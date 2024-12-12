A 11 legjobb tartalomírási szolgáltatás 2025-ben (vélemények és árak)

A tartalom a legfontosabb. Az e-mailes marketingkampányoktól a céloldalakig, a tartalomírási szolgáltatások jelentősen befolyásolhatják az eredményét.

A professzionális írók rendelkeznek a szükséges készségekkel és szakértelemmel ahhoz, hogy olyan tartalmakat alkossanak, amelyek megszólítják a közönségét, organikus forgalmat generálnak és eredményeket hoznak. ✅ ✍️

A titok az, hogy olyan tartalomírási szolgáltatásokat találjon, amelyekre számíthat. Itt jövünk mi a képbe!

Összegyűjtöttük a 11 legjobb tartalomírási szolgáltatást (különös tekintettel a SEO-ra), hogy olyan tartalomtervet hajthasson végre, amely elvégzi a feladatot.

Mit kell keresnie a tartalomírási szolgáltatásokban?

Számtalan tartalomírási cég közül hogyan találja meg a legmegfelelőbbet? Íme, mit javaslunk keresni a kiváló minőségű tartalomírási szolgáltatásokban:

SEO szakértelem: A keresőmotor-optimalizálás (SEO) egy folyamatosan változó készségkészlet, amely láthatóvá teszi webes tartalmát, ezért keressen olyan szolgáltatást, amely SEO-ra szakosodott szakértő írókkal rendelkezik 📈

Egyedi tartalom : Válasszon olyan egyedi tartalmat, amely a célközönségéhez szól és vonzza őket.

Szigorú ellenőrzés : Keressen olyan tartalomírási szolgáltatásokat, amelyek ellenőrizik szabadúszó íróikat, hogy elkerüljék a plágiumot, és biztosítsák, hogy megbízható szakemberekkel dolgozzon együtt.

Gyors átfutási idő : Találjon olyan tartalomírási szolgáltatást, amely biztosítja a Találjon olyan tartalomírási szolgáltatást, amely biztosítja a projektterv ütemezésének betartásához szükséges átfutási időt.

Ingyenes javítások: Megérdemli, hogy elégedett legyen a tartalommal, ezért keressen olyan szolgáltatást, amely a tartalom árában tartalmazza a javításokat is.

A 11 legjobb tartalomírási szolgáltatás, amellyel feljavíthatja szövegeit

Akár közösségi média bejegyzésekre, blogírásra vagy fehér könyvekre van szüksége, mi kiemeltük azokat a tartalomírási szolgáltatásokat, amelyekkel mindez megvalósítható. Vessünk egy pillantást 11 megbízható tartalomkészítő alkalmazásra és weboldalra. 🙌

1. Writing Studio

via Writing Studio

A Writing Studio egy professzionális tartalomírási szolgáltatás, amely segíthet Önnek e-könyvek, e-kereskedelmi termékleírások, SEO-optimalizált blogbejegyzések, fehér könyvek, sajtóközlemények és egyebek létrehozásában. 📃

Teljes körű tartalomírási szolgáltatásokat kap, beleértve a SEO kulcsszó-kutatást, lektorálást, tényellenőrzést, CMS formázást és még sok mást.

A Writing Studio legjobb tulajdonságai

Szigorú tartalomminőség-ellenőrzés, hogy biztosan a legjobb online tartalmakat kapja.

Többféle tartalomtípus, az e-könyvektől a hírlevelekig

Világos kommunikáció a követelmények kidolgozásához, mielőtt az írók megkezdik a projektet.

Minden projektben megtalálhatók olyan professzionális szolgáltatások, mint a SEO optimalizálás, a CMS formázás és a tényellenőrzés.

Az írási stúdió korlátai

Korlátozott ügyfél-visszajelzések a népszerű értékelő platformokon

Egyes felhasználók szerint a projektindító felmérések túl hosszúak és időigényesek.

Writing Studio árak

1-10 ezer szó: 0,20 USD/szó

10-100 ezer szó: 0,16 USD/szó

100 000+ szó: 0,15 USD/szó

Writing Studio értékelések és vélemények

G2: 5/5 (5+ értékelés)

Capterra: N/A

2. Compose. ly

A Compose.ly egy tartalom- és cikkírási szolgáltatás, amely SEO-ra és blogírásra specializálódott. A cég csapata vállalkozókból és tartalommarketing-szakértőkből áll, akik koherens tartalmi projekteket tudnak végrehajtani és olyan blogcikkeket tudnak írni, amelyek versenyképes keresési kifejezésekre magas rangot érnek el. ⬆️

A Compose.ly legjobb funkciói

Az átfogó SEO-tervek rövid és hosszú távú kulcsszavakra irányulhatnak, hogy kézzelfoghatóan növeljék a forgalmat.

Ingyenes írásos tartalomminta, mielőtt fizetős csomagra váltana.

Az ügyfélkezelő csapat garantálja az azonnali hozzáférést a alaposan átvilágított, különböző speciális iparágakban tapasztalattal rendelkező írókhoz.

Nincsenek hosszú távú szerződések, csak olyan webes tartalomírás, amely illeszkedik a költségvetéséhez 💰

Compose. ly korlátai

Egyes felhasználók szerint nem lehet megkérni a kedvenc webes tartalomírót, hogy az egész tartalomtervet kezelje.

A véleményezők szerint eltarthat egy ideig, mire pontosan megfogalmazza a blogcikkeiben megjelenő márka hangját.

Compose. ly árak

Tartalomírási szolgáltatások: 700 USD+/hó

Compose. ly értékelések és vélemények

G2: 5/5 (10+ értékelés)

Capterra: N/A

3. ContentWriters

via ContentWriters

A ContentWriters egy weboldal-tartalomírási platform, amely összeköti Önt szakosodott írókkal, hogy megvalósítsa növekedési stratégiáját. 🌱

Vegye fel a kapcsolatot olyan szabadúszókkal, akik időben kielégítik tartalomigényeit, miközben a célközönségének írnak és bizonyítják, hogy értik a témát.

A ContentWriters legjobb tulajdonságai

A SEO-szolgáltatások lehetővé teszik, hogy olyan kulcsszavakra és kifejezésekre célozzon, amelyek növelik a láthatóságot és segítenek webhelyének magasabb pozíciót elérni a keresőmotorok találati oldalain.

100% tartalmi elégedettségi garancia, minden tartalomhoz felülvizsgálat is jár.

Biztonságos platform, amely lehetővé teszi, hogy kapcsolatba lépjen gondosan kiválasztott szakemberekkel.

A fiókkezelés és az egyedi tartalomnaptárak megkönnyítik SEO-stratégiájának végrehajtását.

A ContentWriters korlátai

A fejlett tartalomkezelési funkciók nem érhetők el az önkiszolgáló csomagban; az érdeklődő felhasználóknak frissíteniük kell a felügyelt szolgáltatások csomagjára.

A felhasználói vélemények említik, hogy a Managed Services csomagra 12 hónapos szerződés szükséges, rövidebb szerződés nem elérhető.

ContentWriters árak

Önkiszolgálás: 99 USD+/darab

Kezelési szolgáltatások: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot.

ContentWriters értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (80+ értékelés)

Capterra: N/A

4. WordAgents

via WordAgents

A WordAgents egy tartalomírási ügynökség, amelyet SEO-szakértőkből álló csapat vezet, akik a keresési rangsorok javítására specializálódtak.

Vegye fel a kapcsolatot olyan írókkal, akik a briefeket SEO-barát tartalmakká alakítják. Segítenek Önnek a márkaismertség és a potenciális ügyfelek számának növelésében, anélkül, hogy aggódnia kellene a kulcsszavak túlzott használata vagy a plágium miatt.

A WordAgents legjobb tulajdonságai

Vegye fel a kapcsolatot SEO-írókkal, szerkesztőkkel és stratégákkal, akik segíthetnek Önnek a rangsorolásban és a tekintély megszerzésében bármely iparágban.

Támaszkodjon az AI és a SEO cikkírási eszközökre , hogy olyan weboldalakat és blogbejegyzéseket hozzon létre, amelyek növelik a konverziókat.

Fizetés előtt tekintse meg az írásmintákat, hogy biztosan tudja, mire vállalkozik.

A WordAgents korlátai

A SEO Lite csomag nem tartalmaz ember által írt tartalmakat; a felhasználók hozzáférést kapnak az AI által generált, ember által szerkesztett tartalmakhoz.

A teljes körű marketing szolgáltatások a SEO Supreme csomagra korlátozódnak.

WordAgents árak

SEO Lite: 290 USD/hó

SEO Supreme: 890 USD/hó

WordAgents értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Verblio

via Verblio

A Verblio egy SEO tartalomírási szolgáltatás, amely alacsony szóárakkal és konverziót elősegítő tartalmakkal büszkélkedhet. Hozzáférés több mint 3000 ellenőrzött SEO tartalomíró hálózatához, akik hatékony, elégedettséget garantáló szövegeket tudnak készíteni bármely iparágban működő vállalkozások számára.

A Verblio legjobb tulajdonságai

A felhasználóbarát felületen könnyű navigálni.

Tartalomírási szolgáltatások, amelyek startupokra, marketingügynökségekre, e-kereskedelmi márkákra, szolgáltatókra és digitális kiadókra specializálódtak.

A tartalomírási szolgáltatások közé tartozik a honlapszöveg-írás, blogcikkek, közösségi média bejegyzések, marketing e-mailek, fehér könyvek, sajtóközlemények és még sok más.

Az Egyesült Államokban élő, angol anyanyelvű írók és szerkesztők hálózata

A Verblio korlátai

A legtöbb tartalom nem emberek által íródik; az ügyfelek mesterséges intelligencia által létrehozott, ember által szerkesztett tartalmakat kapnak.

A vélemények szerint a preferált írók gyakran elutasítják a cikkeket, ami késleltetheti a tartalmi stratégiák megvalósítását, amíg nem találnak másik megfelelő írót.

Verblio árak

Önkiszolgálás: 49,50 USD/hó plusz 0,06 USD/szó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Verblio értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: N/A

6. ContentGrow

via ContentGrow

A ContentGrow egy olyan platform, amely egyszerű munkafolyamat-alkalmazás segítségével hozza össze a szabadúszó írókat és az ügyfeleket. Minden írót több lépcsős folyamat során gondosan ellenőrzünk. Állítsa össze kedvenc szabadúszó íróiból álló csapatát, akik az érkezési sorrendben fogadják el a tartalom megrendeléseket. ✨

A ContentGrow legjobb funkciói

Hozzáférés a projekthez megfelelő írók rövid listájához, hogy könnyebben megtalálja a szükséges tehetségeket.

Kérjen cikkötleteket számos írótól, és csak akkor fizessen a tartalomért, ha olyan sztoriötletet kap, amely tetszik Önnek.

Beszélgessen a ContentGrow csapattal, ha kérdései vannak a briefek elkészítésével, ajánlatok kérésével vagy a szabadúszókkal való kapcsolatfelvétellel kapcsolatban.

Gyors válaszidő és elégedettségi garancia

A ContentGrow korlátai

Nincs átalánydíjas árazási rendszer; az írók előnyben részesíthetik azokat az ügyfeleket, akik hajlandóak magasabb szóárat fizetni.

A felvételi folyamat az írók által benyújtott ajánlatok elbírálásán alapul, mielőtt a cikk megírásra kerülne, ami lassabb tartalomírási szolgáltatásokat eredményezhet.

ContentGrow árak

A ContentGrow nem nyújt árakkal kapcsolatos információkat. A felhasználók azonban azt állítják, hogy az ügyfelek megadhatják a kívánt szóárat, amelyet az íróknak el kell fogadniuk, mielőtt elvállalják a projektet.

ContentGrow értékelések és vélemények

G2: 5/5 (2+ értékelés)

Capterra: N/A

7. Express Writers

via Express Writers

Az Express Writers egy SEO tartalomírási szolgáltatás, amely kiváló minőségű szövegeket és hozzáférést biztosít tapasztalt iparági szakemberekhez. Bízza a nehéz munkát és a kreatív tartalom előállítását az írókra, függetlenül attól, hogy infográfikákra, e-könyvekre, blogbejegyzésekre vagy mindezekre van szüksége. 🏋️

Az Express Writers legjobb tulajdonságai

A Content Shop segítségével különböző típusú tartalmakat és átlagos szolgáltatási költségeket böngészhet, mielőtt írót választana.

Fizessen szószám alapján, hogy tartalomnaptára illeszkedjen a költségvetéséhez.

Az írók minden szöveget alaposan kutatnak és tényellenőrznek, hogy Ön magas színvonalú tartalmat kapjon.

A javítások és a lektorálás a szóárakban benne vannak, így minden alkalommal publikálásra kész tartalmat kap.

Az Express Writers korlátai

A felhasználók arról számolnak be, hogy a tartalom néha váratlan késedelmet szenved, ami megnehezíti a határidő betartását.

Egyes felhasználók szerint nehézséget okoz számukra a minőségi következetesség elérése az írók között, még akkor is, ha szakértői szintű szolgáltatókat kérnek.

Express Writers árak

Önkiszolgálás: Rugalmas, szó alapú árazás

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Express Writers értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (10+ értékelés)

Capterra: N/A

8. Scripted

via Scripted

A Scripted egy tartalomírási szolgáltatás, amely ötvözi az AI-alapú szövegírást az emberi szakértelemmel, így Ön a legjobbakat élvezheti mindkét világból. Használja ki a rugalmas árazási lehetőségeket, amelyek minden költségvetéshez illeszkednek, könnyedén adjon le megrendeléseket, és valós időben kommunikáljon az írókkal.

A Scripted legjobb tulajdonságai

Ingyenes hozzáférés AI írási eszközökhöz , így tartalmakat készíthet, amelyeket belső csapata szerkeszthet és javíthat.

Hozzáférés több ezer, különböző iparágakra szakosodott szabadúszó íróhoz, így megkapja a szükséges szakértelmet.

A fizetős csomagok tagjai a Scripted csapattal együttműködve nyertes tartalomstratégiát dolgozhatnak ki (ez a szolgáltatás nem elérhető az ingyenes csomag felhasználói számára).

Vegye fel a kapcsolatot az írókkal a Scripted csapatán keresztül, hogy folyamatos kommunikációt élvezhessen.

A Scripted korlátai

Az ingyenes csomag csak AI-generált tartalmakhoz biztosít hozzáférést; a legtöbb csomag az AI-generált tartalmakat hangsúlyozza, amelyek emberi szerkesztésen mennek keresztül.

Egyes felhasználók szerint időigényes megtalálni a saját igényeiknek megfelelő írókat.

Scripted árak

Starter: Ingyenes

Előny: 199 USD/hó

Csapat: 499 USD/hó

Vállalat + Ügynökség: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Megírt értékelések és vélemények

G2: 3,1/5 (50+ értékelés)

Capterra: N/A

9. Upwork

via Upwork

Az Upwork egy szabadúszóknak szóló piactér, amelyen számos iparág szakemberei találhatók, köztük tartalomírási szakemberek hatalmas hálózata.

Találjon tehetségeket, kezelje a szerződéseket, javítsa a munkahelyi együttműködést, ellenőrizze a munkát és fizesse ki a szabadúszókat, mindezt egy biztonságos platformon. 🔐🥇

Az Upwork legjobb funkciói

Nézze meg a szabadúszók profilját, tekintse meg az általuk elvégzett projekteket, olvassa el korábbi ügyfeleik véleményét, és értékelés szerint rendezze az írókat.

A biztonságos fizetési platform védelmet nyújt Önnek és a szabadúszónak; tippeket adhat a jól elvégzett munkáért, a projekteket mérföldkövekre oszthatja, vagy óradíjban fizethet.

Hozzon létre álláshirdetéseket írók számára, meghatározott szaktudással, helyszínnel, időzónával és egyéb képesítésekkel.

Építsen ki tartós kapcsolatokat írókkal, szerkesztőkkel és más szabadúszó szakemberekkel.

Az Upwork korlátai

A felhasználók szerint a tartalom minősége és a kommunikáció a szabadúszók között eltérő.

A minősítési rendszer alacsony csillagbesorolást eredményezhet az ügyfélfiókjában, ami visszatarthatja a legjobb tehetségeket a munkák elfogadásától.

Upwork árak

Alap: 49,99 USD/hó plusz a tartalom költsége

Vállalati: 849 USD/hó plusz a tartalom költsége

Upwork értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

10. Stellar (korábban Crowd Content)

via Stellar

A Stellar egy vállalati tartalomírási szolgáltatás, amely több mint 6000 szabadúszó szövegíró hálózatával rendelkezik. Használja a platformot, hogy kapcsolatba lépjen a választott szaktudással és szakterülettel rendelkező írókkal, akik célzott tartalommal segítenek vállalkozásának növekedésében. 🎯

A legjobb funkciók

A gyors átfutási időt igénylő projektek gyakran 24-48 órán belül készülnek el.

A rugalmas árazás lehetővé teszi, hogy a szóárat a projekt költségvetéséhez igazítsa.

A felhasználóbarát platform megkönnyíti a megrendelések leadását, a szabadúszók kifizetését és a tartalom ellenőrzését.

Többféle tartalomtípus, a céloldalaktól és blogcikkektől a közösségi média bejegyzéseken és marketing e-maileken át.

Csillagok korlátai

A véleményekben említik, hogy nehéz olyan szabadúszókat találni, akik folyamatosan magas színvonalú munkát végeznek.

A felhasználók szerint a szerzők és az írott tartalmak belső értékelési rendszere zavaros lehet.

Kiváló árak

Piac: 0,035 USD+/szó

Kezelési szolgáltatások: Egyedi árazás

Kiváló értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (10+ értékelés)

Capterra: N/A

11. My Content Pal

A My Content Pal stresszmentes, alaposan kutatott tartalmakat kínál. Szigorú AI-mentes politikát alkalmaznak, garantálva a 100%-ban ember által készített, SEO-optimalizált tartalmakat, amelyek rezonálnak márkád egyedi hangjával és közönségeddel.

A My Content Pal az egyetlen ügynökség, amely lehetővé teszi, hogy közvetlenül az íróval dolgozzon együtt. A márkájához egy dedikált írót biztosítanak, aki a kampányain dolgozik és közvetlenül kommunikál a csapatával.

My Content Pal legjobb funkciói

Szigorú AI-tilalom: Minden tartalmat képzett emberi írók készítenek, biztosítva a márka összhangját és hitelességét.

SEO Success Manager: Kihasználhatja a dedikált SEO Success Manager szakértői SEO-ismereteit.

Építsen ki kapcsolatot az írójával: közvetlenül kapcsolatba léphet a kijelölt írójával.

Hűségprogram: A hosszú távú ügyfelek krediteket kapnak, amelyeket szerkesztési vagy grafikai szolgáltatásokra fordíthatnak.

Megfizethető kiválóság: Prémium tartalmat kaphat akár 0,08 dollár/szó áron.

Testreszabható csomagok: Vásároljon szavakat az igényeinek megfelelően, 10 000-től 200 000 szóig.

My Content Pal korlátai

Nem választhatja ki az írót, de ha nem megfelelő, akkor szívesen kicserélik.

A véleményezők szerint a kezdéshez némi időre lehet szükség. A My Content Pal hosszú, de alapos bevezető folyamatot alkalmaz.

72 órás tartalomszolgáltatási idő a Dedicated Writer ügyfelei számára

My Content Pal árak

A My Content Pal árai 0,08 dollártól kezdődnek szónként, rejtett díjak nélkül. Csomagjaik méretezhetők, hogy az egyedi tartalmi igényeknek is megfeleljenek. Ha nem elégedett a tartalommal, teljes visszatérítést kínálnak.

My Content Pal értékelések és vélemények

Trustpilot : 4,8/5, 54 értékelés alapján

Capterra: N/A

Még nem áll készen arra, hogy szövegírót vegyen fel vagy elkötelezze magát egy tartalomírási platform mellett? Szeretné biztosítani a házon belüli íróknak a sikerhez szükséges eszközöket? Mi mindenre gondoskodunk, a tartalomírási sablonoktól az iparágvezető AI-tartalomgenerálásig.

ClickUp

Használja a ClickUp mesterséges intelligenciával működő írási asszisztensét blogbejegyzések létrehozásához, ötletek kidolgozásához, e-mailek írásához és még sok máshoz.

A ClickUp a piac vezető projektmenedzsment szoftvere. Bár a platform nem kínál tartalomírási szolgáltatásokat, számos eszközzel rendelkezik, amelyek segítenek a sajtóközlemények, termékleírások és egyebek elkészítésében.

Gyorsan kell kiváló tartalmat készítenie? A ClickUp AI egyszerű utasításokkal e-maileket, blogtartalmakat, digitális marketing szövegeket, projektismertetőket, értekezlet napirendeket és állapotjelentéseket generálhat. Emellett összefoglalhatja az értekezlet jegyzeteket és cselekvési pontokat generálhat, ezzel időt és pénzt takarítva meg csapatának. 🤩

Készen áll arra, hogy tartalmát összekapcsolja munkafolyamataival? Használja a ClickUp AI-t, hogy minőségi tartalmakat hozzon létre a ClickUp Docs-ban, és ezzel zökkenőmentes együttműködést tegyen lehetővé.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy gyönyörű dokumentumokat, wikiket és egyebeket hozzon létre és összekapcsoljon, így zökkenőmentesen valósíthatja meg ötleteit csapatával.

Szeretnéd megújítani tartalommarketing stratégiádat? Használd a ClickUp tartalomkezelési sablonját a projektterved kidolgozásához. ✅

A ClickUp mindent meg tud csinálni. Komolyan. Nézze meg, mit kap:

Tartalomírási sablonok és kommunikációs terv sablonok minden célra

Több száz, kifejezetten projektmenedzsment céljára kifejlesztett AI-írási eszköz

Tartalomnaptár-sablonok , hogy projektjei a terv szerint haladjanak

A munkahelyi együttműködés javítására tervezett eszközök és funkciók

A ClickUp Teams Marketing megkönnyíti a brainstormingot, a tervezést és a tartalommarketing-kampányok végrehajtását minden platformon. Használja a ClickUp AI-vel együtt, hogy kampányötleteket, tartalmi összefoglalókat, esettanulmányokat és egyebeket generáljon anélkül, hogy elhagyná a platformot.

A ClickUp legjobb funkciói

Tartalomnaptár-szoftver , hogy marketing- és SEO-tervei mindig pontosak legyenek

Több száz AI-eszköz , amelyek segítenek kiváló minőségű tartalmakat létrehozni

Több mint 1000 kész sablonból álló könyvtár, amely minden projektet felgyorsít.

Tartalom marketing szoftver , amely javítja a keresőmotorok rangsorolását és növeli a webhelyére irányuló forgalmat.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a ClickUp eszközeinek megismerése tanulási folyamatot igényel (amit ingyenes videó oktatóanyagok és GYIK oldalak segítenek megoldani).

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

Words That Win

Ez a 11 legjobb tartalomírási szolgáltatást tartalmazó válogatott lista tükrözi a különböző iparágakban érvényesülő, folyamatosan változó iparági szabványokat. Akár SEO-tartalomírási szolgáltatásokat keres az e-kereskedelmi webhelyéhez, akár szabadúszót szeretne megbízni közösségi média bejegyzések vagy fehér könyvek készítésével, olyan ellenőrzött szakembereket keres, akik magas színvonalú, eredeti és vonzó tartalmat tudnak szállítani.

Fedezze fel, mit tehetnek Önért más tartalomírási eszközök. Kezdje el még ma ingyen, és regisztráljon a ClickUp-ra! 🌞