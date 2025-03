les 10 meilleurs outils de planification de sprint pour les gestionnaires de projet en 2025

À l'aube de 2024, nous assistons à une évolution dans le domaine de la gestion de projet. Le forfait de sprint , pierre angulaire des méthodologies agiles, a émergé sur le devant de la scène. Et pourquoi pas ? Avec le bon le bon forfait de sprint les équipes agiles peuvent pivoter rapidement, garder le rythme et transformer les visions en produits viables.

Mais c'est là que le bât blesse. Avec d'innombrables outils devops et les outils de gestion de projet sur le marché, comment faire pour trouver le sprint parfait ? logiciel de forfait ?

Que vous soyez un chef de projet en charge des réunions de planification de sprint pour la première fois ou gestionnaire de projet chevronné souhaitant changer de logiciel, vous avez besoin de clarté, pas de chaos.

Nous avons recensé les meilleurs sprint forfaits qui donnent des moyens d'action, inspirent et donnent des résultats. Prêt à trouver l'outil idéal pour votre projet ? Plongeons dans le vif du sujet.

Que faut-il rechercher dans les outils de planification du sprint ?

Si vous êtes à la recherche de l'outil de planification de sprint idéal, il est essentiel de savoir ce qu'il est important de prendre en compte. Après tout, avec tant d'options qui se disputent l'attention, vous voulez vous assurer que vous choisissez le champion, et pas seulement le plus bruyant dans la pièce. Alors, qu'est-ce qui fait que le logiciel de planification de sprint brille vraiment ? Voyons cela de plus près :

Adaptabilité: Votre outil doit pouvoir être personnalisé en fonction de vos besoins. Qu'il s'agisse de systèmes de points ou d'intégrations, la flexibilité est la clé

Votre outil doit pouvoir être personnalisé en fonction de vos besoins. Qu'il s'agisse de systèmes de points ou d'intégrations, la flexibilité est la clé Clarté visuelle: Ne vous contentez pas de murs de texte. Effacez les murs de texte. Effacez les outils qui fournissent des aides visuelles claires, comme les diagrammes à rebours et les priorités codées par couleur. Dans un sprint rapide, les visuels peuvent transmettre plus que les mots

Ne vous contentez pas de murs de texte. Effacez les murs de texte. Effacez les outils qui fournissent des aides visuelles claires, comme les diagrammes à rebours et les priorités codées par couleur. Dans un sprint rapide, les visuels peuvent transmettre plus que les mots Automatisation sans effort: Les mises à jour manuelles appartiennent au passé. Recherchez un outil qui reporte automatiquement les tâches inachevées au sprint suivant, vous épargnant ainsi une surveillance constante.

Les mises à jour manuelles appartiennent au passé. Recherchez un outil qui reporte automatiquement les tâches inachevées au sprint suivant, vous épargnant ainsi une surveillance constante. **Si vous avez investi dans des plateformes telles que GitHub, GitLab ou Bitbucket, assurez-vous que votre outil s'y intègre de manière transparente. Une synchronisation fluide est essentielle pour une gestion de projet rationalisée

Les 10 meilleurs outils de planification de sprint à utiliser en 2024

Que vous soyez une équipe à petite échelle ou une entreprise, il y a ici quelque chose pour tout le monde afin de supercharger les sprints de développement logiciel !

1. ClickUp

Définir des points sprint pour les tâches au sein de ClickUp afin de mieux gérer les charges de travail

Considéré par beaucoup comme un titan dans le domaine des la sphère des logiciels de gestion de projet , ClickUp offre non seulement une suite complète d'outils mais se spécialise dans le cœur même des méthodologies agiles : la planification des sprints.

ClickUp comprend les nuances et les subtilités de la planification des sprints. Cette plateforme de productivité tout-en-un est conçue pour être plus qu'un simple gestionnaire de tâches ; c'est un environnement de travail où les équipes agiles peuvent en toute transparence élaborer des stratégies, répartir les tâches et les exécuter. Grâce à l'interface dynamique de La fonctionnalité ClickUp Sprints vous pouvez rationaliser ce processus autrefois fastidieux.

De plus, ClickUp brille par sa flexibilité. Que vous soyez une petite équipe débutant votre parcours agile ou une installation de niveau Enterprise avec des besoins complexes, ClickUp se moule aux flux de travail interfonctionnels. Vous dictez le rythme, et ClickUp se contente de l'orchestrer à la perfection.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Modèles de planification de sprints comme le modèleModèle de planification de sprint ClickUp Agile vous aident à forfaiter facilement les sprints, quelle que soit la complexité du projet

Visualisez les tâches et les dépendances dans un Échéancier clair et affichez la progression à travers toutes les étapes du cycle de vie du sprint

Déterminez vos échéanciers de sprint, attribuez des points et mettez en évidence les priorités pour vous assurer que tout le monde est sur la même page en ce qui concerne les tâches et les échéances. Reportez en toute transparence les tâches incomplètes dans le sprint suivant et alignez la progression de votre équipe sur des plateformes telles que GitHub, GitLab ou Bitbucket

Supervisez les tâches de votre équipe à l'aide d'un système de points sur mesure. Accumulez les points des petites tâches, distribuez-les en fonction de l'assigné et classez-les sans effort pour obtenir un aperçu rapide de vos sprints

Évaluez la progression typique de vos tâches à chaque sprint afin d'affiner les estimations pour les prochains

Les limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs en raison du nombre de fonctionnalités disponibles

Tous les affichages ne sont pas disponibles sur l'application mobile

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contact pour les prix ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Jira

via Jira Jira d'Atlassian est l'un des noms les plus reconnus dans le domaine de la gestion de projet et d'équipe. Spécialement conçu pour les méthodologies agiles, il comporte des tableaux dynamiques qui rationalisent la visualisation des tâches et de la progression.

Des flux de travail personnalisés permettent de les équipes de scrum de modéliser leurs processus uniques, garantissant ainsi que chaque sprint est adapté au rythme de l'équipe. Au-delà de ses fonctions de base, les fonctionnalités détaillées de Jira permettent aux équipes de scrum de modéliser leurs processus uniques outils de rapports fournissent aux équipes des informations sur les performances, ce qui permet une amélioration continue.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Les tableaux de Scrum affichent une vue organisée des tâches et des étapes du projet, garantissant ainsi une planification optimale des sprints

ConvivialitéTableau Kanban utilise un système de glisser-déposer, ce qui rationalise la progression des tâches

Fermé, il génère des rapports permettant de suivre de près la progression du projet

L'intégration transparente avec de nombreuses applications tierces stimule la productivité et l'efficacité

Limites de Jira

Absence d'un échéancier intégré pour le suiviles jalons du projet et de la progression du projet

Ne dispose pas des fonctionnalités de collaboration pour la communication au sein de l'équipe dont disposent les autres outils de gestion de projet

Conçu principalement pour les équipes d'ingénieurs et de développeurs de logiciels

N'offre pas de fonctionnalités intégrées pour la gestion des idées

Prix de Jira

Free jusqu'à 10 utilisateurs

jusqu'à 10 utilisateurs Version standard : 7,75 $/mois par utilisateur

7,75 $/mois par utilisateur Version Premium: $15.25/mois par utilisateur

$15.25/mois par utilisateur Version Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.3/5 (5,400+ reviews)

4.3/5 (5,400+ reviews) Capterra: 4.4/5 (13,200+ reviews)

Check out these Jira alternatives !

3. GoPlan

via GoPlan La simplicité rencontre la sophistication avec GoPlan. Conçue pour simplifier le processus de planification de sprint, l'interface intuitive de GoPlan permet aux équipes de se concentrer sur ce qui compte vraiment : définir des paramètres et atteindre des objectifs.

Ce logiciel de gestion de projet scrum offre une suite d'outils pour aider les équipes à répartir les tâches efficacement et à suivre la progression en temps réel. Les outils de communication intégrés favorisent la collaboration, en veillant à ce que chaque membre de l'équipe soit aligné sur le projet objectifs du projet et les échéanciers. Pour ceux qui recherchent un mélange d'élégance et d'efficacité, GoPlan apparaît comme un choix de premier ordre.

Les meilleures fonctionnalités de GoPlan

Affiche des vues détaillées du travail de chaque membre de l'équipe, des tâches à venir et des derniers jalons

Permet d'organiser les projets en tâches et en jalons avec plusieurs niveaux de sous-tâches

Téléchargement direct de fichiers et de documents, consolidant ainsi les actifs du projet

Limites de GoPlan

Le tableau de bord est dépassé et simpliste

Les intégrations avec des tiers sont limitées

Prix du GoPlan

Démarrage: 10$/mois jusqu'à 10 projets

10$/mois jusqu'à 10 projets Professionnel: 35$/mois jusqu'à 45 projets

35$/mois jusqu'à 45 projets Unlimited: 80$/mois pour un nombre illimité de projets

Capterra: 5/5 (2 commentaires)

4. Sinnaps

via Sinnaps Dans l'univers de la planification des sprints, Sprints brille par sa validation de l'optimisation de la gestion du flux de travail. Sa fonctionnalité la plus remarquable est le forfait piloté par algorithme, qui prédit et suggère les chemins les plus efficaces pour les sprints. Cette approche proactive aide les équipes à anticiper les défis et à rationaliser les processus.

Avec cet outil de gestion de projet agile, les échéanciers visuels deviennent un élément central de la planification, aidant les équipes à comprendre le flux des tâches et des dépendances. Si la prévisibilité et la planification proactive sont vos principales priorités, Sinnaps promet de vous les apporter.

Les meilleures fonctionnalités de Sinnaps

Fournit un consultant dédié pour aider à la mise en œuvre de Sinnaps au sein de votre organisation

Assistance continue avec un conseiller pour répondre à toutes les requêtes

Achevé la priorisation des tâches et l'affectation des équipes avec vérification par chat de l'achèvement des tâches

Limites de Sinnaps

Nécessite une exportation vers Excel pour visualiser un diagramme de Gantt

Absence de capacités d'intégration avec les plateformes CRM ou ERP

Fonctionnalités limitées de l'application mobile avec des retards occasionnels dans le panneau de communication

Prix de Sinnaps

Free

Payant: 9$/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (4 commentaires)

4.3/5 (4 commentaires) Capterra: 4.6/5 (30+ avis)

5. Scrum Mate

via Scrum Mate Dédié à la méthodologie Scrum, Scrum Mate veille à ce que les équipes puissent mettre en œuvre ce cadre avec la plus grande précision. Au cœur de Scrum Mate se trouve la clarté visuelle, offrant des tableaux qui décrivent les tâches, la progression et les carnets de commandes d'une manière intuitive.

L'outil permet aux équipes de hiérarchiser efficacement leurs backlogs afin que chaque sprint soit ciblé et axé sur les objectifs. Son approche axée sur les histoires favorise une compréhension et une collaboration approfondies, garantissant que chaque tâche contribue de manière significative à l'évolution du produit.

Meilleures fonctionnalités de Scrum Mate

Consolide efficacement plusieurs projets de différents clients en un seul flux de travail unifié

Promouvoir les efforts de collaboration en permettant aux équipes de contribuer à un projet unique

Les fonctionnalités incluent des diagrammes d'épuisement et un diagramme de flux cumulatif pour le suivi de la progression

Un compte unique permet d'accéder aux tâches de différentes organisations

Limites de Scrum Mate

Limite le nombre d'utilisateurs, même aux niveaux de prix les plus élevés

Certaines fonctionnalités ne sont pas évidentes pour les nouveaux utilisateurs

Intégrations limitées avec d'autres plateformes de gestion de projet populaires

Prix de Scrum Mate

Démarrage: 29$/mois pour sept utilisateurs

29$/mois pour sept utilisateurs Petit: 59$/mois pour 15 utilisateurs

59$/mois pour 15 utilisateurs Medium: $99/mois pour 25 utilisateurs

$99/mois pour 25 utilisateurs Large: $199/mois pour 50 utilisateurs

**4.7/5 (15 commentaires)

6. Tara IA

via Tara IA Fusionnant la technologie et l'agilité, Tara IA apporte une nouvelle perspective à la planification du sprint. En tirant parti de l'intelligence artificielle, Tara IA aide aux tâches de planification traditionnelles et prédit les obstacles potentiels, les échéanciers optimaux et la répartition des tâches.

La beauté de l'outil réside dans sa capacité d'adaptation. Au fur et à mesure que les équipes l'utilisent, Tara IA apprend des processus, affinant continuellement ses suggestions et ses idées. Cela garantit que le forfait n'est pas seulement efficace dans le présent, mais qu'il devient plus intelligent avec le temps. Tara IA ouvre la voie à ceux qui sont désireux d'embrasser l'avenir de la planification de sprint.

Les meilleures fonctionnalités de Tara IA

Agrégation des données de performance au niveau de l'équipe et du projet pour fournir des informations significatives

Visibilité en temps réel sur les opérations d'ingénierie, mettant en évidence toute obstruction

Facilite la synchronisation transparente avec des outils largement utilisés pour des vérifications de statut à la minute près

Limites de l'IA de Tara

Absence occasionnelle de réponse de l'interface utilisateur aux actions de glisser-déposer

Impossibilité de modifier les noms des projets, ce qui peut prêter à confusion

Utilisation d'une structure de type Excel, qui peut s'avérer fastidieuse à parcourir

Prix de l'IA Tara

Free

Co-pilote: 8 $/mois par utilisateur

8 $/mois par utilisateur Insights: 35$/mois par utilisateur

35$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 3.9/5(4 commentaires)

3.9/5(4 commentaires) Capterra: 5/5 (9 commentaires)

7. QuickScrum

via QuickScrum Avec un nom comme QuickScrum, l'agilité est inscrite dans son ADN. Conçu pour assister les équipes qui privilégient la rapidité sans compromettre l'efficacité, QuickScrum propose des outils qui simplifient la gestion du carnet de commandes, le suivi des tâches et la collaboration. Il reconnaît qu'en environnements à rythme rapide la clarté est primordiale.

Ainsi, sa suite d'outils est conçue pour afficher une vue panoramique du sprint, garantissant que chaque membre connaît son rôle et ses échéances. L'interface intuitive facilite l'adaptation des équipes, faisant de QuickScrum un allié essentiel pour la planification rapide du sprint.

Les meilleures fonctionnalités de QuickScrum

Efficaceutilisation des ressourcesl'identification et l'affectation des ressources en fonction d'une série de paramètres

Teams surveille le rythme de l'équipe à l'aide d'un outil de suivi du travail restant afin d'assurer l'achèvement du projet dans les délais impartis

Permet la modification en cours de plusieurs éléments de travail simultanément et paramètre la priorité des éléments de travail par glisser-déposer

Limites de QuickScrum

N'offre pas la possibilité d'inclure une épique dans les tâches ou les modules

L'interface peut parfois sembler encombrée en raison d'une surcharge de données

Prix de QuickScrum

Tarification simple: 5$/mois par utilisateur

G2: 4.1/5(6 commentaires)

4.1/5(6 commentaires) Capterra: 4.5/5 (2 commentaires)

8. Epinards

via Epinards Sprints apporte une approche rafraîchissante à la Tableur de planification des sprints. Au-delà de son nom accrocheur, il offre une plateforme où les tâches, les jalons et la collaboration convergent pour créer des sprints significatifs. La conception centrée sur l'utilisateur garantit que les équipes, qu'elles soient novices ou expérimentées, peuvent y naviguer facilement.

Les représentations visuelles des tâches permettent des allocations et des ajustements rapides, ce qui garantit que les sprints restent flexibles tout en étant ciblés. Avec Sprints, l'accent est mis sur la croissance organique, garantissant que chaque sprint contribue à une vision plus large.

Les meilleures fonctionnalités de Spinach

S'intègre à de multiples plateformes pour renforcer la planification des sprints et les réunions quotidiennes,les rétrospectives de sprintet le toilettage du backlog

Traite automatiquement toutes les mises à jour écrites des réunions, des procès-verbaux aux décisions clés

Permet l'envoi direct de tickets de bug ou de fonctionnalité dans Slack et garantit que les participants sont informés avant les réunions

Limites de Spinach

Il manque quelquesRéunion de l'IA des fonctionnalités présentes dans d'autres outils, ce qui nécessite d'autres méthodes de documentation

Ne dispose pas actuellement d'une fonction de recherche et ne s'intègre pas aux outils de suivi

Prix de Spinach

Free

Pro: 99 $/mois

G2: 4.6/5 (14 commentaires)

9. Travail d'équipe

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/teamwork\_-\_switch-1400x1050.png Tableau de bord du travail en équipe /$$img/

via Travail d'équipe Teamwork n'est pas seulement un outil, c'est une philosophie. Partant du principe que les sprints réussis sont le résultat d'une collaboration harmonieuse, Teamwork offre des fonctionnalités qui permettent aux équipes de rester synchronisées. Les tableaux de tâches et les échéanciers affichés fournissent une image claire de l'environnement du sprint, garantissant que tout le monde est aligné.

Mais au-delà de la gestion des tâches, Teamwork favorise la communication. Grâce à ses fonctionnalités intégrées de discussion et de chat, les commentaires, les idées et les mises à jour circulent de manière transparente, ce qui rapproche les équipes et rend les sprints plus cohésifs.

Meilleures fonctionnalités de Teamwork

Fonctionnalités d'un bloc-notes pour un partage efficace et organisé des documents

Autorise les utilisateurs clients sans frais supplémentaires

Options d'extension étendues

Capture les demandes, les commentaires et les détails essentiels des clients et des équipes, les envois de formulaires se convertissant en tâches

Limites du travail d'équipe

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver l'interface difficile à naviguer

Des retards sont constatés lors de la mise à jour des champs du projet pendant l'attribution des tâches

Les évènements futurs ne sont pas suivis une fois qu'ils ont été créés

Prix du travail d'équipe

Free Forever pour toujours

Démarrage: 5,99 $/utilisateur par mois

5,99 $/utilisateur par mois Deliver: $9.99/utilisateur par mois

$9.99/utilisateur par mois Croissance: $19.99/utilisateur par mois

$19.99/utilisateur par mois Échelle: Contacter pour la tarification

G2: 4.4/5 (940+ commentaires)

4.4/5 (940+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (690+ avis)

Check out these Teamwork alternatives !

10. Tableau des produits

via Tableau des produits ProductBoard se situe à l'intersection du feedback des utilisateurs, de la stratégie produit et de l'exécution du sprint. Il est conçu pour les équipes qui affichent chaque sprint comme une étape vers une vision plus large du produit. En alignant les fonctionnalités et les tâches sur les besoins des utilisateurs, ProductBoard garantit que le processus de développement reste centré sur l'utilisateur.

Les outils d'intégration des retours d'expérience recueillent directement les commentaires des utilisateurs, ce qui permet aux équipes de donner la priorité aux fonctionnalités qui ont le plus d'impact. Avec ProductBoard, les sprints ne se limitent pas à l'achèvement de tâches ; ils deviennent des moyens de construire des produits qui trouvent un véritable écho auprès de la base d'utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de ProductBoard

Permet de hiérarchiser les tâches sur la base d'informations tangibles sur les clients

Affiche une vue globale de tous les projets et de leurs statuts respectifs

Offre des outils de planification personnalisables

Portails intégrés permettant de recueillir et de centraliser les commentaires des clients

Limites de ProductBoard

L'étendue des choix et des options de personnalisation peut être décourageante pour certains utilisateurs

Nécessité d'améliorer les outils de présentation et les méthodes de partage des données visuelles

Prix du tableau de bord

Essentiel: 25$/mois par utilisateur

25$/mois par utilisateur Pro: $90/mois par utilisateur

$90/mois par utilisateur Échelle : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs Enterprise: Contacter pour les tarifs

Capterra: 4.7/5 (110+ commentaires)

4.7/5 (110+ commentaires) G2: 4.3/5 (140+ commentaires)

Check out these ProductBoard alternatives !

Pourquoi ClickUp Sprints au sommet

La fonctionnalité Sprints de ClickUp a été conçue pour répondre aux défis posés par les projets du monde réel. Vous pouvez définir vos points sprint, planifier avec précision et automatiser le suivi de la progression.

Les statuts dynamiques s'adaptent à votre flux de travail, de sorte que vous n'avez pas à vous plier en quatre pour que l'outil s'adapte. Mais la discussion ne s'arrête pas à l'efficacité. Les Sprints dans ClickUp offrent un plaisir visuel, rendant le forfait plus intuitif que jamais. De la fonction glisser-déposer aux diagrammes de synthèse qui ont un sens, tout est là, dans une interface qui semble être une extension naturelle de votre processus de réflexion.

Bien que chaque outil de notre liste ait ses mérites, si vous êtes à la recherche d'un logiciel de planification de sprints qui va au-delà de la norme, offrant à la fois puissance et simplicité, ClickUp se démarque. Il ne s'agit pas seulement de forfaiter les sprints, mais aussi de les dynamiser. Essayez ClickUp et découvrez l'avenir de la planification de sprints !

