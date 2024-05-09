25 marketingügynökségi KPI, amelyet 2025-ben érdemes nyomon követni

Fő ügyfelei hosszú távú szerződést kötöttek marketingügynökségével, és kampányai rangos díjakat nyertek. Ezek biztató eredmények, de talán elgondolkodik azon, hogy lehetett volna-e jobb is.

Például tudja, honnan érkeznek az ügyfelei? Mennyibe kerül az ügyfelek megszerzése? Hogyan alakulnak a marketingkiadások és a befektetés megtérülése? És végül: a marketingtevékenységei pontos eredményeket hoznak?

Ezekre a kérdésekre adható válaszokhoz adatokra van szükség. Azonban a szervezet minden aspektusára vonatkozó adatok folyamatos gyűjtése, tárolása és elemzése túl nagy feladat lehet. Ebben segíthetnek a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) meghatározása.

A KPI-k útmutatók a marketing térképén. A KPI-k meghatározása magában foglalja a szervezeti célok kisebb, könnyebben kezelhető célokra bontását, amelyeket adatalapú mutatók határoznak meg. A KPI-k nyomon követése segít meglátni, hol haladja meg, hol éri el, és hol marad el a céljaitól, és korrigálni az irányt, hogy hatékony utat vázoljon fel a sikerhez.

Ebben a bejegyzésben elmagyarázzuk a digitális marketingügynökségek és marketing szakemberek számára fontos KPI-ket, és megosztunk 25 alapvető marketing KPI-t, valamint azt, hogyan lehet ezeket nyomon követni, és hogyan lehet ezeket az adatokat stratégiai döntések meghozatalához felhasználni.

Használja ezeket az információkat, hogy ügyfeleit jobban kiszolgálja, megtartsa őket, és marketingcsapatát hatékonyabbá tegye. Ez jobb üzleti növekedési eredményeket és bevétel-növekedést eredményez.

A marketingügynökségek KPI-jainak nyomon követésének előnyei

Vegye figyelembe a marketingügynökségek KPI-jeit, amelyek egy sor mutatószámot jelentenek az ügynökségének állapotának értékeléséhez. A kulcsfontosságú teljesítménymutatók olyan kritikus számok, amelyeket elemeznie kell annak megállapításához, hogy ügynöksége jövedelmezősége a megfelelő pályán van-e.

A KPI mutatók nyomon követésének előnyei:

Átfogó ellenőrzés a kampány elindítása előtt: A marketing KPI-k segítségével a marketing- és értékesítési csapat tisztában van a céljaival, rendelkezik azok eléréséhez szükséges cselekvési tervvel, és ennek megfelelően nyomon követi a kampány eredményeit.

Kampány utáni elemzés: Használja a marketing KPI-ket annak azonosítására, hogy mely célokat sikerült túlteljesítenie, és melyeket nem, majd ezeket az eredményeket felhasználva korrigálja a kampány befejezése után a stratégiáját.

Mérje a befektetések megtérülését : Mérje a stratégiák költségeit és eredményeit a ROI mérése és javítása érdekében. Ha ismeri a tényleges projektköltségeket és a becsült költségeket, könnyebb megjósolni az ügynökség jövedelmezőségét.

Növelje az ügyfél-elégedettséget: Az ügyfelekkel kapcsolatos KPI-k, például az ügyfélelvándorlás, a gyenge ügyfélkapcsolatokra utalnak. Ez azt jelzi, hogy az ügynökségnek a meglévő ügyfelek megtartására és az ügyfelek életre szóló értékének (CLV) növelésére kell összpontosítania.

Szóval, melyek azok a kritikus KPI-k, amelyeket nyomon kell követnie? Vessünk rá egy pillantást.

25 KPI marketingügynökségek számára

Íme 25 legjobban teljesítő marketing KPI, amelyek segítenek nyomon követni és kezelni az általános teljesítményét, valamint optimalizálni a költségvetést.

Ügyfél KPI-k

1. Ügyfélélettartam-érték (CLV)

Az ügyfél életre szóló értéke azt jelzi, hogy egy adott ügyféltől az üzleti kapcsolat során összesen mekkora bevételt várhat. A bevételt a várható élettartammal hasonlítja össze.

A magas CLV azt jelzi, hogy ügynöksége jól teljesít az új ügyfelek megszerzésében és megtartásában.

Ha a CLV alacsony, kezdeményezzen korrekciós intézkedéseket, például dedikált projektmenedzserek kinevezését, a keresztértékesítés és az upselling javítását, valamint egy affiliate vagy referral program felállítását.

Ügyfélélettartam-érték = ügyfélérték x átlagos ügyfélélettartam

via Retently

A vásárlói életciklus értékének fontossága

Csökkenti az ügyfélszerzési költségeket: Használja az ügyfelek életre szóló értékét mérő mutatókat az ügyfélhűség és a szájpropaganda javítására, hogy több ügyfelet szerezzen, ami csökkenti a marketing- és értékesítési költségeket.

Betekintést nyújt szolgáltatásai fejlesztésébe: Azonosítsa ügyfelei problémás pontjait és a fejlesztésre szoruló területeket, hogy a CLV mutatók segítségével növelje lojalitásukat és elégedettségüket.

2. Ügyfélszerzési költség (CAC)

A CAC ügynökségi KPI egy adott időszak alatt egy új ügyfél megszerzésének teljes értékesítési és marketingköltsége.

Ez egy kulcsfontosságú mutató a digitális marketingügynökség jövedelmezőségének meghatározásához, mivel összehasonlítja az új ügyfelek megszerzésére fordított összeget az új ügyfelek számával.

Hasonlítsa össze a CAC-t az LTV-vel, különösen akkor, ha ügyfelei már régóta veled vannak, hogy jobban megértsd jövőbeli jövedelmezőségedet.

Ügyfélszerzési költség (CAC) = Az értékesítés és marketing teljes költsége / Megszerzett ügyfelek száma

Hogyan lehet javítani a CAC-t?

Fektessen be a konverziós arány optimalizálásába (CRO): Tesztelje webhelye szövegét és CTA-ját, hogy megbizonyosodjon arról, hogy azok érthetőek-e, optimalizálja webhelyét mobil eszközökre, és használjon A/B tesztelést a teljesítmény maximalizálása érdekében.

Egyszerűsítse értékesítési ciklusát: A CRM vagy egy teljes körű A CRM vagy egy teljes körű ügynökségkezelő szoftver segítségével több minősített potenciális ügyfelet szerezhet, kapcsolatba léphet velük, és ápolhatja őket, amíg ügyfelekké nem válnak.

3. Konverziós arány

A konverzió azt jelzi, hogy az ügyfél végrehajtotta-e a kívánt műveletet. Például a konverziók közé tartozik a bemutató kérés, a hírlevélre való feliratkozás és az első marketing szolgáltatás megvásárlása.

A magas konverziós arány jelzi marketingstratégiája hatékonyságát.

Konverziós arány = (konverziók száma/összes interakció) X 100

A konverziós arány ismeretének fontossága

Hasonlítsa össze a marketingcsatornák teljesítményét: Ha egy adott közönségnek szóló kampányt futtat több csatornán, a konverziós arányok segítségével meghatározhatja a ROI-elvárásokat és optimalizálhatja a kampány teljesítményét.

Fedezze fel a leghatékonyabb csatornákat: A konverziós arány elemzésével meghatározhatja, mely csatornák hatékonyabbak ügyfele termékének vagy szolgáltatásának promóciójában.

4. Visszatérő ügyfél arány

A lemorzsolódási arány azt méri, hogy hány ügyfél hagyta abba az Önnel való üzleti kapcsolatot egy bizonyos idő alatt. A magas lemorzsolódási arány az ügyfél-elégedettség csökkenését jelzi. Ez a KPI hatással van a nettó árrésre, mivel több költséget kell viselnie, és új ügyfeleket kell szereznie és megtartania.

Elvándorlási arány = (elvesztett ügyfelek/az időszak elején meglévő összes ügyfél) X 100

Az ügyfélelvándorlási arány nyomon követésének fontossága

Ismerje meg az ügyfélvesztés mögött álló tényezőket: Az ügyfélvesztési arány általában stabilnak kell lennie. Figyeljen az ingadozásokra. Például az éves díj emelése után előfordulhat, hogy egyes ügyfelek más ügynökséghez váltanak, vagy csökkentik a megbízás mértékét.

5. Upsell arány

A meglévő ügyfeleknek történő felárral történő értékesítés költséghatékonyabb és egyszerűbb, mint az új ügyfeleknek történő értékesítés. A felárral történő értékesítés aránya az összes olyan ügyfél számát számolja, akik elfogadják a magasabb árú termék, frissítés vagy kiegészítő megvásárlására vonatkozó ajánlatot, az összes olyan ügyfél számához viszonyítva, akiknek ezt az ajánlatot megmutatja.

Upsell arány = (sikeres upsell-ek száma / összes upsell-kísérlet száma) X 100

6. Rendezvényeken való részvétel

A marketingügynökségek számos kampányt indítanak, hogy új ügyfeleket szerezzenek szolgáltatásaikhoz. Értékelje az egyes kampányok teljesítményét a látogatók száma, a mutatott érdeklődés és, ami a legfontosabb, a megszerzett ügyfelek száma alapján.

Az eseményeken való részvétel értékes KPI, amely segít felmérni, hogy az esemény elérte-e a láthatóság és az elkötelezettség növelésének célját.

Pénzügyi KPI-k

7. Havi ismétlődő bevétel (MRR)

A havi ismétlődő bevétel (MMR) a havonta garantált bevételt mutatja, és magában foglalja a havi szerződésekből, előfizetésekből, kedvezményekből és kuponokból származó ismétlődő bevételeket. Nem tartalmazza az egyszeri díjakat.

A pénzügyi, értékesítési és marketing csapatok az MRR-t használják a szervezet pénzügyi helyzetének értékelésére és a jövőbeli bevételek előrejelzésére az aktív előfizetések alapján.

MRR = fizető ügyfelek teljes száma X átlagos havi bevétel felhasználónként (ARPU)

Az MRR nyomon követésének fontossága

Teljesítmény nyomon követése: Az MRR lehetővé teszi az értékesítési csapat számára, hogy megtekintse az általuk kezelt fiókok méretét, és meghatározza, hogyan módosíthatják az értékesítési stratégiát a magas MRR-értékű ügyletek lezárása érdekében.

Értékesítési előrejelzés: Segít a marketingcsapatnak a hosszú és rövid távú növekedés megtervezésében, és áttekintést ad a vezetőknek a csapat általános teljesítményéről.

Költségvetés: Az üzleti vezetők az MRR-t használják annak megállapítására, hogy havonta mennyi bevétel érkezik, amelyet újra befektethetnek a vállalkozásba.

Használja a ClickUp Goals szolgáltatást, hogy konkrét és mérhető célokat tűzzön ki értékesítési és marketing csapatai számára. Ha az OKR (Objectives and Key Results) keretrendszert használja, a ClickUp minden egyes célt számszerűsíthető kulcsfontosságú eredményekre bont, hogy mérhető legyen az előrehaladás és a siker.

Tartsa céljait és OKR-jeit könnyen kezelhető mappákban a ClickUp Goals alkalmazásban.

8. Nettó haszonkulcs

A nettó haszonkulcs az összes költség levonása utáni nyereség. Az alacsony nettó haszonkulcs megnövekedett kiadásokat vagy csökkentett értékesítést jelenthet. Kiszámításához a bevételből le kell vonni a reklám- és marketingköltségeket, valamint az általános költségeket.

Az érdekelt felek ezt a KPI-t használják annak értékelésére, hogy a vállalat elegendő értékesítési nyereséget termel-e, és hogy a működési költségek és az általános költségek ellenőrzés alatt állnak-e. A nettó nyereségarány a vállalat általános pénzügyi helyzetét jelzi.

9. Befektetés megtérülése (ROI)

A befektetés megtérülése jelzi marketingkampányának költséghatékonyságát és a befektetett pénz megtérülését.

Példa a marketing ROI-jára

Egy online kertészeti áruház PPC-t használ, hogy népszerűsítse új fűnyíró-sorozatát, amelynek darabja 1000 dollárba kerül.

Az első kampányban nem mutatták meg a fűnyíró árát, és 1000 dollárt költöttek PPC hirdetésekre. Az összes látogató közül hárman tették a terméket a kosarukba, és egy vásárolta meg.

A következő kampányban megmutatták az árat és 500 dollárt költöttek. Az összes látogató közül 12-en tették a terméket a kosarukba, és 7-en vásárolták meg.

1. kampány: [((3 X 0,33 X 1000 dollár) – 1000 dollár / 1000 dollár] = -1 dollár

Kampány 2: [((12 X 0,583 X 1000 dollár) – 500 dollár) / 500 dollár] = 129,92%

Profi tipp: A fizetett keresés KPI-eredményei azt mutatják, hogy az ár átláthatósága több minősített potenciális ügyfelet ösztönözhet a hirdetésre kattintásra, és elkerülhetővé teszi azok kattintásait, akik nem engedhetik meg maguknak a terméket.

Digitális marketing KPI-k

10. A közösségi média konverziós arányai

A közösségi média konverziós arányai segítenek megérteni a közösségi média stratégiájának hatását az általános értékesítésre és marketingre. Ez méri a közönségének a közösségi média tevékenységek alapján történő konverziójának százalékos arányát.

Ez jelzi, hogy csapata tartalmai, bejegyzései, elkötelezettsége és hirdetései rezonálnak-e a vásárlói személyiséggel. Ha a közösségi média konverziós arányai nem a vártnak megfelelőek, fontolja meg a felhasználók által generált tartalmak prioritásként való kezelését és több kattintásra érdemes bejegyzés létrehozását. Használjon közösségi média eszközöket a kezelés egyszerűsítéséhez és a teljesítmény méréséhez.

Közösségi média konverziós arány = (A közösségi médiából származó konverziók száma / A közösségi média linkjeire kattintó látogatók teljes száma) X 100

11. MQL-ek és SQL-ek

A marketing által minősített potenciális ügyfelek (MQL-ek) azoknak a potenciális ügyfeleknek a számát mérik, akik a csapat marketingtevékenységeinek eredményeként kerültek a rendszerbe, de még nem kaptak jóváhagyást az értékesítési csapattól. Miután az értékesítési csapat jóváhagyta őket, Sales Qualified Leads (SQL-ek) lesznek.

A két mutató közötti szűk különbség a marketing és az értékesítési csapatok közötti zökkenőmentes együttműködést és összehangoltságot jelzi.

via Hubspot

12. Átklikkelési arány (CTR)

A kattintási arány jelzi digitális hirdetései, tartalmai és online marketing kampányai sikerét. Az adott linkre kattintó felhasználók százalékos arányát jelenti a linket megtekintő összes felhasználóhoz viszonyítva.

A magas CTR azt jelzi, hogy hirdetései hatékonyan vonzzák a figyelmet és ösztönzik az interakciót. Ezen mutató nyomon követésével optimalizálhatja költségvetésének elosztását és értékelheti hirdetései hatékonyságát.

CTR = (Összes kattintás / Összes megjelenítés) X100

A kattintási arány fontossága

Jelzi, mi nem működik és mi működik: Amikor megpróbálja elérni a célközönségét, a CTR megmutatja, mi működik és mi nem. Az alacsony CTR azt jelzi, hogy vagy rossz célközönséget céloz meg, vagy meggyőzőbb szövegre van szüksége, hogy rávegye őket a kattintásra.

13. Kattintásonkénti költség (CPC)

A kattintásonkénti költség egy digitális marketing KPI, amely megmutatja, mennyibe kerül egy kattintás a kattintásonkénti fizetéses (PPC) hirdetésekben. A CTR-hez hasonlóan ez is segít megérteni a kampány teljesítményét és könnyedén ellenőrizni a hirdetési költségvetést.

Reálisabb képet ad a marketing szolgáltatásokkal kapcsolatos költségekről, és segít optimalizálni az erőforrások elosztását.

Átlagos kattintásonkénti költség = Kattintások teljes költsége / Kattintások teljes száma

14. Átlagos pozíció

Az átlagos pozíció egy digitális marketing növekedési mutató, amely jelzi webhelye vagy hirdetése rangsorolását a keresési eredmények között. Segít meghatározni online hirdetései vagy webhelye láthatóságát és hatékonyságát. A rangsor figyelemmel kísérésével optimalizálhatja a hirdetéseket vagy a webhelyet a láthatóság és a teljesítmény szempontjából.

Átlagos pozíció = hirdetések pozícióinak összege / az adott kulcsszóra megjelenített hirdetések száma

15. Követők számának növekedése

A digitális marketingügynökség elindítása után a követők számának növekedése segít értékelni a közösségi média kampányok sikerét. Ehhez ki kell számolni a közösségi média csatornákon elérhető követők számát.

Követők növekedése = (követők egy adott időszakban/összes követő) X 100

16. Hirdetési kiadások megtérülése (ROAS)

A hirdetési kiadások megtérülése egy olyan mutató, amely a hirdetési kampányok sikerességét méri. Ez tükrözi a hirdetési kampányra költött minden dollár után elért bevételt.

ROAS = (a hirdetéseknek tulajdonítható bevétel/hirdetések költsége) X 100

Mérheti marketingstratégiájának ROAS-át, vagy megvizsgálhatja a teljesítményt hirdetés-, kampány- vagy célzási szinten.

17. Lehetőségekhez vezet

A potenciális ügyfelekből származó lehetőségek egy olyan mutató, amely nyomon követi a konverziókat, és jelzi, hogy hirdetési kampányai vonzzák-e a megfelelő potenciális ügyfeleket. A potenciális ügyfelekből származó lehetőségek KPI-je méri a lehetőségekké konvertált potenciális ügyfelek számát.

Weboldal és forgalom KPI-k

18. Márkaismertségi mutató

A márkaismertséghez olyan mutatók nyomon követése tartozik, mint a márkaemlítések, a közösségi média és a relevancia, a webes forgalom, a keresőmotorok láthatósága, az ügyfél-felmérések és -vélemények, az influencerek hatása és a média megjelenések.

19. Webes forgalom forrásai

Webhelye több forrásból is forgalmat kap, és annak megértése, hogy a látogatók hogyan kerültek a webhelyére, elengedhetetlen a különböző forrásokból származó állandó forgalom biztosítását célzó stratégiák kidolgozásához. A keresés, a közvetlen látogatás és az ajánlás a webhely látogatóinak három leggyakoribb forrása.

A Google Analytics segítségével tovább bonthatja a forgalmat a céloldalak és a kulcsszavak rangsorai alapján.

20. Lépésenkénti kilépési arány

A kilépési arány egy webhelymutató, amely azt méri, hogy hányan hagyják el a webhelyét anélkül, hogy további interakcióba lépnének vele, miután egyetlen oldalt megtekintettek.

Az olyan tényezők, mint a weboldal felhasználói élménye és a céloldal vonzereje, hozzájárulnak a kilépési arányhoz.

21. Kulcsszó rangsor

A kulcsszó-rangsorolási mutatók jelzik a keresőmotor-optimalizálás (SEO) hatékonyságát. A kulcsszó-rangsorok nyomon követésével azonosíthatja a tartalmi stratégiát és az optimalizálási erőfeszítéseket befolyásoló SEO-lehetőségeket és kihívásokat.

Rendszeresen figyelje és kövesse nyomon a kulcsszavak rangsorolását SEO eszközök segítségével, hogy ellenőrizze a célkulcsszavak pozícióját a keresőmotorok találati oldalain (SERP).

Projekt KPI-k

22. Becsült és tényleges projektidő és -költség

Ez a mutató jelzi a projekt időbecslési képességeinek pontosságát. Összehasonlítja a projekt befejezésére várt időt a ténylegesen eltöltött idővel. A pontos becslések jelzik a csapat hatékonyságát és a munkaterhelés hatékony kezelését.

Ehhez számítsa ki a projekt becsült időtartamát és az erőforrások elosztását. A feladat végrehajtása után hasonlítsa össze a becslést a tényleges időtartammal és a felhasznált erőforrásokkal.

23. Kihasználtsági arány

A kihasználtsági arány mutatója azt jelzi, hogy egy alkalmazott mennyi időt tölt a projekthez kapcsolódó munkával. Százalékban kifejezve ez a mutató a csapat tagjainak hatékonyságát és termelékenységét mutatja. Ez egy értékes mutató a csapaton belüli potenciális problémák azonosításához és a megfelelő ár megadásához az ügyfél számára.

Kihasználtsági arány = összes számlázható óra/összes munkaóra X 100

24. Végső nyereségességi százalék

A végső jövedelmezőségi százalék az ügynökség jövedelmezőségét jelzi egy számviteli időszak alatt. Segít nyomon követni, hogy mennyire közel áll az év elején kitűzött célokhoz.

Végső jövedelmezőségi százalék = Bruttó árbevétel (Top line) – Teljes költségek

25. Alkalmazotti elégedettség

Az alkalmazotti elégedettség KPI-je az alkalmazottak elégedettségét és elkötelezettségét méri egy adott időpontban. Használja ezt a KPI-t az alkalmazottak elégedettségének mérésére. Minél elkötelezettebbek az alkalmazottai a vállalat iránt, annál kisebb az esélye, hogy elhagyják a vállalatot és más lehetőségeket keresnek.

A felmérések, interjúk és egyéni beszélgetések segíthetnek nyomon követni az alkalmazottak elégedettségét, javítani a munkahelyi környezetet, valamint csökkenteni a fluktuációt és a kapcsolódó költségeket, például a képzési költségeket.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy felmérési kérdéseket írjon, azokat hozzáadja a ClickUp Forms alkalmazáshoz, és elküldje azokat alkalmazottainak. Ez egy strukturált módszer az információk gyűjtésére és elemzésére, hogy meghatározza az alkalmazottak elégedettségi arányát.

A ClickUp Brain segítségével olyan kérdéseket tehet fel, amelyekkel felmérheti a szervezeten belüli alkalmazotti elégedettséget.

Hogyan lehet nyomon követni a marketingügynökségek KPI-jeit a ClickUp segítségével?

A marketingügynökség KPI-jeit táblázatok segítségével követheti nyomon, vagy a ClickUp KPI-sablonjával strukturáltabb formában is felsorolhatja őket.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon sikermutatóit a ClickUp kulcsfontosságú teljesítménymutató (KPI) sablonjával.

Íme, miért preferálják a marketingügynökségek a ClickUp KPI-sablonját, hogy nyomon követhessék legfontosabb teljesítménymutatóikat:

Tisztázza csapata előrehaladását a cél elérése felé

Győződjön meg arról, hogy mindenki egyetért a célokkal és azzal, hogy azok hogyan járulnak hozzá a nagyobb célok eléréséhez.

Kövesse nyomon a teljesítményt vizuálisan vonzó irányítópultokon

Az egyéni nézetek megkönnyítik az adatok elemzését és a fejlesztendő területek azonosítását.

Javítsa a KPI-követést e-mailekkel, értesítésekkel, címkézéssel és időkövetéssel.

A ClickUp for Marketing Teams lehetővé teszi a csapatok számára, hogy központi irányítópulton együttműködjenek, tervezzenek és szervezzék kampányaikat, munkafolyamataikat és céljaikat. A ClickUp segítségével ötletelhet egy kampányhoz, végrehajthat és nyomon követhet marketingprogramokat, mérhet és elemezhet KPI-ket.

Szervezze meg marketingötleteit és inspirációit a ClickUp marketingprojekt-menedzsment eszközével!

A ClickUp kreatív ügynökségeknek szánt projektmenedzsment szoftvere hatékony eszköz az ügyfélmenedzserek és a digitális marketingesek, különösen a kreatív ügynökségeknél dolgozó vezetők számára. Íme, hogyan segít a kreatív folyamatot egy helyre összpontosítani:

ClickUp Chat: Gyorsítsa fel a beszélgetéseket : Gyorsítsa fel a beszélgetéseket a ClickUp Chat segítségével, jelölje meg a csapattagokat, ossza meg a releváns dokumentumokat, és gyorsabban szerezzen jóváhagyásokat.

Zökkenőmentes csapatmunkát biztosít a ClickUp csevegőablaka

ClickUp Docs: Jegyezze fel a projekt SOP-jait : Jegyezze fel a projekt SOP-jait a ClickUp Docs segítségével, szerkessze a dokumentumokat valós időben, és tartsa mindenki naprakészen a megosztható tudásbázissal.

A valós idejű együttműködés-érzékelés segítségével dolgozzon együtt csapattagjaival a ClickUp Docs-on.

ClickUp Whiteboards: Brainstormingozzon kampányötleteket : Brainstormingozzon kampányötleteket a ClickUp Whiteboards segítségével, amely egy kreatív felület marketinges és kreatív csapatok számára. Hozzáadhat jegyzeteket és meghatározhatja a projekt hatókörét virtuális és hibrid csapatai számára.

A ClickUp Whiteboards segítségével ötleteit összehangolt cselekvésekre válthatja

Ha hatékonyabb módszert keres a marketingügynökségek KPI-jainak nyomon követésére, regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és kezdje el használni!