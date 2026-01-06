8 lépés az ügyfelek bevonásához, amelyek csökkentik az ügyfélvesztést (sablonokkal)

Új ügyfelet szerzett az ügynökségének. Most pedig készen áll arra, hogy megmutassa nekik, miért hozták meg a legjobb döntést, amikor a csapatába fektettek be.

Annak ellenére, hogy már aláírták a szerződést, még nem ért véget az új ügyfelek megnyerésének folyamata. A papírmunka után gondoskodnia kell arról, hogy az új ügyfelek bevonási folyamata egy lépéssel tovább menjen, és bizalmat keltsen az ügynökségében azáltal, hogy megmutatja nekik mindent (és minden lépést), amire számíthatnak.

A Wyzowl felmérése szerint a válaszadók 88%-a azt állítja, hogy hűségesebb lesz azokhoz a vállalkozásokhoz, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak az ügyfél-bevezetésre és az oktatóanyagokra.

Valójában, bár az ügynökségek számtalan órát fektetnek a bevezetés előtti kezdeményezésekbe, ugyanolyan fontos az ügyfélkapcsolat ápolása a bevezetés után is, egy teljes körű ügyfél-bevezetési élmény biztosításával.

Mi az ügyfél-bevezetés?

Az ügyfél-bevezetés az új ügyfelek vállalkozásba történő integrálásának és egy erős, produktív munkakapcsolat kialakításának folyamata. Ez az ügyfél-vállalkozás kapcsolatának döntő lépése, mivel meghatározza a jövőbeli interakciók hangvételét, és segít a bizalom és a kölcsönös megértés kiépítésében.

Ez a folyamat segít az ügyfeleknek megismerni a termék összes funkcióját és előnyét, így teljes mértékben kihasználhatják az értéket, ami csökkenti az ügyfélvesztés esélyét.

Az ügyfelekkel való hosszú távú siker érdekében fordítson ugyanannyi figyelmet az ügyfelek bevonására, mint a potenciális ügyfelek megszerzésére.

Az első benyomás számít. A jó ügyfél-bevezetési folyamat meghatározza az elvárásokat, megakadályozza a feladatok kiterjedésének kiszélesedését, és pozitív ügyfélélményt teremt, ami erősíti a márkáját és növeli a jövedelmezőséget.

Példák az ügyfelek bevonására

Az ügyfél igényeitől és az Ön által nyújtott szolgáltatások jellegétől függően háromféle ügyfél-bevezetési folyamat közül választhat:

Virtuális ügyfél-bevezetés: Ebben a típusú ügyfél-bevezetési munkafolyamatban mindent távolról kezelnek online dokumentumok, videokonferenciák és digitális ügyfél-bevezetési szoftverek segítségével.

Személyes bevezetés: Ha a termék vagy szolgáltatás összetett jellegű, vagy fizikai hardverrel jár, az ügyfél előnyben részesítheti a személyes bevezetési folyamatot. Ebben az esetben személyesen, az irodában vagy egy előre megbeszélt helyszínen vezeti végig őket és csapatukat mindazon információkon, amelyeket tudniuk kell.

Hibrid ügyfél-bevezetés: Ez a fajta bevezetési folyamat a virtuális és a személyes interakció keveréke. A keverék az ügyfél igényeitől függően változhat.

Akár új ügyfeleket regisztrál, akár a meglévőket átállítja, vagy egyszerűen csak átalakítja az egész ügyfél-bevezetési rendszerét, a ClickUp ügyfél-bevezetési sablonja minden szükséges eszközt tartalmaz! Ez a bevezetési sablon segít megérteni az ügyfelek igényeit, és személyre szabott bevezetési élményt nyújtani számukra.

Miért fontos az ügyfelek bevonása?

Az ügyfelek bevonása az ügyfél-vállalat kapcsolat egyik kulcsfontosságú lépése, amely elősegíti a kölcsönös megértést, javítja az ügyfél-elégedettséget, növeli a hatékonyságot, és megerősíti a kapcsolatot a sikeres és tartós partnerség érdekében.

Íme néhány fontos ok, amiért fontos az ügyfelek bevonása:

Jobb megértés: A bevezetés segít a vállalkozásoknak jobban megérteni ügyfeleik igényeit, elvárásait és céljait. Ez az információ elengedhetetlen ahhoz, hogy a kapcsolat eredményes és sikeres legyen. Jobb ügyfél-elégedettség: Ha az ügyfelek úgy érzik, hogy szívesen látják őket és értékelik őket, nagyobb valószínűséggel lesznek elégedettek a kapott szolgáltatásokkal, és hűségesek maradnak a vállalkozáshoz. A bevezetés segít pozitív első benyomást kelteni és elősegíti a tartozás érzését. Megnövekedett hatékonyság: A jól felépített bevezetési folyamat A jól felépített bevezetési folyamat egyszerűsítheti az új ügyfelek üzleti tevékenységbe való integrálását , csökkentve a zavart és minimalizálva a hibák kockázatát Erősebb kapcsolatok: A bevezetés segít a bizalom kiépítésében, valamint az ügyfelek és a vállalkozások közötti erős, tartós kapcsolatok kialakításában. Ez pedig növelheti az ügyfélhűséget és a visszatérő vásárlások számát. Több értékesítés: A vállalkozások gyakran az alapján döntik el, kivel dolgoznak együtt, hogy milyen bevezetési támogatást várhatnak. Egy átfogó ügyfélbevezetési tervvel az értékesítési csapata több üzletet fog kötni

8 lépéses ügyfél-bevezetési folyamat

Annak érdekében, hogy javíthassa vagy bővíthesse ügyfél-bevezetési folyamatát, összeállítottuk azokat a lépéseket – néhány hasznos sablonnal együtt –, amelyek biztosan lenyűgözik új ügyfeleit már a kezdetektől fogva.

Kezdjük el!

1. Határozza meg egyértelműen az ügynökségével kapcsolatos elvárásokat és a szolgáltatások tartalmát

Sikerült! Itt az ideje megünnepelni azokat a heteket vagy hónapokat, amelyeket egy potenciális ügyféllel való kapcsolatépítéssel töltött, aki végül ügyfél lett. Ők is érezték, Ön is érezte, és ez egy ragyogó, új lehetőség arra, hogy elnyerje a tetszésüket.

A megfelelő ügyfél-bevezetési élménynek két célt kell szolgálnia:

Erősítse meg ügyfeleinek, hogy jó döntést hoztak, amikor az Ön ügynökségével kezdtek együttműködni.

Szüntesse meg a bizonytalanságot azzal, hogy világosan felvázolja, mire számíthat az ügyfél a kapcsolat során.

Az előbbi a szórakoztató rész, amelyet hagyományosan úgy végeznek, hogy az új ügyfélnek üdvözlőlevelet vagy e-mailt küldenek, valamint egy kis ajándékot a hálájuk jeléül. Attól függően, hogy milyen hangnemet szeretne az ügynöksége megteremteni, ez lehet egy márkás ajándékcsomag vagy valamilyen finomság.

Ezek a jó szándékú gesztusok hozzájárulnak ahhoz, hogy ügynökségét az új ügyfelek partnerként, és ne csupán egy újabb szolgáltatóként tekintsék. Ezek a kis figyelmességek csodákat tesznek a Net Promoter Score (NPS) javításában is.

A második lépés – az elvárások meghatározása – legjobban egy bemutatkozó e-mailben valósítható meg, amely világosan felvázolja, mit várhat az ügyfél Öntől. Meg kell határoznia az ügyfél-bevezetési folyamatot, bemutatnia kell a kapcsolattartókat, tartalmaznia kell a következő lépések egyértelmű ütemtervét, és biztosítania kell egy ügyfél-bevezetési ellenőrzőlistát.

Ez a átláthatóság megerősíti új ügyfeleit abban, hogy jó befektetést hajtottak végre, és áthidalja a konverzió és a bevezetési folyamat közötti szakadékot, így nem érzik úgy, hogy a levegőben lógnak.

💡 Profi tipp: Használja az automatizálási funkciókat az ügyfelek bevezetési folyamatban elért előrehaladásának nyomon követésére, a mérföldkövek megünneplésére és az ügyfelek motiválására. Például, amikor egy potenciális ügyfél státuszát „lehetséges ügyfélről" „új ügyfélre" változtatja, az ügyfélszolgálati csapatát automatikusan meg kell jelölni, hogy ne felejtsék el elküldeni az üdvözlő ajándékot.

2. Készítsen és küldjön ki egy ügyfél-bevezető kérdőívet

Valószínűleg már az értékesítési folyamat során elvégezte az ügyfél előzetes értékelését, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jól illenek egymáshoz. Most, hogy az ügyfél aláírta a szerződést, itt az ideje, hogy mélyebbre ásson abban, mit is keres valójában. Itt az ideje az ügyfél-bevezetési kérdőívnek.

A bevezető kérdőív elengedhetetlen lépés egy jó ügyfél-bevezetési folyamatban. Segít megérteni az ügyfél elvárásait, és azt, hogy mely meglévő erőforrások segíthetnek azok teljesítésében.

Például az ügyfél-bevezetési kérdőívek az Ön által nyújtott terméktől vagy szolgáltatástól függően változhatnak, de néhány kérdés, amit felvehet: Hogyan reméli, hogy termékünk/szolgáltatásunk segít Önnek az ICP-k ügyfelekké alakításában?

Milyen általános célokat szeretne elérni termékünkkel/szolgáltatásunkkal?

Milyen KPI-ket tűz ki célul a következő hat hónapra vagy egy évre?

Hogyan szeretné elosztani a költségvetését?

Van már olyan meglévő erőforrása vagy eszköze, amelyet felhasználhatunk, hogy segítsünk céljai elérésében?

Melyek azok a [szolgáltatási terület] példák, amelyek tetszenek Önnek?

Ki lesz a csapatából a fő kapcsolattartónk, és kik a legfontosabb érdekelt felek?

Mi az Ön ideális ügyfélprofilja (ICP)?

Ezek a kérdések segítenek abban, hogy meghatározza, hogyan tud gyorsan értéket teremteni az ügyfél egyedi igényei és céljai alapján, így biztosítva a legjobb ügyfél-bevezetési folyamatot.

3. Készítsen szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást (SLA)

Ha a szerződés nem határozza meg a felelős feleket és a munka határidejét, fontolja meg egy szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás (SLA) létrehozását. Az SLA felhasználja az ügyfél-bevezetési kérdőívből nyert összes információt, és alkalmazza azokat az ügyféllel kötött szerződés feltételeire.

Ha a szerződés a „Mi”, amely a jövőbeli kapcsolatot írja le, akkor az SLA a „Ki”, a „Mikor” és a „Hogyan”.

Például a szerződésében rögzítik, hogy egy bizonyos áron marketingstratégiát biztosít. Az SLA határozza meg, hogyan fogják kidolgozni és megvalósítani ezt a stratégiát, beleértve a feladatokért felelős személyeket, az ütemtervet és a csapattagok konkrét felelősségi köreit.

Ez biztosítja, hogy Ön és ügyfelei egyaránt tisztában legyenek az elvárásokkal, és felelősséget vállaljanak, ha az ügyfél-bevezetési folyamat során a megállapodás bármely része nem a tervek szerint alakul.

A szolgáltatási szerződés sablonja minden szükséges elemet tartalmaz az SLA gyors elkészítéséhez, többek között:

A nyújtott szolgáltatások átfogó áttekintése

A szolgáltatások fizetési feltételei

Egyértelmű elvárások a projekt befejezésével kapcsolatban

4. Ügyfélfiókok létrehozása

Ezen a ponton el kell kezdenie az ügyfél fiókjainak beállítását a különböző platformokon vagy szoftverekben, amelyeket használni fog. Ez magában foglalja a fiókok és az adminisztrációs szabályok beállítását, a fizetési módok beállítását, valamint a bejelentkezési adatok és az oktatóanyagok megosztását.

Ha rendelkezik ügyfélportállal, regisztrálnia kell őket a portálon, és át kell vezetnie őket a szükséges lépéseken.

5. Szervezzen projektindító megbeszélést

A kezdő megbeszélés megerősíti a munkakapcsolatot. Természetesen lehet, hogy már korábban is szántak időt egymás megismerésére, de az ügyfél-bevezetési folyamat lehetőséget kínál arra, hogy meghatározzák, hogyan fognak együtt működni. Az ügyfél-bevezetési beszélgetés során a következőket érdemes megtennie:

Mutassa be csapatát

Határozza meg, hogy mindenki hogyan szeretne kommunikálni és hogyan szeretné megkapni a terméket vagy szolgáltatást, például a Slacken vagy e-mailben keresztül

Határozza meg a projekt hatókörét és céljait

Vázolja fel, hogyan fogják együttműködni, beleértve a szállítások gyakoriságát és azt, hogyan fogja fogadni a visszajelzéseket

Mutassa be az SLA-t

Biztosítson olyan erőforrásokat , mint a csapat elérhetőségei, a projektmenedzsment eszközhöz való hozzáférés, valamint egyéb információk, amelyeket az új ügyfeleknek tudniuk kell.

A kezdő megbeszélésnek meg kell erősítenie a szerződéskötés és az ügyfél-bevezetési folyamat során kialakított elvárásokat, hogy jó alapokra építhesse a kapcsolatot. Ez lehetőséget teremt arra, hogy megerősítse: mindkét csapat egyetért a stratégiával és a szolgáltatási célokkal, mielőtt belevágna a projektekbe.

Tervezze meg hatékonyan ügyfélmegbeszéléseit egy napirend-sablon segítségével. Ez a megbeszélés-sablon segít abban, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon és felelősséget vállaljon a munkájáért, így minden megbeszélés sikeres és produktív lesz.

6. Tervezzen meg egy belső megbeszélést a projektindítás után

A projektindító megbeszélés utáni belső értekezlet segít felszínre hozni a projektindító megbeszélésből levont tanulságokat, átgondolni az előre látható akadályokat és megválaszolni a kérdéseket. Ahogyan a projektindító megbeszélés összehangolja a csapatát az ügyfél csapatával, úgy a projektindító megbeszélés utáni belső értekezlet összehangolja a különböző belső csapatait a projekttel kapcsolatban.

Használja ezt a megbeszélést arra, hogy tájékoztassa belső csapatát az SLA-ról és a projekt hatóköréről, valamint kiosztja az egyes feladatokat. Határozza meg a belső elvárásokat és szerepeket, hogy következetesen és hatékonyan tudjon teljesíteni ügyfele számára.

Az ügyfél-bevezetési folyamatnak kettős erőfeszítésnek kell tűnnie. Az összehangolt csapat tagjai, akiknek világosak a feladataik és az elvárások, biztosítják a lehető legjobb eredményeket, és ezt az energiát átviszik a pozitív ügyfélélménybe.

A csapatok összehangolásának legegyszerűbb módja egy olyan központi termelékenységi platform használata, amely lehetővé teszi, hogy a csapatok könnyedén együttműködjenek a projekt minden területén – anélkül, hogy különböző eszközök és platformok között kellene váltogatniuk.

7. Tervezzen rutinszerű utánkövetéseket

A rendszeres ügyfélkommunikáció egy egészséges és produktív kapcsolat része – különösen az ügyfél-bevezetési folyamat során. Ezeknek a kommunikációknak azonban egyértelmű céljuknak kell lennie: vagy megkönnyíteni az ügyfél életét, vagy értékesebbé tenni a projektet.

Ha az ügyfél-bevezetési folyamat részeként rendszeres havi ügyfélmegbeszéléseket szervez, az segít csapatának abban, hogy az együttműködés során előre kezelje az esetleges aggályokat.

Ezeken a megbeszéléseken tájékoztassa az ügyfeleket a stratégiai fejleményekről és számoljon be a szolgáltatások eredményeiről, hogy megerősítse értékét. Ez segít abban, hogy ügyfelei számára mindig az első helyen maradjon, növelje az ajánlások számát, több lehetőséget biztosítson az értékesítés bővítésére, és végső soron nagyobb nyereséget termeljen.

Rendszeres projektfrissítések segítségével ügyfeleit folyamatosan tájékoztathatja.

Küldjön egy követő e-mailt, amely összefoglalja a megbeszélést és az egyes csapatok számára szükséges teendőket, hogy az ügyfél konkrét tanulságokat vonhasson le a bevezetési folyamat során tartott találkozóról.

A havi megbeszéléseken kívül heti írásbeli frissítéseket is küldjön a Slacken, e-mailben vagy az ügyfél által preferált csatornán keresztül. Ezeknek a frissítéseknek tartalmazniuk kell a tervezett projekt eredményeket és az előző héten elmaradt teendőket.

Például egy tartalommarketing-cég a kezdeti bevezetési folyamatot követően a következő elemeket foglalhatja bele heti frissítésébe: Saját adatok vagy szakértők, akikhez hozzáférésre van szüksége a közelgő projektekhez

A közösségi médiában és blogokon az elmúlt héten az ügyfél számára közzétett bejegyzések listája

Milyen bejegyzésekre számíthat az ügyfél a jelenlegi héten

Az ügyféltől szükséges tartalmi jóváhagyások

Ezek a frissítések lehetőséget nyújtanak arra, hogy foglalkozzon az ügyfelek kérdéseivel, megelőzze a következő hét esetleges akadályait, valamint megerősítse értékét.

8. Optimalizálja az ügyfél-bevezetési élményt

Ahogy a vállalatok növekednek, számítani kell bizonyos hiányosságokra az ügyfél-bevezetési folyamatban. Elengedhetetlen, hogy proaktívan azonosítsa ezeket a hiányosságokat, és ennek megfelelően optimalizálja a folyamatot. Az ügyfél-bevezetési folyamat optimalizálásának két lépése van: visszajelzések gyűjtése és belső együttműködés a visszajelzések kezelése érdekében.

Kezdje azzal, hogy formálisan és informálisan is gyűjti az új ügyfelek visszajelzéseit. A sikeres ügyfél-bevezetési folyamat során minden követő megbeszélésen megkérdezik az ügyfeleket, hogy van-e kérdésük vagy aggályuk, és feljegyzik, milyen típusú kérdések merülnek fel rendszeresen.

Gyűjtse össze ezeket a jegyzeteket egy közös munkaterületen, ahol csapata később rendezheti és elemezheti őket.

Az értekezletjegyzőkönyv-sablon egyszerű, előre elkészített oldalakat tartalmaz a csapatok szervezéséhez, egyéni értekezleti jegyzetekhez, valamint utasításokat a visszajelzési ülések hatékony kihasználásához.

Ezt követően kérjen közvetlen visszajelzést úgy, hogy minden ügyfél bevezetési folyamatának befejezése után (általában a szerződés aláírását követő 120 nap után) kiküld egy kérdőívet az új ügyfelek bevezetési tapasztalatairól.

Ez a két visszajelzési forma segít feltárni, mire van szüksége az új ügyfelének, és hol nem felel meg a meglévő ügyfélsiker -munkafolyamat a követelményeknek.

Ne felejtse el a belső együttműködést

Az ügyfelek visszajelzései megmutatják, hol vannak a problémák, de most a csapaton múlik, hogy megoldást találjon rájuk. A legegyszerűbb módja ennek, ha brainstormingot tartasz a csapatoddal.

Dolgozzon együtt a belső bevezetési csapattal, hogy csoportosítsák a válaszokat és azonosítsák a témákat. Miután azonosították a témákat, gondolja át, hogy az ügyfélút mely pontjain tud megoldásokat kínálni ezekre a hiányosságokra.

Példa Lewis Norwood Whiteboard for Pharmacy Mentor alkalmazására

Lewis Norwood, a Pharmacy Mentor ügyfélkapcsolati vezetője elmagyarázta, hogyan használta csapata a ClickUp Whiteboards szolgáltatást az ügyfél-onboarding folyamat hiányosságainak sikeres azonosítására és megoldására.

Szó szerint végigbeszéltük, minden egyes szakaszáról beszéltünk. A végén megegyezésre jutottunk és összehangoltuk az ügyfélútvonalat, sőt, még egy olyan nagy hiányosságot is azonosítottunk, amire eddig nem is gondoltunk.

Bevált gyakorlatok a zökkenőmentes új ügyfél-bevezetési folyamathoz

A hatékony ügyfél-bevezetés elengedhetetlen a szilárd, hosszú távú kapcsolat megalapozásához. Íme a zökkenőmentes és sikeres bevezetési folyamat legjobb gyakorlata:

Határozza meg előre a várakozásokat: Határozza meg a feladat körét, a várható eredményeket és a kommunikációs folyamatot. Tisztázza mindkét fél szerepét és felelősségi körét, és határozza meg a legfontosabb mérföldköveket

Személyre szabja az ügyfél-bevezetési élményt: Testreszabja az ügyfél-bevezetést az ügyfél egyedi igényei és az iparág alapján. Rendeljen hozzá egy dedikált ügyfélmenedzsert, és kínáljon személyre szabott erőforrásokat és képzéseket

Automatizálja és egyszerűsítse a folyamatot: Biztosítson könnyen elérhető ügyfélportált a dokumentációk és frissítések számára. Automatizálja az ismétlődő feladatokat, például az üdvözlő e-maileket, és használjon ügyfél-bevezetési szoftvert vagy CRM-rendszereket a folyamat nyomon követéséhez

Gondoskodjon a zökkenőmentes tudásátadásról: Gyűjtse össze az ügyféltől az összes szükséges információt strukturált felvételi űrlapok segítségével. Ossza meg a releváns vállalati irányelveket, termékismertetőket vagy képzési anyagokat

Összpontosítson a kommunikációra és az elkötelezettségre: Határozza meg a frissítések és a kapcsolatfelvételek preferált csatornáit és gyakoriságát. Ösztönözze a visszajelzéseket, és haladéktalanul foglalkozzon az aggályokkal

Gyors eredményekkel építsen bizalmat: Mutasson be egy kulcsfontosságú funkciót vagy szolgáltatást, hogy azonnali értéket nyújtson. Határozza meg és mutassa be a korai sikermutatókat vagy a kisebb mérföldkövek elérését

Mérje a sikert és folyamatosan fejlessze a folyamatot: Állítson be mérhető bevezetési KPI-ket, például a „time-to-first-value” (TTFV) mutatót. Gyűjtse össze a visszajelzéseket, végezzen iterációkat, és finomítsa a bevezetési folyamatot

