügyileg is a terv szerint haladjanak.

Kezelje a csapat kapacitását és munkaterhelését, hogy megelőzze a kiégést és a határidők elmulasztását.

A QuickBooks integrációval közvetlenül a rögzített idő és költségek alapján állíthat ki számlákat.

Biztosítson ügyfeleinek ellenőrzött hozzáférést a mérföldkövek megtekintéséhez és a teljesítések jóváhagyásához.

Csapatmunka korlátai

A Kanban automatizálása alapszintű, és nem könnyen igazítható komplex migrációs munkafolyamatokhoz.

A fejlett funkciók magasabb szintű csomagokat igényelnek, amelyek kisebb ügynökségek számára drágák lehetnek.

Jobb jövedelmezőségi görbe, mint az egyszerűbb Asana alternatívák marketing ügynökségek számára

Egyes felhasználók alkalmi teljesítményproblémákról számolnak be nagy projektek esetén.

Csapatmunka árazás

Ingyenes

Deliver: 13,99 USD/hó felhasználónként

Grow: 25,99 USD/hó felhasználónként

Skálázhatóság: Egyedi árazás

Vállalatok: Egyedi árazás

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1170+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (915+ értékelés)

Mit mondanak a Teamworkről a valódi felhasználók?

Ez egy Reddit-szálból származik:

A cégem használja, nagyon tetszik, és a jövőben is szeretnék vele dolgozni. A Jirával kapcsolatos tapasztalataim korlátozottak, de ha a kettő közül választanom kellene, akkor a Teamworkot választanám. Sok funkció a naptár kezdő és befejezési dátumain, valamint a becsléseken alapul, így ha a szervezeted mindkettővel rendelkezik, akkor a legtöbbet hozhatod ki belőle. A becslések órákon alapulnak (nem tudom, hogy ez beállítható-e Fibonaccira vagy valami másra).

💡 Profi tipp: Digitális marketingügynökségének növekedéséhez hozzon létre egy „konverziós betekintési tárházat”. Minden kampány után dokumentálja, mi működött, mi nem, a közönség viselkedési trendjeit és a kreatív megközelítéseket. Idővel ez egy olyan marketing útitervvé válik, amely bevált stratégiákkal élesíti versenyelőnyét és gyorsítja az eredményeket a jövőbeli ügyfelek számára.

7. Airtable (A legjobb rugalmas kampánytervezéshez)

via Airtable

Az Airtable olyan adatbázis-funkciókat kínál a projektmenedzsmenthez, amelyekre az Asana egyszerűen nem képes. A marketingügynökségek egyedi munkafolyamatokat hozhatnak létre, amelyek összekapcsolják a kampányköltségvetéseket az ütemtervekkel, nyomon követhetik a kreatív eszközöket a mellékletmezők segítségével, és beállíthatnak automatizált jóváhagyási folyamatokat, amelyek értelmesek az ügyfelek munkájához.

A szépség abban rejlik, hogy ezeket az egymással összekapcsolt adatokat számtalan módon fel lehet bontani, és olyan betekintést nyerhetünk, amely más Asana alternatívákban rejtve maradna.

Az Airtable legjobb funkciói

Szinkronizáld a kampányköltségvetéseket a tényleges kiadások nyomon követésével, képletmezők és pénznemformázás segítségével.

Hozzon létre feltételes formázást, amely automatikusan kiemeli a késedelmes teljesítéseket vagy a költségvetés túllépéseket.

Építsen ügyfélportálokat úgy, hogy csak a releváns projektadatokat mutató szűrt nézeteket oszt meg.

Tervezd meg a tartalomnaptárakat színekkel jelölt kampányfázisokkal és automatikus közzétételi emlékeztetőkkal.

Az Airtable korlátai

A szerepkörökön alapuló hozzáférés durva; bármelyik szerkesztő módosíthatja a nézeteket vagy a struktúrát, mások pedig könnyedén feloldhatják a zárolt nézeteket.

Az alapok különálló silóként működnek – a megjegyzések, az automatizálások és a felhasználók nem terjedhetnek át rajtuk.

Az Airtable nagy adathalmazokkal küzd; az 50 000 rekordot meghaladó adatbázisok jelentősen lelassíthatják a rendszert.

Airtable árak

Ingyenes (két felhasználóra korlátozva)

Csapat: 24 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 54 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (2985+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2185 értékelés)

Mit mondanak az Airtable-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelő véleménye:

Miután megértettem, hogy az Airtable hogyan képes egyszerű adatokat szűrni olyan információkba, amelyekből értékes következtetéseket lehet levonni – például hogy egy tervezőnek hány projektje van egy adott időpontban, mennyi időt vesz igénybe a szerkesztés, hány projekt segít ténylegesen elérni a céljainkat –, ez egy igazi áttörést jelentett. Az adatok testreszabása, hogy csak az Ön számára fontos információkat mutassák, meglehetősen egyszerű, ha egyszer megértette a működését.

⚙️ Bónusz: Szeretné növelni a minőségi teljesítményt anélkül, hogy kiégetné a csapatát? Kezdje el használni a vásárlói út minden szakaszához igazított tartalomírási sablonokat.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 37%-a használ mesterséges intelligenciát tartalomkészítéshez, beleértve az írás, a szerkesztés és az e-mailek írását. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomkészítő eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kapsz a munkaterületen, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket – mindezt úgy, hogy megmarad a munkaterület egészének kontextusa.

8. ActiveCollab (A legjobb a projekt jövedelmezőségének nyomon követéséhez)

via ActiveCollab

Az ActiveCollab megszünteti azt a bosszantó szakadékot, amely a munka elvégzése és a fizetés között tátong.

A csapatod közvetlenül a projekt feladatokra rögzíti az időt, miközben vizuális ellenőrző eszközökkel együttműködik, és ez a nyomon követett idő professzionális számlákká alakul át a szokásos táblázatkezelési gyakorlatok nélkül (tudod, miről beszélünk!).

Nézze, ahogy a projektköltségvetés a munkaórák halmozódásával valós időben zöldről pirosra vált, és észlelje a hatókör-kiterjedést, mielőtt az tönkretenné a jövedelmezőséget.

Az ActiveCollab legjobb funkciói

Indítsd el az időzítőt közvetlenül a feladatokon, hogy rögzítsd a számlázható órákat a munkafolyamat megzavarása nélkül.

Figyeld a projekt jövedelmezőségét valós időben, hogy a költségtúllépéseket még azelőtt észleld, hogy azok kárt okoznának.

Vizualizáld a csapat munkaterhelését, hogy kiegyensúlyozd a feladatokat és megelőzd a kiégést.

Állíts be ismétlődő számlákat a visszatérő ügyfelek számára automatikus számlázási ciklusokkal.

Az ActiveCollab korlátai

Egyes ügynökségek a felépítést unalmasnak vagy nem intuitívnak találják.

A jelentéskészítési funkciók alapszintűek, és nem biztos, hogy kielégítik azok igényeit, akik részletes elemzésekre vágynak.

Az alfeladatok kezelése nem megfelelő; a függőségek nem elég egyértelműek, és a kiesett mellékletek frusztrálják a felhasználókat.

ActiveCollab árak

Ingyenes próba

Plusz: 15 USD/hó (három felhasználó számára)

Előny: 11 dollár/hó felhasználónként

Pro + Fizetés: 17 USD/hó felhasználónként

ActiveCollab értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (405+ értékelés)

Mit mondanak az ActiveCollab-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit ír egy G2-es értékelés erről az Asana alternatíváról marketing ügynökségek számára:

A munkaterhelés nézet nagyon hasznos volt az erőforrások kezelésében, és a kanban nézet és a lista nézet közötti váltás is hasznos volt. A termék leghasznosabb része az ütemtervek és az volt, hogy a felhasználók könnyen és gyorsan nyomon követhették a hasonló vagy ismétlődő feladatokra fordított időt.

Egy ügynökség tulajdonosának élete egy fotón. Ismerős, ugye? Ha ez közel áll hozzád, akkor több valós ügynökségi tapasztalatot osztunk meg a LinkedIn-en.

9. Basecamp (A legjobb egyszerűsített csapatkommunikációhoz)

via Basecamp

Míg a legtöbb Asana alternatíva a marketing ügynökségek számára a PM funkciókat halmozza fel, a Basecamp ezeket elhagyja, hogy mindenki tájékozott és felelősségteljes maradjon. A platform jól működik azoknak az ügynökségeknek, amelyek több csatornán keresztül kommunikációs káoszban fuldoklanak.

Ügyfelei imádni fogják, mert képzési kézikönyv nélkül is érdemben részt vehetnek benne, és csapata is hálás lesz, hogy nem kell még egy bonyolult rendszert megtanulnia.

A Basecamp legjobb funkciói

Tartsd az összes projektkommunikációt szervezett üzenőfalakon, ahelyett, hogy szétszórt e-mailekben.

Ütemezzen automatikus bejelentkezéseket, amelyek arra ösztönzik a csapat tagjait, hogy osszák meg a haladásról szóló frissítéseket.

Tárolja az összes projektfájlt és dokumentumot egy kereshető helyen, verziókezeléssel.

A Basecamp korlátai

Nincsenek fejlett feladatkezelési funkciók, mint például Gantt-diagramok vagy erőforrás-tervezés.

Nincs időkövetési sablon

Korlátozott testreszabási lehetőségek a munkafolyamatok vagy a marketingügynökségek projektstruktúrái számára

Lehet, hogy túl egyszerűnek tűnik azoknak az ügynökségeknek, amelyek komplex, többfázisú kampányokat kezelnek.

Basecamp árak

Ingyenes

Plusz: 15 USD/hó felhasználónként

Pro Unlimited: 299 USD/hó (éves számlázás, korlátlan felhasználói szám)

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (5340 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (14 520+ értékelés)

Mit mondanak a Basecamp-ről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-bejegyzés szerint:

Egy ideje áttértünk a Basecamp-re, hogy kezeljük marketingcsapatunk (5 fő) projektjeit. Meggyőzött az egyszerűség és a tiszta felület. Tökéletes alapvető feladatkezeléshez és a beszélgetések nyomon követéséhez. A helyzet a következő: ahogy csapatunk nőtt és a projektek egyre összetettebbé váltak, a Basecamp kezdett korlátozónak tűnni.

💡 Profi tipp: Ne találgassa, ki áll készen a vásárlásra. Az AI használata a potenciális ügyfelek generálásához lehetővé teszi, hogy valós időben elemezve a viselkedési mintákat, a leginkább vásárlási szándékú potenciális ügyfelekre koncentráljon. Gondoljon kevesebb hideg potenciális ügyfélre, több célzott megkeresésre és okosabb utánkövetésre, ami valóban konverzióhoz vezet.

10. Zoho Projects (A legjobb integrált üzleti munkafolyamatokhoz)

via Zoho

A marketing nem vákuumban zajlik – kapcsolódik az értékesítési folyamatokhoz, az ügyfélszolgálati kérdésekhez és a szélesebb üzleti tevékenységekhez. A Zoho Projects megérti ezt az összekapcsolt valóságot, és jól együttműködik a teljes Zoho ökoszisztémával.

Az Asana alternatívája akkor jön jól, ha a marketingtevékenységeket más üzleti funkciókkal kell összehangolni anélkül, hogy folyamatosan különböző eszközök között kellene váltani. A Blueprint munkafolyamatok segítenek egységesíteni azokat a ismétlődő folyamatokat, amelyek minden ügynökségnél előfordulnak, de ritkán dokumentálják megfelelően.

A Zoho Projects legjobb funkciói

Tekintse meg a csapat kapacitását és munkaterhelését, hogy elkerülje a túlzott erőforrás-elosztást és a határidők elmulasztását.

Kövesse nyomon a költségvetést és a tényleges kiadásokat a beépített költségkövetési és pénzügyi jelentési funkciók segítségével.

Készítsen részletes munkaidő-nyilvántartásokat, amelyek integrálhatók a Zoho Invoice-ba a zökkenőmentes számlázási folyamatok érdekében.

Hozzon létre ügyfelek számára elérhető projektportálokat, ahol az érdekelt felek backend-hozzáférés nélkül is nyomon követhetik a haladást.

A Zoho Projects korlátai

Az ügyfélportál konfigurálást igényel, és zavarba ejtheti a nem technikai háttérrel rendelkező érdekelt feleket.

Korlátozott kreatív ellenőrzési lehetőségek a marketingügynökségek számára készült, tervezésre fókuszáló Asana alternatívákhoz képest.

A jelentéskészítési funkciók alapszintűek és nem könnyen testreszabhatók az adatkezeléshez.

Zoho Projects árak

Ingyenes

Prémium: 5 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 10 USD/hó felhasználónként

Projects Plus: Egyedi árazás

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (475+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (810+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho Projectsről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó így fogalmazott:

Elég jó. Az interfészre ráférne egy kis fejlesztés. Tavaly újratervezték, és néhány változtatás miatt megdöbbentem. Összességében jó, és ha Zoho One-od van, akkor nem is kell gondolkodnod rajta.

📽️ A kulisszák mögött: Tudja meg, hogyan használja a ClickUp marketingcsapata a ClickUp-ot a tartalmak, kampányok és konverziók méretezéséhez.

A ClickUp az ügynökségednek szükséges frissítés

Az Asana alternatívái marketing ügynökségek számára nem nehezen találhatók, de a legtöbbjük csak a probléma egy részét oldja meg.

A ClickUp mindent lefed. Ez egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, ami azt jelenti, hogy a csapatodnak nem kell több eszköz között váltogatnia, csak azért, hogy elindítson egy kampányt.

Létrehozhatsz egyedi munkafolyamatokat, amelyek illeszkednek az egyes ügyfelek folyamataihoz, nyomon követheted minden határidőt további koordináció nélkül, és a lendületet megőrizve haladhatod végig a brief-től a felülvizsgálatig.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra! ✅