A legjobb tartalommarketing ügynökségek az Ön vállalkozásához 2025-ben

Egy partin találkozol valakivel, aki elkezdi mesélni a legutóbbi kempingezéséről. Olyan élénk képet fest a csillagos éjszakákról és a tábortűz melletti történetekről, hogy hirtelen kedved támad megtervezni a saját szabadtéri kalandodat.

Ahogy befejezik a történetüket, rájössz, hogy egy outdoor felszereléseket gyártó cégnél dolgoznak!

Épp most tapasztalta meg a tartalommarketinget a gyakorlatban, és még csak nem is tudta róla.

Ez a nagyszerű tartalommarketing ereje. Informatív, szórakoztató és még többet akarsz belőle. És általában ezeknek a látszólag könnyed történeteknek a hátterében tartalommarketing ügynökségek állnak, akik varázslatos munkát végeznek.

A tartalommarketing ügynökség olyan szervezet, amely más vállalkozásoknak segít megtervezni, létrehozni és terjeszteni olyan tartalmakat, amelyek vonzzák, lekötik és akár el is adnak a célközönségnek.

Most talán azt kérdezi magától: „De miért pont a tartalommarketing?”

A figyelem ma a legkeresettebb valuta, és a tartalommarketing döntő szerepet játszik a márka ismertségének és terjeszkedésének elősegítésében.

Legyen szó informatív blogbejegyzésekről, vicces TikTok-videókról vagy elgondolkodtató podcastokról, a tartalommarketing segít a márkáknak olyan kapcsolatokat építeni a közönségükkel, amelyek túlmutatnak a hagyományos „vásárolja meg termékeinket” megközelítésen.

Fedezzük fel tehát a tartalommarketing ügynökségek világát, amelyek idén nagy port kavarnak majd. ?

A legjobb tartalommarketing ügynökségek jellemzői

Hogyan válassza ki a megfelelő digitális marketing ügynökséget? Íme néhány általános jellemző, amely egy jó ügynökséget meghatároz.

Egyértelműen meghatározott folyamat: Rendelkeznek egy Rendelkeznek egy marketing tervvel , amely minden szükséges elemet tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy egyértelműen meghatározták a stratégia kidolgozásának, a marketing tartalom létrehozásának, terjesztésének és elemzésének lépéseit. Soha nem marad a sötétben – mindig tudni fogja, merre tart és hogyan jut el oda.

Tartós partnerségek: Hosszú távú partnerségeket építettek ki, így ügyfeleik csapatainak kiterjesztésévé váltak. Ha egy digitális marketingügynökségnek nincsenek hűséges ügyfelei, az valószínűleg azt jelenti, hogy nem végzik jól a munkájukat.

Átlátható kommunikáció: Folyamatosan tájékoztatnak, stratégiáikat egyszerű nyelven magyarázzák el (nem marketinges zsargonban), és nem félnek beismerni, ha valami nem működik.

Bár ezek a tulajdonságok elengedhetetlenek egy profi tartalommarketing ügynökségnél, néhány más jellemző is hasznos lehet, például:

Tapasztalat és hírnév: A legjobb tartalommarketing ügynökségek gazdag tapasztalattal és szilárd hírnévvel rendelkeznek. Elég sok ügyféllel dolgoztak már ahhoz, hogy megértsék, mi működik és mi nem. A sikeres kampányok és elégedett ügyfelek hosszú sorozata sokat elárul képességeikről. Ügynökség kiválasztásakor keressen olyat, amelynek bizonyított eredményei vannak és elégedett ügyfelei ragyogó ajánlásokat adnak róla.

A szolgáltatások költsége és hatóköre: Átfogó digitális marketing megoldásokat kell kínálniuk, a tartalomkészítéstől és stratégiától a terjesztésig és elemzésig. Átlátható árakkal és rugalmas csomagokkal rendelkeznek, amelyek az Ön igényeinek és költségvetésének megfelelnek.

Profi tipp: Amit fizetsz, azt kapod, így bár csábító lehet a legolcsóbb lehetőséget választani, a minőségi tartalommarketingbe való befektetés jelentős hozamot eredményezhet.

Iparági fókusz : Az Ön iparágára szakosodott ügynökségek nagyobb valószínűséggel értik meg az Ön egyedi kihívásait és közönségét. Szakértelmükkel olyan tartalmat hoznak létre, amely rezonál a célpiacával és ösztönzi az elkötelezettséget. Keressen olyan ügynökségeket, amelyek bizonyított eredményekkel rendelkeznek az Ön iparágában, és mélyen megértik az Ön niche piacát.

Vezető pozíciók és értékesítés: Végül is a tartalommarketing elsődleges célja a vezető pozíciók és az értékesítés növelése. A legjobb ügynökségek tudják, hogyan kell olyan tartalmat létrehozni, amely vonzza a figyelmet és a potenciális ügyfeleket vásárlókká alakítja. Adatvezérelt stratégiákat alkalmaznak a tartalom keresőmotorok, közösségi média és egyéb csatornák számára történő optimalizálására, biztosítva a maximális láthatóságot és elérhetőséget.

A legjobb tartalommarketing ügynökségek

Íme a legjobb tartalommarketing ügynökségek listája, amelyet alapos kutatás után állítottunk össze, hogy Ön kiválaszthassa a legmegfelelőbbet:

1. NinjaPromo

via Ninja Promo

Legalkalmasabb: Blockchain, Web3 marketing

Szolgáltatott iparágak: kriptográfia, IT, B2B, fintech, egészségügy, SaaS

Nevezetes ügyfelek: Samsung, Logitech, Yves Rocher, Stripe, Bitcoin. com, Burger King

Erősségek: Közösségi média marketing, keresőmotor-optimalizálás (SEO), PR, márkaépítés, blokklánc-fejlesztés

Árak: Előfizetéses modellt kínálnak.

Alapcsomag: 40 óra – 3200 USD/hó

Pro: 80 óra – 5600 dollár/hó

A legjobb választás: 160 óra – 9600 dollár/hó

Helyszín: New York, London, Dubai, Szingapúr, Hongkong, Vilnius

A Ninja Promo nagy szakértelemmel rendelkezik a közösségi média marketing és az influencer marketing terén. 2017-ben alapították, és azóta irodákat nyitottak szerte a világon.

A Ninja Promo jó hírnévnek örvend versenytársai körében, mivel rendkívül innovatív, átlátható és nagy tapasztalattal rendelkezik minden méretű és iparágú szervezet projektjeinek kezelésében.

Az ügynökség büszke arra, hogy azonnali hozzáférést biztosít a globális marketing és kreatív tehetségek legjobb 1%-ához, mindezt anélkül, hogy – ahogy ők fogalmaznak – „tönkretenné a bankot”.

Feliratkozhat előfizetési szolgáltatásukra, és azonnal kapcsolatba léphet a digitális marketing stratégiák terén jártas globális szakértői csapattal – a közösségi médiától és a SEO-tól a videóprodukcióig és a weboldal-fejlesztésig.

2. Growfusely

via Growfusely

Legalkalmasabb: Átfogó tartalommarketing SaaS-vállalatok számára

Szolgáltatott iparágak: SaaS, technológia

Nevezetes ügyfelek: SEMrush, Shopify, Mind the Graph, Whatfix

Erősségek: Mélyreható szakértelem a SaaS tartalommarketing, SEO, linképítés és tartalomírás terén

Árak: Egyedi árak

Helyszín: Bangalore, Mumbai

A Growfusely elsősorban SaaS-vállalatokra összpontosít. Nevükből is kitűnik, hogy céljuk az ügyfeleik jelentős növekedésének elősegítése. A Growfusely ezt különböző szolgáltatások révén valósítja meg, többek között tartalomellenőrzéssel, médiamegjelenésekkel, e-mailes és podcast interjúk szervezésével, valamint stratégiai kulcsszóoptimalizálással.

Szakterületük a tartalommarketing stratégia, létrehozás és terjesztés, biztosítva, hogy a tartalom összhangban legyen a márka hangjával és a SEO legjobb gyakorlataival.

Ha olyan ügynökséget keres, amely elkötelezett amellett, hogy platformokon átívelően népszerűsítse márkáját és üzenetét, próbálja ki a Growfusely-t! Adatvezérelt marketingstratégiák és vonzó tartalmak segítségével gondoskodnak arról, hogy Ön gondolatvezetőként kerüljön be a köztudatba.

3. Column Five

via Column Five

Legalkalmasabb: Erős vizuális tartalmat és adatokat bemutató történetmesélést kereső márkák számára

Szolgáltatott iparágak: Technológia, Saas, pénzügy, egészségügy, oktatás, fogyasztási cikkek

Nevezetes ügyfelek: Uber, Salesforce, SAP, Asana, Zendesk, Deloitte

Erősségek: Márkastratégia, tartalomstratégia, tartalomkészítés, terjesztési stratégia

Árak: Egyedi árak

Helyszín: Costa Mesa, Brooklyn

A díjnyertes kreatív ügynökség, a Column Five kiemelkedik az adatok vizualizációja, a tartalmi stratégia és a digitális marketing terén. A legjobb történet nyer – ez a Column Five Media filozófiája. És ezt teszik ügyfeleikért is.

Az ügynökség arra összpontosít, hogy „ügyfeleit végigkísérje a márka történetének kidolgozásán, megosztásán és kihasználásán, oly módon, hogy megnyerje a vásárlók szívét és elméjét, és végső soron a piacot is. ”

Az ügynökségek arról ismertek, hogy infografikák, interaktív tartalmak és videóprodukciók segítségével lenyűgöző vizuális történeteket hoznak létre, amelyek segítik a márkákat a közönségükkel való kapcsolatteremtésben.

4. Animalz

via Animalz

Legalkalmasabb: Hosszú formátumú tartalom a gondolatvezetéshez

Szolgáltatott iparágak: SaaS, technológia, B2B

Nevezetes ügyfelek: Amazon, Google, GoDaddy, Airtable, 360Learning

Erősségek: SEO tanácsadás, márkaismertség, potenciális ügyfelek szerzése, termékmarketing, kutatás

Árak: Egyedi árak

Helyszín: New York

Az Animalz egy tartalommarketing ügynökség, amely SaaS, tech és B2B vállalatok számára készít hosszú formátumú tartalmakat. Kiváló minőségű, mélyreható cikkeket, esettanulmányokat és fehérpapírokat készít, amelyek segítenek az ügyfeleknek gondolatvezetői pozíciót kialakítani és organikus forgalmat generálni.

Az Animalz büszkélkedhet azzal, hogy tartalma olyan jó, hogy a közönség észre sem veszi a marketingjét. Szakértő írókból és stratégákból álló csapatuk gondoskodik arról, hogy az általuk készített tartalom informatív és vonzó legyen.

5. Kedves tartalom

via Dear Content

Legalkalmasabb: SaaS és B2B vállalatok számára, amelyeknek magas színvonalú írásos tartalomra van szükségük

Szolgáltatott iparágak: SaaS, B2B

Nevezetes ügyfelek: Shopify, Michael Page, freepik, iContainers

Erősségek: Tartalomstratégia, tartalomírás, potenciális ügyfelek megszerzése

Árak: Egyedi árak

Helyszín: Barcelona, Spanyolország

„Kedves Tartalom! Mert a tartalmat szívünkön viseljük, és hiszünk abban, hogy képes átalakítani a vállalkozásokat.”

Pontosan olyan, amiben szeretné, hogy a tartalommarketing ügynöksége higgyen.

A Dear Content egy butik ügynökség, amely kiváló minőségű tartalmakat hoz létre SaaS és B2B szervezetek számára. Szakterületük a blogbejegyzések, fehérpapírok, esettanulmányok és e-könyvek, amelyek segítenek ügyfeleiknek gondolatvezetői pozíciót kialakítani és organikus forgalmat generálni. Ez nekünk zöld zászlóként tűnik!

6. Alapítvány

via Foundation

Legalkalmasabb: organikus növekedésre törekvő B2B SaaS vállalatok számára

Szolgáltatott iparágak: B2B, gyártás, szoftver, SaaS

Nevezetes ügyfelek: MailChimp, Canva, Snowflake, Unbounce, Webex

Erősségek: Branding, grafikai tervezés, webdesign, közösségi média, tartalomkészítés

Árak: Egyedi árak

Helyszín: Halifax

A Foundation egy B2B tartalommarketing ügynökség, amely adatvezérelt, hatékony tartalommarketing stratégiák kidolgozásában jeleskedik. Stratégiai tartalommarketing, közösségi média menedzsment és SEO segítségével segítik a vállalatokat a közönségük bővítésében.

Hatékony és mérhető tartalomkampányokat hoznak létre, miközben újrahasznosítják a meglévő, esetleg nem túl jól teljesítő tartalmakat és eszközöket. Kiterjedt kutatást végeznek ügyfeleik vásárlóiról, megtalálják a megfelelő tartalom-piac illeszkedést, és olyan tartalom-motort szállítanak, amely racionalizálja az üzleti célok eléréséhez szükséges összes tevékenységet.

Szakértelmük abban rejlik, hogy kreativitást és technológiát ötvöznek a briefek elkészítéséhez, a közönség keresési szándékának megfelelő tartalmak írásához, valamint a mutatók alakulásának szoros figyelemmel kíséréséhez.

7. Brafton

via Brafton

Legalkalmasabb: Minden méretű vállalkozás számára, amely átfogó tartalommarketingre szorul.

Szolgáltatott iparágak: Technológia, pénzügy, egészségügy, oktatás, fogyasztási cikkek

Nevezetes ügyfelek: Canva, Stanford Egyetem, Zendesk, ThoughtTrace

Erősségek: Tartalomírás, grafikai tervezés, videotartalom-gyártás, lead magnet létrehozás, inbound tanácsadás, e-mail marketing

Árak: Egyedi árak

Székhely: Székhelye Bostonban található, irodái vannak Amerikában, Ausztráliában és Európában.

A Brafton egy másik globális, teljes körű szolgáltatást nyújtó tartalommarketing ügynökség, amely tartalomírási szolgáltatásokat, tartalomkészítést, SEO-t, közösségi médiamarketinget és videóprodukciót kínál. Adatvezérelt megközelítésükről és kiváló minőségű tartalmaikról ismertek. Szakértői csapatuk gondoskodik arról, hogy a tartalom összhangban legyen az üzleti célokkal és mérhető eredményeket hozzon.

„Kiváló marketingadatok + házon belüli kreatív zsenik = mindig kiváló minőségű tartalom!”

Ez a marketingügynökség mottója.

Emellett az inbound marketing terén is rendelkeznek szakértelemmel. Globális SEO-szakértői, közösségi média stratégái, fizetett szakemberei és kreatív tartalommarketingesei kiválóan értik a skálázható tartalommarketing-kampányok tervezését és végrehajtását. Egyszerűsítik az egész folyamatot, a stratégiától és a létrehozástól a végrehajtásig, biztosítva ezzel a hatékony és eredményes eredményeket az ügyfelek számára.

8. Imagination Publishing

via Imagination Publishing

Legalkalmasabb: Vonzó történetmesélés és egyedi tartalomstratégiák

Szolgáltatott iparágak: pénzügyi szolgáltatások, egyesületek, B2B, egészségügy

Nevezetes ügyfelek: Educause, Wells Fargo, JP Morgan, Chick-fil-A, Epsilon

Erősségek: Tartalommarketing, létrehozás, terjesztés, teljesítmény

Árak: Egyedi árak

Helyszín: Chicago

Az Imagination Publishing márkák számára egyedi tartalomstratégiák kidolgozására specializálódott. Olyan szolgáltatásokat kínálnak, mint tartalomkészítés, digitális marketing, közösségi média menedzsment és videóprodukció. Megközelítésük a történetmesélésre és olyan vonzó tartalom létrehozására összpontosít, amely rezonál a célközönséggel.

Az ügynökséget erősen motiválja a cselekvés „miértje”. Úgy vélik, hogy négylépcsős megközelítésre van szükség ahhoz, hogy a tartalommarketing gyakorlatát a marketing- és termékcsapatok számára folyamatos, közönségközpontú növekedési motorrá alakítsák. Ez a megközelítés megköveteli, hogy minden tartalmi élmény üzleti célokon alapuljon, a közönség igényei táplálják, és rugalmasan és iteratív módon legyen kialakítva.

9. Optimista

via Optimist

Legalkalmasabb: Termékorientált tartalomstratégia SEO-val

Szolgáltatott iparágak: Technológia, SaaS, e-kereskedelem, nonprofit szervezetek

Nevezetes ügyfelek: Glide, Stampli, Kubera, Plytix

Erősségek: SEO, linképítés, tartalomkészítés, tartalomoptimalizálás

Árak: Egyedi árak

Helyszín: Denver

Az Optimist stratégiai tartalomkészítés és -terjesztés révén segíti a márkák online jelenlétének növelését. Szakterületük a SEO-alapú tartalom, amely organikus forgalmat vonz és a látogatókat vásárlókká alakítja.

Globális csapatuk írókból, stratégákból és SEO-szakértőkből áll, akik arra vannak kiképezve, hogy minden ügyfél esetében először a stratégiára, majd a tartalomra összpontosítsanak.

Az ügynökség minden megbízást azzal kezd, hogy alaposan megismeri az ügyfél üzleti tevékenységét és iparágát, hogy meghatározza a célok elérésének legjobb módjait. Úgy vélik, hogy „a stratégiát gondosan kell előírni, nem pedig diktálni”.

Az Optimist tartalommarketing-szolgáltatásai magukban foglalják az ügyfélszervezet egyedi igényeinek felmérését, a tartalmi eszközök megfelelő stratégiai kombinációjának meghatározását, a stratégia végrehajtását, az eredmények mérése, a tanulás és a kiigazítás.

10. Omniscient Digital

via Omniscient Digital

Legalkalmasabb: B2B vállalatok számára, amelyek adatalapú tartalmi stratégiákat és SEO-t keresnek.

Szolgáltatott iparágak: SaaS

Nevezetes ügyfelek: Jasper, hotjar, Shipyard, AppSumo

Erősségek: Tartalomstratégia, tartalomgyártás, tartalomoptimalizálás, linképítés, technikai SEO, digitális elemzés

Árak: Egyedi árak

Helyszín: Austin

Az Omniscient Digital egy tartalommarketinggel és SEO-val foglalkozó ügynökség, amely organikus keresés és tartalom segítségével segíti a B2B szoftvercégek növekedését. Szakterületük a hosszú, magas minőségű tartalom, amely organikus forgalmat vonz és a potenciális ügyfeleket hűséges vásárlókká alakítja.

A folyamatos tanulás és a folyamatok optimalizálása iránti elkötelezettségük garantálja, hogy folyamatosan kiváló eredményeket érjenek el.

Először átvizsgálják az ügyfél meglévő weboldalát, elemzik a versenytársakat, és megismerik az iparágat, hogy SEO- és tartalomstratégiát dolgozzanak ki az organikus növekedés érdekében. Ezután megvalósítják a SEO-programot, amely magában foglalhatja magas színvonalú tartalom és backlinkek létrehozását a témában szerzett szakértelem bemutatására, a weboldal tekintélyének megteremtésére és a célszavak rangsorolására.

Ezután jelentési irányítópultokat hoznak létre a keresési teljesítmény figyelemmel kísérésére, beleértve a keresési megjelenítéseket és kattintásokat, az organikus forgalmat és a konverziókat. A teljesítményadatok és az üzleti változások alapján azonosítják a program iterálásának és optimalizálásának lehetőségeit.

11. Siege Media

via Siege Media

Legalkalmasabb: tartalommarketing, SEO, PR

Szolgáltatott iparágak: pénzügy, e-kereskedelem, B2C, B2B, SaaS

Nevezetes ügyfelek: Zapier, Panda Security, Adidas, Smith. ai

Erősségek: SEO-központú tartalomkészítés

Árak: Egyedi árak

Helyszín: San Diego

Több mint 10 éve a Siege Media segít a márkáknak növelni az organikus forgalmat, és ezáltal a bevételt is, tartalomstratégia, marketing, linképítés és egyéb eszközök segítségével. Írók, marketingesek, tervezők és SEO-szakértők alkotta csapatuk teljes körű digitális marketing szolgáltatásokat nyújt ügyfeleiknek.

Marketing szolgáltatásaik SEO-központúak, ügyfélorientáltak és bizonyítottan eredményesek. Büszkék arra, hogy ügyfeleiknek segítenek olyan forgalmat, linkeket és rangsorolást generálni, amelyek exponenciális növekedést eredményeznek. SEO-szolgáltatásaik több mint 148 646 000 dollár éves ügyfélforgalmi értéket generálnak.

12. Influence & Co.

via Intero Digital

Legalkalmasabb: Olyan vállalatok számára, amelyek gondolatvezetői pozíciót és márka tekintélyt szeretnének kiépíteni.

Szolgáltatott iparágak: B2B, technológia, egészségügy, pénzügy, biztosítás, fitnesz

Nevezetes ügyfelek: Updox, Anomatic, Ease, Blackbaud

Erősségek: Gondolkodásvezető tartalom, tartalomstratégia és -terjesztés, márka tekintélyének építése

Árak: Az átlagos projektköltség 10 000 USD felett van, a havi díj 1000–2000 USD.

Helyszín: Columbia, Missouri

Az Influence & Co. a gondolatvezetés és a tartalommarketingre specializálódott. Segítséget nyújtanak a vállalkozásoknak magas színvonalú tartalmak létrehozásában és terjesztésében, hogy megerősítsék márkájuk tekintélyét és növeljék az elkötelezettséget. Az Influence & Co. azzal különbözteti meg magát, hogy a tartalommarketing és a gondolatvezetés metszéspontjára koncentrál.

Szabadalmaztatott technológiák és bevált stratégiák segítségével az ügynökség arra törekszik, hogy elvegye a piaci részesedést az ügyfelek versenytársaitól, növelje márkaértéküket, növelje a minősített forgalmat, valamint növelje bevételeiket és nyereségüket. Teljes körű megoldásokkal rendelkező ügynökséget 2022-ben az Intero Digital vásárolta meg, és az ügynökség a teljes marketingcsatornát támogatja a tudatosságtól a zárásig.

Tartalommarketing ügynökségek értékelése

A tartalommarketing ügynökségek olyanok, mint a márkád személyes történetmesélői és stratégái egy személyben. Ezek a kreatív zsenik nem csak szavakat fűznek össze, hanem figyelemfelkeltő narratívákat alkotnak. Varázslatos érintésükkel a márkád üzenete nem csak eljut az emberekhez, hanem ragasztóként tapad és villámgyorsan terjed.

De hogyan lehet megkülönböztetni egy jó tartalommarketing ügynökséget egy kiváló ügynökségtől? Íme négy tulajdonság, amely kiemeli őket a többi közül: Ők a tartalom és a történetmesélés szakértői.

Adatvezérelt működésük

Alkalmazkodóképesek

Nagyszerű együttműködők

Ezek az ügynökségek hidat képeznek a kiváló termék és a közönség görgető ujjai között. Nem csak tartalmat hoznak létre, hanem beszélgetéseket indítanak, közösségeket építenek, és az alkalmi böngészőket hűséges rajongókká alakítják. ?

Éppen ezért alaposan értékelnie kell a tartalommarketing-cégeket, és meg kell találnia a tökéletes partnert, aki segít vállalkozásának a sikerhez.

A tartalommarketing ügynökségek értékelésének alapvető kritériumai

Ha a legjobb tartalommarketing ügynökséget keresi, tartsa szem előtt ezeket a tényezőket:

Esettanulmányok és ügyfélvélemények: Ne csak a szavukra hagyatkozzon – merüljön el az ügyfélvéleményekben és esettanulmányokban; keressen olyan sikertörténeteket, amelyek elkápráztatják Önt. Ha korábbi ügyfeleik dicsérik őket, akkor jó úton jár. Ők tudják, Ne csak a szavukra hagyatkozzon – merüljön el az ügyfélvéleményekben és esettanulmányokban; keressen olyan sikertörténeteket, amelyek elkápráztatják Önt. Ha korábbi ügyfeleik dicsérik őket, akkor jó úton jár. Ők tudják, hogyan kell fejleszteni digitális marketing ügynökségüket Tapasztalat és szakértelem: Ellenőrizze, hogy dolgoztak-e már az Ön iparágában működő márkákkal. Beszélik az Ön nyelvét? Keressen olyan ügynökséget, amely nem csak mindenhez ért, hanem az Ön területén is jártas. Ha úgy tudnak beszélni az Ön szakterületéről, mintha az életük része lenne, akkor aranyat talált. Tartalomstratégiák: Egy kiváló ügynökség nem csak gyárként gyártja a tartalmakat. Tartalommarketing-stratégiáikat az Ön egyedi céljaihoz kell igazítaniuk. Különböző típusú tartalmakat kínálnak? Képesek-e bármit elkészíteni a közösségi média bejegyzéseitől a hosszú cikkekig? Keressen olyan ügynökséget, amely kreativitását az Ön egyedi igényeihez tudja igazítani.

Konkrét igényekről beszélve, ha nem biztos benne, hogy tartalommarketing ügynökségre van szüksége, van egy másik megoldásunk az Ön számára.

ClickUp a tartalommarketinghez

A ClickUp ingyenes tartalomtervezési és tartalomírási sablonjaival tartalommarketing-szoftver központként működhet .

Segítségével könnyedén végigviheti vállalati marketingcsapatának tervét, kezelheti és végrehajthatja marketingkampányait!

A ClickUp tartalommarketing-terv sablonja

Kezdjük azzal, amire először szüksége lesz! A ClickUp tartalommarketing-terv sablonja egy kezdőbarát sablon, amely segít Önnek tartalommarketing-tervet készíteni a szervezetének.

Töltse le ezt a sablont Tervezzen és hajtson végre hatékony tartalommarketing kampányokat a ClickUp tartalommarketing terv sablonjával!

Könnyedén készíthetsz kampányterveket a sablonon, megjelölve a nevüket, dátumukat, a felelősöket, a prioritást, a tartalom típusát, a csatornát, a tartalom pillérét, a hivatkozásokat és még sok mást! Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Határozza meg egyértelműen a célközönségét és gyűjtsön releváns tartalmi ötleteket, amelyekkel kielégítheti az ő igényeiket és megoldhatja a problémáikat.

Kidolgozzon egy stratégiát , amely iránymutatást ad a tartalomkészítéshez és -terjesztéshez.

Összpontosítsa csapata erőfeszítéseit olyan tartalom létrehozására, amely egyszerre hasznos és vonzó.

Értékelje és módosítsa tartalmi tervét a teljesítménymutatók alapján.

Olvassa el még: 12 ingyenes marketingterv-sablon marketingstratégia kidolgozásához

A ClickUp tartalomnaptár-sablonja

A következő a ClickUp tartalomnaptár-sablonja, amellyel megszervezheti szerkesztői naptárát az összes digitális marketing tevékenységéhez – blog, közösségi média, e-mail és egyebek.

Töltse le ezt a sablont Hagyja el az unalmas táblázatokat, és használja a ClickUp tartalomnaptár-sablonját a tartalom egész éves tervezéséhez, szervezéséhez és nyomon követéséhez!

Kövesse nyomon kampányai kezdő és befejező dátumát, az előrehaladást, a határidőket és a felelősöket, jelölje meg a prioritásokat, és jelölje meg a feladatokat egy pillanat alatt a műszerfalán.

Felejtse el a több táblázat vagy dokumentum közötti váltogatást, hogy nyomon kövesse, melyik tartalom mikor és hol jelenik meg. A ClickUp sablonja lehetővé teszi, hogy vizuálisan kövesse nyomon az összes tartalmát. Akár dokumentumokat, képeket és PDF-fájlokat is csatolhat a feladatához, így nem kell külön keresnie a fejléc képeit és a blogvázlatát!

Kommentálja a konkrét feladatot, és tisztázza a feladattal kapcsolatos kétségeket magán a platformon, anélkül, hogy e-mailben vagy más üzenetküldő eszközökön keresztül kellene leveleznie!

A ClickUp tartalomkezelési sablonja

Miután elkészítette tartalomnaptárát és tartalomtervét, szüksége lesz a ClickUp tartalomkezelési sablonjára, hogy minden szálat összefűzzön és összesítse tartalommarketing-tevékenységeit!

Töltse le ezt a sablont A ClickUp tartalomkezelési sablonjával egyetlen helyről szervezheti és kezelheti az összes tartalmát.

Ez egy használatra kész, nagymértékben testreszabható sablon, amely nyolc különböző ClickUp konfigurációt kínál, így minden feladatát a számára legproduktívabb módon tekintheti meg: tábla, naptár, lista, üdvözlő, idővonal, Gantt és még sok más.

A ClickUp sablonjainak legjobb tulajdonsága, hogy minden projekthez egyedi státuszt hozhat létre! Kategorizálja és adjon hozzá különböző attribútumokat a tartalomkészítési projektjeinek kezeléséhez. Adjon meg részleteket az egyes projektek költségvetéséről, csatornájáról, linkjéről, feladat típusáról, mockup inspirációjáról stb.

Akár nagy, akár kicsi a csapata, a platformon könnyedén nyomon követheti csapattagjai előrehaladását, kezelheti a különböző digitális marketingalkalmazásokat, vagy ellenőrizheti, hol akadt el a kampány.

ClickUp, a következő digitális marketing csapata

A tartalommarketing munkák közel 48%-át ügynökségekre bízzák, és ezek az ügynökségek teszik a márkákat közismertté. De ne feledje, hogy a kiváló tartalom csak a kezdet. Ahhoz, hogy marketingje sikeres legyen, erős projektmenedzsment eszközre van szüksége, amely biztosítja, hogy az összes kreatív ötlet a megfelelő irányba haladjon.

Itt jön be a ClickUp – mint a háttérszemélyzet, amely gondoskodik arról, hogy a tartalommarketing sztárjai minden hangot pontosan eltaláljanak.

Tehát, függetlenül attól, hogy ezekkel a fantasztikus ügynökségekkel dolgozik, vagy saját tartalmakat készít házon belül, a ClickUp segít Önnek a szervezésben, az együttműködésben és olyan tartalmak létrehozásában, amelyek miatt a közönsége visszatér majd még többért.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!